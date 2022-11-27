Выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на церемонии инаугурации

Фото: Акорда

Уважаемые соотечественники!

Дамы и господа!

Дорогие гости!

Этот год был особенно важным для нашего народа. Казахстан вступает в новую эпоху своего развития. Инициированные нами масштабные преобразования положили начало коренным переменам. Осуществлена конституционная реформа. Всесторонне обновлены все сферы государственной жизни. Благодаря этим изменениям крепнет вера народа в светлое будущее. В этом я убедился лично во время поездок по регионам и встреч с гражданами.

Прошедший референдум продемонстрировал всеобщую поддержку новых инициатив. Стремление казахстанцев к позитивным изменениям придало мощный импульс нашей работе. Мы непременно доведем начатые реформы до конца. Согласно новым конституционным нормам, президент избирается на один срок продолжительностью семь лет. Это откроет дорогу к власти новому поколению политиков.

Уверен, это правильное решение. В соответствии с требованиями Конституции предстоит кардинальное обновление всех ветвей власти.

Президентские выборы открыли новый политический сезон. Избирательная кампания продлилась около трех месяцев. За этот период высказывались разные мнения, состоялись содержательные дискуссии о будущем нашей страны. Граждане показали неравнодушное отношение к своему будущему. Стало очевидным, что гражданское общество стало полноценным институтом. На политической арене появились новые личности. 20 ноября народ сделал свой выбор.

По оценке наблюдателей, экспертов и журналистов, выборы прошли справедливо и открыто. Особенно высокой была активность народа. Некоторые граждане приходили на избирательные участки целыми семьями. Прошедшая кампания показала, что интересы страны объединяют всех нас.

Во все времена у наших предков единство народа было превыше всего. Мы продемонстрировали миру, что являемся современным и цивилизованным государством и храним верность пути наших отцов и дедов. Таким образом, мы вновь доказали силу нашего единства. На этих выборах соотечественники убедительно поддержали меня. Доверие народа - это самая высокая ценность, которую невозможно сравнить ни с чем.

Итоги выборов я расцениваю как поддержку моей политической платформы и мандат доверия на реализацию планов на предстоящий период. Возглавлять страну, пользуясь всенародной поддержкой, - это высокая честь и колоссальная ответственность. Расцениваю это как уникальную возможность в предстоящие семь лет исполнить свой долг перед нынешним и будущими поколениями.

У казахов есть благородное понятие "аманат" - завет. Доверие народа - это вверенный мне аманат. И исполнить его - мой священный долг. Я приложу все усилия для того, чтобы оправдать доверие народа и превратить Казахстан в процветающее и благополучное государство.

Выражаю благодарность всем гражданам, принявшим участие в выборах. Особо признателен тем, кто активно участвовал в кампании, наблюдателям, журналистам.

Хочу высказать свое уважение кандидатам в президенты. Политические партии и общественные объединения показали свою готовность сплотиться в ответственный момент.

Благодарю членов Народной коалиции, выдвинувшей меня единым кандидатом в президенты.

Я несу ответственность не только перед гражданами, которые проголосовали за меня, но и перед всем народом Казахстана. Народная мудрость гласит: "Зачем тебе богатство, если оно нажито нечестным путем, зачем тебе власть, если ты не строишь справедливость". Это мой жизненный принцип, которому я неукоснительно следую.

Сегодня, целуя небесно-голубой флаг, я преклонил голову перед своим мудрым народом и почтил память предков, отдавших жизни за нашу свободу. Я поклялся всегда быть верным мечтам и чаяниям народа, никогда не сворачивать с намеченного пути и отстаивать национальные интересы Казахстана. Положив руку на Конституцию, я поклялся неукоснительно следовать каждому ее слову. Клятва, данная народу, будет незыблемым ориентиром в моей работе.

Уважаемые соотечественники!

Прошедшие президентские выборы стали подлинным патриотическим актом. Выборы подтвердили искреннее неравнодушие граждан к судьбе Родины. Они стали олицетворением торжества идеи справедливости, триумфа народной воли, начала всестороннего обновления нашей страны.

Выборы установили новую планку открытости и прозрачности электорального процесса в Казахстане. Они продемонстрировали высокий уровень политической культуры и зрелость нашего общества.

