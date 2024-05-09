08.05.2024, 10:23 5551
79 лет назад был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии
Фото: historyrussia.org
Рассказать друзьям
8 мая 1945 года подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, ознаменовавший победу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и завершение Второй мировой войны в Европе, сообщает портал historyrussia.org.
Акт о капитуляции подписывался дважды. В первый раз акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 7 мая 1945 года в Реймсе.
От имени германского верховного командования его подписал начальник оперативного штаба верховного командования вооруженными силами Германии генерал-полковник Альфред Йодль, от англо-американской стороны - начальник главного штаба союзных экспедиционных сил генерал-лейтенант армии США Уолтер Беделл Смит, от СССР - представитель ставки верховного главнокомандования при командовании союзников генерал-майор Иван Суслопаров. Он не получил к этому времени инструкций от верховного главнокомандования и подписал акт с оговоркой, что этот документ не должен исключать возможность подписания другого акта по требованию одной из стран-союзниц. Акт также в качестве свидетеля подписал заместитель начальника штаба национальной обороны Франции бригадный генерал Франсуа Севез. Капитуляция нацистской Германии вступала в силу 8 мая в 23.01 по среднеевропейскому времени (9 мая в 01.01 по московскому времени). Документ был составлен на английском языке, и только английский текст был признан официальным.
Кроме того, союзниками был разработан и согласован документ, озаглавленный "Безоговорочная капитуляция Германии", который был утвержден правительством США 9 августа 1944 года, правительством СССР - 21 августа 1944 года и правительством Англии - 21 сентября 1944 года. Он состоял из четырнадцати статей, в которых, помимо военных условий капитуляции, также говорилось, что СССР, США и Англия "будут обладать в отношении Германии верховной властью" и предъявят дополнительные политические, административные, экономические, финансовые, военные и другие требования. В свою очередь текст, подписанный в Реймсе, содержал пять статей, затрагивающих только вопрос о капитуляции немецких армий на поле боя.
8 мая руководители США, Великобритании и Франции объявили о победе над Германией, а советское правительство не согласилось и потребовало подписания официального акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, так как боевые действия на советско-германском фронте еще продолжались: подписанный Реймский акт немецкая сторона нарушила - канцлер Германии адмирал Карл Дениц отдал приказ немецким войскам на Восточном фронте отходить на запад, а в случае необходимости пробиваться туда с боем.
Иосиф Сталин заявил, что акт должен быть торжественно подписан в Берлине: "Договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и признать. Капитуляция должна быть учинена как важнейший исторический акт и принята не на территории победителей, а там, откуда пришла фашистская агрессия, - в Берлине, и не в одностороннем порядке, а обязательно верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции".
Союзники согласились провести церемонию вторичного подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии и ее вооруженных сил в Берлине, сообщает РИА Новости.
Подходящее помещение было найдено в Карлхорсте, так как в Берлине было сложно найти целое здание.
Принятие безоговорочной капитуляции фашистской Германии от советской стороны было поручено командующему 1-м Белорусским фронтом маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову, отмечает ТАСС в своем досье. 8 мая 1945 года в 22 часа по центральноевропейскому времени (24 часа по московскому времени) представители советского верховного главнокомандования, а также союзного верховного командования вошли в зал, где должна была пройти церемония подписания. Церемонию открыл маршал Жуков, поприветствовавший представителей союзных армий в занятом Советской армией Берлине.
Акт был составлен в девяти экземплярах (по три экземпляра на русском, английском и немецком языках). От германской стороны документ подписали: начальник верховного главнокомандования вермахта, генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, представитель Люфтваффе (Военно-воздушных сил) генерал-полковник Ганс Штумпф и представитель Кригсмарине (Военно-морских сил) адмирал Ганс фон Фридебург. Безоговорочную капитуляцию приняли маршал Георгий Жуков (от советской стороны) и заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами маршал Артур Теддер (Великобритания). В качестве свидетелей свои подписи поставили генерал Карл Спаатс (США) и генерал Жан де Латр де Тассиньи (Франция). В документе оговаривалось, что подлинными являлись английский и русский тексты. Один экземпляр акта был сразу же вручен Кейтелю. Другой подлинный экземпляр акта утром 9 мая был доставлен самолетом в ставку верховного главнокомандования Красной армии. Полный экземпляр (т.е. на трех языках) Акта о военной капитуляции Германии, а также подлинный документ с подписью Деница, удостоверяющий полномочия Кейтеля, Фридебурга и Штумпфа, хранится в Фонде международных договорных актов Архива внешней политики Российской Федерации. Еще один подлинный экземпляр акта находится в Вашингтоне в Национальном архиве США, говорится в материале РИА Новости.
Процедура подписания капитуляции закончилась 8 мая в 22.43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 00.43 по московскому времени). После подписания акта германское правительство было распущено, а поверженные немецкие войска полностью сложили оружие.
Этот день стал одной из главных дат в истории человечества. 9 мая мы в буквальном смысле "со слезами на глазах" отмечаем праздник, важный абсолютно для каждого из нас, - День Победы.
