70 лет назад скончался Иосиф Сталин

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Ровно 100 лет назад был подписан договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик.





К 1922 году на территории бывшей Российской империи сложилось шесть республик: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Азербайджанская ССР, Армянская ССР и Грузинская ССР. В марте 1922 года возникла Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика, в состав которой вошли Грузия, Армения и Азербайджан, информирует gazeta.ru.





Их взаимодействие друг с другом определялось специальными договорами, предусматривавшими совместные меры по созданию единых вооруженных сил, денежной системы, внешней и внутренней политики, включая образование, делопроизводство, суд.





Декларация прав народов России", принятая в 1917 году, гарантировала "равенство и суверенность народов", их право на "свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства". Тогда, в условиях распада Российской империи и стремления наций к самоопределению, большевики не рискнули реализовать план "единой интернациональной республики".





Предпосылками создания единого государства послужило нахождение у власти большевиков и схожесть государственного устройства, а также общие экономические связи и перспективы появления единой системы внешней безопасности.





В августе 1922 года Политбюро ЦК РКПсоздало комиссию для рассмотрения вопроса о взаимодействиях РСФСР и других советских республик. Решающую роль в ней играл Сталин, который был тогда наркомом по делам национальностей, а с апреля 1922 года - Генсеком ЦК РКП. Он разработал проект резолюции комиссии "О взаимоотношениях РСФСР с независимыми республиками", первым пунктом которого значилось: "Признать целесообразным формальное вступление независимых Советских республик: Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии и Армении в состав РСФСР, оставив вопрос о Бухаре, Хорезме и ДВР открытым и ограничившись принятием договоров с ними по таможенному делу, внешней торговле, иностранным и военным делам и прочее".





В партийных кругах проект Сталина был воспринят неоднозначно.





Осенью 1922 года с ним ознакомился Ленин и предложил взамен другую форму государственного объединения - образование нового союзного государства как федерации равноправных республик.





В соответствии с его указаниями пленум ЦК в октябре 1922 года постановил: "Признать необходимым заключение договора между Украиной, Белоруссией, федерацией Закавказских республик и РСФСР об объединении их в Союз Социалистических Советских Республик с оставлением за каждой из них права свободного выхода из состава Союза". Высшим органом нового Союза было предложено считать союзный ВЦИК, а исполнительным - союзный Совнарком.





29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов четырех республик, РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР, был подписан договор об образовании СССР.





30 декабря 1922 года состоялся I Всесоюзный съезд Советов, где договор был утвержден.





wikipedia.org





Со времени образования советских республик государства мира раскололись на два лагеря: лагерь капитализма и лагерь социализма, - говорилось в Декларации об образовании СССР. - Там, в лагере капитализма - национальная вражда и неравенство, колониальное рабство и шовинизм, национальное угнетение и погромы, империалистические зверства и войны.





Здесь, в лагере социализма - взаимное доверие и мир, национальная свобода и равенство, мирное сожительство и братское сотрудничество народов".





Согласно декларации, "в условиях диктатуры пролетариата, сплотившей вокруг себя большинство населения, оказалось возможным уничтожить в корне национальный гнет, создать обстановку взаимного доверия и заложить основы братского сотрудничества народов", "отбить нападения империалистов всего мира, внутренних и внешних" и "успешно ликвидировать гражданскую войну, обеспечить свое существование и приступить к мирному хозяйственному строительству".





В качестве причин, по которым было необходимо образовать единое государство, указывались неустойчивость международного положения, опасность новых нападений и "само строение Советской власти, интернациональной по своей классовой природе".





Также делегаты выразили надежду на то, что новое союзное государство "послужит верным оплотом против мирового капитализма и новым решительным шагом по пути объединения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику".





Сам договор включал 26 пунктов, которые определяли структуру высших органов власти, регулировали судебную деятельность и вопросы бюджетов республик, устанавливали единое гражданство, символику и столицу СССР. Пункт 26 закреплял право республик на свободный выход из СССР.





В 1924 году с небольшими изменениями договор вошел в первую, а затем и в последующие редакции Конституции СССР.





В 1924 году в СССР вошла Туркменская ССР, в 1925 Узбекская ССР, в 1929 Таджикская ССР. В 1936 году вошла Казахская и Киргизская ССР. В 1940 году к СССР были присоединены Молдавская, Латвийская, Литовская и Эстонская ССР. 31 марта 1940 года была образована Карело-Финская ССР, которая просуществовала до 1956 года, после чего была преобразована в Карельскую АССР.





Можно выделить несколько этапов развития советского государства и сопутствующие им реальные события, отмечет histrf.ru.





Военный коммунизм





Это один из самых сложных периодов становления нового, советского государства. Закончившаяся Первая мировая война нанесла непоправимый урон всему экономическому хозяйству страны. Тысячи предприятий были разрушены, по всей стране свирепствовал голод. Политическая нестабильность, массовое недовольство населения и отдельных социальных групп вылились в вооруженное противостояние, которое вошло в историю как Гражданская война 1917-1922 годов.





histrf.ru





Молодая республика одновременно вела борьбу против белых армий и интервентов. Гражданская война закончилась полной победой молодой советской республики, и начались первые действия по восстановлению разрушенного хозяйства.





