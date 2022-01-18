Токаев поручил реорганизовать службу фонда "Самрук-Kазына"

Фото: skc.kz

НУР-СУЛТАН. 17 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству реорганизовать службу фонда "Самрук-Kазына". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Касым-Жомарт Токаев потребовал от правительства создать действительно конкурентную среду в ключевых отраслях экономики и обеспечить прозрачность систем закупок фондов и национальных компаний", - написал Уали на своей странице в Facebook.

Президент отметил, что правительство, прежде всего, должно занятся сокращением громоздкой управленческой надстройки. Также необходимо изменить характер взаимных отношений между "Самрук-Kазына" и правительством для увеличения доходов, направленных на интересы государства и народа.

Токаев считает, что государство не должно сильно вмешиваться в экономику и в связи с этим, необходимо активизировать приватизацию активов Фонда "Самрук-Казына". Важно сохранять прозрачность при приватизации.

Президент ожидает конкретных предложений и действий от правительства и госкомиссии по приватизации", - написал пресс-секретарь главы государства.