новости по теме
05.05.2024, 16:09 15101
Сегодня исполнилось 206 лет со дня рождения Карла Маркса
Фото: msk.kprf.ru
Рассказать друзьям
Выдающийся ученый и мыслитель, общественный деятель, один из основоположников коммунистической идеологии Карл Маркс родился 5 мая 1818 года в прусском городе Трире Рейнской провинции.
Маркс - основоположник принципов исторического и диалектического материализма. В сфере экономики ему принадлежит заслуга создания теории прибавочной стоимости. В области политики он разработал теорию классовой борьбы. Вместе с Ф. Энгельсом создал цельное политическое, экономическое, философское учение, названное в его честь марксизмом", - пишет сайт Medium.
К разработке своей экономической теории Маркс приступил в 50-х годах 19 века.
Наряду с изучением политической экономии, социальной философии, права и других социальных наук, Маркс осваивал огромный фактический материал различных научных дисциплин (вплоть до математики, агрохимии и минералогии)", - сообщает источник.
Некоторые вещи Маркс предсказал с точностью: что небольшая группа очень богатых людей будет управлять мировой экономикой, что капиталистическая система неустойчива и до смерти пугает нас своими цикличными финансовыми кризисами, а индустриализация улучшила отношения между людьми", - пишет BBC News.
Источник также приводит пять идей Маркса, которые воплотили в современном мире, а некоторые из них легли в основу трудового законодательства разных стран.
- Дети должны учиться в школе, а не работать
- У людей должно быть свободное время, и они сами могли решать, что с ним делать
- От работы нужно получать удовольствие
- Люди должны стремиться к переменам
- Маркс также предупреждал о сближении государства и большого бизнеса и призывал присматривать за СМИ
Работу над своей самой известной книгой "Капитал", написанной в соавторстве с Фридрихом Энгельсом, Маркс начал в 1863 году. В 1867 году вышел первый том "Капитала". Второй и третий тома, над которыми Маркс трудился до конца жизни, Энгельс опубликовал уже после его смерти.
С именем Маркса связана разработка на основе творческого осмысления накопленных к XIX столетию прогрессивных доктрин, строго научного анализа особенностей развития исторических, экономических и иных процессов целостной теории, указавшей всему человечеству дорогу в достойное будущее, к освобождению людей труда от эксплуатации и от бесправия", - пишет сайт КПРФ.
В информации приводится любопытный факт: в 2008 году, когда вся планета оказалась охваченной финансово-экономическим кризисом, в "развитых" странах наблюдалось увеличение спроса на труды Карла Маркса.
Дело дошло до того, что даже часть представителей мировой "элиты" стала заявлять об исчерпанности буржуазного строя. За последние годы из уст высокопоставленных государственных руководителей ряда капиталистических стран тоже звучали аналогичные признания", - констатирует источник.
Карл Маркс не только был крупным теоретиком, но и занимался активной общественной деятельностью. В 1864 году он выступил в роли организатора международного товарищества рабочих, которое впоследствии было названо Первым Интернационалом и оказало огромное влияние на рабочее и социалистическое движение.
В последние годы Маркс активно участвовал в создании пролетарских партий. Умер создатель марксизма 14 марта 1883 года в Лондоне, похоронили его на Хайгетском кладбище.
01.05.2024, 07:48 32966
Международный день солидарности трудящихся: как отмечали 1 Мая в СССР
Фото: sputnik.kz
Рассказать друзьям
1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник - День труда (Праздник Весны и Труда), который изначально носил название День международной солидарности трудящихся, сообщает Calend.ru.
1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией.
В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах.
Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой классовой борьбы, имел "политическую окраску" и отмечался демонстрациями, украшенными портретами политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, призывами, плакатами и диаграммами о достижениях в той или иной отрасли народного хозяйства, науки, культуры. Но постепенно этот контекст терялся.
Сегодня праздник отмечается в более чем 140 странах и территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая. Для ряда стран традиция собирать людей под знамена профсоюзов еще сохранилась, но в большинстве государств это все же не политический праздник, а именно День труда, яркий весенний праздник, когда организуются народные гуляния, выступления артистов, ярмарки, мирные шествия и множество увеселительных мероприятий. А для кого-то это просто еще один выходной, в течение которого можно отдохнуть или провести время с семьей.
С 1918-го в РСФСР 1 мая праздновали День Интернационала. В первые годы становления новой страны это был выходной день, когда проходили шествия физкультурников и рабочих с различными политическими лозунгами. В 1928-м количество выходных дней увеличили - нерабочими стали 1 и 2 мая, сообщает РБК.
Власти Советского Союза полагали, что праздник побудит рабочих Европы и США объединиться против капитализма. В СССР и странах Восточного блока 1 мая отмечали громкими военными парадами, в которых участвовали высшие должностные лица правительства и партии.
В 1933 году появилась еще одна традиция празднования Первомая в СССР - воздушные парады. Именно 1 мая миру показали самолет "Максим Горький", И-16 и другие достижения советской авиапромышленности. Майские парады (за исключением периода Великой Отечественной войны) проводили вплоть до 1968-го.
В 1970-х в СССР 1 и 2 мая переименовали в День международной солидарности трудящихся. На смену военным парадам пришли более массовые шествия рабочих с флагами и транспарантами. Один из самых знаменитых первомайских лозунгов "Мир! Труд! Май!" - измененная строка из стихотворения Маяковского "Солнечный флаг".
