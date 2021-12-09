5 декабря исполнилось 80 лет начала разгрома немецко-фашистских войск под Москвой

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На 6-м пленуме ЦК КПК 19-го созыва был принята "Резолюция ЦК КПК об основных достижениях и историческом опыте столетней борьбы партии".

РЕШЕНИЕ ЦК КПК ПО ОСНОВНЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ И ИСТОРИЧЕСКОМУ ОПЫТУ СТОЛЕТНЕЙ БОРЬБЫ ПАРТИИ

(Принято 6-м пленумом ЦК КПК 19-го созыва 11 ноября 2021 года)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Со дня своего основания в 1921 году Коммунистическая партия Китая, всегда рассматривая борьбу за счастье китайского народа и возрождение китайской нации как свою изначальную цель и миссию, неизменно отстаивая коммунистические идеалы и социалистические убеждения, сплачивая и ведя за собой многонациональный народ страны в неустанной борьбе за национальную независимость, народное освобождение, богатство и могущество государства и счастье народа, уже прошла столетний славный путь.

На протяжении ста лет Коммунистическая партия Китая, ведя за собой народ, стойко и упорно сражаясь в кровопролитных боях, добилась великих успехов в новодемократической революции; опираясь на собственные силы в самоотверженной борьбе за могущество страны, добилась великих успехов в деле социалистической революции и строительства; раскрепощая сознание и целеустремленно продвигаясь вперед, добилась великих успехов в деле реформ, открытости и социалистической модернизации; оставаясь уверенной в своих силах и неустанно стремясь к самосовершенствованию, на основе сохранения традиционных устоев и развития инновационной деятельности добилась великих успехов в деле социализма с китайской спецификой в новую эпоху. Партия и народ, прошедшие через столетнюю борьбу, вписали величайшую эпопею в многотысячелетнюю историю китайской нации.

Обобщение основных достижений и исторического опыта столетней борьбы партии необходимо для начала нового похода к всестороннему строительству модернизированного социалистического государства в исторических условиях столетнего юбилея КПК, для сохранения и развития социализма с китайской спецификой в новую эпоху; необходимо для укрепления политического сознания, сознания интересов целого, сознания ядра и сознания равнения, для упрочения уверенности в собственном пути, теории, строе и культуре, для решительного отстаивания статуса товарища Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК и партии в целом, неукоснительной защиты авторитета ЦК КПК и поддержания его единого централизованного руководства, для обеспечения согласованности действий всей партии на пути вперед; необходимо для содействия революционным самопреобразованиям партии, для повышения умения партии в ведении борьбы, в противостоянии рискам и вызовам, для постоянного поддержания жизненной энергии партии, для того, чтобы партия смогла сплачивать и вести за собой все народы страны в неустанной борьбе за реализацию китайской мечты о великом возрождении китайской нации. Все члены партии должны твердо придерживаться материалистического понимания истории и правильного понимания истории КПК, путем изучения истории столетней борьбы партии выяснить, в чем кроется причина нашего успеха в прошлом, и понять, что может гарантировать наш успех в будущем, тем самым более твердо и сознательно следовать нашей изначальной цели и выполнять нашу миссию, еще лучше сохранять и развивать социализм с китайской спецификой в новую эпоху.

Решение по некоторым вопросам истории партии", принятое на 7-м пленуме ЦК КПК 6-го созыва в 1945 году, и "Решение по некоторым вопросам истории КПК со времени образования КНР", принятое на 6-м пленуме ЦК КПК 11-го созыва в 1981 году, на основе реальных фактов подведя итоги как важнейших исторических событий, так и основного положительного и отрицательного опыта партии, в ключевые исторические моменты обеспечили единство взглядов и действий всех членов партии, сыграли важную ведущую роль в продвижении дела партии и народа. Их основные изложения и выводы не утрачивают своей силы и сегодня.

I. ОДЕРЖАНИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В НОВОДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Главными задачами партии во время новодемократической революции были противостояние империализму, феодализму и бюрократическому капитализму, борьба за национальную независимость и народное освобождение, создание базовых социальных условий для осуществления великого возрождения китайской нации.

Китайская нация как древняя и великая нация мира сотворила блестящую цивилизацию с более чем 5-тысячелетней историей, внесла немеркнущий вклад в развитие человеческой цивилизации. После Опиумной войны 1840 года из-за вторжения западных держав и разложения феодального правления Китай постепенно превратился в полуколониальную и полуфеодальную страну. Китай попал в унизительное положение, его народ перенес тяжелые страдания, китайская цивилизация покрывалась пылью, китайская нация пережила невиданные ранее бедствия. Во имя спасения нации от гибели китайский народ смело поднялся на сопротивление, самоотверженные борцы и высокоидейные патриоты без устали призывали и вели героическую борьбу. Одно за другим следовали движение тайпинов, движение по усвоению заморских дел, реформы 1898 года и движение ихэтуаней, предпринимались различные попытки спасения Родины, но все они закончились поражением. Революция 1911 года, которой руководил доктор Сунь Ятсен, свергла абсолютистскую монархию, просуществовавшую в Китае не одно тысячелетие, но ей не удалось изменить полуколониальный и полуфеодальный характер китайского общества и избавить народ от трагической участи. Китаю была насущно необходима новая идеология для руководства движением за спасение Родины, настоятельно необходима новая организация для объединения революционных сил.

Орудийные залпы Октябрьской революции донесли до Китая марксизм-ленинизм. Движение "4 мая" способствовало распространению марксизма в Китае. Наряду с великим пробуждением китайского народа и китайской нации, в процессе соединения марксизма-ленинизма с китайским рабочим движением, в июле 1921 года родилась Коммунистическая партия Китая. Рождение в Китае Коммунистической партии – это великое эпохальное событие, с тех пор китайская революция обрела совершенно новый облик.

Партия глубоко осознала, что основными противоречиями китайского общества в период новой истории являются противоречие между империализмом и китайской нацией и противоречие между феодализмом и народными массами. Для осуществления великого возрождения китайской нации необходимо вести антиимпериалистическую и антифеодальную борьбу.

В первые годы после основания КПК и в период Великой революции партия разработала программу демократической революции, подняла рабочее движение, молодежное движение, крестьянское движение и женское движение, оказала содействие и помощь в реорганизации Гоминьдана и создании Национально-революционной армии. Она возглавила великую борьбу против империализма и феодализма по всей стране, вызвала подъем Великой революции. В 1927 году реакционная клика в Гоминьдане предала революцию и устроила жестокую резню коммунистов и революционных масс. Ввиду того, что тогда правоуклонистские взгляды внутри партии, представителем которых был Чэнь Дусю, переросли в правооппортунистические ошибки и заняли господствующее положение в руководящих органах партии, партия и народ не смогли организовать эффективное сопротивление, в результате чего Великая революция потерпела тяжелое поражение из-за внезапного нападения могучего врага.

В период Аграрной революционной войны, испытав на себе жестокую реальность, партия осознала, что без революционных вооруженных сил невозможно было одержать победу над вооруженной контрреволюцией, невозможно было одержать победу в китайской революции, невозможно было изменить судьбу китайского народа и китайской нации, поэтому нам была необходима вооруженная революция для борьбы против вооруженной контрреволюции. Наньчанское восстание дало первый залп вооруженного сопротивления гоминьдановской реакции. А это ознаменовало то, что Коммунистическая партия Китая начинает самостоятельно руководить революционной войной, создавать народную армию и вооруженным путем захватывать власть. Совещание "7 августа" взяло курс на аграрную революцию и вооруженное восстание. Под руководством партии были подняты восстание "Осеннего урожая", Гуанчжоуское восстание и восстания во многих других районах страны, но из-за чрезмерного перевеса сил противника эти восстания в своем большинстве потерпели поражение. Как показывают факты, при тогдашних объективных условиях китайские коммунисты не смогли бы победить в революции по всей стране путем захвата центральных городов в первую очередь, как это было во время Октябрьской революции в России. Партии было настоятельно необходимо найти революционный путь, который бы соответствовал реалиям Китая.

Переход от наступления на крупные города к продвижению армии в сельские районы представлял собой новую отправную точку, имевшую решающее значение для китайской революции. Товарищ Мао Цзэдун руководил армией и народом в создании первой сельской революционной опорной базы в Цзинганшане, партия руководила народом в подавлении тухао и разделе земли. На Гутяньской конференции был утвержден принцип идеологического строительства партии и политического строительства армии. По мере развития борьбы партия создала Центральную революционную опорную базу и другие опорные базы, такие как Западная Хунань-Хубэйская опорная база, опорные базы Хайфэн и Луфэн, Хубэй-Хэнань-Аньхойская, Цюнъяская, Фуцзянь-Чжэцзян-Цзянсийская, Хунань-Хубэй-Цзянсийская, Хунань-Цзянсийская, Цзоцзян-Юцзянская, Сычуань-Шэньсийская, Шэньси-Ганьсуская и Хунань-Хубэй-Сычуань-Гуйчжоуская революционные опорные базы. В белых районах, контролируемых Гоминьданом, развивались также партийные и другие революционные организации, развертывалась массовая революционная борьба. Однако, из-за ошибочного руководства "лево"-уклонистского догматизма Ван Мина внутри партии Центральная революционная опорная база претерпела неудачи в борьбе против пятого "карательного похода", Красная армия была вынуждена осуществлять стратегическое перебазирование, завершив чрезвычайно трудный Великий поход, перебралась в северную Шэньси. "Лево"-уклонистские ошибки причинили серьезный ущерб революционным опорным базам и революционным силам в белых районах.

В январе 1935 года во время Великого похода Политбюро ЦК КПК провело совещание в Цзуньи, на котором было фактически утверждено руководящее положение товарища Мао Цзэдуна в ЦК партии и в Красной армии, начался процесс утверждения в ЦК партии руководящего статуса правильной марксистской линии, главным представителем которой являлся товарищ Мао Цзэдун, начал формироваться руководящий коллектив ЦК КПК первого поколения, ядром которого был товарищ Мао Цзэдун, начался новый этап самостоятельного решения партией практических вопросов китайской революции. Это совещание спасло партию, Красную армию и китайскую революцию в самый критический момент, и позволило партии одолеть затем сепаратистскую деятельность Чжан Готао, успешно завершить Великий поход и открыть новые горизонты в китайской революции. Оно ознаменовало жизненно важный перелом в истории КПК.

В период войны Сопротивления японским захватчикам после событий "18 сентября" национальное противоречие между Китаем и Японией постепенно взяло вверх над противоречием между классами внутри страны и переросло в главное противоречие. В критические моменты интенсивной агрессии японского империализма против Китая и небывало сурового национального кризиса КПК первой подняла знамя вооруженного сопротивления японским захватчикам. Она широко развернула антияпонское движение за национальное спасение, способствовала мирному разрешению сианьского конфликта декабря 1936 года, что имело важное историческое значение для повторного сотрудничества Гоминьдана и КПК и их сплочения во имя борьбы против японских захватчиков. После событий "7 июля" наша партия стала проводить правильную политику единого антияпонского национального фронта, твердо отстаивала курс на всеобщую войну против японской агрессии, выдвинула и начала осуществлять общий стратегический курс на затяжную войну и целый комплекс стратегий и тактик народной войны. Она развернула обширный театр военных действий во вражеском тылу и создала антияпонские опорные базы, руководила 8-й армией, Новым 4-м корпусом, Объединенной антияпонской армией Северо-Востока и другими антияпонскими народными вооруженными силами в героических боях, став прочнейшим оплотом общенациональной войны против японской агрессии вплоть до окончательной победы китайского народа в войне Сопротивления японским захватчикам. Это первая с начала периода новой истории национально-освободительная война, закончившаяся полной победой китайского народа над внешним агрессором, и является важной составляющей Мировой антифашистской войны.

В период Освободительной войны во всеобщей гражданской войне, нагло развязанной гоминьдановской реакцией, КПК, ведя за собой армию и широкие народные массы, постепенно осуществила переход от активной обороны к стратегическому наступлению, одержала победу в трех крупных военных операциях – Ляошэньской, Хуайхайской и Пинцзиньской и в операции по форсированию реки Янцзы, успешно направила войска в центрально-южную, северо-западную и юго-западную часть страны. В результате были уничтожены войска гоминьдановской реакции численностью в 8 млн человек, были свергнуты реакционное гоминьдановское правительство и три большие горы – империализм, феодализм и бюрократический капитализм. Руководимая партией народная армия при поддержке народа со своим величественным духом бесстрашия и героизма вела смертельную борьбу с самыми жестокими и злейшими врагами, совершила исторические подвиги для завоевания победы в новодемократической революции.

В ходе революционной борьбы китайские коммунисты, главным представителем которых был товарищ Мао Цзэдун, соединили основные положения марксизма-ленинизма с конкретными реалиями Китая, провели теоретическое обобщение оригинального опыта, накопленного партией в результате трудных поисков и ценой огромных жертв. Они нашли правильный революционный путь, предполагающий окружение города деревней и вооруженный захват власти, создали идеи Мао Цзэдуна, указали верный путь к победе новодемократической революции.

В ходе революционной борьбы партия развивала великий дух основания КПК – приверженность истине и идеалам, следование изначальной цели и выполнение возложенной миссии, готовность к самопожертвованию и героической борьбе, преданность партии и стремление оправдать ожидания народа, осуществляла и продвигала партийное строительство как великую программу, выдвинула принцип партийного строительства с акцентом на идеологическом строительстве. Она твердо придерживалась демократического централизма, сохраняла три замечательных стиля – соединение теории с практикой, поддержание тесной связи с массами, критику и самокритику, нашла три чудодейственных средства – единый фронт, вооруженную борьбу и партийное строительство, прилагала усилия к созданию общенациональной, массовой, идеологически, политически и организационно крепкой марксистской партии. С 1942 года в общепартийном масштабе началось движение за упорядочение стиля, это движение за идейное воспитание в духе марксизма добилось огромных результатов. Принятое партией "Решение по некоторым вопросам истории партии" позволило добиться единства всех членов партии в понимании основных вопросов китайской революции. VII съезд КПК разработал правильную линию, курс и политику для создания новодемократического Нового Китая, в результате чего наша партия добилась небывалого идеологического, политического и организационного единства и сплоченности своих рядов.

Коммунистическая партия Китая, руководя народом в 28-летней кровопролитной борьбе и активно сотрудничая с демократическими партиями и беспартийными демократическими деятелями, 1 октября 1949 года провозгласила образование Китайской Народной Республики, добилась национальной независимости и народного освобождения. В итоге был положен окончательный конец истории полуфеодального и полуколониального старого Китая, истории господства крайне небольшого числа эксплуататоров над широкими массами трудящихся, пришел конец полной раздробленности старого Китая, были окончательно аннулированы неравноправные договоры, навязанные Китаю державами тех времен, и все привилегии империализма в Китае, совершен великий скачок от феодально-абсолютистского режима, просуществовавшего в Китае несколько тысячелетий, к народной демократии. Это также значительно изменило мировую политическую архитектонику, воодушевило угнетенные нации и народы всего мира на борьбу за свое освобождение.

Практика полностью подтверждает, что история и народ выбрали Компартию Китая, без руководства КПК невозможно было бы осуществить национальную независимость и народное освобождение. Коммунистическая партия Китая и китайский народ своей мужественной и упорной борьбой торжественно объявили миру: китайский народ встал во весь рост, а те времена, когда китайская нация подвергалась произвольным притеснениям и унижениям, безвозвратно ушли в прошлое, с этого момента открылась новая эра в развитии Китая.

II. ЗАВЕРШЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ПРОДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В период социалистической революции и строительства основными задачами партии являлись совершение перехода от новой демократии к социализму, проведение социалистической революции, продвижение социалистического строительства, создание коренной политической предпосылки и институционального фундамента для осуществления великого возрождения китайской нации.

После образования Нового Китая партия, ведя за собой народ, устояла перед целым рядом суровых вызовов в политической, экономической и военной сферах, искоренила остатки вооруженных сил гоминьдановской реакции и бандитов, мирным путем освободила Тибет, осуществила полное воссоединение континентальной части Китая. В то же время она обеспечила стабильность товарных цен, осуществила единое планирование финансово-экономической работы, завершила аграрную реформу, провела демократические преобразования во всех сферах общества, обеспечила равные права мужчин и женщин, подавила контрреволюцию, развернула движение против "трех зол" и "пяти зол", очистила муть и грязь, оставленные старым обществом. В результате китайское общество обрело совершенно новый облик. Китайские народные добровольцы, полные бесстрашной доблести, бодрости и энтузиазма, переправились через реку Ялуцзян, сражаясь плечом к плечу с корейским народом и армией, победили вооруженных до зубов сильных врагов, продемонстрировали национальный престиж Китая и бравый облик китайской армии, подняли дух и энергию китайского народа. Мы одержали великую победу в борьбе против американской агрессии, за оказание помощи Корее, защитили безопасность Нового Китая, закрепили за КНР статус великой державы в мире. Новому Китаю удалось твердо держаться на ногах в условиях чрезвычайно сложной внутренней и международной обстановки.

Под руководством КПК была создана и укреплена государственная власть демократической диктатуры народа, руководимой рабочим классом и основанной на союзе рабочих и крестьян, были созданы условия для динамичного развития страны. В 1949 году на 1-й сессии Народного политического консультативного совета Китая была выработана "Общая программа Народного политического консультативного совета Китая". В 1953 году партия официально определила генеральную линию в переходный период, которая состояла в том, чтобы за довольно длительный период шаг за шагом осуществить социалистическую индустриализацию страны, шаг за шагом осуществить социалистическое преобразование сельского хозяйства, кустарной промышленности, капиталистической промышленности и торговли. В 1954 году состоялась 1-я сессия Всекитайского Собрания народных представителей 1-го созыва, на которой была принята Конституция Китайской Народной Республики. В 1956 году в Китае было в основном завершено социалистическое преобразование частной собственности на средства производства, была в основном установлена общественная собственность на средства производства и распределение по труду, то есть была создана экономическая система социализма. Под руководством КПК был создан институт собраний народных представителей, институт многопартийного сотрудничества и политических консультаций, функционирующий под руководством КПК, и институт национальной районной автономии, что предоставило институциональные гарантии для обеспечения положения народа как хозяина страны. Под руководством КПК была обеспечена и укреплена великая сплоченность многонационального народа Китая, сформированы и развивались социалистические межнациональные отношения равенства и взаимопомощи, обеспечена и укреплена великая сплоченность рабочих, крестьян, интеллигенции и других различных слоев народа Китая, упрочен и расширен широкий единый фронт. Создание социалистического строя заложило важную основу для прогресса и развития Китая в целом.

На VIII съезде партии в соответствии с обстановкой, сложившейся после того, как в основном были завершены социалистические преобразования, было отмечено, что главным противоречием внутри страны уже не является противоречие между рабочим классом и буржуазией, так как на его место встало противоречие между быстро растущими экономическими и культурными потребностями народа и нынешним состоянием экономики и культуры, которые не могут удовлетворить эти потребности. Было также отмечено, что главная задача всего народа страны состоит в том, чтобы сосредоточить усилия на развитии производительных сил общества, осуществить индустриализацию страны, постепенно удовлетворить растущие материальные и культурные потребности народа. Партия заявила о готовности прилагать усилия для постепенного превращения Китая в могучую социалистическую державу с современным сельским хозяйством, современной промышленностью, современной обороной и современной наукой и техникой, руководила народом во всестороннем и масштабном социалистическом строительстве. На основе реализации нескольких пятилетних планов в Китае были созданы самостоятельные и относительно целостные системы промышленности и народного хозяйства, заметно улучшились условия сельскохозяйственного производства, большое развитие получили образование, наука, культура, здравоохранение, спорт и физкультура. Непрерывно совершались прорывы в новейших технологиях оборонного значения, в том числе и в разработке ракетно-, атомно- и космических технологий, оборонная промышленность постепенно развивалась с нуля. Наряду с укреплением Народно-освободительной армии наращивалась и ее боеспособность, из вооруженных сил с единственным видом сухопутных войск НОАК уже превратилась в армию, которая состоит из разных видов и родов войск, включая военно-морские силы, военно-воздушные силы и другие технические войска. Все это служило надежным оплотом для укрепления новой народной власти, утверждения статуса Китая как великой державы и защиты достоинства китайской нации.

