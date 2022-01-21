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Пострадавших от погромов предпринимателей освободят от коммунальных платежей - Сагинтаев

20.01.2022, 16:26 9536
Пострадавших от погромов предпринимателей освободят от коммунальных платежей - Сагинтаев
Фото: Anastasia Romanova | facebook
АЛМАТЫ. 20 ЯНВАРЯ - В Алматы пострадавшие от погромов субъекты малого и среднего бизнеса будут освобождены от коммунальных платежей сроком на три месяца, сообщил на брифинге аким города Бактыжан Сагинтаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Акимат со своей стороны дополнительно окажет финансовую и не финансовую поддержку: освободим пострадавшие субъекты МСБ от коммунальных расходов на три месяца и от аренды по коммунальным объектам сроком на шесть месяцев", - заявил Сагинтаев. 

 
По последним данным, в Алматы пострадало порядка 1 600 субъектов бизнеса на 67,4 млрд тенге. Из них 95,4% (1586) - субъекты МСБ, с суммой ущерба 42,9 млрд тенге. Правительственная комиссия утвердила механизм возмещения ущерба.
 

Предприниматели должны направить заявление с подтверждающими документами для рассмотрения через портал infokazakhstan.kz. Возмещение будет производиться по трем направлениям: недвижимость, движимое имущество, оборудование и товары. Для рассмотрения заявок по возмещению создается региональная комиссия под председательством моего заместителя. Работа будет вестись в тесном взаимодействии с НПП "Атамекен", профессиональными ассоциациями (палата независимых оценщиков, профсоюз по защите МСБ и др.)", - сообщил аким. 

 
Он также подчеркнул, что в настоящее время ведутся переговоры с частными арендодателями по льготам пострадавшему бизнесу. 
 

В целом, большинство собственников поддержали наше обращение. Подтвердили готовность освободить пострадавших от уплаты аренды - ТЦ "Silk way", ТЦ "Пассаж", ТЦ "ЦУМ", ТЦ "Москва", - добавил Сагинтаев. 

 
В числе прочих мер поддержки МСБ Сагинтаев назвал:
 
· Внедрение продукта кредитования до 10 млн тенге на пополнение оборотных средств под 2%, сроком до 12 месяцев, под залог и/или частичную гарантию СПК "Алматы". 
 
· Внедрение отсрочки по погашению основного долга, а также освобождение от штрафов и пени до 180 дней перед Almaty Finance и МФО Almaty, по обращениям. 
 
· Увеличение максимальных сроков кредитования на полгода, т.е. до 90 месяцев (с 7 лет до 7,5), снижение ставки по беззалоговому кредитованию с 12% до 9%.
 
Для оценки ущерба работает комиссия во главе с заместителем акима Ильясом Усеровым. В ее состав вошли депутаты маслихата, представители палаты предпринимателей, сотрудники полиции и ДЧС. 
 
На ежедневной основе председатель комиссии проводит пресс-брифинг по вопросам восстановления имущества и компенсации ущерба, возникающие у населения и бизнеса. 
 
Кроме того, на базе общественной приемной Open Almaty работает горячая линия: 13-08 с мобильных телефонов, городской номер - 338-33-88. 
 
Ранее бизнесменам Алматы рассказали, что делать, если они пострадали во время массовых беспорядков. 
 

новости по теме

Токаев: сырьевое благо превратилось в проклятие

21.01.2022, 15:37 2286
Токаев: сырьевое благо превратилось в проклятие
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Задача строительства в Казахстане диверсифицированной экономики по-прежнему актуальна, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнеса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За внешним благополучием мы не заметили, как сырьевое благо превратилось в сырьевое проклятие. Мы стали менее мобильными в трансформации. Качественные преобразования наталкивались на интересы различных групп, которые противились таким преобразованиям. В результате диверсифицированную экономику мы так и не построили, это надо признать. Поэтому задача ее строительства по-прежнему актуальна", - подчеркнул президент.

 
Токаев добавил, что ни одна устойчивая экономика не может существовать без сильного производственного сектора. 
 

