100 ЛЕТ КОМПАРТИИ КИТАЯ. «Почему же смог Китай?» «Почему же смогла Компартия Китая»

Недавно заместитель директора Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Тимур Шаймергенов выступил на круглом столе, посвященном столетию образования Компартии Китая. В своей речи он ответил на вопросы «Почему же смог Китай?» и «Почему же смогла Компартия Китая».

Как рассказал Шаймергенов, в 2015 году Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев прочитал лекцию в Центральной партшколе КПК. Тогда Елбасы отметил, что «сегодняшние ее слушатели – это завтрашние проводники курса компартии Китая. Вы – авангард на пути воплощения «китайской мечты» и возрождения нации. Ведь уникальный феномен XXI века, называемый «подъемом Китая», мы рассматриваем, в первую очередь, как возможность для развития всего региона». Это фраза хорошо отражает восприятие в нашей стране Компартии Китая и ее роли в развитии нашего Восточного соседа. А тема сегодняшнего мероприятия «Историческое чудо Китая» очень хорошо отражает суть дискуссии.

Ведь те результаты, которые достиг на сегодня Китай – действительно в определенной степени можно считать чудом. КНР – это страна, которая поражает воображение своими многочисленными современными достижениями.

Китай стал 2-ой по величине экономикой в мире, крупнейшей промышленной страной, крупнейшей страной торговли товарами и крупнейшей страной с валютным резервом. ВВП КНР превышает 100 трлн. юаней, ВВП на душу населения превышает 10 тыс. долларов, уровень урбанизации превышает 60%, а население со средним уровнем дохода превышает 400 млн человек. Такого огромного среднего класса сегодня нет ни в одной стране мира.

Китай перезапустил совместно с Казахстаном современный Шелковый путь, и конструктивно изменяет международное сотрудничество с геополитического в геоэкономическое измерение.

КНР вообще отличают высочайшая динамика и постоянные улучшения в развитии. За 72 года Китай кардинально изменился в экономическом, социальном, технологическом измерении – это совершенно другая страна, нежели десятилетия назад.

При этом все эти годы неизменным в КНР остается правящая сила – Коммунистическая партия Китая. Хотя сама КПК при этом находится в постоянной эволюции, развитии и самосовершенствовании.

Сегодня об этом много говорится, ведется поиск формулы успеха КНР, и я бы хотел затронуть политико-идеологическую плоскость КПК, которая, на мой взгляд, и стала источником успешного развития Китай.

Коммунистическая партия Китая не только продвигала развитие государства, но и эволюционировала сама как политическая организация.

За годы своей работы КПК апробировала теоретические положения классического социализма, сумела китаизировать марксизм и на этой основе сформулировать концепцию социализма с китайской спецификой.

Этот процесс стал не только отражением исторических перемен, но и проявлением политической гибкости КПК.

Как известно, идеи социализма и марксизма, пришли в Китай в основном из Советского Союза, который являлся для китайских коммунистов источником вдохновения и поддержки. В тот период отступление, отказ от принципов социализма, которых придерживались советские коммунисты, считалось «отходом от канонов и отступничество от веры».



Но опыт социалистического строительства привел китайских руководителей к убеждению, что советская модель социализма не соответствует политической обстановке в Китае, не приспособлена к китайским условиям.

В результате была выдвинута концепция социализма с китайской спецификой. В своих основных, принципиальных ценностях, китайский социализм не отличается от учения К. Маркса, он также пропагандирует «идеи всеобщей зажиточности и свободного развития личности».

Отличие состоит в том, что поскольку Китай находится на начальном этапе строительства социализма, поэтому в экономике и политике используются те методы, которые наилучшим образом отвечают этому этапу.

Благодаря творческому недогматическому подходу к марксизму и конкретным условиям китайской политической практики, Компартия Китая смогла добиться своих побед.

Вообще высокая адаптивность китайской Компартии стала отличительной чертой этой политической организации, и фактически

стала одним из важнейших факторов ее успеха. Например, как мы все знаем, советская Компартия в силу многих причин не успела подстроиться под изменившиеся реалии и в результате пришла к краху.

Почему же смог Китай?

Помимо изучения советского опыта и учета в работе некоторых ошибок КПСС, здесь сыграла роль и открытость руководства партии к новым идеям и готовность к эволюции идеологии самой КПК.

С 1980-х годов в Уставе КПК последовательно появились три руководящих идеологических принципа – теория о социализме с китайской спецификой, идея тройного представительства и научная концепция развития. И все они воплощают движение Китая «в ногу со временем».

Это значит не держаться за устаревшие теоретические положения и практические методы, а принимать новые подходы в соответствии с постоянно меняющимися социально-экономическими условиями развития.

Тем самым, руководство КНР само стимулировало внутреннее развитие своей главной партийной организации, что в итоге прямо отразилось и на ее работе. В целом, если анализировать КПК, то ей присущи как разумный традиционализм, так и прогрессивные идеи.

Традиционализм проявляется в том, что в работе КПК до сих пор широко используются основополагающие идеи выдающихся лидеров КНР – Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина. Сегодня партийный устав и иные руководящие документы дополнены современным видением Си Цзиньпина.

Таким образом, в течение целого столетия сохраняется прямая связь между политическими эпохами, и отражается разумная эволюция идеологических устоев КПК.

Прогрессивные подходы партии мы можем увидеть в ее модернизации и способности впитывать эффективные принципы как из капиталистических теорий, так и из традиционной китайской культуры. Так, несмотря на генеральный социалистический вектор развития, применение элементов капитализма в экономическом развитии позволило КНР стать одним из лидеров в мировой экономике.

КПК сумела уйти от тормозящих ее развитие идеологических догм. Например, официально принят термин «социалистическая рыночная

экономика», который пришел на смену термину «социалистическая плановая экономика».

В Китае экономика по-прежнему регулируется государством, но через рыночные отношения, разрешены частная собственность и производство и др.

Эволюция политико-идеологических горизонтов КПК продолжается

Сегодня Компартия претворяет в жизнь китайскую мечту, сформулированную в 2012 году Председателем Си Цзиньпином.

В этом идеологическом курсе заложено то, что КПК является локомотивом реализации «китайской мечты», а построение социализма с китайской спецификой – единственным путем к возрождению китайской нации.

Кстати, недавно, 30 апреля 2021 года Председатель Си опубликовал программную статью «О новом этапе, новой концепции и новой архитектонике развития Китая» в общественно-политическом журнале «Цюши». В своей публикации он отразил свои взгляды на эволюцию и значение марксизма в Китае, новую роль КПК и ее лидерство, задачи Компартии по обеспечению нового исторического скачка в процессе социалистической модернизации и достижению светлой перспективы возрождения китайской нации.

*По материалам МРК

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