НЭП





Новая экономическая политика" - такое название получила программа большевиков, принятая на Х съезде РКП. Первоочередными задачами программы стали восстановление экономики, нормализация отношений города и деревни, решение проблемы стабилизации денег и успокоение деревни, недовольной продразверсткой, которая провоцировала крестьян на усиление повстанческого движения. Перед страной стояла задача и восстановления международных отношений.





В итоге НЭП дал положительные результаты. Начался рост экономического развития. Увеличился национальный доход, материальное положение граждан стало более устойчивым. Активно шел процесс восстановления промышленности и сельского хозяйства.





Однако, несмотря на то что во многом программа была успешной, она начала постепенно сворачиваться. Сказалось усиливающееся противоречие между экономикой и политикой. Частный сектор стремился обеспечить свои политические гарантии, что шло вразрез с генеральной линией большевиков. Это спровоцировало и внутрипартийную борьбу.





Период индустриализации и коллективизации





В декабре 1925 года на XIV съезде партии был взят курс на индустриализацию, которую планировалось провести в максимально сжатые сроки.





Главной целью явилось стремление ликвидировать гигантскую пропасть в экономическом развитии между СССР и западными странами.





Был разработан первый пятилетний план - на 1928-1932 годы. В управление народным хозяйством вносились плановые начала, на предприятиях разворачивалась борьба за экономию ресурсов и финансов, с тем чтобы направить сэкономленные средства на строительство новых заводов и фабрик. Основу новой экономики должен был составить государственный сектор, частнику же в ней места не было. За первую пятилетку намечалось осуществить крупнейшие вложения в развитие тяжелой промышленности. Развитие легкой и пищевой промышленности в это время отходило на второй план.





histrf.ru





В это же время страна переходит и к массовой коллективизации сельского хозяйства. Одной из ее причин стало изыскание средств для финансирования индустриализации. Деньги было решено взять из деревни. Коллективизация проводилась жесткими, часто насильственными методами. Сегодня индустриализация и коллективизация в СССР именуются Великим переломом.





Результатом неимоверных усилий Советского Союза стал гигантский рывок в развитии промышленности. С 1929 по 1940 год было построено 8,5 тысячи крупных предприятий. В это время в основном была выполнена программа электрификации страны (ГОЭЛРО). Завершалась культурная революция.





rambler.ru





Темпы роста промышленного производства были в три раза выше, чем в Российской империи в начале века. Это позволило СССР стать не только индустриальной державой, но и выйти в лидеры среди промышленно развитых стран.





Но наряду с вопросами экономического развития приходилось решать вопросы и защиты Отечества от проявлений внешней агрессии.





В 1929 году начался советско-китайский конфликт. Это вооруженное столкновение было спровоцировано китайской стороной из-за совместного пользования Китайско-Восточной железной дорогой, которая была построена в конце XIX века Российской империей.





Начались провокации на границе СССР, КВЖД была захвачена, 200 граждан Советского Союза, обслуживающие дорогу, были арестованы. Для защиты от китайской агрессии была создана Особая Дальневосточная армия под командованием В. К. Блюхера, которая разгромила китайские войска, и по Хабаровскому протоколу восстановилось прежнее положение на КВЖД.





В 1938 году японские милитаристы провели проверку боеспособности Советского Союза в районе озера Хасан в Приморском крае. Три японские дивизии, кавалерийский полк и механизированная бригада сделали попытку вторгнуться на территорию СССР. 6-9 августа советские войска разгромили вторгшуюся японскую армию и восстановили границы в прежнем положении.





Период мобилизационной модели экономики





Этот период для страны можно назвать наиболее тяжелым. СССР продолжал наращивать темпы экономического развития. По-прежнему строились заводы, фабрики, гидроэлектростанции. Вместе с тем в это время обостряются противоречия внутри партии.





Усиление личной власти Сталина способствовало и усилению тоталитарного общества. Идеология формировала новое мышление и восприятие.





В 1937 году начался период массовых репрессий. Практически без руководства осталась Красная Армия.





В этих условиях продолжалась активная работа по перевооружению армии, созданию новых образцов вооружения.





30 ноября 1939 года началась Советско-финская война. Поводом для войны стали многочисленные и безуспешные попытки заключения договора между СССР и Финляндией об обмене территориями. Этот обмен был жизненно необходим для обеспечения обороны Ленинграда (ныне Санкт-Петербург). Отказывая, финская сторона стала устраивать провокации на границе. 30 ноября Красная Армия перешла границу и начала боевые действия. Война продолжалась более трех месяцев и показала слабые стороны подготовки Красной Армии. Не хватало современного оружия, теплой одежды и умелого руководства. Только 13 марта в Москве был подписан договор, по которому необходимые территории перешли Советскому Союзу. Решился вопрос защиты Ленинграда.





andreistp.livejournal.com





До июня 1941 года в стране принимались беспрецедентные меры подготовки к возможной войне с Германией. 22 июня 1941 года Германия и ее сателлиты внезапно напали на Советский Союз. Война стала для страны оборонительной и справедливой и получила название Великой Отечественной. Советская армия уничтожила фашистских агрессоров, освободила Советский Союз и сорвала планы по уничтожению нашего государства. Были освобождены народы Европы.





historyrussia.org





Победа в этой войне была обеспечена беспримерным мужеством и стойкостью советского народа, проявившимися не только в регулярной армии, но и в партизанском движении, в тылу. Победе способствовал и высокий профессионализм советских военачальников.





