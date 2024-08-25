80 лет назад Красная армия освободила Кишинев от фашистских захватчиков

Фото: wikipedia.org

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Ровно 80 лет назад, 24 августа 1944 года, Красная армия освободила Кишинев от фашистских захватчиков.





Освобождение Кишинева от фашистских захватчиков стало одним из самых значимых событий Второй мировой войны, серьезно повлиявших на дальнейший ее ход. Ясско-Кишиневская операция началась 20 августа. К концу второго дня боев советские войска сокрушили оборону противника и продвинулись вглубь Молдавии, отмечает sputniknews.ru.





Обстановка перед операцией





К августу 1944 года для советских войск на балканском направлении сложилась благоприятная обстановка для нанесения решающего удара. Немецкое командование летом 1944 года перебросило с этого направления в Белоруссию и Западную Украину 12 дивизий, тем самым ослабив группу армий "Южная Украина", сообщает главное управление МЧС России по Калужской области.





Несмотря на это, немецко-румынское командование создало здесь мощную глубоко эшелонированную оборону, состоявшую из трех-четрех оборонительных полос, увязанных с водными преградами и холмистой местностью. Сильные оборонительные обводы опоясывали многие города и другие населенные пункты Молдавии и восточной Румынии.





Политическая обстановка в Румынии к этому времени была сложная. Четвертого августа 1944 года произошла встреча румынского лидера Иона Антонеску с Гитлером. На этой встрече Гитлер заверил румынского союзника, что вермахт будет защищать Румынию так же, как и Германию. Но, в свою очередь, он потребовал от Антонеску заверения в том, что, как бы ни сложились обстоятельства, Румыния останется союзницей Рейха и возьмет на себя содержание немецких войск, действовавших на румынской территории. Однако в самой Румынии все больше росло недовольство режимом Антонеску. Многие уже не верили в успешное для Стран Оси развитие событий на фронтах и опасались угрозы оккупации Румынии советскими войсками.





Фото: static.mchs.gov.ru





Наступление советских войск





Ясско-Кишиневская операция началась рано утром 20 августа 1944 года с мощного артиллерийского наступления, первая часть которого заключалась в подавлении вражеской обороны перед атакой пехоты и танков, а вторая - в артиллерийском сопровождении атаки. В 7.40 советские войска, сопровождаемые двойным огневым валом, перешли в наступление с Кицканского плацдарма и из района западнее Ясс.





Артиллерийский удар был настолько силен, что первая полоса немецкой обороны была полностью уничтожена. Вот как описывает состояние немецкой обороны в своих воспоминаниях один из участников тех боев:





Наступление было подкреплено ударами штурмовой авиации по наиболее сильным опорным пунктам и огневым позициям артиллерии противника. Ударные группировки Второго Украинского фронта прорвали главную, а 27-я армия к середине дня- и вторую полосы обороны.





В полосе наступления 27-й армии в прорыв была введена шестая танковая армия, и в рядах немецко-румынских войск, как признал командующий группой армий "Южная Украина" генерал Ганс Фриснер, "начался невероятный хаос". Немецкое командование, пытаясь остановить продвижение советских войск в районе Ясс, бросило в контратаки три пехотные и одну танковую дивизии. Но это не изменило положения. На второй день наступления ударная группировка второго Украинского фронта вела упорную борьбу за третью полосу на хребте Маре, а седьмая гвардейская армия и конно-механизированная группа - за Тыргу-Фрумос. К исходу 21 августа войска фронта расширили прорыв до 65 километров по фронту и до 40 километров в глубину и, преодолев все три оборонительные полосы, овладели городами Яссы и Тыргу-Фрумос, тем самым взяв два мощных укрепленных района за минимальный срок. Третий Украинский фронт успешно продвигался на южном участке, на стыке шестой немецкой и третьей румынской армий.









К исходу второго дня операции войска третьего Украинского фронта изолировали шестую немецкую армию от третьей румынской, замкнув кольцо окружения шестой немецкой армии у села Леушены. Ее командующий бежал, бросив войска. Активно фронтам помогала авиация. За два дня советские летчики совершили около 6350 вылетов. Авиация Черноморского флота наносила удары по румынским и немецким кораблям и базам в Констанце и Сулине. Немецкие и румынские войска понесли большие потери в живой силе и боевой технике, особенно на главной полосе обороны, и начали поспешно отступать. За первые два дня операции были полностью разгромлены семь румынских и два немецких дивизии.





Командующий группой армий "Южная Украина" Фриснер, подробно проанализировав обстановку после первого дня наступления советских войск, понял, что сражение складывается не в пользу группы армий и принял решение отвести войска группы армий за Прут и, несмотря на отсутствие приказа Гитлера, довёл свой приказ до войск 21 августа. На следующий день, 22 августа, дал разрешение на отвод войск группы армий и Генеральный штаб, но было уже поздно. К тому времени ударные группировки советских фронтов уже перехватили основные пути отхода на запад. Немецкое командование проглядело возможность окружения своих войск в районе Кишинева. В ночь на 22 августа моряки Дунайской военной флотилии совместно с десантной группой 46-й армии успешно форсировали 11-километровый Днестровский лиман, освободили город Аккерман и начали развивать наступление в юго-западном направлении.





23 августа советские фронты вели бои с целью замкнуть кольцо окружения и продолжать продвижение на внешнем фронте. 18-й танковый корпус в тот же день вышел в район Хуши, седьмой механизированный корпус - к переправам через Прут в районе Леушен, а четвертый гвардейский механизированный корпус - к Леово. 46-я армия третьего Украинского фронта оттеснила войска третий румынской армии к Черному морю, и она 24 августа прекратила сопротивление. В этот же день корабли дунайской военной флотилии высадили десант в Жебрияны - Вилково. Также 24 августа пятая ударная армия под командованием генерала Николая Берзарина заняла Кишинев.





24 августа был завершен первый этап стратегической операции двух фронтов - прорыв обороны и окружение ясско-кишиневской группировки немецко-румынских войск. К исходу дня советские войска продвинулись на 130-140 километров. В окружении оказалось 18 дивизий. 24-26 августа Красная армия вошла в Леово, Кагул, Котовск. К 26 августа вся территория Молдавии была занята советскими войсками.





Фото: wikipedia.org





Значение и последствия операции





Ясско-Кишиневская операция оказала большое влияние на дальнейший ход войны на Балканах. В ходе нее были разгромлены основные силы группы армий "Южная Украина", выведена из войны Румыния, были освобождены Молдавская ССР и Измаильская область Украинской ССР. Хотя к концу августа большая часть Румынии все еще находилась в руках немцев и пронацистских румынских сил, они уже не смогли организовать на территории страны мощных оборонительных рубежей. 31 августа войска второго Украинского фронта вступили в Бухарест, занятый румынскими повстанцами. Бои за Румынию продолжались до конца октября 1944 года. 12 сентября 1944 года в Москве советское правительство от имени союзников - СССР, Великобритании и США - подписало соглашение о перемирии с Румынией.





Ясско-Кишиневская операция вошла в историю военного искусства как "Ясско-Кишиневские Канны". Она характеризовалась искусным выбором направлений главных ударов фронтов, высоким темпом наступления, быстрым окружением и ликвидацией крупной группировки противника, тесным взаимодействием всех видов войск. По результатам операции 126 соединений и частей удостоены почетных наименований Кишиневских, Ясских, Измаильских, Фокшанских, Рымникских, Констанцских и других. В ходе операции советские войска потеряли 12,5 тысяч человек, тогда как немецкие и румынские войска лишились 18 дивизий. 208600 немецких и румынских солдат и офицеров попали в плен.





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