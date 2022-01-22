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Токаев поручил срочно разобраться с закупками фонда "Самрук-Казына"

21.01.2022, 13:39 18881
Токаев поручил срочно разобраться с закупками фонда "Самрук-Казына"
Фото: skc.kz
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - В ходе встречи с бизнес-сообществом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил срочно разобраться с процесском закупок фонда "Самрук-Казына" и пригрозил жесткими решениями, если не будет результата, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе своего выступления президент уделил особое внимание процессу закупок фонда "Самрук Казына". 
 

Кулуарность, непрозрачность, завышенные цены - с этими фактами надо срочно разобраться. Даю месяц, причем в последний раз", - сказал Токаев.

 
Он пригрозил фонду, что за отсутствием результатов последуют "жесткие решения". Также, по его словам, фонд представляет собой громоздкую структуру.
 

Я надеюсь, все убедились, что формула "Платон мне друг, но истина дороже" для меня имеет ключевое значение. Это относится ко всем вопросам. Интерес государства для меня выше добрых отношений с кем-либо. Если нужно для государства - я готов. Я уже принял очень трудные решения. И такие решения я буду принимать и в будущем", - высказался президент.




Непрозрачность, назначение политически значимых людей, так сказать. Неэффективная система закупок, трудовые конфликты, убыточность, незавершенность масштабных проектов, чрезмерные расходы на содержание. Этот список вопросов приводит к возмущению общества, как впрочем и факт, что до настоящего времени мы не смогли построить настоящую реальную нефтехимию. Мы ремонтируем существующие заводы, которые были построены еще в советское время. В то же время, соседний Узбекистан умудрился построить 2-3 завода, как говорится, с нуля. Роль совета директоров и участие независимых директоров во многом формальное. Ставлю здачу кардинального реформирования фонда" - поручил глава государства.

 
 

Сохраняются вопросы по прозрачности закупок фонда. Жалобы приходят регулярно. Следует обязательно найти ответы на данные вопросы. В частности, важно сократить основания, позволяющие заключать договоры по государственным закупкам способом из одного источника. Предстоит в целом пересмотреть порядок закупок "Самрук-Казына" и иных национальных компаний", - заявил президент. 


 

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Глава государства высказался по поводу эффективного госуправления

21.01.2022, 20:47 11056
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в Twitter, что правительство должно работать во имя интересов людей, а не отдельных групп, представляющих чьи-то интересы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Эффективное государственное управление должно быть реальностью, а не исключением. Мы должны улучшить моральные стандарты правительства и общества для создания прочной основы качественного государственного управления", - написал глава государства. ,


 

Токаев ратифицировал соглашения о воздушном сообщении с США и строительстве завода минудобрений

21.01.2022, 20:23 11786
Токаев ратифицировал соглашения о воздушном сообщении с США и строительстве завода минудобрений
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства ратифицировал два соглашения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент подписан закон "О ратификации соглашения между правительством РК и правительством США о воздушном сообщении".
 
Документ позволяет каждому авиапредприятию Казахстана и США осуществлять рейсы между странами в любом одном или обоих направлениях, комбинировать различные номера рейсов в рамках полёта одного воздушного судна и предусматривает другие меры, направленные на упрощение авиасообщения между странами. Кроме того, предусматривается освобождение таких воздушных судов от таможенных пошлин и сборов.
 
Также подписан закон "О ратификации соглашения между правительством РК и правительством РФ о реализации проекта "Строительство и эксплуатация завода по выпуску минеральных удобрений".
 
Соглашение предусматривает создание необходимых инвестиционных и нормативно-правовых условий, обеспечивающих строительство и эксплуатацию в Жамбылской области инновационного химического комплекса с полным производственным циклом от добычи фосфатного сырья до выпуска экспорто-ориентированной продукции - минеральных удобрений и попутных индустриальных продуктов.
 
Проект реализуется российской компанией "ЕвроХим", которая является дочерним предприятием транснациональной компании EuroChem Group. 
 

