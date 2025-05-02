01.05.2025, 14:22 6556
80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ: 80 лет назад над Рейхстагом подняли Знамя Победы
Фото: Евгений Халдей/Getty Images
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80 лет назад над Рейхстагом подняли Знамя Победы - один из главных символов разгрома нацистской Германии. Согласно официальной версии, Знамя Победы водрузили Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Однако параллельно на здании Рейхстага было установлено несколько флагов, которые были уничтожены огнем немецкой артиллерии, сообщает РБК.
30 апреля 1945 года - за 10 дней до полной и безоговорочной капитуляции нацистской Германии - бойцы 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов в ходе штурма Рейхстага водрузили на фасаде здания первое Красное знамя, информирует МИД России.
28 апреля начались ожесточенные бои за Рейхстаг, который нацистами был превращен в мощный узел сопротивления. Его обороняли свыше тысячи человек, в том числе войска СС, поддерживаемые артиллерией и танками.
От дома Гиммлера, где накануне штурма Рейхстага находились красноармейцы Булатов и Кошкарбаев, было меньше 500 метров.
Советским бойцам потребовалось семь часов, чтобы под шквальным огнем, преодолеть это расстояние. При себе они имели самодельное Знамя - флагшток с простым алым полотном.
Кошкарбаев позже вспоминал о моменте установки в разгар боя знамени на фасаде здания:
Началась артподготовка, и с первыми же выстрелами ее мы (с Булатовым) подбежали к Рейхстагу. Я поднял Булатова, придерживая его за ноги, и там же, на высоте второго этажа, установили флаг".
Согласно журналу боевых действий 150-й дивизии, в 14.25 Кошкарбаев и Булатов "по-пластунски подползли к центральной части здания и на лестнице главного входа поставили красный флаг".
Это было первое из знамен, водруженных на здании Рейхстага советскими воинами-освободителями.
За мужество и героизм, проявленные при взятии Рейхстага, Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов были награждены Орденами Красного Знамени. Памятники Кошкарбаеву установлены на его родине в Акмолинской области Казахстана и в столице Республики - в Астане, а Булатову - в Кирове.
1 мая 1945 года военнослужащие Красной армии Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили над Рейхстагом штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии.
Первоначально знамя установили на фронтоне Рейхстага, а затем перенесли к самому верху - на купол.
Кругом метались вспышки. По кровле постукивали осколки. Где прикрепить флаг? Около статуи? Нет, не годится. Ведь было сказано - на купол. Ведущая на него лестница шаталась - она была перебита в нескольких местах. Тогда бойцы полезли по редким ребрам каркаса, обнажившегося из-под разбитого стекла... Карабкались медленно, друг за другом, мертвой хваткой цепляясь за железо... Прикрутили ремнем к металлической перекладине Знамя - и тем же путем вниз", - описывал события командующий 150-й дивизией генерал Василий Шатилов в книге "Знамя над Рейхстагом".
Дочь Михаила Егорова, Ирина, вспоминала, что у ее отца были изрезаны руки. "Папа так объяснял происхождение этих ран: купол Рейхстага был из стекла и металла, приходилось подтягиваться, забираясь наверх", - рассказывала она.
За участие в этой операции Михаил Егоров и Мелитон Кантария были удостоены звания Героев СССР. Алексея Береста наградили орденом Красного Знамени. В 2005 году занимавший тогда пост президента Украины Виктор Ющенко присвоил Бересту звание Героя Украины.
В историю вошел кадр водружения Знамени Победы, сделанный фотографом Евгением Халдеем. Однако фото не репортажное, а постановочное. Снимок сделан 2 мая 1945 года, когда закончились уличные бои и Берлин был полностью занят советскими войсками. На снимке встретившиеся фотографу солдаты - Алексей Ковалев, Абдулхаким Исмаилов и Леонид Горычев.
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01.05.2025, 11:45 7851
1 мая - День международной солидарности трудящихся
Фото: back-in-ussr.com
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1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник - День труда (Праздник Весны и Труда), который изначально носил название День международной солидарности трудящихся.
