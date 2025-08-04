03.08.2025, 12:19 4816
82 года назад началась партизанская операция "Рельсовая война"
Фото: wikipedia.org
Рассказать друзьям
Ровно 82 года назад в ходе Великой Отечественной войны началась операция советских партизан под названием "Рельсовая война".
Она проводилась на протяжении полутора месяцев на оккупированной территории РСФСР, Белоруссии и Украины. В результате было взорвано порядка 215 тысяч рельсов, что затруднило перегруппировки и снабжение отступающих немецко-фашистских войск, сообщает calend.ru.
В годы войны одной из частей антифашистского движения советского народа являлись партизаны. Борясь с фашистскими захватчиками своими методами, партизаны во многом способствовали выведению из строя вражеской техники и общей победе советских войск. В 1943 году партизанское движение предприняло ряд операций по разгрому и минированию железнодорожных коммуникаций противника.
Всего к выполнению первой такой операции были привлечены 167 бригад и отдельных отрядов. В них входили белорусские, ленинградские, калининские, смоленские, орловские и часть украинских партизан. Операция "Рельсовая война" была связана с планами ставки по завершению разгрома гитлеровцев на Курской дуге, планировалась Смоленская операция и наступление с целью освобождения левобережной Украины.
Партизанские отряды были обеспечены взрывчаткой и минно-подрывной техникой. Они вели разведку вражеских железнодорожных коммуникаций. Операция началась в ночь на 3 августа и продолжалась до середины сентября. Боевые действия партизан развернулись на местности протяженностью около 1000 километров по фронту и 750 километрова в глубину. В разгроме железнодорожного полотна противника приняло участие порядка 100 тысяч партизан, большую поддержку оказало и местное население.
Только за первую ночь операции партизанами было взорвано 42 тысячи рельсов. Это был мощный удар, и для немцев он явился полной неожиданностью. Всего в ходе операции "Рельсовая война" было подорвано свыше 215 тысяч железнодорожных рельсов. Также партизанами было пущено под откос много эшелонов с личным составом и боевой техникой врага, взорваны железнодорожные мосты и станционные сооружения.
Удачно проведенная операция "Рельсовая война" способствовала разработке дальнейших действий по уничтожению железнодорожных путей противника. С 19 сентября по октябрь 1943 года была проведена аналогичная операция под кодовым названием "Концерт". Всего в ходе двух операций партизаны на железных дорогах во вражеском тылу подорвали 363 262 рельса. Партизанское движение в 1943 году затруднило перегруппировку фашистских войск и оказало значительную помощь наступающей Красной Армии.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
новости по теме
25.07.2025, 13:32 24741
83 года назад началась битва за Кавказ
Фото: wikipedia.org
Рассказать друзьям
Ровно 83 года назад, 25 июля 1942 года, началась битва за Кавказ, передает корреспондент агентства.
Битва стала вторым по продолжительности сражением Великой Отечественной войны после обороны Ленинграда, отмечает Российское историческое общество.
Цели гитлеровской военной кампании в регионе были изложены в Директиве № 41, подписанной в апреле 1942 года. Кавказ был стратегически важен обоим сторонам: природные ресурсы - нефть, газ, а также зерно - во многом определяли дальнейший успех в войне.
К лету 1942-го советский фронт был ослаблен после неудачного наступления под Харьковом. В Берлине понимали: лучшего момента для захвата Сталинграда и выхода к нефтеносным районам Кавказа не будет.
В июле основные вражеские силы сосредоточились в низовьях Дона. Перед вермахтом стояла задача полного уничтожения войск Южного фронта и захвата крупнейших городов - Новороссийска, Туапсе, Грозного и Баку. Для СССР потеря этих территорий была недопустима: после утраты Севастополя именно сюда, на Кавказ, переместился Черноморский флот, кроме того, через советско-иранскую границу шли поставки по ленд-лизу.
Красная армия по численному составу уступала противнику в полтора раза, а с точки зрения военной техники - в восемь-девять раз. Во что бы то ни стало ей нужно было остановить продвижение противника, а после, измотав основные силы немцев в оборонительных боях, начать контрнаступление.
Поначалу гитлеровские ударные группировки быстро продвигались в глубь Кавказа. К началу августа они заняли Ставрополь, Армавир, Майкоп, Краснодар, спустя пару недель - Моздок. Уже в первых числах сентября был почти полностью взят крупнейший советский порт - Новороссийск. В это время тяжелейшие бои разворачиваются в центральной части Кавказского хребта. И именно там противник впервые будет вынужден перейти к обороне.
