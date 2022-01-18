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Токаев поручил реорганизовать службу фонда "Самрук-Kазына"

17.01.2022, 19:05 14301
Токаев поручил реорганизовать службу фонда "Самрук-Kазына"
Фото: skc.kz
НУР-СУЛТАН. 17 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству реорганизовать службу фонда "Самрук-Kазына". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Касым-Жомарт Токаев потребовал от правительства создать действительно конкурентную среду в ключевых отраслях экономики и обеспечить прозрачность систем закупок фондов и национальных компаний", - написал Уали на своей странице в Facebook.

 
Президент отметил, что правительство, прежде всего, должно занятся сокращением громоздкой управленческой надстройки. Также необходимо изменить характер взаимных отношений между "Самрук-Kазына" и правительством для увеличения доходов, направленных на интересы государства и народа.
 
Токаев считает, что государство не должно сильно вмешиваться в экономику и в связи с этим, необходимо активизировать приватизацию активов Фонда "Самрук-Казына". Важно сохранять прозрачность при приватизации.
 

Президент ожидает конкретных предложений и действий от правительства и госкомиссии по приватизации", - написал пресс-секретарь главы государства.

 
 

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Сулейменов освобожден от должности спецпредставителя президента РК

17.01.2022, 18:53 15081
Сулейменов освобожден от должности спецпредставителя президента РК
Фото: inform.kz
НУР-СУЛТАН. 17 ЯНВАРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, распоряжением главы государства Серик Сулейменов освобожден от должности специального представителя президента РК на комплексе "Байконур", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Серик Сулейменов родился в Алматы. Окончил Казахский государственный университет имени Кирова (1990) по специальности "Математика"; Казахский государственный университет имени аль-Фараби (1997) по специальности "Правоведение".
 
С 1992 по 1997 годы работал начальником юридической службы АО "Казкоммерцбанк".
 
С 1997 по 2003 годы - генеральный директор АО "Государственный накопительный пенсионный фонд", заместитель председателя правления АО "Темирбанк".
 
В 2003 году - президент АО "Казахстанские коммунальные системы", председатель правления АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания", председатель правления АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания".
 
Занимал должности вице-министра труда и социальной защиты населения, эксперта Администрации Президента РК, главного инспектора канцелярии премьер-министра РК, заместителя акима Кызылординской области, председатель комитета атомного и энергетического контроля и надзора Министерства энергетики, заместителя акима Кызылординской области.
 
С апреля 2020 года - специальный представитель президента Казахстана на комплексе "Байконур".
 

Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК

17.01.2022, 12:32 24876
Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК
Фото: КНБ РК
НУР-СУЛТАН. 17 ЯНВАРЯ - Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", - сообщает Акорда.


Ранее в КНБ проинформировали, что Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя КНБ РК и "в настоящее время находится в ежегодном отпуске". 

Как сообщалось ранее, Комитет национальной безопасности продолжает досудебное расследование по факту государственной измены в отношении бывшего председателя КНБ К. Масимова. В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам превышения должностных полномочий, а также действий, направленных на насильственный захват власти. По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны бывшие заместитель председателя КНБ, начальник Службы специального назначения "А" Садыкулов и заместитель председателя КНБ Ергожин.  
 

Нурлан Масимов уволен с должности главы полиции Павлодарской области

17.01.2022, 11:17 26776
Нурлан Масимов уволен с должности главы полиции Павлодарской области
Фото: pavlodarnews.kz
ПАВЛОДАР. 17 ЯНВАРЯ - Нурлан Масимов освобожден от должности начальника департамента Павлодарской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан Ерлана Тургумбаева Масимов Нурлан Мырзаханович освобожден от должности начальника ДП Павлодарской области согласно поданному рапорту", - сообщает пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

 
В ведомстве добавили, что исполнять обязанности главы департамента будет Жаскайрат Каиров.
 

