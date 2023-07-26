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19.07.2023, 11:32 13021
50-летие пуска реактора на быстрых нейтронах БН-350
Фото: АЭС с реактором на быстрых нейтронах в г.Шевченко Казахской ССР (ныне Актау)/mephi.ru
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16 июля исполнилось 50 лет со дня пуска первого в СССР энергетического реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем - БН-350. Пуск состоялся на первой советской АЭС с реактором на быстрых нейтронах, построенной в городе Шевченко Казахской ССР (ныне город Актау, Республика Казахстан) на берегу Каспийского моря.
Градообразующим предприятием города был Прикапийский горно-металлургический комбинат, добывавший, перерабатывающий и обогащавший урановую руду. Город не имел природных источников питьевой воды, поэтому ему требовались промышленные опреснители, а им в свою очередь - много энергии. Таким образом, ядерный реактор нового типа решал не только задачи практического освоения новых технологий, но и прикладные задачи, имеющие огромное значение для народного хозяйства. Тепловая мощность реактора БН-350 равнялась 1000 МВт, суммарная электрическая мощность составляла 350 МВт, из которых на получение пресной воды из морской уходило 100 МВт. Тогда это была единственная в мире атомная опреснительная установка, выдававшая 120 000 м3 воды в сутки.
Идея реактора на быстрых нейтронах возникла у советского ученого Александра Лейпунского во второй половине 1940-х годов. После того как было открыто деление урана, довольно скоро стало понятно, что следующий шаг - строительство ядерных реакторов. Однако разведанных запасов урана на Земле было слишком мало, чтобы на длительное время обеспечить работу тепловых реакторов, использующих для получения энергии изотоп урана-235. Изотопная распространенность урана-235 в природе составляет всего лишь 0,72%.
Лейпунский пришел к идее, что из урана-238 можно получать делящийся изотоп, если использовать реакцию взаимодействия избыточных нейтронов с ураном-238, в результате которой получается плутоний-239, который уже очень хорошо делится нейтронами, - рассказывает Юрий Казанский, ученик Лейпунского, доктор ф-м.н., профессор, ректор (1985-2001 гг.) Обнинского ИАТЭ (ныне филиал НИЯУ МИФИ), принимавший участие в подготовке пуска БН-350. - Если устроить такую реакцию большой мощности и интенсивности, то уран-238 можно в принципе превратить в плутоний-239, и тогда запас делящихся на быстрых и тепловых нейтронах изотопов будет в 130 раз больше. А урана-238, превращенного в плутоний-239, хватит на многие сотни лет - а значит, можно строить ядерную энергетику".
В 1959 году А.И. Лейпунский был назначен научным руководителем Физико-энергетического института, который теперь носит его имя. И тогда же началась работа над реактором БН-250 (первоначальное название реактора БН-350). Чтобы создать новую технологию, которая позволила бы построить реактор на быстрых нейтронах, нужно было подобрать теплоноситель - вода не годилась, потому что она замедляет быстрые нейтроны и смягчает нейтронный спектр. Для экспериментального обоснования физики и техники быстрых реакторов в Обнинске был построен реактор БР-10, в котором испытывались разные теплоносители. Выбрали натрий, так как он оказался оптимальным по совокупности причин.
Сроки строительства реактора по тем временам были рекордные: начало - 1964 год, энергетический пуск - 1973 год. В процессе его эксплуатации были выполнены многочисленные материаловедческие исследования - ученые изучали различные виды топлива и то, как разные конструкционные материалы совместимы с тем или иным топливом.
В 1998 году реактор был остановлен. "Реактор бы мог еще работать и работать, но "независимость" от русских специалистов для Казахстана оказалась важнее, да и стоило его содержание больших денег. А под Актау к тому времени были открыты большие скопления пресной воды, и необходимость в опреснении отпала, - считает Юрий Казанский. - В целом же БН-350 сыграл огромную роль в развитии отечественной атомной энергетики: всего три страны в мире практически вели работу по созданию промышленных быстрых реакторов - СССР, США и Франция. Последние две, в том числе и из-за неудач и аварий на этих реакторах, потеряли к ним интерес. А в России продолжили работу над ними: в 2015 году мы запустили реактор с натриевым теплоносителем БН-800 с электрической мощностью 880 МВт (Белоярская АЭС в Свердловской области), сейчас проектируется уже БН-1200 с электрической мощностью 1220 МВт - его планируют ввести в строй там же в 2035 году".
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08.07.2023, 10:04 36511
Американская школьница 40 лет назад прилетела в СССР, чтобы растопить лед Холодной войны
Фото: artek.org
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9 июня американке Саманте Смит исполнилось бы 46 лет, но ее жизнь оборвалась в 1985 году. Тогда об этой девочке говорил весь мир: она написала письмо Андропову и приехала по его приглашению в СССР как посол доброй воли, сообщает dzen.ru.
Ее называли самым маленьким миротворцем, а это событие - началом "потепления" отношений США и СССР. А через два года девочка погибла в авиакатастрофе, что заставило многих сомневаться в случайности этой внезапной смерти.
Осенью 1982 года Саманта Смит прочитала в журнале Time Magazine статью о пришедшем к власти в СССР Юрии Андропове. Журналист высказывал предположение о том, что новый генсек ЦК КПСС опасен для США и во время его правления возможна новая война. Саманта спросила у матери, почему его так все боятся и никто не спросит, действительно ли он собирается нападать на США. Мать посоветовала дочери спросить у него самой. Девочка восприняла шутку всерьез и написала письмо.
В 1983 году письмо юной американки было опубликовано в газете "Правда".
Уважаемый господин Андропов! Меня зовут Саманта Смит. Мне десять лет. Поздравляю Вас с Вашим новым назначением. Я очень беспокоюсь, не начнется ли ядерная война между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Вы за войну или нет? Если Вы против, пожалуйста, скажите, как Вы собираетесь не допустить войну? Вы, конечно, не обязаны отвечать на этот вопрос, но я хотела 6ы знать, почему Вы хотите завоевать весь мир или, по крайней мере, нашу страну. Господь сотворил землю, чтобы мы все вместе могли жить в мире и не воевали. Искренне Ваша, Саманта Смит", - говорилось в письме.
26 апреля 1983 года Саманта получила от Андропова ответное письмо с приглашением приехать и лично убедиться в том, что СССР не готовится к войне.
Мы в Советском Союзе стараемся делать все для того, чтобы не было войны между нашими странами, чтобы вообще не было войны на земле. Так хочет каждый советский человек", - писал Андропов.
В июле 1983 года Саманта Смит с родителями прибыла в СССР и пробыла там 2 недели. Ей показали мавзолей, музеи, достопримечательности Москвы и Ленинграда, пионерлагерь "Артек" в Крыму. Ее встречали тысячи людей, вот только встреча с Андроповым не состоялась - на тот момент он уже был серьезно болен, а визит в больничную палату был исключен. 22 июля перед отъездом Саманта произнесла на прощание: "Будем жить!" После ее визита появилось новое выражение - "детская дипломатия".
После поездки Саманта Смит написала книгу "Мое путешествие в СССР", в которой утверждала: "Они такие же, как мы!".
В декабре 1983 года Саманта совершила поездку в Японию на Международный симпозиум детей. Потом ее начали приглашать во всевозможные шоу и сериалы. 25 августа Саманта с отцом возвращалась из Англии со съемок популярного шоу. В Америке они пересели на рейс местной авиалинии. Погодные условия были неблагоприятные, и в условиях плохой видимости самолет промахнулся мимо посадочной полосы и разбился. 2 пилота и 6 пассажиров погибли.
С тех пор не утихают споры о том, что стало настоящей причиной гибели Саманты Смит. Выдвигались версии о том, что эта авиакатастрофа была подстроена то ли советскими, то ли американскими спецслужбами. Говорили, что Саманта погибла из-за просоветских высказываний, что шло вразрез с политикой США.
Она слишком самостоятельна стала в своих суждениях. Образ врага, который был создан в Америке о СССР, был поколеблен. Девочка росла, умнела, закрыть ее было невозможно", - заявила директор благотворительных программ Центра детской дипломатии имени Саманты Смит Римма Кошурникова.
Однако тщательное расследование катастрофы показало, что вся ответственность за происшествие лежит на пилоте: в сложных метеоусловиях он допустил ошибку, промахнувшись мимо взлетной полосы.
04.07.2023, 20:15 43241
Быть верными исходным целям и объединяться во имя нового развития - Си Цзиньпин выступил на заседании Совета глав государств - членов ШОС
Фото: Синьхуа
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил на 23-м заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.
Уважаемый премьер-министр Нарендра Моди,
уважаемые коллеги!
Выражаю признательность индийской стороне за организацию саммита ШОС в качестве председательствующей страны.
Прием на заседании Исламской Республики Иран как полноправного члена организации, подписание меморандума об обязательствах Республики Беларусь для получения статуса члена ШОС демонстрируют энергию и жизненную силу большой шосовской семьи. Я поздравляю иранского и белорусского коллег.