После нескольких неудачных вражеских попыток прорваться в сторону Туапсе и Грозного ситуация в корне изменится: 1 января 1943 года Северная группа войск Закавказского фронта перейдет в наступление. Оно окажется стремительным: спустя всего месяц врага полностью вытеснят из Кавказского предгорья в низовьях Кубани, 12 февраля будет освобожден Краснодар. Однако указ о полном выводе немецких войск с Кубани Гитлер отдаст лишь 3 сентября. Осенью 1943-го советские войска отчистят от противника всю северную часть Таманского полуострова. Битва за Кавказ завершилась 9 октября 1943 года.
Задача, поставленная ставкой ВГК, была частично выполнена: немцы так и не смогли пробиться в нефтеносные районы Баку и Грозного, однако окончательно разгромить противника не удалось - вражеские войска были эвакуированы в Крым и на Украину. Эта победа наряду с победой под Сталинградом ознаменовала коренной перелом войны, предопределив дальнейшее наступление Красной армии и освобождение все новых территорий.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
19.07.2025, 13:10 45706
Ровно 45 лет назад в СССР началась Олимпиада-80
Фото: wikipedia.org
Рассказать друзьям
Ровно 45 лет назад, 19 июля 1980 года, в Союзе Советских Социалистических Республик начались XXII летние Олимпийские игры, передает корреспондент агентства.
В этот день в Москве на стадионе в Лужниках состоялся грандиозный праздник по случаю открытия Олимпийских игр. На стадионе появился трехкратный олимпийский чемпион динамовец Виктор Санеев, который нес факел с олимпийским огнем. Сделав круг по беговой дорожке стадиона, он передал факел знаменитому советскому баскетболисту, олимпийскому чемпиону 1972 года Сергею Белову, который зажег олимпийский огонь в чаше стадиона. Олимпийскую клятву спортсменов произнес герой Игр в Монреале выдающийся советский гимнаст Николай Андрианов, а от имени судей - прославленный советский борец Александр Медведь, сообщает dynamo.su.
Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев объявил XXII летние Олимпийские игры открытыми.
Сообщается, что решение о выборе столицы Олимпийских игр - 1980 Международный олимпийский комитет принимал на 75-й сессии 23 октября 1974 года в Вене. На последнем этапе голосования членам МОК предстояло сделать выбор между Лос-Анджелесом и Москвой, в итоге с соотношением голосов 39 против 20 победу одержала Москва.
Это были первые в истории Олимпийские игры на территории Восточной Европы, а также первые Игры, проведенные в социалистической стране. Часть соревнований Олимпиады-1980 проводилась в других городах Советского Союза: парусные регаты стартовали в Таллине; предварительные игры и четвертьфиналы футбольного турнира состоялись в Киеве, Ленинграде и Минске; соревнования по пулевой стрельбе прошли на олимпийском стрельбище "Динамо" в подмосковных Мытищах.
В 1975-1980 годах в рамках подготовки к проведению Олимпийских игр в соответствии с генеральным планом развития Москвы были построены и реконструированы порядка 20 спортивных и других сооружений для проведения Олимпиады. Среди них можно выделить стадион "Динамо" в Минске и Дворец спорта "Динамо" на улице Лавочкина.
Игры стали известны тем, что под политическим нажимом со стороны США, ФРГ и Японии более 50 стран бойкотировали Московскую Олимпиаду в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан. С другой стороны, этот негативный момент прошел на фоне возвращения в олимпийскую семью 24 государств Африканского континента, в свою очередь бойкотировавших предыдущую Олимпиаду в Монреале.
Некоторые спортсмены из стран, бойкотировавших Олимпиаду-80, все же приехали в Москву и выступали под олимпийским флагом. Под национальными флагами из стран Западной Европы выступали команды Австрии, Греции, Мальты, Финляндии и Швеции.
Впервые в своей истории в Олимпийских играх участвовали Ангола, Ботсвана, Иордания, Лаос, Мозамбик и Сейшелы. Кипр дебютировал на летних Играх. Под новыми названиями впервые на Олимпийских играх выступили Шри-Ланка, Бенин и Зимбабве.
