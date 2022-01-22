Токаев: сырьевое благо превратилось в проклятие

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За внешним благополучием мы не заметили, как сырьевое благо превратилось в сырьевое проклятие. Мы стали менее мобильными в трансформации. Качественные преобразования наталкивались на интересы различных групп, которые противились таким преобразованиям. В результате диверсифицированную экономику мы так и не построили, это надо признать. Поэтому задача ее строительства по-прежнему актуальна", - подчеркнул президент.
Токаев добавил, что ни одна устойчивая экономика не может существовать без сильного производственного сектора.
Почему же за десятилетие работы прорыва так и не произошло? Основная ошибка состояла в том, что этим главным образом занималось государство. На решение структурных проблем ушли огромные средства, в том числе принадлежащие квазигосструктурам", - заявил глава государства.
В частности, Токаев раскритиковал работу нефтеперерабатывающего сектора, сообщает "Хабар 24".
Президент указал, что в Казахстане не строят новые заводы по переработке нефти, лишь ремонтируют старые, работающие с советских времен, в то время как в Узбекистане, например, за последнее время построено несколько новых заводов.
Глава государства поручил максимально эффективно использовать природные богатства. Для этого, по его мнению, необходимо провести ревизию всех месторождений. Неиспользуемые месторождения, по словам президента, будут изымать и передавать тем, кто готов в них вкладывать.
Ранее сообщалось, что на встрече с представителями бизнеса Токаев поручил правительству смягчить карантинные ограничения в отношении МСБ, срочно разобраться с закупками фонда "Самрук-Казына", создать совет отечественных предпринимателей, установить причины жалоб бизнесменов на полицейских и т.д.