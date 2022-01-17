Бизнесменам Алматы рассказали, что делать, если они пострадали во время массовых беспорядков

АЛМАТЫ. 16 ЯНВАРЯ - В мегаполисе продолжает работать городская комиссия по определению причиненного предпринимателям ущерба в ходе террористических действий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметил в ходе брифинга Региональной службы коммуникаций заместитель начальника следственного управления департамента полиции Алматы Ергали Ибраимов, не следует убирать следы погромов и поврежденное имущество до проведения следственных действий, прежде всего нужно вызвать полицию. По его словам, созданы 54 следственно-оперативные группы. В помощь привлечены сотрудники из других регионов - 37 следователей и 51 криминалист. Также сотрудники полиции принимают заявления в торговых центрах - ЦУМ, "Москва" и "Променад".

Ергали Ибраимов настоятельно рекомендует перезаписать на жесткий диск или флеш-карту записи с камер видеонаблюдения, ресиверов, серверов и так далее и передать эти записи представителям правоохранительных органов.

Если предприниматель не дождался прибытия следователя и провел уборку и восстановительные работы, необходимо предъявить, помимо финансовых документов, подтверждающие фото и видеоматериалы, которые станут основанием для рассмотрения вопроса о компенсации ущерба", - отметил он.

После того как полицейские осмотрят место происшествия, следует ознакомиться с протоколом, при необходимости сделать дополнения, запросить данные следователя, номер регистрации и получить у следователя постановление о признании в качестве потерпевшего.

Заверенные копии финансовых документов, реестр поврежденного или украденного имущества необходимо представить в органы следствия. Кроме того, с документами, полученными от сотрудников полиции, а также правоустанавливающими документами на помещение, оборудование, продукцию (накладные, счета-фактуры, приходные акты и так далее) необходимо обратиться в соответствующую Комиссию в районном акимате" - сообщил Ибрагимов.

Отмечается, что для предпринимателей, у которых не сохранились вышеупомянутые документы, в настоящее время разрабатывается механизм оценки ущерба.

После того как проведены следственные действия, на поврежденном объекте можно делать ремонт и возобновлять деятельность.