По сравнению с предыдущими летними Олимпийскими играми на Играх в Москве дебютировали новые дисциплины: в тяжелой атлетике добавилась 1-я весовая категория - наилегчайший вес; в дзюдо соревнования стали проводиться в 8 новых категориях вместо 6, как на предыдущих Играх; добавился турнир женских команд по хоккею на траве; в парусном спорте стала проводиться регата яхт класса "звездный"; вернулась в олимпийскую программу ходьба на 50 километров.
Сборная СССР одержала убедительную победу в неофициальном командном зачете.
Среди фехтовальщиков серебряными призерами в командном первенстве рапиристов стали Александр Романьков из Минска, москвичи Владимир Лапицкий и Ашот Карагян. Кроме того Романьков завоевал еще и бронзовую медаль в личном первенстве, а Карагян в составе команды стал третьим на этот раз уже в первенстве шпажистов.
Мировые рекорды установили поляк Владислав Козакевич - в прыжках с шестом и Гердт Вессиг из ГДР - в прыжках в высоту.
Также впервые в истории советского спорта трехкратным олимпийским чемпионом в плавании стал Владимир Сальников. По результатам опроса, который проводился среди аккредитованных на играх в Москве журналистов, Сальников был признан героем игр XXII Олимпиады.
Обладателем самой большой коллекции олимпийских медалей на Московских играх стал спортсмен из Ленинграда Александр Дитятин. В копилку сборной СССР он принес 3 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую медали. Абсолютный чемпион по гимнастике, к золотым наградам за победу в многоборье и в командном первенстве, прибавил золото в упражнениях на кольцах, серебро - на коне, брусьях, перекладине и опорном прыжке, а также бронзу в вольных упражнениях. Александр Дитятин - единственный в мире гимнаст, имеющий медали во всех оцениваемых упражнениях на одних играх. С этим результатом он вошел в книгу рекордов Гиннесса. Спортсмен из Воронежа Александр Ткачев стал обладателем золотых медалей в упражнениях на брусьях и командном первенстве, добавив к ним еще и серебряные награды в упражнениях на кольцах.
Стрелок Александр Мелентьев установил мировой рекорд по стрельбе из пистолета на 50 м, который никто не может побить уже более 30 лет.
Советские спортсмены выступали во всех видах спорта, предусмотренных программой игр и завоевали наибольшее количество медалей - 195, из которых 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых. Мощно выступила команда ГДР, которая была второй: 126 наград, включая 47 золотых.
Закрытие игр XXII Олимпиады проходило 3 августа 1980 года в Лужниках. На последнем мероприятии Олимпиады были свершены все надлежащие церемониалы, кроме двух: по решению МОК не была проведена передача олимпийского флага организаторам следующих летних Игр и не был исполнен гимн США - страны, принимающей следующую Олимпиаду в 1984 году.
Главным стало другое - это запомнившееся всем гостеприимство столицы Советского Союза, отсутствие политических демонстраций и протестующих демаршей, истинно спортивный дух борьбы, бесподобная культурная программа, слезы гостей на трибунах при виде ошеломляющего взлета всеобщего любимца, олимпийского талисмана Миши со стадиона в историю. Последний вечер в Лужниках добавил еще один штрих к образу Олимпиады-80, которая поставила во главу угла всего олимпийского движения олимпийский гуманизм.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
17.07.2025, 17:26 53326
83 года назад началась Сталинградская битва
Фото: wikipedia.org
Рассказать друзьям
Ровно 83 года назад началась Сталинградская битва, которая стала одним из крупнейших сражений в ходе Великой Отечественной войны.
Как сообщает calend.ru, 17 июля 1942 года со Сталинградской стратегической оборонительной операции начался первый этап битвы. Он продолжался до 18 ноября 1942 года. Операция проводилась войсками Сталинградского, Юго-Восточного фронтов при содействии сил Волжской военной флотилии.
В ходе боевых действий в состав советских войск были дополнительно введены управление Юго-Восточного фронта, пять управлений общевойсковых армий и два управления танковых армий, 56 дивизий и 33 бригады.
В ожесточенных оборонительных боях, развернувшихся в большой излучине Дона, а затем в районе Сталинграда и в самом городе была сокрушена наступательная мощь врага и обезврежена главная ударная группировка немецкой армии на южном крыле советско-германского фронта. Также были подготовлены условия для перехода советских войск в решительное контрнаступление.
