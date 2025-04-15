14.04.2025, 09:30 9251
80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ: ветерану Великой Отечественной войны Ивану Матвеевичу Бегунову исполняется 100 лет
Фото: Фото из семейного архива
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Иван Матвеевич Бегунов родился 15 апреля 1925 года в украинском городе Житомире в семье простых рабочих. Детские годы пришлись на тяжелое время - голод 30-х, годы репрессий. В 9 лет, оставшись сиротой, он переехал в Ярославскую область к своей крестной. Постоянный труд с детства закалил характер и воспитал в нем ответственность за порученное дело. Иван получил всего три класса образования. В 16 лет в поисках работы он оказался в Западном Казахстане, говорится в письме, поступившем в редакцию Kazakhstan Today.
В 1943 году из Актюбинской области он был призван в Красную Армию и отправился на фронт. Пройдя ускоренную подготовку, пулеметчик Иван Бегунов был направлен на 2-й Украинский фронт в составе 228-го гвардейского стрелкового полка.
В одном из боев за освобождение Европы, при форсировании реки Ширес, пулеметным огнем он прикрывал наступление пехоты. Благодаря его смелым действиям бойцы без потерь переправились через реку и смогли занять важную высоту.
За смелость и отвагу, за умение поднять боевой дух Иван Матвеевич Бегунов был награжден орденом Красного Знамени.
В боевом листе ветерана есть такие строки: "Товарищ Бегунов пулеметным огнем не дал врагу поднять голову. Несмотря на плотный огонь, он вел бой, подбадривая бойцов криками: "Бей, товарищ, фашиста, не давайте им поднять головы, вперед на Берлин!"
Также он был удостоен медалей "За отвагу", "За победу над Германией", получил ряд юбилейных наград.
Победный май 1945 года ветеран встретил в Праге, но его воинский путь не завершился - служба продолжилась в Германии.
Вернувшись после службы в Казахстан, Иван Матвеевич работал прорабом на кызылординском предприятии "Казстроймонтаж". В 1957 году в Кызылорде он встретил свою любовь - Тамару Ким. Счастливый брак с Тамарой Сергеевной продлился 65 лет. У них родились сын Владимир и дочь Ирина.
После переезда в 1973 году в Алма-Ату (ныне Алматы) Иван Бегунов до самой пенсии работал в "Казэлектромонтаже". На всех участках работы он пользовался заслуженным авторитетом и уважением.
Свой 100-летний юбилей ветеран Иван Бегунов встретит в Алматы со своими родными и близкими.
Сегодня у Ивана Матвеевича пятеро внуков, одиннадцать правнуков и один праправнук.
Иван Матвеевич по-прежнему сохраняет бодрость духа, интересуется новостями и событиями в стране, беседует с внуками.
Его жизненный путь - пример для подрастающего поколения!
новости по теме
15.04.2025, 18:04 1896
80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ: родственникам погибшего в ВОВ солдата из Казахстана передали его личные вещи
Фото: посольство России в Казахстане
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В рамках рабочего визита в Казахстан делегации Удмуртской Республики в Государственном военно-историческом музее ВС РК состоялась церемония передачи медальона и личных вещей участника Великой Отечественной войны Тукена Мендышева родственникам солдата из Казахстана, сообщает пресс-служба посольства России в Казахстане.
Медальон и личные вещи солдата, подсумок для патронов, ложку, спичечницу, бритву, пуговицы, звездочку, ключ от винтовки СВТ и пряжки, приняли родственники Тукена Мендышева: дети и внуки его брата. Встрече в Астане предшествовало знакомство семьи Мендышевых с ижевскими и омскими поисковиками в формате телемоста", - заявили в пресс-службе.
По данным посольства, медальон был найден 7 мая 2024 года Ольгой Байбородовой, студенткой Волгоградского государственного медицинского университета, участвовавшей вместе с сестрой в Межрегиональной поисковой экспедиции "Любань" недалеко от урочища Макарьевская пустынь Тосненского района Ленинградской области.
На следующий день удалось установить, что он принадлежит Тукену Мендышеву, 1907 года рождения - уроженцу аула Кират Русско-Полянского района Омской области, и уже 9 мая родственники Тукена Мендышева нашлись. Как выяснилось, на фронт он ушел вместе с родным братом Каергельды, который вернулся с войны, воспитал детей и всю жизнь искал пропавшего без вести Тукена с надеждой, что они обязательно встретятся", - уточнили в пресс-службе.
Подчеркивается, что мероприятие стало очередным подтверждением солидарности России и Казахстана в стремлении сохранить имена героев Великой Отечественной войны и увековечить подвиг наших предков. По оценкам специалистов, более 3 млн казахстанцев разыскивают своих близких и родных, пропавших в годы войны, число которых превышает 270 тысяч.