Наша партия неизменно проводила независимую и самостоятельную мирную внешнюю политику, выдвинула и твердо придерживалась пяти принципов мирного сосуществования, неукоснительно защищала независимость, суверенитет и достоинство Китая, оказывала поддержку и помощь делу освобождения угнетенных наций, делу строительства в странах, недавно добившихся своей независимости, а также справедливой борьбе народов всех стран, выступала против империализма, гегемонизма, колониализма и расизма, окончательно положив конец унизительной дипломатии старого Китая. Наша партия, точно проанализировав сложившуюся ситуацию, скорректировала дипломатическую стратегию, способствовала восстановлению всех законных прав Китая в ООН, создала новую обстановку во внешнеполитической работе, содействовала формированию позиций мирового сообщества по отстаиванию принципа единого Китая. Партия выдвинула стратегическую концепцию о делении мира на три части, дала торжественное обещание никогда не стремиться к гегемонии, благодаря чему завоевала уважение и одобрение со стороны мирового сообщества, особенно многочисленных развивающихся стран.

Полностью предвидев новые вызовы, стоявшие перед собой при управлении государством, еще на 2-м пленуме ЦК КПК 7-го созыва, состоявшемся накануне победы в Освободительной войне по всей стране, наша партия потребовала от всех партийных товарищей в своем стиле работы оставаться скромными и осмотрительными, непримиримыми к зазнайству и горячности, продолжать быть самоотверженными в борьбе. После образования Нового Китая партия особо поставила важнейшую задачу строительства КПК в условиях ее пребывания у власти, в идеологическом и организационном плане, а также в плане партийного стиля усилила партийное строительство и укрепила партийное руководство. Активизировав теоретическое обучение и квалификационную подготовку кадровых работников, партия повысила свой уровень руководства, потребовав от всех членов партии, прежде всего кадровых работников высшего звена повысить сознательность в области отстаивания сплоченности и единства партии. В рамках упорядочения партийного стиля и партийных рядов наша партия усилила внутрипартийное воспитание, упорядочила низовые парторганизации, повысила требования, предъявленные к членам партии, выступила против бюрократизма, голого администрирования, коррупции и расточительства. Партия сохранила высокую степень бдительности и неослабно предотвращала разложение партийных кадровых работников, безжалостно наказала коррупционеров. Благодаря этим важным мерам был повышен уровень чистоты партии и сплоченности всех ее членов, сохранена тесная связь между партией и народными массами, накоплен первоначальный опыт в области строительства правящей партии.

В этот период товарищ Мао Цзэдун предложил "вторичное соединение" основных положений марксизма-ленинизма с конкретными реалиями Китая. Китайские коммунисты, главным представителем которых был товарищ Мао Цзэдун, с учетом новых реалий Китая обогащали и развивали идеи Мао Цзэдуна, выдвинув ряд важных идей о социалистическом строительстве. Таковы, к примеру, идеи о социалистическом обществе как длительном историческом периоде, о строгом разграничении и правильном разрешении противоречий между нами и нашими врагами и противоречий внутри народа, о правильном разрешении десяти важнейших взаимоотношений в процессе социалистического строительства в Китае, о поиске пути индустриализации, соответствующего китайским реалиям, о следовании закону стоимости; идеи о проведении партийного курса на "длительное сосуществование и взаимный контроль" по отношению к демократическим партиям, о проведении курса на "расцвет ста цветов и соперничество ста школ" в научной и культурной работе. Эти оригинальные теоретические достижения до сих пор имеют важное руководящее значение.

Идеи Мао Цзэдуна как результат творческого применения и развития марксизма-ленинизма в Китае представляют собой правильные, подтвержденные практикой теоретические принципы и обобщение опыта китайской революции и строительства, а также первый исторический скачок в китаизации марксизма. Живой душой идей Мао Цзэдуна являются позиция, подход и метод, которые красной нитью проходят через все их составные части и которые выражаются в трех основных моментах, а именно: реалистический подход к делу, линия масс, независимость и самостоятельность. Идеи Мао Цзэдуна являются научным руководством для развития дела партии и народа.

К сожалению, правильный курс, сформированный на VIII съезде партии, не был полностью доведен до конца, были допущены такие ошибки, как движение за "большой скачок", движение за создание народных коммун, а также серьезные перегибы в борьбе против правых элементов. Перед лицом суровой и сложной внешней ситуации в то время, партия уделяла значительное внимание укреплению социалистической власти и прилагала для этого огромные усилия. Тем не менее, ошибки товарища Мао Цзэдуна в его концепции классовой борьбы в социалистическом обществе как в теории, так и на практике становились все более и более серьезными, и ЦК КПК не удалось своевременно их исправить. Из-за совершенно ошибочной оценки существовавшей в то время расстановки классовых сил в стране и политической обстановки в партии и государстве товарищ Мао Цзэдун развернул "культурную революцию" и руководил ей. Контрреволюционные группировки Линь Бяо и Цзян Цин, воспользовавшись ошибками товарища Мао Цзэдуна, совершили множество преступлений против государства и народа, и повлекли за собой десятилетнюю смуту, которая принесла партии, государству и народу самые серьезные неудачи и потери со времени образования КНР. Это был трагический урок. В октябре 1976 года Политбюро ЦК партии, исполняя волю партии и народа, решительно разгромило "четверку" и положило конец "культурной революции" – этому большому бедствию.

Со времени образования Нового Китая до начала проведения политики реформ и открытости партия, ведя за собой народ, завершила социалистическую революцию, положила окончательный конец всем эксплуататорским укладам, осуществила самые широкие и самые глубокие в истории китайской нации социальные преобразования, совершила великий скачок, благодаря которому крайне бедная страна на Востоке мира с ее многочисленным населением широкой поступью вышла на путь развития социалистического общества. Хотя на пути поисков были серьезные неудачи, но оригинальные теоретические достижения и огромные успехи, полученные партией в процессе социалистической революции и строительства, стали ценным опытом, теоретической подготовкой и материальной базой для создания социализма с китайской спецификой в новый исторический период.

Коммунистическая партия Китая и китайский народ своей мужественной и упорной борьбой торжественно объявили миру: китайский народ способен не только разрушить старый мир, но и построить новый, только социализм является для Китая спасением и только социализм позволит Китаю успешно развиваться.

III. РЕФОРМЫ, ОТКРЫТОСТЬ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

В новый период – период реформ, открытости и социалистической модернизации основными задачами партии являлись продолжение поиска правильного пути строительства социализма в Китае, раскрепощение и развитие производительных сил общества, избавление народа от нищеты и скорейшее обеспечение его зажиточной жизнью, создание полных новых жизненных сил систем, гарантирующих осуществление великого возрождения китайской нации, а также материальных условий для динамичного развития.

После окончания "культурной революции" в важный и ответственный момент истории, когда КПК и Китаю предстояло решать, куда идти, партия глубоко осознала, что единственным выходом для Китая является проведение политики реформ и открытости, иначе модернизация и дело социализма у нас в стране будут похоронены. В декабре 1978 года состоялся 3-й пленум ЦК КПК 11-го созыва, на котором был решительно отвергнут курс "браться за классовую борьбу как за основное звено" и осуществлено стратегическое перемещение центра тяжести работы партии и государства, таким образом начался новый период – период реформ, открытости и социалистической модернизации, был совершен великий перелом с момента образования Нового Китая, имеющий далеко идущее значение в истории КПК. Партией было принято важнейшее решение о полном отвержении "культурной революции". В течение более чем сорока лет партия твердо и неизменно придерживалась линии, курса и политики, утвержденных на этом пленуме.

После 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва китайские коммунисты, главным представителем которых был товарищ Дэн Сяопин, сплачивая и ведя за собой всех партийных товарищей и многонациональный народ страны, глубоко обобщили позитивный и негативный опыт за период после образования Нового Китая, сосредоточиваясь на кардинальном вопросе о том, что такое социализм и как его строить, основываясь на историческом опыте мирового социализма, создали теорию Дэн Сяопина. Согласно требованиям раскрепощения сознания и реалистического подхода к делу, было принято историческое решение о переносе центра тяжести партийной и государственной работы на экономическое строительство и осуществление политики реформ и открытости. На основе глубокого раскрытия сущности социализма была определена основная линия на начальной стадии социализма, четко выдвинута идея идти собственным путем и строить социализм с китайской спецификой, дан научный ответ на ряд существенных вопросов относительно строительства социализма с китайской спецификой, разработана "трехшаговая" стратегия развития, согласно которой к середине XXI века будет в основном осуществлена социалистическая модернизация. Таким образом было успешно положено начало социализму с китайской спецификой.

После 4-го пленума ЦК КПК 13-го созыва китайские коммунисты, главным представителем которых был товарищ Цзян Цзэминь, сплачивая и ведя за собой всех партийных товарищей и многонациональный народ страны, неуклонно придерживались основной теории и основной линии партии, углубляли понимание вопросов о том, что такое социализм и как его строить, какую именно строить партию и каким образом ее строить, так были сформированы важные идеи тройного представительства. Они выдержали суровые испытания перед лицом чрезвычайно сложной внутренней и международной обстановки, серьезных неудач мирового социализма и отстояли социализм с китайской спецификой. В результате были намечены задачи и основные рамки реформы по созданию системы социалистической рыночной экономики, была определена основная экономическая система на начальной стадии социализма, характеризующаяся совместным развитием различных секторов экономики при доминанте общественного сектора, и система распределения, предполагающая сосуществование многообразных форм распределения при доминанте распределения по труду. В итоге была создана новая ситуация в области всесторонних реформ и открытости, активизировано партийное строительство как новая великая программа, социализм с китайской спецификой успешно вступил в XXI век.

После XVI съезда КПК китайские коммунисты, главным представителем которых был товарищ Ху Цзиньтао, сплачивая и ведя за собой всех партийных товарищей и многонациональный народ страны, в ходе всестороннего строительства среднезажиточного общества содействовали практическим, теоретическим и институциональным инновациям, глубоко вникали в важнейшие вопросы: какое именно развитие нужно в условиях новой ситуации и каким образом его осуществлять, и дали на них ответ, в результате была сформирована научная концепция развития. Воспользовавшись периодом важных стратегических шансов, они сосредоточили все силы на строительстве, всем сердцем и всеми помыслами стремились к развитию. Подчеркивая необходимость продолжать ставить человека превыше всего и осуществлять всестороннее, согласованное и устойчивое развитие, они уделяли особое внимание обеспечению и улучшению жизни народа, способствовали социальному равенству и справедливости, содействовали повышению управленческого потенциала партии и укреплению ее передового характера. В итоге им удалось успешно сохранять и развивать социализм с китайской спецификой в новых условиях.

Для того чтобы содействовать реформам и открытости, партия вновь установила марксистскую идеологическую, политическую и организационную линию, полностью отвергла "два абсолюта", дала правильную оценку исторической роли товарища Мао Цзэдуна и научной системе идей Мао Цзэдуна. Партия четко постановила, что основным противоречием китайского общества является противоречие между постоянно растущими материально-культурными потребностями народа и отсталым общественным производством, а наша главная задача – разрешение этого основного противоречия. Более того, была намечена цель построения среднезажиточного общества. Партия восстановила или разработала ряд правильных политических установок по отношению к различным сферам деятельности, урегулировала структуру народного хозяйства. Под руководством партии была всесторонне развернута работа по выправлению ошибочного и восстановлению правильного в идеологической, политической, организационной и других сферах, было пересмотрено большое количество дел, сфабрикованных на основании надуманных, ложных и ошибочных обвинений, урегулированы социальные отношения. Разработанное партией "Решение по некоторым вопросам истории КПК со времени образования КНР" ознаменовало успешное завершение работы по выправлению ошибочного и восстановлению правильного в руководящих идеях.

Партия глубоко осознала, что для создания новой ситуации в деле реформ, открытости и социалистической модернизации необходимо выявить направляющую роль теоретических инноваций в развитии нашего дела. Товарищ Дэн Сяопин отметил, что если какая-либо партия, страна или нация во всем полагается на книги и дает своей мысли закостенеть, если она мирится с широким распространением культа, то она не может продвигаться вперед, теряет жизнеспособность и оказывается перед лицом гибели. Партия возглавляла и поддерживала широкую дискуссию по вопросу о критерии истины, в свете новой практики и особенностей эпохи отстаивала и развивала марксизм, дала научный ответ на ряд основных вопросов, касающихся путей, этапов, движущих сил и стратегий развития социализма с китайской спецификой, его основных задач, политических гарантий, стратегии воссоединения Родины, дипломатической и международной стратегий Китая, а также руководящих сил и опорных сил, сформировала теоретическую систему социализма с китайской спецификой, совершила новый скачок в китаизации марксизма.

В соответствии с изменяющейся международной и внутренней обстановкой и с учетом новых требований развития Китая на XII, XIII, XIV, XV, XVI и XVII съездах КПК последовательно были разработаны всесторонние планы продвижения реформ, открытости и социалистической модернизации. Были неоднократно созваны пленумы ЦК КПК для специального изучения и планирования важнейшей работы в сфере реформ, развития и стабильности. Совершив прорыв прежде всего в реформе по введению системы семейной подрядной ответственности в деревне, Китай постепенно перешел к реформе экономической системы в городе и повсеместному осуществлению реформ, утвердил реформаторский курс на социалистическую рыночную экономику, в большей степени и в более широких масштабах выявил базисную роль рынка в распределении ресурсов, сохранил и усовершенствовал основную экономическую систему и систему распределения. Компартия Китая решительно продвигала реформу экономической системы, в то же время проводила реформы политической, культурной, социальной и других систем, способствовала реформе системы партийного строительства, непрерывно формируя и развивая жизнеспособные системы и механизмы, соответствующие реалиям современного Китая. Партия определила политику расширения открытости внешнему миру как основную государственную политику. Начиная с создания Шэньчжэньской и других особых экономических зон, освоения и открытия района Пудун, содействия расширению внешних связей в приморских и приграничных городах, городах, находящихся вдоль реки Янцзы и транспортных магистралей, а также внутриконтинентальных центральных городах, вплоть до вступления в ВТО, начиная с "заимствования извне" до "выхода вовне", партия полностью использовала как международные, так и внутренние рынки и ресурсы. Благодаря непрерывным усилиям по продвижению реформ и открытости Китай совершил исторический переход от высокоцентрализованной системы плановой экономики к жизнеспособной системе социалистической рыночной экономики, от частичной либо полной замкнутости к всесторонней открытости.

Для ускорения социалистической модернизации партия, ведя за собой народ, осуществила экономическое, политическое, культурное и социальное строительство, и добилась целого ряда важных достижений. Партия неизменно рассматривала экономическое строительство как центральную задачу, твердо стояла на позиции того, что развитие есть непреложный закон вещей и явлений, выдвинула идею о том, что наука и техника являются первейшей производительной силой, осуществляла важнейшие стратегии, такие как стратегия подъема страны силами науки и образования, стратегия устойчивого развития и стратегия наращивания государственной мощи посредством кадров. Партия приложила усилия для содействия масштабному освоению западного региона страны, для возрождения старых промышленных баз на Северо-Востоке и в других регионах страны, для подъема центрального региона и поддержки опережающего развития восточного региона, для согласованного развития как города и села, так и регионов. Партия способствовала реформе и развитию государственных предприятий, поощряла и поддерживала развитие необщественного сектора экономики, активизировала трансформацию модели экономического развития, усиливала защиту экологии и охрану окружающей среды, стимулировала устойчивое и динамичное развитие экономики, значительно повысила совокупную мощь страны. Придерживаясь органического единства партийного руководства, положения народа как хозяина страны и верховенства закона в государственном управлении, партия развивала политический строй социалистической демократии и политическую культуру социализма, активно и взвешенно содействовала реформе политической системы. При неизменном сочетании принципа верховенства закона и нравственных норм в государственном управлении была разработана новая Конституция, активизировано создание социалистического правового государства, сформирована социалистическая правовая система с китайской спецификой, обеспечено уважение и гарантирование прав человека, укреплялся и развивался самый широкий патриотический единый фронт. Партия усиливала воспитательные мероприятия в области укрепления идеалов и убеждений, способствовала формированию системы основных ценностей социализма, развивала социалистическую духовную культуру и передовую социалистическую культуру, стимулировала мощное развитие и бурный расцвет социалистической культуры. Делая упор на улучшение благосостояния народа, партия ускорила социальное строительство, повысила уровень жизни народа, отменила сельскохозяйственный налог, прилагала неустанные усилия для того, чтобы народу было где получать образование, зарабатывать на жизнь, лечиться и жить, чтобы в старости народ жил обеспеченной жизнью, содействовала социальной гармонии и стабильности. Партия выдвинула генеральную цель создания могучей современной регулярной революционной армии, рассматривала завоевание победы в локальной войне в условиях информатизации как главную цель боевой подготовки, стимулировала военную реформу с китайской спецификой, неизменно шла по пути создания отборных вооруженных сил с китайской спецификой.

Перед лицом столь переменчивой международной обстановки партия непоколебимо отстаивала четыре основных принципа, решительно устраняла все помехи, с полной уверенностью реагировала на целый ряд рисков и испытаний, влияющих на общую ситуацию в области реформ, развития и стабильности Китая. В конце 80-х и начале 90-х годов XX века распался Советский Союз, произошли резкие перемены в Восточной Европе. Из-за поддержки и провокаций со стороны враждебных антикоммунистических и антисоциалистических сил на международной арене, под воздействием общей внешней ситуации и внутренней обстановки, в конце весны и начале лета 1989 года произошли серьезные политические волнения в Китае. Наша партия и правительство, опираясь на народ, четко и ясно выступили против беспорядков, отстояли социалистическую государственную власть, защитили коренные интересы народа. Партия, ведя за собой народ, успешно реагировала на финансовый кризис в Азии, мировой финансовый кризис и другие экономические риски, успешно провела Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине в 2008 году, одержала победу в борьбе со стихийными бедствиями, такими как серьезные наводнения в бассейнах Янцзы, Нэньцзян и Сунхуацзян, сверхмощное землетрясение в Вэньчуане, одолела эпидемию атипичной пневмонии, продемонстрировав потенциал партии в противостоянии рискам и управлении сложными ситуациями.

Партия видит в выполнении великого дела воссоединения Родины свою важную историческую задачу и прилагает для этого неустанные усилия. Товарищ Дэн Сяопин творчески выдвинул научную концепцию "одна страна – две системы", нашел новый путь мирного воссоединения Родины. Благодаря нашей упорной работе и непреклонной борьбе китайское правительство восстановило суверенные права над Сянганом и Аомэнем, тем самым избавившись от столетнего позора китайской нации. После возвращения Сянгана и Аомэня в лоно Родины Центральное правительство строго соблюдает Конституцию КНР и основные законы КНР об ОАР Сянган и ОАР Аомэнь, сохраняет долгосрочное процветание и стабильность обеих территорий. Овладевая всей обстановкой в решении тайваньского вопроса, партия утвердила курс "мирное воссоединение, одна страна – две системы", содействовала достижению между двумя берегами "Договоренностей 1992 года", воплощающих в себе принцип единого Китая, способствовала проведению межбереговых консультаций и переговоров, установила всесторонние, прямые и взаимные межбереговые почтовые, транспортные и торговые связи, дала старт межпартийному общению обоих берегов Тайваньского пролива. Был принят Закон против сецессии, были направлены усилия на решительное подавление выступающих за "независимость Тайваня" сил, на содействие воссоединению Родины, успешно пресечены все замыслы создать "два Китая", "один Китай и один Тайвань" и "независимый Тайвань".

На основе научной оценки особенностей эпохи и международной ситуации партия провозгласила: мир и развитие есть лейтмотив современной эпохи. Неизменно сохраняя основную цель внешней политики Китая – защищать мир во всем мире и содействовать совместному развитию, партия налаживала отношения с ведущими мировыми державами, развивала добрососедские дружественные отношения с сопредельными странами, укрепляла дружбу и сотрудничество с многочисленными развивающимися странами, принимала активное участие в международных и региональных делах, в результате чего сформировалась новая всеохватывающая и многоуровневая архитектоника внешних связей. Партия активно содействовала формированию многополярного мира и демократизации международных отношений, стимулировала развитие экономической глобализации в направлении, благоприятном для всеобщего процветания, занимая четкую позицию в борьбе против гегемонизма и политики силы. Партия решительно защищала интересы многочисленных развивающихся стран, стимулировала выстраивание справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка, содействовала прочному миру и всеобщему процветанию в мире.

