Токаев поставил под сомнение эффективность фонда "Самрук-Казына"

НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе заседания мажилиса поставил под сомнение эффективность общественного фонда "Самрук-Казына", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сохраняются вопросы по прозрачности закупок фонда. Жалобы приходят регулярно. Следует обязательно найти ответы на данные вопросы. В частности, важно сократить основания, позволяющие заключать договоры по государственным закупкам способом из одного источника. Предстоит в целом пересмотреть порядок закупок "Самрук-Казына" и иных национальных компаний", - заявил президент.
Как напомнил глава государства, в прошлом году вышел новый закон о регулируемых закупках, однако большое количество вопросов по-прежнему решается на уровне подзаконных актов и решений самого фонда.
Нужно обеспечить согласование правил и процедур "Самрук-Казына" с Министерством финансов и Агентством по защите и развитию конкуренции", - поручил президент.
По данным главы государства, активы фонда составляют 60% от ВВП страны. То есть "от эффективного функционирования этой организации напрямую зависит развитие всей экономики республики".
Инфраструктурные компании фонда, такие как KEGOC, KAZAKHGAS и "Казахстан темир жолы", определяют эффективность практически всех отраслей нашей экономики. В то же время возникает резонный вопрос о том, выполняет ли фонд свою основную задачу - приумножение национального богатства. Чем занимаются высокооплачиваемые сотрудники и совет директоров? Есть ли смысл нанимать очень дорогие консалтинговые компании и иностранных специалистов?" - заявил Токаев.
Как отметил президент, "Самрук-Казына" играет ключевую роль в управлении стратегическими активами страны.
Поэтому поручаю правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам разработать предложения по коренной реформе квазигосударственного сектора. Если невозможно реформировать фонд, такой структуры не должно быть в нашей экономике", - заявил Токаев.
Как сообщалось ранее, сегодня в ходе заседания в мажилисе президент заявил, что в своем очередном послании в сентябре представит новый пакет политических реформ, который будет подготовлен на основе широкого и конструктивного диалога с гражданским обществом и экспертами.