Поскольку в СССР было два официальных выходных ко Дню труда, советские граждане успевали поучаствовать и в шествии, и в так называемых маёвках. Если в дореволюционной Российской империи это были нелегальные собрания рабочих, то после слово чаще стали использовать для обозначения пикника с шашлыками.
Постепенно День международной солидарности трудящихся терял свое изначальное значение и становился просто дополнительным выходным в году. Последняя официальная первомайская демонстрация в СССР прошла 1 мая 1990 года.
Постепенно День международной солидарности трудящихся терял свое изначальное значение и становился просто дополнительным выходным в году. Последняя официальная первомайская демонстрация в СССР прошла 1 мая 1990 года.
Сегодня в Казахстане 1 мая - День единства народа нашей страны.
30.04.2024, 15:09 35931
30 апреля 1945 года - водружено Знамя Победы над Рейхстагом
Фото: dosaaf.ru
Рассказать друзьям
30 апреля 1945 года, 1409-й день войны, активным ходом шла Берлинская операция. Интенсивная подготовка к штурму Рейхстага началась накануне - 29 апреля. Парламент, помимо прочего, являлся еще и одним из центральных опорных пунктов в системе обороны Берлина. Здание Рейхстага с трех сторон было окружено рекой Шпрее. Все подходы к зданию беспрепятственно простреливались всеми видами оружия, что идеально для ведения круговой обороны. Гарнизон Рейхстага насчитывал от 1 до 3 тысячи солдат и офицеров, среди которых были вооруженные эсэсовцы, солдаты фольксштурма, летчики, артиллеристы и курсанты. Немцы основательно подготовились к штурму: все окна были заделаны и превращены в узкие амбразуры. Здание было опоясано несколькими рядами траншей, соединенных с подвалами. Одним словом, оборона Рейхстага была очень серьезной, он представлял собой настоящую крепость.
29 апреля подразделения 525-го стрелкового полка форсировали Шпрее. Утром того же дня с интенсивной артподготовки начались бои за так называемый дом Гиммлера. К 4 часам 30 минутам 30 апреля яростное сопротивление гитлеровцев было сломлено, здание министерства было полностью очищено от врага. Путь на Рейхстаг был свободен, сообщает mgri.ru.
Поскольку взятие Рейхстага имело политическое, военное и историческое значение, военный совет передал всем стрелковым дивизиям армии красные знамена. В штурме принимало участие множество подразделений, каждое из которых имело собственное Красное Знамя.
Первая попытка взять здание парламента с ходу успехом не увенчалась. Для проведения штурма к Рейхстагу были подтянуты артиллерия (в том числе и реактивная) и танки. Артподготовка штурма началась в 13:00. Артиллерийский огонь прямой наводкой вели более сотни орудий. После проведения артподготовки началась первая волна штурма, однако наступление забуксовало - немцы ответили шквальным огнем.
В 18:00 начался второй штурм. В атаку пошли бойцы батальонов С.А. Неустроева В.И. Давыдова и К.Я. Самсонова. И вот, то тут, то там на изрешеченном осколками снарядов здании Рейхстага начали появляться импровизированные красные флажки.
Однако гитлеровцы продолжали контролировать верхние этажи здания, в слепой безнадежной ярости поливая наступающих бойцов шквальным огнем. Замурованный центральный вход в здание также не стал для воодушевленных советских солдат серьезным препятствием. По некоторым свидетельствам, кирпичная кладка, закрывавшая вход, была проломлена тараном. Так или иначе, советские бойцы ворвались в здание, начались схватки за каждое помещение. Несмотря на звериное сопротивление нацистов, советские бойцы быстро овладели первым этажом здания. Часть немцев отошли в подвальные помещения, многие успели бежать на верхние этажи.
Штурм здания осложняло и то, что оно пылало. Горело все - помимо гранат, широко применявшихся с обеих сторон, штурмующие начали применять огнеметы. Постепенно сопротивление немцев сошло на нет, и советским бойцам удалось прорваться на крышу.
Штурмовое знамя №5 Военного совета 3-й ударной армии было поручено водрузить разведчикам М.А. Егорову и М.В. Кантария. При поддержке группы бойцов, возглавляемых лейтенантом А.Б. Берестом, и роты И.Я. Сьянова Егоров и Кантария достигли крыши здания. Ровно в 21 час 50 минут 30 апреля 1945 года над Рейхстагом было водружено Знамя Победы. За героизм и умелое руководство боем В.И. Давыдов, С.А. Неустроев, К.Я. Самсонов, М.А. Егоров и М.В. Кантария получили звезды Героев Советского Союза.
22.04.2024, 11:12 60186
154 года исполняется со дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина
Фото: gazeta.ru
Рассказать друзьям
Сегодня, 22 апреля 2024 года, исполняется 154 года со дня рождения революционера, основателя партии большевиков и советского государства, теоретика марксизма и вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина.
Будущий вождь мирового пролетариата появился на свет в 1870 году в семье инспектора народных училищ Симбирской губернии Ильи Николаевича Ульянова, сообщает historyrussia.org.