В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих в Чикаго, организовавших 1 мая 1886 года забастовку с требованием 8-часового рабочего дня (она закончились тогда кровопролитным столкновением с полицией), принял решение об установлении Дня международной солидарности трудящихся, сообщает historyrussia.org.
Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах, пишет Calend.ru.
Сегодня праздник отмечается в более чем 140 странах и территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая. Для ряда стран традиция собирать людей под знамена профсоюзов еще сохранилась, но в большинстве государств это все же не политический праздник, а именно День труда, яркий весенний праздник, когда организуются народные гуляния, выступления артистов, ярмарки, мирные шествия и множество увеселительных мероприятий.
В РСФСР после Октябрьской революции 1917 года праздник стал официальным. Первоначально он назывался "День Интернационала", затем он стал называться "День международной солидарности трудящихся - Первое Мая" и отмечаться 1 и 2 мая, сообщает Википедия.
В праздник проводились демонстрации трудящихся и военные парады (первый первомайский парад РККА состоялся в 1918 году на Ходынском поле). На второй день праздника, как правило, во всей стране проходили "маевки" - массовые празднования на природе.
В эпоху "развитого социализма" в СССР первомайские демонстрации стали нести иную смысловую нагрузку. В день первого мая трудящиеся СССР "выражают свою солидарность с революционной борьбой трудящихся капиталистических стран, с национально-освободительным движением, выражают решимость отдать все силы борьбе за мир, за построение коммунистического общества".
Организованные колонны трудящихся шествовали по центральным улицам городов всех республик и поселков СССР под марши и музыку политической направленности, из громкоговорителей звучали приветствия дикторов и политические лозунги, а с трибун, установленных обычно возле главных административных зданий, демонстрантов приветствовали руководители КПСС и представители власти. Велась трансляция по местным теле- и радиоканалам. Главная демонстрация страны проходила ежегодно на Красной площади Москвы и транслировалась центральными телеканалами, со вставками кадров демонстраций в других крупных городах страны.
Один из самых знаменитых первомайских лозунгов "Мир! Труд! Май!" - измененная строка из стихотворения Маяковского "Солнечный флаг", сообщает РБК.
Постепенно День международной солидарности трудящихся терял свое изначальное значение и становился просто дополнительным выходным в году. Последняя официальная первомайская демонстрация в СССР прошла 1 мая 1990 года. В 1992 году праздник был переименован в "Праздник весны и труда".
Жители Казахстана 1 мая отмечают Праздник единства народа Казахстана. Празднование Дня труда отменено с 1996 года.
29.04.2025, 17:10 17011
80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ: в Астане презентовали "Книгу памяти о войне"
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В преддверии празднования 80-летия Великой Победы казахстанский филиал Московского государственного университета имени Ломоносова и президентский центр Республики Казахстан провели тематическую встречу "День вечной памяти", на которой презентовали третье издание "Книги памяти о войне", сообщает пресс-служба филиала МГУ имени Ломоносова.
Цель мероприятия - сохранение исторической памяти о великом подвиге народов в Великой Отечественной войне у подрастающего поколения", - отметили в филиале.
Как пояснили в пресс-службе, "Книга памяти о войне" - инициатива, возникшая в казахстанском филиале в 2020 году.
В "Книге памяти" студенты филиала собрали воспоминания родственников об участии их родных в Великой Отечественной войне. В 2023 году вышло второе издание. На протяжении ряда лет студенты активно исследовали семейные архивы, собирали истории своих родных и близких - результатом их поисков стало третье издание уникальной "Книги памяти о войне". Полученные отзывы от родственников, а также от людей, познакомившихся с изданиями, свидетельствуют о большой благодарности филиалу за этот труд", - сообщили в филиале.
В своем выступлении директор казахстанского филиала МГУ имени Ломоносова Александр Сидорович, отметил, что данный проект будет продолжен в филиале, "проект "Книга памяти" - это не только наша дань уважения подвигу предков, но и способ помочь молодым лучше понять свою историю".
