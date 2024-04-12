11.04.2024, 17:17 3341
11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
Фото: Мемориальный комплекс Бухенвальд в Веймаре (ФРГ) (скульптурная группа Фрица Кремера, 1952—1958 годы). 21 сентября 2013 года. / ru.wikipedia.org
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11 апреля ежегодно отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (International Day of Fascist Concentration Camps Prisoners Liberation), который установлен в память о восстании узников концлагеря Бухенвальд (Германия) 11 апреля 1945 года, сообщает РИА Новости.
Концентрационные лагеря (места массового пребывания людей, заключенных под стражу по политическим, социальным, расовым, религиозным и иным признакам) широкое распространение получили в фашистской Германии.
Первый немецкий концлагерь был создан в марте 1933 года на окраине города Дахау на территории бывшего порохового и патронного завода. Изначально он предназначался для содержания тысяч противников нацистского режима (оппозиционных политиков, священников), а также евреев, цыган, гомосексуалистов, уголовников и душевнобольных. Затем в лагерь стали заключать "асоциальные элементы" - бродяг, пьяниц, хулиганов. С началом Второй мировой войны (1939-1945) туда начали привозить советских военнопленных, которых в основном расстреливали. Всего в Дахау в результате планомерного уничтожения заключенных, издевательств, непосильного труда и преступных медицинских опытов, согласно документам лагерного учета, погибли 32 099 человек (реальная цифра составляет около 41,5 тысячи человек без учета отправленных в другие лагеря и умерших там).
К началу войны в тюрьмах и концлагерях Германии находилось 300 тысяч немецких, австрийских и чешских антифашистов. В последующие годы на территории оккупированных стран Европы Третий рейх создал гигантскую сеть концлагерей, превращенную в места организованного систематического убийства миллионов людей.
Одним из крупнейших нацистских концлагерей был Бухенвальд, который начал функционировать в 1937 году близ города Веймара (Тюрингия). По разным данным, имел от 66 до 130 филиалов и внешних рабочих команд. Через лагерь прошли около 265 тысяч человек из 33 стран, из которых свыше 56 тысяч, в том числе 19 тысяч советских граждан, погибли от истощения, болезней, истязаний, были казнены или подвергнуты преступным медицинским опытам. В лагере действовали антифашистские группы Сопротивления.
11 апреля 1945 года узники Бухенвальда, которые узнали о подходе к лагерю войск союзников, организовали успешное восстание. Отряды сопротивления взяли лагерь под свой контроль, пленив 76 человек. Представители 10 стран создали лагерный совет и комиссии для обеспечения выживания. Позднее в тот же день разведывательный отряд 6-й танковой дивизии США вошел в Освенцим с северной стороны.
12 апреля в лагерь вошли регулярные части армии США. Из лагеря было освобождено около 21 тысячи человек, из них 900 - дети.
После освобождения концлагерей советскими, американскими и британскими войсками мир узнал о всех ужасах нацистских преступлений. Были обнаружены массовые захоронения, горы умерших заключенных лежали непогребенными. Немногие выжившие из-за тяжкого труда, голода и издевательств были абсолютно истощены. Почти все страдали от болезней. Многие не могли двигаться. Более 400 заключенных Бухенвальда умерли уже после освобождения.
В число всемирно известных нацистских концлагерей также вошли: Освенцим - четыре миллиона узников, Майданек - 1,38 миллиона, Маутхаузен - 122 тысячи, Заксенхаузен - 100 тысяч, Равенсбрюк - 92,7 тысячи, Треблинка - 80 тысяч, Штуттгоф - 80 тысяч. Количество детей до 14 лет в этих лагерях составляло 12-15%. Десятки тысяч жертв насчитывали и концлагеря, которые были созданы гитлеровцами на территории СССР - Саласпилс, Алитус, Озаричи, 9-й форт Каунаса.
В годы Второй мировой войны через 1100 концлагерей и примерно 14 тысяч мест заключения прошли почти 20 миллионов человек. Около 12 миллионов узников были уничтожены. Это 25% от общих человеческих потерь в этой войне. Всего более двух миллионов детских жизней были прерваны в местах заключения. В целом за годы войны погибло около 13 миллионов детей.
Система германских концлагерей была ликвидирована вместе с разгромом гитлеризма, она была осуждена приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге (1945-1946) как преступление против человечности.
22 июня 1988 года был образован Международный союз бывших малолетних узников фашизма. В него вошли граждане Армении, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии, России, Узбекистана, Украины, Эстонии, а также Болгарии, прошедших в детском возрасте концлагеря, гетто, тюрьмы, и другие места принудительного содержания, созданные нацистской Германией на территориях Третьего Рейха и его союзников в оккупированных областях СССР и других стран Европы.
На момент образования союз объединил около 1,2 миллиона бывших малолетних узников. Малолетние узники фашизма - принципиально новая в мировой истории категория невольных участников и безвинных жертв войны. Это последние живые свидетели преступлений фашистов и нацистов.
По состоянию на 2023 год их осталось менее 300 тысяч. В настоящее время союз продолжает свою работу по сохранению информации о трагических событиях тех лет, проводит встречи бывших малолетних узников лагерей, митинги памяти и другие мероприятия.
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей во всем мире отмечается памятными мероприятиями, поминовением погибших, поклонением их памяти, возложением цветов к могилам и местам захоронения жертв фашизма.
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08.04.2024, 14:47 14916
Это самое крупное стихийное бедствие в Казахстане за 80 лет - Токаев о паводках
Фото: mazhilis_kz
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к жителям страны в связи с тяжелой паводковой ситуацией в республике, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе своего обращение президент Казахстана сообщил следующее:
- возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет;
- из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в десяти регионах страны: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях;
- в Казахстане создан республиканский штаб во главе с премьер-министром;
- все спасательные работы на местах находятся личном контроле главы государства;
- главное - не допустить человеческих жертв;
- правительству Казахстана дано поручение правительству разбронировать государственный материальный резерв, помочь жителям;
- всем пострадавшим будет оказана финансовая и другая необходимая помощь, все материальные потери будут компенсированы;
- информационному штабу необходимо непрерывно и всесторонне оповещать граждан обо всех принимаемых государством мерах;
- казахстанцам следует доверять только официальным источникам информации.
Напомним, в стране сохраняется сложная паводковая обстановка. По последним данным, из-за паводков эвакуированы почти 76 тысяч человек.
В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки. В Погранслужбе РК предупредили о возможном ограничении движения в 5 регионах Казахстана.
Политолог Уразгали Сельтеев назвал потопы в Казахстане из ряда вон выходящей ситуацией. По его словам, региональные власти проваливают практически любой паводковый сезон, а за провалы отделываются выговорами.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
06.04.2024, 12:16 23661
79 лет назад советскими войсками взят Кенигсберг
Фото: МО РФ
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79 лет назад советскими войсками взята столица Восточной Пруссии - Кенигсберг. С 1946 года город переименован в Калининград. Штурм считавшегося неприступным города завершился в рекордно короткие сроки - всего за четыре дня. Это нанесло колоссальный моральный удар, в корне подорвавший веру немцев в победу, сообщает iz.ru.
Кенигсберг считался наиболее укрепленным городом Балтики - немцы разместили вокруг столицы Восточной Пруссии три пояса обороны с артиллерийскими установками, подступы к городу были заминированы. Каждый дом превращен в дзот.
Как пишет в предисловии к сборнику "Взятие Кенигсберга" руководивший операцией маршал Александр Василевский, усиленная фортификация Восточной Пруссии началась после того, как немцы проиграли Сталинградскую битву. Здесь располагалась наиболее боеспособная группа немецких войск "Центр", всего 41 дивизия общей численностью 580 тысяч солдат. Они должны были предотвратить наступление Красной армии не только в направлении Кенигсберга, но также и на варшавско-берлинском направлении.
К началу 1945 года, когда Красная армия вышла к границам Восточной Пруссии, в регионе проживало 2,5 млн человек, в столице оставалось от 130 тысяч до 400 тысяч жителей. Нацистская пропаганда уверяла бюргеров, что город надежно защищен со всех фронтов. Как позднее вспоминал в своих мемуарах последний комендант Кенигсберга Отто Ляш, жители самостоятельно прорывали туннели из подвала в подвал, чтобы иметь возможность укрыться от бомбежек и убежать в случае прихода русских.