Тот был сыном бывшего крепостного крестьянина, но сам дослужился до чина действительного статского советника, что давало право на потомственное дворянство. Детство Ленина было счастливым: большая любящая семья, игры и, конечно, книги - в пять лет Володя Ульянов уже бегло читал. Поступив в Симбирскую гимназию, во всем, что касалось учебы, был неизменно на голову выше сверстников.
Вот что пишет одноклассник Володи Ульянова А. Н. Наумов, будущий министр царского правительства:
Способности он имел совершенно исключительные, обладал огромной памятью, отличался ненасытной научной любознательностью и необычайной работоспособностью… Воистину, это была ходячая энциклопедия… Он пользовался среди всех его товарищей большим уважением и деловым авторитетом, но… нельзя сказать, чтобы его любили, скорее - ценили… В классе ощущалось его умственное и трудовое превосходство… хотя… сам Ульянов никогда его не выказывал и не подчеркивал".
Ирония судьбы: директором гимназии, в которой учился молодой Ульянов, был Ф. М. Керенский - отец будущего непримиримого оппонента Ленина. Именно он рекомендовал прилежного Володю Ульянова для поступления в Казанский университет.
Ни в гимназии, ни вне ее, - писал Керенский, - не было замечено за Ульяновым ни одного случая, когда бы он словом или делом вызвал в начальствующих и преподавателях… непохвальное о себе мнение".
Все прочили Владимиру Ульянову блестящее будущее на государственной службе. Никаких определенных политических убеждений у него тогда еще не было. В 1887 году он поступает на юридический факультет, однако спустя несколько месяцев его отчисляют за участие в студенческих беспорядках. Причиной столь резкого поворота стала казнь родного брата Александра, осужденного за подготовку покушения на царя. Для всей семьи это был, говоря современным языком, шок: никто до последнего не знал о революционных взглядах старшего брат, мать - Мария Александровна - писала прошение императору с просьбой о помиловании. Но приговор привели в исполнение в мае того же года.
Сам Владимир Ульянов с тех пор тоже под надзором полиции. Он все больше проникается революционными идеями, несколько лет после отчисления штудирует "прогрессивные" журналы и труды Чернышевского - они оказали на него решающее влияние. Впрочем, скоро жизнь, казалось бы, вернулась в привычное русло: в 1891 году Ульянов экстерном окончил юридический факультет Петербургского университета, потом работал в Самаре помощником присяжного поверенного. А в 1893 году переехал в Санкт-Петербург, где вступил в марксистский кружок студентов Технологического института.
Спустя два года, в мае 1895-го Владимир Ульянов впервые отправился за границу, где встретился с крупнейшими деятелями международного рабочего движения. По возвращении он объединил существовавшие на тот момент разрозненные марксистские кружки в "Союз борьбы за освобождение рабочего класса", главной целью которого стало свержение самодержавия. И хотя деятельность "союза…" вскоре была прервана, но именно с того момента начался путь к революции 1917 года.
Кстати, Глеб Кржижановский так писал о Крупской:
Владимир Ильич мог найти красивее женщину, вот и моя Зина была красивая, но умнее, чем Надежда Константиновна, преданнее делу, чем она, у нас не было…"
В начале XX века революционная активность набирает обороты, хотя сам Ульянов после ссылки уезжает за границу. Чтобы наладить связи между социал-демократическими кружками, решено было выпускать политическую рабочую общероссийскую газету. Однако в России это было невозможно. В 1901 году "Искра" начала печататься в Швейцарии. В ее редакцию входили Георгий Плеханов, Павел Аксельрод, Вера Засулич, Владимир Ульянов, Юлий Мартов и Александр Потресов.
В 1905 - 1907 годах Ленин находился в Швейцарии, но продолжал активно сотрудничать с русскими революционерами. На короткий срок он нелегально возвратился в Петербург, чтобы руководить революционным движением, однако вскоре вновь уехал за границу.
В начале Первой мировой войны, находясь на территории Австро-Венгрии, Ленин был арестован по подозрению в шпионаже в пользу Российского правительства. Впрочем, вскоре был освобожден - благодаря участию австрийских социал-демократов. После этого он уехал в Швейцарию, где выдвинул лозунг о превращении грабительской империалистической войны в войну гражданскую.
В следующий раз Ленин возвратился в Россию уже после Февральской революции. На следующий день после прибытия в Петроград он выступил со своими знаменитыми "Апрельскими тезисами", в которых изложил программу перехода от буржуазно-демократической революции к социалистической, а также призвал к свержению временного правительства.
Приехав только 3 апреля ночью в Петроград, я мог, конечно, лишь от своего имени и с оговорками относительно недостаточной подготовленности выступить на собрании 4 апреля с докладом о задачах революционного пролетариата", - говорил Ленин на собрании партий большевиков, меньшевиков и демократов в Таврическом дворце.
В октябре 1917 года, после государственного переворота и свержения самодержавия, власть в стране полностью перешла к советам. В ходе последовавшей Гражданской войны Ленин стал главным идеологом политики "военного коммунизма": он одобрил создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Ленин активно проводил политику красного террора, массовые расстрелы и ссылки любых "неблагонадежных" стали нормой борьбы за укрепление власти. Любые восстания жестоко подавлялись.