Уважаемые коллеги!
10 лет назад на фоне колоссальных исторических перемен в мире я отметил, что живущее на одном земном шаре человечество становится все более неделимым и взаимосвязанным общей судьбой. За 10 лет идея о формировании сообщества единой судьбы человечества, получив признание и широкую поддержку международного сообщества, переходит от концепции на практическую плоскость, от видения к реальности. Развивая шанхайский дух, наша организация движется опережающими темпами вперед на пути к формированию сообщества единой судьбы ШОС.
Мы твердо поддерживаем друг друга в отстаивании ключевых интересов, продолжая добрые традиции взаимопомощи и солидарных усилий, выступаем доверительными партнерами друг для друга на пути развития и возрождения.
Мы претворяем в жизнь концепцию общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, учитываем разумные озабоченности друг друга в области безопасности, комплексными подходами противодействуем традиционным и нетрадиционным вызовам, с тем чтобы сообща отстоять мир и безопасность в регионе, создать благоприятные условия для развития и процветания стран региона.
Мы придерживаемся концепции инновационного, согласованного, зеленого, открытого и общедоступного развития, продвигаем сопряжение национальных стратегий развития с региональными интеграционными инициативами, культивируем новые точки роста в сотрудничестве в таких сферах, как торговля и экономика, взаимосвязанность, энергетика, сельское хозяйство, финансы и технологичная инновация, чтобы добиваться соразвития экономики разных стран.
Мы приумножаем дух традиционного добрососедства и дружбы, продолжали и продолжаем равноправное взаимное заимствование и толерантный диалог между цивилизациями, призываем к мирному и гармоничному сосуществованию разных цивилизаций, активизируем гуманитарное сотрудничество, упрочиваем социальную базу для дальнейшего развития межгосударственных отношений.
Мы стоим на страже международной справедливости, выступаем против гегемонии, деспотизма и травли, расширяем "круг друзей" ШОС, формируем отношения диалога и партнерства, носящие неконфронтационный и внеблоковый характер, что значительно способствует росту прогрессивных сил в защиту мира и стабильности во всем мире.
Уважаемые коллеги!
Современный мир претерпевает перемены и потрясение, набирают обороты невиданные за столетие тектонические процессы глобальной трансформации, человечество стоит перед беспрецедентно серьезными вызовами. Что выбрать, единство или раскол? Мир или конфликт? Сотрудничество или противостояние? Эти вопросы снова актуализировались в наше время. Мой ответ таков: чаяния народов к лучшей жизни - это то, к чему мы должны стремиться. Мир, развитие, сотрудничество, всеобщий выигрыш - необратимая историческая тенденция.
Постоянный рост и укрепление ШОС в последние годы предоставляют нам не только уникальные возможности, но и небывалые вызовы. Как в свое время сказал индийский поэт Тагор, "уверенность позволяет человеку быть сильнее перед непредсказуемостью судьбы". Мы должны достойно исполнить славную историческую миссию, быть преданными первоначальным целям, объединенными усилиями выступать стабилизирующим и конструктивным фактором в деле мира и развития на планете. В этой связи я хотел бы озвучить следующие предложения. Первое, неуклонно держать верный курс, укреплять солидарность и взаимодоверие. За более чем 20 лет существования ШОС в условиях международной турбулентности выдержала серьезные испытания, уверенно движется правильным путем - путем к солидарности, взаимодоверию, развитию и сотрудничеству. Накоплен весьма ценный опыт и результат развития. Как факты доказывают, если только мы будем преисполнены целеустремленности и чувства ответственности, то сумеем защищать безопасность и интересы развития наших стран от всяких помех.
Важно усиливать стратегическую координацию и взаимодействие, призывать к устранению разногласий путем диалога, стремиться к сотрудничеству вместо конкуренции, уважать коренные интересы и озабоченности друг друга, твердо поддерживать друг друга в достижении процветания и возрождения. Следует самостоятельно выработать внешнюю политику на основе общих и долгосрочных интересов региона. Нужно сохранять бдительность к попыткам извне разжигать новую холодную войну и провоцировать блоковую конфронтацию в нашем регионе, решительно выступать против любых попыток вмешательства извне и инспирирования цветных революций под каким бы то ни было предлогом, крепко держать судьбу собственного развития и процветания только в своих руках.
Второе, поддержать мир в регионе во имя общей безопасности. Достижение долгосрочного мира и спокойствия в регионе - наша общая ответственность. Китай готов со всеми странами претворять в жизнь Инициативу по глобальной безопасности, продвигать нивелирование разногласий и противоречий через диалог и консультации, содействовать политическому урегулированию актуальных международных и региональных проблем в интересах укрепления безопасности в регионе.
Важно повышать уровень взаимодействия ШОС в области безопасности, регулярно проводить совместные операции, беспощадно бороться с тремя силами зла, в том числе террористическими силами "Восточного Туркестана", незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью и транснациональной организованной преступностью. Полагаю важным вплотную заниматься совершенствованием механизмов сотрудничества по линии правоохранительных органов и спецслужб, расширять взаимодействие в нетрадиционных сферах безопасности, включая безопасность цифровых данных, биобезопасность и космическую безопасность. Нужно продолжать раскрывать потенциал формата стран - соседей Афганистана и других площадок в целях наращивания гуманитарной поддержки этой страны, добиваться от Кабула формирования широкой и инклюзивной политической конфигурации и выхода на путь мирного восстановления.
Третье, наращивать темпы оживления экономики с опорой на практическое сотрудничество. Общей задачей, стоящей перед региональными странами, остается содействие экономическому росту. Китай готов со всеми партнерами реализовать инициативу по глобальному развитию, следовать правильному направлению экономической глобализации, выступать против протекционизма, односторонних санкций, слишком широкой трактовки понятия национальной безопасности, а также попыток возведения искусственных барьеров, срыва связей и цепочек поставок, чтобы укреплять взаимовыгодное сотрудничество, а народы разных стран имели более равный доступ к большим достижениям развития.
Предлагаю активизировать усилия по сопряжению высококачественного сотрудничества в рамках инициативы ОПОП с национальными стратегиями развития и региональными интеграционными инициативами, углублять работу по либерализации и упрощению торговых и инвестиционных процедур, ускорять обустройство погранпереходов и создание международного логистического коридора в регионе в целях обеспечения стабильности и бесперебойности региональных цепочек производства и поставок. В этом году исполняется 10 лет со дня выдвижения мной инициативы "Один пояс и один путь". Будем рады приветствовать гостей на третьем Форуме международного сотрудничества ОПОП, вместе будем прокладывать и расширять путь к счастью в интересах всего мира.
Считаю целесообразным увеличивать долю расчетов в национальных валютах в рамках организации, наращивать сотрудничество по суверенной цифровой валюте, работать над созданием Банка развития ШОС. Китай готов делиться с партнерами огромным рынком и опытом развития, реализовать программу повышения квалификации молодых профессиональных крестьян, организовать подготовку специалистов по цифровым технологиям на базе Центра сотрудничества Китай - ШОС в области больших данных, проводить Форум зеленого развития ШОС.
В рамках организации создан механизм профильных министерских совещаний, отвечающий за практическое сотрудничество. А в Китае действует Демонстрационная зона регионального торгово-экономического сотрудничества и Демонстрационная база по обменам и обучению аграрных технологий. В интересах высококачественного развития экономики стран ШОС предлагаю активно раскрыть роль этих механизмов и площадок в устранении препятствий и проблем.
Четвертое, активизировать обмен и взаимозаимствование для сближения народов. Гармоничное развитие разнообразных цивилизаций - чаяние народов стран региона. Мы заинтересованы в совместной реализации Инициативы глобальной цивилизации в интересах инклюзивного сосуществования различных цивилизаций и укрепления взаимопонимания народов.
Мы должны продолжать углублять сотрудничество в области образования, науки и техники, культуры, здравоохранения, спорта и по линии СМИ, поддерживать комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству и другие общественные организации в проведении культурно-гуманитарных мероприятий. За ближайшие 3 года китайская сторона предоставит в рамках ШОС квоту на 1000 человек в области преподавания китайского языка и квоту на 3000 человек для участия в летнем лагере "Мост китайского языка". По приглашению китайской стороны 100 молодых ученых будут иметь возможность прибыть в Китай на обмен в сфере НИОКР. Будем рады участию представителей ваших стран в организованных нами мероприятиях, посвященных вопросам развития сельской местности и изменения климата.
Пятое, претворять в жизнь многосторонность и совершенствовать системы глобального управления. Справедливость и равноправие являются общим устремлением стран региона. Мы должны отстаивать общие ценности всего человечества, твердо защищать ООНоцентричную международную систему и миропорядок, основанный на международном праве, противостоять гегемонизму и политике силы, способствовать развитию глобального управления в более справедливом и рациональном направлении, добиваться модернизации человечества при обеспечении равных доступов на продвижение интересов, получение возможностей и выработку правил. Важно поддерживать наращивание связей с государствами-наблюдателями, партнерами по диалогу, а также международными и региональными организациями, включая ООН, вносить общий вклад в дело поддержания международного мира, глобального развития и защиты мирового порядка.