Уже к началу января городское командование начало понимать: паники среди жителей, несмотря на все усилия, избежать не удастся. 11 января состоялось совещание по вопросу эвакуации гражданского населения. Отто Ляш отмечает, что предупреждал начальство: скоро начнутся боевые действия и все дороги окажутся забиты солдатами и беженцами. На это, по его словам, последовало стереотипное возражение со стороны гауляйтера провинции Эриха Коха: "Восточную Пруссию будем удерживать, об эвакуации не может быть и речи".
Когда 13 января СССР начал Восточно-Прусскую операцию, потоки беженцев из северных районов региона хлынули в Кенигсберг и Пиллау, многие стремились уехать в Германию. Беженцы, как и предупреждал Ляш, создавали пробки и мешали передислокации войск.
22 января из Кенигсберга отправился последний поезд в Берлин. На следующий день советские войска перерезали железнодорожное сообщение столицы региона с Центральной Германией. Гитлер приказал начать эвакуацию морем, началась операция "Ганнибал" по вывозу немцев из Восточной Пруссии, Померании и Курляндии, однако тяжелые погодные условия и постоянные обстрелы затрудняли и этот путь. Всего с января по май 1945 года немцы успели вывезти с этой территории почти 2 млн человек.
Жители Восточной Пруссии, напуганные немецкой пропагандой о зверствах Красной армии, пошли в Берлин пешком. Многие погибли в пути, оказавшись под бомбежками. Вид беженцев угнетающе действовал на жителей Центральной Германии, еще сильнее подрывая моральный дух рейха.
6 апреля начался штурм первого внешнего пояса обороны, уже через два дня советские войска захватили порт, железнодорожный узел города и промышленные объекты, а также отрезали гарнизон Кенигсберга от группировки немцев, находившейся на Земландском полуострове. Командованию города было предложено капитулировать. На это последовал отказ, бои перешли на улицы города.
Несмотря на указ Гитлера командованию города не уступать Кенигсберг ни в коем случае, поздно вечером 9 апреля губернатор подписал акт о капитуляции. За это фюрер заочно приговорил Отто Ляша к смертной казни, однако последний комендант города выжил в войне, пережил советский плен и вернулся в Германию в 1950-х годах.
По советским данным, в плен было взято 93 853 военнослужащих противника, около 42 тысяч убито, захвачено более 2 тысяч орудий, 1652 миномета и 128 самолетов.
Как пояснил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, Кенигсбергскую операцию по праву можно считать блестящей. Взятие неприступного, как считалось, города обошлось Красной армии малой кровью, при этом немцам был нанесен максимальный удар.
Город удалось так быстро взять благодаря большому опыту полководцев, наученных искусству ведения уличных боев в Сталинграде и Будапеште. Было обеспечено полное господство в воздухе. Бои шли за каждый квартал, создавались небольшие штурмовые группы, мобильные отряды, куда входили пулеметчики, два-три танка, саперы, огнеметчики. Они, надо отметить, эвакуировали немцев из подвалов, прежде чем начать зачистку", - подчеркнул эксперт.
Он также напомнил, что еще в рамках Тегеранской конференции, когда лидеры СССР, США и Великобритании решали судьбу послевоенного мира, поляки сопротивлялись тому, чтобы передать Советскому Союзу всю территорию Восточной Пруссии. Иосиф Сталин в письме Уинстону Черчиллю указывал, что СССР требует себе небольшой кусок на Балтийском побережье с незамерзающим портом Кенигсберг.
Черчилль с советским руководителем согласился, признав, что требования Москвы абсолютно оправданны. Аппетиты поляков были умеренны. По итогам Потсдамской конференции территория области была поделена на две части - Польше отходило 2/3 провинции, СССР - оставшаяся 1/3 с Кенигсбергом и прилегающими областями.
По словам историков, сейчас в западной прессе намеренно раздувается миф о бесчинствах советских солдат на территории Восточной Пруссии после взятия региона. Однако западные СМИ почему-то не пишут о том, как бойцы Красной армии обеспечивали гражданское немецкое население пайком и жильем, помогали с эвакуацией.
24.03.2024, 17:00 51746
Война в Югославии: 25 лет с начала операции НАТО
Фото: ОНТ
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25 лет назад войска НАТО начали масштабные бомбардировки военной и гражданской инфраструктуры Югославии в рамках операции "Союзническая сила", которые продолжались 78 дней, пишет белорусское издание "Общенациональное телевидение".
Формальным поводом для начала атаки на страну стало "предотвращение геноцида" косовских албанцев и вывод войск из Косова и Метохии. На самом деле, НАТО преследовало исключительно геополитические цели: усилить свои позиции в регионе и свести к минимуму российское влияние. Также альянс использовал Югославию как полигон для отработки взаимодействия войск в реальных боевых действиях.
24 марта в календаре - дата не просто "красная", а по-настоящему кровавая. 25 лет назад США и НАТО показали всему миру свое истинное лицо, организовав настоящий геноцид сербов... 25 лет с начала бомбардировки мирного населения Югославии.
Югославия - многонациональное государство, образованное после Первой мировой войны с целью объединить южнославянские земли. С 1918 до 1929 года именовалось как Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев.
С самого начала страна представляла собой этакую сборную солянку, где каждый народ, будь то сербы, хорваты, албанцы, черногорцы или словенцы, имели свои собственные интересы, часто противоречащие друг другу.
Все национальные противоречия обострились во время Второй мировой войны. Гитлер сразу обозначил своим врагом лишь сербов, а хорватские националисты, например, оказывали фюреру поддержку. Внутри страны помимо прочего началась масштабная гражданская война между сербами и хорватами. В Хорватии существовали целые концлагеря, и, по разным данным, за время Второй мировой было уничтожено до 1 млн сербов.
После победы над фашизмом к власти пришел маршал Иосип Броз Тито, который объединил югославов. Страна процветала. По своему развитию в странах соцлагеря Югославия уступала лишь ГДР. На протяжении долгого времени власти удавалось балансировать между интересами всех этнических групп. Но со смертью в 1980 году Тито в Югославии начались проблемы. И уже через 4 года в США был разработан своеобразный план под названием "Политика США в отношении Югославии". Обширные санкции, долги страны, сокращение социальных расходов, безработица и сокращение производства - США спровоцировали в стране тотальный кризис.
А с приходом к власти Слободана Милошевича и принятием новой Конституции, которая урезала права автономий, ситуация в стране стала критической. На это повлиял и распад СССР. И в 1991 году Хорватия и Словения в один день заявили о своей независимости. Впоследствии это сделала Босния и Герцеговина. Спровоцировав гражданскую войну, в конфликт открыто включились страны НАТО.
Благодаря Западу, в Югославии воевали все и со всеми, определить правых и виноватых было уже невозможно. Но абсолютно все грехи были повешены на сербов, а военные преступления и этнические чистки в их сторону оставались как будто незамеченными. Запад поддерживал всех, кто противостоял Сербии.
В итоге продолжительных войн в составе Югославии остались лишь Сербия и Черногория, а камнем преткновения стало Косово. Косовские албанцы уже давно требовали отделения, а Сербия хотела сохранить единство. И в 1998 году армия Косова начала войну против сербов. Боевики "Освободительной армии Косова" нападали на сербскую полицию. И чтобы прекратить теракты, Белград ввел в автономию сначала полицейские, а потом и регулярные войска. Противостояние переросло в гражданскую войну.
На протяжении почти полугода НАТО разрабатывало операцию по "принуждению Сербии к миру". Альянс использовал формальный повод - отказ "Белграда вывести югославские войска из автономной области Косово и Метохия".
В итоге 24 марта 1999 года в 19.45 по местному времени без одобрения Совета Безопасности ООН, в нарушение международного права НАТО начало бомбардировку союзной республики Югославия. Операция "Милосердный ангел" продлилась 78 дней и принесла сербам смерть более чем 2 тыс. человек, в том числе 400 детей. Целью НАТО являлись якобы только военные объекты, но на самом деле бомбили мосты, дороги, нефтехранилища, объекты производства и энергетики, больницы, школы, жилые районы, здание центрального телевидения…
За 2,5 месяца было совершено 35 тыс. вылетов и сброшено 23 тыс. бомб и ракет.
13 апреля 1999 года, несмотря на сложности, в Югославию прибыла колонна грузовиков с гуманитарной помощью из Беларуси и России. А уже на следующий день в Белград прилетел Александр Лукашенко. Это произошло в самый сложный для страны момент. Притом что никто не мог гарантировать президенту Беларуси безопасность.