На избирательных участках народ дал положительную оценку программы развития государства на ближайшие семь лет. Безмерно благодарен всем за оказанное доверие, готов верой и правдой служить нашей стране на посту президента. Это высочайшая честь и огромная ответственность.

Для меня интересы государства превыше всего. Сделаю все, чтобы в предстоящие семь лет оправдать высокое доверие народа.

Теперь наша общая цель - построить Справедливый Казахстан, где царит закон и соблюдается порядок, где проявляется должное уважение к правам граждан. Нам предстоит проделать большую работу по трансформации общества и превращению Казахстана в развитую страну с подлинно демократическими институтами. Только так мы сформируем новое качество нации и укрепим нашу священную Независимость.

Сейчас мы находимся в самом начале тернистого пути. Впереди очень много работы. Каждый гражданин должен осознавать свою ответственность за будущее страны. Красной нитью сквозь нашу государственную политику будет проходить модернизация всех сфер жизни - от образования до индустриализации.

Основу долгосрочного экономического роста нашей страны составят новые технологии, высокая производительность труда, творческая инициатива граждан. Приоритетная задача - устранить все искусственные барьеры и ограничения, сдерживающие предпринимательский дух наших деятельных граждан.

Предприниматели должны навсегда забыть о беспричинных проверках их бизнеса, они будут иметь дело только с налоговыми ревизиями. Государство и бизнес - это естественные партнеры. Все, кто незаконно препятствуют развитию малого и среднего бизнеса, будут привлекаться к строгому наказанию согласно закону. Нам предстоит заняться реальной индустриализацией, строительством и модернизацией инфраструктуры.

Важно, чтобы каждый регион нашей огромной страны получил новый импульс к развитию. Построение справедливой рыночной экономики, защита частной собственности, развитие конкуренции, искоренение коррупции невозможны без обеспечения подлинного верховенства права.

Поэтому равенство всех перед законом - ключевое условие долгосрочного прогресса нашего государства.

Все вопросы, особенно проблемные и спорные, должны решаться только через конструктивный диалог, через дискуссии, прежде всего, в парламенте. Предстоящие выборы в сенат и мажилис предоставляют такую возможность. Мы будем неизменно следовать принципу "разные мнения, но единая нация".

Мы должны всячески укреплять исторический актив нашего народа, выраженный в формуле "единство в многообразии".

Провокации, сеющие раздор в обществе, подрывающие единство нации и, в конечном счете, направленные против нашего государства, будут жестко пресекаться.

Мы обязаны построить эффективное государство, отвечающее запросам граждан и требованиям времени. Это историческая по своему масштабу задача.

На государственную службу привлечем новых управленцев из реального сектора, прошедших отбор в соответствии с принципами меритократии и открытой конкуренции. Активно задействуем членов президентского кадрового резерва.

Наше главное богатство - это люди. Поэтому крайне важно создавать все условия для благополучия граждан.

В своем развитии наша страна будет в основном рассчитывать на собственные силы, но в то же время активно развивать международное сотрудничество в различных областях, включая привлечение прямых иностранных инвестиций.

Казахстан продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов.

В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами - Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям.

Будем прилагать все усилия с целью развития многогранного сотрудничества с США, Европейским союзом, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми заинтересованными странами.

Казахстан остается приверженным современному международному праву и Уставу ООН.

Дорогие соотечественники!

Мы построим справедливое государство, справедливую экономику и справедливое общество. Эти принципы нашли конкретное воплощение в моей предвыборной программе.

Я придаю большое значение каждому ее слову, каждому предложению. Моя программа стала результатом долгих размышлений и поисков. Не будет преувеличением сказать, что она прошла через мое сердце. Знаю, что народ поддерживает мои инициативы и возлагает на них большие надежды.

Я приложу все свои усилия к тому, чтобы полностью реализовать каждый пункт предвыборной программы.

В связи с этим я подпишу специальный указ, который утвердит конкретные меры по ее реализации.

Я буду лично контролировать процесс неукоснительного исполнения программы. Сейчас время не праздновать победу на выборах, а упорно трудиться. Поэтому нам нужно незамедлительно приступить к работе. Ни в коем случае нельзя расслабляться.