Правительству предстоит навести порядок в сфере обеспечение нефтепродуктами

21.01.2022, 19:46 12961
Правительству предстоит навести порядок в сфере обеспечение нефтепродуктами
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с руководителями крупных бизнес-сообществ отметил, что приоритетом следует сделать поставку газа на внутренний рынок, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сохраняется проблема доступа к ключевым факторам производства: земле, инфраструктуре, электроэнергии. Здесь фактор личных связей играет определяющую роль. Вы это хорошо знаете. Отдельно стоит вопрос так называемого последнего километра. Речь идет о железнодорожных тупиках, разъездах, эстакадах. Много раз брались за решение данного вопроса, но всякий раз ведомственные и частные интересы брали верх. Правительство и Агентство по защите и развитию конкуренции должны поставить окончательную точку в данном вопросе. Доступ должен быть оперативным, полноценным и прозрачным", - сказал президент РК.

 
Он подчеркнул, что правительству предстоит навести порядок в таких сферах, как обеспечение нефтепродуктами, рынок телекоммуникаций, фармацевтика и в ряде других.
 

Особую значимость для стимулирования новых производств играет снабжение природным газом. В рамках реформирования "Самрук-Казына" и его газовых подразделений приоритетом следует сделать поставку газа на внутренний рынок. Уже не просто предприниматели, а акимы регионов обращаются к правительству, и даже ко мне, с просьбами для выделения газа для реализации индустриальных проектов. А газа нет. Ситуация, когда мы просто гоним газ на экспорт вместо того, чтобы использовать его для запуска отечественных производств, больше неприемлема", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Ранее президент заявил, что сырьевое благо превратилось в проклятие. В частности, Токаев раскритиковал работу нефтеперерабатывающего сектора.

 

Президент сообщил, что тормозит процесс цифровизации в РК

21.01.2022, 19:28 13826
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с казахстанскими бизнесменами поручил премьер-министру построить единую информационную систему, так как, по его словам, каждый госорган стремится владеть данными эксклюзивно, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В будущем будет и, во всяком случае, должна играть роль тотальная цифровизация данных и функций. Здесь работа тормозится интригами между государственными органами. Каждый стремится эксклюзивно владеть какими-то данными. В итоге каждый госорган обладает своим ведомственным досье и его данные разнятся с информацией смежных баз данных других ведомств. Премьер-министру нужно в срочном порядке заняться этим вопросом, в конце концов, развести драчунов по углам ринга и построить единую систему", - сказал президент.

 
Глава государства подчеркнул, что в стране нужен законодательный запрет на требование и самостоятельный сбор госорганами информации, которая уже имеется у других госорганов.

 

Отдельная реформа будет осуществлена в рамках антикоррупционной политики - Токаев

21.01.2022, 19:21 14766
Отдельная реформа будет осуществлена в рамках антикоррупционной политики - Токаев
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с казахстанскими бизнесменами заявил, что в стране будут снижены возможности чиновников оказывать влияние на бизнес и граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Отдельная реформа будет осуществлена в рамках антикоррупционной политики. Акцент сейчас сохраняется на борьбе с последствиями, а не с причинами этого явления. Системный анализ предпосылок для коррупции, снижение возможностей чиновников оказывать влияние на бизнес и граждан - этой работой следует заняться более серьезно на новом уровне. Антикоррупционной службой подготовлен проект антикоррупционной стратегии. Следует обстоятельно обсудить данный документ с предпринимательским сообществом. Обратите отдельное внимание на противодействие корпоративной коррупции", - сказал президент.


 
Он также указал на важность дальнейшего улучшения инвестиционного климата в стране.
 

Я неоднократно подчеркивал, что все инвестиционные обязательства государство будет неуклонно исполнять. Правительству следует провести анализ исполнения инвестобязательств. В современных условиях, когда борьба за иностранные инвестиции обострилась, нам нужно в гораздо большей степени полагаться на внутренние резервы. Речь, конечно, идет о средствах отечественных компаний. Если вы увязываете свое будущее именно с Казахстаном, то должны реинвестировать свои средства в нашу страну. В этом состоит ваша социальная и политическая ответственность перед Казахстаном. Принцип "Зарабатываем здесь, тратим там" уже не имеет права на практическое существование", - сказал Каым-Жомарт Токаев

 
Соответствующая работа в стране будет вестись по двум направлениям: возврат капитала в страну или стимулирование возврата капитала в страну, а также постановка барьеров для оттока финансов в офшоры.
 

