100 ЛЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ. Нургалиев: КПК - олицетворение вековых устремлений китайского народа добиться свободы и сильной государственности

Недавно председатель правления АО "Институт внешнеполитических исследований" при МИД РК, бывший генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Болат Нургалиев выступил с речью на круглом столе, посвященном столетию образования Компартии Китая.

Он отметил, что современный Китай, как ключевой драйвер глобальной экономики, играет все возрастающую роль в международном развитии и сотрудничестве. "Будучи генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества, я три года проработал в Китае, и имею основанное на лично увиденном представление о потенциале этой великой страны. Меня особо впечатляет китайская динамика социально-экономической трансформации и модернизации, в которых ключевую роль, бесспорно, играет Коммунистическая партия", - сказал Болат Кабдылхамитович.

Феномен созидательного воздействия КПК на развитие Китая и современного мира представляет значительный научный и практический интерес", - считает Нургалиев.

Во-первых, КПК стала олицетворением вековых устремлений китайского народа добиться свободы и сильной государственности. Менее чем через 30 лет после своего создания, пройдя жернова гражданской и мировой войн, КПК основала Китайскую Народную Республику. Это стало первой крупнейшей политической победой партии. Затем последовали другие достижения поистине глобального масштаба и последствий. Под руководством Компартии Китай из отсталого, преимущественно аграрного государства превратился в глобальный центр разработки и производства высокотехнологичных инноваций; страну, которая полностью победила бедность за период двух поколений, выведя за черту бедности 800 миллионов человек.

Во-вторых, первые десятилетия существования молодое китайское государство боролось за преодоление глубочайшего кризиса. Однако КПК, несмотря на серьезные преграды и проблемы, сумела мобилизовать многонациональный народ на восстановление страны и созидание нового будущего, основанного на принципах социальной справедливости и равных возможностей для каждого гражданина. Дисциплина, порядок, коллективная работа и четкие идейные установки, которые предложила обществу КПК, гармонично сочетаются с менталитетом китайского народа. Если смотреть на это с позиции актуальных событий современности, то мощнейший потенциал КПК по консолидации общества, обеспечению разумного сочетания коллективной и личной ответственности, дисциплины и способности к последовательному достижению самых сложных целей - по сути, стали важными факторами в борьбе с COVID-19. Дисциплина, порядок, коллективная работа и четкие идейные установки, которые предложила обществу КПК, гармонично сочетаются с менталитетом китайского народа.

В-третьих, все эти семь десятилетий Компартия является главной движущей силой модернизации КНР. Страна прошла через кардинальное реформирование. Путем настойчивых проб, иногда ошибок, смелых экспериментов по поиску своей модели - КПК сумела сформулировать национальную стратегию развития с китайской спецификой. Идеологические истоки современной модернизации в Китае лежат не в западном марксизме и советском социализме, не в западном капитализме и социал-демократии, а в классической традиционной китайской культуре, модернизированной китайскими коммунистами. Например, китайские руководители, наглядным примером является председатель КНР Си Цзиньпин, говорят на понятном для рядовых китайских граждан языке, их суждения, афоризмы, постулаты, как правило, имеют глубокий содержательный смысл, превращаясь посредством инструментария партийных институтов в серьезные теоретические обоснования проводимых социально-экономических реформ.

В-четвертых, Компартия стала кузницей государственных кадров различного уровня и надежной опорой всех пяти поколений руководителей КНР. За 100 лет многое в мире неоднократно менялось, но, несмотря на все масштабные перемены, КПК неукоснительно обеспечивает преемственность и последовательность политической стратегии китайского руководства.

За это столетие КПК прошла славный путь эволюции. Если на Учредительном съезде Компартии Китая первые китайские коммунисты только мечтали о создании сильной политической организации, которая поведет народ за собой, то теперь, в 2021 году, мы являемся свидетелями грандиозных усилий КПК под руководством своего лидера Си Цзиньпина по осуществлению "китайской мечты, нацеленной на возрождение китайской нации". Это уже задача колоссального масштаба, реализация которой будет иметь глобальное значение и повлияет на всю архитектонику международного порядка.

И, наконец, за эти годы сама Компартия стала высокоэффективной политической организацией, в которой последовательно утвердился коллективный стиль руководства.

Гибкость в подходах и консенсус внутри правящей партии позволили КНР избежать ошибок других стран, возглавлявшихся коммунистическими партиями, и в исторически короткий срок вырваться в авангард глобального экономического развития.

КПК в течение этих десятилетий твердо и непоколебимо двигает полуторамиллиардный народ по пути "социализма с китайской спецификой" и неустанно борется за всестороннее построение среднезажиточного общества "сяокан".

Почему для Казахстана столь большой интерес представляет изучение вопросов, связанных с 100-летним юбилеем Компартии Китая? Китайский опыт модернизации и быстрого развития весьма близок по духу казахстанскому пути. Как вы знаете, наша страна за три десятилетия прошла большой путь от обретения государственного суверенитета до восстановления и модернизации в поисках достойного места в глобальном мире.

Казахстан также следует собственной модели развития, которую в свое время сформулировал и начал претворять в жизнь Первый Президент РК, Елбасы Нурсултан Назарбаев и сегодня успешно и уверенно продолжает глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Китай - наш важнейший сосед, с которым мы развиваем особый формат отношений - вечного всестороннего стратегического партнерства.

Для Казахстана большой интерес представляют результаты комплексной модернизации, достижения и успехи нашего великого Восточного соседа. Мы искренне радуемся за китайский народ и его новые свершения, отдаем должное созидательной роли КПК в выдвижении Китая на лидирующие позиции в мирохозяйственных связях.

И, наконец, достижения Китая в области экономики и развития - это масштабные возможности для роста тех государств, которым судьбой предопределено быть соседями КНР. Мы в Казахстане с оптимизмом нацелены к взаимной выгоде использовать новые перспективы, которые открываются в процессе нынешнего возвышения Китая.

Сегодня наши страны продуктивно сотрудничают в рамках Шанхайской организации, возрождают традиции Шелкового пути, вместе способствуют процветанию, стабильности и формированию новой геоэкономики в Евразии. Озвученная в столице Казахстана председателем Си Цзиньпином стратегическая инициатива "Один пояс, один путь" вписана в Устав КПК и является важной составляющей глобальной стратегии современного Китая.

Этот факт отражает глубокую политическую значимость инициативы Пояса и Пути, которую КНР реализует вместе с Казахстаном и еще 120 странами-партнерами. Почти 8 лет ее успешной реализации показывают, насколько сегодня востребованы идеи взаимовыгодной кооперации и совместного развития. Это открывает новый и многообещающий этап для Китая и его партнеров, к которым с гордостью причисляет себя Казахстан.





*По материалам Международного радио Китая

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