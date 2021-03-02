27 февраля 1825 года была опубликована первая глава романа в стихах А.С. Пушкина "Евгений Онегин" в Санкт- Петербурге. В типографии Департамента народ

27 февраля 1825 года была опубликована первая глава романа в стихах А.С. Пушкина "Евгений Онегин" в Санкт- Петербурге. В типографии Департамента народного просвещения.

XXII стр., включая шмуцтитул, заглавный лист с посвящением Льву Сергеевичу Пушкину, лист с предисловием ("Вот начало большого стихотворения..."), "Разговор книгопродавца с поэтом" + 2 ненум. стр.+ 60 стр., из которых стр. 51—60 — примечания и поправки.

Обложка: на лицевой стороне, в наборной рамке, напечатано: "Евгений Онегин. Санктпетербург. 1825."; на последней стр., в такой же рамке, — текст: "Продается в книжном магазине И. В. Сленина, у Казанского моста, по 5 руб., а с пересылкою по 6 руб. У него же продается недавно отпечатанная книга: Песни простонародные, военные нынешних греков, в стихах, переведенные Н. Гнедичем, изданные с греч. подлинником, введением, сравнением с песнями русскими и примечаниями. Издание украшено картин., изображают, нынешнего воина Греческого. Спб. Цена на люб. бум. в красив, оберт. 6 р., на велен. в папке 8 руб. За пересылку иногородним прилагать не надобно сверх назначенной цены".

Цензурное разрешение: 29 декабря 1824 года; цензор Александр Бируков.

Дата выхода в свет — 18 февраля 1825 года. Основание датировки — письмо А. И. Тургенева к П. А. Вяземскому от 17 февраля того же года: "Брат поэта сказывал мне, что завтра Онегин будет весь отпечатан...".

ПУШКИН приехал в Михайловское 9 августа 1824 года и пробыл там до 4 сентября 1826 года. Два года и один месяц деревенской ссылки. Современники рассказывали, что "Пушкин пишет Евгения Онегина обычно с раннего утра, не вставая с постели. Приятели часто застают его то задумчивого, то помирающего со смеху над строфою своего романа".

Первые главы "Евгения Онегина" писались довольно быстро, но общая работа над романом заняла у Пушкина почти восемь лет, восемь лет лучшей поры его творчества.

Хронологически работа над романом протекала примерно так: первая глава начата в Кишиневе 9 мая 1823 года и закончена в Одессе в конце октября того же года. Предисловие к роману "Разговор книгопродавца с поэтом" написано в Михайловском в сентябре 1824 года.

He мысля гордый свет забавить,

Вниманье дружбы возлюбя,

Хотел бы я тебе представить

Залог достойнее тебя,

Достойнее души прекрасной,

Святой исполненной мечты,

Поэзии живой и ясной,

Высоких дум и простоты.

Но так и быть — рукой пристрастной

Прими собранье пестрых глав,

Полусмешных, полупечальных,

Простонародных, идеальных,

Небрежный плод моих забав,

Бессонниц, легких вдохновений,

Незрелых и увядших лет,

Ума холодных наблюдений

И сердца горестных замет.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

И жить торопится и чувствовать спешит.

К. Вяземский

I

Мой дядя самых честных правил,

Когда не в шутку занемог,

Он уважать себя заставил

И лучше выдумать не мог.

Его пример другим наука;

Но, Боже мой, какая скука

С больным сидеть и день и ночь,

Не отходя ни шагу прочь!

Какое низкое коварство

Полуживого забавлять,

Ему подушки поправлять,

Печально подносить лекарство,

Вздыхать и думать про себя:

Когда же черт возьмет тебя!"...

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