В этой связи хотел бы остановиться на нескольких вопросах, которые необходимо решить в первую очередь.

В моих предвыборных выступлениях особое внимание было уделено развитию села. На сегодняшний день около 40% населения проживает в сельской местности.

Не зря в народе говорят: "Ауыл - ел бесігі" ("Аул - это золотая колыбель"). Поэтому улучшение условий жизни сельчан - дело чести для нас. С этой целью я сегодня подпишу указ, в котором будет дано поручение правительству разработать концепцию развития села сроком на 5 лет.

Это будет мой первый указ в рамках нового срока президентских полномочий. Правительству необходимо обобщить и систематизировать все проекты, направленные на развитие села. Затем мы приступим к необходимой работе.

Другое важное направление. Мы должны восстановить справедливость и вернуть все нелегально выведенные из страны активы. Для этого правительством будет подготовлен законопроект, который зарегламентирует необходимые процедуры для возврата незаконно вывезенных капиталов.

Законопроект также будет направлен на устранение причин и условий, способствовавших несправедливому обогащению и незаконному выводу активов.

Все возвращенные средства должны работать на благо граждан. Их следует инвестировать в открытие высокотехнологичных производств, строительство школ и больниц, реализацию социальных проектов. Соответствующий указ я подпишу сегодня.

Полагаю, что состоятельные предприниматели в самом скором времени откликнутся на призыв активизировать свою социальную деятельность на благо граждан.

В государственном строительстве мы четко следуем формуле "сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство".

Выборы президента запустили процесс последовательной перезагрузки всех основных институтов власти.

Они стали первым этапом большого электорального цикла. Мы продолжим планомерный процесс политической модернизации.

Сегодня я также подпишу указ "О назначении выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан".

Таким образом, очередные выборы депутатов верхней палаты станут продолжением практической реализации конституционной реформы.

По их итогам на основе принципов конкуренции и открытости обновится часть депутатского корпуса сената.

Кроме того, сегодня мною в качестве очередного шага по реализации конституционной реформы будет подписан указ "О некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан". Следующим этапом станет ее полноценная трансформация.

О решениях по другим важным и актуальным вопросам я объявлю позже. Вновь повторю, нам предстоят большие дела. Это будет нелегкая работа во благо нашей страны.

Я требую от всего государственного аппарата с честью выполнить эту задачу.

В наших рядах найдется место только для тех, кто самоотверженно трудится и преданно служит стране.

Они могут рассчитывать на нашу поддержку и уважение общества.

Хотел бы немного перефразировать народную мудрость: "Богатство и карьера - это лед, который тает в руках. А дела во благо страны оставят наследие, которое будет передаваться из поколения в поколение".

Это должен осознавать каждый гражданин.

Интересы страны превыше всего.

Требую от всех государственных служащих добросовестно исполнять свои обязанности.

Одним словом, профессионализм, честность и скромность должны стать нашими главными принципами.

Если нам не удастся привить обществу новые ценности и выработать лучшие качества, то все реформы будут тщетными.

Небесно-голубой флаг, паспорт и государственный язык олицетворяют единство нашего народа.

Наши предки, сплотившись воедино, образовали на пространстве Евразии такие сильные государства, как Золотая орда и Казахское ханство, тем самым вписав славные страницы в нашу историю.

Наш народ в самые сложные времена отстаивал свою свободу.

Героизм наших ханов, батыров, выдающихся личностей - яркое тому подтверждение.

В упорной борьбе за свободу Казахстан обрел свою независимость.

Мы должны дать справедливую оценку историческим личностям, внесшим огромный вклад в создание и укрепление нашего суверенного государства.

Только время и история позволят дать оценку успехам и просчетам. Время - самый справедливый судья, история - мерило истины. Поэтому мы не должны допускать политической кампанейщины.

Если мы хотим стать справедливым государством, мы должны объективно оценивать прошлое и извлекать из него уроки. "Хорошему учись, от плохого подальше держись". Этого правила должно придерживаться устремленное в будущее государство.