Кроме того, за последние 5 лет благодаря российским и казахстанским поисковикам удалось найти информацию о 28 тысячах погибших воинов из КазССР, их останки при содействии Минобороны Казахстана перевозятся на родину.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Удмуртии Наталья Тойкина, зампредседателя центрального совета ветеранов ВС РК Марат Нагуманов, депутат мажилиса парламента РК Павел Казанцев, представители Минобороны и ветеранских организаций Казахстана, посольства России, а также российские поисковики. Среди них - председатель Удмуртской республиканской молодежной общественной организации "Долг" Фаиль Ибрагимов, Ольга и Мария Байбородовы.
15.04.2025, 17:39 2981
80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ: алматинские школьники познакомились с детьми войны
Фото: Россотрудничество
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В Алматы учитель русского языка из села Акбай Туркестанской области Гулнара Базарбаева представила свое произведение "Дети из ниоткуда", основанное на реальных событиях, сообщает пресс-служба Россотрудничества.
По инициативе Русского дома в Алматы с одним из произведений Гулнары Базарбаевой познакомились ученики алматинской школы-гимгазии №8. Здесь прошел диктант по ее рассказу "Дети из ниоткуда". Это был диктант не только и не столько по русскому языку и проверкой грамотности. Это было и погружение старшеклассников в историю, в судьбы детей войны", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что рассказ основан на реальных событиях: в годы Великой отечественной войны в Казахстан эвакуировали большое количество детей, в том числе и в Туркестанскую область.
В наше село эвакуировали пятерых детей, и мой рассказ - о них. Я работала с архивом, встречалась с людьми, которые в те годы тоже были детьми, но помнят, что их семьи приютили эвакуированных ребят", - сообщила Гулнара Мирполатовна.
Также в школе-гимназии состоялся мастер-класс "Современные игровые технологии в развитии речи учащихся" от Гулнары Базарбаевой, а от Русского дома школа-гимназия получила коллекцию книг русских классиков и современников.
В преддверии великой даты - 80-летия Победы - мы сразу же поддержали очередную инициативу Русского дома в Алматы. И когда мы предложили нашим старшеклассникам написать диктант по этому произведению, откликнулись абсолютно все! И мы понимаем, что дети выразили желание участвовать в диктанте из чувства ответственности и патриотизма. Наша школа-гимназия и школа №28 Сайрамского района договорились сотрудничать и далее, проводить совместные мероприятия, обмениваться опытом", - добавила директор школы-гимназии №8 Ардак Смагулова.
12.04.2025, 10:46 18421
64 года назад человек впервые совершил полет в космос
Фото: Ревизор.ru
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Москва. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В День космонавтики Роскосмос опубликовал видеопоздравление российского экипажа МКС с праздником. Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков поблагодарили всех работников ракетно-космической отрасли и пожелали успехов и новых побед.
Исторический полет Юрия Гагарина стал началом новой эры, дал мощный импульс развитию науки, техники и вдохновил поколения на работу в космической сфере. За этим подвигом стояли не только мужество первопроходца, но и труд тысяч людей.
Сегодня космонавты продолжают дело предшественников: в невесомости проводят научные эксперименты, результаты которых делают нашу жизнь на Земле лучше, выполняют задачи в открытом космосе и готовятся к дальним миссиям.
12 апреля 1961 года стал поворотной точкой в истории человечества - именно в этот день на околоземную орбиту впервые был выведен космический корабль с человеком на борту. Это событие положило начало новой эре и стало основанием для ежегодного празднования.
По инициативе президиума Верховного Совета СССР 9 апреля 1962 года официально был учрежден День космонавтики - в честь первого успешного полета человека в космос. С тех пор 12 апреля отмечается как памятная дата, посвященная великому достижению науки и техники.
Желание покорить космос волновало умы изобретателей и ученых многие десятилетия. И 12 апреля 1961 года мечта стала реальностью: космический корабль "Восток" с человеком на борту отправился в космос. Этим человеком был Юрий Гагарин - первый человек, побывавший в космосе. Он мгновенно превратился в национального героя и символ научного прогресса XX века. Руководили историческим запуском такие выдающиеся инженеры, как Сергей Королев, Леонид Воскресенский и Анатолий Кириллов. Ракета стартовала успешно, и после отделения последних ступеней корабль "Восток" начал свободное движение вокруг Земли.
Полный оборот вокруг планеты занял всего 108 минут. Приземление состоялось в запланированном месте близ деревни Смеловка в Саратовской области.
7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН была принята резолюция, которой 12 апреля провозглашалось Международным днем полета человека в космос.