Партия неизменно подчеркивает, что, управляя государством, важно прежде всего управлять самой партией и делать это со всей строгостью, что необходимо сосредоточить все силы на собственном строительстве, положить начало новой великой программе партийного строительства и продвигать ее вперед. Партия разработала Некоторые нормы внутрипартийной политической жизни в целях совершенствования демократического централизма, развития внутрипартийной демократии, обеспечения нормализации внутрипартийной политической жизни; планомерно и поэтапно осуществляла упорядочение партийных рядов, приложила особые усилия для решения проблем внутри партии, связанных с нечистотой во взглядах, стиле работы и организациях; в соответствии с курсом на революционизирование и омоложение кадровых работников, повышение их интеллектуального и профессионального уровня усиливала работу по подготовке кадровых работников, всемерно выдвигала кадры молодого и среднего возраста, содействуя тем самым замене старых кадров новыми. В свете практического решения двух исторических задач – повышения уровня партийного руководства и государственного управления, укрепления своего иммунитета против разложения и перерождения с одновременным наращиванием собственного потенциала в противостоянии рискам, рассматривая в качестве основной линии работы развитие своих навыков как партии правящей и своего передового характера, партия последовательно приняла решения по таким важнейшим вопросам, как укрепление связей партии с народными массами, усиление и улучшение стилевого строительства партии, наращивание потенциала партии как правящей, развертывала воспитательную работу с акцентом на учебу, политику и здоровые нравы, учебно-воспитательные мероприятия, посвященные изучению важных идей тройного представительства, воспитательные мероприятия по поддержанию передового характера коммунистов, мероприятия по изучению и претворению в жизнь научной концепции развития и другие интенсивные учебно-воспитательные мероприятия. Партия считала работу по улучшению партийного стиля, созданию неподкупного аппарата и борьбе с коррупцией делом наивысшей важности, от которого зависит само существование партии и государства, продвигала создание системы наказания за коррупционные действия и их предупреждения.

ЦК КПК провел торжественное собрание по случаю 40-летнего юбилея политики реформ и открытости, на котором товарищ Си Цзиньпин выступил с важной речью. Он всесторонне обобщил великие достижения, полученные за сорок лет проведения политики реформ и открытости, и накопленный бесценный опыт, подчеркнув, что реформы и открытость – это великое пробуждение нашей партии, это великая революция в истории развития китайского народа и китайской нации. Он также выступил с великим призывом довести политику реформ и открытости до конца. Великие успехи, достигнутые в проведении политики реформ и открытости и социалистической модернизации, привлекли внимание всего мира. Мы достигли исторического прорыва, покончив с относительной отсталостью развития производительных сил, вышли на второе место в мире по общему объему экономики. Мы осуществили исторический скачок, преодолев дефицит одежды и продовольствия в народной жизни, в целом достигли средней зажиточности и перешли к полному построению среднезажиточного общества. Китайская нация совершила великий скачок – встала на ноги и стала жить лучшей жизнью.

Коммунистическая партия Китая и китайский народ своей мужественной и упорной борьбой торжественно объявили миру: реформы и открытость – это ключевой шаг, который определяет перспективы и судьбу современного Китая, путь социализма с китайской спецификой – это верный путь, который ведет Китай к развитию и процветанию, Китай уверенной поступью идет в ногу со временем.

IV. ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ЭПОХИ СОЦИАЛИЗМА С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ

Начиная с XVIII съезда КПК, социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху. Главная задача партии в новую эпоху заключается в том, чтобы осуществить цель, намеченную к столетнему юбилею КПК, начать новый поход к реализации цели, намеченной к столетию КНР, продолжать двигаться вперед к достижению нашей грандиозной цели – реализации великого возрождения китайской нации.

ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, комплексно учитывая общую стратегию великого возрождения китайской нации и невиданные за последние сто лет значительные изменения в мире, подчеркнул, что новая эпоха социализма с китайской спецификой – это эпоха продолжения традиций и открытия пути к будущему, эпоха дальнейшего завоевания великих побед социализма с китайской спецификой в новых исторических условиях. Это эпоха завоевания решающей победы в полном построении среднезажиточного общества и перехода к всестороннему строительству модернизированной социалистической державы. Это эпоха непрерывного созидания прекрасной жизни и постепенного достижения всеобщего достатка всего народа на основе сплоченной борьбы многонационального народа Китая. Это эпоха осуществления китайской мечты о великом возрождении китайской нации объединенными усилиями всех сынов и дочерей китайской нации. Это эпоха непрерывного внесения Китаем еще большего вклада в развитие человечества. Новая эпоха социализма с китайской спецификой занимает в истории развития Китая совершенно новое место.

Китайские коммунисты, главным представителем которых является товарищ Си Цзиньпин, продолжая сочетать основные положения марксизма с конкретными реалиями Китая, с превосходной традиционной китайской культурой, придерживаясь идей Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяопина, важных идей тройного представительства, научной концепции развития, глубоко обобщая и полностью используя исторический опыт, накопленный партией со дня ее основания, и исходя из новых реалий, создали идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи. Было четко определено, что сущностная особенность социализма с китайской спецификой – это руководство со стороны КПК, наиважнейшее преимущество социалистического строя с китайской спецификой – это руководство со стороны КПК, и что Коммунистическая партия Китая является политической руководящей силой наивысшего порядка. Все члены партии обязаны усиливать политическое сознание, сознание интересов целого, сознание ядра и сознание равнения, укреплять уверенность в нашем собственном пути, теории, строе и культуре, решительно отстаивать статус товарища Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК и партии в целом, неукоснительно защищать авторитет ЦК КПК и поддерживать его единое централизованное руководство. Было четко определено, что генеральной задачей сохранения и развития социализма с китайской спецификой является осуществление социалистической модернизации и великого возрождения китайской нации, для выполнения которой было необходимо на основе полного построения общества среднего достатка по двухэтапному плану превратить Китай в богатую и могущественную, демократическую и цивилизованную, гармоничную и прекрасную модернизированную социалистическую державу к середине нынешнего века, стимулировать великое возрождение китайской нации путем внедрения китайской модели модернизации. Было четко обозначено, что основным противоречием китайского общества в новую эпоху стало противоречие между постоянно растущими потребностями народа в прекрасной жизни и неравномерностью и неполнотой развития, определена необходимость отстаивать концепцию развития, в которой народ занимает центральное место, внедрять народную демократию во всем процессе, содействовать достижению более заметных и существенных сдвигов во всестороннем развитии личности и в осуществлении всеобщей зажиточности населения. Было четко определено, что общую схему развития дела социализма с китайской спецификой составляет пятиединое строительство – экономическое, политическое, культурное, социальное и экоцивилизационное строительство, а стратегическая концепция заключается во всестороннем строительстве модернизированного социалистического государства, всестороннем углублении реформ, всестороннем обеспечении верховенства закона в государственном управлении и всестороннем устрожении внутрипартийного управления. Была четко намечена общая цель всестороннего углубления реформ – совершенствование и развитие социалистического строя с китайской спецификой, продвижение модернизации системы и потенциала государственного управления. Была четко определена общая цель всестороннего продвижения управления государством на основе закона – создание социалистической правовой системы с китайской спецификой и социалистического правового государства. Была четко указана необходимость сохранять и совершенствовать основную экономическую систему социализма, обеспечивать решающую роль рынка в распределении ресурсов, еще сильнее раскрыть роль правительства, иметь точное понимание нового этапа развития, претворять в жизнь новую концепцию развития, предполагающую инновационное, согласованное, зеленое, открытое и общедоступное развитие, ускорять формирование новой архитектоники развития, рассматривающей внутреннюю циркуляцию национальной экономики как основу и предполагающей взаимное стимулирование двойной циркуляции – внутренней и международной, содействовать высококачественному развитию, координировать работу в сфере развития и безопасности. Были четко поставлены задачи партии по укреплению армии в новую эпоху – создание народной армии, подчиняющейся партийному руководству, способной одерживать победы и обладающей образцовым стилем, и превращение народной армии в вооруженные силы передового мирового уровня. Было четко указано, что дипломатия мировой державы с китайской спецификой призвана служить возрождению нации, содействовать прогрессу человечества, продвигать создание международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества. Был четко определен стратегический курс на всестороннее устрожение внутрипартийного управления, предъявлены общие требования к партийному строительству в новую эпоху, подчеркнута необходимость всесторонне стимулировать политическое, идеологическое, организационное, стилевое, дисциплинарное строительство партии, пронизанное институциональным строительством, необходимость углублять борьбу с коррупцией, конкретизировать политическую ответственность за внутрипартийное управление, ориентировать великие социальные преобразования посредством великих революционных самопреобразований. Все эти стратегические идеи и инновационные концепции являют собой важнейшие результаты углубления партией своего познания закономерностей строительства социализма с китайской спецификой, а также важнейшие результаты теоретических инноваций.

На основе глубокого размышления и научного анализа ряда важных теоретических и практических вопросов, касающихся развития дела партии и государства в новую эпоху, товарищ Си Цзиньпин выдвинул ряд оригинальных новых концепций, новых идей и новых стратегий в области управления государством, ответив на важные эпохальные вопросы: в новую эпоху какой именно социализм с китайской спецификой нужно отстаивать и развивать, и как его отстаивать и развивать, какую именно модернизированную социалистическую державу нужно создавать и каким образом ее создавать, какую именно марксистскую партию, способную длительное время пребывать у власти, нужно строить и как ее строить. Товарищ Си Цзиньпин является главным основоположником идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи. Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи являют собой марксизм современного Китая, марксизм XXI века, а также квинтэссенцию китайской культуры и китайского духа в современную эпоху, и знаменуют новый скачок в китаизации марксизма. Коммунистическая партия Китая определила статус товарища Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК и всей партии, определила руководящее положение идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, что отражает общие чаяния партии, армии и всего многонационального народа страны, имеет решающее значение для развития дела партии и государства в новую эпоху, для продвижения исторического процесса великого возрождения китайской нации.

После начала проведения политики реформ и открытости были достигнуты огромные успехи в деле партии и государства, что заложило прочный фундамент и создало благоприятные условия для развития дела социализма с китайской спецификой в новую эпоху. В то же время партия отчетливо понимает, что из-за изменений внешней среды возникают многие новые риски и вызовы, в работе по реформам, развитию и обеспечению стабильности внутри страны налицо немало глубинных противоречий и проблем, которые не были решены в течение долгого времени, налицо и некоторые новые противоречия и проблемы. Одно время в управлении партией наблюдалась нестрогость, распущенность и слабость, что привело к распространению коррупции и других негативных явлений внутри партии, породило серьезные проблемы в политической экосистеме. Более того, отношения между партией и народными массами, а также отношения между кадровыми работниками и народными массами понесли ущерб, была ослаблена созидательная сила, консолидирующая сила и боеспособность партии. Партия стояла перед серьезными испытаниями в управлении государством.

ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, со своей великой исторической инициативностью, огромной политической отвагой и сильным чувством ответственности комплексно учитывая как внутреннюю, так и международную обстановку, претворяя в жизнь основную теорию, основную линию и основную стратегию партии, координируя усилия по осуществлению великой борьбы, великой программы, великого дела и великой мечты, придерживаясь основного алгоритма работы – поступательного движения вперед при поддержании стабильности, выработал важнейшие курсы и политические установки, предпринял важнейшие меры, дал толчок продвижению ряда ключевых аспектов работы. В результате удалось решить многие сложнейшие вопросы, которые долгое время мы планировали, но не смогли решить, также удалось завершить многие важнейшие дела, которые раньше были лишь намеченными планами. В итоге были достигнуты исторические успехи и совершены исторические преобразования в деле партии и государства.

1. В отстаивании всестороннего руководства со стороны КПК

После начала проведения политики реформ и открытости партия прилагала неустанные усилия для укрепления и улучшения партийного руководства, что предоставило коренные политические гарантии для развития дела партии и государства. Тем не менее, внутри партии было еще немало проблем, связанных с неотчетливым пониманием необходимости отстаивания партийного руководства и неэффективностью действий, немало проблем, связанных с ослаблением, формализацией, умалением и маргинализацией партийного руководства, в особенности имело место слабое исполнение важнейших решений и планов ЦК, некоторые поступали по принципу "сверху – меры, а снизу – контрмеры", даже на словах одобряли, а в душе отвергали, либо действовали самовольно. ЦК партии, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, с открытым забралом отметил, что руководство со стороны КПК – это основа и жизненная артерия партии и государства, от него зависят интересы и судьба всех народов страны. Все члены партии обязаны осознанно сохранять наивысшую степень идеологического, политического и практического единения с ЦК партии. Необходимо повышать у партии уровень государственного управления на научной, демократической и правовой основе, укреплять умение партии по определению направления, планированию работы в целом, разработке политики и стимулированию реформ, обеспечить всемерное выполнение партией роли партии как руководящего ядра, владеющего обстановкой в целом и координирующего деятельность всех сторон.

Партия четко отметила, что руководство со стороны КПК – это всеобъемлющее, системное и целостное руководство, сохранение сплоченности и единства партии – это жизнь партии. Единое централизованное руководство со стороны ЦК КПК – это наивысший принцип отстаивания партийного руководства, усиление и поддержание его единого централизованного руководства – это общий политический долг всех членов партии. Для отстаивания партийного руководства прежде всего необходимо занимать четкую политическую позицию, обеспечить подчинение всей партии ее Центральному Комитету. 6-й пленум ЦК КПК 18-го созыва принял Некоторые нормы внутрипартийной политической жизни в новых условиях, Центральный Комитет разработал Некоторые положения Политбюро ЦК КПК относительно усиления и сохранения единого централизованного руководства ЦК партии. В этих документах была подчеркнута необходимость делать более строгими политическую дисциплину и политическую этику партии, предотвращать и выступать против индивидуализма, обособленчества, либерализма, местничества, склонностей быть "беспринципным и хорошим для всех" и т.д., развивать позитивную и здоровую внутрипартийную политическую культуру, содействовать формированию благоприятной – чистой и честной – политической экосистемы. ЦК партии требует от руководящих партийных кадров повышать политическую рассудительность, политическую проницательность и способность исполнения политических решений, думать о коренных интересах государства, сохранять преданность партии, подчиняться руководству партии и исполнять свои обязанности перед партией. Улучшая институциональную систему партийного руководства, партия совершенствовала системы, гарантирующие партийное руководство деятельностью собраний народных представителей, правительственных органов, народных политических консультативных советов, органов контроля, судебных органов, органов прокуратуры, вооруженных сил, народных организаций, предприятий и бюджетных учреждений, низовых организаций народного самоуправления, общественных организаций и др., обеспечила свою руководящую роль в различных организациях. Придерживаясь демократического централизма, партия создала и затем совершенствовала систему партийного руководства важнейшей работой, усилила функции и роль координационных органов при ЦК КПК по обсуждению и принятию решений, совершенствовала механизм содействия реализации важнейших решений ЦК партии. Неукоснительно соблюдалась система запрашивания у ЦК партии указаний и представления ему отчетов, был усилен политический контроль, углублялось политическое инспектирование, были расследованы нарушения линии, курса, политики и единого централизованного руководства партии с последующим вынесением наказаний, из партийного ряда были исключены двурушники. Все это гарантировало высокую степень единства всех членов партии с ЦК КПК в области политической позиции, политической ориентации, политических принципов и политического пути.

Начиная с XVIII съезда КПК авторитет ЦК и его единое централизованное руководство были надежно гарантированы, система партийного руководства постоянно улучшалась, формы партийного руководства стали более научными. Наша партия достигла более высокой степени идеологического единства, политической сплоченности и согласованности действий. Значительно наращивался потенциал партии в политическом руководстве, идеологическом ориентировании, организации масс и мобилизации общества.

2. Во всестороннем устрожении внутрипартийного управления

После начала проведения политики реформ и открытости Коммунистическая партия Китая неизменно осуществляла партийный самоконтроль и всестороннее строгое внутрипартийное управление, добилась ощутимых результатов в продвижении партийного строительства. Тем не менее, одно время партийный самоконтроль был неэффективным, в управлении партией отсутствовала строгость. В результате у некоторых партийцев и кадровых работников возникла серьезная проблема с политическими убеждениями, в некоторых районах и ведомствах наблюдался порочный стиль работы в области подбора и использования кадров, формализм, бюрократизм, гедонизм и роскошество получили широкое распространение, был широко распространен менталитет "привилегированного положения" и феномен стремления к нему. В особенности, одни назначали на работу своих людей и вытесняли "чужаков", другие увлекались групповщиной и кружковщиной, третьи анонимно клеветали и фабриковали слухи, четвертые подкупали доверие людей и нечестными способами завоевывали голоса избирателей; были и те, кто обещали должности своим людям, поздравляли друг друга с продвижением по службе; некоторые на деле самовольничали, формально подчинялись, а втайне противодействовали; бывали и такие, которые стали трудноуправляемыми, безосновательно осуждали решения ЦК партии. Переплетались нарушения в политической и экономической сферах, явления коррупции и разложения вызывали содрогание. Все вышеперечисленные проблемы, которые серьезно сказываются на имидже и авторитете партии, серьезно подрывают отношения между партией и народными массами и отношения между кадровыми работниками и народными массами, вызвали сильное недовольство и возмущение у многочисленных членов партии, кадровых работников и народных масс. Как подчеркивает товарищ Си Цзиньпин, "чтобы ковать железо, нужно самому быть крепким", успех дела Китая коренным образом зависит от нашей партии, от соблюдения принципа "партия должна осуществлять самоконтроль и строгое внутрипартийное управление". Рассматривая в качестве основной линии наращивание потенциала партии в долгосрочном управлении государством, развитие передового характера партии и повышение ее чистоты, считать политическое строительство партии основным руководящим началом, укрепление идеалов, убеждений и предназначения – фундаментом, а мобилизацию активности, инициативы и творческой силы всех членов партии – основными точками приложения сил, необходимо непрерывно улучшать качество партийного строительства, превращать КПК в марксистскую правящую партию с неиссякаемой жизненной энергией, всегда идущую в авангарде эпохи, пользующуюся искренней поддержкой народа, смело проводящую революционные самопреобразования и способную выдержать любые испытания. Партия, обладающая четким пониманием и стойкостью в постоянном осуществлении всестороннего устрожения внутрипартийного управления, твердо придерживалась строгого самоконтроля как основного алгоритма, уделяя повышенное внимание "ключевому меньшинству", закрепила ответственность парткомов (партгрупп руководства) как субъектов всестороннего устрожения внутрипартийного управления и ответственность партийных органов по проверке дисциплины как контролирующих органов, интенсифицировала работу по осуществлению контроля, применению дисциплинарных мер и привлечению нарушителей к ответственности. Всестороннее устрожение внутрипартийного управления пронизывает все аспекты партийного строительства. На совещаниях, посвященных партийному строительству в различных сферах, ЦК партии разработал действенные планы, направленные на продвижение всестороннего развития партийного строительства.

ЦК партии подчеркнул, что наша партия вышла из народа, уходит корнями в народ и служит народу, отрыв от масс непременно лишит ее жизненных сил, для всестороннего устрожения внутрипартийного управления необходимо прежде всего взяться за проблему стиля работы, на которую громко жалуются народные массы. Рассматривая ключом к решению этой проблемы разработку и претворение в жизнь восьми установок ЦК КПК, Центральный Комитет начал их реализацию с Политбюро ЦК, с руководящих кадровых работников, чтобы они своими примерами для подчиненных содействовали улучшению стиля работы. Политбюро ЦК ежегодно проводит собрания, посвященные развитию внутрипартийной демократии, заслушивая отчеты о реализации восьми установок, развертывая критику и самокритику. Развивая дух "забивания гвоздей", прилагая неустанные усилия для изживания "четырех вредных поветрий", ЦК партии выступает против менталитета "привилегированного положения" и феномена стремления к нему, решительно пресекает преподнесение подарков за казенный счет, организацию застолий и турпоездок за казенный счет, роскошество, расточительство и другие вредные поветрия, а также острые проблемы, которые вызывают у населения резкую негативную реакцию и ущемляют его интересы, способствует снижению нагрузки на низовые структуры, выступает за трудолюбие и бережливый образ жизни, против транжирства и расточительства. В результате были пресечены некоторые вредные поветрия, искоренение которых раннее считали невозможным, устранены некоторые трудноразрешимые застарелые проблемы, которые не удавалось разрешить на протяжении многих лет, партийный стиль, административный стиль и общественные нравы приобретали совершенно новый облик.

