"Искусство есть примирение с жизнью": 210 лет со дня рождения Николая Гоголя

1 апреля исполняется 210 лет со дня рождения великого русского прозаика и драматурга Николая Гоголя. В ранней юности он видел себя общественным деятелем, а не литератором. Затем увлёкся игрой в театре, но актёрская карьера не задалась. Тогда молодой человек устроился на службу в Министерство уделов, однако работа чиновника казалась ему монотонной и давалась плохо. Писательство стало для Гоголя единственной возможностью самовыражения. Из-под его пера вышли произведения, ставшие классикой золотого века русской литературы, — повести "Тарас Бульба" и "Вий", "Шинель" и "Записки сумасшедшего", пьесы "Ревизор" и "Женитьба", поэма в прозе "Мёртвые души". Они оказали значительное влияние не только на современников писателя, но и на прозаиков ХХ века — Фёдора Сологуба, Андрея Белого, Владимира Набокова, Дмитрия Мережковского.

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