Сегодня особый день - мы представляем коллективный труд Книга памяти о войне. Это живая история войны, написанная нашими студентами и это живой вечный памятник не только для родных и близких участников войны, но и для будущего. Большое спасибо вам за это дорогие авторы книги!" - заявил Александр Сидорович.
В свою очередь директор президентского центра РК Бакытжан Темирболат отметил, что инициатива казахстанского филиала МГУ имени Ломоносова о создании "Книги памяти о войне" имеет уникальное значение.
Данный проект подтверждает истинность слов "Никто не забыт, ничто не забыто" и демонстрирует стремление казахстанского общества к сохранению нашей истории", - сообщил он.
В программе встречи состоялись выступления студентов казахстанского филиала МГУ - авторов Книги памяти, а также их родственников. Завершило встречу выступление участников музыкально-поэтического челленджа "Голос Победы", призванного через творчество увековечить память о победе в Великой Отечественной войне.
Этот проект стал инициативой президентского центра РК, направленной на сохранение исторической памяти, популяризацию произведений, созданных во времена войны, эмоциональную связь между поколениями, а также создание новых произведений, вдохновленных героическим прошлым. В этот же день руководство и студенты филиала МГУ возложили цветы памятнику "Отан Ана", - добавили в пресс-службе.
28.04.2025, 13:47 32996
Исторический диктант Победы объединил участников из 90 стран мира
Фото: Россотрудничество
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Алматы. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 25 апреля состоялся исторический диктант Победы, сообщили в пресс-службе Россотрудничества.
В этом году ежегодная международная акция прошла в честь 80-летия Победы, объединив участников самых разных возрастов из 90 стран мира.
Представительство Россотрудничества в Алматы выступило координатором проведения акции в Алматы и южных регионах страны, жители которых приняли активное участие в акции сразу на десяти площадках", - рассказали организаторы.
Участникам предстояло за 45 минут ответить на 25 тестовых вопросов. Задания охватили ключевые события Великой Отечественной войны и подчеркнули большой вклад Казахской ССР в общую Победу.
Отмечается, что почетным участником диктанта Победы стал ветеран Великой Отечественной войны Виктор Карпович Изюмников.
25.04.2025, 13:20 38136
Ровно 80 лет назад произошла знаменитая встреча на Эльбе
Фото: telegram/МИД России
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Ровно 80 лет назад - 25 апреля 1945 года - за 15 дней до капитуляции гитлеровской Германии, произошла знаменитая встреча на Эльбе, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России
В этот день 58-я стрелковая дивизия 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева впервые встретились с войсками 69-й и 104-й пехотных дивизий 1-й армии США генерала Омара Брэдли. Это событие имело не только большое символическое значение, но, по сути, стало предвестником поражения нацистской Германии и кульминацией союзнической борьбы стран антигитлеровской коалиции против нацизма. Дух единения в борьбе против общего врага, который впоследствии стали именовать "духом Эльбы", открывал новые перспективы послевоенного сотрудничества", - пояснили в пресс-службе.
Подчеркивается, что "Дух Эльбы" является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели.
В 1945 году, товарищи по оружию, забыв о культурных различиях и языковом барьере, оставляли друг другу на память нашивки, знаки отличия, бытовые предметы и даже ценности. Торжества продолжились в штабе советского командования на восточном берегу Эльбы, куда прибыл генерал Брэдли на встречу с маршалом Коневым. В конце мероприятия советский командующий подарил своему американскому визави знамя с надписью "От воинов 1-го Украинского фронта" и боевую лошадь. В качестве ответного жеста Брэдли позже передал Коневу джип "Виллис", - заявили в МИД.
Отмечается, что момента встречи и крепкого рукопожатия советские и американские солдаты с нетерпением ждали с обеих сторон. Командиром 7-го армейского корпуса 1-й американской армии Коллинсом к американским орденам были представлены советские воины, наиболее отличившиеся в боях при прорыве к Эльбе.
