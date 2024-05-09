79 лет назад был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии

Фото: Ethan Miller / Getty Images

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7 апреля исполнилось 70 лет Джеки Чану - актеру, режиссеру, певцу и кумиру миллионов зрителей по всему миру. " Лента.ру " вспоминает творческий путь Джеки и рассказывает, как он сумел придумать собственный неповторимый стиль, позволяющий ему оставаться звездой на протяжении уже нескольких десятилетий.





В середине марта Джеки Чан попал в новости благодаря неудачной фотографии со своей встречи с фанатами. Пользователи соцсетей по всему миру не на шутку встревожились, стали сетовать на беспощадное время и желать великому гонконгскому актеру здоровья.





Тут волей-неволей пришлось вспомнить, что нестареющему Джеки уже 69 лет, а время на свой лад обтачивает всех - от преклонного возраста никто не застрахован. Тем более Чан, который прожил всю жизнь до настоящего момента буквально без страховки: из-за привычки самостоятельно исполнять все трюки в своих фильмах его жизнь уже давно отказываются страховать даже самые рисковые компании.





Актер говорит, что в его теле от макушки до кончиков пальцев не осталось ни одной косточки, которая не была бы сломана хотя бы один раз.





Он даже нашел способ превратить последствия рискованных съемок в аттракцион: классические фильмы Чана вроде "Доспехов Бога" зрители обычно досматривали до самых последних кадров, поскольку там показывали нарезку неудачных - и очень травматичных - дублей.





За головокружительной актерской карьерой и многочисленными травмами несколько теряется тот факт, что Джеки Чан не просто актер, а фигура из тех, про кого говорят "человек эпохи Возрождения". Зрителям по всему миру известно, что он режиссер и продюсер своих фильмов, но не все в курсе, что Джеки сам пишет и исполняет в них песни.





На его счету 20 музыкальных дисков - он большая звезда китайской эстрады. И не случайно, что именно в этом качестве Чан был приглашен выступить на закрытии Олимпийских игр в Пекине.





В человеческой жизни все, как известно, начинается с детства - вот и привычка заниматься всем и сразу у Джеки именно оттуда. В семь лет родители отдали его в пекинскую оперную труппу, члены которой, помимо пения, традиционно занимаются акробатикой и боевыми искусствами. Тогда Чана звали данным при рождении именем Чан Конг-Санг - "рожденный в Гонконге". Отдав сына на обучение, родители улетели на заработки в Австралию. В оперной школе Чан провел десять лет. Там он овладел не только разнообразными искусствами, но и прикладными навыками - например, железной дисциплиной. Здесь же он познакомился с Саммо Хуном и Юэнь Бяо, которые впоследствии стали его ближайшими друзьями и партнерами. Благодаря Саммо Хуну Чан попал и на съемочную площадку, снявшись среди прочего в массовке классических фильмов Брюса Ли "Выход дракона" и "Кулак ярости". Национальный кумир Брюс Ли был, разумеется, образцом и для молодого актера. Сразу запустить карьеру в кино, впрочем, не вышло, так что Чан уехал к родителям в Австралию.





Имя Джеки молодой человек получил, работая на стройке в Канберре.





Вернувшись в Гонконг, Чан предпринял еще одно хождение в кино, подвизавшись сниматься у маститого продюсера Ло Вэя, который наградил Джеки новым псевдонимом Чэн Юэнь Лун - "Уже дракон". В этот период, в начале семидесятых, Джеки снялся в нескольких картинах, где не слишком успешно выполнял роль имперсонатора Брюса Ли - таких в тогдашнем гонконгском кино было много. К этому периоду относятся "Разборка в Гонконге" и "Новый кулак ярости" - сезонные фильмы, которые сегодня помнят лишь настоящие фанаты Чана. Прорыв случился в 1978-м, когда Джеки снялся в двух картинах режиссера Юэнь У-Пина.