Такие механизмы применяются во многих странах мира. Нам тоже следует двигаться в этом направлении. Здесь необходимо понять, как вовлечь в эту работу наши банки. Средства должны идти в реальную экономику, а не в спекуляции на рынке. Что нужно поправить в регулировании, чтобы наши банкиры наконец начали исполнять свою прямую и главную функцию - кредитовать реальные бизнес-проекты? Вопрос, конечно, сложный, я это понимаю, но его надо решить. Сейчас это основной тормоз экономических преобразований", - сказал глава государства. 

 
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса сообщил о готовности принимать трудные решения в интересах страны. Он также высказался о необходимости новой налоговой политики.
 

Токаев заявил о готовности принимать сложные решения в интересах страны

21.01.2022, 18:11 16221
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса сообщил о готовности принимать трудные решения в интересах страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Я надеюсь все убедились, что формула "Платон мне друг, но истина дороже" для меня имеет ключевое значение. Это относится ко всем вопросам. Интерес государства для меня выше добрых отношений с кем-либо. Если нужно для государства - я готов. Я уже принял очень трудные решения. И такие решения я буду принимать и в будущем",- заявил глава государства.


Ранее сообщалось, что Токаев поручил создать совет отечественных предпринимателей при правительстве. 
 

Президент РК поручил запретить деятельность "откупщиков"

21.01.2022, 16:34 18696
Президент РК поручил запретить деятельность "откупщиков"
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями крупного отечественного бизнеса поручил правительству обеспечить запрет деятельности "откупщиков". Он отметил, что все ниши должны быть открыты для конкуренции, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В своем выступлении глава государства подробно остановился на базовых принципах, которые должны лечь в основу нового экономического курса страны. Одним из них является честная конкуренция.
 

Здесь в первую очередь предстоит провести анализ искусственно созданных монополий. Операторы, особенно частные, должны уйти в прошлое. Если помните, раньше был такой термин - "откупщики". Частная компания за соответствующую плату откупала себе исполнение ряда экономических функций государства. Ни к чему хорошему это не приводило. Поручаю правительству обеспечить запрет на такую деятельность законодательно", - сказал Токаев. 

 
Он отметил, что следует ликвидировать многочисленные посреднические цепочки, искусственно созданные на рынках. 
 

Застарелая проблема, которую никто не хочет решать. Нужна жесткая политика по деолигополизации экономики", - заявил глава государства.

 
Как сказал президент, сегодня перед нами стоит стратегическая по своей значимости задача глубинной трансформации всего общественного уклада.
 

Диссонанс между декларируемой социально-экономической повесткой и фактическим положением дел набрал критическую массу. Именно поэтому нам в срочном порядке нужно приступить к совместной работе по перезагрузке экономической политики. Надо определить новые "правила игры". Более честные, прозрачные и справедливые", - считает Токаев.

 
По мнению главы государства, рост влияния ограниченных элитных групп и снижение доходов большинства населения стали серьезной угрозой безопасности, что может привести к экономическому, социальному, а затем и к политическому расколу общества.
 

Налицо явный дисбаланс и очевидная проблема справедливости распределения национального дохода. Международные эксперты (в частности, KPMG) утверждают, что всего 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана. В то время как у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге! Это чуть больше 1300 долларов в год. На такие деньги прожить практически невозможно. Как я уже сказал, такое расслоение и неравенство опасно. Ситуацию надо срочно менять", - убежден президент.

 
Токаев призвал бизнес-сообщество извлечь уроки и начать совместную работу над выстраиванием новой экономической политики, которая должна стать основой Нового Казахстана. В выступлении были обозначены следующие ключевые принципы: честная конкуренция, прозрачность принимаемых решений, предсказуемость государственной политики, налоговая честность бизнеса, социальная ответственность предпринимателей.
 
Глава государства призвал предпринимателей проявить патриотизм и социальную ответственность и направить такие ресурсы, как капитал, опыт, команды управленцев и четкое видение рынка, на преобразование экономики.
 