19 ноября 1942 года начался второй период битвы - Сталинградская стратегическая наступательная операция, которая закончилась 2 февраля 1943 года. Операция проводилась войсками Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов при содействии сил Волжской военной флотилии. В ее ходе советские войска окружили и уничтожили главные силы 4-й танковой и 6-й полевой немецких армий, разгромили 3-ю и 4-ю румынские и 8-ю итальянскую армии. Потери противника составили свыше 800 тысяч человек, было взято в плен свыше 91 тысячи человек, в том числе две с половиной тысячи офицеров и 24 генерала.
Победа советских войск в Сталинградской битве стала переломным этапом в ходе Второй мировой войны. В ее результате советская армия вырвала у противника стратегическую инициативу и удерживала ее до конца войны. Подчеркивается, что в ознаменование подвига героев Сталинградской битвы на Мамаевом кургане был сооружен мемориальный комплекс.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
04.07.2025, 12:15 86896
83 года назад завершилась 250-дневная оборона Севастополя
Фото: кадр из видео
Рассказать друзьям
Ровно 83 года назад завершилась 250-дневная героическая оборона города Севастополя, передает корреспондент агентства.
Героическая оборона Севастополя 1941-1942 годов позволила связать боями в Крыму огромные силы гитлеровцев, понесших тяжелые потери, и выиграть драгоценное время, которое помогло Советскому Союзу сосредоточить все силы для отпора агрессорам", - сообщает посольство РФ в Конго.
Вражеские дивизии осадили Севастополь осенью 1941 года. Гарнизон города был усилен частями отдельной Приморской армией генерала Ивана Петрова, до этого оборонявшая Одессу. 4 ноября 1941 года был создан севастопольский оборонительный район, состоявший из сил отдельной Приморской армии, а также кораблей и авиации Черноморского флота. Командующим СОР был назначен вице-адмирал Филипп Октябрьский, одновременно командовавший Черноморским флотом. Петров возглавил сухопутную оборону.
Советские стрелковые войска и моряки были полны решимости отстоять Севастополь. В городе наладили производство боеприпасов, минометов и другого вооружения. На подступах к военно-морской базе и на улицах создавалась глубокоэшелонированная оборона. Часть морских орудий была переведена на берег для укрепления позиции сухопутных частей. Мощный огонь по врагу вели советские дальнобойные батареи, в том числе легендарная бронебашенная батарея № 35. Ключевыми районами СОР стали Сапун-гора, Малахов курган, Мекензиевы высоты. Пополнение в Севастополь доставляли крейсеры, эсминцы и подлодки Черноморского флота.
Первый штурм Севастополя начался сразу после выхода врага к городу 30 октября 1941 года и продолжался до 21 ноября. Город защищали тогда лишь небольшие части морской пехоты, учебные подразделения и ополченцы, поддерживаемые огнем береговых батарей и орудиями флота. Первоначально советские войска насчитывали около 20 тысяч человек. Но вскоре к ним присоединились основные силы Приморской армии. К середине ноября части СОР достигли уже 50 тысяч человек, но всё равно уступали по численности немецким и румынским соединениям. Первый штурм провалился после нанесения нашими войсками сильных контрударов и обстрела немецких позиций береговыми батареями и кораблями флота, в том числе орудиями линкора "Парижская коммуна". Тем не менее неприятелю удалось полностью блокировать город с суши.
Второй штурм враг начал 17 декабря 1941 года. Вперед пошли отборные дивизии 11-й армии Эриха фон Манштейна. Однако и этот штурм провалился благодаря героизму советских пехотинцев и моряков. Кроме того, в конце декабря 1941 года - начале января 1942 года советские войска высадились на Керченском полуострове и в Феодосии, в результате чего враг должен был перебросить на это направление часть дивизий из-под Севастополя. На освобожденной территории Керченского полуострова образовался Крымский фронт под командованием генерала Дмитрия Козлова. В конце декабря Манштейн вынужден был отдать приказ о прекращении атак на Севастополь.
Еще один советский десант в составе единственного батальона морской пехоты был высажен 5 января в Евпатории. Советские моряки действовали успешно и выбили румынский гарнизон из города. К ним на помощь пришли подпольщики и партизаны. Но затем враг, подтянув резервы, перешел в наступление. Большинство советских воинов десанта героически погибли в неравном бою.