Уважаемые коллеги!
В настоящее время китайский народ продвигает собственную модернизацию под руководством Компартии Китая. Китайская модернизация отличается тем, что она охватывает огромную численность населения, предполагает достижение всеобщей зажиточности народа страны, требует согласованного развития материальной и духовной культуры, а также гармоничного сосуществования человека и природы. В то же время она осуществляется при следовании по пути мирного развития, создает новую форму человеческой цивилизации. Мы готовы своими новыми достижениями в китайской модернизации предоставить миру, в том числе партнерам по ШОС, новые возможности во имя прекрасного мира.
Уважаемые коллеги!
Поздравляю президента Касым-Жомарта Токаева с принятием председательства в Совете глав государств - членов ШОС. Китайская сторона готова вместе с государствами-членами оказать всемерное содействие казахстанскому председательству.
Как говорится, на правильном пути мы сообща добиваемся великих целей. ШОС идет в ногу с веянием эпохи, соответствует направлению прогресса человечества, будет непременно динамично развиваться и укрепляться при наших совместных усилиях.
Благодарю за внимание!
03.07.2023, 15:35 46841
Генеральный консул Цзян Вэй выступила на открытии XVIII Выставки китайских товаров в Казахстане
Фото: Генконсульство КНР
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Генеральный консул Цзян Вэй приняла участие в XVIII Выставке китайских товаров в Казахстане и выступила с речью, отметив, что данная выставка является грандиозным событием в сфере делового сотрудничества двух стран.
За 20 лет развития Выставка китайских товаров в Казахстане стала важной площадкой торгового и инвестиционного сотрудничества Китая, особенно СУАР, с Казахстаном и другими странами Центральной Азии. Выставка нынешнего года привлекла к участию около 300 китайских компаний из Синьцзяна, Шэньси, Нинся, Чжэцзяна, Цинхая и других мест", - заявила Цзян Вэй.
Также, по ее словам, для участия в мероприятии зарегистрировались 4000 компаний из разных городов Казахстана.
Выставка товаров предоставляет предприятиям двух стран широкую площадку для обмена информацией, деловых переговоров, закупа товаров и продвижения брендов, придавая новый мощный импульс развитию двустороннего и регионального делового сотрудничества", - подчеркнула генконсул КНР.
22.06.2023, 10:53 70446
В этот день 82 года назад началась Великая Отечественная война
Фото: Depositphotos
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Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять.
К этому времени фашисты захватили многие европейские страны. Против СССР выступили вместе с Германией Румыния, Италия, Словакия, Финляндия, Венгрия, а в середине августа к ним присоединилась Норвегия. Советский народ ответил врагу единым могучим сопротивлением, стоял в полном смысле этого слова насмерть, защищая Отечество, информирует "Sputnik Казахстан".
Казахстанцы на фронтах Великой Отечественной
Казахстан в годы Великой Отечественной войны являлся частью СССР в статусе союзной республики, поэтому вступил в войну. В ряды Красной Армии в дополнение к 178 тысячам служивших тогда в армии было призвано 1 млн 200 тысяч казахстанцев. Более 600 тысяч из них погибли на фронте.
На территории нашей страны было сформировано 12 стрелковых дивизий, 4 кавалерийских дивизий, 7 стрелковых бригад, 50 полков и отдельных батальонов. Казахстанцы принимали участие во всех сражениях. Боевыми орденами и медалями были награждены свыше 100 тысяч человек из Казахской ССР, более 500 человек удостоены звания Героя Советского Союза.
Среди них пулеметчица Маншук Маметова и снайпер Алия Молдагулова, которые навсегда вошли в историю как герои Великой Отечественной войны. Четверо казахстанских военных летчиков - Талгат Бигельдинов, Леонид Беда, Иван Павлов, Сергей Луганский - дважды были удостоены звания Героя Советского Союза.
В Московской битве, начавшейся в конце сентября 1941 года, особенно отличилась 316-я стрелковая дивизия под командованием генерала Панфилова, сформированная в Казахстане. В бою возле разъезда Дубосеково 28 панфиловцев встали на пути немецкого танкового батальона и остановили его, выведя из строя 18 танков и множество пехоты, таким образом внеся незаменимый вклад в остановку врага по всему фронту. Подвиг двадцати восьми панфиловцев стал одним из ярчайших символов битвы за Москву.
30 апреля 1945 года лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов в числе первых водрузили красный флаг Победы над зданием Рейхстага.
В те годы экономика страны была ориентирована на военные нужды. На территорию республики было передислоцировано огромное количество заводов и фабрик, население и в тылу тоже ковало победу. Более 700 тысяч казахстанцев были призваны в ряды трудовой армии и привлечены к работе на оборонных предприятиях.
Наша республика заняла ведущее место в производстве меди, свинца, висмута, молибдена, полиметаллов, необходимых для военной промышленности. Оборонные заводы страны освоили выпуск новых образцов оружия, снарядов, мин и других видов продукции военного назначения.
Казахская ССР сыграла ключевую роль в снабжении армии: 9 из 10 пуль были отлиты из казахстанского свинца. Отечественное сельское хозяйство обеспечивало фронт и тыл продовольствием, республика направила на фронт 1500 вагонов одежды и продуктов питания.
Российское военно-историческое общество впервые опубликовало на русском языке полный вариант "плана голода" - документа, разработанного гитлеровской Германией для уничтожения народов СССР, информирует РИА Новости. Полный вариант нацистской "Директивы по экономической политике экономического штаба" на русском языке впервые опубликован на портале "История.рф".
Директивы по экономической политике для сельскохозяйственной группы экономического штаба "Ост", еще в 1945 году найденные в бумагах Верховного командования Германии, являются важнейшим дополнением к широко известному плану "Барбаросса". Этот нацистский документ содержит предписания, как именно следует осуществить экономическое ограбление территорий СССР после их захвата, говорится во вступительной статье к документу.
Публикуемая записка, казалось бы, известна давно как документ EC-126, представленный американской стороной, она фигурировала на Нюрнбергском процессе, где обвинитель от США Уитни Харрис дал ей такую характеристику:
На страницах этого документа раскрывается заранее разработанный план убийства миллионов невинных советских граждан путем голодной смерти. В документе ясно указано, что убийство миллионов невинных было преднамеренным. Документ показывает, что этот план убийства должен был проводиться в таком огромном масштабе, что превосходил все границы человеческого представления" (Нюрнбергский процесс… Т. 4: 282).
Тем поразительнее, что эти красноречивые директивы до сего времени полностью не были переведены на русский язык. Публикация более-менее пространных извлечений из документа состоялась в СССР только в 1987 г. в сборнике "Преступные цели гитлеровской Германии в войне против Советского Союза", причем большая часть текста была опущена, в том числе исчезла одна из самых людоедских фраз ("Многие десятки миллионов на этой территории станут излишними и умрут либо будут вынуждены переселиться в Сибирь") (Преступные цели гитлеровской Германии в войне против Советского Союза… 1987: 250–254). Абзац, где она находится в оригинале, был опубликован без этого предложения и даже без отточия перед вырезанным фрагментом.
Второй раз на русском языке отрывки из "Директив" увидели свет в 1991 г., в 4-м томе издания материалов Нюрнбергского процесса, но не как отдельная публикация, а внутри речи У. Харриса, который цитировал ее перед высоким судом (Нюрнбергский процесс… Т. 4: 282). Неудивительно, что этот важнейший текст оставался и до сих пор остается практически невостребованным в отечественной историографии.
Даже на сайте государственного проекта "Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в 1941–1945 гг." до сего дня приведены лишь выдержки из нее. В извлечениях, например, полностью опущено описание системы сельхозэкспорта Российской империи и указание на рост населения СССР как на первостепенный фактор резкого уменьшения излишков зерна для вывоза на внешние рынки. Между тем именно из этих рассуждений вытекал нацистский тезис о голодной смерти миллионов граждан Советского Союза при насильственном возврате к экспортной модели 1914 г.
Между тем в последние годы этот документ и его предыстория привлекали все больше внимания европейских и американских исследователей (Gerlach, 1999, Kay, 2011, Benz 2011, Dieckmann, 2015, Туз, 2018). Крупнейшие ученые видят в нем основу так называемого плана голода - системы мероприятий, которые должны были привести к превращению Третьего рейха в экономическую автаркию ценой голодной смерти миллионов советских граждан. Западная историография констатировала, что, говоря словами известного британского историка Адама Туза, "вермахт вторгся в Советский Союз с намерением осуществить не одну, а две программы массовых убийств" (Туз, 2018: 609). С самого начала войны против СССР целью уничтожения для политической элиты Третьего рейха были не только евреи, чья трагедия была ужасна и никем не подвергается сомнению, но и широчайшая группа советских граждан других национальностей, число которых нацистские планировщики оценивали в 20-30 миллионов человек.