Хочу еще раз подчеркнуть - реформа, о которой идет речь, не преследует цель "отнять и перераспределить". Это было бы глупо, безответственно. Задача состоит в том, чтобы привлечь вас, национальную буржуазию, к самому активному участию в трансформации социально-экономической модели страны. В ответ на инвестиции в производства, создание качественных рабочих мест и рост экспортного потенциала государство готово повысить гарантии защиты частной собственности, обеспечить стабильность и предсказуемость государственного регулирования, защитить конкуренцию от вмешательства адмресурса, коррупции и фаворитизма", - сказал президент.

 
Еще одним базовым принципом, который должен лечь в основу Нового экономического курса страны, является неприкосновенность частной собственности. Гарантом в этом вопросе должен стать прозрачный и справедливый суд.
 

Важнейший вопрос - обновление судебной системы. Мы уже приняли меры, в том числе законодательного характера. В суды призываются новые кадры - специалисты в различных отраслях права, в том числе из корпоративного сектора. На этой основе уже сформирована новая судебная коллегия Верховного суда по административным делам. Думаю, что приток сильных корпоративных юристов и адвокатов в судейскую профессию, в том числе в регионах, существенно повысит качество защиты интересов инвесторов и бизнесменов. Прошу Высший судебный совет и Верховный суд значительно активизировать работу по обновлению судейского корпуса", - подчеркнул глава государства.

 
Также составляющей Нового экономического курса является инвестиционный климат. Президент вновь заявил о том, что все инвестиционные обязательства государство будет неукоснительно исполнять. Вместе с тем он обратился к бизнесменам с призывом вкладывать капитал в свою страну.
 

Если вы увязываете свое будущее именно с Казахстаном, то должны реинвестировать свои средства в нашу страну. В этом состоит ваша социальная и политическая ответственность перед Казахстаном. Принцип "зарабатываем здесь, тратим там" уже не имеет права на практическое существование. Поэтому работа будет вестись по двум направлениям - стимулирование возврата капитала в страну, а также постановка барьеров для оттока финансов в офшоры", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

 
Кроме того, в выступлении было сказано о необходимости навести порядок с налогами и отчетностью крупных предприятий.
 

Уплата налогов крупнейшими компаниями - это "песня печальная по своей сути". У нас на руках данные специализированных органов. Они свидетельствуют, что прибыльные гиганты под самыми разными предлогами уходят от полной уплаты налогов. Поручаю премьер-министру окончательно разобраться с этой проблемой и обеспечить казну полагающимися ей средствами", - потребовал президент.

 
Говоря об эффективной налоговой политике, Касым-Жомарт Токаев указал на то, что по итогам 2020 года доходы государственного бюджета составили 34,6 млрд долларов (14,6 трлн тенге) или 20% ВВП.
 

Этого явно недостаточно для решения важнейших государственных задач. В странах ОЭСР доходы госбюджета достигают 40-50% ВВП. Даже у наших ближайших соседей это соотношение значительно выше: Украина - 40% ВВП, Россия - 35,4%, Кыргызстан - 31%. Далее. За 10 лет доля налогов в структуре ВВП страны снизилась с 9,9% до 7,3%. На этом фоне критически выросли трансферты из Национального фонда, с 2019 по 2021 годы - 12 трлн тенге, то есть без малого 30 млрд долларов", - сообщил глава государства.

 
Подобная ситуация, по мнению президента, требует принятия непростых решений.
 

Нам нужна новая налоговая политика. Политика без "подводных камней" и отраслевого фаворитизма, прозрачная и понятная как бизнесу, так и правительству", - полагает глава государства.

 
Важнейшей темой, к которой вновь обратился Касым-Жомарт Токаев, стало реформирование закупок.
 

Государственные закупки - огромный экономический ресурс, которым надо пользоваться правильно. С этим у нас большие проблемы. Все еще велика доля закупок неконкурентными способами. Особое внимание следует обратить на закупки компаний фонда "Самрук-Казына". Кулуарность, непрозрачность, завышенные цены - с этими фактами необходимо срочно разобраться. Даю месяц. Не будет решения, последуют жесткие меры. Вы все, надеюсь, убедились, что для меня формула "Платон мне друг, но истина дороже" имеет целевое значение", - заявил Президент.