В перспективе освобождение войсками СССР Керченского полуострова могло стать прологом к освобождению всего Крыма уже в 1942 году. И такие планы у мтавки ВГК и командования Крымского фронта имелись. Однако недостаток сил и средств, а также ошибки советского военного руководства привели, напротив, к тяжелому поражению на Крымском фронте и предопределили падение Севастополя. Лишь накануне наступления германской 11-й армии оперативный отдел штаба Северо-Кавказского направления сделал вывод о возможном сильном ударе противника. На тот момент Крымскому фронту катастрофически не хватало самолётов и танков. В составе объединения было всего 24 танка КВ, три Т-34 и 188 легких танков.
Фашисты начали активную бомбежку советских слабо подготовленных оборонительных позиций 7 мая 1942 года, затем в атаку перешли танки и пехота. Советские части оказались расчленены и быстро отступали к Керчи. 15 мая противник занял Керчь. При этом значительное внимание, силы и средства Красной Армии были отвлечены на организацию наступления под Харьковом, которое началось 12 мая. Но это наступление, которое в перспективе могло привести к освобождению всей Левобережной Украины, окончилось провалом. И вскоре фашисты развернули на южном фланге фронта свое генеральное летнее наступление на Кавказ и Сталинград.
Вскоре после взятия Керчи вражеские войска развернули свой последний - третий - штурм Севастополя, который начался 7 июня 1942 года. Враг методично бомбил и обстреливал город из самых тяжелых орудий. Концентрация вражеской артиллерии при штурме Севастополя была наибольшей за всю войну.
30 июня фашисты захватили Малахов курган. Но держалась знаменитая 35-я батарея, где был сосредоточен еще оставшийся в живых командный состав СОР и артиллеристы. В конце концов проход морем к Севастополю стал возможен только на подводных лодках и воздухом. Эвакуация стала неизбежной. Однако перевезти все войска не представлялось возможным. Морем на подводной лодке был эвакуирован генерал Иван Петров, а на самолете улетел вице-адмирал Филипп Октябрьский. С ними покинули Севастополь несколько сотен командиров Красной Армии. Оставшиеся бойцы СОР сражались до последнего снаряда и патрона.
Защитники 35-й батареи под руководством Алексея Лещенко дали по врагу последний залп, а затем взорвали свои мощные орудия.
Бои в районе Севастополя - на мысе Херсонес - продолжались еще некоторое время, пока у советских бойцов не кончились все боеприпасы. Тысячи наших солдат и моряков пытались уйти морем на небольших судах. Враг топил их и оставшихся в живых расстреливал. Десятки тысяч советских воинов оказались в плену, часто уже тяжело ранеными.
По советским данным, потери Красной Армии и флота в период обороны Севастополя составили более 200 тысяч человек, из них безвозвратные - более 150 тысяч человек. Немцы и румыны потеряли здесь более 300 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и ранеными.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
22.06.2025, 12:13 114071
В этот день 84 года назад началась Великая Отечественная война
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 84 года назад, 22 июня 1941 года, фашистская Германия в четыре часа утра без объявления войны напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война (ВОВ), она продлилась 1418 дней и унесла жизни более 26 млн человек. Из них 8,6 млн были военнослужащими, а более 16 млн человек - жертвами концлагерей, пленными и гражданскими людьми, погибшими от обстрелов, голода и болезней.
Казахстан в годы Великой Отечественной войны являлся частью СССР в статусе союзной республики, поэтому вступил в войну. В ряды Красной Армии в дополнение к 178 тысячам служивших тогда в армии было призвано 1 млн 200 тысяч казахстанцев. Более 600 тысяч из них погибли на фронте.
На территории нашей страны было сформировано 12 стрелковых дивизий, 4 кавалерийских дивизий, 7 стрелковых бригад, 50 полков и отдельных батальонов. Казахстанцы принимали участие во всех сражениях. Боевыми орденами и медалями были награждены свыше 100 тысяч человек из Казахской ССР, более 500 человек удостоены звания Героя Советского Союза.
Среди них пулеметчица Маншук Маметова и снайпер Алия Молдагулова, которые навсегда вошли в историю как герои Великой Отечественной войны. Четверо казахстанских военных летчиков - Талгат Бигельдинов, Леонид Беда, Иван Павлов, Сергей Луганский - дважды были удостоены звания Героя Советского Союза.