За сутки на телефон доверия МВД поступило 17 жалоб на неправомерные действия полицейских

16.01.2022, 15:46 53041
За сутки на телефон доверия МВД поступило 17 жалоб на неправомерные действия полицейских
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 16 ЯНВАРЯ - В соответствии с поручением министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева подразделения собственной безопасности органов внутренних дел обеспечивают оперативное реагирование на обращения граждан, в особенности на неправомерные действия сотрудников полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За минувшие сутки на телефоны доверия МВД поступило 57 обращений: в 40 случаях гражданам требовалась консультация (по вопросам миграции, документирования населения, регистрации и перерегистрации транспортных средств, начисления штрафов, страховки, функционирования платных дорог, ЦОНов, по социальным вопросам, вопросам ДТП и другим), 17 содержали жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции, сообщает Polisia.kz
 
По всем обращениям, требующим разбирательств, проводятся проверки (зарегистрировано восемь обращений, по четырем назначены служебные расследования) для предоставления исчерпывающих разъяснений адресатам. 
 
Обращаясь на телефон доверия 1402 граждане могут получить консультационно-справочную помощь и сообщить о ситуациях, сложившихся при контактах с сотрудниками полиции. 
 
Напомним, на сегодня следственно-оперативная группа расследует 546 уголовных дел в связи с массовыми беспорядками, в том числе 44 - по актам терроризма, 34 - по массовым беспорядкам, 15 убийств.
Хронология массовых беспорядков в Казахстане.
 

Аким Атырау освобожден от должности

16.01.2022, 14:28 56371
Аким Атырау освобожден от должности
Фото: КазАкпарат
АТЫРАУ. 16 ЯНВАРЯ - Распоряжением акима области 14 января Кайрат Уразбаев освобожден от должности акима Атырау на основании поданного заявления, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В настоящее время обязанности главы города исполняет заместитель акима Атырау Жумабек Каражанов, сообщает "АЖ".
 
Ранее сообщалось, что аким Атырау с 31 декабря взял трудовой отпуск, но 10 января был из него отозван. Уже на следующий день Уразбаев взял больничный в связи с состоянием здоровья.

В Атырау также как и в других городах Казахстана прошла волна массовых протестов из-за двукратного роста цен на сжиженный газ.
 

КНБ: в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях сохраняется критический уровень террористической опасности

15.01.2022, 18:46 95791
КНБ: в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях сохраняется критический уровень террористической опасности
Фото: facebook Сергей Алексеенок
АЛМАТЫ. 15 ЯНВАРЯ - В Алматы, Алматинской и Жамбылской областях сохраняется критический уровень террористической опасности. Антитеррористическая операция в указанных регионах продолжается. Об этом сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В соответствии с требованиями указа президента Республики Казахстан "Об утверждении правил организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма" от 9 августа 2013 года №611 по решению руководителей областных и городских оперативных штабов по борьбе с терроризмом, с 13 января 2022 годустановлен умеренный ("желтый") уровень террористической опасности в следующих регионах страны:
 
  • в Северо-Казахстанской области и городе Балхаше Карагандинской области сроком на 14 суток;
  • в Павлодарской области на 10 суток;
  • в Акмолинской области до особого распоряжения.
 

С 14 января 2022 года умеренный "желтый" уровень террористической опасности введен в Западно-Казахстанской области на 14 суток. Высокий "оранжевый" уровень террористической опасности введен с 13 января в Нур-Султане и с 14 января в Шымкенте, сроком на 14 суток", - напомнили в пресс-службе КНБ.

 

В Актюбинской области режим ЧП отменяется с 16 января

15.01.2022, 17:12 101636
АКТОБЕ. 15 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменяет режим чрезвычайного положения с 16 января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Отменить с 07 часов 00 минут 16 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Актюбинской области, введенное указом президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 738 "О введении чрезвычайного положения в Актюбинской области", - говорится в указе президента, опубликованном на сайте Акорды.

 
Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.

На сегодняшний день режим ЧП отменен в Шымкенте и пяти областях РК.
 

Задержан бывший вице-министр энергетики Карагаев

15.01.2022, 16:03 98911
Задержан бывший вице-министр энергетики Карагаев
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - В Агентстве по финансовому мониторингу Республики Казахстан сообщили о задержании бывшего вице-министра энергетики Жумабая Карагаева и других лиц, причастных к необоснованному повышению цен на сжиженный газ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области.
 

В отношении Карагаева постановлением суда санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде "содержание под стражей" сроком на два месяца", - говорится в сообщении АФМ.

 
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.


Напомним: в начале года в Мангистауской области прошли митинги. Поводом для недовольства жителей стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ. Требования митингующих были полностью удовлетворены. 
 

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