В июне 1999 года Слободан Милошевич был вынужден под давлением впустить в Косово иностранные войска.
В 2000 году Запад организовал в Югославии первую современную мягкую революцию, получившую название "бульдозерная". Госпереворот был быстрым, и Слободан Милошевич ушел в отставку. Уже через год в Гааге Слободана Милошевича и еще 4 политиков обвинили в преступлениях против человечности, убийствах, преследованиях по политическим и национальным признакам, нарушении законов и обычаев войны.
В 2006 году с выходом Черногории из состава федерации Югославия прекратила свое существование. Операция по уничтожению процветающего социалистического государства и унижению этнических сербов была окончена.
Сербы так и не смирились с потерей Косова, и межнациональный конфликт никуда не исчез. Автономия вспыхивала в 2004 и в конце 2022 года. Там продолжают жить тысячи сербов, считающих Косово своей территорией.
Весь мир до сих пор вспоминает США и НАТО запредельную и ничем не обоснованную жестокость к мирному населению Югославии. А американские элиты все еще убеждены, что любые их действия так и остаются… безнаказанными.
11.03.2024, 11:09 84071
Исполнилось 100 лет со дня рождения историка Алексея Соловьева
Фото: vlast.kz
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Учитель - это тот, кто открывает двери разума, освещает путь знания и вдохновляет на поиск истины. Таким человеком для нас в свое время стал Алексей Васильевич Соловьев - доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой "Истории КПСС" исторического факультета КазГУ им. С. Кирова, сообщает Vecher.kz.
17 февраля 2024 года исполнилось 100 лет со дня рождения этого выдающегося ученого, участника Великой Отечественной войны, имя которого звучит с гордостью и уважением в контексте истории Казахстана и его главного университета.
Алексей Васильевич родился в селе Ворошиловка Чуйского района Джамбулской области. Его семья, переехавшая из Украины в Казахстан в 1908 году, в годы столыпинской аграрной реформы, в полной мере пережила трагические события коллективизации и голода в 1930-е годы. Большое влияние на формирование его мировоззрения оказали школьные педагоги, пострадавшие от репрессий, сосланные в Казахстан и тем не менее воспитавшие в своих учениках любовь к Родине, честность и порядочность.
Алексей Васильевич прошел суровую школу жизни в Великой Отечественной войне, его призвали в армию сразу же после окончания школы, 8 июля 1942 года. Он попал в Ташкентское авиационное училище, после окончания которого в 1943 году практически весь выпуск был направлен в 14-e военно-летное училище в Чувашию для прохождения теории и практики ночных полетов. Потом был 2-й Прибалтийский фронт в составе 4-го авиаполка ночных бомбардировщиков, а в ноябре 1945 - долгожданная демобилизация.
Среди многочисленных наград Алексея Васильевича, заслуги которого были высоко оценены государством, есть те, которые вызывают особенное уважение - орден Великой Отечественной войны I степени, медали "За победу над Германией", "Георгий Жуков", "60 лет Вооруженных сил СССР".
Вернувшись с фронта, в 1946 году он решил поступить на исторический факультет КазГУ, окончил его в 1951 году и проработал в университете до конца своей жизни - до 2006 года, пройдя путь от студента до доктора наук, профессора.
Высочайший уровень профессионализма и способность к генерации идей, блестящая эрудиция, широта мысли, восприимчивость к новому, талант исследователя и в то же время сохранение ценного опыта и традиций, накопленных казахстанской наукой, - вот те качества, которые характеризуют Алексея Васильевича как выдающегося ученого и педагога. Его вклад в развитие науки и образования в Казахстане неоценим, а научные статьи и монографии до сих пор служат основой для исторических исследований и являются примером ответственной и самоотверженной работы для молодых исследователей.
Лекции Алексея Васильевича обладали для нас особым магнетизмом, и только сейчас мы понимаем почему. Настоящий образец мужества, интеллигентности и преданности принципам, он и в аудитории, и в жизни не только передавал знания своим студентам, но и воспитывал в них гражданскую позицию, ответственность, готовность щедро делиться своими знаниями и опытом.
На наш взгляд, Алексей Васильевич был одним из очень уважаемых людей не только среди студентов, а среди всех преподавателей и сотрудников КазГУ. Его помнили все, все с ним всегда общались, советовались практически все, кто работал или учился в нашем университете. Он поражал своим спокойствием, всегда слушал мнение окружающих, не отличал студента от преподавателя. К нему можно было зайти студенту первого курса или студентам из других вузов для того, чтобы обсудить ту или иную тему.
Можем с уверенностью сказать, что профессор, заведующий кафедрой Соловьев всегда поддерживал молодых аспирантов и преподавателей из областных вузов или даже из соседних стран. Помнится, на кафедре часто проходило обсуждение кандидатских диссертации…
Как-то разговаривали с преподавателем одного из вузов Алматы, который его лично знал и в свое время защитился на нашей кафедре, он с большим удовольствием вспоминал время, когда писал свою научную работу под руководством Алексея Васильевича, и подчеркивал: "Если ты учился и писал научную работу под руководством профессора Соловьева, считай, что ты счастливый человек, таких научных руководителей один на миллион…"
Мы думаем, многие его аспиранты и докторанты подтвердят эти слова…
Сегодня отмечаем не только 100-летний юбилей выдающегося ученого, но и возможность восхищаться его наследием, которое живет в каждом исследовании, каждой лекции, каждом студенте, продолжающем его дело. Алексей Васильевич Соловьев из тех людей, которые делают мир лучше, будучи источником вдохновения для всех, кто ценит образование, науку и сохраняет настойчивость и веру в собственные силы на пути к успеху.
В настоящее время выпускники нашего факультета работают в разных сферах и занимают различные посты, проживают в разных странах мира. Мы уверены, что все коллеги и выпускники прекрасно помнят Алексея Васильевича - этого удивительного человека, прекрасного преподавателя и руководителя….
Автор: Елена НЕЧАЕВА, Жалгас АДИЛБАЕВ, Vecher.kz.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
09.03.2024, 12:12 95151
"Поехали!": 90 лет исполняется со дня рождения Юрия Гагарина
Фото: East News / Fine Art Images
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Юрий Гагарин - человек, не нуждающийся в представлении. Первый космонавт СССР и мира погиб молодым, но вполне мог бы дожить до наших дней: 9 марта 2024 года исполняется 90 лет со дня его рождения. Вспоминаем, как простой советский парень стал особенным для миллионов людей на всей планете и подарил им мечту о космосе, сообщает rambler.ru.
Юра Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского района Западной области РСФСР (сейчас - Гагаринский район Смоленской области). Отец, Алексей Гагарин, был плотником, мать, Анна Тимофеевна, - работницей молочной фермы. Будущий космонавт был третьим из четырех детей, помимо него в семье было два брата и сестра.
Гагарины жили зажиточно - крепкий дом, скотный двор, большой сад, огород, свои холсты и пряжа. Алексей Иванович Гагарин был из местных крестьян, а вот Анна Тимофеевна окончила начальную школу в Петербурге. В гимназию не пошла, не хватило средств, но была очень начитанной и прививала детям любовь к учебе.
По воспоминаниям односельчан, Юра с детства отличался требовательностью к себе, целеустремленностью, но "ботаником" не был, про него говорили: "живой, как ртуть".
Он имел много интересов: занимался фотографией, играл на всех подвернувшихся музыкальных инструментах, пусть и не все удавалось освоить.
После окончания войны в мае 1945 года Гагарины переехали в Гжатск (ныне Гагарин), где было проще прокормить семью - хозяйство разорили захватчики. Там в 1949 году Юра закончил шестой класс (тогда учились семилетками) и высказал желание продолжить учебу в Москве, где у них жили родственники. Он планировал поступить в ремесленное училище и с раннего возраста приобщиться к какой-нибудь профессии.
Набор в московские училища закончился раньше, чем он с родителями смог приехать в Москву. Тогда Гагарин поступил в Люберецкое ремесленное училище и параллельно пошел в вечернюю школу рабочей молодежи, где в 1951 году окончил седьмой класс. Параллельно он с отличием окончил училище по специальности формовщик-литейщик. Но дальнейшая его жизнь оказалась связана отнюдь не с литьем.
Все изменилось, когда он поступил в Саратовский индустриальный техникум на литейное отделение, желая повысить свою квалификацию и разряд.
