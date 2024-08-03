02.08.2024, 16:10 2231
79 лет назад завершилась Потсдамская конференция
Фото: mil.ru
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Ровно 79 лет назад, 2 августа 1945, назад завершилась Потсдамская конференция.
Конференция проходила с 17 июля по 2 августа 1945 года в пригороде Берлина, где собрались главы стран антигитлеровской коалиции для обсуждения послевоенного устройства мира. Советскую делегацию возглавлял Иосиф Сталин, американскую после смерти Франклина Рузвельта в апреле - президент Гарри Трумэн, английскую - премьер-министр Уинстон Черчилль, а с 28 июля после победы на парламентских выборах лейбористской партии Клемент Эттли. В работе конференции также приняли участие министры иностранных дел, военные советники и эксперты, сообщает ТАСС.
Потсдамская конференция и принятые на ней решения стали продолжением договоренностей, достигнутых на Ялтинской конференции 1945 года.
Разоружение Германии
Центральное место в работе конференции заняла германская проблема.
Было достигнуто соглашение о полном разоружении и демилитаризации Германии, упразднении всех ее вооруженных сил, ликвидации военной промышленности, а также уничтожение национал-социалистской партии и подконтрольных ей организаций, предотвращение всякой нацистской и милитаристской деятельности или пропаганды в стране. Военные преступники предавались суду. Но союзники указывали, что "не намерены уничтожать или ввергнуть в рабство немецкий народ". Предусматривалась реконструкция политической жизни Германии на демократической основе. Учреждались органы самоуправления по всей стране, хотя центрального правительства было решено пока не создавать.
Система четырехсторонней оккупации Германии
На конференции была окончательно согласована система четырехсторонней оккупации Германии, которая должна была служить ее демилитаризации и демократизации; предусматривалось, что на время оккупации верховная власть в Германии будет осуществляться главнокомандующими вооруженными силами СССР, США, Великобритании и Франции, каждым в своей зоне оккупации.
Дискуссии развернулись вокруг вопроса о репарациях с Германии. В конечном итоге был одобрен позональный принцип взимания репараций - каждой державой из своей зоны оккупации. Кроме этого, для СССР было предусмотрено частичное получение репараций из западных зон. СССР обязывался передать часть репараций Польше. Военно-морской флот Германии делился в равных пропорциях между тремя державами-победительницами. Делился и торговый флот.
Новая польско-германская граница
Потсдамским соглашением была определена новая польско-германская граница по линии Одер - Западная Нейсе, установление которой было подкреплено решением конференции о выселении немецкого населения, оставшегося в Польше, а также в Чехословакии и Венгрии. Американская и британская делегации подтвердили также свое согласие о передаче СССР города Кенигсберга (ныне Калининград. - Прим. ред.) с прилегающими территориями.
Война с Японией
Участники конференции обсудили проблему участия СССР в войне с Японией. Сталин заявил, что Советский Союз будет готов открыть боевые действия в середине августа.
Последствия
Переговоры в Потсдаме имели неоднозначные последствия и показали, что между союзниками имеются разногласия. Тем не менее сохранялась возможность разрешать их путем компромиссов. Конференция подвела черту под шестилетним периодом мировой войны. Однако впоследствии сотрудничество стран антигитлеровской коалиции уступило место холодной войне.
На конференции возник новый фактор, кардинально изменивший представление о будущей безопасности. За несколько дней до встречи в Берлине в США прошли первые успешные испытания ядерного оружия. Они преследовали двоякую цель - с одной стороны, показать Японии, что ее ожидает в случае продолжения войны, а с другой, продемонстрировать американскую мощь перед Советским Союзом, что могло побудить его согласиться с американской точкой зрения по широкому кругу международных вопросов.
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27.07.2024, 20:25 14751
80 лет назад советские войска освободили Львов от немецко-фашистских захватчиков
Фото: mil.ru
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Ровно 80 лет назад, 27 июля 1944 года, советские войска в рамках Львовско-Сандомирской операции освободили город Львов от немецко-фашистских захватчиков.
Взятие Львова означало открытие дороги советским войскам непосредственно на западное направление - в Польшу, если южнее, то в Чехословакию. Да, проход там осложняют Карпатские горы, но тем не менее Львов - главный город на территории Западной Украины или, как еще называли эту историческую территорию - Галиции. Одержав победу в Львовско-Сандомирской операции, СССР восстановил контроль над западной частью Украинской ССР и открыл путь к разгрому нацистской Германии", - цитирует РИА Новости научного сотрудника Российского военно-исторического общества Рамазана Урусова.
Он отметил, что в контексте Великой Отечественной войны Львов был крупным железнодорожным узлом, стратегически важным опорным пунктом обороны немцев, который прикрывал пути к юго-восточным районам Польши.
Нацистское руководство опасалось, что падение Львова откроет Красной армии путь в промышленно развитую юго-восточную Польшу, обеспечивавшую рейх оружием и военной техникой. В Галичине гитлеровцы планировали воздвигнуть три линии укреплений. К июлю 1944 года были готовы две из них, сообщает russian.rt.com.