22 июня 2025 года по случаю Дня памяти и скорби на городском кладбище Астаны состоялось возложение венков и цветов к памятнику воинам-фронтовикам, умершим от ран в госпиталях Акмолинска в ходе Великой Отечественной войны.
Участие в церемонии приняли посол России Алексей Бородавкин, посол Беларуси Алексей Богданов, военный атташе России в Казахстане Юрий Логинов, руководитель "Русского дома в Астане" Ольга Филонова, директор Центра аналитический исследований "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев, представители организаций соотечественников и волонтерских объединений Астаны.
По инициативе ЦАИ "Евразийский мониторинг" при поддержке посольства России и посольства Беларуси состоялась акция "Свеча памяти".
16.06.2025, 18:35 126491
Ровно 62 года назад Валентина Терешкова отправилась в космос
Фото: wikipedia.org
Рассказать друзьям
Ровно 62 года назад Валентина Терешкова отправилась в космос и стала первой в истории женщиной-космонавтом.
Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Большое Масленниково Ярославской области в простой крестьянской семье. В годы финской войны ее отец пропал без вести, и мать с тремя детьми перебралась в Ярославль. Там Терешкова отучилась в школе, поступила в техникум легкой промышленности. Она работала браслетчицей на шинном заводе, потом - на текстильной фабрике, сообщает gazeta.ru.
Как и многие в то время, Терешкова увлекалась планерным спортом. С 1959 года она совершила 163 прыжка с парашютом. Первыми людьми, побывавшими в космосе, были мужчины, и "отец советской космонавтики" Сергей Королев решил попробовать отправить в космос женщину - это было продиктовано в том числе стремлением "догнать и перегнать Америку", где американские летчицы не могли добиться, чтобы их включили в отряд астронавтов. Кандидаток для полета искали в том числе и в аэроклубах. В итоге из сотен кандидаток было выбрано пятеро, в их числе - Терешкова.
16 июня 1963 года Терешкова совершила свой полет, получив на его время позывной "Чайка". Во время старта космического корабля "Восток-6" она произнесла измененную цитату из поэмы "Облако в штанах" Маяковского: "Эй небо, сними шляпу! Я к тебе иду!".
Одновременно с "Чайкой" совершал полет космонавт Валерий Быковский. Впервые на орбиту вышли два пилотируемых космических корабля. Они постоянно поддерживали радиосвязь - это был важнейший и прорывной для того времени эксперимент. В переговорах Валерия и Валентины проявилась разница в характерах: Терешкова несколько раз предлагала ему вместе спеть - чтобы русская мелодия прозвучала над Землей. Он отшутился: "Я не певчий дрозд", а Валентина в полете и пела, и читала стихи. Пушкина, Некрасова. А потом ей пришлось столкнуться со смертельным риском, сообщает iz.ru.
Инженеры, работавшие над автоматикой корабля, допустили ошибку: при спуске "Востока-6" программа ориентировала его не на снижение, а на новый виток по более высокой орбите. Терешкова сориентировалась в нештатной ситуации. И, несмотря на переутомление третьего дня полета, сумела вовремя проконсультироваться с Москвой и в ручном режиме перенаправить корабль на снижение, к Земле. После приземления Сергей Королев попросил ее держать в тайне этот программный сбой. Терешкова сдержала обещание и раскрыла правду только через 30 лет, после того как эта информация уже просочилась в прессу. Признался один из виновников ошибки.
Приземление тоже вышло непростым: спускаемый аппарат отклонился от курса и чуть не упал в озеро. Но Терешковой повезло: ветер отнес ее на пастбище, что неподалеку от села Мурашкина, на Алтае. И тут началось новое испытание. Девушку в скафандре обступили колхозники, каждый хотел ее угостить, обнять. И она стряхнула усталость, постаралась уделить внимание каждому. Валентина понимала: репутация космонавтики складывается в том числе и из таких встреч.
Терешковой восхищался весь мир. Не только союзники Советского Союза, но и американцы, британцы, французы отдавали должное "космической красавице с модной стрижкой". Истинно современной женщине, участь которой - не "кухонное рабство", а открытие новых миров, испытание неведомых человеческих возможностей.
В 1968 году Валентина Владимировна возглавила Комитет советских женщин. Во многом именно ее стараниями все матери в СССР независимо от семейного положения на момент рождения ребенка получили права на алименты. А в 1981 году женщины, кроме четырехмесячного оплачиваемого отпуска по беременности и родам, получили право на частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года и дополнительный отпуск без сохранения заработной платы до полутора лет.