Там молодого студента заметили как хорошего физкультурника - он еще с училища, несмотря на небольшой рост (165 см, по другим данным, даже меньше), занимался баскетболом. А еще - заинтересовали авиацией.
В 1954 году Юрий впервые пришел в Саратовский аэроклуб ДОСААФ, а в 1955 году на спортивном аэродроме Дубки совершил первый самостоятельный полет на самолете Як-18.
Открыв для себя небо, он уже не останавливался. Всего за то время, что Гагарин состоял в аэроклубе, он совершил 196 полетов общей продолжительностью 42 часа 23 минуты.
По его собственным воспоминаниям, именно с доклада о работах Циолковского для этого клуба началась его "космическая биография". Слова о том, что человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство, поразили его воображение.
В итоге, когда в 1955 году он окончил техникум и был призван в армию, его дальнейшая судьба оказалась предопределена - Гагарина распределили в 1-е военное авиационное училище имени Ворошилова и приписали к воздушным войскам.
Начало карьеры Гагарина в авиации
В военном училище Юрий Гагарин обучался у известного летчика-инструктора Якова Акбулатова.
Перспективного юношу назначили помощником командира взвода, но его сослуживцы не оценили это решение: Гагарин оказался весьма строгим и требовательным сержантом.
Несогласные с его решениями подчиненные однажды даже сильно избили Юрия, так что он месяц провалялся на больничной койке, но высоких требований он не снизил и тогда.
За штурвалом Гагарину удавалось все, кроме посадки. Самолет под его управлением вечно клевал носом и садился жестко, так что в какой-то момент даже встал вопрос об отчислении его из авиационного училища.
Гагарин едва не плакал и умолял оставить его, утверждая, что не может жить без неба.
Все решила наблюдательность начальника училища генерал-майора Василия Макарова: в какой-то момент он заметил, что Гагарин из-за невысокого роста просто не видит нос самолета и землю под нужным углом. Как только ему подложили на сиденье толстую подушку, ситуация резко выправилась. И в 1957 году Гагарин окончил училище с отличием.
К октябрю 1959 года за спиной Юрия Гагарина было в общей сложности 265 часов налета. Он служил в истребительной авиации в звании старшего лейтенанта и имел квалификацию "военный летчик 3-го класса".
Как Юрий Гагарин попал в космонавты
5 января 1959 года Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР было принято решение начать отбор космонавтов для первого полета в космос на корабле "Восток-1". 20 кандидатов должны были выбрать и предоставить Военно-воздушные силы СССР.
Узнав об отборе, 9 декабря того же года Гагарин написал рапорт с просьбой зачислить его в группу кандидатов в космонавты. Через неделю Гагарина вызвали в Москву для прохождения обследования в Центральном научно-исследовательском авиационном госпитале. Медкомиссия признала его годным для космических полетов - Юрий был здоров, физически развит, уверен в себе и обладал нужным набором психологических качеств.
Невысокий рост Гагарина, из-за которого чуть не прервалась на взлете его авиационная карьера, здесь оказался только плюсом. Требования к первым космонавтам были такие: возраст 25-30 лет, рост не более 170 см, вес не более 70-72 кг.
Главный конструктор Сергей Королёв, проектировавший "Восток-1", был вынужден поставить ограничения по росту и весу, так как не был уверен, что более тяжелого пилота без проблем выведет в космос ракета-носитель.
Подготовка Юрия Гагарина к полету в космос
11 января 1960 года по приказу главнокомандующего ВВС была организована специальная войсковая часть, куда вошла группа отобранных для полета в космос летчиков (Первый отряд космонавтов СССР). Зачисленный в эту группу Гагарин 11 марта вместе с семьей выехал к новому месту военной службы. Уже с 25 марта начались регулярные занятия и интенсивные тренировки будущих космонавтов.
Отобранные кандидаты должны были сдать множество тестов и пройти множество тренировок на способность к высотной и стратосферной адаптации, быстроту реакции, физическую выносливость, психическую уравновешенность.
Космос был неосвоенной территорией, и к первому полету за пределы земной атмосферы готовились буквально как к прыжку в неизведанное: нужно было предусмотреть любую внештатную экстремальную ситуацию.
Космонавтов готовили к посадке на воду, на землю, на деревья и - что страшнее всего - на территорию потенциального противника (а в разгаре была холодная война с США). На этот случай в набор советского космонавта входил пистолет - бесполезный в невесомости, он мог оказаться незаменимым в случае необходимости защиты военных секретов от вражеских агентов. Или обороны от принявших его за инопланетян соотечественников.
Зачем пистолет космонавту?
Когда ему вручили пистолет Макарова, Гагарин был очень удивлен.
Он спросил: "Неужели я должен иметь при себе пистолет, потому что мне угрожают инопланетные существа?"
Ему ответили: "Нет, но он может понадобиться для защиты от существ земных, когда вы приземлитесь. Мы будем ждать вас в одном месте, но вы можете приземлиться в другом".
Тренеры пояснили, что корабль может отклониться от курса и приземлиться в лесу, полном хищников, например, или в местности, где Гагарину никто не поверит, посчитав существом, прибывшим с другой планеты и очень опасным.
Конкуренция в Первом отряде была нешуточная. Ведь речь шла ни много ни мало о том, кто войдет в историю. Будущие космонавты должны были проявить себя во множестве областей, и далеко не все осилили эту гонку. Из двадцати претендентов в 1960 году отобрали шестерых, ими стали:
Юрий Гагарин, Герман Титов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович, Валерий Быковский.
Их тренировками занялся знаменитый летчик-испытатель Герой Советского Союза Марк Лазаревич Галлай.
Именно от него, кстати, его подопечные переняли манеру говорить "Поехали!" - эта фраза в исполнении руководителя звучала на каждой тренировке, к ней привыкли.
Юрий Гагарин не выделялся ничем особенным, про него никогда не говорили, что ему в чем-то "не было равных". Но он обладал дисциплиной, выдержкой, никогда не опаздывал и на длинной дистанции по сумме дисциплин оставил многих товарищей позади.
Когда Юру отобрали для полета, я ему очень завидовал. И никак не мог понять, почему он? Мы все были тренированы и психологически, и физически. Но потом понял: только Гагарин обладал отличным качеством - у него не было чувства зависти!", - рассказывал второй космонавт планеты Герман Титов.
На выбор первого космонавта, естественно, повлияло не только это.
Знаменитая история о том, что Королёв выбрал Гагарина за улыбку - не более чем красивый миф. Гораздо большее значение имела его сила, надежность, образованность и психологическая устойчивость: даже когда космонавты проходили самое тяжелое испытание, 15 дней в изолированной комнате, где у нормального человека могут возникнуть галлюцинации из-за тишины, Гагарин стойко пережил эти две недели и - эти аудиозаписи сохранились - развлекая себя, пел песни.
Перед полетом в отряде было проведено тайное голосование среди космонавтов, где им предлагалось самим ответить на вопрос, кто из них больше подходит на роль первого человека в космосе.
Большинство, хотя они были конкурентами, первым номером назвали Гагарина.
23 марта 1961 он был назначен командиром отряда. А в апреле перед самым полетом на Государственной комиссии его утвердили в качестве первого космонавта. Его дублером должен был стать Герман Титов. Вторым дублером - Григорий Нелюбов.
Ходит версия, что первоначально на роль первого космонавта рассматривали Нелюбова. Но в последний момент отказались от этой мысли - якобы высокому руководству не понравилась его фамилия и неславянская внешность летчика. Гагарин же удовлетворил советскую номенклатуру по всем параметрам.
Королёв и корабль "Восток-1"
Знакомство Юрия Гагарина с космическим кораблём "Восток" произошло за девять месяцев до его запуска.
В тот день главный конструктор Сергей Королёв встретился с шестью претендентами и показал им разные типы космических кораблей, в конце остановившись около "Востока". Он предложил будущим космонавтам посидеть в кресле пилота, и Гагарин вызвался первым. Причем в кабину он забрался, предварительно сняв ботинки, чем приятно впечатлил Королёва. Он шепнул заместителю: "Этот, пожалуй, и полетит первым".
При строительстве "Востока-1" конструкторы часто вынуждены были выбирать неоптимальные, но простые и быстрые решения, потому что СССР пытался выиграть у США в космической гонке и отправить человека в космос первым любой ценой. Чтобы не задерживать пуск, решили отказаться от систем аварийного спасения на старте и от мягкой посадки корабля.