Почему же за десятилетие работы прорыва так и не произошло? Основная ошибка состояла в том, что этим главным образом занималось государство. На решение структурных проблем ушли огромные средства, в том числе принадлежащие квазигосструктурам", - заявил глава государства.

 
В частности, Токаев раскритиковал работу нефтеперерабатывающего сектора, сообщает "Хабар 24"
 
Президент указал, что в Казахстане не строят новые заводы по переработке нефти, лишь ремонтируют старые, работающие с советских времен, в то время как в Узбекистане, например, за последнее время построено несколько новых заводов. 
 
Глава государства поручил максимально эффективно использовать природные богатства. Для этого, по его мнению, необходимо провести ревизию всех месторождений. Неиспользуемые месторождения, по словам президента, будут изымать и передавать тем, кто готов в них вкладывать. 
 
Ранее сообщалось, что на встрече с представителями бизнеса Токаев поручил правительству смягчить карантинные ограничения в отношении МСБ, срочно разобраться с закупками фонда "Самрук-Казына", создать совет отечественных предпринимателей, установить причины жалоб бизнесменов на полицейских и т.д. 
 

Причины жалоб бизнесменов на полицейских поручил установить Токаев

21.01.2022, 14:49 4786
Причины жалоб бизнесменов на полицейских поручил установить Токаев
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Если официальные органы будут мешать вести законный бизнес предпринимателям, их действия следует расценивать как преступление против государства, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Факты нарушения прав бизнесменов все еще имеются. Только в прошлом году прокуроры рассмотрели свыше 2,5 тыс. жалоб бизнесменов на действия и решения правоохранительных органов", - цитирует Токаева "Хабар 24".

 
По его словам, в основном предприниматели жалуются на сотрудников полиции и службы экономических расследований, а также на антикоррупционное агентство. 
 
В связи с этим глава государства поручил Генеральной прокуратуре установить причины нарушений и дать оценку действиям виновных лиц.
 

Воспрепятствование законному предпринимательству со стороны официальных органов должно расцениваться как преступление против государства. В соответствии с поправками в УПК касательно привлечения субъектов бизнеса к уголовной ответственности во многих случаях это осуществляется на основании заключения экспертов и специалистов. Необходимо жестко зарегулировать процедуру привлечения частных экспертов и специалистов, не допускать аффилированности таких лиц с органами уголовного преследования либо со сторонами уголовного процесса. В случае ложного заключения следует незамедлительно рассматривать вопрос о привлечении их к ответственности", - заявил президент РК.

 
 

Токаев: разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня

21.01.2022, 14:02 6216
Токаев: разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ – В Казахстане разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня - у половины населения доходы не превышают 50 тысяч тенге, заявил на встрече с бизнесменами президент Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Международные эксперты утверждают, что всего 162 человека в Казахстане владеют половиной состояния. В то время как у половины населения доходы не превышают 50 тысяч тенге. Это чуть больше 1300 долларов в год. На такие деньги прожить невозможно, ситуацию нужно срочно менять", - подчеркнул глава государства. 

 
По его словам, уменьшение доходов населения - серьезная угроза национальной безопасности.
 

Такое расслоение и неравенство опасны. На фоне коррупции разница в доходах сыграла роль зажженной спички у пороховой бочки. Этим и воспользовались террористы, боевики и стоявшие за ними люди", - заявил президент. 

 

Токаев поручил смягчить карантинные ограничения в отношении МСБ

21.01.2022, 13:04 6921
Токаев поручил смягчить карантинные ограничения в отношении МСБ
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству смягчить жесткие карантинные меры в отношении предпринимателей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Судя по всему, COVID в форме теперь уже Омикрона становится всеобщим явлением. Похоже на то, что очень многие будут вынуждены переболеть. В этих условиях жесткие карантинные меры в отношении малого и среднего бизнеса, особенно в сфере услуг, насколько рациональны и практичны? Зачем нам в этих условиях душить МСБ и практически создавать неравные условия в экономике?", - сказал Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса. 