Советское командование намеревалось нанести два мощных удара по гитлеровцам на Западной Украине: на львовском и рава-русском направлениях. Проведение операции было поручено Первому Украинскому фронту под командованием маршала Советского Союза Ивана Конева. К ней присоединились части воссозданного Четвертого Украинского фронта. Общая численность советских войск, задействованных в Львовско-Сандомирской операции, оценивается историками примерно в 1,2 млн.
Красной армии противостояла нацистская группа армий "Северная Украина", в которую входили преимущественно немецкие и венгерские части. Их общая численность достигала примерно 900 тысяч.
Полковник запаса Андрей Кошкин, академик Академии военных наук, заявил, что соотношение 1,3 к 1 с точки зрения военной науки было не самым комфортным при наступлении, поэтому советскому командованию пришлось тщательно подходить к вопросам планирования боевых действий и подготовки личного состава.
Учитывая тот факт, что наступление частично должно было идти по следам Алексея Брусилова в ходе его знаменитого прорыва 1916 года, в архивах поднимались материалы Первой мировой войны. Чтобы компенсировать недостаточный перевес в личном составе, советское командование усилило войска артиллерией, авиацией и танками", - отметил эксперт.
В свою очередь военный историк Юрий Кнутов рассказал, что на стадии подготовки наступления значительную роль сыграли советские партизаны, которые дезорганизовали тылы противника, нарушили коммуникации с Польшей и оттянули на себя три нацистские дивизии.
13 июля силы Первого Украинского фронта перешли в наступление. Всего за три дня вся тактическая зона немецкой обороны была прорвана на 15-30 километров. Вскоре Красная армия достигла границы с польской Силезией. На львовском направлении нацистам удалось на некоторое время задержать продвижение советских войск. Однако, по словам Кнутова, танковые части пресекли их попытки закрепиться и перейти в контратаку.
Важную роль в ходе операции сыграло сражение за Броды", - подчеркнул историк.
В районе этого города оборону держали восемь нацистских дивизий. Под Бродами погибли около 30 тысяч нацистов, а порядка 17 тысяч сдались в плен.
По словам историка, из-за особенностей рельефа взять Львов с ходу было сложно, поэтому советское командование решило обойти город с двух сторон. В тех боях сыграли значительную роль танкисты, которым приходилось действовать в отрыве от пехоты.
Выход танковых армий на западную и южную окраины Львова, а также наступление 60-й и 38-й армий с востока поставили войска противника в районе города под угрозу окружения. Немецкое командование начало отводить их из Львова на Самбор. 27 июля Львов был освобожден. Войска фронта продолжили продвижение в северо-западном и юго-западном направлениях.
08.07.2024, 23:38 35736
50 лет назад началось строительство БАМа
Фото: wikipedia.org
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Ровно 50 лет назад началось строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.
Байкало-Амурская магистраль (БАМ) - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, сообщает РИА Новости.
БАМ пролегает по территории Иркутской области, Забайкальского края, Амурской области, Республик Бурятии и Саха, Хабаровского края.
Ключевые станции БАМа: Тайшет, Лена, Таксимо, Тында, Нерюнги, Новый Ургал, Комсомольск-на-Амуре, Ванино, Советская Гавань.
Общая протяженность БАМа от Тайшета до Советской Гавани - 4,3 тысячи километров.
БАМ связывается с Транссибирской железной дорогой тремя соединительными линиями: Бамовская - Тында, Известковая - Новый Ургал и Волочаевка - Комсомольск-на-Амуре.
В настоящее время двухпутная железная дорога построена от Тайшета до Лены и однопутная - от Лены до Таксимо. На остальном участке БАМа построена однопутная железная дорога с тепловозной тягой.
БАМ проходит по территории с суровыми природно-климатическими условиями - через районы вечной мерзлоты и высокой сейсмичности. Магистраль пересекает 11 полноводных рек и семь горных хребтов. Из-за сложного рельефа местности более 30 километров железной дороги проходит в тоннелях и Северо-Муйский.
При строительстве БАМа были применены новейшие конструкции, разработаны и запатентованы новые способы строительства и эксплуатации объектов в сложных гидрогеологических условиях. Идея строительства дороги впервые была выдвинута в 80-е годы XIX века.
В 1888 году в Русском техническом обществе обсуждался проект постройки тихоокеанской железной дороги через северную оконечность Байкала, однако в дореволюционный период он не получил практического разрешения.
В 1924 году Совет труда и обороны СССР утвердил перспективный план развития железных дорог страны, в котором появились контуры будущей магистрали.
В 1930 году за основу был взят проект, в котором впервые прозвучало современное название магистрали - Байкало-Амурская. В 1932 году вышло постановление СНК СССР "О строительстве Байкало-Амурской железной дороги", в рамках которого Наркомат путей сообщения начал изыскания будущей трассы. В 1933 году было определено общее направление и основные опорные пункты магистрали.
Одной из основных проблем при ее строительстве стала нехватка рабочей силы, что определило использование труда заключенных. В 1932 году вышло постановление СНК СССР, по которому строительство БАМа было передано особому управлению ОГПУ, а затем создано его подразделение БАМлаг. В 1938 году на укладке магистрали работало более 150 тысяч заключенных.
В 1937 году ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли решение о строительстве БАМа от Тайшета до Советской Гавани через Усть-Кут, Нижнеангарск, Тындинский, Ургал, Комсомольск-на-Амуре.
