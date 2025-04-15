80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ: ветерану Великой Отечественной войны Ивану Матвеевичу Бегунову исполняется 100 лет

Фото: Фото из семейного архива

Рассказать друзьям

Иван Матвеевич Бегунов родился 15 апреля 1925 года в украинском городе Житомире в семье простых рабочих. Детские годы пришлись на тяжелое время - голод 30-х, годы репрессий. В 9 лет, оставшись сиротой, он переехал в Ярославскую область к своей крестной. Постоянный труд с детства закалил характер и воспитал в нем ответственность за порученное дело. Иван получил всего три класса образования. В 16 лет в поисках работы он оказался в Западном Казахстане, говорится в письме, поступившем в редакцию Kazakhstan Today.





В 1943 году из Актюбинской области он был призван в Красную Армию и отправился на фронт. Пройдя ускоренную подготовку, пулеметчик Иван Бегунов был направлен на 2-й Украинский фронт в составе 228-го гвардейского стрелкового полка.





Фото из семейного архива





В одном из боев за освобождение Европы, при форсировании реки Ширес, пулеметным огнем он прикрывал наступление пехоты. Благодаря его смелым действиям бойцы без потерь переправились через реку и смогли занять важную высоту.





За смелость и отвагу, за умение поднять боевой дух Иван Матвеевич Бегунов был награжден орденом Красного Знамени.





Фото из семейного архива





В боевом листе ветерана есть такие строки: "Товарищ Бегунов пулеметным огнем не дал врагу поднять голову. Несмотря на плотный огонь, он вел бой, подбадривая бойцов криками: "Бей, товарищ, фашиста, не давайте им поднять головы, вперед на Берлин!"





Также он был удостоен медалей "За отвагу", "За победу над Германией", получил ряд юбилейных наград.





Победный май 1945 года ветеран встретил в Праге, но его воинский путь не завершился - служба продолжилась в Германии.





Фото из семейного архива





Вернувшись после службы в Казахстан, Иван Матвеевич работал прорабом на кызылординском предприятии "Казстроймонтаж". В 1957 году в Кызылорде он встретил свою любовь - Тамару Ким. Счастливый брак с Тамарой Сергеевной продлился 65 лет. У них родились сын Владимир и дочь Ирина.





После переезда в 1973 году в Алма-Ату (ныне Алматы) Иван Бегунов до самой пенсии работал в "Казэлектромонтаже". На всех участках работы он пользовался заслуженным авторитетом и уважением.





Фото из семейного архива





Свой 100-летний юбилей ветеран Иван Бегунов встретит в Алматы со своими родными и близкими.





Сегодня у Ивана Матвеевича пятеро внуков, одиннадцать правнуков и один праправнук.





Фото из семейного архива





Иван Матвеевич по-прежнему сохраняет бодрость духа, интересуется новостями и событиями в стране, беседует с внуками.





Его жизненный путь - пример для подрастающего поколения!



