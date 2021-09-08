100 ЛЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ. КПК имеет твердое руководство и сильный управленческий потенциал

Коммунистическая партия Китая (КПК) имеет твердое руководство и сильный управленческий потенциал, говорится в документе, опубликованном Отделом пропаганды ЦК КПК.

В документе, озаглавленном "КПК: историческая миссия и вклад", говорится, что поддержание авторитета Центрального комитета КПК и единого централизованного руководства обеспечили успешное продвижение революции, строительства и реформ, а также обеспечили положение КПК в качестве правящей партии и стабильность страны на долгосрочной основе.

В течение последних ста лет, когда наступал важный поворотный момент, КПК смогла проанализировать ситуацию с общей, объективной и перспективной точки зрения и на этой основе сформулировать практические цели, задачи, политику и план действий. Именно разумные руководящие принципы КПК позволили ей хорошо организовать и систематически выполнять работу.

За последние сто лет КПК последовательно создавала свою организацию, ужесточала дисциплину и укрепляла верховенство закона. Она объединила десятки миллионов членов партии и организовала сотни миллионов китайцев, обеспечив тем самым своевременную, непоколебимую и эффективную реализацию решений и планов партии.

КПК сильна, потому что она всегда ставила единый фронт на важное место, объединяла все силы, которые могут быть объединены, мобилизовала все позитивные факторы и объединила как можно больше сил для коллективных усилий, говорится в документе.

КПК может быть лидером в государственных делах и во всех сферах общества, потому что большое число высококвалифицированных кадровых работников играют свою роль в полную меру своих сил, отмечается в документе.

КПК сохраняет передовой характер и чистоту с помощью эффективных мер

Коммунистическая партия Китая (КПК) принимает решительные меры для поддержания передового характера и чистоты в своих рядах, заявил на пресс-конференции член коллегии Организационного отдела ЦК КПК Ци Цзябинь.

По его словам, КПК, насчитывающая свыше 95 млн членов, рассматривает это как фундаментальный вопрос и важную задачу в своей работе по партийному строительству.

Ци Цзябинь отметил, что КПК неустанно продвигает идеологическое и теоретическое партийное строительство и всегда вооружает партию новейшими достижениями по адаптации марксизма к характерным национальным особенностям Китая.

КПК гарантирует, что требование всестороннего устрожения внутрипартийного управления распространяется на каждого члена и ячейку партии, отметил он.

Глава отдела пропаганды Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета Ван Цзяньсинь заявил на пресс-конференции, что КПК занимает позицию нулевой терпимости по отношению к нарушениям дисциплины среди членов партии и принимает решительные меры для укрепления партийной дисциплины, эффективно борясь со взяточничеством, злоупотреблением властью и другими нарушениями.

По словам Ван Цзяньсиня, усилия КПК широко признаны общественностью, при этом доверие народа к партии и его уверенность в ней значительно возросли.

Он также добавил, что, согласно результату опроса, проведенного Государственным статистическим управлением, 95,8 % опрошенных считают, что в 2020 году усилия КПК по всестороннему устрожению внутрипартийного управления были очень эффективными, что на 16,5 % больше, чем в 2012 году.

*По материалам Синьхуа

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства