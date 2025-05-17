33 года назад был подписан Договор о коллективной безопасности

Фото: Акорда

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33 года назад, 15 мая 1992 года, в Ташкенте главами шести государств - участников СНГ - Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана был подписан Договор о коллективной безопасности. В сентябре 1993 года к нему присоединился Азербайджан, в декабре того же года - Грузия и Беларусь, сообщает РИА Новости.





Договор вступил в силу 20 апреля 1994 года сроком на пять лет. В апреле 1999 года протокол о продлении Договора о коллективной безопасности подписали шесть стран, кроме Азербайджана, Грузии и Узбекистана.





14 мая 2002 года была учреждена Организация Договора о коллективной безопасности, объединившая Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию и Таджикистан. В июне 2006 года было принято решение "О восстановлении членства Республики Узбекистан в ОДКБ", однако в декабре 2012 года членство этой страны было приостановлено. В настоящее время в состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.





7 октября 2002 года был принят устав ОДКБ. В соответствии с ним основными целями организации являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам.





Высшим органом ОДКБ, рассматривающим принципиальные вопросы деятельности организации, является совет коллективной безопасности, состоящий из глав государств-членов. Председателем совета является глава государства, на территории которого проходит очередная сессия, если совет не примет иного решения. Его права и обязанности сохраняются за ним на период до следующей очередной сессии совета. Если председатель не может выполнять свои функции, то на оставшийся период избирается новый председатель.





В заседаниях СКБ могут принимать участие министры иностранных дел, министры обороны, секретари советов безопасности государств-членов, генеральный секретарь организации и приглашенные лица. Сессии СКБ ОДКБ проводятся не реже одного раза в год. В 2022 году в ОДКБ председательствует Армения.





Фото: Акорда





Консультативными и исполнительными органами ОДКБ являются:





Совет министров иностранных дел, осуществляющий координацию внешнеполитической деятельности государств-членов ОДКБ;

Совет министров обороны, обеспечивающий взаимодействие государств-членов в области военной политики, военного строительства и военно-технического сотрудничества;

комитет секретарей советов безопасности курирующий вопросы обеспечения национальной безопасности.





Заседания данных органов проводятся не реже двух раз в год. В период между сессиями СКБ координация реализации решений органов ОДКБ возлагается на постоянный совет, который состоит из полномочных представителей государств-членов.





Постоянно действующими рабочими органами ОДКБ являются секретариат и объединенный штаб, высшее административное должностное лицо ОДКБ - генеральный секретарь.





Кроме того, в формате ОДКБ осуществляется военное сотрудничество. В 2001 году были сформированы коллективные силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона. В 2009 году созданы Коллективные силы оперативного реагирования, предназначенные для оперативного реагирования на вызовы и угрозы безопасности государств-членов ОДКБ, а в 2007 году было принято решение о создании миротворческих сил ОДКБ, в 2014 году - Коллективных авиационных сил ОДКБ.









Регулярно проводятся совместные комплексные учения с участием контингентов и оперативных групп государств - членов ОДКБ. Также с 2006 года работает межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ.





В области внешнеполитической координации традиционный характер приобрели рабочие встречи на уровне министров иностранных дел государств - членов ОДКБ на полях крупных международных форумов для выработки согласованных позиций.





Договорно-правовая база ОДКБ помимо уставных документов насчитывает порядка 50 различных соглашений и протоколов. ОДКБ осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с различными международными и региональными организациями.





В 2022 году в Казахстане впервые были успешно использованы силы ОДКБ.





5 января на фоне массовых протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. 19 января генсек ОДКБ сообщил о полном выводе миротворцев из Казахстана.





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