10 лет назад был подписан договор о создании ЕАЭС

Фото: eec.eaeunion.org

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Сегодня исполняется 10 лет с момента подписания договора о создании Евразийского экономического союза.





29 мая 2014 года в Астане лидеры Беларуси, России и Казахстана подписали договор о Евразийском экономическом союзе, который вступил в силу 1 января 2015 года. Это стало официальным началом евразийской интеграции. Его предшественник ЕврАзЭС прекратил свое существование, а накопленные наработки стали основой для формирования нового уровня экономической интеграции на постсоветском пространстве, сообщает БЕЛТА.





Договоры о присоединении Армении и Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу были подписаны 10 октября 2014 года в Минске и 23 декабря того же года в Москве соответственно.





ЕАЭС был создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов.





Евразийский экономический союз содействует свободному перемещению товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведению скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.









Высшим органом Союза является Высший Евразийский экономический совет, в состав которого входят главы государств - членов ЕАЭС. Его заседания проводятся не реже одного раза в год. Первое заседание с момента начала работы ЕАЭС состоялось 8 мая 2015 года в Кремле.





Второй уровень межгосударственных институтов представлен Евразийским межправительственным советом, в состав которого входят главы правительств государств-членов. Он обеспечивает реализацию и контроль за исполнением договоров, принятых в рамках ЕАЭС, дает поручения Евразийской экономической комиссии, а также осуществляет иные полномочия. Заседания проводятся не реже двух раз в год. Первое заседание состоялось 6 февраля 2015 года в Горках, в подмосковной резиденции главы российского правительства.





Кроме того, в структуре существует постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Союза, который формируют совет комиссии, и коллегия комиссии - Евразийская экономическая комиссия. Ее основными задачами являются обеспечение условий функционирования и развития союза, а также разработка предложений в сфере экономической интеграции в рамках Союза.





Также существует Суд ЕАЭС - судебный орган Союза, обеспечивающий применение государствами-членами и органами Союза договора о ЕАЭС и иных международных договоров в рамках Союза.





Председательство в органах ЕАЭС передается каждый год новой стране в алфавитном порядке. С 1 января 2024 года его осуществляет Армения.





За 10 лет существования интеграционного объединения проделан значительный путь. 8 мая 2024 года в Москве прошло юбилейное заседание ВЕЭС. Это стало поводом для внимательного анализа достижений, перспектив и проблем.





На саммите было озвучено, что к концу первого десятилетия своего существования ЕАЭС подошел со значимыми количественными показателями, совокупный ВВП стран Союза вырос с $1,6 трлн до $2,5 трлн, товарооборот с третьими странами увеличился на 60% - с $579 млрд до $923 млрд. А объем взаимной торговли вырос почти в два раза - с $45 млрд до $89 млрд.





Отмечается, что более 90% расчетов уже проводятся в национальных валютах. В 2023 году увеличилось количество партнеров Союза: были подписаны меморандумы о взаимопонимании с правительствами Мьянмы и Никарагуа, заключено полноформатное торговое соглашение с Ираном. Проводились переговоры с Египтом, ОАЭ и Индонезией.





Фото: eaeunion.org





На заседании также был представлен доклад о ходе реализации Стратегии-2025 по итогам 2023 года. Большая часть мероприятий, намеченных к реализации в прошлом году, была выполнена. Наиболее значимые результаты связаны с обеспечением возможности запуска механизма финансирования промышленной кооперации, а также механизма отслеживания перевозок с использованием навигационных пломб, взаимным признанием документов об ученых степенях, банковских гарантий при осуществлении государственных закупок, унификацией подходов стран ЕАЭС по определению и подтверждению происхождения товаров, вывозимых за пределы таможенной территории союза, формированием в ЕАЭС института уполномоченных экспортеров, развитием электронной торговли и др.





В 2024 году планируется реализация порядка 60 мероприятий Стратегии-2025, которая была утверждена решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 года.





В целом итоги юбилейного саммита в Москве свидетельствуют о стремлении стран ЕАЭС продолжать работу по развитию объединения. По итогам переговоров лидеры стран договорились провести следующее заседание ВЕЭС в декабре 2024 года в Санкт-Петербурге