БАМ строился одновременно и с запада, и с востока. В 1938 году началось строительство западного участка от Тайшета до Братска и далее до Усть-Кута длиной 720 километров, прерванное Великой Отечественной войной. Рабочее движение от Тайшета до Братска началось в конце 1947 года, сквозное - в 1951 году, а постоянное в 1958 году.
В 1939 году началось проектирование восточного участка БАМа от Комсомольска-на-Амуре до Советской Гавани. Уже в 1945 году по нему прошел первый поезд.
В предвоенный этап на Дальнем Востоке также строились соединительные железные дороги от Транссиба на север к будущей трассе БАМа: это БАМ - Тындинский, разобранная в 1942 году и восстановленная в начале 1970-х годов; Волочаевка - Комсомольск-на-Амуре; Известковая - Ургал, разобранная в 1942 году для Волжской рокады и восстановленная в 1951 году.
В 1958 году был введен в постоянную эксплуатацию участок Тайшет - Лена - Якурим.
С введением в эксплуатацию данных участков БАМа строительство магистрали было приостановлено до 1967 года, когда было принято правительственное постановление "Об усилении изысканий БАМа". Завершающий этап строительства основной трассы БАМа пришелся на вторую половину 1970-х - первую половину 1980-х годов.
15 марта 1974 года генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев назвал БАМ "важнейшей стройкой IX пятилетки". В апреле состоялся 17-й съезд комсомола, на котором БАМ был объявлен всесоюзной ударной комсомольской стройкой.
27 апреля 1974 года первый Всесоюзный комсомольский отряд имени XVII съезда ВЛКСМ отправился на БАМ прямо из Кремлевского дворца. В его составе была молодежь со всего СССР. Следом к стройке стали присоединяться и другие крупные отряды, такие как "Якутский комсомолец" и "Комсомолец Ленинграда". Средний возраст специалистов, отправляющихся на БАМ, составлял 20-30 лет.
8 июля 1974 года вышло постановление Совета министров и ЦК КПСС "О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали".
Основной трудовой силой на стройке стала молодежь в составе комсомольских и студенческих отрядов, а также военные строители.
В 1974-1975 годах на строительство магистрали прибыли 20 тысяч юношей и девушек.
В 1978-1982 годах на стройке века работало уже более 32 тысяч комсомольцев. Всего за годы освоения БАМа в студенческих отрядах трудились 36 тысяч бойцов и командиров. Ими был выполнен колоссальный объем работ на сумму более 100 миллионов советских рублей. В общей сложности в строительстве БАМа участвовало около двух миллионов человек.
С 1974 по 1984 годы одновременно с шести направлений строился последний основной широтный участок БАМа протяженностью 3145 километров: от станции Лена на восток; от станции Тында на восток и запад; от станции Новый Ургал на запад и восток; от станции Комсомольск-на-Амуре на запад.
Наряду с прокладкой железнодорожных линий строились жилые поселки, проводились культурные мероприятия, занимались вопросами охраны окружающей среды.
В 1977 году был проложен участок Бамовская-Тында. Он соединил две грандиозные магистрали - БАМ и Транссиб.
Единой магистралью БАМ стал 29 сентября 1984 года, когда на разъезде Балбухта встретились восточное и западное направления строителей БАМа. 1 октября на станции Куанда состоялась официальная укладка "золотого звена" БАМа. Именно эта дата считается днем его рождения.
4 января 1992 года вышло постановление правительства РФ "О мерах по завершению строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и сооружению железной дороги Беркатит - Томмот - Якутск.
Окончательной датой завершения строительства БАМА считается 5 декабря 2003 года, когда открылось движение по Северо-Муйскому тоннелю. По своей протяженности - 15,343 километра - он является самым длинным тоннелем в России и пятым в мире. По условиям строительства он не имеет аналогов: вечная мерзлота, обилие подземных вод, осыпи, обвалы, тектонические разломы.
Строительство БАМа решило задачи общенационального уровня: был открыт доступ к природным ресурсам огромного региона; обеспечены транзитные перевозки; создан кратчайший межконтинентальный железнодорожный маршрут Восток - Запад протяженностью 10 тысяч километров по российским железным дорогам; в военно-стратегическом смысле магистраль парирует возможные сбои и перерывы в движении поездов на Транссибе.
В настоящее время по БАМу перевозят около 12 миллионов тонн грузов в год и порядка 12 миллионов пассажиров в год. Интенсивность движения пассажирских поездов по магистрали незначительна - 1-2 пары поездов в сутки на участке Комсомольск - Северобайкальск и 9-16 пар на западном участке.
13.06.2024, 20:32 85016
О чем договорились президенты Казахстана и Южной Кореи
Фото: Акорда
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 11-13 июня президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил Казахстан с государственным визитом по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба Акорды.
12 июня главы двух государств провели переговоры в Астане. В ходе переговоров, прошедших в дружественной атмосфере, стороны дали высокую оценку динамике развития двусторонних отношений с момента установления дипломатических отношений в 1992 году. Президенты обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, и путям укрепления двустороннего практического сотрудничества.