Эта программа был подготовлена в недрах экономического штаба "Ост" (первоначально - штаб "Ольденбург"), созданного для хозяйственного освоения захваченных советских земель. Штаб начал работу в марте 1941 г. Начальником организации был назначен военный из команды уполномоченного по четырехлетнему плану Г. Геринга генерал-люфтваффе В. Шуберт. Крайне важную сельскохозяйственную группу штаба возглавил статс-секретарь министерства сельского хозяйства и продовольствия Г. Бакке - убежденный нацист, близкий к Гитлеру и Герингу, личный друг главы СС Гиммлера. Именно он является основным автором публикуемых директив.
14.06.2023, 22:30 81756
Легендарный команданте: жизнь Эрнесто Че Гевары
Фото: ТАСС / Соболев Валентин
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14 июня исполняется 95 лет со дня рождения латиноамериканского революционера, команданте революции на Кубе Эрнесто Че Гевары. Он стал самым ярким символом национально-освободительного, коммунистического и левацкого движения ХХ века. И даже в нынешнем столетии остается настоящей иконой для всех, кто ищет социальной справедливости, сообщает MIR24.TV.
Многочисленные биографы Че задавались и задаются вопросом: почему из всех многочисленных борцов за свободу именно этот человек стал левацким знаменем?
Ответ до сих пор не найден, и вряд ли найдется. Но одно можно сказать точно: Че Гевара воплотил в себе невероятное, казалось бы, смешение двух идеалов. С одной стороны, он был тем, что в США называют self made man: родившийся 14 июня 1928 года в Аргентине потомок ирландских повстанцев и перуанских правителей, блестящий спортсмен и отличный врач, последовательно делавший все, чтобы его увидели и запомнили. С другой стороны, Че был образцовым революционером: впитавший идеи марксизма с детских лет, он собирался посвятить жизнь бескорыстному лечению прокаженных, но нашел себя в роли партизанского командира.
За 39 лет своей жизни Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна, взявший революционный псевдоним Че, который подчеркивал его аргентинское происхождение (che - обычное в Аргентине обращение к мужчине), успел многое. Он прекрасно говорил на испанском и французском, научился читать в четыре года, в молодости совершил два продолжительных путешествия по всей Латинской Америке, получил диплом врача и в конце концов стал одним из самых блестящих теоретиков и практиков партизанской войны.
Че дважды был женат, и оба раза - на соратницах по революционной борьбе, успел стать отцом пятерых детей - трех дочерей и двух сыновей. Но самое главное, он еще при жизни стал легендой, а уж после своей смерти - тем более. Даже то, что его могилу не могли найти в течение трех десятков лет, поддерживало "миф о Че Геваре", и в смерть его отказывались верить многие молодые последователи, а его самого то и дело "видели" в разных странах мира. Увы, этот миф так и остался мифом: Че действительно погиб 9 октября 1967 года в Боливии в окрестностях деревушки Ла-Игера. Но как и любой мифологизированный герой, Че окружен множеством домыслов и слухов. MIR24.TV рассказывает о девяти подлинных фактах, раскрывающих историю Че Гевары как революционера и партизанского командира.
С идеями марксизма Эрнесто Гевара знаком с детства
Аргентинский креол, потомок ирландских повстанцев, архитектор Эрнесто Гевара Линч - отец Эрнесто Рафаэля Гевары де ла Серна - заслужил неприятие у соседей-плантаторов тем, что начал платить своим рабочим деньгами, а не продуктами. В доме Гевары бывали бывшие лидеры республиканской Испании, эмигрировавшие в Аргентину после победы генерала Франко. Отец и мать Че Гевары активно участвовали в антифашистском аргентинском движении времен первого президентства Хуана Перона, поддерживавшего страны Оси.
На Кубу будущий партизан отправился в качестве врача
После поражения гватемальского президента Хакобо Арбенса Гусмана, на стороне которого Че собирался воевать, но не успел, Эрнесто Гевара скрылся в Мексике. Он отправился туда вслед за сподвижниками Фиделя Кастро, с которыми познакомился во время гватемальских событий. Именно в Мексике Че и познакомился сначала с младшим из братьев Кастро - Раулем, а потом со старшим - Фиделем. В ночь знакомства с последним он и был зачислен в отряд повстанцев, намеревавшийся отправиться на Кубу на яхте "Гранма", в качестве врача - в соответствии с дипломом.
При этом Че в полном объеме проходил вместе с товарищами курс партизанской подготовки: многодневные марши, изучение стрелкового и другого оружия, рукопашный бой и тактика партизанских действий. А в качестве врача Гевара учил товарищей по оружию оказанию первой помощи: перевязкам, обработке ран, накладыванию шин и всему прочему. В том числе и уколам, что дорого обошлось ему: на одном из практических занятий товарищи сдавали зачет по инъекциям, ставя их самому Че, который в итоге перенес более сотни уколов.
Неизлечимая астма не мешала революционеру воевать
С двух лет Эрнесто Гевара страдал бронхиальной астмой, переживая порой по нескольку приступов в день. Именно из-за этой болезни он вынужден был первые два года школы обучаться дома, поскольку приступы следовали один за другим. Но вместо того, чтобы поддаться болезни, мальчик Эрнесто начал бороться с нею. Невзирая на астму, он активно занимался спортом, и пусть ему приходилось сидеть на скамейке запасных с противоастматическим ингалятором в руке, Гевара был и футболистом, и регбистом, путешествовал на мопеде, занимался планеризмом. Серьезных физических нагрузок не требовали только шахматы - спорт, благодаря которому в 11 лет Гевара увлекся Кубой, когда в Аргентину приехал знаменитый кубинский гроссмейстер Капабланка.
При этом от службы в аргентинской армии президента Перона молодой Эрнесто "откосил", вовремя вызвав у себя приступ астмы с помощью холодной ванны. Зато в кубинских горах Сьерра-Маэстра он наравне с другими повстанцами совершал марши, носил на груди ящики с патронами и участвовал в боях. По воспоминаниям товарищей, они не понимали, как Че мог ходить, когда болезнь его то и дело душила, и тем не менее он шел по горам с вещевым мешком за спиной, с оружием, с полным снаряжением, как самый выносливый боец.
Че изобрел собственную рецептуру "коктейля Молотова"
Поскольку Че в детстве и ранней юности успел понаблюдать, как его родители занимаются изготовлением "адских машинок" в домашних условиях, а позднее внимательно слушал рассказы испанских эмигрантов-республиканцев о практике партизанской войны, к моменту отплытия на "Гранме" после обучения в мексиканском партизанском лагере он стал настоящим мастером подпольной войны.
Таким, который сумел изобрести один из самых простых и эффективных рецептов горючей смеси, состоявшей из бензина и масла, смешанного в определенной пропорции. В отличие от большинства других "коктейлей Молотова" того времени, рецептура Че позволяла изготовлять это партизанское оружие в любых условиях, не требуя ни специальных химикатов, ни специального оборудования - были бы бензин, масло и бутылки. Готовые "коктейли" кубинские партизаны активно использовали в качестве оружия против вражеской пехоты, автомобилей и легких бронемашин, а также для поджигания строений.
Иммигрант, получивший права урожденного кубинца
Всего через месяц с небольшим после победы кубинской революции, 9 февраля 1959 года специальным президентским декретом Че провозгласили гражданином Кубы с правами урожденного кубинца. Это был второй в истории острова подобный случай: первым иммигрантом с правами урожденного кубинца стал в XIX веке доминиканец генерал Максимо Гомес, один из выдающихся лидеров борьбы за освобождение Кубы от испанского владычества.
Всего одно воинское звание за всю военную карьеру
Когда Фидель Кастро и его сподвижники покидали ставшую негостеприимной Мексику на борту купленной у шведского этнографа за 12 тысяч долларов яхты "Гранма", никто из них не имел никаких воинских званий. Только на Кубе, когда число партизан стало расти и пришлось отряжать "гранмовцев" на роли командиров, они стали получать новые звания. Высшим среди них на тот момент было звание "команданте", то есть майора - более высоких партизаны друг другу не присваивали, подчеркивая свою демократичность. Че стал команданте 5 июня 1957 года, когда под его командование были отданы 75 бойцов. Никаких других званий он больше не получал - ни на Кубе, ни в других странах.
Секретные миссии как минимум в трех странах
После победы кубинской революции Че Гевара на шесть лет превратился из партизанского командира в чиновника нового правительства. Он занимал пост председателя Апелляционного трибунала (заслужив ненависть политических противников Кастро тем, что не отменил ни один смертный приговор, вынесенный ревтрибуналами низшей инстанции). Он был руководителем департамента военного обучения Министерства вооруженных сил, директором Национального банка Кубы, позднее - министром промышленности. Но это совершенно не устраивало команданте, который говорил: "После революции работу делают не революционеры. Её делают технократы и бюрократы. А они - контрреволюционеры".