10.04.2025, 11:15 26401
В мире отмечается Международный день движения сопротивления
Фото: wikipedia.org
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Сегодня, 10 апреля, в мире отмечается Международный день движения сопротивления, посвященный тем, кто боролся против немецко-фашистских захватчиков во время Второй мировой войны на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха и его союзников, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.
На борьбу с бесчеловечным нацистским порядком поднялись жители Франции, Греции, Италии, Бельгии, Нидерландов, Югославии, Норвегии, Чехословакии и других стран Европы.
В частности, в Бельгии образовалось несколько десятков самостоятельных организаций сопротивления, которые занимались в основном антифашистской пропагандой, сбором развединформации, саботажем мероприятий оккупационных властей и другими подобными акциями. По оценкам бельгийских историков, в движении сопротивления приняли участие от 40 до 50 тысяч бельгийцев, из которых погибли около 17 тысяч человек.
Между тем в Болгарии ядром формирования антифашистских групп являлся Отечественный фронт, который координировал партизанские отряды по всей стране, нанося значительный материальный урон коллаборационистам и гитлеровцам.
Как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, борьба с оккупантами носила интернациональный характер, так как имела общую для всех боровшихся с фашизмом народов цель - разгром гитлеровских сил, освобождение захваченных территорий, изничтожение человеконенавистнической идеологии.
По данным МИД РФ, в Латвии активными участниками борьбы с гитлеровскими захватчиками на фронте и в подполье стали примерно 125 тысяч латышей и граждан Латвийской ССР. Действовавшим на оккупированной немцами территории латышским партизанам оказывали помощь отряды с "Большой земли" и из соседних районов РСФСР и БССР. Партизаны атаковали небольшие гитлеровские гарнизоны, карали предателей, препятствовали угону мирного населения в Германию.
Сообщается, что в годы войны в Литве с захватчиками сражались свыше 9 тысяч советских партизан, которые уничтожили более 10 тысяч оккупантов и их литовских пособников, разгромили десятки гитлеровских военных городков и баз хранения боеприпасов и вооружения, выводили из строя железнодорожные пути и линии связи. Их деятельность отличалась исключительным мужеством.
Также Мария Захарова рассказала о подвиге двадцатилетней Марии Мельникайте. Она была захвачена немецкими карателями при выполнении боевого задания. Перед казнью гитлеровцы подвергли ее нечеловеческим пыткам. За проявленное мужество и стойкость дочери литовского народа Марии Мельникайте было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
Вооруженная борьба партизан в СССР и участников движения сопротивления в других государствах внесла огромный вклад в Победу над фашизмом и приблизила окончание самой кровопролитной войны в мировой истории", - заявила официальный представитель МИД.
По ее словам, более 300 тысяч советских партизан были награждены орденами и медалями. 249 из них получили звание Героя Советского Союза, а двое руководителей партизанского движения - Сидор Ковпак и Алексей Федоров были удостоены этого высокого звания дважды.
В партизанском движении участвовали и сотрудники Народного комиссариата иностранных дел Николай Певцов, Владимир Шестаков, Игорь Дементьев.
07.04.2025, 17:21 38226
Международный фестиваль "Истории Победы" объединяет казахстанцев
Фото: Россотрудничество
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В Казахстане проходит масштабная акция к 80-летию Великой Победы, организованная Русским домом в Алматы, сообщает пресс-служба Россотрудничества.
В рамках фестиваля прошла международная конференция "Медики Победы. О подвигах медработников в годы Великой Отечественной войны", которую поддержали музей Победы в Москве, Национальная медицинская ассоциация и КазНМУ имени Асфендиярова", - заявили в пресс-службе.
В частности, казахстанская сторона поделилась историей Героя Советского Союза Маншук Маметовой, которая перед войной закончила два курса медицинского института, нынешнего Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова.
Кроме того, студенты Казанского федерального университета рассказали о фактах самоотверженного служения хирургов Вишневского и святителя Луки.
Подчеркивается, что участники конференции отметили беспримерное мужество и самоотверженность врачей, сумевших вернуть к жизни миллионы людей на фронте и в тылу и сделать фундаментальные научные открытия, определившие дальнейшее развитие медицины.
Также международный фестиваль поддержали и в Талдыкоргане.
Здесь прошел памятный вечер, посвященный 80-летию Великой Победы, взрослые и дети делились воспоминаниями о фронтовиках и тружениках тыла, читали стихи и исполняли песни военных лет. Это событие стало важной частью сохранения памяти о наших героях. Инициативу Русского дома в Алматы поддержали областной и городской филиалы РОО "Организация ветеранов", а также средняя школа-гимназия № 16 и средняя школа-гимназия № 12. Музей Победы, партнер фестиваля "Истории Победы", предоставляет возможность участникам внести сведения о своих героях, фронтовиках и тружениках тыла, во Всенародный исторический проект "Лица Победы", - сообщили в Россотрудничестве.