Партия всегда подчеркивает, что все партийные товарищи обязаны укреплять свои идеалы и убеждения, поддерживать строгую организационную систему, строго соблюдать партийную дисциплину и этику. Вера в марксизм, великие идеалы коммунизма, общие идеалы социализма с китайской спецификой являются духовной опорой и политической душой китайских коммунистов, а также идейной основой для сохранения сплоченности и единства партии. ЦК партии подчеркивает, что идеалы и убеждения есть не что иное, как духовный "кальций" для коммунистов, отсутствие идеалов и убеждений может привести к духовному ослаблению и бесхребетности. А это непременно вызовет перерождение в политическом отношении, алчность к экономическим выгодам, моральную деградацию и разложение в жизни. Одновременно прилагая усилия как к идеологическому строительству партии, так и к институционализации управления партией, партия последовательно развертывала такие мероприятия, как практические мероприятия по воспитанию в духе партийной линии масс, специальные воспитательные мероприятия в духе "строгости в работе над собой, строгого отношения к своим служебным полномочиям и строгой самодисциплины; реалистического подхода к планированию дел, деловитости в созидательной деятельности и честности в личном поведении", учебно-воспитательные мероприятия, посвященные изучению Устава КПК, партийных норм и важнейших выступлений генерального секретаря Си Цзиньпина с целью воспитания себя достойным коммунистом, воспитательные мероприятия под девизом "оставаться верным изначальной цели, всегда помнить о своей миссии", учебно-воспитательные мероприятия, посвященные изучению истории КПК. Посредством подобных мероприятий партия вооружала всех своих членов новейшими результатами теоретических инноваций, содействовала развитию политической партии, стремящейся к знаниям, воспитывала и направляла многочисленных членов партии, кадровых работников и особенно руководящие кадры на формирование правильного понимания основных идеологических вопросов, на укрепление идейной основы, на создание прочного фундамента для сохранения приверженности своим убеждениям, на восполнение дефицита своего рода духовного "кальция" и на уверенное управление идеологическим рулем, чтобы они всегда сохраняли присущий коммунистам истинный политический облик и духовно выпрямились во весь рост как настоящие коммунисты. Партия выдвинула и претворяла в жизнь организационную линию КПК в новую эпоху, четко установила критерии отбора лучших кадровых работников в новую эпоху, предполагающие наличие у них твердых убеждений, способности служить народу, добросовестности и деловитости, смелости брать на себя ответственность, честности и неподкупности. Отдавая приоритет требованиям к политическим качествам, партия утвердила верный ориентир в использовании кадров, который требует следовать принципу учета моральных и деловых качеств, но прежде всего моральных, а также принципу подбора кадров из разных мест Китая и назначения на должность только исходя из способностей, неизменно ценить тех, кто ставит дело на первое место и в работе придерживается принципов справедливости и порядочности. Наряду с этим партия решительно отказалась от склонностей определения кандидатов лишь по количеству набранных голосов, по результатам соответствующего испытательного теста, по объему валовой продукции или по возрасту претендентов, отказалась от практики "выдвижения кандидатов без разбора" и "подбора кадров из массовых кандидатов без установления необходимых ограничений", при этом усиливала руководящую и контролирующую роль парторганизаций в использовании кадров, выправляла порочный стиль в подборе и назначении кадров. Партия потребовала от всех руководящих кадровых работников должным образом решать кардинальный вопрос, связанный с мировоззрением, жизнепониманием и ценностными представлениями, дорожить наделенными полномочиями, ответственно и осторожно их исполнять, сознательно подчиняться контролю со всех сторон, ни на минуту не забывать о разделении тягот вместе с партией, посвящении себя делу Родины и создании благ для народа. Придерживаясь принципа "партия ведает людскими ресурсами", партия проводила более активную, более открытую и более эффективную кадровую политику, последовательно реализовывала стратегию наращивания государственной мощи посредством кадров в новую эпоху, ускоренными темпами создавала мировой центр наиболее востребованных специалистов и лидирующие инновационные площадки, чтобы привлекать для работы в Китай лучшие умы со всего мира. Непрерывно улучшая свою организационную систему, партия сосредоточивала внимание на наращивании потенциала парторганизаций, укрепляла их политические и организационные функции. Четко ориентируясь на всемерное укрепление низового строительства, партия стимулировала работу по обеспечению всеобщего охвата парторганизациями и партийной работой. Руководствуясь принципом "партийная дисциплина строже государственных законов", партия координировала работу по применению дисциплинарных мер и исполнению законов, как следует применяла "четыре формы" контроля над соблюдением дисциплины, ужесточала политическую и организационную дисциплину, всесторонне содействовала строгому соблюдению дисциплины во всех аспектах работы. Твердо стоя на позиции управления партией по внутрипартийным нормативным актам и строгого соблюдения Устава КПК, партия создала относительно совершенную систему внутрипартийных правовых норм, ужесточала исполнение всех правил и распорядков, в результате чего уровень научности, институционализации и регламентации партстроительства значительно повысился.

ЦК партии подчеркнул, что коррупция является наибольшей угрозой для долгосрочного пребывания партии у власти. Борьба с коррупцией – это политическая борьба, поражение в которой никак нетерпимо и абсолютно недопустимо. Если бы мы не насолили сотням и тысячам коррупционеров, то насолили бы 1,4-миллиардному китайскому народу. В этой связи необходимо заключить власть в "клетку" порядка, на основании дисциплины и законов устанавливать, регламентировать, ограничивать и контролировать ее. Проводя интегрированную работу по созданию атмосферы, при которой никто не смел, не мог и не хотел бы заниматься коррупцией, партия сосредоточивала усилия одновременно на создании эффекта устрашения путем вынесения наказаний, выявлении сдерживающей роли институтов и повышении сознательности членов партии, с тем чтобы данная партией и народом власть неизменно служила народным интересам. Твердо придерживаясь принципа "в борьбе с коррупцией не должно быть запретных зон, необходим полный охват и нулевая терпимость", партия неуклонно применяла строгие меры сдерживания, интенсивные меры контроля и постоянные меры устрашения. Неизменно стоя на позиции одновременного расследования фактов как взяточничества, так и подкупа, и следуя принципу "все дела должны быть расследованы, все коррупционеры должны быть наказаны", партия настойчиво "била и по тиграм, и по мухам" и "охотилась на лис" с той же решимостью, с какой для излечения тяжелой болезни используют сильнодействующие лекарства, с какой для подавления смуты применяют жесткие меры, и с той же смелостью, с какой скоблят кость для удаления яда, а смелый муж отрубает руку, укушенную ядовитой змеей. Партия решительно боролась с коррупцией, возникающей под боком у населения, широко развертывала мероприятия по розыску беглых преступников и незаконно добытого имущества, избавлялась от всяких коррупционеров. Фокусируя внимание на коррупционных делах, в которых выявлены как политические, так и экономические проблемы, партия пресекла любые попытки формирования внутри партии группировок по интересам. В частности, были расследованы такие крупные дела, как дела Чжоу Юнкана, Бо Силая, Сунь Чжэнцая, Лин Цзихуа и др., которые серьезно нарушали партийную дисциплину и государственные законы. Под руководством партии мы совершенствовали партийную и государственную систему контроля, содействовали учреждению Государственного надзорного комитета и местных надзорных комитетов всех уровней, чтобы сформировать архитектонику взаимодействия между выше- и нижестоящими инспекционными органами, создать механизм, при котором ведущую роль играет внутрипартийный контроль, а все виды контроля взаимодействуют между собой, усилить ограничение и контроль за осуществлением власти.

Со времени проведения XVIII съезда КПК, в результате непреклонной борьбы была полностью развернута роль принципа всестороннего устрожения внутрипартийного управления как политического ориентира и политических гарантий, значительно повысилась способность партии к самоочищению, самосовершенствованию, самообновлению и собственному росту, была коренным образом выправлена ситуация нестрогого, распущенного и слабого внутрипартийного управления, в борьбе с коррупцией была одержана победа с подавляющим перевесом на нашей стороне и закреплена во всех направлениях, были ликвидированы серьезнейшие опасности, затаившиеся внутри партии, государства и армии. Партия становилась сильнее в революционной закалке.

3. В экономическом строительстве

Со времени проведения политики реформ и открытости партия, сосредоточиваясь на экономическом строительстве как центральной задаче, ведя за собой народ в упорной и самозабвенной работе, создала чудо динамичного развития экономики, благодаря чему значительно возросла экономическая мощь Китая. В то же время из-за того, что некоторые местные правительства и ведомства односторонне гнались за высокими темпами роста и большим объемом экономики, продолжали экстенсивную модель развития, а также из-за продолжительной вялости мировой экономики после вспышки международного финансового кризиса, в экономической сфере непрерывно накапливались структурные и институциональные противоречия, проблемы неравномерности, несогласованности и неустойчивости развития стали крайне острыми. ЦК партии отметил, что китайская экономика уже вошла в новое нормальное состояние и перешла от высоких темпов роста к высококачественному развитию, экономика Китая оказалась в сложном положении наслоения трех периодов – периода изменения темпов экономического роста, периода болезненного процесса структурного регулирования и периода ликвидации последствий принятых ранее стимулирующих установок, и в этой ситуации трудно было поддерживать традиционную модель развития. ЦК партии подчеркнул, что претворение в жизнь новой концепции развития – это глубокие преобразования, касающиеся развития Китая в целом, необходимо отказаться от практики оценки результатов работы просто по темпам роста ВВП. Следует осуществлять высококачественное развитие, при котором инновации служат первейшей движущей силой, согласованность рассматривается как его эндогенная особенность, зеленое развитие – всеобщая форма развития, открытость – неизбежный путь для развития, а общедоступность – основная цель развития, необходимо стимулировать преобразования, нацеленные на повышение качества, рост эффективности и формирование новых драйверов экономического развития.

Усиливая стратегическое планирование и единое руководство экономической работой, партия совершенствовала системы и механизмы обеспечения партийного руководства экономической работой. На 5-м пленуме ЦК КПК 18-го созыва, XIX съезде КПК, 5-м пленуме ЦК КПК 19-го созыва и всех центральных совещаниях по экономической работе интенсивно были разработаны планы развития Китая, приняты важнейшие решения, которые требуют рассматривать высококачественное развитие как главную задачу, считать структурные реформы в сфере предложения основной линией работы, создавать современную экономическую систему, придерживаться стратегического ориентира, направленного на расширение внутреннего спроса, добросовестно выполнять три сложнейшие задачи – предотвращение и устранение серьезных рисков, адресную ликвидацию бедности, профилактику и устранение загрязнения. Партия без малейших колебаний укрепляла и развивала общественный сектор экономики, непоколебимо поощряла, поддерживала и направляла развитие необщественного сектора, оказывала поддержку госкапиталу и госпредприятиям в их укреплении, оптимизации и укрупнении, в результате чего была создана система современных предприятий с китайской спецификой, наращивалась конкурентоспособность, инновационный потенциал, контролирующая сила и влияние государственного сектора экономики, а также его способность противостоять рискам. Шла работа по выстраиванию близких и прозрачных отношений между властью и бизнесом, по стимулированию здорового развития негосударственного сектора экономики и здорового роста деятелей этого сектора. Придерживаясь стратегии стимулирования развития за счет инноваций, партия рассматривала укрепление государственного потенциала в области науки и техники в качестве стратегической опоры развития страны, улучшала общенациональную систему нового типа, наращивала государственную стратегическую научно-техническую мощь, активизировала фундаментальные исследования, способствовала освоению основных ключевых технологий и самостоятельным инновациям, усиливала работу по созданию, защите и использованию прав интеллектуальной собственности, ускоряла создание государства инновационного типа и мировой державы в области науки и техники. Партия всесторонне проводила структурные реформы в сфере предложения, продвигала работу по ликвидации избыточных производственных мощностей и переизбытка рыночного предложения, по сокращению чрезмерной долговой нагрузки, по снижению себестоимости и восполнению слабых мест, осуществляла требования о "закреплении, наращивании, повышении и обеспечении бесперебойности", содействовала превращению Китая в державу с передовой обрабатывающей промышленностью, ускоряла развитие современной производственной системы, укрепляла реальный сектор экономики, развивала цифровую экономику. Партия улучшала макроэкономическое управление, обновляла подходы и формы макрорегулирования, укрепляла самостоятельность макроэкономической политики, осуществляла активную финансовую политику и взвешенную монетарную политику, последовательно стимулировала реформу по упрощению административных процедур, делегированию полномочий нижестоящим инстанциям при последующем контроле и оптимизации предоставления услуг, обеспечивала продовольственную и энергетическую безопасность, безопасность производственных цепочек и цепочек поставок. Придерживаясь принципа "финансовая сфера – на службу реальному сектору экономики", партия всесторонне усиливала финансовый контроль, предотвращала и устраняла риски в экономической и финансовой сферах, активизировала работу по контролю за рынком и установлению ограничений путем разработки антимонопольных правовых норм, предотвращала бесконтрольную экспансию капитала, обеспечивала рыночный порядок, пробуждала активность различных субъектов рынка, в особенности средних, малых и микропредприятий, защищала права и интересы трудящихся и потребителей. Осуществляя стратегию скоординированного развития регионов, партия содействовала согласованному развитию региона Пекин–Тяньцзинь–Хэбэй, развитию экономического пояса реки Янцзы, строительству региона "Большого залива" Гуандун–Сянган–Аомэнь, интегрированному развитию дельты реки Янцзы, защите экологии и высококачественному развитию бассейна реки Хуанхэ, вела высококачественное строительство нового района Сюнъань по высоким стандартам, способствовала формированию новой схемы масштабного освоения западного региона, достижению новых прорывов в деле возрождения северо-восточного региона, высококачественному развитию центрального региона и ускорению процесса модернизации в восточном регионе страны, оказывала поддержку бывшим революционным опорным базам, национальным, окраинным и бедным районам в улучшении производственно-бытовых условий. Продвигалась урбанизация нового типа, в которой центральное место отведено человеку, усиливалось городское планирование, строительство и управление. Неизменно рассматривая должное решение вопроса сельского хозяйства, села и крестьянства как наиважнейшую задачу всей партийной работы, партия осуществляла стратегию подъема сельских территорий, ускоренными темпами продвигала модернизацию сельского хозяйства и села, неуклонно претворяла в жизнь стратегию повышения потенциала зернового производства за счет сохранения пахотных земель и внедрения новых технологий, внедряла самый строгий порядок охраны пахотных земель, способствовала укреплению научно-технического потенциала Китая в области семеноводства и обеспечению самостоятельности и контролируемости в области ресурсов зародышевой плазмы, добиваясь того, чтобы китайский народ надежно держал в своих руках продовольственные гарантии.

Со времени проведения XVIII съезда партии заметно повысилась сбалансированность, согласованность и устойчивость развития китайской экономики, внутренний валовой продукт Китая преодолел отметку в 100 трлн юаней, а ВВП на душу населения превысил 10 тыс. долларов США, поднялась на новую ступень экономическая, научно-техническая и совокупная мощь страны. Китайская экономика вышла на путь более качественного, эффективного, справедливого, устойчивого и безопасного развития.

4. Во всестороннем углублении реформ и расширении открытости

После 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва Китай вступил в грандиозную эпоху реформ и открытости и добился результатов, приковавших внимание всего мира. Однако по мере развития практики с каждым днем все четче проявлялись некоторые глубинные проблемы структурно-институционального характера и оковы затвердевших интересов, реформы вошли в фазу решения сложнейших задач и зону глубоководья. ЦК партии глубоко осознал, что как беспредельно развитие практики, так беспредельно и раскрепощение сознания, беспредельны также и реформы и открытость, что реформы являются непрерывно продолжающим процессом, который не имеет конца, застой и откат назад только заводят в тупик. Необходимо с большей политической отвагой и умом всесторонне и интенсивно продвигать реформы, набраться смелости преодолевать любые трудности и не отступать ни перед какими опасностями. Необходимо отводить важнейшее место институциональному строительству, уделять внимание обеспечению взаимоувязанности реформ в различных сферах и взаимодействия между всеми реформаторскими мерами, принимать действенные меры для продвижения реформ и эффективного устранения различных структурно-институциональных пороков.

На 3-м пленуме ЦК КПК 18-го созыва были разработаны планы реформ, касающихся экономической, политической, культурной, социальной и экоцивилизационной систем, национальной обороны и вооруженных сил, а также системы партийного строительства, определена для всестороннего углубления реформ общая цель, стратегические приоритеты, очередность реализации, главные направления, механизмы и способы работы, график и дорожная карта. 3-й пленум ЦК КПК 11-го созыва был эпохальным событием, которое положило начало новому периоду – периоду реформ, открытости и социалистической модернизации. 3-й пленум ЦК КПК 18-го созыва также имеет эпохальное значение, он осуществил переход от этапа локальных поисков путей реформ и преодоления тех или иных преград к этапу системного, комплексного и всестороннего углубления реформ, открыл новые горизонты в деле реформ Китая.

Придерживаясь правильного направления реформ, партия неизменно рассматривала содействие социальному равенству и справедливости, повышение благосостояния народа как исходную точку и конечную цель реформ, придавала особое значение ориентации на решение проблем, фокусировала внимание на дальнейшем раскрепощении сознания, высвобождении и развитии общественных производительных сил, а также на пробуждении и наращивании жизненных сил общества, посредством усиления проектирования на высшем уровне и единого планирования повысила системность, целостность и согласованность реформ, выявила творческую инициативу народа, содействовала практическому и углубленному проведению реформ в важных сферах и ключевых звеньях. При партийном динамичном и уверенном содействии реформы непрерывно продвигались вширь и вглубь, охватив все сферы и добившись прорыва во многих звеньях. Реформы развивались от заложения фундамента и формирования основных рамок до всесторонней реализации и постепенного набирания сил и вплоть до системного, комплексного, согласованного и высокоэффективного продвижения. В результате были в основном сформированы фундаментальные институциональные рамки во всех сферах деятельности, во многих областях были осуществлены исторические преобразования, системное переформатирование и общая реконструкция.

ЦК партии глубоко осознал, что открытость несет прогресс, а замкнутость непременно ведет к отсталости. Для того, чтобы Китай в процессе своего развития смог обладать преимуществами, удержать инициативу и завоевать будущее, необходимо соответствовать тенденции экономической глобализации, опираться на сверхмасштабный внутренний рынок как свое преимущество, проводить еще более активную стратегию открытости. Неизменно следуя принципам совместных консультаций, совместного строительства и совместного пользования, Китай содействовал высококачественному развитию совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь", продвигал реализацию большого количества проектов сотрудничества, направленных на развитие экономики и повышение благосостояния народов стран вдоль "Пояса и пути", превращая инициативу в путь к миру, процветанию, открытости и зеленому развитию, а также в инновационный и цивилизационный путь, делая "Пояс и путь" международным общественным благом, пользующимся большой популярностью в современном мире, и площадкой мирового сотрудничества. Неизменно придерживаясь принципа взаимного стимулирования открытости внутри страны и открытости внешнему миру, эффективного сочетания "заимствования извне" и "выхода вовне", мы способствовали либерализации и упрощению процедур в области торговли и инвестиций, создавали глобально-ориентированную сеть зон свободной торговли на основе высоких стандартов, продвигали строительство пилотных зон свободной торговли и Хайнаньского порта свободной торговли, содействовали открытости на институциональном уровне, в частности, открытости правил, ограничительных установок, правил управления, стандартов и т.д., формировали архитектонику внешней открытости, осуществляемой в более крупных масштабах, более широких сферах и в более глубокой степени, создавали взаимовыгодную и взаимовыигрышную, диверсифицированную и сбалансированную, безопасную и высокоэффективную систему экономики открытого типа, непрерывно укрепляли и умножали наши преимущества в области международного экономического сотрудничества и конкуренции.

