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100 ЛЕТ КОМПАРТИИ КИТАЯ. «Почему же смог Китай?» «Почему же смогла Компартия Китая»

26.06.2021 23086
100 ЛЕТ КОМПАРТИИ КИТАЯ. «Почему же смог Китай?» «Почему же смогла Компартия Китая»

Недавно заместитель директора Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Тимур Шаймергенов выступил на круглом столе, посвященном столетию образования Компартии Китая. В своей речи он ответил на вопросы «Почему же смог Китай?» и «Почему же смогла Компартия Китая». 

Как рассказал Шаймергенов, в 2015 году Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев прочитал лекцию в Центральной партшколе КПК. Тогда Елбасы отметил, что «сегодняшние ее слушатели – это завтрашние проводники курса компартии Китая. Вы – авангард на пути воплощения «китайской мечты» и возрождения нации. Ведь уникальный феномен XXI века, называемый «подъемом Китая», мы рассматриваем, в первую очередь, как возможность для развития всего региона». Это фраза хорошо отражает восприятие в нашей стране Компартии Китая и ее роли в развитии нашего Восточного соседа. А тема сегодняшнего мероприятия «Историческое чудо Китая» очень хорошо отражает суть дискуссии.

Ведь те результаты, которые достиг на сегодня Китай – действительно в определенной степени можно считать чудом. КНР – это страна, которая поражает воображение своими многочисленными современными достижениями.

Китай стал 2-ой по величине экономикой в мире, крупнейшей промышленной страной, крупнейшей страной торговли товарами и крупнейшей страной с валютным резервом. ВВП КНР превышает 100 трлн. юаней, ВВП на душу населения превышает 10 тыс. долларов, уровень урбанизации превышает 60%, а население со средним уровнем дохода превышает 400 млн человек. Такого огромного среднего класса сегодня нет ни в одной стране мира.

Китай перезапустил совместно с Казахстаном современный Шелковый путь, и конструктивно изменяет международное сотрудничество с геополитического в геоэкономическое измерение.

КНР вообще отличают высочайшая динамика и постоянные улучшения в развитии. За 72 года Китай кардинально изменился в экономическом, социальном, технологическом измерении – это совершенно другая страна, нежели десятилетия назад.

При этом все эти годы неизменным в КНР остается правящая сила – Коммунистическая партия Китая. Хотя сама КПК при этом находится в постоянной эволюции, развитии и самосовершенствовании.

Сегодня об этом много говорится, ведется поиск формулы успеха КНР, и я бы хотел затронуть политико-идеологическую плоскость КПК, которая, на мой взгляд, и стала источником успешного развития Китай.

Коммунистическая партия Китая не только продвигала развитие государства, но и эволюционировала сама как политическая организация.

За годы своей работы КПК апробировала теоретические положения классического социализма, сумела китаизировать марксизм и на этой основе сформулировать концепцию социализма с китайской спецификой. 

Этот процесс стал не только отражением исторических перемен, но и проявлением политической гибкости КПК. 

Как известно, идеи социализма и марксизма, пришли в Китай в основном из Советского Союза, который являлся для китайских коммунистов источником вдохновения и поддержки. В тот период отступление, отказ от принципов социализма, которых придерживались советские коммунисты, считалось «отходом от канонов и отступничество от веры».

Но опыт социалистического строительства привел китайских руководителей к убеждению, что советская модель социализма не соответствует политической обстановке в Китае, не приспособлена к китайским условиям.

В результате была выдвинута концепция социализма с китайской спецификой. В своих основных, принципиальных ценностях, китайский социализм не отличается от учения К. Маркса, он также пропагандирует «идеи всеобщей зажиточности и свободного развития личности». 

Отличие состоит в том, что поскольку Китай находится на начальном этапе строительства социализма, поэтому в экономике и политике  используются те методы, которые наилучшим образом отвечают этому этапу. 

Благодаря творческому недогматическому подходу к марксизму и конкретным условиям китайской политической практики, Компартия Китая смогла добиться своих побед.

Вообще высокая адаптивность китайской Компартии стала отличительной чертой этой политической организации, и фактически
стала одним из важнейших факторов ее успеха. Например, как мы все знаем, советская Компартия в силу многих причин не успела подстроиться под изменившиеся реалии и в результате пришла к краху.

Почему же смог Китай? 

Помимо изучения советского опыта и учета в работе некоторых ошибок КПСС, здесь сыграла роль и открытость руководства партии к новым идеям и готовность к эволюции идеологии самой КПК.

С 1980-х годов в Уставе КПК последовательно появились три руководящих идеологических принципа – теория о социализме с китайской спецификой, идея тройного представительства и научная концепция развития. И все они воплощают движение Китая «в ногу со временем».

Это значит не держаться за устаревшие теоретические положения и практические методы, а принимать новые подходы в соответствии с постоянно меняющимися социально-экономическими условиями развития.

Тем самым, руководство КНР само стимулировало внутреннее развитие своей главной партийной организации, что в итоге прямо отразилось и на ее работе. В целом, если анализировать КПК, то ей присущи как разумный традиционализм, так и прогрессивные идеи.

Традиционализм проявляется в том, что в работе КПК до сих пор широко используются основополагающие идеи выдающихся лидеров КНР – Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина. Сегодня партийный устав и иные руководящие документы дополнены современным видением Си Цзиньпина. 

Таким образом, в течение целого столетия сохраняется прямая связь между политическими эпохами, и отражается разумная эволюция идеологических устоев КПК.

Прогрессивные подходы партии мы можем увидеть в ее модернизации и способности впитывать эффективные принципы как из капиталистических теорий, так и из традиционной китайской культуры. Так, несмотря на генеральный социалистический вектор развития, применение элементов капитализма в экономическом развитии позволило КНР стать одним из лидеров в мировой экономике. 

КПК сумела уйти от тормозящих ее развитие идеологических догм. Например, официально принят термин «социалистическая рыночная
экономика», который пришел на смену термину «социалистическая плановая экономика».

В Китае экономика по-прежнему регулируется государством, но через рыночные отношения, разрешены частная собственность и производство и др. 

Эволюция политико-идеологических горизонтов КПК продолжается

Сегодня Компартия претворяет в жизнь китайскую мечту, сформулированную в 2012 году Председателем Си Цзиньпином. 
В этом идеологическом курсе заложено то, что КПК является локомотивом реализации «китайской мечты», а построение социализма с китайской спецификой – единственным путем к возрождению китайской нации.

Кстати, недавно, 30 апреля 2021 года Председатель Си опубликовал программную статью «О новом этапе, новой концепции и новой архитектонике развития Китая» в общественно-политическом журнале «Цюши». В своей публикации он отразил свои взгляды на эволюцию и значение марксизма в Китае, новую роль КПК и ее лидерство, задачи Компартии по обеспечению нового исторического скачка в процессе социалистической модернизации и достижению светлой перспективы возрождения китайской нации. 

*По материалам МРК

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