Политическое сотрудничество: укрепляя диалог
1. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал первую стратегию по сотрудничеству Республики Корея со странами Центральной Азии "K-Silk ROAD", объявленную Южной Кореей в июне 2024 года. Достигнута договоренность о тесном сотрудничестве по реализации данной инициативы.
2. Президенты отметили положительную динамику сотрудничества в рамках Форума "Центральная Азия - Республика Корея". Стороны намерены продолжать конструктивное взаимодействие для продвижения двусторонних и многосторонних проектов Республики Корея с государствами Центральной Азии.
Главы государств двух стран договорились в последующем совместно работать над развитием Форума сотрудничества "Центральная Азия - Республика Корея". Касым-Жомарт Токаев приветствовал предложение Юн Сок Ёля по проведению саммита "Центральная Азия - Республика Корея" в 2025 году.
3. Стороны отметили вклад обеих стран в ядерное разоружение, нераспространение, использование ядерной энергетики в мирных целях и выразили готовность в дальнейшем укреплении сотрудничества.
Стороны согласились предпринять совместные усилия для восстановления полного суверенного равенства в рамках МАГАТЭ. Южная Корея выразила поддержку вступлению Казахстана в Дальневосточную группу МАГАТЭ, на условиях, что это не повлияет на ее статус в совете управляющих МАГАТЭ и связанные с этим интересы.
4. Стороны договорились продолжать сотрудничество в целях укрепления международного режима нераспространения, включая договор о нераспространении ядерного оружия (NPT, Nuclear Nonproliferation Treaty), конвенцию о биологическом оружии (BWC, Biological Weapons Convention) и конвенцию о химическом оружии (CWC, Chemical Weapons Convention).
В частности, были оценены различные усилия Казахстана по укреплению и институционализации конвенции по биологическому оружию (BWC).
5. Стороны согласились продолжать совместные усилия по продвижению мер доверия в рамках совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) для укрепления мира, стабильности и доверия в регионе. Казахстанская сторона выразила благодарность корейской стороне за поддержку казахстанского председательства в СВМДА в 2022-2024 годах.
6. Стороны согласились, что полная денуклеаризация Северной Кореи будет способствовать миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и во всем мире.
Главы государств призвали Северную Корею прекратить любые действия, угрожающие международному миру и безопасности, и выполнить свои обязательства согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН.
Республика Казахстан выразил поддержку "Смелой инициативе правительства Республики Корея" по созданию безъядерного, мирного и процветающего Корейского полуострова и поддержал свободный, мирный и единый Корейский полуостров. Корейская сторона высоко оценила деятельность Казахстана по укреплению сотрудничества между всеми существующими зонами, свободными от ядерного оружия.
7. Стороны подчеркивают важность глобального диалога между религиями и культурами, в том числе в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который является платформой для продвижения идей толерантности, взаимоуважения и религиозной терпимости. 8. Республика Казахстан высоко оценивает вклад международных организаций, расположенных в Республике Корея, таких как Институт глобального зеленого роста (GGGI), Азиатская организация сотрудничества в лесном секторе (AFoCO) и Зелёный климатический фонд (GCF), в реагировании международного сообщества на изменения климата и обеспечении зеленого роста.
9. Стороны договорились содействовать экономическому и социальному развитию в регионе Центральной Азии путем содействия трехстороннему сотрудничеству между Казахстанским агентством международного развития (KazAID) и Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA).
Экономическое партнерство: взаимовыгодные проекты
10. Стороны подчеркнули, что совместная межправительственная комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству, а также заключение Рамочной программы содействия торговле и инвестициям (Trade and Investment Promotion Framework, TIPF) играют важную роль в содействии торговле и инвестициям между двумя странами. Достигнута договоренность и далее укреплять двустороннее торговое, инвестиционное и практическое сотрудничество посредством встреч Совместной комиссии и TIPF.
11. Отмечена важность регулярного проведения заседаний Межправительственного комитета по торгово-экономическому и научно-технологическому сотрудничеству в целях определения перспективных направлений торгово-экономической кооперации и продвижения совместных инвестиционных проектов.
12. Стороны высоко оценили проведение в Астане 12 июня бизнес-форума с участием деловых кругов двух стран. Выразили надежду, что коммерческие документы, подписанные в рамках визита президента Республики Корея Юн Сок Ёля в Республику Казахстан, внесут положительный вклад в развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.
13. Стороны согласились и дальше продолжать поставку казахстанского урана в Республику Корея и рассмотреть возможность увеличения ее объемов.
АО "НАК "Казатомпром" на постоянной основе проводит мониторинг публичных тендеров на официальном сайте уполномоченной корейской энергетической компании на поставку природного урана и намерено участвовать в тендерах в случае такого объявления.
Также в целях поддержания партнерских отношений АО "НАК "Казатомпром" регулярно проводит переговоры с представителями уполномоченной корейской энергетической компании для обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества.
Достигнута договоренность об исследовании состояния энергетической инфраструктуры и использовании корейских технологий для улучшения экологических объектов угольной промышленности при модернизации казахстанских ТЭЦ корейскими компаниями.
Стороны отметили важность продолжения взаимодействия в закупе корейскими компаниями казахстанской сырой нефти с использованием альтернативных торговых путей.
Стороны приветствуют подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея по всестороннему сотрудничеству в сфере электроэнергетики.