Начиная с XVIII съезда КПК, партия последовательно способствовала углублению и расширению практики всестороннего углубления реформ, в результате чего социалистический строй с китайской спецификой стал еще более зрелым и законченным, непрерывно повышался уровень модернизации системы и потенциала государственного управления, дело партии и государства обретало новую жизненную силу.

5. В политическом строительстве

После начала проведения политики реформ и открытости китайский народ под руководством партии неуклонно следовал пути развития политического строя социализма с китайской спецификой, развивал социалистическую демократию и добился в этом значительного прогресса. Анализируя успехи и неудачи в политическом развитии как внутри страны, так и за ее пределами, партия глубоко осознала, что для укрепления уверенности в социалистическом строе с китайской спецификой необходимо в первую очередь укреплять уверенность в политическом строе социализма с китайской спецификой, развивать политический строй социалистической демократии и политическую культуру социализма. Необходимо прочно укоренить политический строй социализма с китайской спецификой в китайском обществе, а копирование модели политического строя чужих стран обречено на провал и даже приводит к гибели государства. Необходимо отстаивать органическое единство партийного руководства, положения народа как хозяина страны и верховенства закона в государственном управлении, активно внедрять народную демократию во всем процессе, совершенствовать институциональную систему по обеспечению положения народа как хозяина страны, характеризующуюся всесторонностью, широким охватом и органическим сочетанием всех звеньев. Необходимо создать многообразные, беспрепятственные и упорядоченные каналы развития демократии, разнообразить формы демократии, на всех уровнях и во всех областях расширять упорядоченное участие народа в политической деятельности, чтобы все системы и государственное управление смогли еще эффективнее воплощать волю народа, защищать его права и интересы и пробуждать его творческую активность. Необходимо сохранять бдительность и противостоять негативному влиянию таких западных политических течений, как так называемый "конституционализм", чередование политических партий у власти, разделение власти на три части и т.п.

Ориентируясь на обеспечение длительного пребывания партии у власти и долгосрочного порядка и стабильности в стране, 4-й пленум ЦК КПК 19-го созыва наметил грандиозный план в сфере отстаивания и совершенствования социалистического строя с китайской спецификой, продвижения модернизации системы и потенциала государственного управления, запланировал ключевые мероприятия по сохранению и совершенствованию коренных, базовых и важнейших систем, которые составляют основу социалистического строя с китайской спецификой. ЦК партии подчеркнул, что необходимо отстаивать статус народа как субъекта, гарантировать его права на участие по закону в демократических выборах, демократических консультациях, демократической разработке решений, демократическом управлении и демократическом контроле. Отстаивая и совершенствуя институт собраний народных представителей, партия поддерживала и обеспечивала исполнение народом государственной власти через собрания народных представителей, поддерживала и обеспечивала исполнение собраниями народных представителей полномочий законотворчества, контроля, принятия решений, производства назначений и увольнений на основании закона, серьезно расследовала дела, связанные с вербовкой и подкупом избирателей, защитила авторитет и престиж института собраний народных представителей, выявляя его роль как основного политического института. Отстаивая и совершенствуя институт многопартийного сотрудничества и политических консультаций, функционирующий под руководством КПК, партия совершенствовала систему, позволяющую центральным комитетам демократических партий осуществлять специальный контроль за реализацией важнейших решений и планов, а также непосредственно обращаться к ЦК КПК с предложениями, усиливала институциональное строительство народного политического консультативного совета как специального совещательного органа, содействовала широкому, многоуровневому развитию и институционализации социалистической консультативной демократии в целях формирования системы консультативной демократии с китайской спецификой. Укрепляя строительство низовых органов власти, партия продолжала совершенствовать систему низовой демократии и порядок открытого ведения дел, гарантировать народу право на доступ к информации, право на участие в конкретной деятельности, право на выражение мнения и осуществление контроля. В соответствии с принципами сохранения всестороннего партийного руководства, отведения народу центрального места, оптимизации, согласования и высокой эффективности, а также всестороннего обеспечения верховенства закона в государственном управлении всесторонне углублялась реформа партийных и государственных органов, в результате функции партийных и государственных органов были системно и целостно перестроены. Отстаивая и совершенствуя институт национальной районной автономии, партия неизменно следовала верному пути решения национального вопроса с китайской спецификой, неуклонно рассматривала укрепление сознания общности китайской нации как основную линию партии в национальной работе, установила стратегии партии по управлению Тибетом и Синьцзяном в новую эпоху, укрепляла и развивала социалистические межнациональные отношения равенства, сплоченности, взаимопомощи и гармонии, содействовала совместной сплоченной борьбе, совместному процветанию и развитию всех национальностей страны. Придерживаясь основного курса партии в области религии и направляя развитие религиозных конфессий в русло локализации на китайской земле, партия активно содействовала адаптации религии к социалистическому обществу. Улучшая архитектонику работы по созданию всеохватывающего единого фронта, партия старалась найти наибольший общий делитель и очертить наибольший концентрический круг, чтобы консолидировать грандиозные силы для великого возрождения китайской нации. В свете укрепления политического, передового и массового характера партия содействовала реформам и инновациям в работе массовых организаций, чтобы еще эффективнее выявлять роль таких народных и массовых организаций, как профсоюзы, комсомол, федерации женщин и т.д. Мы стимулировали всестороннее развитие дела защиты прав человека, считая приоритетом защиту права народа на существование и развитие.

После проведения XVIII съезда КПК в Китае всесторонне стимулировалась институционализация, регламентация и процессуализация в развитии политического строя социалистической демократии, еще активнее развертывались преимущества политического строя социализма с китайской спецификой, укреплялась и развивалась политическая обстановка, характеризующаяся живостью и бодростью, стабильностью и сплоченностью.

6. Во всестороннем управлении государством на правовой основе

После начала проведения политики реформ и открытости Компартия Китая неуклонно придерживалась принципа верховенства закона в государственном управлении, непрерывно продвигала социалистическое правовое строительство. Однако, все еще остро стояли такие проблемы, как полное игнорирование либо нестрогое исполнение закона, несправедливость правосудия, безнаказанность правонарушений, нередко возникали проблемы коррупции в судебной системе. Некоторые работники правоприменительных и судебных органов извращали закон в корыстных целях и даже стали "защитными зонтами" для преступников, что нанесло огромный удар по незыблемости принципа верховенства закона и оказало серьезное негативное влияние на социальное равенство и справедливость. Наша партия глубоко осознала, что власть – это "обоюдоострый меч", ее исполнение в соответствии с законами и нормативными актами приносит благо народу, а исполнение власти в нарушение законов и нормативных актов неизбежно наносит вред государству и народу. ЦК партии подчеркнул, что успешное правовое строительство способствует подъему государства, а ослабление принципа верховенства закона ведет к хаосу в стране. Всестороннее управление государством на правовой основе является сущностным требованием и важнейшей гарантией социализма с китайской спецификой, знаменует собой глубинную революцию в области государственного управления. Сохранение принципа верховенства закона в управлении государством требует прежде всего управления им в соответствии с Конституцией, а обеспечение верховенства закона при исполнении власти означает прежде всего необходимость исполнять власть согласно Конституции. Следует неуклонно идти по пути отстаивания принципа верховенства закона в условиях социализма с китайской спецификой, претворять в жизнь правовую теорию социализма с китайской спецификой, продолжать совместно продвигать реализацию принципа верховенства закона в управлении государством, исполнении государственной власти и исполнении правительственных функций, продолжать в едином порядке содействовать строительству правового государства, правового правительства и правового общества, всесторонне повышать во всем обществе осознание необходимости уважать, изучать, соблюдать и применять закон, а также владеть соответствующими навыками.

4-й пленум ЦК КПК 18-го созыва и Центральное совещание, посвященное работе по всестороннему управлению государством на основе закона, специально изучали вопрос всестороннего управления государством на правовой основе, утвердили план на высшем уровне и приняли важные установки по обеспечению научной обоснованности законотворчества, строгости правоприменения, справедливости правосудия и всеобщего соблюдения закона, чтобы на основе единого планирования стимулировать развитие системы законов и правовых норм, системы правоприменения, системы правового надзора, системы правовых гарантий и системы внутрипартийных правовых норм.

Партия подчеркивает, что для всестороннего обеспечения верховенства закона в государственном управлении самой широкой и самой прочной основой является народ. Поэтому необходимо твердо следовать принципу воплощения интересов народа, отражения его чаяний, защиты его прав и интересов, повышения его благосостояния во всех процессах и во всех аспектах работы по всестороннему управлению государством на основе закона, обеспечивать и содействовать социальному равенству и справедливости, прилагать усилия к тому, чтобы народные массы ощутили равенство и справедливость в каждом правовом акте, в каждом решении о правоприменении и в каждом судебном деле. Под руководством партии были усовершенствованы системы и механизмы, обеспечивающие полное применение Конституции, установлен институт принесения присяги на верность Конституции, развивался дух социалистической законности, была повышена компетенция государственных органов в области исполнения своих обязанностей на основе закона, и квалификация руководящих кадров всех уровней в применении правового мышления и правовых методов для решения проблем и содействия развитию, во всем обществе укреплялось правовое сознание. Был одобрен Проект пересмотренной Конституции, разработаны Гражданский кодекс, Закон об иностранных инвестициях, Закон о национальной безопасности, Закон о контроле др., внесены поправки в Закон о правотворчестве, Закон о национальной обороне, Закон об охране окружающей среды и др. Интенсивно шла законодательная работа в особо выделенных сферах, нарождающихся отраслях и в сферах, связанных с иностранными делами, активно совершенствовалась социалистическая правовая система с китайской спецификой, в центре которой стоит Конституция. Под руководством партии была углублена реформа судебной системы с упором на введение системы ответственности в сфере правосудия, эффективно осуществлялось всестороннее углубление реформ в политико-правовой сфере, был усилен контроль и ограничение правоприменительной и судебной деятельности, развертывались воспитательные мероприятия по наведению порядка в рядах политико-правовых органов, в соответствии с законом были пересмотрены дела, сфабрикованные на основании надуманных и ошибочных обвинений, были вынесены суровые наказания за коррупцию в сфере правоисполнения и правосудия, тем самым была обеспечена справедливость, неподкупность, высокая эффективность и авторитетность правоприменительных и судебных органов.

Со времени проведения XVIII съезда КПК непрерывно совершенствовалась социалистическая правовая система с китайской спецификой, были сделаны твердые шаги на пути строительства "правового Китая", была еще эффективнее раскрыта гарантирующая роль принципа верховенства закона в укреплении основы, стабилизации ожиданий и стимулировании долгосрочного развития, значительно повысилась способность партии в применении правовых методов для руководства и управления страной.

7. В культурном строительстве

После начала проведения политики реформ и открытости Компартия Китая, придерживаясь курса на одновременное и интенсивное развитие как материальной, так и духовной культуры, стимулировала развитие и процветание социалистической культуры, поднимала дух китайской нации, консолидировала национальные силы. Тем не менее, часто имели место поклонение деньгам, гедонизм, крайний индивидуализм, исторический нигилизм и другие ошибочные идейные течения, наблюдалась путаница в общественном мнении в киберпространстве, некоторые руководящие кадры не имели четких политических позиций, не обладали боевым духом. Все это серьезно сказывалось на сознании людей и атмосфере общественного мнения. Точно понимая тенденцию взаимного столкновения различных идеологических и культурных течений в мире и тенденцию существенного изменения идей и представлений в китайском обществе, партия подчеркнула, что идеологическая работа – это работа, нацеленная на заложение духовной основы для страны и нации. Уверенность в отечественной культуре есть уверенность, носящая более фундаментальный, более широкий и более глубокий характер, она и есть самая основная, самая глубокая и самая устойчивая сила в развитии того или иного государства и той или иной нации. Без высокой степени уверенности в отечественной культуре, без ее расцвета и процветания не может быть и речи о великом возрождении китайской нации. Неизменно ориентируясь в работе на концепцию, ставящую в центр внимания народ, необходимо высоко нести знамя, сближать сердца населения, воспитывать людей новой формации, стимулировать расцвет культуры и формировать позитивный имидж, надежно обеспечивать руководящее положение партии в идеологической работе, формировать социалистическую идеологию, обладающую могучей консолидирующей и направляющей силой, строить социалистическую культурную державу, пробуждать инновационную и творческую энергию всей нации в сфере культуры, активнее формировать китайский дух, китайские ценности и китайскую силу, тем самым укрепляя общую идеологическую основу солидарной борьбы партии и многонационального народа страны.

Партия прилагала большие усилия для решения проблемы ослабления партийного руководства в области идеологии, уделяла равное внимание введению нового и отмене старого, поощрению позитивного и устранению негативного, выработала планы по вопросам в идеологической сфере, которые касаются общего направления развития и имеют стратегически важное значение, утвердила и отстаивала основной институт, обеспечивающий руководящую роль марксизма в области идеологии. Партия совершенствовала систему ответственности за идеологическую работу, продвигала пропагандистско-идеологическую работу при общем участии всех членов партии и следила за тем, чтобы каждый брал на себя ответственность за порученное ему дело и добросовестно исполнял свой долг, проявлял смелость в управленческой работе и в борьбе, решительно выступал против разного рода ошибочных взглядов. В первую очередь упорядочив понимание в самой основе, партия приступила к усилению пропагандистско-идеологической работы. На всекитайских совещаниях по пропагандистско-идеологической работе, совещаниях, посвященных работе в области литературы и искусства, партийной работе в области СМИ и общественного мнения, работе в области кибербезопасности и информатизации, делам в области философии и общественных наук, а также на всекитайских совещаниях по идейно-политической работе в вузах были четко и ясно утверждены принципиальные позиции относительно ряда кардинальных вопросов, проведена жесткая грань между истинным и ложным в теории, скорректировано направление работы, благодаря чему постепенно укреплялась позитивная и здоровая тенденция в области идеологии и культуры. Были направлены усилия на применение достижений партии в сфере теоретических инноваций для вооружения партии, воспитания народа и руководства практической деятельностью, углублялись исследования и развитие теории марксизма, приложены усилия для построения специфически китайских системы научных дисциплин в сфере философии и общественных наук, системы научных исследований и системы дискурса. Уделялось повышенное внимание созданию и обновлению средств распространения информации, ускорилось интегрированное развитие СМИ, повысился потенциал СМИ в области распространения информации, ориентирования, оказания влияния и завоевания общественного доверия. ЦК партии четко отметил, что без налаживания работы в области Интернета было бы невозможно обеспечить длительное пребывание у власти. Наша партия придавала особое значение Интернету, который является основным фронтом, главным полем и передним краем в идеологической борьбе, она также совершенствовала систему руководства и управления Интернетом, придерживалась принципа управления и упорядочения киберпространства в соответствии с законом, чтобы создать чистое и здоровое киберпространство.

Продолжая выявлять направляющую роль основных ценностей социализма в культурном строительстве, партия уделяла особое внимание заложению духовной основы китайской нации с помощью передовой социалистической культуры, революционной культуры и превосходной традиционной китайской культуры, в широких масштабах развертывала пропагандистско-воспитательную работу по распространению идей социализма с китайской спецификой и китайской мечты, способствовала регулярному и системному проведению воспитательных мероприятий по укреплению идеалов и убеждений. Наряду с этим, партия совершенствовала систему идейно-политической работы, создала и совершенствовала институт почетных наград за заслуги перед партией и государством, установила День памяти павших героев, активно развертывала массовые мероприятия по развитию духовной культуры, продвигала строительство практических центров по развитию духовной культуры в новую эпоху, содействовала превращению Китая в державу, стремящуюся к знаниям. Более того, активно велась работа по изучению истории КПК, истории Нового Китая, истории реформ и открытости, истории развития социализма, был построен Музей истории Коммунистической партии Китая, проведены торжественные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею Коммунистической партии Китая, 70-летнему юбилею Китайской Народной Республики, 90-летию Народно-освободительной армии Китая, 40-летию политики реформ и открытости, 70-летию победы китайского народа в войне Сопротивления японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне, 70-й годовщине прибытия китайских народных добровольцев на корейский фронт для оказания отпора американской агрессии. Во всем этом был полностью отражено предназначение партии и воля народа, продемонстрирован международный престиж Китая и бравый облик китайской армии, распространен лейтмотив и позитивный настрой китайского общества. Наша партия стремилась к единству социального и экономического эффектов, при этом ставя на первое место социальный эффект, способствовала всестороннему развитию сферы культуры и культурной индустрии, содействовала процветанию в области литературно-художественного творчества, совершенствовала систему предоставления общественных услуг в сфере культуры, и тем самым предоставила народу больше духовной пищи лучшего качества.

ЦК партии подчеркнул, что выдающаяся традиционная китайская культура – это яркое преимущество китайской нации, это фундамент, на котором мы можем устоять на ногах в условиях взаимных столкновений разных культур мира. В связи с этим, необходимо с учетом условий новой эпохи надлежащим образом наследовать и развивать нашу лучшую традиционную культуру. Мы претворяли в жизнь проекты по наследованию и развитию лучших достижений традиционной культуры китайской нации, стимулировали ее творческое внедрение и инновационное развитие, укрепляли во всем обществе осознание важности сохранения памятников культуры, усиливали работу по сохранению культурного наследия. Мы интенсифицировали работу по наращиванию потенциала в сфере международной коммуникации, активно рассказывали миру о Китае и КПК, старательно доносили до всего мира голос Китая, содействовали обмену и взаимообогащению между различными цивилизациями, тем самым значительно укрепляя культурную "мягкую силу" Китая и повышая влияние китайской культуры.

Начиная с XVIII съезда КПК в идеологической сфере Китая произошли всесторонние и кардинальные изменения, у всех членов партии и многонационального народа заметно усиливалась уверенность в отечественной культуре, значительно укреплялась консолидирующая и центростремительная сила китайского общества, что предоставило прочные идеологические гарантии и могучую духовную силу для создания новой ситуации в деле партии и государства в новую эпоху.

8. В социальном строительстве

После начала проведения политики реформ и открытости заметно повысился уровень жизни китайского народа, значительно улучшилось социальное управление. В то же время, по мере развития эпохи и прогресса общества усиливалось стремление народа к прекрасной жизни, увеличивались потребности народа в обеспечении демократии, верховенства закона, равенства, справедливости, безопасности, а также в области охраны окружающей среды. ЦК КПК подчеркнул, что реализация мечты народа о лучшей жизни – это цель нашей борьбы; повышение благосостояния народа – это сущностное требование для следования принципу "партия создана на общее благо и находится у власти во имя народа"; обеспечение простых людей счастливой жизнью – это отправная точка и конечная цель всей нашей работы; восполнение недостатков в сфере обеспечения благосостояния населения, решение актуальных и сложных проблем, которые наиболее беспокоят народные массы и решения которых с нетерпением ждет народ, – это насущная задача социального строительства. В связи с этим следует активизировать социальное строительство с упором на обеспечение и улучшение жизни народа, действуя с полной отдачей, но соразмерно с имеющимися возможностями, последовательно и планомерно выполнять все задачи. Прилагать неустанные усилия для того, чтобы детям было где получать воспитание, народу – где получать образование, зарабатывать на жизнь, лечиться и жить, чтобы в старости народ жил обеспеченной жизнью, а уязвимая группа людей получала помощь. Укреплять и обновлять социальное управление, делать так, чтобы чувство обретения, чувство счастья и чувство безопасности у народа становились более ощутимыми, более гарантированными и более устойчивыми.

Наша партия глубоко осознала, что от благосостояния сельчан зависит успех построения среднезажиточного общества. Интенсивная ликвидация бедности являлась элементарной задачей для полного построения среднезажиточного общества, только победа в интенсивной борьбе с бедностью позволяла полностью построить среднезажиточное общество и реализовать цель, намеченную к столетию КПК. Необходимо было с еще большей решимостью вырабатывать более точные и целенаправленные планы, принимать более действенные меры, предпринимать особые действия в осуществлении программы интенсивной ликвидации бедности. Партия придерживалась курса на оказание адресной помощи нуждающимся, ставила своей целью обеспечение населения пищей и одеждой, обязательным образованием, базовыми медицинскими услугами и безопасным жильем. Был введен в действие институт ответственности за обязательное выполнение порученных задач, мобилизованы силы всей партии, страны и общества на единодушную борьбу с бедностью, направлены отборные силы на преодоление серьезнейших трудностей и решение сложнейших проблем. Организованная партией борьба с бедностью была самой масштабной и самой интенсивной в истории человечества, в этом процессе сформировался великий дух интенсивной ликвидации бедности. Со времени проведения XVIII съезда КПК "ярлык бедности" был окончательно снят с 832 слаборазвитых уездов, из категория бедности были полностью выведены 128 тыс. нуждающихся деревень, приблизительно 100 млн сельских жителей избавились от нищеты, в результате чего на десять лет раньше была достигнута цель снижения уровня бедности, поставленная в рамках Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, была исторически устранена проблема абсолютной бедности, сотворено чудо в истории борьбы человечества за сокращение бедности.