Этот курс был прекращен лишь тогда, когда стало очевидно: победу одержали красные. В 1921 году "военный коммунизм" был отменен, а продовольственная разверстка была заменена продовольственным налогом. Ленин провозгласил так называемую новую экономическую политику, которая разрешила частную свободную торговлю. Одновременно шла работа по электрификации страны.
В 1922 году здоровье Ленина пошатнулось. В мае и декабре 1922 года вождь перенес два инсульта. Впрочем, он успел сделать главное - официально создать новую страну - Союз Советских социалистических Республик. 29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов советов РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР был подписан договор об образовании СССР. Этот документ был утвержден днем позже - 30 декабря 1922 года на I Всесоюзном съезде советов.
Третий инсульт, который Ленин перенес уже спустя несколько месяцев, сделал его фактически недееспособным. Примерно через год он скончался в своей резиденции в Горках.
27 января 1924 года, после пятидневного прощания, гроб с забальзамированным телом Ленина перенесли в Мавзолей на Красную площадь.
15.04.2024, 07:02 83971
7 апреля Джеки Чану исполнилось 70 лет
Фото: Ethan Miller / Getty Images
Рассказать друзьям
7 апреля исполнилось 70 лет Джеки Чану - актеру, режиссеру, певцу и кумиру миллионов зрителей по всему миру. "Лента.ру" вспоминает творческий путь Джеки и рассказывает, как он сумел придумать собственный неповторимый стиль, позволяющий ему оставаться звездой на протяжении уже нескольких десятилетий.
В середине марта Джеки Чан попал в новости благодаря неудачной фотографии со своей встречи с фанатами. Пользователи соцсетей по всему миру не на шутку встревожились, стали сетовать на беспощадное время и желать великому гонконгскому актеру здоровья.
Тут волей-неволей пришлось вспомнить, что нестареющему Джеки уже 69 лет, а время на свой лад обтачивает всех - от преклонного возраста никто не застрахован. Тем более Чан, который прожил всю жизнь до настоящего момента буквально без страховки: из-за привычки самостоятельно исполнять все трюки в своих фильмах его жизнь уже давно отказываются страховать даже самые рисковые компании.
Актер говорит, что в его теле от макушки до кончиков пальцев не осталось ни одной косточки, которая не была бы сломана хотя бы один раз.
Он даже нашел способ превратить последствия рискованных съемок в аттракцион: классические фильмы Чана вроде "Доспехов Бога" зрители обычно досматривали до самых последних кадров, поскольку там показывали нарезку неудачных - и очень травматичных - дублей.
За головокружительной актерской карьерой и многочисленными травмами несколько теряется тот факт, что Джеки Чан не просто актер, а фигура из тех, про кого говорят "человек эпохи Возрождения". Зрителям по всему миру известно, что он режиссер и продюсер своих фильмов, но не все в курсе, что Джеки сам пишет и исполняет в них песни.
На его счету 20 музыкальных дисков - он большая звезда китайской эстрады. И не случайно, что именно в этом качестве Чан был приглашен выступить на закрытии Олимпийских игр в Пекине.
В человеческой жизни все, как известно, начинается с детства - вот и привычка заниматься всем и сразу у Джеки именно оттуда. В семь лет родители отдали его в пекинскую оперную труппу, члены которой, помимо пения, традиционно занимаются акробатикой и боевыми искусствами. Тогда Чана звали данным при рождении именем Чан Конг-Санг - "рожденный в Гонконге". Отдав сына на обучение, родители улетели на заработки в Австралию. В оперной школе Чан провел десять лет. Там он овладел не только разнообразными искусствами, но и прикладными навыками - например, железной дисциплиной. Здесь же он познакомился с Саммо Хуном и Юэнь Бяо, которые впоследствии стали его ближайшими друзьями и партнерами. Благодаря Саммо Хуну Чан попал и на съемочную площадку, снявшись среди прочего в массовке классических фильмов Брюса Ли "Выход дракона" и "Кулак ярости". Национальный кумир Брюс Ли был, разумеется, образцом и для молодого актера. Сразу запустить карьеру в кино, впрочем, не вышло, так что Чан уехал к родителям в Австралию.
Имя Джеки молодой человек получил, работая на стройке в Канберре.
Вернувшись в Гонконг, Чан предпринял еще одно хождение в кино, подвизавшись сниматься у маститого продюсера Ло Вэя, который наградил Джеки новым псевдонимом Чэн Юэнь Лун - "Уже дракон". В этот период, в начале семидесятых, Джеки снялся в нескольких картинах, где не слишком успешно выполнял роль имперсонатора Брюса Ли - таких в тогдашнем гонконгском кино было много. К этому периоду относятся "Разборка в Гонконге" и "Новый кулак ярости" - сезонные фильмы, которые сегодня помнят лишь настоящие фанаты Чана. Прорыв случился в 1978-м, когда Джеки снялся в двух картинах режиссера Юэнь У-Пина.
Змея в тени орла", и особенно "Пьяный мастер", наконец указали молодому мастеру кунг-фу путь развития. Набор боевых талантов, невероятная работоспособность, личное обаяние и темперамент сдетонировали, запустив Джеки Чана в высшие эшелоны национального жанрового кинематографа.