28 апреля состоялась встреча маршала Конева и генерала Брэдли, в ходе которой американский военачальник особо подчеркнул, что "наш народ всегда с восхищением следил за боями и победами славной Красной армии, и мои солдаты и офицеры стремились подражать боевому примеру, который подавали им войска 1-го Украинского фронта".
Эту историческую встречу его участники, ставшие знаменитыми на весь мир благодаря фотографии репортера американского журнала Life, неоднократно вспоминали: Александр Сильвашко часто говорил, что если бы те товарищеские отношения американских и советских солдат сохранились, "мир мог бы стать другим, лучшим местом", а Уильям Робертсон охарактеризовал атмосферу встречи с советскими военными как создавшую "ощущение того, что мир един", - подчеркнули в МИД.
В последующие годы, даже на фоне "холодной войны", когда бывшие союзники по антигитлеровской коалиции превратились в непримиримых оппонентов и соперников, "дух Эльбы" не покидал непосредственных участников той легендарной встрече в Торгау - советских и американских воинов, совершивших бессмертный Подвиг во имя спасения мира от "коричневой чумы". Ветераны встречи на Эльбе бережно хранили память о боевом братстве, об общих усилиях в борьбе с врагом, о испытаниях, которые им пришлось пройти.
В 1963 году рядовой американской армии Джо Половски - участник разведгруппы, которая первой переправилась через Эльбу и встретилась с частями Красной армии - от имени американских ветеранов прислал маршалу Коневу письмо.
Мы, солдаты обеих сторон, поклялись делать всё возможное, чтобы построить лучшую жизнь, основанную на доброй воле, уважении и мире между нашими двумя странами, мире, необходимом нашим детям и всему человечеству. И обещание, данное 25 апреля 1945 года, должно быть сохранено", - написал он.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
25.04.2025, 12:24 39241
80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ: в Москве останки погибшего участника Великой Отечественной войны передали Казахстану
Фото: telegram/Русский дом в Астане
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На Поклонной горе в Москве прошла церемония передачи казахстанской стороне останков погибшего участника Великой Отечественной войны Петра Оконечникова для захоронения на Родине, сообщает Русский дом в Астане.
На сегодняшний день 271 тысяча казахстанцев значатся пропавшими без вести. Наша организация занимается поиском всех тех, кто пропал на полях сражений. За последний год к нам поступило более 10 тысяч заявок на поиск, нам удалось установить судьбу более 4,5 тысяч человек. Люди продолжают искать своих отцов, дедов и прадедов. И этот случай уникальной стороной не является", - заявил руководитель организации "Атамнын аманаты", инициатор передачи с казахстанской стороны Мурат Молдагалиев.
Подчеркивается, что мероприятие организовано в целях сохранения памяти о участниках братских народностей исторических, культурных, трудовых и военных подвигов и о совместной Победе над нацизмом в Великой Отечественной войне, 80-летие которой отмечено в 2025 году.
Я соблюдаю меры по укреплению мер между нашими двумя братскими народами. У нас общая история и, я надеюсь, общее будущее", - сообщил руководитель телекомпании "Скайфест", документалист Алексей Никулин.
Кроме останков, поисковики также передают родственникам экипировку летчика, найденную на месте трагедии. По данным пресс-службы, захоронение пройдет в Казахстан 8 мая, в преддверии праздника Великой Победы.
22.04.2025, 08:09 54321
155 лет исполняется со дня рождения Владимира Ленина
Фото: wikipedia.org
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Ровно 155 лет назад родился советский государственный и политический деятель, теоретик марксизма, основатель Коммунистической партии и Советского социалистического государства в России Владимир Ильич Ленин, сообщает РИА Новости.
Владимир Ульянов родился в Симбирске (ныне город Ульяновск. - Прим. ред.) в семье инспектора народных училищ, ставшего потомственным дворянином.
Его старший брат Александр - революционер-народоволец, в мае 1887 года был казнен за подготовку покушения на царя.