В 2020 году перед лицом внезапно вспыхнувшей эпидемии COVID-19 ЦК КПК решительно и уверенно принял ответные меры, придерживаясь принципа "народ превыше всего, жизнь превыше всего", выдвинул общие требования укрепления уверенности в победе и взаимопомощи перед лицом опасности, принятия научно обоснованных и целенаправленных противоэпидемических мер, развернул народную войну, тотальную войну и оборонительную войну против эпидемии, тщательно организовал оборону в городе Ухань и провинции Хубэй, на основе мобилизации сил по всей стране проводил невиданные ранее по своим масштабам мероприятия по спасению жизни народа. От начала до конца ЦК тщательно и основательно выполнял работу по предотвращению завоза инфекции извне и ее повторного распространения внутри страны, неуклонно координировал работу по профилактике и контролю эпидемии и социально-экономическому развитию. Все это позволило Китаю в максимальной степени обеспечить безопасность жизни и здоровье народа, первым в мире сдержать распространение эпидемии, первым возобновить работу и производство и первым восстановить социально-экономическое развитие. Были достигнуты значительные стратегические успехи в борьбе против эпидемии, сформирован великий дух борьбы с эпидемией.

В целях обеспечения и улучшения народной жизни, в соответствии с идеей сохранения основных позиций, выделения приоритетов, совершенствования институтов и ориентирования ожиданий общества, партия осуществляла ряд важных мероприятий в таких областях, как распределение доходов, трудоустройство, образование, социальное обеспечение, медобслуживание и здравоохранение, жилищное обеспечение. При этом особые усилия были направлены на усиление работы по улучшению жизни народа, которая носит всеохватный и базовый характер и назначена для закрепления минимальных социальных гарантий, активизировалась деятельность по обеспечению равного доступа к основным видам общественных услуг. Мы старались построить систему распределения доходов, воплощающую в себе эффективность и способствующую справедливости, регулировали чрезмерно высокие доходы, пресекали незаконные доходы, обеспечивали рост доходов низкооплачиваемых категорий населения, планомерно увеличивали численность населения со средним уровнем дохода, стремясь ускорить формирование маслинообразной структуры распределения доходов, чтобы в основном поддерживать синхронность роста доходов населения и экономического роста, обеспечивать превышение темпов роста доходов сельского населения над темпами роста доходов городского населения. В результате осуществления политики приоритетного обеспечения занятости были сделаны активные шаги в обеспечении более полной и более качественной занятости. Мы всесторонне воплощали в жизнь курс партии в области образования, обеспечили приоритетное развитие образования, четко определили основную задачу образования: воспитывать образованных людей с высокими моральными качествами, подготавливать строителей и продолжателей социализма, отличающихся всесторонним развитием нравственных, умственных, физических, эстетических и трудовых качеств личности. Мы углубляли реформу и активизировали инновационную деятельность в области образования и обучения, содействовали справедливости и повышению качества образования, стимулировали сбалансированное развитие обязательного образования и его интегрированное развитие в городских и сельских районах, всесторонне распространяли обучение общенациональному языку и письменности, регламентировали деятельность внешкольных учреждений, активно развивали профессиональное образование, содействовали интенсиональному развитию высшего образования, прилагали усилия к тому, чтобы Китай превратился в державу, обладающую огромным потенциалом в сфере образования, и к тому, чтобы народ был доволен образованием. В Китае была сформирована крупнейшая в мире система социального обеспечения, базовое страхование по старости охватило 1,02 млрд человек, а базовое медицинское страхование – 1,36 млрд человек. Мы всесторонне продвигали реализацию программы "здоровый Китай", неуклонно следовали курсу на приоритет профилактики, углубляли реформы систем медобслуживания, фармацевтики и здравоохранения, содействовали переносу центра тяжести работы и ресурсов лечебно-санитарных учреждений на низовые структуры. Мы своевременно способствовали совершенствованию системы и механизма профилактики и контроля серьезных эпидемий, оздоровлению государственной системы управления чрезвычайными ситуациями в сфере общественного здравоохранения, стимулировали работу по сохранению и инновационному развитию традиционной китайской медицины и фармацевтики, улучшали систему услуг общественного здравоохранения, охватывающую как городское, так и сельское население. Мы ускорили шаги по превращению Китая в спортивную державу, широко развертывали общенародные мероприятия по укреплению здоровья, активно развивали спортивный дух китайской нации. Более того, мы активизировали исследования стратегии демографического развития, активно реагировали на старение населения, ускорили темпы создания системы предоставления услуг по обеспечению достойной старости, урегулировали и улучшили политику деторождения, способствовали долгосрочному и сбалансированному демографическому развитию. Мы уделяли повышенное внимание укреплению семей, семейному воспитанию и развитию семейного уклада, защитили права и интересы женщин и детей, ускорили развитие работы с инвалидами. Четко следуя установке на то, что "жилье предназначено для проживания, а не для спекуляции", мы ускорили формирование жилищной системы, отличающейся диверсификацией субъектов предложения, разнообразием каналов обеспечения, равным вниманием к аренде и к приобретению жилья, увеличили инвестиции в строительство социального жилья, благодаря чему жилищные условия городского и сельского населения заметно улучшились.

Исходя из необходимости обеспечения долговременного порядка и долгосрочной стабильности государства, гарантирования условий для спокойной жизни и работы народа, и построения "спокойного Китая" согласно более высоким стандартам, партия совершенствовала систему социального управления, улучшала систему управления на уровне городских и сельских низовых структур, функционирующую под руководством парторганизаций и сочетающую в себе самоуправление и управление на основе закона и нравственных норм, содействовала переносу центра тяжести работы по социальному управлению на низовой уровень. Мы прилагали усилия для создания системы социального управления на основе совместного строительства, совместного управления и совместного пользования, для строительства сообщества социального управления, где каждый несет ответственность, каждый выполняет свой долг, каждый пользуется плодами управления. Была усилена работа в области предупреждения стихийных бедствий, минимизации их последствий и оказания помощи пострадавшим, а также работа по обеспечению безопасности на производстве, интенсивно шла работа по созданию государственной системы управления чрезвычайными ситуациями и повышению соответствующего потенциала. Отстаивая и развивая "опыт поселка Фэнцяо" в новую эпоху, придерживаясь принципов системного и комплексного управления, управления на правовой основе, а также управления, нацеленного на устранение источников проблем, партия совершенствовала систему приема и рассмотрения устных и письменных обращений, оздоровляла комплексный механизм диверсифицированных способов предупреждения, регулирования и устранения общественных противоречий и споров, интенсифицировала работу по комплексному наведению общественного порядка, развертывала целевые мероприятия по ликвидации криминальных структур, безжалостно наказала партийные руководящие кадры, которые потворствовали и покровительствовали мафиозным силам, и даже стали их "защитными зонтами", предотвращала и подавляла насилие и террористические акции, киберпреступность нового типа и транснациональную преступность.

После XVIII съезда партии полностью усиливалось социальное строительство в Китае, всесторонне улучшалась жизнь народа, в сфере социального управления значительно повысился уровень применения социальных рычагов, уровень правового управления, а также уровень интеллектуализации и специализации. Сформировалась благоприятная обстановка, в которой народ живет в мире и спокойствии, а в обществе царит стабильность и порядок, продолжается чудо длительной социальной стабильности.

9. В строительстве экологической цивилизации

После начала проведения политики реформ и открытости партия придавала все большее значение охране окружающей среды. Однако, экоцивилизационное строительство остается заметно слабым местом, все более обостряются такие проблемы, как усугубление сдерживающего воздействия со стороны ресурсов и экологии, деградация экосистем, в особенности наблюдаются частые случаи загрязнения окружающей среды и разрушения экологии, что причиняет вред родной земле и жизни народа. Если мы не будем решительно выправлять тенденцию ухудшения окружающей среды, нам придется заплатить большую цену. ЦК партии подчеркнул, что развитие экологической цивилизации является важнейшей задачей, касающейся устойчивого развития китайской нации, охрана окружающей среды – это защита производительных сил, улучшение экологии – это развитие производительных сил. Ни в коем случае нельзя жертвовать окружающей средой ради сиюминутного экономического роста. Необходимо придерживаться концепции "изумрудные воды и зеленые горы – это бесценное сокровище", продолжать в едином порядке охранять и на основе системного подхода упорядочивать экологию горных районов, речной и озерной среды, лесной территории, пахотных земель, степных покровов и песчаных почв, беречь окружающую среду как зеницу ока, заботиться об окружающей среде так же, как мы заботимся о своей собственной жизни, более сознательно стимулировать зеленое, рециркуляционное и низкоуглеродное развитие, неизменно идти по пути цивилизованного развития, характеризующемуся развитием производства, обеспеченной жизнью населения и здоровой экологией.

Посредством применения идеологических, правовых, институциональных, организационных рычагов, а также улучшения стиля работы, партия интенсивно осуществляла защиту экологической среды во всех сферах деятельности, во всех регионах страны и во всем процессе работы, оказывала содействие в определении "красной черты" экоохраны, нижнего предела качества окружающей среды и верхнего предела использования ресурсов, развертывала работу, носящую фундаментальный, инновационный характер и ориентированную на долгосрочную перспективу. Под руководством партии мы осуществляли стратегию развития зон с основополагающими функциями, создали и затем совершенствовали систему прав собственности на природоресурсные активы, систему освоения и охраны территориального пространства, систему проверки и оценки результатов выполнения показателей в области строительства экологической цивилизации и порядок привлечения к ответственности за невыполнение намеченных показателей, порядок компенсации экологического ущерба, институт кураторов экологического состояния рек, озер, лесов, систему равной совместной ответственности партийных комитетов и правительственных органов за охрану окружающей среды, систему двойной ответственности каждой должности за охрану окружающей среды и т.д., разработали либо пересмотрели соответствующие законы и нормативные акты. Мы оптимизировали архитектонику освоения и охраны территориальных пространств Китая, создали систему природных заповедников, основу которой составляют национальные парки, непрерывно проводили широкомасштабные мероприятия по озеленению территории страны, усилили экологическую защиту и системное упорядочение крупных рек, особо выделенных озер, водно-болотных угодий и морских побережий, наращивали динамику охраны и восстановления экосистем, усилили защиту биоразнообразия, способствовали формированию пространственной архитектоники, производственных структур, способов производства и образа жизни, которые позволяют экономить ресурсы и охранять окружающую среду. Под руководством партии мы сосредоточили силы на выполнении сложнейшей задачи по предотвращению и устранению загрязнения, активно осуществляли программы действий по борьбе с загрязнением атмосферы, воды и почвы, активно вели борьбу за синеву неба, изумрудные воды и чистую землю, развертывали работу по улучшению среды обитания сельского населения, осуществляли меры по полному запрещению ввоза мусора из-за рубежа. Центральными рабочими группами была развернута проверка работы по охране окружающей среды, со всей строгостью проведены расследования крупных и типичных дел, связанных с нарушением экологической среды, решены острые экологические проблемы, вызывающие негативную реакцию народных масс. Китай принимал активное участие в глобальном управлении окружающей средой и климатом, дал торжественное обещание о достижении пиковых показателей по выбросам углерода к 2030 году и достижении углеродной нейтральности к 2060 году, проявив себя как ответственную мировую державу.

Начиная с XVIII съезда КПК, ЦК партии с невиданной ранее интенсивностью занимался строительством экологической цивилизации, в значительной степени повысились сознательность и активность партии и всей страны в деле стимулирования зеленого развития, важные шаги сделаны в строительстве "прекрасного Китая", в деле защиты экологии нашей страны произошли изменения, носящие исторический, переломный характер и влияющие на общую обстановку в целом.

10. В строительстве национальной обороны и вооруженных сил

После начала проведения политики реформ и открытости непрерывно повышался уровень революционности, модернизации и регуляризации народной армии, с каждым днем увеличивалась оборонная мощь Китая, что послужило надежными гарантиями безопасности для реформ, развития и стабильности нашей страны. ЦК партии подчеркнул, что для создания могущественного государства необходимо укреплять армию, только могучая армия сможет обеспечить спокойствие в стране, что необходимо создать прочную национальную оборону и мощные народные вооруженные силы, соответствующие как международному статусу Китая, так и интересам безопасности и развития страны.

Партия выдвинула цель укрепления армии в новую эпоху, определила военно-стратегический курс новой эпохи, разработала новую "трехшаговую" стратегию модернизации национальной обороны и вооруженных сил – осуществить к 2027 году цель, намеченную к столетнему юбилею НОАК, осуществить в основном модернизацию национальной обороны и вооруженных сил к 2035 году, к середине XXI века полностью превратить народную армию Китая в вооруженные силы передового мирового уровня. Партия интенсивно способствовала армейскому политическому строительству, наращиванию военной мощи при помощи реформ, научно-технологических достижений и высокопрофессиональных кадров, осуществлению управления армией в соответствии с законом, ускоряла модернизацию военной теории, организационных форм и личного состава армии, а также модернизацию вооружения и военной техники, активизировала интегрированное развитие механизации, информатизации и интеллектуализации, всесторонне усиливала военное обучение и боевую подготовку, неизменно следуя пути укрепления армии с китайской спецификой.

Для создания могучей народной армии прежде всего необходимо неуклонно отстаивать основополагающий принцип и систему абсолютного руководства народной армией со стороны партии, твердо стоять на позиции, что наивысшее право руководства и командования народной армии принадлежит Центральному Комитету партии и Центральному Военному Совету, всесторонне и углубленно проводить в жизнь институт ответственности председателя Центрального Военного Совета. Одно время остро стояла проблема ослабления партийного руководства народной армией, если бы эта проблема не была разрешена окончательно, это негативно сказалось бы не только на боеспособности армии, но и на соблюдении важного политического принципа "партия командует винтовкой". ЦК партии и ЦВС, крепко взявшись за всестороннее устрожение управления армией, приняли решительные меры по ужесточению политических правил и дисциплины в народной армии, созвали Всеармейское совещание по политической работе в поселке Гутянь, разработали план работы по политическому строительству армии в новую эпоху, восстановили и развивали славные традиции и лучший стиль партии и армии. Следуя духу движения за упорядочение стиля, они стимулировали политическое упорядочение и обучение, всесторонне укрепляли партийное руководство и партстроительство в армии, интенсивно вели работу по улучшению партийного стиля и созданию неподкупного аппарата, усиливали борьбу с коррупцией в армии, за серьезное нарушение закона и норм дисциплины сурово наказали Го Босюна, Сюй Цайхоу, Фан Фэнхуэя, Чжан Яна и др., полностью устранили оставшееся от них тлетворное влияние, содействовали коренному улучшению политической экосистемы в народной армии.

Партия выдвинула стратегию наращивания военной мощи посредством реформ, под ее руководством была осуществлена самая широкая и самая глубокая со времени образования Нового Китая перестройка национальной обороны и вооруженных сил, создана новая система руководства и командования народной армией, новая система современных вооруженных сил, новые военные установки и системы, военный контингент был сокращен на 300 тыс. человек, сформирована новая архитектоника вооруженных сил, характеризующаяся ролью ЦВС в осуществлении общего управления, зон боевого командования – в ведении военных операций, родов войск – в собственном строительстве. Перед лицом новой военной революции в мире мы осуществляли стратегию укрепления армии за счет развития науки и техники, создавали народную армию инновационного типа и сильную современную тыловую службу, совершали значительные сдвиги в развитии оборонной науки и техники, оружия и снаряжения. Осуществляя стратегию наращивания военной мощи за счет высокопрофессиональных кадров, мы разработали курс военного обучения в новую эпоху, четко определили критерии отбора лучших кадров в армии, способствовали формированию триединой системы подготовки военных кадров нового типа с целью подготовить духовно стойких, боеспособных, бесстрашных и высоконравственных воинов-революционеров новой эпохи, создать мощную армию с твердой верой, непоколебимыми убеждениями, железной дисциплиной и категорической решимостью выполнения своего долга. Мы претворяли в жизнь стратегию управления армией в соответствии с законом, создавали военно-правовую систему с китайской спецификой, ускоряли коренную трансформацию форм управления армией, продвигали работу по формированию системы воинской чести.

Определив миссию и задачи народной армии в новую эпоху, партия выступала с новыми идеями в отношении военно-стратегического руководства, регулировала и оптимизировала военно-стратегическую конфигурацию, усиливала стратегические функции народной армии в формировании благоприятной обстановки, контролировании кризисной ситуации, предотвращении войны или достижении победы в ней. Народная армия, неизменно рассматривая повышение боеспособности как свой единственный и основной критерий и ни на минуту не забывая об основном требовании "быть боеспособной и уметь побеждать", укрепляла стратегические силы и боевые силы нового образца, способные воевать на новых фронтах, энергично создавала систему командования объединенными военными операциями и наращивала потенциал в этой области, всемерно устраняла накопившиеся в мирное время пороки. Народная армия активно проводила военное обучение в условиях имитации реальных боевых действий, формировала мощную и прочную современную пограничную, морскую и противовоздушную оборону, проявляла решимость и гибкость в развертывании военной борьбы. Она действенно противостояла военным провокациям извне, устрашала "тайваньских независимцев", занимающихся сепаратистской деятельностью, выполняла такие важные задачи, как защита сухопутных границ страны, защита национальных прав и интересов Китая в Мировом океане, борьба с терроризмом и поддержание стабильности общества, спасательные работы во время стихийных бедствий, борьба с эпидемией, международные миротворческие акции, эскортные миссии, оказание гуманитарной помощи, международное военное сотрудничество и т.д.

Со времени проведения XVIII съезда КПК под твердым руководством партии произошла всеобщая и революционная перестройка народной армии, которая отправляется в новый поход в совершенно новом облике. Был обеспечен синхронный рост оборонного и экономического потенциала, ускорилось формирование государственной интегрированной стратегической системы и соответствующего потенциала, была создана и усовершенствована система обеспечения и управления демобилизованными военнослужащими, стала более высокоэффективной оборонная мобилизация, стала более прочной сплоченность армии и органов власти, солидарность армии и населения. Решительно выполняя миссию и задачи в новую эпоху, народная армия, преисполненная стойкого боевого духа, своими практическими действиями защитила государственный суверенитет, безопасность и интересы развития Китая.

11. В обеспечении национальной безопасности

После начала проведения политики реформ и открытости партия уделяла повышенное внимание правильному разрешению отношений между реформами, развитием и стабильностью, занималась работой по обеспечению национальной безопасности и стабильности в обществе как фундаментальной работой партии и государства, создала благоприятную и безопасную среду для реформ, открытости и социалистической модернизации. Вступив в новую эпоху, Китай оказывался перед лицом более суровой ситуации в обеспечении национальной безопасности и невиданного ранее давления извне. Тесно переплетались между собой традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности, время от времени происходили события типа "черный лебедь" и "серый носорог". По сравнению с требованиями ситуации и задач Китаю еще не хватало возможностей для обеспечения национальной безопасности, не хватало потенциала в реагировании на разные серьезные риски, механизм координации и согласования в области обеспечения национальной безопасности еще нуждался в улучшении. ЦК партии подчеркивает, что процветание государства и благополучие народа являются самым основным и общим желанием народных масс. Необходимо всегда готовиться к худшему сценарию, заблаговременно принимать меры предосторожности, твердо отстаивать принцип "интересы государства превыше всего". Рассматривая обеспечение безопасности народа как основную цель, обеспечение политической безопасности – основу основ, обеспечение экономической безопасности – фундамент, обеспечение военной, научно-технической, культурной и общественной безопасности – гарантии, содействие международной безопасности – опору, необходимо в едином порядке планировать работу в сфере развития и безопасности, в сфере открытости и безопасности, координировать традиционные и нетрадиционные сферы безопасности, комплексно учитывать как собственную, так и всеобщую безопасность, на основе единого планирования обеспечивать и укреплять национальную безопасность.