Стороны признали необходимость всестороннего сотрудничества в области основных полезных ископаемых и создания цепочки их поставок.
14. Достигнута договоренность о совместных усилиях по реализации проектов в области экологии и борьбы с последствиями изменения климата. Стороны намерены изучить возможности реализации проектов по линии Международного фонда спасения Арала (МФСА), председателем которого на 2024-2026 годы является Казахстан.
Приветствуются усилия по развитию сотрудничества в борьбе с лесным пожарами и модернизации противопожарных систем Казахстана с применением высоких технологий.
15. Стороны договорились содействовать участию корейских технологий и компаний в сфере водных ресурсов, включая улучшение системы водоснабжения Казахстана, укрепление возможностей водопользования путем внедрения водосберегающих технологий, создание инфраструктуры защиты от наводнений и улучшение возможностей реагирования на наводнения путем применения технологий искусственного интеллекта и ИКТ.
16. Стороны согласились о развитии взаимоотношений по реализации проектов в сфере "зеленой энергетики", включая производство "зеленого водорода".
Стороны приветствуют подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством охраны окружающей среды Республики Корея по сотрудничеству согласно 6-й статье Парижского соглашения.
Стороны также подчеркнули актуальность участия корейских компаний в проектах по сокращению выбросов парниковых газов в Республике Казахстан.
17. Стороны приветствуют подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством национальной экономики Республики Казахстан и Министерством экономики и финансов Республики Корея о сотрудничестве в области обмена знаниями и развития.
Этот меморандум о взаимопонимании будет способствовать установлению отношений сотрудничества для устойчивого экономического развития двух стран. Стороны приветствуют идею укрепления экономического сотрудничества на основе Меморандума о взаимопонимании и будут осуществлять совместную деятельность различными способами, такими как совместные исследования и поддержка технико-экономических обоснований, в зависимости от потребностей Казахстана в будущем.
18. Стороны отметили важность подписания Меморандума о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Комиссией по финансовым услугам и Службой финансового надзора Республики Корея в области банковского надзора.
Документ укрепит взаимную координацию и будет способствовать расширению присутствия корейских финансовых организаций в Казахстане.
19. Стороны подчеркнули роль Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) в привлечении корейских инвестиций в Казахстан.
20. Стороны отметили технологии "умных ферм" как меры по борьбе с изменением климата и укреплению продовольственной безопасности, а также договорились о сотрудничестве в расширении выхода на рынок Казахстана корейских компаний, специализирующихся на "умных фермах" и развитии умного сельского хозяйства двух стран.
Прямые контакты между гражданами - фундамент крепкой дружбы
21. Стороны считают, что возобновление прямых авиарейсов между столицами и увеличение рейсов по маршруту Алматы - Сеул будут способствовать активизации человеческих обменов.
22. Стороны высоко оценивают активизацию сотрудничества в сфере высшего образования. Стороны согласились поощрять всестороннее и постоянное сотрудничество, расширение обмена, включая академическую мобильность студентов и преподавателей, а также развивать взаимодействие в подготовке высококвалифицированных специалистов по техническим направлениям как в Республике Казахстан, так и в Республике Корея.
Стороны поддерживают обучение казахскому языку в Республике Корея и корейскому языку в Республике Казахстан.
23. Стороны договорились развивать сотрудничество в областях науки и технологий и проводить передовые исследования, а также укреплять гуманитарные обмены между высшими учебными заведениями и научно-технологическими институтами.
Стороны приветствуют подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством науки и ИКТ Республики Корея в области науки и технологий.
24. Стороны с удовлетворением отметили положительную динамику во взаимных посещениях туристами двух стран и высокий потенциал развития взаимодействия в этой сфере.
Стороны договорились укреплять сотрудничество в сфере туризма, а также продолжать участвовать в международных туристических мероприятиях по обмену, организуемых на территориях двух стран.
25. Стороны договорились продолжать участвовать в мероприятиях по спортивному обмену, проводимых в двух странах, а также активно работать над налаживанием сотрудничества между спортивными федерациями двух стран.
26. Корейская сторона выразила благодарность казахстанскому народу за теплый прием корейских переселенцев в 1930-х годах. Стороны высоко оценили роль этнических корейцев Казахстана в развитии деловых и культурных связей между двумя странами.
27. Стороны договорились работать над укреплением совместного сотрудничества в сфере занятости и труда.
Стороны приветствуют подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством труда и занятости Республики Корея по сотрудничеству в сфере занятости и труда.
28. Стороны договорились сотрудничать в области развития государственной службы, а также в обмене опытом и знаниями, связанными с управлением в целях укрепления потенциала правительств двух стран.
Стороны приветствуют подписание Меморандума о сотрудничестве между Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и Министерством по управлению персоналом Республики Корея по сотрудничеству в сфере управления персоналам на государственной службе.
Взгляд в будущее
29. Стороны выразили удовлетворение итогами государственного визита президента Республики Корея Юн Сок Ёля и дали высокую оценку визиту, внесшему положительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами. Президент Юн Сок Ёль выразил признательность правительству и народу Республики Казахстан за радушный прием и теплое гостеприимство, оказанное делегации. Главы двух стран подтвердили твердое намерение и впредь продолжать контакты на высшем уровне между Республикой Казахстан и Республикой Корея.
