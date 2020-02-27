Открытие республиканского литературно-исторического конкурса в Алматы

Церемония открытия Республиканского литературно-исторического конкурса "Письмо с фронта - 2020" состоялось 21 февраля 2020 года в Казахско-Российском IT-лицее №54 имени Героя Советского Союза И. В. Панфилова. Организаторами конкурса выступили представительство Россотрудничества в Республике Казахстан и Казахстанско Ассоциация учителей школ с русским языком преподавания.

Церемония открытия была приурочена к прекрасной дате - 55 летию школьного музея, который все эти годы является не только хранилищем раритетных экспонатом, но и научно-исследовательским центром, в котором ребята изучают историю школы и её выпускников. Почётные гости поздравляли юных музейщиков и их руководителя Нину Алдонину, которая возглавляет музей уже более 30 лет.

Конкурс открыла консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева, которая отметила, что конкурс проводится в Казахстане с 2011 года и каждый год он посвящён одному из важнейших событий Великой Отечественной войны. Участники писали письма с полей под Москвой, из окопов Сталинграда, из блокадного Ленинграда и партизанского отряда.

Председатель жюри, известный казахстанский филолог, преподаватель Казахстанского национального педагогического университета имени Абая Виталия Казабеева познакомила участников церемонии с условиями конкурса. Она особо подчеркнула, что конкурс "Письмо с фронта - 2020" посвящён 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, поэтому непременным условием участия является изучение истории своей семьи и написание письма от имени одного из её героев.

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