Товарищ Си Цзиньпин подчеркнул, что национальная безопасность является делом первостепенной важности. Он выдвинул всеобъемлющую концепцию национальной безопасности, которая охватывает многие разные области, такие как политика, военное дело, территория государства, экономика, культура, общество, наука и техника, кибербезопасность, экология, ресурсы, ядерная безопасность, интересы Китая за границей, космическое пространство, океанские глубины, полярные зоны, биология и т.д. Он потребовал от всех членов партии усиливать боевой дух, улучшить собственные умения ведения борьбы, выполнить свои обязанности по осуществлению руководства и ведению работы по предотвращению и устранению различных рисков. ЦК партии глубоко осознал, что, стоя перед лицом окружения, блокады, нападок, притеснений, провокаций и подрывной деятельности извне, необходимо развивать дух китайского народа, который не верит в чертовщину и не боится злых сил, довести до конца борьбу со всеми силами, которые пытаются свергнуть руководство КПК и социалистический строй Китая, пытаются задержать и даже сорвать ход великого возрождения китайской нации. Бесконечные уступки приведут к более бесцеремонной травле, а беспринципный компромисс – к более унизительному положению.

Партия приложила усилия к созданию системы национальной безопасности и наращиванию соответствующего потенциала, учредила Центральную комиссию национальной безопасности, совершенствовала единую централизованную, высокоэффективную и авторитетную систему руководства в сфере национальной безопасности, а также соответствующую правовую, стратегическую и политическую системы, создала механизм координации работы по обеспечению национальной безопасности и механизм экстренного реагирования в этой области. Партия внедряла концепцию безопасного развития во все сферы и весь процесс государственного развития, уделяла особое внимание предотвращению и устранению всевозможных угроз, влияющих на процесс модернизации Китая, решительно отстаивала безопасность государственной власти и системы, а также идеологическую безопасность. Партия усиливала пропаганду и воспитание в сфере национальной безопасности и всенародное оборонное воспитание, укрепляла народную оборону для обеспечения национальной безопасности, содействовала подъему приграничных районов и повышению благосостояния местного населения, способствовала укреплению стабильности в приграничных районах. Партия тщательно предотвращала и решительно пресекала проникновение, а также диверсионную, подрывную и сепаратистскую деятельность враждебных сил, устояла перед крайне сильным давлением и сдерживанием извне и дала твердый отпор, развернула борьбу в целях защиты Сянгана, Тайваня, Синьцзяна, Тибета, морского суверенитета Китая и т.д., ускорила создание морской державы, эффективно защитила национальную безопасность.

После XVIII съезда КПК была всесторонне и интенсивно обеспечена национальная безопасность, удалось выдержать испытания различными рисками и вызовами, возникшими в политической, экономической и идеологической сферах, а также вызванными природными катаклизмами, что предоставило надежные гарантии для развития и процветания партии и государства, для обеспечения их долгосрочной стабильности и спокойствия.

12. В неуклонном проведении курса "одна страна – две системы" и стимулировании воссоединения Родины

После возвращения в лоно Родины Сянган и Аомэнь заново были включены в систему государственного управления и встали на широкий путь взаимного дополнения преимуществами и совместного развития с внутренними районами страны. Мы добились огромного успеха в практике реализации курса "одна страна – две системы", получившего всеобщее признание. Тем не менее, одно время под воздействием сложных внутренних и внешних факторов участились случаи противостояния Центру и провоцирования беспорядков в Сянгане, в результате чего в Сянгане сложилась тяжелая ситуация. ЦК партии подчеркнул, что необходимо всесторонне, четко и непоколебимо претворять в жизнь курс "одна страна – две системы", сохранять и совершенствовать институциональную систему осуществления курса "одна страна – две системы", неуклонно придерживаться принципа верховенства закона в управлении Сянганом и Аомэнем, поддерживать конституционный порядок особых административных районов, установленный Конституцией и основными законами КНР об обоих ОАР, реализовать полную юрисдикцию Центра над особыми административными районами, с неизменной решимостью претворять в жизнь курс "Сянганом управляют патриоты" и "Аомэнем управляют патриоты".

Всесторонне проанализировав и оценив сложившуюся ситуацию, ЦК партии принял важное решение о совершенствовании механизма реализации полной юрисдикции Центра над особыми административными районами согласно Конституции и основным законам об обоих ОАР, об улучшении соответствующих систем и механизмов ОАР по реализации Конституции и основных законов об обоих ОАР. ЦК партии оказал содействие в формировании и совершенствовании правовой системы защиты национальной безопасности в обоих ОАР и соответствующих механизмов ее применения, в разработке "Закона КНР о защите национальной безопасности в Сянганском особом административном районе", в совершенствовании системы выборов в ОАР Сянган. Более того, ЦК претворял в жизнь принцип "Сянганом управляют патриоты", оказал поддержку ОАР в улучшении института принесения госслужащими присяги. Центральное народное правительство в соответствии с законом учредило в Сянгане Управление по обеспечению национальной безопасности, администрация Сянганского особого административного района на основе закона учредила Комиссию по обеспечению национальной безопасности. Центр твердо поддерживал ОАР Сянган в усмирении беспорядков и восстановлении порядка, поддерживал администрации ОАР и их глав в осуществлении власти на основе закона, решительно предотвращал и пресекал вмешательство внешних сил в дела Сянгана и Аомэня, решительно боролся с сепаратистской, диверсионной и подрывной деятельностью и проникновением враждебных сил. Центр всесторонне поддерживал более усиленную интеграцию Сянгана и Аомэня в общую схему развития страны, обеспечивал высококачественное строительство региона "Большого залива" Гуандун–Сянган–Аомэнь, поддерживал Сянган и Аомэнь в развитии экономики и улучшении жизни народа, укреплял государственное сознание и патриотический дух сянганских и аомэньских соотечественников. Этот комплекс мер, нацеленных на решение как поверхностных, так и глубинных проблем, стал движущей силой существенного перехода от смуты к полному порядку в Сянгане, заложил прочный фундамент для стимулирования управления Сянганом и Аомэнем на основе закона, для устойчивого и долгосрочного развития практики "одна страна – две системы".

Решение тайваньского вопроса и полное воссоединение Родины – это историческая задача, к выполнению которой неизменно стремится Коммунистическая партия Китая, это общие чаяния всех сынов и дочерей китайской нации, непременное требование великого возрождения китайской нации. Четко понимая перемены, происходящие в нашу эпоху в межбереговых отношениях, партия обогащала и развивала теорию воссоединения Родины и политические установки по отношению к Тайваню, способствовала развитию межбереговых отношений в правильном направлении. Товарищ Си Цзиньпин выдвинул ряд важных концепций и политических установок по работе с Тайванем, на основе которых сформировалась общая стратегия партии для решения тайваньского вопроса в новую эпоху. Благодаря нашим активным усилиям была организована первая встреча лидеров двух берегов пролива после 1949 года, осуществлены прямые диалоги и контакты между ними. Руководствуясь концепцией "два берега – одна семья", партия содействовала мирному развитию отношений между двумя берегами, выдвинула ряд политических установок, способных принести выгоду тайваньским соотечественникам, интенсифицировала межбереговые обмены и сотрудничество в области экономики и культуры. С 2016 года тайваньские власти усиливали сепаратистскую деятельность, направленную на "независимость Тайваня", что нанесло тяжелый удар по тенденции мирного развития отношений между двумя берегами. Мы твердо придерживаемся принципа единого Китая и "Договоренностей 1992 года", категорически выступаем против любых сепаратистских действий, связанных с так называемой "независимостью Тайваня", категорически выступаем против вмешательства внешних сил, укрепляем свою ведущую роль и удерживаем за собой инициативу в отношениях между двумя берегами Тайваньского пролива. Время и преимущества для воссоединения Родины всегда на нашей стороне.

Как показывает практика, при наличии сильного руководства КПК, при опоре на великую Родину как надежный оплот, при полном единстве и сплоченности многонационального народа Китая, в том числе соотечественников из Сянганского и Аомэньского особых административных районов, а также соотечественников на Тайване, мы обязательно сможем сохранить долгосрочное процветание и стабильность Сянгана и Аомэня, обязательно сможем осуществить полное воссоединение Родины.

13. В дипломатической работе

После начала проведения политики реформ и открытости партия всегда придерживалась независимой и самостоятельной мирной внешней политики, создала благоприятную внешнюю среду для развития Китая, внесла важный вклад в дело человеческого прогресса. В новую эпоху происходят серьезные изменения в соотношении сил в международных отношениях, унилатерализм, протекционизм, гегемонизм и политика силы представляют собой растущую угрозу миру и развитию во всем мире, усиливается течение антиглобализма, мир вступает в период потрясений и преобразований. ЦК КПК особо отметил, что перед лицом суровой и сложной международной обстановки и небывалых рисков и вызовов извне, необходимо комплексно учитывать внутреннюю и внешнюю обстановку, совершенствовать системы и механизмы партийного руководства внешнеполитической работой, интенсифицировать проектирование дипломатической работы на высшем уровне, разрабатывать стратегический план по развитию дипломатии мировой державы с китайской спецификой, содействовать формированию международных отношений нового типа и созданию сообщества единой судьбы человечества, развивать общие ценности всего человечества – мир, развитие, равенство, справедливость, демократию и свободу, направлять тенденцию к прогрессу человечества.

Владея общей обстановкой во внешнеполитической работе в новую эпоху, твердо придерживаясь основной линии работы – служения делу национального возрождения и содействия прогрессу человечества, высоко неся знамя мира, развития, сотрудничества и всеобщего выигрыша, партия продвигала и совершенствовала многовекторную, многоуровневую и многомерную дипломатическую концепцию, активно развивала глобальные партнерские отношения. Мы тщательно планировали отношения с ведущими державами и содействовали координации и сотрудничеству с ними. В соответствии с концепцией доброжелательности, искренности, взаимовыгодности и инклюзивности и внешнеполитическим курсом на развитие дружественных и партнерских отношений с соседними странами мы укрепляли отношения с ними, тем самым создавая стратегическую опору для Китая, формируя сообщество единой судьбы. На основе правильного понимания справедливости и выгоды, а также концепции правдивости, деловитости, душевной близости и искренности мы укрепляли сплоченность и сотрудничество с многочисленными развивающимися странами, осуществили полный охват механизмом сотрудничества Китая с тем или иным региональным объединением. Партия поддерживала постоянные контакты с более чем 500 политическими партиями и организациями, углубляла межпартийные обмены и сотрудничество. Приспосабливаясь к новой ситуации, при которой с каждым днем происходило расширение масштаба "выхода за рубеж", партия непрерывно совершенствовала систему защиты интересов Китая за рубежом, эффективно реагировала на риски и вызовы, угрожающие интересам Китая за границей.

Принимая активное участие в реформировании и развитии системы глобального управления, Китай защищал систему международных отношений, ядром которой является Организация Объединенных Наций, охранял миропорядок, в основе которого лежит международное право, отстаивал основные нормы международных отношений, базирующиеся на целях и принципах Устава ООН, неуклонно защищал и соблюдал принцип подлинного мультилатерализма, решительно выступал против унилатерализма, протекционизма, гегемонизма и политики силы, активно продвигал развитие экономической глобализации в направлении большей открытости, инклюзивности, общедоступности, сбалансированности и всеобщего выигрыша. Китай принимал конструктивное участие в политическом урегулировании острых международных и региональных проблем, выявлял активную роль в сфере реагирования на изменение климата, сокращения бедности, борьбы с терроризмом, обеспечения кибербезопасности, защиты региональной безопасности и т.д. Китай продвигал международное сотрудничество в борьбе с эпидемией COVID-19, развертывал самую масштабную после образования Нового Китая экстренную глобальную гуманитарную акцию, оказывал многим странам, особенно развивающимся странам материальную помощь и медицинскую поддержку, а также помощь и возможность сотрудничества в области вакцин, продемонстрировав образ Китая как ответственной мировой державы.

Благодаря неустанным усилиям дипломатия мировой державы с китайской спецификой всесторонне продвигалась вперед, создание сообщества единой судьбы человечества уже стало четким ориентиром, направляющим веяние времени и указывающим направление человеческого развития. Китайской дипломатии удалось создать новую ситуацию в серьезнейших переменах в мире, трансформировать кризис в возможность на фоне глобальных беспорядков. Значительно повысилось международное влияние Китая, заметно укрепилась его притягательная и формирующая сила.

Одним словом, со времени проведения XVIII съезда КПК вся партия, армия и многонациональный китайский народ под руководством ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, упорно двигались вперед и в назначенные сроки реализовали цель полного построения среднезажиточного общества. В деле партии и государства были достигнуты исторические успехи и совершены исторические преобразования. Все это не только продемонстрировало могучие жизненные силы социализма с китайской спецификой, но и беспрецедентно укрепило сплоченность и подняло дух партии, армии и народа, предоставило более совершенные институциональные гарантии, более прочную материальную основу и более активную духовную силу для осуществления великого возрождения китайской нации. Коммунистическая партия Китая и китайский народ своей мужественной и упорной борьбой торжественно объявили миру: китайская нация совершила великий скачок – встала на ноги, стала жить лучшей жизнью и превращаться в сильную и могучую нацию.

V. ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТОЛЕТНЕЙ БОРЬБЫ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ

На протяжении ста лет КПК, неизменно следуя изначальной цели и выполняя возложенную на себя миссию, сплачивая и ведя за собой многонациональный народ страны, вписала блестящую страницу в историю развития человечества, открыла небывало светлое будущее для великого возрождения китайской нации.

1. Столетняя борьба КПК коренным образом изменила перспективы и судьбу китайского народа. С начала нового времени китайский народ подвергался жестокому угнетению со стороны империализма, феодализма и бюрократического капитализма, получил унизительное прозвище "восточноазиатский больной" от западных держав. За истекшее столетие под руководством КПК китайский народ вел великую грандиозную борьбу, окончательно избавившись от судьбы быть униженным, угнетенным и порабощенным, стал хозяином страны, общества и собственной судьбы. Непрерывно развивалась народная демократия, всесторонне была достигнута средняя зажиточность для более чем 1,4 млрд человек, непрерывно реализовывались стремления китайского народа к прекрасной жизни. Сегодня китайский народ стал более уверенным в себе, более самостоятельным и более стремительным к самоукреплению, значительнее укрепил свою решимость, непоколебимую волю и уверенность, полностью раскрыл свою могучую энергию, накопленную им в ходе исторического развития. Китайский народ проявил невиданную ранее историческую инициативу и дух творения истории, а сейчас он с полной уверенностью творит великую историю развития Китая в новую эпоху.

2. Столетняя борьба КПК открыла правильный путь к великому возрождению китайской нации. С начала нового времени китайская нация, создавшая великолепную цивилизацию, оказалась перед лицом крайне серьезного кризиса: китайской цивилизации было трудно продолжать свое развитие. Китай предстал перед миром как страна, находившаяся в состоянии полного упадка. За истекшее столетие партия, ведя за собой народ в упорной борьбе и неустанном движении вперед, успешно открыла правильный путь к великому возрождению китайской нации. Китай совершил переход от раздробленного и разобщенного состояния до высокой степени единства и национальной сплоченности, от крайней бедности, слабости и отсталости до полного осуществления средней зажиточности, процветания и могущества, от пассивного состояния, забитого и притесненного, до независимости и самостоятельности, непоколебимости и уверенности. Китай всего лишь за несколько десятилетий прошел путь индустриализации, по которому развитые страны шли на протяжении нескольких сотен лет, сотворил два чуда: динамичное экономическое развитие и длительная социальная стабильность. Сегодня перед миром стоит китайская нация, которая бурно развивается и гордо высится на Востоке мира.

3. Столетняя борьба КПК продемонстрировала могучую жизненную силу марксизма. Марксизм раскрыл законы развития человеческого общества, он является научной доктриной познания и преобразования мира. В то же время, для сохранения и развития марксистской теории и практики необходимы крайне упорные и напряженные усилия марксистов всего мира. На протяжении ста лет партия неизменно держала знамя марксизма, непрерывно содействовала его китаизации и осовремениванию, проявляя широкую душу, заимствовала все созданные человечеством лучшие достижения цивилизации, с помощью научной теории китаизированного марксизма направляла великую практику Китая. Научность и истинность марксизма были полностью проверены в Китае, его народный и практический характер в полной мере был претворен в Китае, а его открытость и современность нашли полное воплощение в Китае. Непрерывное достижение успехов в китаизации и осовременивании марксизма показало миру новый образ марксизма. Благодаря этому в масштабах всего мира в исторической эволюции и соперничестве социалистической и капиталистической идеологий и общественных строев произошел важный поворот в пользу социализма.

4. Столетняя борьба КПК оказала глубокое влияние на мировой исторический процесс. Дело нашей партии и народа является важной составляющей дела прогресса человечества. В течение прошлого столетия КПК боролась как за счастье китайского народа и возрождение китайской нации, так и за прогресс человечества и великое единение мира, своей неустанной борьбой существенно изменила тенденцию мирового развития и мироустройство. Партия, ведя за собой народ, успешно сформировала китайскую модель модернизации, создала новую форму человеческой цивилизации, открыла развивающимся странам новые пути к модернизации, предоставила совершенно новые альтернативы странам и нациям, стремящимся ускорить свое развитие и желающим сохранить собственную независимость. КПК содействовала созданию сообщества единой судьбы человечества, привнесла китайскую мудрость, китайский проект и китайскую силу для решения важнейших проблем человечества и создания чистого и прекрасного мира, в котором царят долгосрочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и инклюзивность, став важной силой продвижения развития и прогресса человечества.

5. Столетняя борьба КПК выковала Компартию Китая, идущую в авангарде эпохи. В момент своего основания партия насчитывала только 50 с лишним членов, а сегодня она уже стала крупнейшей в мире правящей партией с более чем 95 млн членов, которая руководит огромной страной с населением в более чем 1,4 млрд человек и обладает весомым глобальным влиянием. На протяжении ста лет наша партия, сохраняя свой характер и предназначение, укрепляя идеалы и убеждения, никогда не забывая о своей изначальной цели и возложенной миссии, проявляя смелость в революционных самопреобразованиях, в смертельной и упорной борьбе устояла перед различными рисками и испытаниями, понесла огромные жертвы, выработала яркие политические качества, сформировала систему духовных ценностей, источником которой является великий дух основания КПК, сохранила свой передовой характер и чистоту, непрерывно повышала потенциал в управлении государством и уровень руководства. Сейчас партия руководит китайским народом в необратимом движении к великому возрождению китайской нации по пути социализма с китайской спецификой. КПК по праву считается великой, славной и верной партией.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ СТОЛЕТНЕЙ БОРЬБЫ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ

На протяжении ста лет, ведя за собой народ в великой борьбе, КПК достигла прорывов в стремительном продвижении вперед, поднималась после неудач, развивалась в результате обобщения прошлого, накопила драгоценный исторический опыт.

1. Отстаивать партийное руководство. Коммунистическая партия Китая – это центральная сила, руководящая нашим делом. Коренная причина того, что китайский народ и китайская нация смогли изменить историческую судьбу и добиться сегодняшних великих успехов с начала нового времени, заключается в твердом руководстве Коммунистической партии Китая. История и реальность свидетельствуют о том, что без Коммунистической партии Китая не было бы Нового Китая и не могло бы быть и речи о великом возрождении китайской нации. Для эффективного управления крупнейшей в мире политической партией и страной с наибольшей численностью населения, необходимо отстаивать всестороннее руководство со стороны КПК, особенно единое централизованное руководство со стороны ЦК партии, придерживаться демократического централизма, обеспечивать роль партии в полном контроле над общей ситуацией и в координировании работы всех сторон. Если только мы будем непоколебимо отстаивать всестороннее партийное руководство, неукоснительно защищать ядро партии и авторитет ЦК, полностью реализовывать политические преимущества партийного руководства, а также твердо отстаивать партийное руководство во всех областях, всех аспектах и всех звеньях дела партии и государства, то непременно сможем гарантировать единодушное движение вперед всей партии, армии и многонационального народа страны.

