Преступность в Казахстане снизилась на 37%

polisia.kz

Нур-Султан. 12 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане за полгода преступность снижена на 37%. Об этом рассказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает Kazakhstan Today.

Органы внутренних дел, кроме обеспечения карантинных мероприятий, продолжают выполнять и свои основные функции - обеспечивать безопасность граждан и осуществлять борьбу с преступностью.

Подводя итоги первого полугодия, можно констатировать, что, благодаря усиленным мерам по охране правопорядка по многим направлениям удалось значительно улучшить состояние криминогенной обстановки в стране. Почти на 40% снизилось количество преступлений, совершенных на улицах и общественных местах", - отметил глава МВД.

В целом количество преступлений в стране снизилось на 37% (со 114,6 тыс. до 71,8 тыс.). При этом в два раза сократилось число таких опасных видов преступлений, как разбои, грабежи, кражи и хулиганства. На 30% меньше правонарушений совершено ранее судимыми гражданами. На 13% сократилось количество правонарушений в отношении несовершеннолетних.

Вместе с тем на 21% возросло число правонарушений в семейно-бытовой сфере. В этой связи полицией будут приняты соответствующие меры профилактического характера", - отметил Тургумбаев.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев также поблагодарил граждан за содействие в выявлении незаконной продажи лекарств.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства