100 ЛЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ. В чем секрет быстрого развития Китая?

В экономичекой сфере в первые дни создания Нового Китая страна была очень бедной, отсталой и с почти нулевой промышленной базой, а сегодня Китай стал второй по величине экономикой мира. Как Компартии Китая удалось достичь таких показателей, узнал корреспондент нашей редакции.

Сегодня Китай является крупнейшей в мире промышленной страной, где ВВП на душу населения превышает 10 тыс. долларов США, а вклад в рост мировой экономики на протяжении более 10 лет превышает 30% и доля в мировой экономике возросла до 17%, благодаря чему Китай бесспорно стал главным двигателем глобального экономического роста. Очевидные успехи также намечаются в области научных и технологических инноваций.

В этом году исполняется 100 лет со дня основания Коммунистической партии Китая. Не секрет, что КПК родилась в разгар внутренних беспорядков и войн с внешними захватчиками, выросла в условиях невзгод и трудностей, укрепилась во время преодоления рисков и вызовов, добилась блестящих достижений посредством большой отваги и мудрости, тем самым завоевала самую широкую поддержку китайского народа.

С самого начала своего создания партия поставила для себя задачу: исполнить мечту народа к счастью и возрождение нации. Под руководством партии китайский народ с большим трудом добился национальной независимости и создал Китайскую Народную Республику, где народ впервые стал полноправным хозяином своей страны. Благодаря упорным изысканиям и колоссальным усилиям Китай закрепился на социалистическом пути с китайской спецификой, который вполне соответствует реалиям страны и чаяниям народа.

За крайние 40 лет проведения политики реформ и открытости страна добилась быстрого экономического развития и долгосрочной общественной стабильности, совершив исторический скачок, а именно: встала на ноги, разбогатела и окрепла. Сегодня социализм с китайской спецификой вступил в новую эру, а великое возрождение китайской нации достигло важной точки в истории. А каких именно достижений добился китайский народ под руководством партии за эти годы?

Жизнь народа претерпела грандиозные изменения, совершив исторический скачок от нехватки продовольствия и одежды к всесторонней зажиточности общества. 770 млн сельских бедных жителей вышли из нищеты, что составляет более 70% от общего объема сокращения бедности в мире за тот же период, а ожидаемая продолжительность жизни увеличилась до 77,3 лет. Масштаб группы лиц со средним уровнем дохода превышает 400 млн человек. В стране создана крупнейшая в мире система социального обеспечения, в которой базовое медицинское страхование покрывает более 1,3 млрд человек, а базовое пенсионное страхование - почти 1 млрд человек. Высшее образование в свою очередь вошло в этап повсеместной популяризации.

В сфере внешних связей с миром: в момент основания КНР страна имела дипломатические отношения лишь с 18 странами, а сегодня их число превысило до более чем 180 стран мира. От выдвижения пяти принципов мирного сосуществования до взаимовыгодной и беспроигрышной стратегии открытости, от участия в международных миротворческих операциях до предоставления безвозмездной помощи развивающимся странам, от глобальной инициативы "Один пояс и один путь" до концепции "Сообщества единой судьбы человечества", Китай взял на себя международную ответственность и внес важный вклад в поддержание мира во всем мире, содействие общему развитию и защиту международной справедливости, тем самым завоевал широкое уважение международного сообщества.

Нынешный год - первый год реализации "14-ой пятилетки". Под руководством ЦК КПК во главе с Генеральным секретарем Си Цзиньпин исходя из особенностей нового этапа развития, Китай будет и впредь всесторонне углублять реформы, осуществлять новую концепцию развития, формировать новую архитектонику развития, повышать уровень государственного управления и дальше двигаться по пути к светлому будущему.

Как КПК выросла из партии с чуть более чем 50 членами в крупнейшую в мире партию с более 91 млн. членов, тем более партия стоит у власти уже 72 года подряд и приобрела возросшее влияние в мире? В чем секрет ее успеха? Давайте вместе в этом разберемся.

Во-первых, КПК не только приняла марксизм в качестве руководства, но и в реальной борьбе научилась творчески применять марксизм, сочетать универсальные принципы марксизма с конкретными китайскими реалиями. Это позволяет партии закономерно сформулировать партийную линию, курс и политику, идти собственным путем развития, а также своевременно корректировать курс и политику партии в соответствии с изменением внутренней и внешней обстановки, постоянно продвигать теоретические, институциональные и практические инновации.

Во-вторых, КПК придерживается организационных принципов демократического централизма и обеспечивает органическое единство демократии и централизма, что способствует формированию оживленной политической обстановки. По сравнению с непрочным менеджментом партий западных стран, партия обладает строгой организационной дисциплиной, способна сформировать единую волю и единые действия, иметь системное преимущество в концентрации сил и ресурсов для выполнения ключевых задач, тем самым обеспечивать сильную сплоченность, боеспособность и мобилизованность партии.

В-третьих, КПК рассматривает "Развитие" в качестве наипервейшей по важности задачи в деле управления государством и подъема страны, считая, что "Развитие - это трудная дорога", "Развитие - основа и ключ для разрешения всяких проблем". История бедности и отсталости в свое время дает партии глубоко осознать, что без экономического развития невозможно было бы говорить ни о чем. Поэтому партия неуклонно продвигает политику реформ и открытости, руководствуясь научной концепцией развития, что значительно повысило социальную производительность и накапило прочную материальную основу для развития страны. Китаю потребовались лишь десятилетия, чтобы пройти тот путь, по которому развитые страны проходили сотнями лет, и страна делала ставку именно на развитие. Бессомненно, будущее Китая по-прежнему зависит от более качественного, эффективного, справедливого и устойчивого развития.

В-четвертых, КПК твердо придерживается политической позиции, ориентированной на народ, и всегда представляет коренные интересы самых обширных народных слоев. Причина в том, что сама партия происходит из народа, держится на народе и служит народу. У нее нет собственных особых интересов. Как отметил Генеральный Секретарь Си Цзиньпин: "Цель нашей борьбы - стремление народа к лучшей жизни". Это позволяет партии всегда ставить народ на самое высокое место в своих сердцах, принимать научные и демократические решения по вопросам повышения благосостояния народа, везде отражать глубокие чувства партии к народу и ее кровную связь с народом. Результаты опросов общественного мнения, проведенных авторитетными международными организациями, показывают, что уровень доверия китайского народа к партии и правительству Китая нескольких лет подряд превышает 90%.

В-пятых, КПК твердо придерживается принципа необходимости непоколебимо всесторонне устрожать внутрипартийное управление, упорно и настойчиво вести борьбу с коррупцией, постоянно повышать свою способность к самоочищению, самосовершенствованию, самореформированию и самоулучшению. Это позволяет партии всегда сохранять свою прогрессивность и бескорыстие в сложных условиях, иметь смелость разрешить сложные проблемы, выдержать испытания всевозможных трудностей. Это и есть наиболее отличительная черта КПК.

В-шестых, КПК придерживается принципа общей судьбы всего мира и всегда считает своей славной миссией поддержание мира во всем мире и содействие общему развитию. В последние года Китай активно продвигает крупномасштабные проекты инициативы "Один пояс и один путь", выступает за построение Сообщества единой судьбы человечества., выдвигает свои предложения по решению международных и региональных конфликтов, а также совершенствованию глобального управления. В ходе борьбы с эпидемией COVID-19 Китай активно оказывает посильную поддержку и помощь международному сообществу, объединяя усилия различных стран по борьбе с пандемией, тем самым демонстрирует дух Сообщества единой судьбы и то, что Китай является ответственным государством перед миром.

Коммунистическая партия Китая не только глубоко изменила судьбу китайского народа, но и оказала глубокое влияние на процесс развития мира. Как подчеркнул Генеральный секретарь Си Цзиньпином: "Великие государства должны достойно себя вести, проявляя больше ответственности и нося больше обязательств. КПК, это именно партия, которая стремится не только к счастью своего народа, но и к прогрессу всего человечества". Мы считаем, что качественное развитие Китая не только способствует благосостоянию китайского народа, но и создаст больше возможности для общего процветания всех стран мира. Китай готов всегда быть строителем мира во всем мире, вкладчиком в глобальное развитие, защитником международного порядка и поставщиком международных общественных благ, содействовать построению Сообщества единой судьбы человечества и совместно создавать лучшее будущее для всего мира.





Генеральное консульство КНР в Алматы

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