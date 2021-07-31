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100 ЛЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ. Новый музей КПК даёт масштабную картину истории партии

30.07.2021 4186
100 ЛЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ. Новый музей КПК даёт масштабную картину истории партии
ФОТО: China Central Television (CCTV)
К 100-летию Коммунистической партии Китая в Пекине открылся новый музей, посвященный истории и основным достижениям китайских коммунистов.
ФОТО: China Central Television (CCTV)
 
В июле Китай отмечает столетие со дня основания Коммунистической партии. В честь этого события в Пекине 18 июня открылся новый музей. На площади в 150 тыс. кв. метров выставлено более 6 000 экспонатов, отражающих историю Коммунистической партии Китая и самые ключевые события из славного прошлого и настоящего, включая архивную фотосъемку с церемония провозглашения Китайской Народной Республики Мао Цзэдуном 1 октября 1949 года.
ФОТО: China Central Television (CCTV)
 
Директор исторического музея КПК У Сяндун отметил, что музей стремится продемонстрировать историю партии в панорамной форме.
 

В важный момент празднования столетия партии, в важном историческом узле, где пересекаются "два столетия", построение постоянного, фиксированного и всеобъемлющего исторического музея КПК направлено на показ истории, процесса борьбы и достижений нашей партии за прошедшее столетие в панорамной, разносторонней и эпической манере", - сказал он.

ФОТО: China Central Television (CCTV)
 
Экспонаты музея разделены на четыре группы, каждая из которых посвящена определенному историческому периоду с момента основания партии и до настоящего времени, когда генеральным секретарем ЦК партии и председателем КНР стал Си Цзиньпин. Отдельное внимание уделено китайской космической программе и пандемии коронавируса.
ФОТО: GETTY IMAGES
 
В архитектуре музея много скрытых символов. Так, например, главное здание музея выполнено в форме китайского иероглифа "гун", который выглядит как горизонтальная Н. Одно из значений этого иероглифа - "работа", "труд". Таким образом, сама форма музея, по замыслу архитекторов, должна свидетельствовать о том, что Коммунистическая партия Китая является авангардом китайского рабочего класса, китайского народа и нации. На восточной и западной сторонах выставочного зала расположено 28 колонн, символизирующих 28 лет борьбы за создание Нового Китая.
ФОТО: GETTY IMAGES
 

Фасад выполнен в цвете охры, что означает, что КПК проистекает из народных масс и несет в себе спокойный и солидный темперамент, коренящийся в желтой земле. Основание наших колонн изготовлено из красного гранита, что символизирует революционный характер КПК и кровь, пролитую за плоды победы", - сказал Шао Вэйпин, главный архитектор Пекинского архитектурно-проектного и исследовательского института.

ФОТО: GETTY IMAGES
 
Многие строительные материалы музея были взяты из мест, имеющих важное значение в истории КПК. Например, камни в выставочном зале музея, где представлена великолепная лаковая живопись на тему Великой Китайской стены, были добыты в городе Яань провинции Сычуань на юго-западе Китая, где местные жители прозвали эти камни "красные Красной Армии" за их связь с историей Красной Армии.
ФОТО: GETTY IMAGES
 
Площадь перед музеем украшают пять масштабных скульптур, в том числе огромный развивающийся красный стяг, символизирующий энергию и несокрушимую силу китайского народа. Четыре других скульптурных композиции, в которых насчитывается в общей сложности 276 фигур, рассказывают историю 100-летней борьбы КПК за благосостояние китайского народа и национальное возрождение.
 
На выставке впервые представлены многие ценные культурные реликвии, в том числе оригиналы рукописи Карла Маркса, а также смоделированы сцены некоторых чрезвычайно важных исторических событий.
ФОТО: GETTY IMAGES

*по материалам китайских СМИ
 

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