Помимо этого, на днях в Алматы состоялась встреча участников исторического клуба, которая также вошла в программу международного фестиваля "Истории Победы".
Обсуждали роль казачества в Великой Отечественной войне и делились семейными историями о героях Победы. Во встрече участвовали старейшины Союза казаков Семиречья, Союза казаков Степного края, воспитанники детско-юношеского военно-патриотического клуба "Киров". Почетным гостем стал ветеран войны Изюмников Виктор Карпович. После просмотра короткометражного фильма о боевых приемах казачества в годы войны приступили к рассказам о том, как сражались казаки", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что молодежь пришла с портретами ветеранов и каждый участник рассказал о подвиге своего героя.
Не забывать свои корни, дружить и стремиться к благополучию общества - вот что нам нужно добиваться. Меня особенно тронуло выступление молодежи, которая искренне, с большим уважением хранит память о подвиге советского народа", - добавил Виктор Изюмников.
14.03.2025, 21:19 107006
Налоговая реформа, ядерный кластер и сохранение биоразнообразия - о чем говорил Токаев на заседании Национального курултая
Фото: Telegram/Aqorda
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в четвертом заседании Национального курултая, сообщает Акорда.
Подводя итоги общественно-политических реформ, осуществленных в рамках реализации мартовского послания 2022 года, президент подчеркнул, что значительный вклад в модернизацию страны внесли члены Национального курултая.
Прежде всего, глава государства высказался по поводу налоговой реформы, вызвавшей оживленные дискуссии в обществе.
Налоговая система - основа всей государственной системы. Если в бюджете не будет средств, то государство не сможет в полной мере выполнять свои функции, в том числе социальные обязательства. Правительство представило новые подходы к налоговой реформе. Предлагаемые меры в целом верны, они учитывают базовые экономические и социальные факторы. В профессиональных кругах, да и в обществе, уже сложилось понимание необходимости повышения ставки налога на добавленную стоимость. Хотя можно услышать и критические высказывания в адрес предлагаемых мер, в частности, по НДС, но такие мнения не учитывают реальную ситуацию. Есть немало стран, которые по разным причинам не берут на себя больших социальных обязательств. А в Казахстане социальный блок занимает более половины бюджета. Наше государство - социальное, поэтому мы продолжим инвестировать в образование, здравоохранение, это наша конституционная обязанность", - заявил президент.
Касым-Жомарт Токаев указал на актуальность затронутых членами Национального курултая вопросов и высказал свою позицию по таким темам, как регулирование общественной этики; противодействие деструктивным течениям, чуждой нашей культуре идеологии, различным видам мошенничества; идеологическое осмысление отечественного кино-и анимационного производства; улучшение условий содержания в женских колониях и пересмотр норм уголовно-исполнительного законодательства в отношении беременных женщин и женщин, имеющих несовершеннолетних детей; развитие системы профессионально-технического образования.
Глава государства обратил внимание на упущения в сферах ономастики, государственных и ведомственных наград, искоренения социальных пороков, развития гражданского общества. Он поручил подготовить единый концептуальный документ, упорядочивающий идеологическую работу в сфере внутренней политики.
Президент отметил, что большую роль в укреплении национальной идентичности играет культура. Подчеркнув, что в Казахстане растет интерес к театральному искусству. Касым-Жомарт Токаев призвал сделать упор на развитие театров в регионах и привлечь к этому делу бизнес.
В канун 180-летнего юбилея Абая Кунанбайулы поручил Министерству иностранных дел и фонду "Отандастар" совместно с Министерством культуры и информации продолжить работу по открытию института Абая за рубежом и трансформации этого проекта в сеть полноценных культурно-просветительских учреждений, действующих по образцу институтов Конфуция, Гете, Сервантеса.
Кроме того, президент определил задачи по поддержке инициатив Международного общества "Қазақ тілі", включению нашего документального наследия в реестр ЮНЕСКО "Память мира", интеграции национального цифрового архива в системы искусственного интеллекта, активизации исторических исследований.
В выступлении были затронуты и ключевые аспекты реализации крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов.
По словам Касым-Жомарта Токаева, главная задача государства - акцентировать внимание на инициативах, которые стимулируют экономический рост регионов и устраняют неравенство в развитии областей. В этом году объем финансирования реального сектора экономики увеличится в два раза - до 8 триллионов тенге. При этом президент подчеркнул важность своевременной и качественной реализации проектов развития сферы образования, здравоохранения, туризма и спорта в регионах.
