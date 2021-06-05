100 ЛЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ. Всестороннее стратегическое партнерство Китая и Казахстана поможет процветанию двух стран

2 июня в Алматы прошла научная конференция, посвященная столетнему юбилею Коммунистической партии Китая, передает Kazakhstan Today.

Организаторами форума "100 лет Коммунистической партии Китая - годы борьбы и побед" выступили экспертный клуб "Один пояс и один путь", генеральное консульство КНР в Алматы, НИИ международного и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета.

В конференции приняли участие исполняющий обязанности Генерального консула КНР в Алматы Мяо Хунбо, представитель МИД РК в Алматы А.Ж. Шокыбаев, первый заместитель председателя алматинского городского филиала партии Nur Otan М.Б. Отыншиев, председатель экспертного клуба "Один пояс и одни путь" Б.К. Султанов, второй секретарь алматинского городского комитета Народной партии Казахстана Б.С. Жусипов, а также ведущие казахстанские эксперты, занимающиеся историей Китая, проблемами международных отношений и казахстанско-китайского сотрудничества.

Исполняющий обязанности генерального консула КНР в Алматы Мяо Хунбо в своем выступлении отметил, что в 2021 году ожидаются такие яркие события, как столетие основания Коммунистической партии Китая и 30-летие независимости Казахстана. В этой связи Генконсул поделился своим видением вековой истории КПК и предложил обменяться опытом двух стран в области государственного управления. По мнению Мяо Хунбо, такой обмен мнениями поможет ученым, гражданам Китая и Казахстана лучше понять друг друга и накопить полезный опыт во благо дальнейшего развития наших стран и укрепления китайско-казахстанских отношений.

Мяо Хунбо задался вопросом, каким образом Компартия Китая сумела привести китайский народ к сегодняшним замечательным достижениям. Секрет успеха, по мнению китайского дипломата, заключается в том, что коммунисты Китая постоянно стремятся к прогрессу, новаторству и бескорыстию. Партия рассматривает своей непоколебимой миссией приведение народа к счастью и возрождение нации, посвящает свою деятельность благу народа, тем самым снискав признание и поддержку своего народа. Закономерно, что, согласно опросам общественного мнения, которые проводили несколько авторитетных международных организаций, уровень поддержки китайским народом политики Компартии Китая и правительства КНР многие годы подряд превышает 90%.

Поддержку населения страны находит проводящий Компартией курс развития на основе национальных реалий. Именно поэтому, подчеркнул Мяо Хунбо, осуществляя построение социализма с китайской спецификой, Китай добился стремительного экономического развития, долгосрочной социальной стабильности и решительно двигается к процветанию и могуществу страны. Большое значение, по мнению китайского дипломата, имеет то, что Компартия обладает способностью предвидеть риски и опасности, постоянно стремится к самоочищению, самосовершенствованию и самореформированию, поддержанию строгой дисциплины среди коммунистов.

Участники конференции в своих выступлениях единодушно отметили, что Компартия Китая, образованная 100 лет назад, прошла славный путь.

С 1949 года Компартия стала правящей партией. За это время страна под руководством КПК из бедной и отсталой республики превратился во вторую по величине экономику мира, в один из главных двигателей глобального экономического роста. Доля Китая в мировой экономике в настоящее время составляет 17%. Китай является одним из мировых лидеров в инновационных отраслях: цифровой экономике, зеленой экономике, искусственном интеллекте, ядерной энергетике, мирном освоении космоса.

Признанием достижений Китая в научно-техническом прогрессе является то, что 15 мая модуль марсианского зонда "Тэньвэнь-1" опустился на поверхность Марса, передал на землю первые фотографии, а затем марсоход приступил к движению по поверхности этой планеты. Китай также приступил к созданию Международной научной лунной станции.

С 2012 года Компартия Китая во главе с генеральным секретарем Си Цзиньпином осуществляет руководство китайским народом в строительстве социализма с китайской спецификой и пользуется поддержкой народа. Подтверждением этому служит постоянный рост численности Компартии. Если в работе Первого съезда Компартии Китая участвовало всего 12 делегатов, то сейчас в рядах партии насчитывается более 91 млн коммунистов.





Год назад весь мир столкнулся с пандемией COVID-19. Китайский народ под руководством Коммунистической партии сумел обуздать пандемию в своей республике. Более того, Китай оказывает большую помощь многим странам мира.

Участники конференции обратили внимание на необходимость изучения опыта Китая по преодолению пандемии, ликвидации бедности, экологического развития, осуществления социально-экономических реформ, инновационного развития.

Принимавшие участие в форуме были единодушны во мнении, что этапы развития и концепции государственного управления Китая и Казахстана во многом схожи и перед двумя странами стоят одинаковые или схожие цели и задачи с точки зрения экономического роста, защиты окружающей среды, сокращения бедности и борьбы с коррупцией. В сложной международной и региональной ситуации государственным структурам двух стран, Компартии Китая и партии Nur Otan, как правящим партиям двух стран, необходимо и дальше делиться опытом в области государственного управления, укреплять взаимное стратегическое доверие в целях поддержания синхронного развития межпартийных и межгосударственных связей.

При этом участники конференции выразили мнение, что, благодаря совместным усилиям двух стран, вечное всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Казахстаном принесет плодотворные результаты и будет способствовать развитию и процветанию двух наших стран и региона в целом.





Генеральное консульство КНР в Алматы

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