В конце концов после очередной представительской поездки Че добивается отставки со всех постов и негласно покидает Кубу. Сначала он отправился в Конго - участвовать в очередном восстании в этой стране. После поражения полгода прожил в Чехословакии, где под вымышленным именем лечился от астмы и малярии. А уже оттуда отправился разворачивать партизанскую войну в Боливии, где и погиб 9 октября 1967 года.
Роковые девять пуль
Боливийский партизанский отряд, которым командовал Че и который на треть состоял из кубинцев, попал в засаду в полдень 8 октября. Команданте отстреливался до последнего: когда в его винтовку попала пуля, он взялся за пистолет и выпустил все патроны. После пленения Че продержали сутки в полуразрушенной школе селения Ла-Игера, дожидаясь команды из Ла-Паса: доставлять знаменитого партизана для открытого процесса или уничтожить на месте. От суда решено было отказаться из опасений, что команданте сумеет превратить его в политическую трибуну, а также что он сумеет совершить побег.
Сомнительная честь расстрелять Че Гевару так, чтобы это было похоже на гибель в бою (отдавая приказ о казни, боливийское правительство в то же время опасалось обвинений во внесудебной расправе над партизаном), выпала сержанту Марио Терану: по одной из версий, он вытянул короткую соломинку, когда бросали жребий, по другой, вызвался сам. Сержант выпустил в Че девять пуль: пять в ноги, в правое плечо, в руку, в грудь и в горло, и только два последних ранения были смертельными.
Тело Че вернулось на Кубу только 30 лет спустя
Тело Че Гевары доставили вертолетом в городок Вальегранде, где представили прессе, а потом втайне предали земле. Где именно похоронен один из самых знаменитых революционеров второй половины ХХ века, долгое время было неизвестно, что порождало слухи о его чудесном спасении. Находились даже люди, которые всерьез утверждали, что встречали Че Гевару и в семидесятых, и в восьмидесятых годах. В действительности казненный партизан был похоронен в небольшой братской могиле со своими товарищами по борьбе там же, возле Вальегранде, рядом с грунтовой взлетной полосой аэродрома, на который его тело доставили вертолетом от места расстрела. В 1997 году, после двухлетних поисков захоронение удалось найти, и останки знаменитого кубинца, как и его сподвижников-партизан, отправили в Гавану. Они упокоились в специально построенном мавзолее в городе Санта-Клара, где когда-то Че сумел одержать решающую для кубинской революции победу.
10.06.2023, 01:30 95306
В Сочи состоялось заседание Евразийского межправительственного совета
Фото: telegram/Евразийская экономическая комиссия
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В Сочи 7-8 июня состоялось заседание Евразийского межправительственного совета. По итогам заседания рассмотрено 22 вопроса, подписано 14 документов, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
На заседании межправсовета подписано соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах ЕАЭС.
После вступления в силу этого соглашения граждане стран ЕАЭС, обладающие национальными документами об ученой степени, получат возможность трудоустройства в другом государстве-члене без прохождения длительной процедуры нострификации, что повысит мобильность высококвалифицированных специалистов и будет способствовать развитию научной кооперации.
Главам правительств стран ЕАЭС представили информацию о ходе устранения барьеров на внутреннем рынке союза. Темпы их устранения благодаря медиативному подходу увеличились в два раза.
Межправосовет одобрил планы по развитию транспортной инфраструктуры на территориях государств ЕАЭС в направлениях Восток - Запад и Север - Юг, в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс - один путь".
ЕАЭС переходит ко второму этапу развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска,утвержден соответствующий план на 2023 - 2025 годы.
Главы правительств стран ЕАЭС поручили разработать подходы по регулированию вопросов климатической повестки,предусматривающих реализацию кооперационных климатических проектов, а также стимулирование низкоуглеродного развития. Соответствующие подходы планируется представить на рассмотрение органами союза в I полугодии 2024 года.
Одобрен годовой отчет о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них, за 2022 год. В минувшем году ЕЭК рассмотрела 26 заявлений о нарушениях правил конкуренции, провела 12 антимонопольных расследований, 7 из которых были назначены по собственной инициативе комиссии.
Члены Евразийского межправительственного совета рассмотрели ход реализации экспериментов по применению электронных навигационных пломб. Их итоги решено подвести в конце текущего года.
На заседании одобрен доклад о дальнейшем развитии интегрированной информационной системы ЕАЭС и цифровой повестки союза. Основой цифровизации в ЕАЭС станет интегрированная система, на базе которой будут реализовываться цифровые проекты.
Главам правительств представлен отчет о мониторинге проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений ЕЭК в 2022 году. Доля положительных заключений об ОРВ достигла наиболее высокого уровня с 2015 года - 97%.
Принято решение об операторе централизованной торговли электроэнергией на сутки вперед на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС.
Кроме того, межправсовету было доложено о ходе работ по внесению изменений в техрегламент по безопасности пищевой продукции в части установления максимально допустимых уровней остатков ветеринарных лекарственных средств, которые могут содержаться в пищевой продукции животного происхождения.
Проект изменений устанавливает максимально допустимый уровень остаточных количеств для 75 ветпрепаратов как в непереработанной, так и в переработанной пищевой продукции животного происхождения, зарегистрированных в государствах-членах, а также определяет требования к контролю остаточных количеств ветпрепаратов, непоименованных или незарегистрированных на территориях государств-членов союза.
Проект изменений и комплект документов к нему доработан, согласован всеми странами, одобрен коллегией ЕЭК и теперь будет вынесен на заседание совета комиссии.
19.05.2023, 18:40 142556
Опубликован перечень договоренностей и инициатив в рамках формата "Китай - Центральная Азия"
Фото: russian.news.cn
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Информационное агентство "Синьхуа" опубликовало перечень договоренностей и инициатив в рамках формата "Китай - Центральная Азия".
Ниже следует полный текст перечня договоренностей и инициатив.
18-19 мая 2023 года состоялся первый Саммит "Центральная Азия - Китай" в городе Сиань провинции Шэньси Китая. В ходе саммита был достигнут ряд договоренностей по сотрудничеству между государствами Центральной Азии и Китаем.
I. Основные договоренности и инициативы сотрудничества
- Создание механизма встреч глав государств Центральной Азии и Китая
- Создание механизмов встреч на уровне министров ключевых и приоритетных сфер сотрудничества
- Рассмотрение возможности учреждения Секретариата "Центральная Азия - Китай"
- Продвижение сопряжения Инициативы совместного строительства "Одного пояса и одного пути" с инициативами и национальными стратегиями развития государств Центральной Азии
- Раскрытие потенциала механизма "Диалог и сотрудничество в сфере электронной коммерции"
- Продвижение взаимной торговли, содействие диверсификации структуры товарооборота, и постоянное упрощение процедур торговли
- Разработка совместной стратегии Нового экономического диалога "Центральная Азия - Китай"
- Наращивание взаимосвязанности цифровой и зеленой инфраструктуры
- Рассмотрение возможности создания Банка данных приоритетных зеленых инвестиционных проектов.