Сильные регионы - сильная страна" - один из незыблемых принципов моего политического курса. Следуя ему, правительство приняло решение оставить в силе социальный налог, поступающий в распоряжение областей. Но акимы областей должны рационально и рачительно расходовать бюджетные средства с упором на социально значимые проекты, идущие на пользу народу. Уверен, что представленные сегодня инициативы и проекты будут содействовать сбалансированному развитию регионов и дальнейшему прогрессу нашей страны", - отметил глава государства.
В ходе своего выступления президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также высказался по поводу дискуссии о переходе на единый часовой пояс.
Правительство и парламент обсудили этот вопрос. Проведены специальные исследования, которые не подтвердили критических опасений общественников. Согласен с правительством и большинством депутатов, а также со специалистами: в нашей большой по территории стране с относительно немногочисленным населением должен быть единый часовой пояс, который упрощает управление государством, помогает оптимизировать логистику и многие бизнес-процессы. Думаю, на этом дискуссию надо завершить, и тем более не следует политизировать данный вопрос", - заявил он.
Также Касым-Жомарт Токаев заявил о решении создать Агентство по ядерной энергетике при президенте.
Для нас стратегически важно создать новую энергетическую отрасль, которая обеспечит прочную базу динамичного экономического развития на десятилетия вперед. Именно поэтому считаю необходимым возвести не одну, а три атомные электростанции и, в конечном счете, сформировать полноценный ядерный кластер. С учетом исключительной важности данной задачи мною принято решение создать Агентство по ядерной энергетике при президенте", - сообщил Токаев.
Президент отметил, что стране предстоит в полной мере реализовать свои возможности в газовой и угольной генерации, а также потенциал возобновляемых источников энергии.
Казахстан должен не только достичь полного самообеспечения электроэнергией, но и стать крупным экспортером на мировом энергетическом рынке. Это веление времени (...) Одобрив на референдуме решение о строительстве первой АЭС, граждане дали старт решению данной задачи. Это означает, что мы должны подойти к развитию энергетики вдумчиво, комплексно, с учетом дальней перспективы", - сказал глава государства.
Кроме того, он подчеркнул, что чрезвычайно актуальной стала задача охраны биологического разнообразия в нашей стране, известной во всем мире своими природными богатствами и, прежде всего, животным миром, сообщает пресс-служба главы государства.
Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости создания фонда охраны биологического разнообразия.
Нашего пристального внимания требуют каспийские тюлени, розовые фламинго и другие уникальные животные, которыми одарила нас сама природа, но которые сейчас находятся в опасности из-за деструктивной, разрушительной деятельности людей. Считаю необходимым создать фонд охраны биологического разнообразия. Как глава государства готов лично возглавить данную общественную организацию, чтобы подчеркнуть особую важность этой большой работы", - заявил президент.
Он также напомнил, что в 2019 году по были приняты законодательные меры, направленные на ужесточение наказания за браконьерство.
Благодаря этому и другим комплексным усилиям поголовье сайгаков в стране резко увеличилось. То есть сейчас для их популяции как раньше нет угрозы. Вместе с тем возникли другие проблемы. Страдает сельское хозяйство. Есть риски ухудшения эпизоотической ситуации. В целом, возросла нагрузка на экосистему. Поручаю Правительству всесторонне изучить вопрос с участием профильных специалистов и принять взвешенное решение. Мы приступили к восстановлению популяции так называемого туранского тигра в Прибалхашье. Это сложная задача, сопряженная с решением целого ряда проблем, связанных с хозяйственной деятельностью. На очереди - сохранение и преумножение численности снежных барсов", - добавил глава государства.
09.03.2025, 11:30 126266
91 год назад родился первый космонавт Юрий Гагарин
Фото: wikipedia.org
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Ровно 91 год назад в селе Клушино Гжатского района Смоленской области Союза Советских Социалистических Республик родился первый человек, совершивший полет в космос, летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин.
В 1941 году Юрий Гагарин начал учиться в средней школе села Клушино, но учебу прервала война. Возобновить учебу он смог только в 1943 году. После окончания войны семья Гагариных переехала в город Гжатск, где Юрий Гагарин продолжил свое обучение. После окончания шестого класса он поступил в ремесленное училище в подмосковном городе Люберцы и в Люберецкую вечернюю школу рабочей молодежи. В 1951 году он окончил седьмой класс и с отличием ремесленное училище, получив специальность формовщика-литейщика. В том же году продолжил учебу в Саратовском индустриальном техникуме, который окончил в 1955 году, сообщает РИА Новости.