Джеки рассказывал, что подробнейшим образом разбирал работы Чарли Чаплина и Бастера Китона, которые стали для него не только кумирами, но и учителями в профессии. Тесные рамки фильма о боевых искусствах были расширены благодаря уникальному чувству юмора и включению в арсенал жанра элементов слэпстика. Насчет того, как именно Джеки использовал наследие Бастера Китона, сегодня существуют самостоятельные большие исследования.
Дело, впрочем, по всей видимости, даже не в юморе как таковом и даже не в невероятной выносливости и отваге. Просто Чан - сознательно или интуитивно - нашел совершенно логичный путь для азиатского кино про драки, которое после смерти Брюса Ли переживало кризис, казавшийся непреодолимым. Ли был не просто бойцом, он еще при жизни стал мистической фигурой, каждое движение которого было овеяно аурой чуда человеческого духа. После смерти эти свойства моментально обрели легендарный, мифологический статус, соревноваться с которым было бессмысленно, да и не нужно. Чан вывел на экраны новый тип героя - вертлявого, ловкого, чуть нелепого парня, с которым зрителю было легко себя ассоциировать. Важно здесь еще и то, что этот образ оказался очень удобен практически в любом жанре.
Нащупав индивидуальный почерк, Джеки развил его в своих режиссерских работах - "Проекте А", "Полицейской истории" и "Доспехах Бога". Постепенно Чан взял под контроль все стадии производства, став не только постановщиком и актером, но и каскадером, композитором, оператором.
Уже в восьмидесятых Джеки Чан был не просто именем, а полноценным предприятием полного цикла, приносящим огромный, баснословный доход. Харизма как тогда, так и сейчас помогает Джеки отбиваться от вызовов нового времени. Несмотря на многочисленные (и, по всей видимости, небезосновательные) обвинения в мизогинии и сложные отношения с детьми, он остается народным героем, одной из главных звезд гонконгского кино. Даже сегодня, когда после возвращения в состав Китая местная индустрия переживает очередной кризис.
Разумеется, такому амбициозному артисту и хваткому бизнесмену, как Джеки Чан, было тесно даже в статусе главной гонконгской кинозвезды. Попытки завоевать Голливуд он начал еще в восьмидесятых, однако настоящей победой стала "Разборка в Бронксе". Режиссер Стэнли Тун сумел снять гонконгский фильм в Америке, сохранив все характерные особенности азиатской кинематографии. Эта картина сделала Чана звездой в США, так что следующей работой стал уже "Час пик" с Крисом Такером. Снимаясь в фильме Бретта Рэтнера, Джеки еще нетвердо знал английский, так что традиционная финальная нарезка неудачных дублей содержит и те, в которых он путает слова. С этого момента Чан стал желанным гостем в Голливуде - правда, по большей части на правах партнера главного героя-американца. Среди работ голливудского периода - и "Шанхайский полдень", и "Вокруг света за 80 дней".
Однако главной художественной победой, пожалуй, стоит считать менее успешного в коммерческом смысле "Иностранца". Фильм поставил режиссер "Казино "Рояль" Мартин Кэмпбелл, который сумел раскрыть драматический потенциал Джеки и превратить его возрастные изменения в преимущества.
На родине Чан тоже работать, конечно, не переставал. Кульминацией позднего гонконгского периода стали "Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак". С этим фильмом Джеки во второй раз попал в Книгу рекордов Гиннесса как актер с наибольшим количеством упоминаний в титрах - их здесь пятнадцать. Ранее он стал рекордсменом по более очевидному поводу - за наибольшее число трюков в карьере.
12.04.2024, 11:32 97441
12 апреля - День советской космонавтики: как человек покорял просторы галактики
Фото: chg.msr.mosreg.ru
Рассказать друзьям
Ежегодно 12 апреля во всем мире отмечается День космонавтики. Учрежден этот праздник был 9 апреля в 1962 году в СССР. В 1968 году Международная авиационная федерация придала этому празднику статус международного. В этот день во всем мире вспоминают первый полет человека в космос и передовые достижения в освоении просторов Вселенной.
История человечества в космосе началась 12 апреля 1961 года, когда советский космонавт Юрий Гагарин осуществил полет на корабле "Восток-1", сообщает газета "Известия".
В 1957 году Советский Союз уже сделал значительный шаг вперед в космической гонке, запустив первый искусственный спутник Земли. Это событие послужило началом космической эры и вызвало повышенный интерес к исследованиям в этой сфере.
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории полет в космос. Корабль "Восток-1" с 27-летним космонавтом на борту взлетел со стартовой площадки Байконура и провел на орбите Земли 108 минут.
Космическое судно состояло из отдельных модулей, включая аппаратуру для автоматического возвращения. Во время полета Гагарин выполнял задачи по наблюдению и сбору данных о состоянии своего организма в космическом пространстве.
Полет российского космонавта вызвал огромное волнение и восхищение не только в СССР, но и во всем мире. Он стал символом технического и научного превосходства советской космической программы, а сам Гагарин - национальным героем.