В 1982 году кандидатуру Валентины Терешковой рассматривали в качестве командира полностью женского экипажа корабля "Союз", но в итоге от этой идеи отказались. И вторая женщина-космонавт Светлана Савицкая отправилась на орбиту в составе мужского экипажа. Но даже после этого Терешкова продолжала мечтать о новом полете. Много лет она изучала планету Марс и не расставалась с идеей когда-нибудь побывать на Красной планете. А уже в ХХI веке признавалась, что готова отправиться на Марс, даже если это будет путешествие в одну сторону, без возвращения.
29.05.2025, 09:21 175086
29 мая отмечают День ЕАЭС
Фото: ЕЭК
Рассказать друзьям
Сегодня, 29 мая, государства - члены ЕАЭС отмечают День Евразийского экономического союза, передает корреспондент агентства.
В 2014 году в Астане на заседании Высшего евразийского экономического совета был подписан договор о Евразийском экономическом союзе. Договор обозначил переход евразийского экономического проекта на новый, более глубокий уровень интеграции, сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
Как отмечает bigasia.ru, с инициативой о создании межгосударственного объединения в целях продолжения экономического сотрудничества бывших стран СССР выступил в 1994 году занимавший пост президента Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе визита в Россию.
В октябре 2000 года в Астане лидеры Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Кыргызстана подписали договор о создании Евразийского экономического сообщества, который вступил в силу в мае 2001 года. А в 2010 году был подписан договор о создании Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России, облегчающего торговлю за счет снижения или отмены акцизов и НДС.
В 2012 году к этим государствам присоединились Армения и Кыргызстан. 1 января 2015 года все эти соглашения слились в единый договор о ЕАЭС. Подписавшие его страны были автоматически приняты в Таможенный союз. ЕврАзЭс прекратил свое существование.
В союз входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Молдавия, Узбекистан и Куба - государства-наблюдатели, которые имеют право участвовать в заседаниях союза, но не влияют на принятие решений.
Деятельность ЕАЭС призвана способствовать модернизации и повышению конкурентоспособности национальных экономик государств-членов, что, в свою очередь, создаст условия для их стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения.
Высший орган союза - Высший Евразийский экономический совет, в состав которого входят главы всех государств - членов ЕАЭС.
Также органами управления являются:
- Евразийский межправительственный экономический совет - орган на уровне глав правительств государств - членов ЕАЭС. В его задачи входит утверждение бюджета, координация деятельности комиссии и всесторонняя поддержка работы Высшего совета;
- Евразийская экономическая комиссия - постоянно действующий наднациональный регулирующий орган союза, который формируют совет комиссии и Коллегия комиссии;
- суд ЕАЭС - судебный орган союза, обеспечивающий соблюдение договора о ЕАЭС и иных международных соглашений.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
19.05.2025, 10:26 213796
19 мая отмечают День пионерии
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Пионерская организация появилась почти сразу с образованием СССР - датой ее рождения считается 19 мая 1922 года. Тогда Вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов, сообщает historyrussia.org.
Принятая резолюция гласила:
Принимая во внимание настоятельную необходимость самоорганизации пролетарских детей, Всероссийская конференция поручает ЦК разработать вопрос о детском движении и применении в нем реорганизованной системы "скаутинг". Учитывая опыт Московской организации, Конференция постановляет распространить этот опыт на тех же основаниях на другие организации РКСМ под руководством ЦК".
Пионерская организация объединила миллионы советских школьников от 9 до 14 лет и стала одной из самых массовых детских организаций в мире. К 1970-м годам в СССР было более 25 миллионов пионеров. Почти каждый школьник становился пионером - это считалось честью.
В пионерских лагерях, таких как "Артек" и "Орленок", отдыхали лучшие ученики со всей страны. Пионеры участвовали в субботниках, собирали металлолом, помогали ветеранам и младшим школьникам. У каждого отряда был знаменосец и барабанщик, а на линейках поднимали флаг и пели гимн, сообщает ura.news.
Ко Дню пионерии в школах проводились "Ленинские уроки", подводились итоги в соревновании между звеньями, отрядами и дружинами в успеваемости, в сборе металлолома, макулатуры. Также в День пионерии проводились сборы, концерты, конкурсы, награждения отличившихся пионеров, пионерские парады и митинги. В вечернее время при школах в отдельных микрорайонах организовывались и менее формальные гуляния с традиционным "пионерским костром".