С 4 сентября 1954 года по 1 октября 1955 года обучался в Саратовском аэроклубе на самолете Як-18. Выполнил 196 полетов и налетал 42 часа 23 минуты. По завершении летных курсов в аэроклубе поступил в 1-е Чкаловское военное авиационное училище летчиков имени Ворошилова, которое окончил с отличием в 1957 году. С декабря 1957 года служил военным летчиком в 169-м истребительном авиационном полку 122-й истребительной авиационной дивизии ВВС Северного флота. К октябрю 1959 года имел общий налет 265 часов.
В конце 1959 года Гагарин написал рапорт с просьбой о зачислении его в группу кандидатов в космонавты. Выдержав множество различных тестов и проверок, он был признан специальной медицинской комиссией годным для космических полетов.
7 марта 1960 года приказом главнокомандующего ВВС Юрий Гагарин был зачислен в группу кандидатов в космонавты, с 11 марта приступил к тренировкам.
11 октября 1960 года приказом главкома ВВС был зачислен в группу для подготовки к первому пилотируемому полету, а 8 апреля 1961 года решением Госкомиссии назначен пилотом космического корабля "Восток".
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос на космическом корабле "Восток", за один час 48 минут облетел земной шар и благополучно приземлился в окрестностях деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.
Приказом министра обороны СССР старшему лейтенанту Гагарину было присвоено внеочередное воинское звание "майор".
Указом президиума Верховного совета СССР от 14 апреля 1961 года Юрию Гагарину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
23 мая 1961 года был назначен командиром 1-го отряда, старшим инструктором-космонавтом, с 16 января 1963 года - командир отряда космонавтов, старший инструктор-космонавт. С 20 декабря 1963 года был заместителем начальника Центра подготовки космонавтов по летно-космической подготовке, начальником отдела летно-космической подготовки.
С 20 марта 1964 года - начальник 3-го отдела, старший инструктор-космонавт, заместитель начальника ЦПК, с 14 марта 1966 года - заместитель начальника ЦПК по летно-космической подготовке, старший инструктор-космонавт.
В 1968 году с отличием окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского по специальности "Пилотируемые воздушные и космические летательные аппараты и двигатели к ним" и получил квалификацию "летчик-космонавт-инженер".
С сентября 1965 года по апрель 1967 года проходил подготовку по программе "Стыковка" к полету в качестве командира активного КК "Союз" в составе второго экипажа. Во время старта КК "Союз-1" 23 апреля 1967 года был дублером пилота корабля Владимира Комарова.
Юрий Гагарин вел большую общественно-политическую работу, являясь депутатом Верховного Совета СССР 6-го и 7-го созывов, членом ЦК ВЛКСМ, президентом Общества советско-кубинской дружбы. С "миссией мира" Юрий Гагарин посетил около 30 стран. Встретиться с первым гражданином Вселенной считали за честь короли и президенты, политические деятели и ученые, артисты и музыканты.
27 марта 1968 года полковник Юрий Гагарин трагически погиб в авиационной катастрофе вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области при выполнении тренировочного полета на самолете МиГ-15УТИ. Вместе с ним погиб летчик-инструктор, командир полка Владимир Серегин. Урна с прахом Юрия Гагарина находится в Кремлевской стене в Москве.
Сегодня именем первого космонавта названы улицы и площади многих городов мира. В разных городах установлены памятники Юрию Гагарину, в том числе в Москве, в Гагарине, в Звездном городке и др. Всего установлено порядка 50 бюстов и памятников первому космонавту планеты. На месте приземления первого космонавта близ деревни Смеловка возведен архитектурный комплекс "Гагаринское поле".
Также именем Гагарина назван кратер на обратной стороне Луны и малая планета № 1772.
Кроме того, в целях увековечения памяти космонавта город Гжатск Смоленской области переименован в город Гагарин. Международной авиационной федерацией в 1968 году была учреждена медаль имени Гагарина. Первым ее лауреатом стал летчик-космонавт СССР Георгий Береговой.
Помимо этого, имя Гагарина было присвоено Военно-воздушной академии, Центру подготовки космонавтов. Его имя присвоено созданному в Гагарине мемориальному музею-заповеднику, музею Центра подготовки космонавтов.
26.02.2025, 16:15 386361
На этой неделе исполняется год, как Казахстан перевели на единый часовой пояс
Фото: Depositphotos
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В ночь на 1 марта 2024 года Казахстан перевели на единый часовой пояс UTC+5. Прошел почти год, однако многие граждане так и не смогли адаптироваться к новому времени. В обществе и соцсетях продолжается бурное обсуждение вопроса, и граждане требуют вернуть прежнее время.
