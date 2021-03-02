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27 февраля 1825 года была опубликована первая глава романа в стихах А.С. Пушкина "Евгений Онегин" в Санкт- Петербурге. В типографии Департамента народ

27.02.2021 21223
27 февраля 1825 года была опубликована первая глава романа в стихах А.С. Пушкина "Евгений Онегин" в Санкт- Петербурге. В типографии Департамента народ
27 февраля 1825 года была опубликована первая глава романа в стихах А.С. Пушкина "Евгений Онегин" в Санкт- Петербурге. В типографии Департамента народного просвещения. 
 
XXII стр., включая шмуцтитул, заглавный лист с посвящением Льву Сергеевичу Пушкину, лист с предисловием ("Вот начало большого стихотворения..."), "Разговор книгопродавца с поэтом" + 2 ненум. стр.+ 60 стр., из которых стр. 51—60 — примечания и поправки. 
 
Обложка: на лицевой стороне, в наборной рамке, напечатано: "Евгений Онегин. Санктпетербург. 1825."; на последней стр., в такой же рамке, — текст: "Продается в книжном магазине И. В. Сленина, у Казанского моста, по 5 руб., а с пересылкою по 6 руб. У него же продается недавно отпечатанная книга: Песни простонародные, военные нынешних греков, в стихах, переведенные Н. Гнедичем, изданные с греч. подлинником, введением, сравнением с песнями русскими и примечаниями. Издание украшено картин., изображают, нынешнего воина Греческого. Спб. Цена на люб. бум. в красив, оберт. 6 р., на велен. в папке 8 руб. За пересылку иногородним прилагать не надобно сверх назначенной цены". 
 
Цензурное разрешение: 29 декабря 1824 года; цензор Александр Бируков. 
 
Дата выхода в свет — 18 февраля 1825 года. Основание датировки — письмо А. И. Тургенева к П. А. Вяземскому от 17 февраля того же года: "Брат поэта сказывал мне, что завтра Онегин будет весь отпечатан...". 
 
ПУШКИН приехал в Михайловское 9 августа 1824 года и пробыл там до 4 сентября 1826 года. Два года и один месяц деревенской ссылки. Современники рассказывали, что "Пушкин пишет Евгения Онегина обычно с раннего утра, не вставая с постели. Приятели часто застают его то задумчивого, то помирающего со смеху над строфою своего романа". 
 
Первые главы "Евгения Онегина" писались довольно быстро, но общая работа над романом заняла у Пушкина почти восемь лет, восемь лет лучшей поры его творчества. 
 
Хронологически работа над романом протекала примерно так: первая глава начата в Кишиневе 9 мая 1823 года и закончена в Одессе в конце октября того же года. Предисловие к роману "Разговор книгопродавца с поэтом" написано в Михайловском в сентябре 1824 года. 
 
He мысля гордый свет забавить, 
 
Вниманье дружбы возлюбя, 
 
Хотел бы я тебе представить 
 
Залог достойнее тебя, 
 
Достойнее души прекрасной, 
 
Святой исполненной мечты, 
 
Поэзии живой и ясной, 
 
Высоких дум и простоты. 
 
Но так и быть — рукой пристрастной 
 
Прими собранье пестрых глав, 
 
Полусмешных, полупечальных, 
 
Простонародных, идеальных, 
 
Небрежный плод моих забав, 
 
Бессонниц, легких вдохновений, 
 
Незрелых и увядших лет, 
 
Ума холодных наблюдений 
 
И сердца горестных замет. 
 
ГЛАВА ПЕРВАЯ 
 
И жить торопится и чувствовать спешит. 
 
К. Вяземский 
 
 

Мой дядя самых честных правил, 

 
Когда не в шутку занемог, 
 
Он уважать себя заставил 
 
И лучше выдумать не мог. 
 
Его пример другим наука; 
 
Но, Боже мой, какая скука 
 
С больным сидеть и день и ночь, 
 
Не отходя ни шагу прочь! 
 
Какое низкое коварство 
 
Полуживого забавлять, 
 
Ему подушки поправлять, 
 
Печально подносить лекарство, 
 
Вздыхать и думать про себя: 
 
Когда же черт возьмет тебя!"...
 

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