30. Президент Юн Сок Ёль пригласил президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева посетить Корею с ответным визитом в удобное для него время. Президент Касым-Жомарт Токаев с благодарностью принял приглашение.
06.06.2024, 11:28 102196
День русского языка отмечают в мире
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Сегодня, 6 июня, в мире отмечается День русского языка, или Пушкинский день.
Возникновение Дня русского языка относят к 2010 году. Он был учрежден департаментом Организации Объединенных Наций по связям с общественностью вместе с другими праздниками, которые посвятили каждому из шести официальных языков организации. В частности, в апреле проводятся Дни английского, испанского и китайского языков, в марте - День французского языка, а в декабре - арабского языка, сообщает iz.ru.
День русского языка решено было привязать к дню рождения Александра Пушкина, чьи произведения хорошо известны в мире и переведены на многие языки. Подобные торжества, отмечается на сайте ООН, напоминают о равноправии каждого из языков всемирной организации, подчеркивая важность многоязычия и культурного многообразия для общения и поддержания мира на Земле.
По данным РИА Новости, мероприятия ко Дню русского языка проходят по всему миру. В частности, активное участие в различных акциях принимают коллективы фонда "Русский мир" в университетах и других образовательных заведениях Казахстана, Киргизии, Польши, Словакии, Болгарии, Испании, Китая, Монголии, Аргентины, Эквадора, Греции, Германии, Сирии и других стран.
Стоит отметить, что русский - один из крупнейших языков мира. По численности говорящих на нем он занимает восьмое место в мире после английского, китайского, хинди, испанского, арабского, бенгали и французского. По индексу глобальной конкурентоспособности для 12 мировых языков русский занимает пятое место.
Кроме того, по статусу в международных организациях русский язык занимает четвертое место. Он является официальным или рабочим в 15 крупнейших международных организациях - прежде всего это ООН и ее отраслевые организации. В 2021 году по числу сайтов в интернете русский язык занимал второе место после английского. По числу пользователей в интернете он занял девятое место.
Русский язык, помимо России, является государственным в Белоруссии. Также официальным языком русский признан в Казахстане, Киргизии, языком межнационального общения - в Таджикистане, отдельно упомянут в конституции, но без закрепления какого-либо статуса - в Молдавии.
Русский также является четвертым из наиболее переводимых в мире языков.
В декабре 2021 года президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным озвучил предложение о создании в Содружестве международной структуры по поддержке и продвижению русского языка.
В 2023 году на заседании совета глав стран СНГ в Бишкеке президенты стран Содружества подписали соглашение о создании Международной организации по поддержке и продвижению русского языка.
Выступая на заседании глав государств в узком составе, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую роль русского языка в многогранном сотрудничестве между странами СНГ. Подписание учредительного договора и устава Международной организации по русскому языку Токаев назвал историческим решением.
04.06.2024, 08:29 112421
В Казахстане празднуют День государственных символов
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Алматы. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Государственные символы Казахстана были утверждены 4 июня 1992 года. Конституционный закон "О государственных символах Республики Казахстан" был принят 4 июня 2007 года. В соответствии с этим законом ежегодно 4 июня празднуется День государственных символов.
Государственные символы - это один из неотъемлемых атрибутов любого государства, олицетворяющих его идентичность и суверенитет. В Республике Казахстан государственными символами являются - государственный флаг, государственный герб и государственный гимн.
Государственный флаг представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца с лучами, под которым - парящий орел. У древка - вертикальная полоса с национальным орнаментом. Изображение солнца, его лучей, орла и национального орнамента - цвета золота. Автор государственного флага - заслуженный деятель искусств Казахстана Шакен Ниязбеков.
Государственный герб имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака на голубом фоне, от которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки. Справа и слева от шанырака расположены изображения мифических крылатых коней. В верхней части расположена объемная пятиконечная звезда, а в нижней части надпись "Казакстан". Изображение звезды, шанырака, уыков, мифических коней, а также надписи "Казакстан" - цвета золота. Авторами государственного герба являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Валиханов.
Государственный гимн, ранее известный как песня "Менiң Қазақстаным", был утвержден парламентом страны 6 января 2006 года. Музыка - композитора Шамши Калдаякова, слова - Жумекена Нажимеденова и Нурсултана Назарбаева.
29.05.2024, 12:35 119121
10 лет назад был подписан договор о создании ЕАЭС
Фото: eec.eaeunion.org
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Сегодня исполняется 10 лет с момента подписания договора о создании Евразийского экономического союза.
29 мая 2014 года в Астане лидеры Беларуси, России и Казахстана подписали договор о Евразийском экономическом союзе, который вступил в силу 1 января 2015 года. Это стало официальным началом евразийской интеграции. Его предшественник ЕврАзЭС прекратил свое существование, а накопленные наработки стали основой для формирования нового уровня экономической интеграции на постсоветском пространстве, сообщает БЕЛТА.
Договоры о присоединении Армении и Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу были подписаны 10 октября 2014 года в Минске и 23 декабря того же года в Москве соответственно.
ЕАЭС был создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов.
Евразийский экономический союз содействует свободному перемещению товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведению скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.