Большинство жителей Казахстана изначально выступали против перевода времени. При голосовании на портале "Открытые НПА" 92% проголосовали против этого решения. Также проводился опрос на сайте ИА "Kazakhstan Today", который показал, что свыше 60% респондентов против перехода Казахстана на единый часовой пояс. Однако правительство приняло решение без учета мнения населения, и 1 марта 2024 года в полночь жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей перевели время на час назад, с UTC+6 на UTC+5.
Сразу же после перевода стрелок произошел сбой в работе спецЦОНов и столичного аэропорта, у некоторых казахстанцев изменилась дата рождения в электронном удостоверении личности и свидетельствах о рождении.
Также после перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени.
Множество казахстанских и зарубежных экспертов, медиков, психиатров объяснили, что ухудшение самочувствия и нарушения сна связаны с переводом времени, а нарушение циркадных ритмов может привести к серьезным негативным последствиям для здоровья.
В частности, ведущий хронобиолог США Мэри Карскадон предупредила о возможном усилении воспалительных процессов в организме, которые могут вызывать осложнения по здоровью. Она отметила, что для организма это экстремальная ситуация. По ее словам, тяжелее всего придется подросткам ввиду их биологических особенностей.
Потому что в подростковом возрасте циркадные ритмы сдвигаются в более поздний период, поэтому им гораздо тяжелее просыпаться рано и засыпать рано. Как следствие, подростки подвержены еще больше состоянию постоянного джетлага, что ухудшает длительность их сна, что далее влияет на их когнитивные возможности, регуляцию эмоций", - сказала эксперт.
Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов отметил, что часть людей испытывает реальные симптомы последствия перевода времени, у части людей может сработать эффект ноцебо.
На примере Астаны, если солнце встает в 04.00, светать начинает в 03.00 - свет попадает на сетчатку глаза, подавляя секрецию мелатонина, даже через закрытые веки, и организм просыпается. Лучше сдвинуть рассвет на час-два позже. Некоторые исследования говорят, что ночью и днем меняется магнитное поле, что может также подавать сигнал организму о том, что пора вставать... Вторая проблема - раньше начинает темнеть, и люди недополучают световых часов и витамина D. При недостатке солнечного света в темное время года может развиваться сезонное аффективное расстройство - сезонная депрессия", - говорит эксперт.
Психиатр высшей категории, психотерапевт, нарколог, член психотерапевтической лиги России и Казахстана Евгения Скрыль рассказала, что "перевод времени и раннее наступление темноты оказывают значительное влияние на психику человека, особенно в контексте психиатрии".
Эти изменения могут влиять на циркадные ритмы и вызывать определенные психические состояния и заболевания. Циркадные ритмы - это биологические часы организма, которые регулируют сон, бодрствование, выработку гормонов и температуру тела. Перевод времени или уменьшение дневного света может дезорганизовать эти ритмы. Нарушения циркадных ритмов связаны с проблемами сна, тревожностью, депрессией и снижением когнитивных функций", - сообщила эксперт.
Кроме того, казахстанцы после перевода времени стали отмечать рост потребления электроэнергии, а вместе с возросшими тарифами счета в квитанциях значительно выросли. Однако в Минэнерго уверяют, что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление страны. Между тем эксперт Научно-исследовательского института аудиторской деятельности и финансовой отчетности Данияр Нурсеитов заявил, что перевод времени следует рассматривать в контексте подхода "тариф в обмен на инвестиции", вероятно, предложенного такими компаниями, как McKinsey или BCG. По его словам, этот подход сводится к тому, что недостающие инвестиции фактически изымаются из карманов населения. Перевод времени, как отметил эксперт, способствует увеличению таких "инвестиций", превращая население в источник финансирования энергетики.
Граждане запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч голосов. Были проведены публичные слушания на площадке Министерства торговли и интеграции. Граждане задавались вопросом - почему такой важный для всего общества вопрос рассматривается Министерством торговли, а не Министерством здравоохранения и Министерством труда и соцзащиты.
Авторы петиции указали на множество нарушений при принятии данного решения. Было отмечено, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Не удалось найти в открытом доступе исследований казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях.
Аргументы авторов петиции не были услышаны, и Минторговли в августе отказало в ее удовлетворении.
Несогласные с таким исходом граждане начали сбор живых подписей. В результате активисты направили депутатам более 90 тыс. живых подписей за возврат прежнего времени. Депутаты признали, что решение о введении единого часового пояса не проанализировано и недоработано.
С началом учебного года родители учащихся со второй смены школьников стали жаловаться на то, что в связи с ранним наступлением темноты последние уроки в школах проходят, когда за окном уже темно, уставшие дети засыпают на уроках, а потом в полной темноте возвращаются домой, что крайне небезопасно.