- Содействие реализации Циндаоской инициативы по промышленному и инвестиционному сотрудничеству "Центральная Азия - Китай"
- Продолжение работы по актуализации соглашений о сотрудничестве в области инвестиций между государствами Центральной Азии и Китаем
- Поэтапное и последовательное увеличение количества гражданских пассажирских и грузовых авиарейсов
- Рассмотрение возможности выпуска карты для деловых поездок "Центральная Азия - Китай"
- Модернизация инфраструктуры контрольно-пропускных пунктов
- Распространение практики "экспресс-коридора" для таможенного оформления сельскохозяйственной и пищевой продукции на всех пограничных переходах
- Повышение взаимосвязанности "единых окон" в международной торговле, продвижение взаимодействия по упрощению таможенного оформления
- Развитие транспортного коридора "Центральная Азия - Китай"
- Развитие мультимодальных транзитно-транспортных перевозок по транскаспийским маршрутам с использованием морских портов Актау, Курык и Туркменбаши, а также транзитно-транспортных возможностей города Термез
- Активизация перевозок посредством контейнерных поездов Китай-Центральная Азия
- Развитие транспортной инфраструктуры, включая строительство новых и модернизацию существующих железных и автомобильных дорог из Китая в Центральную Азию
- Завершение ТЭО проекта железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" и продвижение скорейшего запуска ее строительства
- Обеспечение бесперебойного функционирования автодороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан"
- Осуществление регулярной работы автодороги "Китай-Таджикистан-Узбекистан" и автомагистрали "Западный Китай-Западная Европа"
- Рассмотрение оптимальных возможностей для транзита продукции из стран Центральной Азии на рынки стран Юго-Восточной Азии и других стран Азии и в обратном направлении
- Расширение номенклатуры импорта из стран Центральной Азии сельхозпродукции на рынок КНР
- Развитие взаимодействия в сфере "умного" сельского хозяйства и обмен опытом по внедрению водосберегающих, зеленых и иных высокоэффективных технологий и передовых практик
- Обмен технологиями и специалистами по мелиорации засушливых, засоленных и солончаковых почв, водосберегающей ирригации, борьбе с вредителями, животноводству и ветеринарии
- Обмен опытом в сфере модернизации аграрного сектора и налаживания производственных цепочек между городом и селом в целях реализации мер по сокращению бедности
- Активизация сотрудничества в области сокращения бедности путем внедрения эффективных программ социальной поддержки населения, обмена специалистами и современными методологиями
- Создание партнерских отношений "Центральная Азия - Китай" по энергетическому развитию
- Обеспечение стабильного функционирования энергетического коридора по поставкам природного газа "Туркменистан - Китай"
- Развитие сотрудничества в сфере развития возобновляемых источников энергии
- Развитие сотрудничества между регионами государств Центральной Азии и Китая, установление побратимских и партнерских связей между провинциями и областями
- Проведение совместных археологических экспедиций, сохранение и реставрация культурного наследия, музейные обмены, поиск и возвращение пропавших и похищенных культурных ценностей
- Приглашение китайской стороной государств Центральной Азии к реализации проекта "Культурный Шелковый путь"
- Рассмотрение возможности разработки совместного туристического маршрута "Центральная Азия - Китай"
- Продвижение строительства центров традиционной китайской медицины, в том числе в области выращивания и переработки лекарственных растений для формирования "Шелкового пути здоровья"
- Поддержка инициативы по созданию специального многостороннего органа под эгидой ООН - Международного агентства по биологической безопасности
- Запуск Года культуры и искусства народов стран Центральной Азии и Китая и Молодежного фестиваля искусств "Центральная Азия - Китай"
- Проведение академических и студенческих обменов, молодежных фестивалей, форумов и спортивных соревнований
- Учреждение взаимных культурных центров заинтересованными сторонами
- Выделение государствам Центральной Азии квоты на правительственные стипендии, обучение профильных специалистов Центральной Азии в Китае
- Развитие профессионального образования в рамках "Мастерских Лу Баня"
- Расширение сотрудничества в высокотехнологичных сферах, таких как искусственный интеллект, умный город, большие данные и облачные вычисления
- Развитие и практическое применение "зеленых" решений в смягчении негативных последствий изменения климата
- Проведение мероприятий по зеленому и низкоуглеродному развитию "Центральная Азия - Китай" с целью углубления сотрудничества в области зеленого развития и борьбы с изменением климата
- Укрепление взаимодействия соответствующих ведомств по чрезвычайным ситуациям, углубление сотрудничества в области предотвращения стихийных бедствий, смягчения и ликвидации их последствий, безопасности производства, поисково - спасательных работ, а также обмена технологиями сейсмической безопасности
- Реализация региональных программ и проектов в сфере "зеленых" технологий
- Рассмотрение возможности разработки Совместного антинаркотического плана действий с участием Управления ООН по наркотикам и преступности
- Организация взаимного показа телевизионных фильмов и телепередач
- Развитие сотрудничества по линии средств массовой информации "Центральная Азия - Китай"
- Активное взаимодействие в рамках Инициативы по глобальному развитию, Инициативы по глобальной безопасности, Инициативы по глобальной цивилизации
- Реализация дорожной карты по развитию регионального сотрудничества на 2022-2025 годы по итогам онлайн-саммита глав государств "Центральная Азия - Китай"
- Проведение второго Саммита "Центральная Азия - Китай" в 2025 году в Республике Казахстан
II. Механизмы и платформы многостороннего сотрудничества, инициируемые китайской стороной
- Механизм встреч министров иностранных дел "Центральная Азия - Китай"
- Механизм совещания министров экономики и торговли "Центральная Азия - Китай"
- Механизм встреч на уровне министров, курирующих вопросы индустриально-инвестиционного сотрудничества "Центральная Азия - Китай"
- Механизм встреч министров сельского хозяйства "Центральная Азия - Китай"
- Механизм сотрудничества по чрезвычайным ситуациям "Центральная Азия - Китай"
- Механизм встреч министров транспорта "Центральная Азия - Китай"
- Механизм совещания министров образования "Центральная Азия- Китай"
- Механизм энергетического сотрудничества "Центральная Азия - Китай"
- Механизм встреч руководителей таможенных служб "Центральная Азия - Китай"
- Диалог политических партий "Центральная Азия - Китай"
- Сеть сотрудничества национальных административных академий "Центральная Азия - Китай"
- Деловой совет "Центральная Азия - Китай"
- Форум сотрудничества "Центральная Азия - Китай"
- Форум регионального сотрудничества "Центральная Азия - Китай"
- Форум индустриально-инвестиционного сотрудничества "Центральная Азия - Китай"
- Форум аналитических центров "Центральная Азия - Китай"
- Механизм диалога о сотрудничестве в области электронной торговли "Центральная Азия - Китай"
- Альянс индустрии здравоохранения "Центральная Азия - Китай"
- Форум информационных агентств "Центральная Азия - Китай"
III. Многосторонние документы Саммита
- Сианьская декларация Саммита "Центральная Азия - Китай"
- Меморандум о взаимопонимании об индустриально-инвестиционном сотрудничестве "Центральная Азия - Китай"
- Меморандум о взаимопонимании по укреплению торгово-экономического сотрудничества в формате "Центральная Азия - Китай"
- Меморандум о взаимопонимании между государствами Центральной Азии и Китаем о сотрудничестве в области цифровой торговли
- Меморандум о взаимопонимании по продвижению развития сотрудничества в области инфраструктуры и инженерного строительства в формате "Центральная Азия - Китай"
- Меморандум о взаимопонимании по созданию механизма совещания министров сельского хозяйства "Центральная Азия - Китай"
- Положение о работе механизма встречи руководителей таможенных служб в формате "Центральная Азия - Китай"
- Меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области ввоза и вывоза карантина животных и растений между компетентными органами в формате "Центральная Азия - Китай"
- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в создании Делового совета "Центральная Азия - Китай"
19.05.2023, 17:21 141476
Опубликован текст Сианьской декларации саммита "Китай - Центральная Азия"
Фото: russian.news.cn
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Опубликован полный текст Сианьской декларации саммита "Китай - Центральная Азия"
Ниже информационное агентство "Синьхуа" приводит полный текст декларации.
18-19 мая 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Нургожоевич Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов и президент Республики Узбекистан Шавкат Миромонович Мирзиёев провели первый саммит "Центральная Азия - Китай" в городе Сиань.
Стороны в теплой атмосфере дружбы и взаимопонимания всесторонне подвели итоги дружественных обменов между государствами Центральной Азии и Китаем, обобщили опыт многогранного взаимовыгодного сотрудничества, наметили ориентиры на дальнейшее взаимодействие и заявили о нижеследующем:
1.Стороны едины в том, что развитие плодотворного многопланового сотрудничества между государствами Центральной Азии и Китаем отвечает коренным интересам всех стран и их народов. На фоне беспрецедентных за столетие перемен стороны, исходя из благоприятных перспектив для народов региона, подтверждают стремление в совместном создании более тесного сообщества единой судьбы Центральной Азии и Китая.
2.Стороны заявляют, что в рамках текущего саммита официально создается механизм встреч глав государств Центральной Азии и Китая. Саммит будет проводиться раз в два года поочередно в Китае с одной стороны, и в одном из государств Центральной Азии в алфавитном порядке с другой стороны. Стороны выразили готовность в полной мере осуществлять стратегическую руководящую роль дипломатии лидеров государств, укреплять комплексное планирование на высшем уровне развития взаимоотношений между государствами Центральной Азии и Китаем.
Стороны содействуют становлению формата "Центральная Азия - Китай", и в возможно короткие сроки создадут механизм встреч на уровне министров ключевых и приоритетных сфер сотрудничества, полностью задействуют роль внешнеполитических ведомств каждого государства, рассмотрят возможность учреждения секретариата "Центральная Азия - Китай" в целях всестороннего продвижения сотрудничества между Сторонами и функционирования соответствующих механизмов.
3.Стороны подтверждают поддержку защите коренных интересов друг друга в духе взаимопонимания. Китай твердо поддерживает путь развития государств Центральной Азии, усилия по защите национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также проводимую ими самостоятельную, независимую внешнюю и внутреннюю политику.
Китай поддерживает динамичные процессы регионального сотрудничества в Центральной Азии, высоко оценивает механизм Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, как ключевой фактор обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития региона, а также значительный вклад государств Центральной Азии в дело мира и развития в регионе и во всем мире.
Государства Центральной Азии высоко оценили уникальный опыт Коммунистической партии Китая по государственному управлению, подтвердили большую значимость пути китайской модернизации для развития всего мира. Стороны подтвердили неуклонное соблюдение принципа "одного Китая".
4.Стороны едины в том, что обеспечение государственной безопасности, политической стабильности и конституционного строя имеет ключевое значение, и решительно выступают против попыток дискредитации легитимной государственной власти и провоцирования "цветных революций", а также вмешательства во внутренние дела других стран в какой бы то ни было форме и под каким бы то ни было предлогом.