Также из конструкции убрали дублирующую тормозную установку, поскольку корабль, если бы его не удалось посадить сразу, всё равно в течение десяти суток сошел бы с орбиты и затормозился об атмосферу. На эти же 10 суток рассчитывались и системы жизнеобеспечения.
И даже с миниатюрным Гагариным всё оказалось не так гладко: суммарный вес космонавта, его скафандра и кресла превысил максимально допустимую нагрузку на 13,6 кг, поэтому инженеры демонтировали часть внутренней аппаратуры "Востока-1", чтобы сократить вес.
Первый полет человека в космос: как это было
Корабль "Восток-1" с пилотом Юрием Гагариным на борту стартовал 12 апреля 1961 года в 09.07 по московскому времени. В самом начале подъема ракеты Гагарин произнес фразу "Поехали!", которая моментально стала крылатой.
Ракета-носитель отработала без замечаний и вывела корабль на орбиту, но не обошлось без накладок. На завершающем этапе не сработала система радиоуправления, которая должна была выключить двигатели 3-й ступени, и они отключились немного позже по таймеру, но в итоге корабль поднялся на 100 км выше расчетной точки орбиты.
Это ставило под угрозу сценарий аэродинамического торможения, если бы механизмы посадки тоже отказали: по разным оценкам, сход с такой орбиты мог занять от 20 до 50 дней, что не гарантировало выживание Гагарина.
Однако после полет пошел штатно.
С орбиты поддерживалась связь с командным центром, которому Гагарин сообщал о своих ощущениях, состоянии корабля и наблюдениях. Он сообщил, что ему очень нравится вид Земли из космоса, в частности, произнес следующее:
Наблюдаю облака над Землей, мелкие кучевые, и тени от них. Красиво, красота!.. Внимание! Вижу горизонт Земли. Очень такой красивый ореол. Сначала радуга от самой поверхности Земли и вниз. Такая радуга переходит. Очень красиво!"
Гагарин также провел простейшие эксперименты: пил, ел, пытался делать записи. Это может показаться странным, но до него в космосе никто этого не делал, поэтому все данные о том, что происходило с человеком во время полета, были чрезвычайно важны для науки.
В конце полета тормозная двигательная установка успешно отработала, но из-за недобора импульса автоматика выдала запрет на штатное разделение отсеков. В результате в течение 10 минут перед входом в атмосферу корабль беспорядочно кувыркался со скоростью 1 оборот в секунду.
Гагарин решил не пугать руководителей полета и расплывчато сообщил о нештатной ситуации на борту корабля.
Когда отсеки наконец разделились из-за сгорания разделяющих кабелей в плотных слоях атмосферы, спуск "Востока" происходил по баллистической траектории с 8-10-кратными перегрузками, к которым заранее готовили космонавтов.
Но все равно спуск был испытанием не для слабонервных: из-за трения воздушных масс температура снаружи корабля достигала 3000-5000 градусов Цельсия, так что обшивка загорелась, а по стеклам иллюминаторов потекли струйки расплавленного металла.
Кабина выдержала.
На высоте 7 км в соответствии с планом полета Гагарин катапультировался и спустился на парашюте, в то время как капсула тоже начала спускаться на парашюте отдельно от пилота.
Затруднения возникли уже на земле - в герметичном скафандре Гагарина заело клапан, через который должен был поступать наружный воздух, так что космонавт едва не задохнулся.
К счастью, проблему удалось решить, он избежал посадки в ледяную воду Волги и приземлился в Саратовской области, неподалеку от Энгельса в районе сел Смеловка и Подгорное. Это было далековато от запланированного места посадки под Сталинградом, но руководство было готово к такому развитию событий. Зенитчиков ПВО предупредили заранее, чтобы они следили за спускающимися с неба "контейнерами" и передавали данные в командный центр.
Первыми человека, побывавшего в космосе, встретили местные жители: жена местного лесника Анна (Анихайят) Тахтарова и ее шестилетняя внучка Рита (Румия).
Впоследствии Рита вспоминала, что человек в громоздком оранжевом скафандре очень напугал их с мамой, но Гагарин криком "Мамаша, стойте, свои!" успокоил женщин и даже показал корабль, тоже севший неподалеку.
Вскоре на место приземления прибыл майор Гассиев, который доставил Юрия Гагарина в расположение местной воинской части, где он по телефону отрапортовался о выполнении поставленной задачи. А уже оттуда его - уже в статусе героя Советского Союза и первого в мире летчика-космонавта - повезли в Энгельс, Куйбышев и наконец в Москву докладывать и принимать награды и поздравления.
Тем временем знаменитый советский диктор Юрий Левитан объявил по радио:
12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник "Восток" с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника "Восток" является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик, майор Гагарин Юрий Алексеевич".
Рабочий день был "испорчен": он превратился в праздник, люди были охвачены эйфорией, со всех сторон слышалось неизвестное до сего момента имя - Юрий Гагарин", - из воспоминаний инженера Льва Музурова, сотрудника ОКБ-1.
Весь полет занял 108 минут (по другим данным, 106 минут), за это время "Восток-1" сделал один полный оборот вокруг Земли и приземлился на территории СССР, как и было запланировано.
Когда принималось решение о полете, многие, включая Гагарина, хотели сделать его более продолжительным. Но в ходе тестовых полетов собак было замечено, что на третьем-четвертом витке их самочувствие ухудшалось, так что во избежание этого решили ограничиться одним витком.
Слава первого космонавта
В Москве 14 апреля героя по настоянию генерального секретаря Никиты Хрущёва встречали грандиозным торжеством.
На подлете самолета с Гагариным к Москве к нему присоединилась воздушная эскадрилья из семи истребителей МиГ-17. Во Внуково, где села эта воздушная колонна, уже был подготовлен грандиозный прием: ликующая толпа, журналисты и кинооператоры, руководство страны, красная ковровая дорожка и оркестр, исполнявший авиамарш "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью".
После того как Гагарин под всеми этими взглядами прошел к Хрущёву и отрапортовал о выполнении задачи, ему предстояла поездка по Москве в открытом автомобиле, чтобы все советские граждане могли видеть "первого человека в космосе".
Несмотря на обрушившуюся на него славу, Юрий Гагарин не страдал от "звездной болезни". Крестьянский сын, росший в военное время, он держался с достоинством на высоких приемах и приветливо, по-простому - с рабочим людом.
Образ Гагарина широко тиражировался и использовался. С ним выпускали марки, монеты, плакаты, а его улыбка стала самой известной на Земле после разве что Моны Лизы. Сам Гагарин достаточно сдержанно относился к своей популярности.
У меня, как и у других людей, много ошибок. Есть у меня и свои слабости. Не надо идеализировать человека. Надо брать его таким, как он есть в жизни. А то неприятно получается, как будто бы я такой паинька, такой хорошенький, что тошно становится", - писал он в своем дневнике.
Но в глазах всего мира он был, конечно, небожителем.
Рутина военной службы была на время забыта. В рамках двухгодичного международного турне, которое иногда называют "Миссией мира", Гагарин посетил свыше десятка стран, от Чехословакии до Японии, где его встречали на самом высоком уровне.
Завтракал у королевы в Букингемском дворце. Вот как! Королева приняла хорошо. Была обходительной, корректной. Побеседовали с ней о погоде, о космосе, о впечатлениях. С принцем говорил о летчиках, полетах, новых машинах… Подарил королеве книгу. Она очень обрадовалась. В ответ преподнесла семейную фотографию", - из дневников Гагарина.
Помимо этого, Гагарин стал депутатом Верховного Совета СССР, президентом общества "СССР - Куба", представителем многих комиссий, инструктором по полетам для новых космонавтов, участвовал в совещаниях конструкторских бюро, посещал заводы и больницы, учился, проводил время с семьей. Современники удивлялись, как много он успевал.
Как погиб Юрий Гагарин
Несмотря на то что Гагарин неоднократно просил снова отправить его в космос, вновь отправиться на орбиту ему так и не удалось.
Советское руководство не хотело рисковать главным символом победы в космическом противостоянии на новых опасных миссиях. Но от судьбы это героя не уберегло.
27 марта 1968 года Юрий Гагарин погиб в авиационной катастрофе, выполняя тренировочный полет на самолете МиГ-15 УТИ. Несмотря на знакомую машину и руководство опытного инструктора Владимира Серёгина на соседнем кресле, полет закончился крушением вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области.
Тела летчиков были кремированы, прощание прошло 30 марта в Центральном Доме Советской Армии, а на Красной площади состоялся траурный митинг. По всей стране объявили минуту молчания.