Инициаторы введения единого часового пояса в ходе рассмотрения петиции заявляли, что при переводе времени был проведен анализ международных исследований. В ходе общественных слушаний вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев заявил, что Минздрав по данному вопросу научные исследования в Казахстане не проводил.
Сторонники единого часового пояса при обосновании решения ссылались на рекомендации Международного альянса за естественное время (IANT). При этом в ходе рассмотрения петиции они почему-то умолчали о рекомендациях альянса также перевести часы в западных регионах страны и установить там часовой пояс UTC+4. Исходя из этого в настоящее время запад Казахстана живет в неправильном часовом поясе. Почему данные рекомендации IANT не были учтены, остается под вопросом.
В ноябре министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек сообщил, что в Казахстане проведут исследование влияния на здоровье людей перехода на единый часовой пояс. На исследование планировалось направить 160 млн тенге, но позже сумма была снижена до 54 млн тенге. Фракция AMANAT провела заседание, на котором члены партии предложили завершить исследование по единому часовому поясу к марту 2025 года.
Перевод времени затронул абсолютное большинство населения страны. И - да, решение о переводе времени приняли без всяких научных исследований. Нельзя же считать научным исследованием список литературы, которую, вполне вероятно, никто и не читал. Зато петицию, набравшую более 50 тысяч подписей, отклонили без весомых научных аргументов. А вот для того, чтобы хотя бы поставить вопрос о возвращении прежнего часового пояса, как заявили в правительстве, нужно проводить многолетние исследования. И что самое важное, на эти исследования выделят бюджетные деньги и кто-то хорошо заработает", - цитирует "Караван" эксперта Дениса Данилевского.
Между тем исследовательские организации уже провели опросы населения на данную тему. Результаты социологического исследования центра "Сандж" о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
В опросе, проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE с 27 ноября по 11 декабря 2024 года, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.
Также о необходимости отмены единого часового пояса в Казахстане заявил астрофизик Виктор Тейфель.
В нашей практической деятельности мы почти никогда не используем точные значения среднего солнечного времени и тем более истинного и ориентируемся именно по поясному времени. Как нетрудно увидеть, на нашу страну приходится два полных часовых пояса и, кроме того, запад попадает частично в еще один предыдущий часовой пояс, а восток в последующий. Собственно, даже не вникая в сущность часовых поясов, основываясь только на долготно-временной протяженности территории Казахстана, легко понять, что всему населению республики жить по одному и тому же времени, единым образом установленному на всех часах, и работать в одном временном режиме - не только нелепо, но и неприемлемо по самым разным причинам, влияющим на условия и качество жизни", - сообщил эксперт.
Он отметил, что даже при разном поясном режиме времени восточные окраины Казахстана оказываются на западном краю шестого пояса, и только установленный дополнительный декретный час немного компенсировал некомфортность для них положения в этом поясе.
Без всяких сложных измышлений очевидна простая истина: если на востоке Казахстана по установленному нашими чиновниками единому времени в 7 часов утра Солнце уже светит над горизонтом, то в эти же 7 часов на западе Казахстана до восхода Солнца еще более двух часов. И наоборот, вечер по одним и тем же часам на востоке наступает на два с лишним часа раньше, чем на западе. Естественно, это сопровождается физиологическим, психологическим и бытовым дискомфортом, не говоря уже о возникновении других, в том числе экономических, проблем", - сказал астрофизик.
Еще одна надежда вернуть прежнее время появилась у казахстанцев после подачи жителем ВКО юристом Серикжаном Ахметжановым иска к правительству об отмене постановления о переходе страны на единый часовой пояс. Однако суд отказал в удовлетворении иска. Также ряд граждан подавали обращения в Конституционный суд о нарушениях их прав в связи с принятием постановления о введении единого часового пояса.
В начале года президент Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу установления в Казахстане единого часового пояса и не утихающих дискуссий по этому поводу.
Вопросы, вызывающие разногласия в обществе, требуют обстоятельных обсуждений. Поэтому в парламенте состоялись общественные слушания с участием ученых, экспертов, представителей регионов. Договорились до 1 марта всесторонне исследовать влияние смены часового пояса на жизнедеятельность граждан и экономику страны. После чего будут сформулированы конкретные предложения", - заявил глава государства.
Необходимо отметить, что в казахстанском обществе вопрос перевода времени стал одним из самых обсуждаемых в 2024 году и остается им до сих пор. Казахстанцы с надеждой ждут 1 марта и верят, что правительство прислушается к их требованиям вернуть прежнее время.
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