В том же году Владимир Ульянов окончил Симбирскую гимназию с золотой медалью, был принят в Казанский университет, но через три месяца после поступления был исключен за участие в студенческих беспорядках. В 1891 году Ульянов экстерном окончил юридический факультет Петербургского университета, после чего работал в Самаре в должности помощника присяжного поверенного.
В августе 1893 года он переехал в Санкт-Петербург, где вступил в марксистский кружок студентов Технологического института. В апреле 1895 года Владимир Ульянов выехал за границу и познакомился с группой "Освобождение труда", созданной в Женеве русскими эмигрантами во главе с Георгием Плехановым. Осенью того же года по его инициативе и под его руководством марксистские кружки Петербурга объединились в единый Союз борьбы за освобождение рабочего класса. В декабре 1895 года Ульянов был арестован полицией. Провел более года в тюрьме, затем выслан на три года в село Шушенское Минусинского уезда Красноярского края под гласный надзор полиции.
Участниками союза в 1898 году в Минске был проведен первый съезд Российской социал-демократической рабочей партии.
Находясь в ссылке, Владимир Ульянов продолжал теоретическую и организационную революционную деятельность. В 1897 году издал работу "Развитие капитализма в России", где пытался оспорить взгляды народников на социально-экономические отношения в стране и доказать, что в России назревает буржуазная революция. Познакомился с работами ведущего теоретика немецкой социал-демократии Карла Каутского, у которого заимствовал идею организации русского марксистского движения в виде централизованной партии нового типа.
После окончания срока ссылки в январе 1900 года выехал за границу. Последующие пять лет жил в Мюнхене, Лондоне и Женеве. Там, вместе с Георгием Плехановым, его соратниками Верой Засулич и Павлом Аксельродом, а также своим другом Юлием Мартовым, Владимир Ульянов начал издавать социал-демократическую газету "Искра". С 1901 года он стал использовать псевдоним "Ленин" и с тех пор был известен в партии под этим именем.
В 1903 году на II съезде российских социал-демократов в результате раскола на меньшевиков и большевиков Ленин возглавил большинство, создав затем большевистскую партию.
С 1905 года по 1907 год Ленин нелегально жил в Петербурге, осуществляя руководство левыми силами. С 1907 года по 1917 год находился в эмиграции, где отстаивал свои политические взгляды во II Интернационале.
В начале Первой мировой войны, находясь на территории Австро-Венгрии, Ленин был арестован по подозрению в шпионаже в пользу Российского правительства, но благодаря участию австрийских социал-демократов был освобожден. После освобождения уехал в Швейцарию, где выдвинул лозунг о превращении империалистической войны в войну гражданскую.
Весной 1917 года Ленин вернулся в Россию. 17 апреля 1917 года, на следующий день после прибытия в Петроград, он выступил с Апрельскими тезисами, где изложил программу перехода от буржуазно-демократической революции к социалистической, а также начал подготовку вооруженного восстания и свержения Временного правительства.
С апреля 1917 года Ленин становится одним из главных организаторов и руководителей Октябрьского вооруженного восстания и установления власти Советов.
В начале октября 1917 года он нелегально переехал из Выборга в Петроград. 23 октября на заседании Центрального Комитета РСДРП по его предложению была принята резолюция о вооруженном восстании. 6 ноября в письме к ЦК Ленин потребовал немедленного перехода в наступление, ареста Временного правительства и захвата власти. Для непосредственного руководства вооруженным восстанием вечером он нелегально прибыл в Смольный. На следующий день, 7 ноября 1917 года в Петрограде произошло восстание и захват государственной власти большевиками. На открывшемся вечером заседании второго Всероссийского съезда Советов было провозглашено советское правительство - Совет народных комиссаров, председателем которого стал Владимир Ленин. Съездом были приняты первые декреты, подготовленные Лениным: о прекращении войны и о передаче частной земли в пользование трудящихся.
По инициативе Ленина в 1918 году был заключен Брестский мир с Германией.