Расследование причин катастрофы на долгие годы было засекречено.
Специальная государственная комиссия сделала вывод, что из-за изменившейся в полете воздушной обстановки экипаж вошел в вертикальное пике, из которого самолет не смог выйти, и погиб, столкнувшись с землей.
Наиболее вероятной причиной для такого странного поведения названа попытка уклонения от воздушного шара-зонда или другого самолета с попаданием в вихревой след.
Возможно, пилоты рассчитывали успеть вывести самолет из падения, но из-за неточных метеорологических данных или показаний приборов неверно оценили запас высоты. Технической неисправности самолета не выявили.
Награды и звания
Как первый космонавт СССР и мира Юрий Гагарин имеет множество званий, орденов и наград - как прижизненных, так и посмертных. Приведем лишь некоторые из них.
Звания:
Сразу после полета в 1961 году был произведен в звании от старшего лейтенанта до майора, через год и два месяца подняли до подполковника, а в 1963 году дали полковника;
Герой Советского Союза (14 апреля 1961 года);
Герой Социалистического Труда СССР;
Герой труда;
Летчик-космонавт СССР;
Заслуженный мастер спорта СССР;
Почетный гражданин 14 городов СССР и двух городов России (в том числе Калуга, Гагарин, Байконур, Смоленск), почетный гражданин Афин (Греция), Софии, Перника и Пловдива (Болгария), Лимасола и Фамагусты (Кипр), Сен-Дени (Франция), Тренчьянске Теплице (Словакия).
Ордена и медали:
Орден Ленина (СССР);
Орден Карла Маркса (ГДР);
Орден за заслуги в воздухоплавании (Бразилия);
Орден Звезды Индонезии II класса; - Крест Грюнвальда I степени (Польша);
Ожерелье Нила" (Египет);
Медаль "40 лет СССР"
Медаль "За освоение целинных земель" (где неосвоенными землями был объявлен космос);
Медаль "Золотая Звезда СССР";
Золотая авиационная медаль ФАИ (высшая награда международной федерации аэронавтики);
Золотая медаль имени Константина Циолковского "3а выдающиеся работы в области межпланетных сообщений" и др.
Кроме того, за первый полет от руководства СССР Гагарин в награду получил автомобиль "Волга", четырехкомнатную квартиру с меблировкой и премию 15 000 рублей, не считая более мелких подарков.
В России и за ее пределами множество памятников, посвященных первому человеку в космосе. Один из самых известных - 42-метровый памятник Гагарину в Москве на площади Гагарина (скульптор Бондаренко).
Не обходится без памятников и бюстов во всех городах России, связанных с космосом и названных в честь его первопроходцев: Гагарине, Циолковском, Королёве.
Наконец, именем Гагарина назван один из лунных кратеров и астероид.
07.03.2024, 18:53 112841
Китай рассказал о дипломатической повестке на 2024 год
Фото: russian.cgtn.com
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Развитие отношений с Россией займет важное место в дипломатической повестке Китая на 2024 год. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на прошедшей 7 марта большой ежегодной пресс-конференции. Показательно, что именно российскому журналисту дали право первым из иностранных корреспондентов задать вопрос главе китайской дипломатии, сообщает CGTN.
Под руководством лидеров двух стран, российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху развиваются на самом высоком уровне. Углубляется взаимное доверие, взаимовыгодное сотрудничество. В прошлом году объем двусторонней торговли достиг рекордных $240 млрд. Российский природный газ питает множество домов и предприятий в Китае, а на дорогах России - все больше китайских автомобилей. Все это демонстрирует устойчивость и большой потенциал развития российско-китайского взаимовыгодного сотрудничества. Развитие российско-китайских отношений - наш стратегический выбор, основанный на фундаментальных интересах наших народов", - подчеркнул Ван И.
По его словам, "Китай и Россия выстроили новую модель международных отношений, которая в корне отличается от устаревших подходов Холодной войны. Стороны придерживаются принципов внеблоковости, неконфронтации и ненаправленности сотрудничества против третьих стран, выстраивая добрососедские отношения и углубляя стратегическое взаимодействие".
Сегодня политика гегемона не находит поддержки в мире, размежевание - путь в никуда. Мировые державы не должны идти по пути конфронтации, нельзя допустить обратного скатывания к Холодной войне. Поэтому Россия и Китай выступают за многополярную систему и демократизацию международных отношений", - пояснил глава китайской дипломатии.
Он напомнил, что в этом году Россия и Китай отмечают 75-летие дипломатических отношений, открывают перекрестные Годы культурных обменов, что создаст новые возможности для укрепления двустороннего взаимодействия.
В этом году Россия председательствует в БРИКС, а Китай примет председательство в Шанхайской организации сотрудничества. Мы будем укреплять координацию в международной политике, усилим сотрудничество во имя обеспечения глобальной и региональной стабильности и безопасности", - заключил министр.
Он признал, что среди самых серьезных вызовов глобальной безопасности остается продолжающийся кризис на Украине, призвав как можно скорее провести международную мирную конференцию по этому вопросу с равноправным участием России и Украины.
Китай последовательно придерживается позиции урегулирования украинского кризиса путем мирных переговоров. Продолжение и эскалация конфликта делает все более затруднительным его урегулирование. Чем раньше начнутся переговоры - тем быстрей наступит мир, появится возможность создать сбалансированную и эффективную систему безопасности в Европе. Мы призываем к проведению международной мирной конференции по Украине, которую признают и Украина, и Россия, с равноправным представительством всех сторон конфликта", - отметил Ван И.
Глава китайской дипломатии без особого оптимизма отозвался о перспективах развития отношений с США.
Китай в отношениях с США придерживается принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимной выгоды. Однако эти принципы должны соблюдаться обеими сторонами, чего мы не наблюдаем. Вашингтон не оставляет попыток подавить Китай, постоянно расширяя антикитайский санкционный список. Если в Вашингтоне говорят одно, а делают другое - как им можно доверять? Если они постоянно нервничают от одного упоминания КНР - где их уверенность сильной державы? Если они хотят развития за счет подавления других - где справедливость?" - задал риторические вопросы Ван И.
Наблюдатели отмечают: министр высказался очень дипломатично. В других профильных документах риторика более жесткая. Так, в опубликованной 24 января "Синей книге "Внешние вызовы безопасности Китая" уровень американской угрозы национальным интересам КНР повышен со "среднего" в 2023 году до "сверхвысокого" в 2024.
Пересмотр на повышение уровня исходящего от США риска вплоть до "сверхвысокого" обоснован попытками Вашингтона подавить инвестиционную деятельность Китая за рубежом, продолжающейся торговой войной, американской политикой гегемона, а также предстоящими в этом году выборами президента США, которые вносят множество факторов неопределенности в двусторонние отношения", - заявил старший редактор "Синей книги" Ци Кай.
По его словам, помимо американской угрозы в 2024 году будут преобладать такие вызовы китайским интересам, как общее замедление глобального экономического роста и европейский протекционизм под предлогом "снижения рисков". Министр иностранных дел КНР выразил удивление политикой европейцев на китайском направлении.
Отношение Европы к Китаю как к партнеру, но одновременно и как к конкуренту и сопернику - оксиморон, не совместимый с реальностью. Это как светофор, на котором одновременно зажглись красный, желтый и зеленый. Как возможно в такой ситуации обеспечить нормальное движение? Надеемся, что Китай и Европа будут партнерами, а на пути развития их отношений - будет только зеленый свет. Если мы продолжим развивать взаимовыгодное сотрудничество, попытки навязать нам блоковую конфронтацию обречены на провал", - заявил Ван И.
Большая пресс-конференция 7 марта стала уже вторым с начала года выступлением министра относительно китайской внешней политики-2024. В январе на симпозиуме по глобальной ситуации и китайской дипломатии Ван И так охарактеризовал основные черты внешнеполитической деятельности Пекина: "Китай выступает за сотрудничество, а не конфронтацию; единство, а не раскол; открытость, а не закрытость; мир, а не войну; многополярность, а не однополярный мир; справедливость, а не политику силы". Он также выделил два главных направления и четыре главных события в китайской дипломатии на нынешний год. Среди основных направлений - развитие кооперации с развивающимися странами в формате БРИКС, а также "укрепление дружбы, взаимодоверия и интеграция интересов с соседними странами". Четырьмя значимыми событиями названы форум "Китай-Африка"; предстоящий 26-29 марта Боаоский Азиатский форум, который называют азиатским Давосом; ноябрьское импортное ЭКСПО в Шанхае и Глобальный форум совместного развития.