9 мая 1945 года была подписана капитуляция фашистской Германии.





ru.wikipedia.org





Период устойчивого развития





Новый этап в жизни советского государства начинается со смертью Сталина в марте 1953 года. Этот период в развитии советской государственности характеризуется началом демократизации общества. Прекращаются репрессии, ликвидируется ГУЛАГ. Начинается процесс реабилитации невинно пострадавших.





В рассматриваемый период принимаются меры по повышению эффективности управления народным хозяйством. Происходят изменения в трудовом законодательстве, в направлении повышения материального и социального обеспечения граждан. Принимается план построения материально-технической базы коммунизма.





histrf.ru





Активно развивается атомная энергетика и электроника. Первый человек отправлен в космос. Начинается освоение целинных и залежных земель, расширяется доля легкой промышленности.





Предпосылки распада СССР





К 1980-м годам СССР оказался в состоянии системного кризиса, сообщает ТАСС.





pereprava.org





Значительная часть населения разуверилась в догмах официально декларируемой коммунистической идеологии. Проявилось экономическое и технологическое отставание Советского Союза от западных государств. Попытка реформирования политической системы в годы перестройки 1985-1991 годов привела к обострению всех имевшихся противоречий. В 1988-1990 годах по инициативе генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева была значительно ослаблена роль КПСС. В 1988 году началось сокращение партаппарата, была проведена реформа избирательной системы. В 1990 году в Союзе была изменена конституция, ликвидирована статья 6, в результате чего КПСС полностью отделили от государства. При этом межреспубликанские отношения не подвергались пересмотру, что привело на фоне ослабления партийных структур к резкому росту сепаратизма и обострению этнических конфликтов в союзных республиках (к середине 1990 года в результате межнациональных столкновений более 600 тысяч граждан СССР стали беженцами или вынужденными переселенцами).





Парад суверенитетов









yeltsin.ru В стране началось движение за независимость республик, в ходе которого их власти провозглашали верховенство республиканских законов над союзными. Этот процесс получил название "парад суверенитетов". 16 ноября 1988 года Верховный Совет (ВС) Эстонской ССР принял декларацию о государственном суверенитете республики и внес изменения в республиканскую конституцию, которые позволяли приостанавливать действие союзных законов на территории Эстонии. 26 мая и 28 июля 1989 года аналогичные акты были приняты Литовской и Латвийской ССР. 11 и 30 марта 1990 года в Литве и Эстонии и 4 мая того же года в Латвии были подписаны законы о восстановлении независимых государств. Среди других республик первым суверенитет провозгласил Азербайджан (23 сентября 1989 года). В течение 1990 года подобные акты были приняты во всех союзных республиках.





Декларация о государственном суверенитете РСФСР была принята 12 июня 1990 года I съездом народных депутатов республики. Во второй половине 1990 года руководство РСФСР во главе с председателем Верховного Совета Борисом Ельциным значительно расширило полномочия российского правительства, министерств и ведомств. Собственностью республики были объявлены находящиеся на ее территории предприятия, отделения союзных банков и др. 24 декабря 1990 года ВС РСФСР принял закон, согласно которому действие союзных актов на территории республики могло быть приостановлено, если они нарушают суверенитет РСФСР. Предусматривалось также, что все решения органов власти СССР вступают в силу в российской республике только после их ратификации местным Верховным Советом.





17 марта 1991 года в РСФСР было проведено голосование по вопросу учреждения поста президента республики (за - 69,85%). 12 июня 1991 года им был избран Борис Ельцин.





Попытки заключения нового Союзного договора





С целью остановить дезинтеграцию президент СССР Михаил Горбачев на последнем XXVIII съезде КПСС 2-13 июля 1990 года предложил заключить новый Союзный договор, который предусматривал сохранение СССР как федерации равноправных суверенных республик. За союзными органами власти сохранялся узкий объем полномочий: организация обороны и обеспечение государственной безопасности, выработка и осуществление внешней политики, разработка стратегии экономического развития и так далее. Эта инициатива была поддержана 3 декабря 1990 года ВС СССР и 24 декабря того же года IV съездом народных депутатов СССР. На съезде также было принято решение о проведении всесоюзного референдума о сохранении СССР "как обновленной федерации равноправных суверенных республик". Референдум состоялся 17 марта 1991 года. В нем приняли участие 80% граждан, имевших на это право. За сохранение Союза высказались 76,4% избирателей, против - 21,7%. Армения, Грузия, Молдавия, Литва, Латвия и Эстония отказались от проведения плебисцита на своей территории.