Высшим органом Союза является Высший Евразийский экономический совет, в состав которого входят главы государств - членов ЕАЭС. Его заседания проводятся не реже одного раза в год. Первое заседание с момента начала работы ЕАЭС состоялось 8 мая 2015 года в Кремле.
Второй уровень межгосударственных институтов представлен Евразийским межправительственным советом, в состав которого входят главы правительств государств-членов. Он обеспечивает реализацию и контроль за исполнением договоров, принятых в рамках ЕАЭС, дает поручения Евразийской экономической комиссии, а также осуществляет иные полномочия. Заседания проводятся не реже двух раз в год. Первое заседание состоялось 6 февраля 2015 года в Горках, в подмосковной резиденции главы российского правительства.
Кроме того, в структуре существует постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Союза, который формируют совет комиссии, и коллегия комиссии - Евразийская экономическая комиссия. Ее основными задачами являются обеспечение условий функционирования и развития союза, а также разработка предложений в сфере экономической интеграции в рамках Союза.
Также существует Суд ЕАЭС - судебный орган Союза, обеспечивающий применение государствами-членами и органами Союза договора о ЕАЭС и иных международных договоров в рамках Союза.
Председательство в органах ЕАЭС передается каждый год новой стране в алфавитном порядке. С 1 января 2024 года его осуществляет Армения.
За 10 лет существования интеграционного объединения проделан значительный путь. 8 мая 2024 года в Москве прошло юбилейное заседание ВЕЭС. Это стало поводом для внимательного анализа достижений, перспектив и проблем.
На саммите было озвучено, что к концу первого десятилетия своего существования ЕАЭС подошел со значимыми количественными показателями, совокупный ВВП стран Союза вырос с $1,6 трлн до $2,5 трлн, товарооборот с третьими странами увеличился на 60% - с $579 млрд до $923 млрд. А объем взаимной торговли вырос почти в два раза - с $45 млрд до $89 млрд.
Отмечается, что более 90% расчетов уже проводятся в национальных валютах. В 2023 году увеличилось количество партнеров Союза: были подписаны меморандумы о взаимопонимании с правительствами Мьянмы и Никарагуа, заключено полноформатное торговое соглашение с Ираном. Проводились переговоры с Египтом, ОАЭ и Индонезией.
На заседании также был представлен доклад о ходе реализации Стратегии-2025 по итогам 2023 года. Большая часть мероприятий, намеченных к реализации в прошлом году, была выполнена. Наиболее значимые результаты связаны с обеспечением возможности запуска механизма финансирования промышленной кооперации, а также механизма отслеживания перевозок с использованием навигационных пломб, взаимным признанием документов об ученых степенях, банковских гарантий при осуществлении государственных закупок, унификацией подходов стран ЕАЭС по определению и подтверждению происхождения товаров, вывозимых за пределы таможенной территории союза, формированием в ЕАЭС института уполномоченных экспортеров, развитием электронной торговли и др.
В 2024 году планируется реализация порядка 60 мероприятий Стратегии-2025, которая была утверждена решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 года.
В целом итоги юбилейного саммита в Москве свидетельствуют о стремлении стран ЕАЭС продолжать работу по развитию объединения. По итогам переговоров лидеры стран договорились провести следующее заседание ВЕЭС в декабре 2024 года в Санкт-Петербурге
19.05.2024, 13:03 147711
"Всегда готов!": 102 года назад появилась пионерская организация
Фото: Depositphotos
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Сегодня, 19 мая, исполняется 102 года со дня создания пионерской организации.
После Октябрьской революции 1917 года во многих городах советской России стали возникать детские организации, группы и объединения. Коммунистическая партия поручила комсомолу создать единую детскую коммунистическую организацию, отмечает calend.ru.
19 мая 1922 года Вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. В октябре того же года пятый Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить все пионерские отряды, организованные в разных городах страны, в детскую коммунистическую организацию "Юные пионеры имени Спартака".
В 1924 году ей было присвоено имя Владимира Ленина. После седьмого съезда комсомола в 1926 году, на котором было принято постановление о переименовании РКСМ в ВЛКСМ, пионерская организация стала именоваться "Всесоюзная пионерская организация имени Владимира Ильича Ленина".
Первые пионерские отряды работали при комсомольских ячейках заводов, фабрик, учреждений, участвовали в субботниках, помогали в борьбе с детской беспризорностью, в ликвидации неграмотности.
В начале 1930-х годов объединения пионеров стали создаваться в школах. Всесоюзная пионерская организация строилась по так называемому школьному принципу: класс - отряд, школа - пионерская дружина. В пионерских коллективах развернулась военно-оборонная работа, создавались кружки юных стрелков, санитаров, связистов, проводились военно-спортивные игры.
В годы Великой Отечественной войны организовалось массовое тимуровское движение. Пионеры помогали семьям фронтовиков, собирали лекарственные травы, металлолом, средства на танковые колонны, дежурили в госпиталях, работали на уборке урожая.
День же создания Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ленина, 19 мая, официально отмечался в СССР как праздник пионерского движения - День пионерии, который являлся в СССР одним из главных праздников советских школьников.