Мы должны прививать такие благородные качества, как патриотизм, трудолюбие, любознательность, новаторство, созидание, солидарность и милосердие. Я часто говорю об этом.

В Справедливом Казахстане человек труда должен пользоваться особым почетом. Очень важно еще выше поднять статус педагогов, врачей, стражей порядка, спасателей, рабочих, крестьян.

Они должны стать самыми уважаемыми гражданами страны. Только тогда, когда представители этих профессий будут пользоваться должным уважением и почетом, мы сможем сказать, что наше общество действительно обновилось.

Многие сетуют на недостаток истинных героев в наше время. Но настоящие герои не там, где яркие софиты и где звучат продолжительные аплодисменты. Герои находятся среди нас.

Каждый день герои встают у заводского станка, управляют общественным транспортом, садятся за штурвалы самолетов, надевают защитную форму спасателя, спешат на экстренные вызовы пациентов, осваивают военную технику.

Подлинные герои просыпаются рано утром в селах, чтобы на наших столах было достаточно еды и мы могли бы накормить своих маленьких детей и престарелых родителей.

Наши герои - это предприниматели, начинающие свое собственное дело, открывающие рабочие места, создающие новые возможности для своих сотрудников и их семей.

Наши герои - это волонтеры и благотворители, которые безвозмездно дарят обществу свою любовь и энергию, опыт и знания, имущество и финансы.

Все они являются гордостью и надеждой народа. Именно на людей труда опирается наша страна.

Чтобы быть в авангарде передовых государств, нам необходимо стать нацией, которая не только учится, но и может научить других. Мы должны не только пользоваться тем, что создали другие, но и дать миру собственные открытия и достижения. И для этого у нашего народа есть и потенциал, и талант, и навыки. Я горжусь нашей динамичной и прогрессивно мыслящей молодежью.

Поэтому готов повторять слова поэта Магжана Жумабаева: "Я верю в молодежь".

Действительно, все мы должны поддерживать молодежь! Именно подрастающее поколение откроет нашей стране путь к светлому будущему. Но, чтобы добиться успеха, молодым людям нужно неустанно трудиться, стремиться к новым знаниям и опыту.

Только в этом случае они станут настоящими профессионалами своего дела, будут востребованными и уважаемыми, принесут пользу обществу.

Личности, которая следует этим принципам, не грозит поражение. Современная эпоха ускоряет время, спрессовывает происходящие события. Истинную ценность наших слов и дел могут определить только весы истории.

Наградой для всех будет чистая совесть и признание народа. Эту формулу я отношу прежде всего к самому себе.

Мы сильная и самодостаточная нация, обладающая богатым духовным наследием и огромным созидательным потенциалом для поступательного прогресса.

Великий учитель Востока аль-Фараби призывал людей быть справедливыми, любить правду и дорожить честью, быть умеренными в своих желаниях и всегда стремиться к знаниям.

Уверен, у нас есть хороший шанс войти в историю как поколение, которое сумело осуществить мощный прорыв в развитии нашей государственности.

Все зависит от нас самих, от того, как упорно мы будем работать.

Наш долг - оставить будущим поколениям сильное государство.

Мы еще можем столкнуться со многими испытаниями и трудностями.

Но мы с честью преодолеем все препятствия, если сумеем сохранить согласие.

Обращаясь сегодня ко всему народу, хочу пожелать лишь одно - чтобы наши начинания были успешно воплощены в жизнь.

Казахи - народ, верный своим традициям.

В священной Мекке, читая у подножия Каабы Коран в память о предках, я просил Всевышнего только об одном - о благополучии нашей страны.

Только сохранив благополучие страны, единство народа и территориальную целостность, мы сможем сделать нашу государственность незыблемой.

Мой священный долг как сына казахского народа и президента Казахстана - хранить эти непреложные ценности.

Могут прямо сказать: любая должность временна, но народ вечен.

Верю, что в предстоящие семь лет я при поддержке народа с честью выполню свою президентскую миссию.

У нас одна Родина, одно государство, один народ!

Так давайте будем едины!

Пусть процветает наша страна!

Да здравствует наша Родина - Республика Казахстан!

Да здравствует наш народ!

Пусть будет благополучен наш народ!

Да здравствует независимый Казахстан!