 
Глава государства поручил пересмотреть существующие меры. 
 
По его словам, всем необходимо извлечь уроки и, перевернув страницу, совместно начать работу по выстраиванию новой экономической политики, которая должна стать основой нового Казахстана. 
 
Основными принципами новой экономической политики, по мнению президента, должны стать честная конкуренция, прозрачность принимаемых решений, налоговая честность, предсказуемость государственной политики и социальная ответственность предпринимателей. 
 

Фонд "Даму" предоставит отсрочку по платежам пострадавшим от беспорядков бизнесменам

17.01.2022, 13:05 14446
НУР-СУЛТАН. 17 ЯНВАРЯ - Фонд "Даму" предоставит отсрочку по выплате кредитов пострадавшим от беспорядков субъектам малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе холдинга "Байтерек", дочерней организацией которого является фонд, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Фонд "Даму" готов в упрощенном порядке в течении одного рабочего дня согласовать реструктуризацию кредитов МСБ, пострадавших во время ЧП, по проектам в рамках государственных программ по инструментам субсидирования и гарантирования.
 

По инструментам субсидирования и гарантирования в рамках госпрограммы "Дорожная карта бизнеса-2025" проекты по реструктуризации согласовываются без анализа финансово-хозяйственной деятельности предпринимателей в течение одного рабочего дня. За указанное время проводится сбор и формирование заявки и согласование условий реструктуризации, а также направляется письмо в банки", - уточнили в пресс-службе. 

 
Что касается кредитов микро и малого бизнеса до 20 млн тенге (первое направление ДКБ 2025) документы в фонд на согласование направляются только в случае пролонгации срока кредита и необходимости пролонгации срока гарантии по нему, подчеркнули в пресс-службе. 
 
Фонд также продолжит господдержку микро, малого и среднего бизнеса в 2022 году, в полном объеме, в кратчайшие сроки, после подписания документов, предусмотренных госпрограммой по инструментам субсидирования и гарантирования. 
 

Предприниматели могут направлять свои заявки online через порталы egov.kz и online.damu.kz, а также получить информацию в режиме online на сайтах www.damu.kz, www.online.damu.kz или позвонив в единый Call-center 1408 (звонок бесплатный). Можно также связаться напрямую с менеджерами в регионах, контактная информация размещена на сайте и на официальных аккаунтах фонда в социальных сетях", - сообщается на сайте холдинга. 

 
За 2021 год фонд "Даму" поддержал 57,7 тыс. проектов на сумму кредитов 2 трлн 175 млрд тенге, включая 13,4 тыс. проектов микропредпринимательства на сумму кредита 75,4 млрд тенге:
 
- просубсидировано 32,3 тыс. проектов на сумму кредитов 1598 млрд тенге, в том числе 11 тыс. проектов на сумму кредита 421,7 млрд тенге в рамках поддержки предпринимателей в наиболее пострадавших секторах экономики во время пандемии COVID-19;
 
- прогарантировано 17,3 тыс. проектов на сумму кредитов 366 млрд тенге;
 
- за счет средств льготного финансирования 8,4 тыс. проектов на сумму кредитов 211 млрд тенге.
 
 В региональных филиалах фонда менеджеры оказывают комплексную поддержку предпринимателей в сопровождении их проектов до одобрения в БВУ или финансовых организациях посредством электронных порталов online.damu.kz и egov.kz.

 

Департамент госдоходов Алматы отзывает решения о классификации товара

13.01.2022, 17:25 20351
Департамент госдоходов Алматы отзывает решения о классификации товара
АЛМАТЫ. 13 ЯНВАРЯ - Вступило в силу седьмое издание гармонизированной системы описания и кодирования товаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Система является международной основой единой товарной номенклатуры и единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, сообщили в департаменте госдоходов Алматы. 
 
Новое издание системы содержит более 350 серий поправок, обусловленных изменениями характера и структуры мировой торговли, социальными и экологическими вопросами глобального характера.
 