Показательно, что три из четырех основных дипломатических событий носят ярко выраженную экономическую направленность. Это позволяет говорить о том, что КНР наращивает экономическую составляющую в своей внешней политике. Это подтверждается и в основных документах проходящей ныне в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей - высшего органа государственной и законодательной власти КНР. Так, в докладе о работе правительства закреплена задача в 2024 году "вести переговоры с еще большим количеством стран и регионов о подписании инвестиционных соглашений и соглашений о свободной торговле".
Бюджет на 2024-й предполагает "усиление финансовой поддержки важнейших государственных мероприятий в области внешней политики и внешних связей". "Следует углублять международные обмены и сотрудничество в финансово-экономической сфере, активно участвовать в глобальном экономическом управлении, способствовать основательному и углубленному продвижению реализации инициативы "Одного пояса, одного пути", на высоком уровне расширять открытость внешнему миру", - отмечено в документе, который закрепляет "рост расходов на внешнеполитическую деятельность до 60,8 млрд юаней с увеличением на 6,6%".
Ван И подвел итоги дипломатической работы КНР в 2023 году и озвучил приоритеты на 2024 год
В Пекине в рамках 2-ой сессии ВСНП 14-го созыва прошла пресс-конференция члена Политбюро ЦК КПК, министра иностранных дел КНР Ван И. Он подвел итоги внешнеполитической деятельности Китая за прошедший год и озвучил приоритетные задачи на нынешний. Говоря о достижениях 2023-го, Ван И отметил, что за этот период Китай достиг новых успехов в строительстве сообщества единой судьбы человечества с африканскими, арабскими, латиноамериканскими странами, а также странами АСЕАН; провел 3-й форум сотрудничества в рамках "Пояса и пути"; содействовал расширению БРИКС, восстановлению отношений между Саудовской Аравией и Ираном, а также прекращению огня на севере Мьянмы. Говоря о китайско-российском сотрудничестве, Ван И отметил, что в прошлом году объем торговли между двумя странами достиг рекордного уровня в 240 млрд долларов, превысив целевые отметки. В этом году две страны отмечают 75-летие дипотношений, что создает новые возможности для сближения, сообщает CGTN.
Во многих регионах Китая сейчас используют природный газ из России, а на дорогах России много автомобилей из Китая, что в полной мере отражает устойчивость и широкие перспективы взаимовыгодного сотрудничества двух стран. Поддержание и развитие китайско-российских отношений - стратегический выбор обеих сторон, основанный на их фундаментальных интересах. Будучи крупнейшими мировыми державами и постоянными членами Совета Безопасности ООН, Китай и Россия сформировали новую модель отношений великих держав, совершенно отличную от старой эпохи "холодной войны". Стороны придерживаются принципа постоянного добрососедства и углубляют всестороннее стратегическое сотрудничество на основе неприсоединения, отказ от конфронтации и ненаправленность против третьих сторон", заключил член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И.
23.02.2024, 18:27 179766
106 годовщина создания Советской армии и Военно-Морского флота
Фото: depositphotos
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23 февраля является Днем рождения рабоче-крестьянской Красной армии, созданной и выпестованной Владимиром Лениным и Иосифом Сталиным, сообщает livejournal-com.
В ознаменование победы РККА над войсками кайзеровской Германии под Псковом и Нарвой в 1918 году 23 февраля в Советском Союзе отмечался День Красной армии, после 1946 года переименованный в День Советской армии и Военно-Морского флота.
В 1917-1918 годы положение советской власти в России было тяжелым: продолжалась война с Германией и Австрией, а разруха в народном хозяйстве и общая усталость народа от военных действий ставили под угрозу существование молодой Страны Советов.
После предательства Льва Троцкого и срыва по его вине мирных переговоров в Брест-Литовске правительство Германии перешло в наступление. Германский империализм поставил целью свержение советской власти.
Советское правительство обратилось к народу с воззванием: "Социалистическое Отечество в опасности!".
Революционный рабочий класс вместе с трудовым крестьянством до конца поддерживал свою советскую власть и на ее призыв ответил усиленным формированием частей Красной армии.
Молодые отряды новой армии яростно сражались против интервентов, проявляя беспримерную самоотверженность и невиданный прежде массовый героизм. Под Нарвой и Псковом оккупанты встретили решительный отпор, их продвижение на Петроград было приостановлено. Так родилась Красная армия.
С 1922 года чествование Красной армии и флота в день их образования стало большим всенародным праздником. Ведь Красная армия была по-настоящему народной армией и советский народ любил ее и поддерживал как свою родную армию.
До 1991 года советские Вооруженные силы являлись гарантом целостности и безопасности Советского Союза и находились на страже мира во всем мире.
08.02.2024, 12:43 222306
Токаев провел расширенное заседание правительства
Фото: Акорда
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Под председательством президента Касым-Жомарт Токаева состоялось расширенное заседание правительства. В заседании приняли участие премьер-министр Олжас Бектенов, руководитель администрации президента Айбек Дадебаев, члены правительства, председатель Национального банка, акимы областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента, руководители центральных государственных органов и национальных компаний, сообщает Акорда.
Открывая заседание, глава государства отметил, что сегодня будут подведены итоги ушедшего года и обозначены актуальные задачи на ближайшую перспективу.
В целом в прошлом году рост национальной экономики составил 5,1%. Самое главное, нам удалось сохранить позитивную динамику развития страны. Однако это не повод для самоуспокоения, впереди много работы. Нужен новый импульс деятельности правительства. Перед ним стоит четкий целевой ориентир - увеличение экономики к 2029 году до 450 миллиардов долларов. Для этого ВВП страны должен ежегодно расти на уровне минимум 6%. При этом важно, чтобы макроэкономические показатели обеспечивали опережающий рост реальных доходов граждан. Однако, чтобы совершить качественный рывок в развитии, требуются продуманные и решительные действия", - заявил президент.
По его словам, правительство и акимы должны кардинально пересмотреть свое отношение к работе, нужна результативность, а не бюрократия. Требуется системный подход, сочетающий в себе оперативное решение вопросов и долгосрочное видение развития экономики.
Выступая перед участниками заседания, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на ряд ключевых задач текущей экономической повестки.
Требуется кардинально повысить эффективность бюджетной и налоговой политик. За последние пять лет объем дефицита бюджета превысил 11 триллионов тенге. Это говорит о том, что перед правительством по-прежнему стоит задача эффективного управления бюджетом, качественного прогнозирования бюджетных параметров. Как я понимаю, исполнение плана по доходам прошлого года Минфин во многом обеспечил за счет налогов текущего года. Возврат НДС на 600 миллиардов тенге был приостановлен. Получается, бюджетные вопросы решены за счет изъятия оборотных средств у бизнеса. Еще одна системная проблема кроется в порядке распределения бюджета, который не сориентирован на стимулирование экономической активности. Финансы расходуются на текущие задачи, а стратегические цели отходят на второй план. Правительству предстоит определить четкие приоритеты расходов с упором на получение максимальной экономической отдачи", - заметил глава государства.
Лидер Казахстана сообщил, что в настоящее время разрабатывается новый Налоговый кодекс, который должен обеспечить разумный баланс между созданием комфортных условий для инвесторов и поддержанием необходимого уровня поступлений в бюджет.
По мнению Касым-Жомарта Токаева, правительству предстоит запустить новый инвестиционный цикл. Он указал, что доля инвестиций в основной капитал в ВВП страны снижается. Другими словами, в экономику не вкладываются средства, чтобы в последующие годы хотя бы поддерживать текущие темпы роста.
Нужно существенно увеличить приток внешних и внутренних инвестиций. Это ключевая задача для созданного инвестиционного штаба. Штабу предстоит сформировать целостную экосистему привлечения инвестиций, активизировать работу институтов развития, наладить четкое взаимодействие между загранучреждениями, центром и регионами, выстроить эффективный диалог с бизнес-сообществом. И самое главное - своевременно принимать необходимые решения. Все зарубежные командировки руководителей ведомств должны нести практическую отдачу, это значит, нужно отчитываться по их итогам перед руководством правительства, в необходимых случаях - перед президентом. Проблемы с реализацией инвестпроектов особенно четко проявляются на местном уровне. Акимы по старинке делают упор на выбивание бюджетных средств вместо привлечения частных вложений. Задача привлечения частных инвестиций должна быть для акимов одной из самых важных", - отметил президент.