После переноса столицы из Петрограда в Москву с марта 1918 года Ленин жил и работал в Москве. Его личная квартира и рабочий кабинет размещались в Кремле, на третьем этаже бывшего здания cената. Ленин избирался депутатом Моссовета.
Весной 1918 года правительство Ленина начало борьбу против оппозиции закрытием анархистских и социалистических рабочих организаций, в июле 1918 года Ленин руководил подавлением вооруженного выступления левых эсеров. Противостояние ужесточилось в период Гражданской войны, эсеры, левые эсеры и анархисты, в свою очередь, наносили удары по деятелям большевистского режима; 30 августа 1918 года было совершено покушение на Ленина.
Во время Гражданской войны Ленин стал инициатором и идеологом политики военного коммунизма. Он одобрил создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, широко и бесконтрольно применявшей методы насилия и репрессий.
С окончанием Гражданской войны и прекращением военной интервенции в 1922 году начался процесс восстановления народного хозяйства страны. С этой целью по настоянию Ленина был отменен военный коммунизм, продовольственная разверстка была заменена продовольственным налогом. Ленин ввел так называемую новую экономическую политику, разрешившую частную свободную торговлю. В то же время он настаивал на развитии предприятий государственного типа, на электрификации, на развитии кооперации.
В мае и декабре 1922 года Ленин перенес два инсульта, однако продолжал диктовать заметки и статьи, посвященные партийным и государственным делам. Третий инсульт, последовавший в марте 1923 года, сделал его практически недееспособным.
21 января 1924 года Владимир Ленин скончался в подмосковном поселке Горки. 23 января гроб с его телом был перевезен в Москву и установлен в Колонном зале Дома союзов. Официальное прощание проходило в течение пяти дней.
27 января 1924 года гроб с забальзамированным телом Ленина был помещен в специально построенном на Красной площади Мавзолее по проекту архитектора Алексея Щусева.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
15.04.2025, 21:56 82141
80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ: Уникальные материалы военных лет из фонда Бахрушинского театрального музея представили в Астане
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Государственном академическом русском театре драмы имени Максима Горького в Астане открылась выставка "Театр на фронте: берег надежды", в основе которой лежат уникальные архивные материалы из фондов Бахрушинского театрального музея. Проект посвящен самоотверженному подвигу советских театральных деятелей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент агентства.
На открытии выставки с приветственным словом выступил советник-посланник посольства РФ в Казахстане Александр Комаров.
Это память о подвиге нашего народа, о тех жертвах, которые были принесены, о том, как искусство помогало выживать в самые тяжелые дни - то, что мы все храним, то, что нас всех объединяет. Искусство вечно. Вечность этого искусства, конечно, придавало силы бойцам на фронте и труженикам тыла, и помогало ковать победу, которую мы будем отмечать в самое ближайшее время. Хочется еще раз вспомнить подвиги всех, кто эту победу приближал, в том числе артистов", - сказал дипломат.
Заведующая отделом международной деятельности Бахрушинского театрального музея Москвы Дилором Руденко рассказала о сотрудничестве России и Казахстана в области искусства и истории.
Нынешняя выставка - это первый совместный проект Бахрушинского театрального музея и Государственного академического театра русской драмы имени Максима Горького и представительства Росструдничества в Казахстане. Символично, что местом открытия и проведения выставки, посвященной подвигу театральных деятелей в годы войны, стал именно театр. В это страшное и тяжелое для всей страны время театр дарил надежду, он давал силы, вдохновлял на подвиги. Театральная жизнь в стране не останавливалась ни на один день. В Бахрушинском музее хранятся уникальные живые свидетельства эпохи военных лет, более 70 "Дневников театров на фронте". В музее также хранятся бесценные материалы, связанные с казахстанскими театрами - всего более 4 тысяч единиц. В годы войны Казахстан принял у себя большое количество предприятий из центральных районов страны, в том числе театры. Например, в Алма-Ату был эвакуирован Московский театр имени Моссовета", - поделилась Дилором Руденко.