Змея в тени орла", и особенно "Пьяный мастер", наконец указали молодому мастеру кунг-фу путь развития. Набор боевых талантов, невероятная работоспособность, личное обаяние и темперамент сдетонировали, запустив Джеки Чана в высшие эшелоны национального жанрового кинематографа.





Джеки рассказывал, что подробнейшим образом разбирал работы Чарли Чаплина и Бастера Китона, которые стали для него не только кумирами, но и учителями в профессии. Тесные рамки фильма о боевых искусствах были расширены благодаря уникальному чувству юмора и включению в арсенал жанра элементов слэпстика. Насчет того, как именно Джеки использовал наследие Бастера Китона, сегодня существуют самостоятельные большие исследования.





Дело, впрочем, по всей видимости, даже не в юморе как таковом и даже не в невероятной выносливости и отваге. Просто Чан - сознательно или интуитивно - нашел совершенно логичный путь для азиатского кино про драки, которое после смерти Брюса Ли переживало кризис, казавшийся непреодолимым. Ли был не просто бойцом, он еще при жизни стал мистической фигурой, каждое движение которого было овеяно аурой чуда человеческого духа. После смерти эти свойства моментально обрели легендарный, мифологический статус, соревноваться с которым было бессмысленно, да и не нужно. Чан вывел на экраны новый тип героя - вертлявого, ловкого, чуть нелепого парня, с которым зрителю было легко себя ассоциировать. Важно здесь еще и то, что этот образ оказался очень удобен практически в любом жанре.





Нащупав индивидуальный почерк, Джеки развил его в своих режиссерских работах - "Проекте А", "Полицейской истории" и "Доспехах Бога". Постепенно Чан взял под контроль все стадии производства, став не только постановщиком и актером, но и каскадером, композитором, оператором.





Уже в восьмидесятых Джеки Чан был не просто именем, а полноценным предприятием полного цикла, приносящим огромный, баснословный доход. Харизма как тогда, так и сейчас помогает Джеки отбиваться от вызовов нового времени. Несмотря на многочисленные (и, по всей видимости, небезосновательные) обвинения в мизогинии и сложные отношения с детьми, он остается народным героем, одной из главных звезд гонконгского кино. Даже сегодня, когда после возвращения в состав Китая местная индустрия переживает очередной кризис.





Разумеется, такому амбициозному артисту и хваткому бизнесмену, как Джеки Чан, было тесно даже в статусе главной гонконгской кинозвезды. Попытки завоевать Голливуд он начал еще в восьмидесятых, однако настоящей победой стала "Разборка в Бронксе". Режиссер Стэнли Тун сумел снять гонконгский фильм в Америке, сохранив все характерные особенности азиатской кинематографии. Эта картина сделала Чана звездой в США, так что следующей работой стал уже "Час пик" с Крисом Такером. Снимаясь в фильме Бретта Рэтнера, Джеки еще нетвердо знал английский, так что традиционная финальная нарезка неудачных дублей содержит и те, в которых он путает слова. С этого момента Чан стал желанным гостем в Голливуде - правда, по большей части на правах партнера главного героя-американца. Среди работ голливудского периода - и "Шанхайский полдень", и "Вокруг света за 80 дней".





Однако главной художественной победой, пожалуй, стоит считать менее успешного в коммерческом смысле "Иностранца". Фильм поставил режиссер "Казино "Рояль" Мартин Кэмпбелл, который сумел раскрыть драматический потенциал Джеки и превратить его возрастные изменения в преимущества.





На родине Чан тоже работать, конечно, не переставал. Кульминацией позднего гонконгского периода стали "Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак". С этим фильмом Джеки во второй раз попал в Книгу рекордов Гиннесса как актер с наибольшим количеством упоминаний в титрах - их здесь пятнадцать. Ранее он стал рекордсменом по более очевидному поводу - за наибольшее число трюков в карьере.