Стороны подчеркивают, что демократия является общим стремлением и ценностью человечества. Самостоятельный выбор пути развития и модели управления касается суверенитета каждой страны и не подлежит интервенции.
Стороны отметили значимость контактов и связей между законодательными органами для продвижения глобального взаимодействия в деле обеспечения мира, безопасности и стабильности.
5.Стороны высоко оценивают важное значение инициативы совместного строительства "Одного пояса и одного пути" для развития международного сотрудничества. Отмечая 10-летие инициативы в качестве новой отправной точки, Стороны выражают готовность усиливать ее гармонизацию и сопряжение с инициативами и национальными стратегиями развития государств Центральной Азии, в том числе с Новой экономической политикой Республики Казахстана "Нурлы Жол", Национальной программой развития Кыргызской Республики до 2026 года, Национальной стратегией развития Республики Таджикистан на период до 2030 года,
Возрождение Великого шелкового пути" Туркменистана и Стратегией развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, укреплять практическое сотрудничество в разных сферах в целях формирования новой архитектоники сотрудничества, характеризующейся высоким уровнем взаимодополняемости и взаимной выгоды.
6.Стороны отмечают огромный потенциал торгово-экономического сотрудничества между государствами Центральной Азии и Китаем, выражают готовность задействовать роль Совещания министров экономики и торговли "Центральная Азия - Китай", всесторонне увеличивать объемы торговли, раскрывать потенциал механизма "Диалог и сотрудничество в сфере электронной коммерции", а также активизировать взаимодействие в новых отраслях, в том числе в цифровой торговле и зеленой экономике.
Стороны выражают готовность повышать качество и уровень торгово-экономического сотрудничества, последовательно продвигать взаимную торговлю, содействовать диверсификации структуры товарооборота и постоянно упрощать процедуры торговли.
Стороны подчеркивают важность разработки совместной Стратегии Нового экономического диалога "Центральная Азия - Китай", которая предусматривает принятие адресных мер по обеспечению беспрепятственной торговли и наращиванию объемов готовой продукции из стран Центральной Азии в Китай, формирования общего пространства промышленной кооперации.
Стороны выразили готовность продвигать развитие сотрудничества в области строительства инфраструктуры и инженерного строительства, наращивать взаимосвязанность цифровой и зеленой инфраструктуры, объединять усилия для устойчивого развития сотрудничества в области строительства инфраструктуры и инженерного строительства. Стороны готовы рассмотреть возможность создания Банка данных приоритетных зеленых инвестиционных проектов.
Стороны объявили о создании Делового совета "Центральная Азия - Китай" и выразили готовность поддерживать учреждения по содействию торговле, торговые палаты и заинтересованные организации в укреплении сотрудничества в сферах торговли и инвестиций с целью внести больший вклад в развитие торгово-экономического сотрудничества между государствами Центральной Азии и Китаем.
Стороны намерены регулярно проводить Форум индустриально-инвестиционного сотрудничества "Центральная Азия - Китай", продолжить работу по актуализации соглашений о сотрудничестве в области инвестиций между государствами Центральной Азии и Китаем, поощрять расширение индустриального сотрудничества, повышать уровень развития в этой сфере, обеспечивать стабильность и эффективность цепочек производства и поставок, создавать совместные цепочки стоимости, стимулировать повышение стабильности, справедливости, прозрачности и устойчивости своей политики по привлечению иностранных инвестиций, формировать более привлекательный и деловой инвестиционный климат на рыночных условиях.
7.Стороны договорились поэтапно увеличивать количество авиарейсов и рассматривать возможность разработки и введения мер по упрощению взаимных деловых поездок, в том числе выпуска карты для деловых поездок "Центральная Азия - Китай", а также активизировать модернизацию инфраструктуры контрольно-пропускных пунктов /КПП/, изучать вопрос об открытии новых КПП, распространять практику "экспресс коридора" для таможенного оформления сельскохозяйственной и пищевой продукции на всех пограничных переходах, повышать взаимосвязанность "единых окон" в международной торговле, улучшать бизнес среду на пунктах пропуска, продвигать взаимодействие по упрощению таможенного оформления и активно развивать логистическую сеть в регионе.
Стороны подчеркивают необходимость повышения статуса Центральной Азии, как одного из важнейших трансевразийских транспортных узлов, активизировать развитие транспортного коридора "Китай - Центральная Азия", развитие мультимодальных транзитно-транспортных перевозок по направлениям Китай-Центральная Азия-Южная Азия, Китай-Центральная Азия-Ближний Восток, Китай-Центральная Азия-Европа, в том числе по маршруту Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран и транскаспийским маршрутам с использованием морских портов Актау, Курык и Туркменбаши, а также транзитно-транспортных возможностей города Термез.
Стороны будут совместно развивать транспортную инфраструктуру, включая строительство новых и модернизацию существующих железных и автомобильных дорог из Китая в Центральную Азию.
Стороны отмечают значимость завершения ТЭО проекта железной дороги "Китай - Кыргызстан -Узбекистан" и продвигают скорейший запуск ее строительства, а также отмечают значимость строительства казахстанско-китайской железной дороги Аягуз - Тачэн, обеспечения бесперебойного функционирования автодороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан", осуществления регулярной работы автодороги "Китай - Таджикистан - Узбекистан" и автомагистрали "Западный Китай - Западная Европа".
Стороны отметили важность проработки оптимальных возможностей для транзита продукции из стран Центральной Азии на рынки стран Юго-Восточной Азии и других стран Азии и в обратном направлении.
Стороны предпримут эффективные меры для увеличения грузооборота, включая меры по увеличению объемов перемещения товаров на совместных пунктах пропуска на границах в целях формирования всеохватывающей, мультимодальной, многоуровневой, экологичной и устойчивой системы транспортной инфраструктуры между Китаем и государствами Центральной Азии.
8.Стороны выражают готовность задействовать потенциал сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в том числе содействовать развитию торговли растениеводческой и животноводческой продукцией. Китайская сторона готова расширять номенклатуру импорта сельхозпродукции из стран Центральной Азии на рынок КНР.
Стороны активизируют усилия в области развития "умного" сельского хозяйства, обмена опытом по внедрению водосберегающих, зеленых и иных высокоэффективных технологий и передовых практик в данной сфере.
Стороны согласились активизировать обмен технологиями и специалистами по мелиорации засушливых, засоленных и солончаковых почв, водосберегающей ирригации, борьбе с вредителями, животноводству и ветеринарии, укреплять стрессоустойчивость аграрного сектора с целью его устойчивого развития.
Стороны приветствовали инициативу по проведению Международной конференции по продовольственной безопасности в 2023 году в Узбекистане, а также отметили итоги Международной конференции "Сотрудничество по продовольственной безопасности" в условиях изменения климата, прошедшей 9-10 марта 2023 в Ашхабаде.
Стороны подтверждают необходимость согласованных усилий по обеспечению продовольственной безопасности в условиях меняющегося климата, а также отмечают важность ведения сельского хозяйства наиболее экологичными способами,поддерживающими биоразнообразие, с оптимальным использованием водных и земельных ресурсов.
Стороны отмечают важность консолидации усилий по совершенствованию политики в области сокращения бедности, повышения занятости и доходов населения и создания рабочих мест. Стороны выразили готовность активизировать сотрудничество в данном направлении путем внедрения эффективных программ социальной поддержки населения, обмена специалистами и современными методологиями.
9.Стороны поддерживают создание партнерских отношений "Центральная Азия - Китай" по энергетическому развитию, наращивание сотрудничества по всей производственной цепочке, дальнейшее расширение сотрудничества в сфере традиционных источников энергии, в том числе нефти, природного газа и угля, укрепление сотрудничества в сфере гидроэнергетики, солнечной, ветровой энергии и других возобновляемых источников, углубление сотрудничества по мирному использованию атомной энергии, реализации проектов с использованием зеленых технологий и чистых источников энергии, претворение в жизнь концепции инновационного, скоординированного, зеленого, открытого и совместного развития.
Отмечая необходимость стабильного энергообеспечения для развития торгово-инвестиционного сотрудничества, стороны приветствуют ускорение строительства четвертой линии газопровода "Туркменистан - Китай", проходящего по территории государств Центральной Азии.
Стороны отметили сотрудничество в энергетической области как важную составляющую устойчивого развития региона.
Стороны отметили инициативу о разработке стратегии ООН, нацеленной на осуществление мер по развитию низкоуглеродной энергетики, а также разработку под эгидой ООН международной "Дорожной карты" по развитию водорода в качестве одного из приоритетных направлений в энергетике.
10.Стороны подтверждают готовность укреплять культурно-гуманитарное сотрудничество в таких областях, как образование, наука, культура, туризм, археология и архивы, физическая культура и спорт, СМИ и аналитические центры, способствовать взаимодействию и установлению побратимских и партнерских связей между провинциями и областями, расширять механизм молодежного обмена за счет новых форм мероприятий, развивать сотрудничество по проведению совместных археологических экспедиций, сохранению и реставрации культурного наследия, музейным обменам, поиску и возвращению пропавших и похищенных культурных ценностей.