По словам руководства Бахрушенского театрального музея, традиция проведения выставок, посвященных фронтовым театрам, берет свое начало в 1942 году, когда в экстремальных условиях военного времени сотрудниками музея была организована выставка "Театр на фронте". С тех пор выставки устраивались каждый год вплоть до окончания Великой Отечественной войны. По сей день Бахрушинский музей хранит эту добрую традицию, передавая ее новым поколениям.
Сотрудники музея в первые же дни войны выступили с инициативой ведения "Дневника театра на фронте", поэтому важное место в экспозиции занимают фронтовые дневники театральных бригад, в том числе легендарной "Искры". Материалы содержат бесценные творческие отчеты, путевые хроники, отзывы бойцов, газетные вырезки, фотографии и рисунки, а также личные благодарственные письма бойцов своим любимым артистам, которые скрашивали дни войны, вдохновляя на дальнейшие подвиги.
Среди ушедших на фронт добровольцев было много художников. На выставке можно увидеть серию графических работ художника Василия Ковригина, который запечатлел театральную жизнь на фронте: Концерт для солдат" (1944 г.), "Спектакль на фронте" (1943 г.), "Портрет солдата в госпитале" (1942 г.), "Автопортрет" (1944 г.).
Сквозной нитью через всю выставку проходят собранные из цифровых копий фотографий и документов коллажи, посвященные известным актерам-фронтовикам, музыкальным деятелям. Прошедшие войну и спустя годы получившие народную известность актеры смогли перенести на театральную сцену полученный на полях сражений опыт, что делало их выступления особенно пронзительными, искренними, наполненными невероятной силой духа.
За время войны фронтовые бригады артистов выезжали на фронт 42 тысячи раз, силами 3685 бригад были даны 1 миллион 350 тысяч спектаклей и концертов", - отметила генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.
География размещения эвакуированных театров по стране масштабна - от городов Поволжья и Урала до Дальнего Востока. Благодаря грамотно организованной эвакуации было сохранено великое театральное наследие страны. Нередко артисты работали в госпиталях, помогали раненым бойцам преодолеть тяжелые психологические травмы, собирали средства в помощь фронту.
Посетители выставки смогут ознакомиться с цифровыми копиями театральных эскизов и афиш к знаковым спектаклям военного времени: "Фронт" (Малый театр, 1942 г.), "Солдаты Сталинграда" (Малый театр, 1944 г.), операм "Князь Игорь" (Большой театр, 1944 г.) и "Иван Сусанин" (Большой театр, 1945 г.). Важная часть экспозиции посвящена театрам юного зрителя в годы войны. В это страшное время спектакли для ребят становились настоящим подарком. Среди экспонатов цифровые копии эскизов и афиш к спектаклям "Прекрасная Аленка" (Астраханский государственный театр юного зрителя, 1944 г.), "Хрустальный башмачок" (Московский областной театр юного зрителя, 1943 г.), "Гулливер в стране лилипутов" (Грозненский областной театр кукол, 1944 г.) и другие.
Отдельный раздел экспозиции посвящен спектаклям послевоенного времени, сохраняющим память о трагических годах отечественной истории. Афиши и фотографии спектаклей "Дым Отечества" (Театр им. Ленинского комсомола, Москва, 1963 г.), "Знак беды" (Ленинградский театр драмы и комедии, 1986 г.), "Прости меня" (Государственный финский драматический театр, Петрозаводск, 1981 г.), "Тёркин" (Чехов-Центр, Южно-Сахалинск, 2019 г.), "Вечно живые" (Театр юного зрителя им. Ленинского комсомола, Саратов, 1964 г.) и другие.
Выставка "Театр на фронте: берег надежды" продлится в Государственном академическом русском театре драмы им. М. Горького (Астана, Казахстан) с 15 апреля по 18 мая 2025 года. 6+
Справочная информация
Бахрушинский театральный музей основан 29 октября 1894 года московским промышленником и меценатом Алексеем Александровичем Бахрушиным (1865-1929). При поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы комплексного развития музея создается первый в России Музейно-театральный квартал на Павелецкой. Сочетание мультимедийных, научно-исследовательских и информационных ресурсов позволит реализовывать масштабные культурные программы, творческие и социальные проекты.