После успешной экспедиции многие страны начали разрабатывать собственные космические программы. Первый полет человека открыл путь для дальнейших исследований космоса и вдохновил многих молодых людей по всему миру стремиться познать тайны Вселенной.
Юрий Гагарин продолжал служить в советской космической программе после своего полета, но 27 марта 1968 года во время тренировки произошла авиационная катастрофа, в которой он погиб. В честь смелого путешествия человека к звездам 12 апреля отмечают Всемирный день авиации и космонавтики.
7 апреля 2011 года Организация Объединенных Наций (ООН) заявила, что в мире наступает новая космическая эра. И в связи с этим на специальном пленарном заседании провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос. В этот день сотрудники мировой космической сферы также празднуют "Юрьеву ночь".
Зарубежные астронавты организуют вечеринки с угощениями, конкурсами. Обязательно подобные мероприятия проводятся на МКС", - рассказал "Ленте.ру" первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.
Вступив в 21-й век, мы видим поразительные успехи космической техники - вокруг Земли обращаются десятки тысяч спутников, космические аппараты совершили посадку на Луну, привезя оттуда образцы грунта. Впоследствии на Марс и Венеру опускались автоматические зонды, несколько космических аппаратов покинули пределы Солнечной Системы и несут на себе послания Внеземным Цивилизациям, сообщает издание calend.ru.
Поэтому, провозглашая этот праздник - Международный день полета человека в космос, Генеральная ассамблея ООН выразила глубокую убежденность "в общей заинтересованности человечества в содействии исследованию и использованию космического пространства, являющегося достоянием всего человечества, в мирных целях, в расширении масштабов этой деятельности и в продолжении усилий по обеспечению всем государствам возможности пользоваться связанными с этим выгодами".
Сам же праздник было рекомендовано отмечать на международном уровне ежегодно 12 апреля в ознаменование начала космической эры для человечества, вновь подтверждая важный вклад космической науки и техники в достижение целей устойчивого развития и повышение благосостояния государств и народов, а также в обеспечение реализации их стремления сохранить космическое пространство для мирных целей.
11.04.2024, 17:17 102001
11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
Фото: Мемориальный комплекс Бухенвальд в Веймаре (ФРГ) (скульптурная группа Фрица Кремера, 1952—1958 годы). 21 сентября 2013 года. / ru.wikipedia.org
Рассказать друзьям
11 апреля ежегодно отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (International Day of Fascist Concentration Camps Prisoners Liberation), который установлен в память о восстании узников концлагеря Бухенвальд (Германия) 11 апреля 1945 года, сообщает РИА Новости.
Концентрационные лагеря (места массового пребывания людей, заключенных под стражу по политическим, социальным, расовым, религиозным и иным признакам) широкое распространение получили в фашистской Германии.
Первый немецкий концлагерь был создан в марте 1933 года на окраине города Дахау на территории бывшего порохового и патронного завода. Изначально он предназначался для содержания тысяч противников нацистского режима (оппозиционных политиков, священников), а также евреев, цыган, гомосексуалистов, уголовников и душевнобольных. Затем в лагерь стали заключать "асоциальные элементы" - бродяг, пьяниц, хулиганов. С началом Второй мировой войны (1939-1945) туда начали привозить советских военнопленных, которых в основном расстреливали. Всего в Дахау в результате планомерного уничтожения заключенных, издевательств, непосильного труда и преступных медицинских опытов, согласно документам лагерного учета, погибли 32 099 человек (реальная цифра составляет около 41,5 тысячи человек без учета отправленных в другие лагеря и умерших там).
К началу войны в тюрьмах и концлагерях Германии находилось 300 тысяч немецких, австрийских и чешских антифашистов. В последующие годы на территории оккупированных стран Европы Третий рейх создал гигантскую сеть концлагерей, превращенную в места организованного систематического убийства миллионов людей.
Одним из крупнейших нацистских концлагерей был Бухенвальд, который начал функционировать в 1937 году близ города Веймара (Тюрингия). По разным данным, имел от 66 до 130 филиалов и внешних рабочих команд. Через лагерь прошли около 265 тысяч человек из 33 стран, из которых свыше 56 тысяч, в том числе 19 тысяч советских граждан, погибли от истощения, болезней, истязаний, были казнены или подвергнуты преступным медицинским опытам. В лагере действовали антифашистские группы Сопротивления.
11 апреля 1945 года узники Бухенвальда, которые узнали о подходе к лагерю войск союзников, организовали успешное восстание. Отряды сопротивления взяли лагерь под свой контроль, пленив 76 человек. Представители 10 стран создали лагерный совет и комиссии для обеспечения выживания. Позднее в тот же день разведывательный отряд 6-й танковой дивизии США вошел в Освенцим с северной стороны.
12 апреля в лагерь вошли регулярные части армии США. Из лагеря было освобождено около 21 тысячи человек, из них 900 - дети.
После освобождения концлагерей советскими, американскими и британскими войсками мир узнал о всех ужасах нацистских преступлений. Были обнаружены массовые захоронения, горы умерших заключенных лежали непогребенными. Немногие выжившие из-за тяжкого труда, голода и издевательств были абсолютно истощены. Почти все страдали от болезней. Многие не могли двигаться. Более 400 заключенных Бухенвальда умерли уже после освобождения.