Китайская сторона приглашает государства Центральной Азии подключиться к реализации проекта "Культурный Шелковый путь" с целью сближения народов.
Стороны отметили важность дальнейшего сотрудничества в области туризма и разработки совместного туристического маршрута "Центральная Азия - Китай".
Стороны заинтересованы углублять сотрудничество в сфере здравоохранения, продвигать строительство центров традиционной китайской медицины, в том числе в области выращивания и переработки лекарственных растений для формирования "Шелкового пути здоровья".
Стороны отмечают важность расширения сотрудничества по вопросам биологической безопасности и предотвращения распространения опасных инфекционных заболеваний. В этой связи стороны выражают поддержку инициативе по созданию специального многостороннего органа под эгидой ООН - Международного агентства по биологической безопасности.
Подчеркивая важность развития культурно-гуманитарного сотрудничества и укрепления взаимопонимания между народами, стороны приветствовали запуск Года культуры и искусства народов стран Центральной Азии и Китая и Молодежного фестиваля искусств "Центральная Азия - Китай".
Стороны будут поддерживать и способствовать академическим и студенческим обменам, проведению молодежных фестивалей, форумов и спортивных соревнований.
Заинтересованные стороны будут активно способствовать учреждению взаимных культурных центров. Китайская сторона готова продолжать практику выделения государствам Центральной Азии квоты на правительственную стипендию, приглашать профильных специалистов Центральной Азии в Китай на обучение, курсы повышения квалификации и обмены. Стороны намерены содействовать развитию профессионального образования в рамках "Мастерских Лу Баня".
Стороны поощряют расширение сотрудничества в высокотехнологичных сферах, таких как искусственный интеллект, умный город, большие данные и облачные вычисления.
11.Стороны подтвердили приверженность Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению, являющимся главной площадкой и правовой основой для приложения международным сообществом совместных усилий на противодействие изменению климата, подчеркнули необходимость соблюдать цели, принципы и институционную базу, закрепленные в Конвенции и Парижском соглашении, в особенности принцип общей, но дифференцированной ответственности, содействовать полной и эффективной реализации Парижского соглашения с прицелом на формирование справедливой, рациональной, совместной и общеполезной глобальной системы управления климатом.
Стороны выступили за более тесное взаимодействие в сфере климатической устойчивости и адаптации, подчеркивая, что совместное применение "зелёных" решений призваны служить эффективными мерами в смягчении негативных последствий изменения климата.
Стороны будут укреплять взаимодействие соответствующих ведомств по чрезвычайным ситуациям, углублять сотрудничество в области предотвращения стихийных бедствий, смягчения и ликвидации их последствий, безопасности производства, поисково - спасательных работ, а также обмена технологиями сейсмической безопасности.
Китайская сторона приветствовала принятие Региональной программы "Зеленая повестка" для Центральной Азии по итогам Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии, состоявшейся 21 июля 2022 года в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики. Стороны поддерживают взаимодействие в реализации региональных программ и проектов в сфере "зеленых" технологий.
Стороны отметили важность принятой резолюции "Расширение мониторинга и исследований горных ледников", представленной Кыргызской Республикой в ходе 41-ой Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2021 года, и резолюции 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2022 года Международным годом устойчивого горного развития, резолюции 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН "Устойчивое горное развитие", объявившую Пятилетие действий по развитию горных регионов на 2023-2027 годы, а также оценили вклад Совещания высокого уровня по устойчивому горному развитию, прошедшего 19 сентября 2022 года в Нью-Йорке, в укреплении международного сотрудничества по вопросам горной повестки и ее дальнейшей реализации.
Стороны отметили важность резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "2025 год - Международный год защиты ледников", представленной Республикой Таджикистан, а также высоко оценили проведение Водной конференции ООН, которая прошла 22-24 марта 2023 года в Нью-Йорке под председательством Республики Таджикистан и Королевства Нидерландов.
Стороны приветствуют инициативу об открытии регионального центра климатических технологий для Центральной Азии под эгидой ООН в Ашхабаде, как платформы по трансферту технологий по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.
Стороны отметили важность принятой по инициативе Республики Узбекистан специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий.
Стороны отметили инициативу о создании в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
12.Стороны считают, что стабильность, развитие и процветание в Центральной Азии отвечают общим интересам народов не только шести стран, но и всего мира.
Решительно осуждая терроризм, сепаратизм и экстремизм во всех их формах и проявлениях, Стороны готовы совместными усилиями бороться с "тремя силами зла", наркотрафиком, транснациональной организованной преступностью и киберпреступностью, обмениваться опытом обеспечения безопасности ключевых проектов и массовых мероприятий, а также поддержания безопасного и стабильного функционирования совместных проектов стратегического значения, и сообща противодействовать угрозам безопасности.
Стороны приняли во внимание проведение Международной конференции высокого уровня на тему "Международное и региональное сотрудничество в области безопасности границ и пограничного контроля для борьбы с терроризмом и предотвращения передвижения террористов", которая прошла 18-19 октября 2022 года в Душанбе, Республика Таджикистан.
Стороны подтверждают важную роль инклюзивного диалога в развитии межгосударственных отношений и подчеркивают значимость инициативы Туркменистана об объявлении 2023 года "Международным годом диалога как гарантии мира", представляющей собой способ мобилизовать мировое сообщество на деятельность по укреплению мира и доверия.
Стороны приветствовали "Самаркандскую инициативу солидарности во имя общей безопасности и процветания", нацеленную на обеспечение мира и стабильности, широкое международное сотрудничество и продвижение устойчивого развития человечества.
Стороны готовы вместе с международным сообществом продолжать оказывать помощь народу Афганистана в поддержании мира и стабильности, восстановлении социальной инфраструктуры, интеграции в региональную и мировую экономическую систему.
Стороны подчеркивают важность формирования в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических и политических групп афганского общества.
Стороны отметили инициативу о формировании Международной переговорной группы под эгидой ООН.
Стороны выступают и поддерживают становление Афганистана как мирной, стабильной, процветающей страны, свободной от терроризма, войн и наркотиков.
Стороны отмечают необходимость общих усилий в борьбе с нелегальным оборотом наркотиков, в том числе путем рассмотрения возможности разработки Совместного антинаркотического плана действий с участием Управления ООН по наркотикам и преступности.
13.Стороны считают, что в современном мире остро стоит вопрос безопасности и развития. Государства Центральной Азии высоко оценивают и готовы активно взаимодействовать в рамках выдвинутых Китаем Инициативы по глобальному развитию, Инициативы по глобальной безопасности, Инициативы по глобальной цивилизации, отмечая их актуальное значение для достижения целей в рамках повестки дня ООН в области устойчивого развития, обеспечения мира и безопасности во всем мире и содействия прогрессу человеческой цивилизации.
14.Стороны поддерживают развитие мирного, открытого, безопасного, совместного и упорядоченного киберпространства в рамках "Глобальной инициативы по безопасности данных", подчеркивают важность совместно продвигать "Инициативу по сотрудничеству в области безопасности цифровых данных в формате "Центральная Азия - Китай", переговоры под эгидой ООН по разработке всеобъемлющей международной конвенции по противодействию использованию информационно - коммуникационных технологий в преступных целях, совместных усилий для устранения вызовов и угроз международной информационной безопасности.
15.Стороны подтверждают приверженность укреплению центральной роли ООН в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития, распространению общечеловеческих ценностей - мир, развитие, справедливость, равноправие, демократия и свобода, выступают против попыток политизации вопросов прав человека.
Стороны подтверждают приверженность целям и принципам Устава ООН, включая неприкосновенность территориальной целостности и суверенитета государств. Стороны выражают решимость твердо защищать многосторонность и общепризнанные нормы международного права и международных отношений, обеспечить международную справедливость и равноправие, продвигать мироустройство и систему глобального управления в русле справедливого и рационального развития.
Стороны выражают заинтересованность в активизации диалога и сотрудничества в рамках ООН, ШОС, СВМДА и в других многосторонних объединениях, оперативном обмене мнениями и координации позиций по актуальным региональным и международным вопросам.
Стороны признают важную роль МАГАТЭ в мирном использовании атомной энергии и отмечают право каждого государства - члена МАГАТЭ в полной мере участвовать во всех процессах принятия решений Агентства. В этой связи Стороны поддерживают процесс восстановления суверенного равенства в МАГАТЭ, предусмотренного Уставом Агентства, и вступления стран Центральной Азии в соответствующие региональные группы МАГАТЭ.
Стороны выражают признательность китайской стороне за высокий уровень организации первого Саммита "Центральная Азия - Китай".
Стороны приняли решение о проведении второго Саммита "Центральная Азия - Китай" в 2025 году в Республике Казахстан.
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