2. Придерживаться принципа "народ превыше всего". КПК укоренилась в народе, она кровно связана с ним и черпает из него свои силы, именно народ дает ей самую твердую уверенность в деле управления государством и подъема страны. Завоевание сердца народа – наиболее важная политика, справедливость – самая мощная сила. Самое большое политическое преимущество партии состоит в ее тесной связи с массами, а самая большая опасность после прихода партии к власти – в отрыве от масс. КПК представляет коренные интересы самых широких слоев народа, у нее нет собственных особых интересов, она никогда не представляла интересы каких-нибудь групп по интересам, властных кругов либо привилегированных сословий. В этом кроется основная причина непобедимости КПК. Если только мы будем неизменно придерживаться беззаветного служения народу как коренного предназначения, непоколебимо следовать партийной линии масс, всегда помнить, что страна – это ее народ, народ – это страна, продолжать во всем действовать во имя народа и опираться на него, придерживаться концепции "стоять у власти во имя народа и с опорой на народ", неуклонно добиваться развития для народа и с опорой на него, стремиться к тому, чтобы плодами развития пользовался весь народ, а также твердо идти по пути к общей зажиточности всего народа, то непременно сможем руководить народом в достижении новых, более значительных побед в деле социализма с китайской спецификой. Любые попытки отделить КПК от китайского народа и противопоставить их друг другу непременно будут обречены на провал.

3. Продолжать совершать инновации в теории. Марксизм является коренной руководящей идеологией, лежащей в основе нашей партии и государства и обеспечивающей их процветание и могущество. Марксистская теория не догма, а руководство к действию, она должна развиваться по мере развития практики, только китаизация марксизма позволяет ей укорениться на китайской земле и в сознании китайского народа. Причина того, что в непрерывных поисках, в бесчисленных неудачах и при непреклонном продвижении вперед партия смогла руководить народом в успешном выполнении сложнейших задач, которые другие политические силы Китая были не в силах выполнить, заключается в том, что она неуклонно раскрепощала сознание, реалистически подходила к делу, шагала в ногу с эпохой и добросовестно работала, неизменно сочетала основные положения марксизма с конкретными условиями Китая и с превосходной традиционной китайской культурой, постоянно рассматривала практику как единственный критерий проверки истины, во всем исходила из реалий, своевременно отвечала на вопросы нашей эпохи и народа, непрерывно способствовала китаизации и осовремениванию марксизма. Товарищ Си Цзиньпин отметил, что великие социальные преобразования современного Китая – это вовсе не простое наследование китайской истории и культуры, не слепое следование модели, созданной классиками марксизма, не повторение социалистической практики других стран мира, не копирование процесса модернизации за рубежом. Если только мы будем смело и непрерывно способствовать теоретическим инновациям в соответствии с новой практикой, умело направлять новую практику с помощью новой теории, то марксизм непременно сможет продемонстрировать более могучую и более убедительную силу истины на китайской земле.

4. Неизменно сохранять независимость и самостоятельность. Независимость и самостоятельность представляют собой духовную основу китайской нации и важный принцип, лежащий в основе партии и государства. Следование собственному пути – это исторический вывод, сделанный партией в ходе своей столетней борьбы. КПК всегда прокладывает собственный путь вперед в соответствии с принципом независимости и самостоятельности, стремится к развитию нации и государства с опорой на собственные силы, отстаивает позицию того, что китайские дела должны решаться и вестись самим китайским народом. В истории человечества ни одна нация, ни одна страна не может достигнуть могущества и процветания посредством опоры на внешние силы, механического копирования чужих моделей и следования по чужим стопам. Если бы они так поступали, то они непременно бы потерпели поражение либо стали бы придатками других. Если только мы будем придерживаться курса на независимость, самостоятельность и опору на собственные силы, добросовестно изучать и заимствовать зарубежный полезный опыт, а также укреплять чувство национального достоинства и уверенность в своих силах, не поддаваться злым умыслам и не бояться внешнего давления, то обязательно сможем навсегда крепко удерживать в своих руках судьбу Китая для дальнейшего развития и прогресса.

5. Твердо следовать собственному китайскому пути. От взятого направления зависит путь, по которому предстоит идти, а сам выбранный путь определяет судьбу. КПК в ходе своей столетней борьбы, неизменно исходя из основных реалий Китая, в результате поисков проложила правильный путь, отвечающий китайским реалиям. Путь социализма с китайской спецификой – это столбовой путь, ведущий к созданию прекрасной жизни народа и великому возрождению китайской нации. Стоя на китайской земле, продолжая китайскую цивилизацию, идя по правильному пути, соответствующему китайским реалиям, партия и народ будут иметь широчайшее поле для деятельности, богатое историческое достояние и мощнейшую решимость для продвижения вперед. Если только мы не будем идти ни по старому пути с его замкнутостью и косностью, ни по ложному пути отказа от своих знамен, а будем неуклонно идти по пути социализма с китайской спецификой, то несомненно сможем превратить Китай в богатую и могущественную, демократическую и цивилизованную, гармоничную и прекрасную модернизированную социалистическую державу.

6. Всегда помнить об интересах всего мира. Поднебесная принадлежит всем, это великое Дао. КПК всегда в масштабах всего мира заботится о будущем и судьбе человечества, исходя из ведущих тенденций развития человечества, общей обстановки мировых перемен и великой истории развития Китая, правильно понимает и регулирует отношения с внешним миром. Партия придерживается открытости, отказываясь от политики замкнутости, твердо стоит на позиции взаимной выгоды и всеобщего выигрыша, отказываясь от мышления игры с нулевой суммой, решительно отстаивает справедливость и поддерживает правое дело, стоит на правильной стороне истории и стороне прогресса человечества. Если только мы будем неизменно идти по пути мирного развития, развивать себя посредством защиты мира на планете и защищать мир во всем мире посредством собственного развития, рука об руку двигаться вперед со всеми прогрессивными силами мира, не подчиняться другим и не грабить других, никогда не стремиться к гегемонии, то безусловно сможем непрерывно вкладывать свою мудрость и силы во имя развития человеческой цивилизации, вместе со всеми народами мира продвигать колесо истории вперед к светлым перспективам.

7. Непреклонно осуществлять первопроходство и новаторство. Инновации – это неиссякаемая движущая сила развития и прогресса государства и нации. Чем более великое дело мы творим, чем больше трудностей и препятствий на нашем пути, тем сильнее ощущается необходимость вести упорную борьбу и осуществлять первопроходство и новаторство. КПК, ведя за собой народ в преодолении всяких препятствий, неустанных поисках, всемерном открытии новых горизонтов и неустанном движении вперед, непрерывно продвигала теоретические, практические, институциональные и культурные инновации, а также инновации в других сферах, стремясь быть первопроходцем, вышла на путь, по которому никогда не ходили наши предшественники. Никакие трудности и препятствия не могут остановить движение КПК и китайского народа вперед. Если только мы будем отвечать веяниям эпохи, откликаться на требования народа, смело продвигать реформы, правильно понимать изменения, с научных позиций реагировать на них и активно стремиться к преобразованиям, никогда не позволять себе окостеневать и топтаться на месте, то несомненно сможем создать еще больше поразительных чудес на свете.

8. Неизменно проявлять решимость бороться. Решимость бороться и решимость побеждать – это могучая и непобедимая духовная сила партии и народа. Успехи партии и народа не упали с неба, не дарованы чужими, а достигнуты путем непрерывной борьбы. КПК родилась в условиях внутренних невзгод и внешней агрессии, росла и укреплялась в ходе преодоления неисчислимых трудностей и препятствий. Во имя народа, страны и нации, во имя идеалов и убеждений, невзирая на сильных врагов, всякие трудности и опасности на пути и серьезные вызовы, КПК никогда не показывала страха, не отступала, не боялась жертвовать собой и вела непреклонную борьбу. Если только мы будем усваивать исторические особенности новой великой борьбы, ухватиться за исторические шансы и надлежащим образом использовать их, захватывать инициативу в свои руки и применять активные меры, развивать боевой дух, повышать собственные умения ведения борьбы, а также объединять волю и силы всей партии и всего народа страны, то непременно сможем победить все предсказуемые и труднопредсказуемые риски и вызовы.

9. Придерживаться курса на единый фронт. В сплочении – сила. Формирование широчайшего единого фронта является важным чудодейственным средством нашей партии для победы над противником, а также для управления государством и его подъема. Партия всегда твердо стоит на позиции великого сплочения и великого объединения, сплачивает все силы, которые можно сплотить, и мобилизует все позитивные факторы, которые можно мобилизовать, содействует гармонии межпартийных, межэтнических, межконфессиональных отношений, отношений между различными социальными слоями, между соотечественниками в стране и за рубежом, чтобы в максимальной степени концентрировать силы на совместной борьбе. Если только мы будем непрерывно укреплять и развивать великое сплочение всех национальностей страны, великое сплочение всего китайского народа, великое сплочение всех сынов и дочерей китайской нации, упрочивать сознание общности китайской нации, создавать такую благоприятную обстановку, при которой все сыны и дочери китайской нации в стране и за рубежом единодушно и совместными силами стремятся к достижению общей цели, то непременно сможем консолидировать грандиозные силы для великого возрождения китайской нации.

10. Неизменно продолжать революционные самопреобразования. Смелые революционные самопреобразования есть та яркая особенность, которая отличает КПК от всех других политических партий. Дух революционного самопреобразования является мощной опорой для того, чтобы наша партия всегда сохраняла молодость и жизненные силы. Передовая марксистская партия не бывает врожденной, а создается в непрерывной закалке революционными самопреобразованиями. Преодолев столетние превратности судьбы, партия становилась все более энергичной и жизнеспособной. Секрет этого заключается именно в отстаивании истины и исправлении ошибок. Величие КПК заключается не в том, что она не допускает ошибок, а в том, что она никогда не скрывает своих ошибок и не уклоняется от их исправления, активно развертывает критику и самокритику, смело смотрит в лицо проблемам и занимается революционными самопреобразованиями. Если только мы будем непрерывно устранять все факторы, наносящие вред передовому характеру и чистоте партии, непрерывно уничтожать все вирусы, оказывающие разлагающее воздействие на ее здоровый организм, то обязательно сможем добиваться того, чтобы партия не разлагалась, не меняла своего цвета и стиля, чтобы она всегда была сильным руководящим ядром в историческом процессе отстаивания и развития социализма с китайской спецификой в новую эпоху.

Вышеизложенные десяти аспектов являются драгоценным опытом, накопленным в ходе длительной практики, и духовным достоянием, созданным партией и народом совместно. Поэтому мы должны вдвойне дорожить ими, придерживаться их в долгосрочной перспективе, а также непрерывно обогащать и развивать их на практике в новую эпоху.

VII. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КИТАЯ В НОВУЮ ЭПОХУ

Только преданность изначальной цели позволит довести начатое дело до конца. Коммунистическая партия Китая неизменно посвящает себя вечному великому делу китайской нации. Проделав 100-летний путь развития, КПК сейчас находится в расцвете сил и энергии. За истекшие сто лет партия успешно выполнила миссию, возложенную на нее историей и народом. Теперь она, сплачивая и ведя за собой китайский народ, встала на новый путь осуществления намеченной к столетию КНР цели. Эпоха задает нам экзамен, и мы его выполняем, а народ проверяет. Мы должны продолжить показывать хорошие результаты на экзаменах, продемонстрировать наш новый облик и добиться новых успехов в новом походе в новую эпоху.

На XIX съезде КПК был разработан двухэтапный стратегический план по осуществлению цели, намеченной к столетию КНР, а именно: с 2020 года к 2035 году в основном осуществить социалистическую модернизацию, и с 2035 года к середине нынешнего века превратить Китай в модернизированную социалистическую державу. К тому времени будет значительно повышен уровень материальной, политической, духовной культуры, а также уровень цивилизованности общества и экологической цивилизации Китая, будет осуществлена модернизация системы и потенциала государственного управления. К тому времени Китай войдет в число стран-лидеров по совокупной национальной мощи и международному влиянию, в основном будет достигнута всеобщая зажиточность населения, китайский народ будет жить еще более счастливой и благополучной жизнью, китайская нация сможет предстать в семье мировых наций с более гордо поднятой головой.

Сегодня, мы как никогда за всю историю близки к осуществлению нашей цели – великого возрождения китайской нации, и как никогда ранее уверены в своих возможностях ее реализовать. В то же время всей партии необходимо четко осознать, что великое возрождение китайской нации отнюдь не легкое дело, не праздничное шествие, на пути вперед по-прежнему существуют различные предсказуемые и непредсказуемые риски и вызовы. Нам необходимо четко осознать, что Китай по-прежнему находится и еще долгое время будет находиться на начальной стадии социализма, все еще является самой большой в мире развивающейся страной, основным противоречием китайского общества является противоречие между постоянно растущими потребностями народа в прекрасной жизни и неравномерностью и неполнотой развития. Все партийные товарищи должны накрепко запомнить кардинальный вопрос о том, что такое Коммунистическая партия Китая и к чему она стремится, понимать общую тенденцию исторического развития, укреплять свои идеалы и убеждения, твердо помнить о своей изначальной цели и миссии. Следует всегда оставаться скромными и осторожными, не зазнаваться и не горячиться, сохранять стиль упорной борьбы. Мы должны в великих победах пробуждать силу неуклонного стремления вперед, извлекать исторический урок из зигзагов и неудач, не бояться никаких опасностей, не останавливаться ни перед какими препятствиями, никак не допускать сокрушительных ошибок в кардинальных вопросах. Необходимо проявлять наибольшую стойкость подобно "бамбуку, упорно цепляющемуся за отвесную скалу", упорной борьбой стремиться к реализации поставленной цели, трезво осознавая, что "девяносто ли пройдено из ста – считай за половину пути", неустанно продвигать процесс великого возрождения китайской нации.

Вся партия должна непоколебимо придерживаться марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяопина, важных идей тройного представительства и научной концепции развития, всесторонне претворять в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, на основе марксистских подходов, воззрений и методов наблюдать за эпохой, понимать ее характерные черты и направлять тенденции ее развития, постоянно углублять знание закономерностей отправления власти компартией как правящей, закономерностей строительства социализма и закономерностей развития человеческого общества. Необходимо твердо придерживаться основной теории, основной линии и основной стратегии партии, упрочивать политическое сознание, сознание интересов целого, сознание ядра и сознание равнения, укреплять уверенность в нашем собственном пути, теории, строе и культуре, решительно отстаивать статус товарища Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК и партии в целом, неукоснительно защищать авторитет ЦК КПК и поддерживать его единое централизованное руководство. Необходимо твердо следовать системному подходу, на основе единого планирования продвигать реализацию общей схемы пятиединого строительства, согласованно осуществлять четырехаспектную всестороннюю стратегическую концепцию, исходить из условий нового этапа развития, претворять в жизнь новую концепцию развития, формировать новую архитектонику развития, содействовать высококачественному развитию. Следует всесторонне углублять реформы и расширять открытость, способствовать достижению всеобщей зажиточности, стимулировать укрепление собственного потенциала в области науки и техники, внедрять народную демократию во всем процессе, гарантировать народу положение хозяина страны. Необходимо неуклонно соблюдать принцип верховенства закона в управлении государством, неизменно претворять в жизнь систему основных ценностей социализма, последовательно обеспечивать и улучшать жизнь населения в ходе развития, продолжать поддерживать гармоничное сосуществование человека и природы, координировать работу в сфере развития и безопасности, ускорять модернизацию национальной обороны и вооруженных сил, согласованно содействовать повышению благосостояния населения, достижению могущества страны и созданию прекрасного Китая.

Все члены партии должны всегда поддерживать кровные связи с народными массами, твердо стоять на позиции народа, отстаивать статус народа как субъекта, уважать творческую инициативу народа, следовать концепции развития, в которой народ занимает центральное место. Необходимо защищать социальное равенство и справедливость, прилагать особые усилия для решения проблемы неравномерности и неполноты развития, для решения актуальных и сложных проблем, которые наиболее беспокоят народные массы и решения которых с нетерпением ждет народ, непрерывно и эффективно реализовывать, защищать и развивать коренные интересы самых широких слоев народа, сплачивать многонациональный народ страны и вести его за собой в неустанной борьбе за прекрасную жизнь.

Все члены партии должны всегда помнить, что "горести и страдания побуждают к подъему и развитию, а беззаботность и погоня за наслаждениями приводят к упадку и гибели", должны постоянно думать о будущем и замечать потенциальные опасности в условиях спокойной жизни, продолжать продвигать партийное строительство в новую эпоху как новую великую программу. Необходимо придерживаться принципов всестороннего устрожения внутрипартийного управления, решительно и неуклонно продвигать работу по улучшению партийного стиля, созданию неподкупного аппарата и борьбе с коррупцией, смело смотреть в лицо выпавшим на долю партии испытаниям, связанным с долгосрочным пребыванием у власти, с проведением реформ и расширением открытости, с развитием рыночной экономики и с вызовами внешней среды, решительно преодолевать опасности духовной лени, недостатка умений, отрыва от масс, коррупции и других негативных явлений. Необходимо сохранять величественный дух героизма – "чем труднее и опаснее, тем смелее рваться вперед", смело вести борьбу, совершенствовать умения и навыки ведения борьбы, как говорится, "встретившись с горой, прокладывать дорогу; встретившись с рекой, возводить мост", не отступать ни перед какими трудностями, не унывать ни при каких неудачах, стремиться к тому, чтобы корабль дела социализма с китайской спецификой продолжал рассекать волны и смело двигаться вперед, ни перед чем не останавливаясь.

Развитие дела партии и народа требует последовательной борьбы целых поколений китайских коммунистов, поэтому необходимо вплотную взяться за подготовку продолжателей дела как наш основной курс. Необходимо продолжать воспитывать людей в духе идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, объединять людей с помощью идеалов и убеждений партии, выращивать людей в духе основных ценностей социализма, воодушевлять людей исторической миссией великого возрождения китайской нации, и таким образом воспитывать и подготавливать огромное количество продолжателей, которые способны выполнить важные задачи, поставленные перед ними эпохой. Необходимо непрерывно воспитывать и отбирать высококвалифицированных и профессиональных кадровых работников, особенно лучших молодых кадровых работников, которые обладают высокими моральными и деловыми качествами и отличаются преданностью, честностью и готовностью брать на себя ответственность. Необходимо воспитывать и направлять многочисленных членов партии и кадровых работников, чтобы они осознанно стали убежденными последователями и преданными исполнителями идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи. Они должны всегда помнить об истине: "работа по-деловому несет стране процветание, а пустая болтовня наносит ей вред", воспитать патриотические чувства и готовность оправдать доверие народа, стремиться к идейному благородству, обладать высоким мастерством для выполнения возложенных на них задач. Необходимо непрерывно принимать в ряды партии передовые элементы разного профиля, особенно выдающихся молодых людей, развертывать воспитательную работу среди молодых членов партии и содействовать тому, чтобы они всегда считали знамя партии своим собственным знаменем, направление партии – своим направлением, воля партии – своей волей, чтобы они наследовали революционную кровь и развивали славные традиции партии, в борьбе прошли через всякие невзгоды, повидали и познали свет, укрепили силы и волю, повысили свои способности. Необходимо непрерывно воспитывать и выковывать патриотически настроенных, самоотверженных, смело стремящихся к новаторству выдающихся специалистов, искренне беречь, всем сердцем воспитывать и должным образом использовать их, чтобы сконцентрировать для участия в великой борьбе партии и народа незаурядные таланты разного профиля.

ЦК партии призывает всех членов партии, армию и многонациональный народ страны еще теснее сплотиться вокруг ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, целиком и полностью претворять в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, всемерно развивать великий дух основания КПК, никогда не забывать ни о пережитых в прошлом невзгодах, ни о достигнутых в прошлом успехах, быть достойными своей миссии и обязанностей, ни в коем случае не переставать стремиться к своей великой мечте о будущем. Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо самозабвенно трудиться, смело и твердо продвигаться вперед, непреклонно бороться за реализацию приуроченной к столетию КНР цели и осуществление китайской мечты о великом возрождении китайской нации. Мы глубоко убеждены, что Коммунистическая партия Китая и китайский народ, которые завоевали великие победы и славу за истекшие сто лет, непременно завоюют еще более великие победы и славу в новом походе в новую эпоху!