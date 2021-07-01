100 ЛЕТ КОМПАРТИИ КИТАЯ. Почему Коммунистической партии Китая все под силу?

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо

1 июня 2021 года Коммунистическая партия Китая отметит свое столетие. В июле 1921 года более 50 китайских марксистов основали Коммунистическую партию Китая. За 28 лет в революционной борьбе Коммунистическая партия Китая выросла и привела многонациональный народ страны к свержению гнета "трех гор" - империализма, феодализма и бюрократического капитализма и основала Китайскую Народную Республику в октябре 1949 года. За 72 года, прошедшие с момента основания КНР, Коммунистическая партия Китая привела людей всех этнических групп страны к историческим взлетам в области экономики, политики, культуры, общества и экологической цивилизации. Сегодняшний Китай уже стал второй крупнейшей экономикой мира и имеет огромное влияние над географической политикой и экономикой, системой глобального управления и международный порядок.

В последнее время многие друзья из Казахстана хотят обсудить со мной "секрет" успеха Коммунистической партии Китая. Я считаю, что успех КПК - историческая неизбежность, и этому есть четыре основные причины.

Во-первых, придерживаться научных теорий и идти в ногу со временем. Марксизм глубоко раскрывает законы развития человеческого общества и является руководящей идеологией и руководством к действию КПК. За последние 100 лет китайские коммунисты объединили основные принципы марксизма с конкретной реальностью Китая и постоянно вводили теоретические новшества, сформировали теоретическую систему социализма с китайской спецификой. "Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новой эпохе" являются последним развитием этой теоретической системы. Под руководством этих идей Китай победил бушующую во всем мире эпидемию коронавируса с наименьшими затратами, и предоставляет международному сообществу большое количество противоэпидемических материалов и вакцин; Китай добился великой победы в борьбе с бедностью и избавил почти 100 млн человек от нищеты всего за 8 лет, таким образом окончательно построив среднезажиточное общество; Китай эффективно противодействовал введенным против него санкциям, запугиванию и принуждению. Он не был свергнут так называемыми торговыми, техническими и финансовыми войнами. Вместо этого его экономическое и социальное развитие вышло на новый уровень; "Круг друзей" Китая во всем мире постоянно расширяется, инициатива "Один пояс, один путь" получила положительный отклик в странах по всему миру, и концепция сообщества единой судьбы человечества постепенно укоренилась.

Во-вторых, отстаивать принцип правления во имя народа. За последние 100 лет внутренняя и внешняя среда, с которой столкнулась Коммунистическая партия Китая, претерпела большие изменения, но она всегда придерживается принципа "все для народа, и все зависит от народа". Благодаря основанию КНР китайский народ стал хозяином своей страны, и была установлена демократическая диктатура народа с китайской спецификой, включая систему собрания народных представителей, институт многопартийного сотрудничества и политических консультаций под руководством Коммунистической партии Китая и т.д. КПК придерживается научных и демократических принципов принятия решений, гарантирует рациональность и преемственность политики и обладает сильной исполнительной властью. Можно сказать, что демократия в китайском стиле - это эффективная, настоящая демократия и политическая гарантия реализации "китайского чуда". Таким образом, КПК стала пионером "китайской модели" государственного управления и предоставила миру путь развития, отличающийся от "западной модели".

В-третьих, твердо придерживаться линии и взглядов масс. Более 90 миллионов членов Коммунистической партии Китая настаивают на соединении с людьми, разделении одной судьбы, сосредоточении внимания на решении практических проблем, с которыми сталкиваются массы, и остается с народом во время кризиса. Например, за последние 8 лет более 3 миллионов членов и кадров партии сражались с бедностью в отдаленных сельских районах, жили с местным населением, делили радость и печаль с ними, передавая знания, навыки и современные концепции, чтобы помочь местным жителям избавиться от бедности. Более 1800 из них отдали свою ценную жизнь в непростых условиях. В 2020 году во время "карантина" в провинции Хубэй из-за эпидемии миллионы членов партии встали на борьбу с вирусом, став основным костяком. От медицинских работников до добровольцев, от поставщиков общественных услуг до сотрудников правоохранительных органов - лечили и спасали людей, обеспечивали различными средствами и услугами, возводя новую "великую стену". Из них 14 человек, погибших на переднем крае борьбы с эпидемией, были посмертно награждены. И подобных примеров бесчисленное множество в 100-летней истории КПК.

В-четвертых, настаивать на самосовершенствовании и самореволюции. Как авангард китайского народа и китайской нации Коммунистическая партия Китая придает большое значение собственному строительству партии. У КПК строгая организация и дисциплина. Она руководит собой в соответствии с "Уставом КПК" и рядом положений. Что касается отбора и назначения кадров, генеральный секретарь Си Цзиньпин выдвинул стандарт хорошего кадра "твердой убежденности, служения народу, усердия и прагматичности, смелости брать на себя ответственность и честность", и особо подчеркнул, что кадры должны быть лояльными, чистыми и ответственными. За последние девять лет Китай провел беспрецедентную широкомасштабную антикоррупционную кампанию под лозунгом "Борьба с тиграми и мухами". Сотни тысяч коррупционных чиновников были наказаны в соответствии с законом и партийной дисциплиной. КПК не всегда безупречна, но она сформировала способность и механизм самоочищения, самосовершенствования и самореформирования, гарантируя тем самым, что партия может решительно и активно исправлять свои ошибки.

За сто лет Коммунистическая партия Китая практическими действиями завоевала доверие китайского народа. Согласно опросу, проведенному Гарвардским университетом США, китайцы более чем на 93% удовлетворены Коммунистической партией Китая, которая превосходит любые западные "демократические" политические партии. Китайский народ готов слушать партию и следовать за ней. Те силы, которые пытаются спровоцировать китайский народ на сопротивление их партии, полностью лишены минимального понимания внутренней жизни Китая. В будущем на основе существующих достижений КПК приведет многонациональный народ страны к реализации основной модернизации Китая к 2035 году и превратит Родину в процветающую, демократическую, цивилизованную, гармоничную и красивую современную социалистическую державу к 2050 году. К тому времени Китай внесет еще больший вклад в мир и развитие во всем мире.

В этом году Казахстан отметит 30-летие своей независимости, а обе наши страны отметят 30-летие установления дипломатических отношений. За последние 30 лет Казахстан добился огромных успехов в развитии как независимая страна, а двусторонние отношения между Китаем и Казахстаном развивались семимильными шагами. Лидеры Коммунистической партии Китая поддерживали тесные рабочие контакты и глубокую личную дружбу с Первым Президентом Казахстана, Елбасы Н.А. Назарбаевым и президентом К. Токаевым. Это ключ к энергичному развитию сотрудничества между двумя странами в различных областях. КПК и партия "Нур Отан" являются стратегическими партнерами, а межпартийные обмены - это мощная движущая сила развития китайско-казахстанских отношений. Телефонный разговор между главами государств Китая и Казахстана 2 июня ознаменовал новую страницу в двусторонних отношениях. В постковидную эпоху обе стороны сосредоточат свое внимание на сотрудничестве в областях цифровизации, инноваций и зеленых технологий и приложат все усилия, чтобы избавиться от последствий эпидемии. Обе страны будут уделять приоритетное внимание строительству "Зеленого шелкового пути", "Цифрового шелкового пути" и "Инновационного шелкового пути" и совместно строить китайско-казахстанское сообщество единой судьбы на благо двух народов.

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