В 1991 году пионерская организация, как и ВЛКСМ, закончила свое существование. Сперва предпринимались попытки ее реформирования, но в прежнем масштабе создать детскую и юношескую организацию не удалось. Появилось множество других общественных организаций - преемников пионерской, образованных с участием детей и в их интересах.
08.05.2024, 10:23 177066
79 лет назад был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии
Фото: historyrussia.org
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8 мая 1945 года подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, ознаменовавший победу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и завершение Второй мировой войны в Европе, сообщает портал historyrussia.org.
Акт о капитуляции подписывался дважды. В первый раз акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 7 мая 1945 года в Реймсе.
От имени германского верховного командования его подписал начальник оперативного штаба верховного командования вооруженными силами Германии генерал-полковник Альфред Йодль, от англо-американской стороны - начальник главного штаба союзных экспедиционных сил генерал-лейтенант армии США Уолтер Беделл Смит, от СССР - представитель ставки верховного главнокомандования при командовании союзников генерал-майор Иван Суслопаров. Он не получил к этому времени инструкций от верховного главнокомандования и подписал акт с оговоркой, что этот документ не должен исключать возможность подписания другого акта по требованию одной из стран-союзниц. Акт также в качестве свидетеля подписал заместитель начальника штаба национальной обороны Франции бригадный генерал Франсуа Севез. Капитуляция нацистской Германии вступала в силу 8 мая в 23.01 по среднеевропейскому времени (9 мая в 01.01 по московскому времени). Документ был составлен на английском языке, и только английский текст был признан официальным.
Кроме того, союзниками был разработан и согласован документ, озаглавленный "Безоговорочная капитуляция Германии", который был утвержден правительством США 9 августа 1944 года, правительством СССР - 21 августа 1944 года и правительством Англии - 21 сентября 1944 года. Он состоял из четырнадцати статей, в которых, помимо военных условий капитуляции, также говорилось, что СССР, США и Англия "будут обладать в отношении Германии верховной властью" и предъявят дополнительные политические, административные, экономические, финансовые, военные и другие требования. В свою очередь текст, подписанный в Реймсе, содержал пять статей, затрагивающих только вопрос о капитуляции немецких армий на поле боя.
8 мая руководители США, Великобритании и Франции объявили о победе над Германией, а советское правительство не согласилось и потребовало подписания официального акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, так как боевые действия на советско-германском фронте еще продолжались: подписанный Реймский акт немецкая сторона нарушила - канцлер Германии адмирал Карл Дениц отдал приказ немецким войскам на Восточном фронте отходить на запад, а в случае необходимости пробиваться туда с боем.
Иосиф Сталин заявил, что акт должен быть торжественно подписан в Берлине: "Договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и признать. Капитуляция должна быть учинена как важнейший исторический акт и принята не на территории победителей, а там, откуда пришла фашистская агрессия, - в Берлине, и не в одностороннем порядке, а обязательно верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции".
Союзники согласились провести церемонию вторичного подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии и ее вооруженных сил в Берлине, сообщает РИА Новости.
Подходящее помещение было найдено в Карлхорсте, так как в Берлине было сложно найти целое здание.
Принятие безоговорочной капитуляции фашистской Германии от советской стороны было поручено командующему 1-м Белорусским фронтом маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову, отмечает ТАСС в своем досье. 8 мая 1945 года в 22 часа по центральноевропейскому времени (24 часа по московскому времени) представители советского верховного главнокомандования, а также союзного верховного командования вошли в зал, где должна была пройти церемония подписания. Церемонию открыл маршал Жуков, поприветствовавший представителей союзных армий в занятом Советской армией Берлине.
Акт был составлен в девяти экземплярах (по три экземпляра на русском, английском и немецком языках). От германской стороны документ подписали: начальник верховного главнокомандования вермахта, генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, представитель Люфтваффе (Военно-воздушных сил) генерал-полковник Ганс Штумпф и представитель Кригсмарине (Военно-морских сил) адмирал Ганс фон Фридебург. Безоговорочную капитуляцию приняли маршал Георгий Жуков (от советской стороны) и заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами маршал Артур Теддер (Великобритания). В качестве свидетелей свои подписи поставили генерал Карл Спаатс (США) и генерал Жан де Латр де Тассиньи (Франция). В документе оговаривалось, что подлинными являлись английский и русский тексты. Один экземпляр акта был сразу же вручен Кейтелю. Другой подлинный экземпляр акта утром 9 мая был доставлен самолетом в ставку верховного главнокомандования Красной армии. Полный экземпляр (т.е. на трех языках) Акта о военной капитуляции Германии, а также подлинный документ с подписью Деница, удостоверяющий полномочия Кейтеля, Фридебурга и Штумпфа, хранится в Фонде международных договорных актов Архива внешней политики Российской Федерации. Еще один подлинный экземпляр акта находится в Вашингтоне в Национальном архиве США, говорится в материале РИА Новости.
Процедура подписания капитуляции закончилась 8 мая в 22.43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 00.43 по московскому времени). После подписания акта германское правительство было распущено, а поверженные немецкие войска полностью сложили оружие.
Этот день стал одной из главных дат в истории человечества. 9 мая мы в буквальном смысле "со слезами на глазах" отмечаем праздник, важный абсолютно для каждого из нас, - День Победы.
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