100 ЛЕТ КПК: КАК В КИТАЕ РАЗВИВАЕТСЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ

Интернет-магазины за последние несколько лет превратились в многомиллиардную индустрию. Люди по всему миру предпочитают покупать вещи в режиме онлайн, зачастую не выходя из квартиры, как это произошло в пандемию. Гиганты интернет-торговли Китайской Народной Республики демонстрируют уверенный рост на рынке среди потребителей, в очередной раз доказывая дальновидность стратегии Компартии страны, которая всегда делала ставку на новые технологии. "На пятом пленуме ЦК КПК 19-го созыва, состоявшемся в октябре 2020 года, был утвержден целевой план социально-экономического развития Китай на период 14-й пятилетки (2021-2025 годы). Данный документ подчеркнул ключевой статус инноваций и определил вопросы самостоятельного развития и независимости в научно-технической сфере как стратегическую опорную точку государственного развития", - отмечает Синьхуа.





В августе одна из крупнейших компаний интернет-торговли в Китае, Alibaba Group, сообщила о 34%-ном росте выручки в первом квартале 2022 финансового года. В годовом исчислении выручка выросла до 205,74 млрд юаней, что составляет около $31,87 млрд.

За 2021 финансовый год, который завершился 30 июня, в системе компании насчитывалось уже более 1,18 млрд активных пользователей, 912 млн из них - это жители КНР.

Еще одна крупная площадка онлайн-торговли, Pin Duo Duo, с января 2020 года выросла и окрепла настолько, что в марте прошлого года ее основатель Колин Чжэн Хуан заявил об уходе, отметив, что компания сможет развиваться и без него. Согласно финансовому отчету компании за четвертый квартал, в 2020 году у Pin Duo Duo было 788,4 млн активных покупателей. Компания Alibaba Group за тот же период зафиксировала 779 млн активных покупателей. При этом третий квартал 2020 финансового года был отмечен рекордным приростом клиентов - на 89% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего фингода. К тому же за 12 месяцев, предшествовавших концу третьего квартала, общий товарооборот онлайн-ритейлера вырос на 73% - до 1,46 трлн юаней.

Здоровая конкуренция между такими гигантами стимулирует активный рост потребительского спроса: компании активно улучшают сервисы, придумывая интересные и оригинальные акции, позволяющие наращивать и потребительскую аудиторию, и обороты продаж.

При этом торговые марки КНР увеличили свое присутствие на мировом рынке: так, в 2021 году в рейтинге самых ценных мировых брендов "BrandZ Top 100" оказались рекордные 18 китайских компаний. Tencent в этом году обогнала Alibaba в топ-10 чарта. Компании заняли пятое и седьмое места по стоимости бренда, соответственно.

Стоимость бренда у китайских фирм значительно выросла по сравнению с международными конкурентами, а аналогичный показатель у TikTok взлетел на 158%, став вторым по величине после Tesla.

Стоимость Pin Duo Duo выросла на 131% по сравнению с 2020 годом.

Глобальный председатель Kantar BrandZ Ван Син считает , что заметным преимуществом китайских брендов является способность быстро реагировать на изменения, в том числе на пандемию COVID-19 и новые потребительские запросы.

Китайские фирмы реагируют быстрее, чем местные бренды в любой точке мира", - подчеркнула представитель компании, составлявшей рейтинг.

Это заставляет китайские фирмы стремиться к инновациям, что изменило восприятие иностранными потребителями китайских брендов за последние пять лет, отметила Ван.

С развитием онлайн-торговли в стране растет стоимость рабочей силы, значительно улучшается опыт личных покупок. Благодаря раннему запуску этой сферы и, конечно же, благодаря своему огромному населению Китай сегодня далеко опередил мир с точки зрения общих продаж электронной коммерции. Несмотря на то, что США по-прежнему опережают Китай по общему объему розничных продаж ($5,506 трлн против $5,130 трлн в 2020 году), в этом году Китай опережает США почти на $2 трлн в электронной торговле

Внимание, которое уделяют в Китае развитию современных технологий, обусловлено основным принципом Коммунистической партии страны - в первую очередь всё должно делаться для людей. Электронная торговля - это и комфорт покупателей, и развитие почтовых направлений, рост рабочих мест в сфере доставки и соразмерное увеличение заработков населения, которое связано с торговлей, доставкой, оформлением и прочими сферами, которые нужны для полноценной работы интернет-гигантов, дающих работу миллионам.

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