Он сообщил, что по результатам первого полугодия будут подведены итоги работы инвестиционного штаба и предметно оценена эффективность деятельности каждого министра и акима.
Спрос будет жесткий. Еще одним источником инвестиций должен стать возврат незаконно выведенных активов. Контуры этой работы мною неоднократно обозначались, в том числе на встречах с бизнесом. Уполномоченным структурам нужно активизировать усилия. Поступающие средства надо направлять на реализацию важных для страны проектов. В то же время еще раз предупреждаю - в этой работе нельзя перегибать палку, произвол со стороны правоохранительных органов недопустим. С моей стороны последует жесткая реакция на каждый такой сигнал. Эта работа имеет большое значение с точки зрения обеспечения социальной справедливости и призвана решить важную экономическую задачу, поэтому дискредитировать ее никому не позволено", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Еще одним приоритетом обозначена реформа системы государственных закупок, государственно-частного партнерства, регулирования строительной отрасли. Это направление должно органично дополнить реформы в сфере привлечения инвестиций, а также эффективного использования бюджетных средств.
В настоящее время активно обсуждается вопрос возврата государственной монополии на экспертизу в строительной сфере. Безопасность граждан - это главный приоритет, поэтому повышать контроль качества строительства надо. Но правительству следует соблюсти баланс интересов, чтобы не допустить полного поглощения государством этого конкурентного рынка. В отрасли также накопились острые вопросы, касающиеся долевого строительства, незаконной и точечной застройки, реформы ОСИ. Граждане регулярно высказывают недовольство, но со стороны уполномоченных органов действенных мер для решения этих проблем пока нет. До конца года жду от правительства конкретных результатов в данном направлении", - подчеркнул глава государства.
Наряду с этим в выступлении была обозначена необходимость принять системные меры для комплексной либерализации экономики. Это крайне важная реформа, которая позволит поэтапно отойти от масштабного государственного вмешательства в экономические процессы.
Это касается всех секторов экономики. Бесконтрольные монополии, неравный доступ к ресурсам, недобросовестные методы конкуренции должны быть изжиты на корню. Ключевым направлением в рамках либерализации экономики станет проведение эффективной приватизации", - заявил президент.
Правительству поручено пересмотреть реестр государственного имущества и уточнить методологические аспекты процесса приватизации, а также совместно с АСПИР, Агентством по защите и развитию конкуренции в течение месяца подготовить указ о либерализации экономики.
Лидер Казахстана также потребовал придать новый импульс промышленному развитию страны.
Для реализации внятной и эффективной индустриальной политики в прошлом году было создано отдельное министерство. Прошло уже достаточно времени, пора показывать конкретные результаты. Министерство должно разрабатывать ориентиры для отрасли и инвесторов. Конкретные меры и подходы, которые стимулировали бы вложения в новые высокотехнологичные производства, пока не выработаны. Перечень прорывных проектов подготовлен, но требует основательной доработки. Эти производства должны изменить структуру экономики, создать прочный промышленный каркас и точки технологического роста. Всего этого пока не произошло", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Еще одна приоритетная задача - это развитие агропромышленного комплекса и рациональное использование водных ресурсов.
Проблемы, которые сдерживают развитие АПК, хорошо известны. Наиболее острая из них - хроническая недофинансированность отрасли. Недостаток инвестиций приводит к износу сельхозтехники, низкой урожайности, невысокой производительности труда. Поэтому следует максимально, если будет возможность - в два раза, увеличить финансирование сельского хозяйства, привлекая не только бюджетные деньги, но и средства из других источников, в том числе банков второго уровня. Объемы льготного кредитования на проведение посевных и уборочных работ надо довести до полутора триллионов тенге, на инвестиционные проекты - до 800 миллиардов тенге. Нужно также увеличить объем льготного лизинга сельскохозяйственной техники до 450 миллиардов тенге ежегодно. Это позволит довести темпы обновления сельхозтехники до 10% в год. Согласно расчетам, эти меры будут способствовать увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в два раза", - сообщил глава государства.
Он считает, что правительству следует уделить особое внимание переходу от сырьевой направленности агропромышленного комплекса к развитию переработки сельхозпродукции. Президент подчеркнул важность широкого внедрения водосберегающих технологий. По его словам, предстоит осуществить общестрановую кампанию внедрения культуры водопотребления - вода у нас расходуется как попало.
Лидер Казахстана призвал ускорить модернизацию коммунально-энергетического сектора. Как было сказано в выступлении, обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов - одна из базовых функций правительства и акиматов.
Каждый отопительный сезон вскрывает одни и те же проблемы. Госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели отрасль до ее нынешнего состояния. Затягивается строительство парогазовой установки на Алматинской ТЭЦ-2. Более десяти лет не можем восстановить энергоблок на Экибастузской ГРЭС-1. Есть вопросы по своевременной реализации проекта расширения и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2. Правительство в приоритетном порядке должно завершить в этом году модернизацию 19 теплоисточников, находящихся в красной зоне риска. Следует также обеспечить ввод более 700 мегаватт дополнительной генерации. Переносы сроков уже недопустимы. В целом, приходится констатировать, что страна испытывает дефицит мощностей по производству и передаче электричества, тепла, воды", - сказал президент.
Он поручил правительству разработать детальный комплекс мер для восстановления и развития коммунально-энергетической инфраструктуры страны.
Также отмечена важность активизировать усилия по укреплению транспортно-логистического потенциала страны. Поручено в первом полугодии 2024 года принять программный документ, направленный на решение ключевых задач железнодорожной отрасли.
Теперь о ситуации с автодорогами. До сих пор не завершен ремонт важнейшей для страны трассы Астана - Балхаш - Алматы, который был начат еще в 2017 году. Более пяти лет ремонтируются и другие республиканские дороги: Атырау - Астрахань, Актобе - Кандыагаш, Талдыкорган - Усть-Каменогорск. Поручаю в текущем году наконец завершить их модернизацию. Все рабочие процессы в этой отрасли должны подчиняться одной цели - казахстанские дороги, будь то республиканского или местного значения, должны быть качественными. Пока этого не наблюдается", - указал на проблемы в сфере Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, президент подчеркнул крайнюю важность продолжения цифровизации экономики и обеспечения широкого применения технологий искусственного интеллекта. Отметив существенный прогресс в цифровизации государственных и финансовых услуг, глава государства сообщил, что страна приступает к созданию высокопроизводительного суперкомпьютера, который будет доступен не только ученым, но и различным компаниям, работающим на нашем рынке.
Особое внимание на расширенном заседании было уделено социальной сфере. Лидер Казахстана сообщил о необходимости полного пересмотра структуры и механизмов социальной помощи и поддержки. По его мнению, надо повысить эффективность и адресность социальной помощи, что поможет высвободить ресурсы для целевой поддержки нуждающихся граждан. Не остались в стороне и вопросы системы здравоохранения.
Уже пятый год в нашей стране действует обязательное социальное медицинское страхование. За это время бюджет отрасли вырос вдвое, в 2024 году на здравоохранение будет направлено 2,6 триллиона тенге. При этом существенного повышения качества и доступности медицинской помощи пока не происходит. Более того, имеет место неэффективное использование ресурсов, которое приводит к серьезной финансовой перегрузке отрасли. Правительству нужно взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования. Данный инструмент должен быть простым и понятным. Необходимо сформировать единый пакет медицинской помощи, который будет состоять из базовой части, гарантированной государством, и страховой, формируемой за счет отчислений работодателей и самих граждан", - сказал президент.
Касым-Жомарт Токаев поручил правительству, акимам регионов и фонду "Самрук-Казына" в кратчайшие сроки устранить все проблемы, тормозящие реализацию национальных проектов "Модернизация сельского здравоохранения" и "Комфортная школа".
Для придания нового импульса экономике правительству надо выстроить полноценное партнерство с предпринимателями и инвесторами. Предстоит существенно повысить эффективность и слаженность работы государственного аппарата. Пора прекратить формализм, бюрократическую волокиту. Надо работать, не дожидаясь указки сверху, жалоб граждан или ухудшения ситуации. Нужно проявлять инициативность и самостоятельность. Правительство получило широкие полномочия. В полной мере используйте эти возможности, оперативно принимайте необходимые решения. Правительство должно безотлагательно приступить к реализации поставленных задач", - подытожил свое выступление глава государства.
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