Считается, что именно революционерка и жена Ленина Надежда Крупская стояла у истоков основания пионерского движения. Иннокентий Жуков, один из идеологов скаутизма в России, предложил оставить старый скаутский девиз "Будь готов!" и назвать новую детскую организацию "пионерской", пишет РБК.
У пионерской организации появился собственный гимн - "Марш юных пионеров". Тот самый, где первые строки "Взвейтесь кострами, синие ночи! Мы пионеры, дети рабочих". Песню написали пианист Сергей Кайдан-Дёшкин и поэт Александр Жаров.
Пионерская организация переняла из движения скаутов ключевую структуру: организацию по отрядам, институт вожатых, а также известные традиции, такие, как сборы у костра, и основные элементы символики и формы: красный галстук вместо зеленого, белая рубашка вместо зеленой.
21 января 1924 года решением ЦК комсомола пионерской организации было присвоено имя В. И. Ленина, а спустя два года пионерская организация стала именоваться Всесоюзная пионерская организация им. Ленина.
Пионеры всегда помогали в решении самых острых вопросов общества - в годы хаоса после Гражданской войны боролись с беспризорностью и безграмотностью. А во время Великой Отечественной собирали металлолом для нужд фронта и сражались в партизанских отрядах.
За боевые заслуги десятки тысяч пионеров были удостоены орденов и медалей, а четверым были посмертно присвоены звания Героев Советского Союза. Лёня Голиков, Зина Портнова, Марат Казей и Валя Котик - все они бесстрашно сражались с врагом на оккупированных территориях, совершали диверсии, добывали крайне важную разведывательную информацию для нужд фронта. Например, Зина Портнова, работая в столовой курсов переподготовки немецких офицеров, по указанию подполья отравила суп. В результате, по некоторым данным, погибло свыше ста офицеров вермахта. 17-летняя Зина впоследствии подверглась пыткам, но не выдала товарищей по партизанскому отряду. Марат Казей подорвал гранатой себя и наступавших гитлеровцев из состава карательной зондеркоманды СС "Дирлевангер", когда оказался в окружении. А Лёня Голиков в августе 1942-го добыл бесценную информацию - в числе документов были, например, чертежи и описание новых образцов немецких мин.
Просуществовав почти 70 лет, в годы перестройки организация, как и вся страна, переживала явный внутренний кризис. В 1980-х были предприняты некоторые попытки реформировать пионерскую организацию, но в прежнем масштабе она так и не была создана.
После распада СССР в 1991 году организация прекратила работу, но для многих 19 мая до сих пор остается днем, который напоминает о детстве, верности, дружбе и духе той эпохи.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
04.08.2025, 09:57В Алматы разыскивают двух воспитанниц детского дома 04.08.2025, 09:1116136Ушел из жизни космонавт Талгат Мусабаев 04.08.2025, 11:1910691В Комитет по защите прав потребителей с начала года поступило 37 тыс. жалоб 04.08.2025, 11:419596В Казахстане приняли новый порядок возврата средств Нацфонда 04.08.2025, 11:51В Алматы группа лиц подозревается в использовании недостоверных сведений при участии в госзакупках в сфере строительства8301В Алматы группа лиц подозревается в использовании недостоверных сведений при участии в госзакупках в сфере строительства 31.07.2025, 11:44237466Вы обещали нас не разлучать - воспитанники детского дома в Баганашыле записали видеообращение 31.07.2025, 08:37229376В Казахстане ожидается спад жары 01.08.2025, 09:23190971Прорыв плотины в Актюбинской области: осужден сотрудник акимата 30.07.2025, 20:35177471Air Astana и China Southern Airlines подписали соглашение о код-шеринге 01.08.2025, 15:02171021Прямой рейс запустили между Алматы и Пекином 05.07.2025, 09:06619931Депутат выступил против возведения 40-этажного здания в Алматы 05.07.2025, 14:14571631Детское захоронение средневековой эпохи нашли в Карагандинской области 05.07.2025, 18:27480216Три человека погибли в аварии близ Павлодара 16.07.2025, 12:26419591Казахстан и Китай запустят завод по производству карбамида в Актюбинской области 16.07.2025, 19:25409276Строящийся таунхаус сносят в предгорьях Алматы
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?