Бахрушинский музей - крупнейший хранитель театрального наследия России и третий по объему фондов после ГИМ и Эрмитажа. Более 1,5 млн экспонатов в 19 объектах и в фондах музея - это архивы прославленных театральных деятелей, эскизы костюмов и декораций знаменитых мастеров сценографии, сценические костюмы великих актеров, предметы декоративно-прикладного искусства, программы и афиши спектаклей, фотографии, портреты и редкие издания. Главная усадьба Бахрушинского в составе 6 объектов находится в Москве, как и 10 филиалов: 3 мемориальных дома (А.Н. Островского, М.Н. Ермоловой, М.С. Щепкина), 5 музеев-квартир (Вс.Э. Мейерхольда, Г.С. Улановой, М.М. Плисецкой, В.Н. Плучека, актёрской семьи М.В., А.А. Мироновых - А.С. Менакера), музей-мастерская театрального художника Д.Л. Боровского и музей-студия Радиотеатра. В 2017 году открылся филиал музея в Зарайске - на родине Бахрушиных. В 2021 году музей получил здание в Музейном квартале в Туле для новых объектов.
15.04.2025, 18:04 82896
80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ: родственникам погибшего в Великой Отечественной войне солдата из Казахстана передали его личные вещи
Фото: посольство России в Казахстане
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В рамках рабочего визита в Казахстан делегации Удмуртской Республики в Государственном военно-историческом музее ВС РК состоялась церемония передачи медальона и личных вещей участника Великой Отечественной войны Тукена Мендышева родственникам солдата из Казахстана, сообщает пресс-служба посольства России в Казахстане.
Медальон и личные вещи солдата, подсумок для патронов, ложку, спичечницу, бритву, пуговицы, звездочку, ключ от винтовки СВТ и пряжки, приняли родственники Тукена Мендышева: дети и внуки его брата. Встрече в Астане предшествовало знакомство семьи Мендышевых с ижевскими и омскими поисковиками в формате телемоста", - заявили в пресс-службе.
По данным посольства, медальон был найден 7 мая 2024 года Ольгой Байбородовой, студенткой Волгоградского государственного медицинского университета, участвовавшей вместе с сестрой в межрегиональной поисковой экспедиции "Любань" недалеко от урочища Макарьевская пустынь Тосненского района Ленинградской области.
На следующий день удалось установить, что он принадлежит Тукену Мендышеву, 1907 года рождения - уроженцу аула Кират Русско-Полянского района Омской области, и уже 9 мая родственники Тукена Мендышева нашлись. Как выяснилось, на фронт он ушел вместе с родным братом Каергельды, который вернулся с войны, воспитал детей и всю жизнь искал пропавшего без вести Тукена с надеждой, что они обязательно встретятся", - уточнили в пресс-службе.
Подчеркивается, что мероприятие стало очередным подтверждением солидарности России и Казахстана в стремлении сохранить имена героев Великой Отечественной войны и увековечить подвиг наших предков. По оценкам специалистов, более 3 млн казахстанцев разыскивают своих близких и родных, пропавших в годы войны, число которых превышает 270 тысяч.
Кроме того, за последние 5 лет благодаря российским и казахстанским поисковикам удалось найти информацию о 28 тысячах погибших воинов из КазССР, их останки при содействии Минобороны Казахстана перевозятся на родину.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Удмуртии Наталья Тойкина, зампредседателя центрального совета ветеранов ВС РК Марат Нагуманов, депутат мажилиса парламента РК Павел Казанцев, представители Минобороны и ветеранских организаций Казахстана, посольства России, а также российские поисковики. Среди них - председатель Удмуртской республиканской молодежной общественной организации "Долг" Фаиль Ибрагимов, Ольга и Мария Байбородовы.
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