В связи с чем ДГД Алматы предпринимает меры по отзыву ранее выданных предварительных решений о классификации товаров, коды ТН ВЭД по которым были затронуты решением ЕЭК. Решение об отзыве вступает в силу с 1 января 2022 года и будет доведено до заинтересованных лиц в письменной форме.

Вместе с тем участники внешнеэкономической деятельности вправе подать заявление о принятии нового предварительного решения о классификации товара в порядке статей 44, 45 кодекса, не дожидаясь решения об отзыве предварительного решения о классификации товара код ТН ВЭД по которому был изменен решением ЕЭК", - напомнили в ДГД.
 
В департменте порекомендовали во избежание возникновения каких-либо вопросов при импорте и экспорте товаров заблаговременно воспользоваться госуслугой о принятии решения о классификации товара. Таможенный сбор за принятие решения о классификации товара составляет 32 тыс. тенге. 
 
Подробнее о налогах и многом другом можно узнать по номеру 1414 или по адресу @mkdalmaty_dgdalmaty.
 

Предприниматели назвали примерную сумму ущерба от беспорядков в Казахстане

06.01.2022, 23:19 21671
Предприниматели назвали примерную сумму ущерба от беспорядков в Казахстане
Фото: facebook-Anastasia Romanova
НУР-СУЛТАН. 6 ЯНВАРЯ - Общая сумма ущерба от беспорядков в Казахстане по приблизительным подсчетам составляет порядка 45 миллиардов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Речь идет о разгромленных ТРЦ, торговых домах и салонах красоты в Алматы, Шымкенте и в Алматинской области, сообщила Национальная палата предпринимателей "Атамекен". 
 
По данным нацпалаты, сегодня в call-центр поступило больше 300 обращений от предпринимателей, которые сообщают о хищениях и взломах объектов.
 
Как отмечают в "Атамекене", крупные бизнесмены выступают с инициативой создать добровольные народные дружины, которые окажут содействие в защите субъектов малого и среднего бизнеса.
 

Как смогут подрабатывать казахстанские чиновники в нерабочее время, рассказали в Агентстве по делам госслужбы

29.12.2021, 14:48 30751
Как смогут подрабатывать казахстанские чиновники в нерабочее время, рассказали в Агентстве по делам госслужбы
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - Глава агентства по делам госслужбы Казахстана Анар Жаилганова рассказала, как смогут подрабатывать казахстанские чиновники в свободное от работы время, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сейчас в законодательстве такой поправки нет. Но в будущем она будет предусмотрена", - сообщила Жаилганова на брифинге в СЦК. 

 
По ее мнению, подработка, например, частный извоз, поможет чиновникам заработать деньги на содержание своей семьи. 
 
Как сообщает телеканал "Настоящее время", в среднем работник госаппарата в Казахстане зарабатывает лишь около 180 тысяч тенге (примерно 400 долларов). Неплохой доход лишь у крупных чинов. так, глава региона, к примеру, получает около 2 миллионов тенге (4,5 тыс. долларов). При этом чиновники параллельно с основной работой могут преподавать, заниматься научной и творческой деятельностью: это не запрещено законом. 
 
В агентстве отметили, что под эти категории не попадают госслужащие, обладающие уникальными навыками и знаниями, а также свободным временем. 
 

Так, врач, работающий на госслужбе, может в свободное от работы время заниматься лечебной практикой по найму в медицинских организациях, успешные спортсмены - передавать свой опыт подрастающему поколению, сертифицированные юристы - проводить экспертизы договоров или контрактов, вождением транспорта, а также иными видами работ по найму", - отметили в ведомстве. 

 
Однако неоднозначная инициатива вызвала критику у юристов. 
 
Так, президент палаты юридических консультантов Жангельды Сулейманов замечает, что поправки идут вразрез с действующим законодательством. 
 

Постоянный доход в нерабочее время можно получить двумя законными способами: по трудовому договору и как предприниматель. Больше нет комбинаций. Если чиновник будет таксовать сам, то он уже предприниматель и обязан встать на учет в налоговые органы", - подчеркнул Сулейманов. 


 

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