В число всемирно известных нацистских концлагерей также вошли: Освенцим - четыре миллиона узников, Майданек - 1,38 миллиона, Маутхаузен - 122 тысячи, Заксенхаузен - 100 тысяч, Равенсбрюк - 92,7 тысячи, Треблинка - 80 тысяч, Штуттгоф - 80 тысяч. Количество детей до 14 лет в этих лагерях составляло 12-15%. Десятки тысяч жертв насчитывали и концлагеря, которые были созданы гитлеровцами на территории СССР - Саласпилс, Алитус, Озаричи, 9-й форт Каунаса.
В годы Второй мировой войны через 1100 концлагерей и примерно 14 тысяч мест заключения прошли почти 20 миллионов человек. Около 12 миллионов узников были уничтожены. Это 25% от общих человеческих потерь в этой войне. Всего более двух миллионов детских жизней были прерваны в местах заключения. В целом за годы войны погибло около 13 миллионов детей.
Система германских концлагерей была ликвидирована вместе с разгромом гитлеризма, она была осуждена приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге (1945-1946) как преступление против человечности.
22 июня 1988 года был образован Международный союз бывших малолетних узников фашизма. В него вошли граждане Армении, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии, России, Узбекистана, Украины, Эстонии, а также Болгарии, прошедших в детском возрасте концлагеря, гетто, тюрьмы, и другие места принудительного содержания, созданные нацистской Германией на территориях Третьего Рейха и его союзников в оккупированных областях СССР и других стран Европы.
На момент образования союз объединил около 1,2 миллиона бывших малолетних узников. Малолетние узники фашизма - принципиально новая в мировой истории категория невольных участников и безвинных жертв войны. Это последние живые свидетели преступлений фашистов и нацистов.
По состоянию на 2023 год их осталось менее 300 тысяч. В настоящее время союз продолжает свою работу по сохранению информации о трагических событиях тех лет, проводит встречи бывших малолетних узников лагерей, митинги памяти и другие мероприятия.
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей во всем мире отмечается памятными мероприятиями, поминовением погибших, поклонением их памяти, возложением цветов к могилам и местам захоронения жертв фашизма.
08.04.2024, 14:47 112746
Это самое крупное стихийное бедствие в Казахстане за 80 лет - Токаев о паводках
Фото: mazhilis_kz
Рассказать друзьям
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к жителям страны в связи с тяжелой паводковой ситуацией в республике, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе своего обращение президент Казахстана сообщил следующее:
- возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет;
- из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в десяти регионах страны: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях;
- в Казахстане создан республиканский штаб во главе с премьер-министром;
- все спасательные работы на местах находятся личном контроле главы государства;
- главное - не допустить человеческих жертв;
- правительству Казахстана дано поручение правительству разбронировать государственный материальный резерв, помочь жителям;
- всем пострадавшим будет оказана финансовая и другая необходимая помощь, все материальные потери будут компенсированы;
- информационному штабу необходимо непрерывно и всесторонне оповещать граждан обо всех принимаемых государством мерах;
- казахстанцам следует доверять только официальным источникам информации.
Напомним, в стране сохраняется сложная паводковая обстановка. По последним данным, из-за паводков эвакуированы почти 76 тысяч человек.
В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки. В Погранслужбе РК предупредили о возможном ограничении движения в 5 регионах Казахстана.
Политолог Уразгали Сельтеев назвал потопы в Казахстане из ряда вон выходящей ситуацией. По его словам, региональные власти проваливают практически любой паводковый сезон, а за провалы отделываются выговорами.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
Читаемое
09.05.2024, 09:00В Казахстане празднуют День Победы 09.05.2024, 10:218541Сильные магнитные бури прогнозируются 11 мая 09.05.2024, 09:474931Создать бесшовную логистику в ЕАЭС призвал президент Казахстана 09.05.2024, 12:064361С Днем Победы! 09.05.2024, 12:222801На Красной площади начался парад Победы 02.05.2024, 12:40303896В первом квартале в бюджет Казахстана поступило 4,5 трлн тенге - Минфин 02.05.2024, 13:40302246ЕБРР приглашает женщин-предпринимателей на программу обучения "Женщины в микробизнесе" 03.05.2024, 14:09248031Строительство газоперерабатывающих заводов в РК: условия сделки с Катаром утвердили в правительстве 02.05.2024, 11:53233866Парламент одобрил поправки в соглашение о транзите российской нефти через Казахстан в Китай 02.05.2024, 15:21224301Задушил на кухне и сбежал: убийцу молодой женщины судят в Актюбинской области 26.04.2024, 15:16325386Около 230 гектаров земли возвращены в рекреационную зону в Алматы 02.05.2024, 12:40303896В первом квартале в бюджет Казахстана поступило 4,5 трлн тенге - Минфин 02.05.2024, 13:40302246ЕБРР приглашает женщин-предпринимателей на программу обучения "Женщины в микробизнесе" 25.04.2024, 16:48277381В Алматы прошла акция по посадке деревьев дружбы 25.04.2024, 15:53273976Новые дорожные знаки утверждены в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?