 
Еще одна задача, которую поставил глава государства, - снижение участия государства в экономике.
 

Нужно принять кардинальные меры по реформированию так называемого квазигосударственного сектора. На сегодня это около 6,5 тысячи организаций. Следует пересмотреть в сторону сокращения основания и условия участия государства в предпринимательской деятельности", - поручил Касым-Жомарт Токаев.

 
Отдельное внимание в выступлении было уделено перспективам реформирования фонда "Самрук-Казына".
 

Сейчас фонд представляет собой громоздкую структуру. Непрозрачность, назначение "политически значимых людей", неэффективная система закупок, трудовые конфликты, убыточность и незавершенность масштабных проектов, чрезмерные расходы на содержание - этот список вопросов приводит к возмущению общества. Как, впрочем, и факт, что до настоящего времени мы не смогли построить нефтехимию. Мы ремонтируем заводы, которые были построены еще в советское время. Роль Совета директоров и участие независимых директоров во многом формальны. Ставлю задачу кардинального реформирования фонда. Об этом у меня был разговор с Саткалиевым. Не справится с задачей реформирования, уйдет в небытие, а вместе с ним и сам фонд", - сказал президент.

 
Помимо этого, глава государства отметил необходимость снижения административных барьеров.
 

Органами прокуратуры в прошлом году рассмотрено свыше 2,5 тысячи жалоб предпринимателей о несогласии с действиями и решениями должностных лиц органов уголовного преследования. Удовлетворено свыше 1 тысячи жалоб. Предприниматели жаловались на сотрудников полиции (больше всего), службы экономических расследований, антикоррупционной службы, национальной безопасности", - сообщил глава государства.

 
Генеральной прокуратуре поручено установить причины и условия, способствующие таким нарушениям, и дать принципиальную оценку действиям виновных лиц.
 
Подводя итоги, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что диалог госорганов и бизнеса должен обеспечить консенсус между властью и бизнесом.
 

Мы строим "слышащее государство", и наша встреча - это знак того, что бизнес будет услышан и все конструктивные предложения будут учтены в отраслевых и структурных политиках", - отметил президент.

 
Глава государства поручил создать Совет отечественных предпринимателей при правительстве, а также указал на необходимость формирования проектных групп с участием представителей бизнеса по каждому направлению социально-экономических реформ.
 
Касым-Жомарт Токаев также высказал благодарность представителям бизнеса, которые откликнулись на инициативу о создании фонда "Казакстан Халкына" и перечислили средства.
 

Еще раз подчеркну - это не бюджетный фонд, это фонд народа Казахстана. Поэтому его работа должна строиться без долгих бюрократических процедур, перестраховки при принятии решений и т.п. Помощь должна быть конкретной, оперативной и адресной. Все крупнейшие компании будут ежегодно вносить определенный правительством процент налогооблагаемых доходов в фонд, который будет заниматься полезной благотворительной деятельностью. Надеюсь, что бизнес-сообщество искренне поддержит это начинание, а также поможет фонду в реализации проектов", - резюмировал президент.

 

О необходимости новой налоговой политики высказался президент

21.01.2022, 15:26 20086
О необходимости новой налоговой политики высказался президент
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - В ходе встречи с руководителями крупных бизнес-сообществом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости новой налоговой политики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Надо сделать так, чтобы честно платить налоги стало выгодно и просто… Бизнесу, особенно крупному, надо проявлять нетерпимость к "мутным" партнерам", - сказал Токаев.

 
Президент высказался о необходимости новой налоговой политики, которая будет "прозрачной" и понятной как бизнесу, так и правительству.
 
Он отметил, что правительству предстоит выработать ряд непростых решений, которые в обязательном порядке нужно обсудить с бизнес-сообществом.
 

Важно поддержать добросовестных налогоплательщиков, оградить их от нечестной конкуренции. Работу следует начать с чистой таможенной границы. Поручение я дал, жду конкретных и оперативных результатов", - добавил Токаев.

 
 

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