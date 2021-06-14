100 ЛЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ. Выбор Китая - мирное развитие

Население Китайской Народной Республики насчитывает почти 1,4 млрд человек. Модернизация и постоянное развитие страны приковывают внимание всего мира, который задается вопросом, какой путь развития выбрал Китай.

Неоднократно КНР подчеркивала в своих заявлениях, что идет по пути мирного развития и прикладывает максимальные усилия к тому, чтобы поддерживать мир во всем мире, помогая другим в развитии и процветании.

Мирный путь - это стратегический выбор, который страна сделала для того, чтобы всячески способствовать модернизации, обогащению и укреплению могущества, вносить свой существенный вклад в мировую цивилизацию.

В середине XIX века западные державы активно начали предпринимать попытки к тому, чтобы раскрыть Китай, до этого живший изолированно от внешнего мира. Постепенно страна оказалась в полуколониально-полуфеодальном положении, она обнищала и ослабла, в стране не утихали войны и хаос, а народ терпел бесчисленные горести и мучения.

В тот момент, когда Китай практически находился на краю национального краха, самоотверженные борцы и патриоты начали борьбу за спасение погибающей страны путем революционных преобразований. Произошедшая в 1911 году Синьхайская революция положила конец самодержавной монархии, имевшей место на протяжении нескольких тысячелетий, и вдохновила китайский народ на борьбу за национальную независимость и укрепление государственной мощи.

К сожалению, эти попытки не смогли принципиально изменить полуколониально-полуфеодальное состояние общества и облегчить горькую судьбу китайского народа. Поэтому все надежды нации были только на Коммунистическую партию. Именно КПК, возглавив народ, встала на путь упорной и напряженной борьбы, в 1949 году основала Китайскую Народную Республику и добилась национальной независимости и народного освобождения, положив тем самым начало новой эпохи в китайской истории.

За последние сто лет своего существования КНР, ведомая лидерами компартии, старалась прокладывать путь социалистической модернизации, который отвечает китайским реалиям и требованиям эпохи. Народ непрерывно извлекал и обобщал уроки, накопленные в ходе развития и самого Китая, и других стран.

Посредством мучительных усилий Китай отыскал путь развития, полностью отвечающий реалиям страны, а именно - путь социализма с китайской спецификой.

В итоге путь мирного развития, выбранный КНР, отвечает следующим принципам: посредством охраны мира во всем мире заниматься саморазвитием, посредством саморазвития - охранять мир во всем мире; за счет собственных сил, реформ и инноваций отстаивать внешнюю открытость, учиться и заимствовать благоприятный опыт других стран.

Китай с учетом экономической глобализации стремится к взаимовыгодному сотрудничеству с другими странами, к совместному развитию. Вместе с международным сообществом он продвигает строительство долгосрочного мира, совместного процветания и гармоничного мира.

Научное развитие - это уважение и следование закономерностям развития общества, экономики и природы. Китай делает упор на экономическое строительство и развивает общественные производительные силы. Страна рассматривает концепцию научного развития в качестве главного руководящего курса в ходе социально-экономического развития.

Отстаивая концепцию "Человек превыше всего", Китай неизменно соблюдает права человека и уважает человеческие ценности, удовлетворяет растущие с каждым днем потребности народа в области материальной культуры, идет по пути всеобщего обогащения, стимулирует всестороннее развитие людей, реализует развитие для народа и с опорой на народ, делая так, чтобы весь народ мог пользоваться плодами развития.

Китай уделяет внимание всем соответствующим областям жизни государства, правильно подходит и надлежащим образом регулирует важные аспекты социализма с китайской спецификой, единым образом планирует развитие города и деревни, различных районов, экономики и общества, гармоничное развитие человека и природы, а также внутреннее развитие и внешнюю открытость.

Китайский народ любит мир: имея за плечами трагический опыт войны, унижений и бедности, он глубоко осознал ценность мира и актуальность развития. КНР глубоко верит в то, что только в условиях мира люди могут спокойно жить и работать, и только в условиях развития люди могут жить в сытости и достатке. Поэтому правительство рассматривает главной задачей в международной работе именно создание мирной и стабильной международной обстановки, благоприятной для государственного развития.

На пути мирного развития Китаю пришлось пройти через масштабные и глубокие изменения. Он достиг значительных успехов в развитии, внес важный вклад в дело процветания и стабильности мира, а также установил еще более тесные связи с миром.





*подготовлено по материалам Посольства КНР в Республике Беларусь

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