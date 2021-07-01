Система Orphus

100 ЛЕТ КОМПАРТИИ КИТАЯ. Почему Коммунистической партии Китая все под силу?

30.06.2021 10369
100 ЛЕТ КОМПАРТИИ КИТАЯ. Почему Коммунистической партии Китая все под силу?
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
 
1 июня 2021 года Коммунистическая партия Китая отметит свое столетие. В июле 1921 года более 50 китайских марксистов основали Коммунистическую партию Китая. За 28 лет в революционной борьбе Коммунистическая партия Китая выросла и привела многонациональный народ страны к свержению гнета "трех гор" - империализма, феодализма и бюрократического капитализма и основала Китайскую Народную Республику в октябре 1949 года. За 72 года, прошедшие с момента основания КНР, Коммунистическая партия Китая привела людей всех этнических групп страны к историческим взлетам в области экономики, политики, культуры, общества и экологической цивилизации. Сегодняшний Китай уже стал второй крупнейшей экономикой мира и имеет огромное влияние над географической политикой и экономикой, системой глобального управления и международный порядок. 
 
В последнее время многие друзья из Казахстана хотят обсудить со мной "секрет" успеха Коммунистической партии Китая. Я считаю, что успех КПК - историческая неизбежность, и этому есть четыре основные причины.
 
Во-первых, придерживаться научных теорий и идти в ногу со временем. Марксизм глубоко раскрывает законы развития человеческого общества и является руководящей идеологией и руководством к действию КПК. За последние 100 лет китайские коммунисты объединили основные принципы марксизма с конкретной реальностью Китая и постоянно вводили теоретические новшества, сформировали теоретическую систему социализма с китайской спецификой. "Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новой эпохе" являются последним развитием этой теоретической системы. Под руководством этих идей Китай победил бушующую во всем мире эпидемию коронавируса с наименьшими затратами, и предоставляет международному сообществу большое количество противоэпидемических материалов и вакцин; Китай добился великой победы в борьбе с бедностью и избавил почти 100 млн человек от нищеты всего за 8 лет, таким образом окончательно построив среднезажиточное общество; Китай эффективно противодействовал введенным против него санкциям, запугиванию и принуждению. Он не был свергнут так называемыми торговыми, техническими и финансовыми войнами. Вместо этого его экономическое и социальное развитие вышло на новый уровень; "Круг друзей" Китая во всем мире постоянно расширяется, инициатива "Один пояс, один путь" получила положительный отклик в странах по всему миру, и концепция сообщества единой судьбы человечества постепенно укоренилась. 
 
Во-вторых, отстаивать принцип правления во имя народа. За последние 100 лет внутренняя и внешняя среда, с которой столкнулась Коммунистическая партия Китая, претерпела большие изменения, но она всегда придерживается принципа "все для народа, и все зависит от народа". Благодаря основанию КНР китайский народ стал хозяином своей страны, и была установлена демократическая диктатура народа с китайской спецификой, включая систему собрания народных представителей, институт многопартийного сотрудничества и политических консультаций под руководством Коммунистической партии Китая и т.д. КПК придерживается научных и демократических принципов принятия решений, гарантирует рациональность и преемственность политики и обладает сильной исполнительной властью. Можно сказать, что демократия в китайском стиле - это эффективная, настоящая демократия и политическая гарантия реализации "китайского чуда". Таким образом, КПК стала пионером "китайской модели" государственного управления и предоставила миру путь развития, отличающийся от "западной модели". 
 
В-третьих, твердо придерживаться линии и взглядов масс. Более 90 миллионов членов Коммунистической партии Китая настаивают на соединении с людьми, разделении одной судьбы, сосредоточении внимания на решении практических проблем, с которыми сталкиваются массы, и остается с народом во время кризиса. Например, за последние 8 лет более 3 миллионов членов и кадров партии сражались с бедностью в отдаленных сельских районах, жили с местным населением, делили радость и печаль с ними, передавая знания, навыки и современные концепции, чтобы помочь местным жителям избавиться от бедности. Более 1800 из них отдали свою ценную жизнь в непростых условиях. В 2020 году во время "карантина" в провинции Хубэй из-за эпидемии миллионы членов партии встали на борьбу с вирусом, став основным костяком. От медицинских работников до добровольцев, от поставщиков общественных услуг до сотрудников правоохранительных органов - лечили и спасали людей, обеспечивали различными средствами и услугами, возводя новую "великую стену". Из них 14 человек, погибших на переднем крае борьбы с эпидемией, были посмертно награждены. И подобных примеров бесчисленное множество в 100-летней истории КПК.
 
В-четвертых, настаивать на самосовершенствовании и самореволюции. Как авангард китайского народа и китайской нации Коммунистическая партия Китая придает большое значение собственному строительству партии. У КПК строгая организация и дисциплина. Она руководит собой в соответствии с "Уставом КПК" и рядом положений. Что касается отбора и назначения кадров, генеральный секретарь Си Цзиньпин выдвинул стандарт хорошего кадра "твердой убежденности, служения народу, усердия и прагматичности, смелости брать на себя ответственность и честность", и особо подчеркнул, что кадры должны быть лояльными, чистыми и ответственными. За последние девять лет Китай провел беспрецедентную широкомасштабную антикоррупционную кампанию под лозунгом "Борьба с тиграми и мухами". Сотни тысяч коррупционных чиновников были наказаны в соответствии с законом и партийной дисциплиной. КПК не всегда безупречна, но она сформировала способность и механизм самоочищения, самосовершенствования и самореформирования, гарантируя тем самым, что партия может решительно и активно исправлять свои ошибки.
 
За сто лет Коммунистическая партия Китая практическими действиями завоевала доверие китайского народа. Согласно опросу, проведенному Гарвардским университетом США, китайцы более чем на 93% удовлетворены Коммунистической партией Китая, которая превосходит любые западные "демократические" политические партии. Китайский народ готов слушать партию и следовать за ней. Те силы, которые пытаются спровоцировать китайский народ на сопротивление их партии, полностью лишены минимального понимания внутренней жизни Китая. В будущем на основе существующих достижений КПК приведет многонациональный народ страны к реализации основной модернизации Китая к 2035 году и превратит Родину в процветающую, демократическую, цивилизованную, гармоничную и красивую современную социалистическую державу к 2050 году. К тому времени Китай внесет еще больший вклад в мир и развитие во всем мире.
 
В этом году Казахстан отметит 30-летие своей независимости, а обе наши страны отметят 30-летие установления дипломатических отношений. За последние 30 лет Казахстан добился огромных успехов в развитии как независимая страна, а двусторонние отношения между Китаем и Казахстаном развивались семимильными шагами. Лидеры Коммунистической партии Китая поддерживали тесные рабочие контакты и глубокую личную дружбу с Первым Президентом Казахстана, Елбасы Н.А. Назарбаевым и президентом К. Токаевым. Это ключ к энергичному развитию сотрудничества между двумя странами в различных областях. КПК и партия "Нур Отан" являются стратегическими партнерами, а межпартийные обмены - это мощная движущая сила развития китайско-казахстанских отношений. Телефонный разговор между главами государств Китая и Казахстана 2 июня ознаменовал новую страницу в двусторонних отношениях. В постковидную эпоху обе стороны сосредоточат свое внимание на сотрудничестве в областях цифровизации, инноваций и зеленых технологий и приложат все усилия, чтобы избавиться от последствий эпидемии. Обе страны будут уделять приоритетное внимание строительству "Зеленого шелкового пути", "Цифрового шелкового пути" и "Инновационного шелкового пути" и совместно строить китайско-казахстанское сообщество единой судьбы на благо двух народов.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая