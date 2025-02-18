17.02.2025, 19:57 3871
82 года назад советские бойцы сорвали с Эльбруса нацистские флаги
Фото: рцпв.рф
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Ровно 82 года назад, 13 февраля 1943 года бойцы Красной Армии сбросили с западной вершины Эльбруса флаги Третьего рейха и штандарты 1-й горнострелковой дивизии вермахта "Эдельвейс", установив вместо них знамена с серпом и молотом. Это восхождение имело огромное символическое значение для советских войск, освобождавших от немцев Кавказ, и нанесло мощный деморализующий ударом по врагу, уже считавшему эти горы своими, сообщает РИА Новости.
Фашисты пришли на Эльбрус 21 августа 1942-го во время наступательной операции "Эдельвейс". В этот день группа лучших альпинистов одноименной горнострелковой дивизии покорила обе вершины горы: западную - 5642 метра и восточную - 5621 метр. Восхождению предшествовали ожесточенные бои на перевалах Главного Кавказского хребта: фашисты стремились прорваться в Закавказье, к черноморским портам и бакинской нефти. Несмотря на упорное сопротивление советских войск, противнику удалось добиться ряда локальных успехов: к середине августа части дивизии "Эдельвейс" подошли к Клухорскому, Марухскому перевалу и, непосредственно, к Эльбрусу.
Приказ о штурме вершины отдал лично командир 1-й горнострелковой дивизии генерал Хуберт Ланц, сам опытный альпинист. С 1936 года он неоднократно бывал в Приэльбрусье, знал русский язык, изучал местные наречия, свободно ориентировался в горах. По распоряжению Ланца была сформирована группа лучших специалистов во главе с капитаном Хайнцем Гротом, уже поднимавшимся на Эльбрус в 1939-м. Ему тогда удалось добраться до "Приюта одиннадцати" - гостиницы для альпинистов на высоте 4050 метров. Грот повел отряд наверх по известному ему маршруту 14 августа 1942-го. Три дня спустя его группа заняла "Приют", к тому времени покинутый советскими войсками, а в ночь на 21-е пошла на штурм обеих вершин. Уже утром над ними развевались фашистские флаги.
Красная Армия не собирались оставлять горы в руках неприятеля. С сентября 1942-го позиции фашистов на Большом Кавказском хребте регулярно бомбили советские самолеты. Деваться врагу было некуда - стремясь залезть повыше, он сам загнал себя в ловушку. Все внимание руководства Третьего рейха было сосредоточено на Сталинграде, где гибла в окружении 6-я армия. Поддерживать горные части кавказской группировки было некем и нечем. В конце декабря советские войска усилили наступление и уже к 6 января выбили противника с перевалов Чиперазау, Марухский и Санчарский. После поражения на Волге, немцы были вынуждены покинуть Кавказ из-за угрозы окружения. Теперь на вершину Эльбруса все чаще поглядывали красноармейцы.
В начале февраля 1943-го командование Закавказского фронта приказало советским воинам сорвать гитлеровские знамена с вершины Эльбруса. Штурм поручили объединенному отряду под руководством опытных альпинистов Александра Гусева и Николая Гусака. Всего на ответственное задание отправились 20 человек. Отряд тащил на себе не только необходимое в горах снаряжение, но и оружие с боекомплектом: в горах еще слонялись недобитые группы противника, а склоны гор были заминированы отступающими фашистскими частями.
К 10 февраля группа альпинистов дошла до "Приюта одиннадцати". Поврежденную бомбежками гостиницу брать с боем не пришлось - фашисты уже ушли. Советским бойцы столкнулись с совсем другими противниками: морозом, снегопадом и сильнейшим ветром. Однако отступать было поздно: первым на штурм западного купола свою группу из шести человек повел Николай Гусак, мастер спорта СССР по альпинизму. Командир отряда Александр Гусев вместе с остальными остался ждать у "Приюта".
Тринадцатое февраля, погода испортилась, западный ветер, облачность, снегопад (...) В 02. 30 вышли Николай Гусак, Евгений Белецкий, братья Бекну и Габриель Хергиани, Юрий Смирнов и я. Ориентировка затруднена. Взяли левее. Габриель и я проваливались несколько раз в трещины. У Белецкого то и дело гнутся зубья на левой кошке. Нудный длинный траверс от "Приюта Пастухова" к седловине. Ветер в лицо. На щеках и носу то и дело образуются ледышки. В 10.20 подошли к домику на седловине - забит снегом. В 30 метрах - могила с крестом. Оставили рюкзаки, начали крутой снежный подъем на вершину. На вершинном плато туман. Не видно ни зги", - писал в своем дневнике участник восхождения Александр Сидоренко.
Именно Александру Сидоренко и его боевому товарищу Бекну Хергиани выпала честь первыми сорвать с флагштоков остатки гитлеровских знамен, истрепанных ветром. На западной вершине были водружены советские флаги. Оставшиеся у "Приюта одиннадцати" еще не знали, что экспедиция завершилась успехом и дежурили посменно вне дома, тщетно пытаясь высмотреть в метели силуэты возвращающихся друзей. Командир, не выдержав ожидания, отдал приказ формировать спасательный отряд.
В тот же день советские альпинисты узнали по радиосвязи об освобождении Ростова. После этого радостного известия Александр Гусев принял решение отложить спуск и приступить к штурму восточного пика. Он лично повел группу на вторую вершину и установил там советский флаг 17 февраля. Примечательно, что немецких штандартов на восточном куполе уже не было. Своенравный и гордый Эльбрус сам скинул с себя знамена иноземных захватчиков.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
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04.02.2025, 13:40 34776
В Ливадийском дворце 80 лет назад открылась Ялтинская конференция
Фото: wikipedia.org
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В Ливадийском ровно 80 лет назад, 4 февраля 1945 года, открылась Ялтинская конференция, сообщает РИА Новости.
В конференции приняли участие председатель совета народных комиссаров СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, а также министры иностранных дел этих держав, начальники высших штабов и советники.
Место проведения конференции было выбрано не сразу. Первоначально предлагалось провести встречу в Великобритании, как равноудаленной от СССР и США. Среди предполагаемых мест проведения фигурировали также Мальта, Афины, Каир, Рим и еще ряд городов. Сталин настаивал провести встречу именно в Советском Союзе, чтобы главы делегаций и их окружение смогли лично убедиться в том ущербе, который нанесла Германия СССР.
К принятию высокопоставленных гостей в Ялте СССР подготовился всего за два месяца, несмотря на то что Крым сильно пострадал от военных действий. Разрушенные дома, остатки боевой техники произвели неизгладимое впечатление на всех участников конференции.
Принимающие участие в конференции располагались в трех крымских дворцах. Ливадийский дворец, в котором проводились официальные заседания, в период работы конференции являлся также резиденцией президента США Рузвельта и других членов американской делегации. Делегация Великобритании была размещена в Воронцовском дворце в Алупке. Советская делегация во главе со Сталиным - в Юсуповском дворце в Кореизе.
Официальные встречи членов делегаций и неофициальные проводились во всех трех дворцах, но основные совещания проходили в Ливадийском дворце. Это было связано с тем, что американский президент не мог передвигаться самостоятельно без посторонней помощи.
За безопасность участников конференции отвечала принимающая сторона. Охрану на суше обеспечивали авиационные и артиллеристские спецгруппы, с моря - крейсер, эскадренные миноносцы и подводные лодки. Кроме того, к ним присоединились и боевые корабли союзников. Из-за того, что Крым все еще находился в радиусе действия немецкой авиации, базировавшейся в Северной Италии и Австрии, для отражения опасности с воздуха были выделены 160 истребителей авиации флота и вся ПВО. Было также построено несколько бомбоубежищ.
Кроме официального названия у конференции было несколько кодовых. Одним из них было - "Аргонавт". Другое кодовое название - "Остров" - конференция получила для введения в заблуждение противников.
Основной формой ее работы были заседания глав правительств. Совещания министров иностранных дел, на которых прорабатывались те или иные вопросы по поручению глав правительств, являлись вспомогательной формой работы конференции. Министры собирались на свои совещания поочередно в каждом из дворцов, занимаемых делегациями. Происходили также беседы между главами правительств и министрами иностранных дел вне основного формата, как бы на полях конференции.
Круг обсуждаемых военных и политических вопросов оказался весьма широким. Решения, которые были приняты на конференции, оказали большое влияние на ускорение окончания войны и послевоенное устройство мира.
На конференции были согласованы военные планы держав в целях окончательного разгрома нацистской Германии, определено их отношение к Германии после ее безоговорочной капитуляции и намечены основные принципы общей политики в отношении послевоенной организации мира.
Руководители трех держав решили, что после разгрома германских вооруженных сил войска каждой из великих держав оккупируют определенную часть Германии. Предусматривалось создание в Германии союзнической администрации и установление контроля, осуществляемого через специальный контрольный орган, состоящий из главнокомандующих армий трех держав. При этом указывалось, что Франция будет приглашена взять на себя определенную зону оккупации и участвовать в качестве четвертого члена этого контрольного органа. Конкретное урегулирование вопроса относительно зон оккупации Германии было достигнуто до конференции в Европейской консультативной комиссии и зафиксировано в протоколе Соглашения между правительствами СССР, США и Соединенного Королевства о зонах оккупации Германии и об управлении "Большим Берлином " от 12 сентября 1944 года.
Участники конференции заявили, что их цель - уничтожение германского милитаризма и нацизма и создание гарантии того, что "Германия никогда больше не будет в состоянии нарушить мир", для чего необходимо "разоружить и распустить все германские вооруженные силы, раз и навсегда уничтожить германский генеральный штаб", "изъять или уничтожить все германское военное оборудование, ликвидировать или взять под контроль всю германскую промышленность, которая могла бы быть использована для военного производства; подвергнуть всех преступников войны справедливому и быстрому наказанию... стереть с лица земли нацистскую партию, нацистские законы, организации и учреждения; устранить всякое нацистское и милитаристическое влияние из общественных учреждений, из культурной и экономической жизни германского народа". Вместе с тем в коммюнике Ялтинской конференции подчеркивалось, что после искоренения нацизма и милитаризма германский народ сможет занять достойное место в сообществе наций.
Особое место на конференции занял вопрос о репарациях Германии, инициированный СССР. В ходе обсуждения этого вопроса руководители США и Великобритании вынуждены были признать справедливость советских предложений о репарациях с Германии. В результате переговоров был подписан протокол, опубликованный полностью лишь в 1947 году. В нем излагались общие принципы решения репарационного вопроса и намечались формы взимания репараций с Германии. Протокол предусматривал учреждение в Москве межсоюзной комиссии по репарациям в составе представителей СССР, США и Великобритании. В протоколе указывалось, что советская и американская делегации согласны положить в основу своей работы предложение Советского правительства об общей сумме репараций и о выделении из нее 50 процентов для СССР.
Важное место среди решений Крымской конференции занимала декларация об освобожденной Европе, в которой союзные державы заявили о стремлении согласовывать свои действия при решении политических и экономических проблем освобожденной Европы. Союзные державы заявили, что общим принципом их политики в отношении стран освобожденной Европы является установление такого порядка, который позволит народам "уничтожить последние следы нацизма и фашизма и создать демократические учреждения по их собственному выбору". Конференция показала пример практического разрешения подобных проблем в отношении двух стран - Польши и Югославии.
По вопросу о Польше в коммюнике Ялтинской конференции три державы выразили "общее желание видеть установленной сильную, свободную, независимую и демократическую Польшу". Была достигнута договоренность о создании правительства Польши на широкой основе, с включением демократических деятелей из самой Польши и поляков из-за границы. Советско-польская граница устанавливалась по "линии Керзона" с отступлением от нее в некоторых районах от 5 до 8 км в пользу Польши. Было решено обеспечить существенное приращение территории Польши на севере и западе.
По вопросу о Югославии конференция приняла ряд рекомендаций об образовании Временного объединенного правительства Югославии и создании Временного парламента на основе Антифашистского веча народного освобождения Югославии.
Участники Ялтинской конференции приняли Соглашение трех великих держав по вопросам Дальнего Востока, которым предусматривалось вступление Советского Союза в войну против Японии через 2-3 месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. В соглашении было зафиксировано, в частности, что по окончании войны СССР будут возвращены южная часть острова Сахалин и все прилегающие к ней острова, переданы Курильские острова, интернационализирован торговый порт Дайрен с обеспечением преимущественных интересов Советского Союза, восстановлена аренда Порт-Артура как военно-морской базы СССР, сохранен существующий статус Монгольской Народной Республики, а Китайско-Восточная железная дорога и Южно-Маньчжурская железная дорога перейдут в совместное советско-китайское владение.
Важное место в работе Крымской конференции заняла проблема обеспечения международной безопасности в послевоенные годы. Огромное значение имело решение трех союзных держав о создании всеобщей международной организации для поддержания мира. Участники конференции определили, что 25 апреля 1945 года в года Сан-Франциско будет созвана конференция Объединенных Наций, которая подготовит окончательный текст устава ООН. Было условлено, что в основу деятельности ООН при решении кардинальных вопросов обеспечения мира будет положен принцип единогласия великих держав - постоянных членов Совета безопасности ООН.
На Ялтинской конференции был рассмотрен вопрос о создании постоянного механизма для регулярных консультаций между министрами иностранных дел трех держав. В коммюнике конференции союзные державы выразили "решимость сохранить и усилить в предстоящий мирный период то единство целей и действий, которое сделало в современной войне победу возможной и несомненной для Объединенных Наций".
На конференции были также подписаны двусторонние соглашения, определявшие порядок обращения с военнопленными и гражданскими лицами государств-участников соглашений в случае их освобождения войсками стран-союзниц, а также условия их репатриации.
Решения Ялтинской конференции способствовали мобилизации сил антигитлеровской коалиции для окончательного разгрома нацистской Германии и милитаристской Японии, наметили программу демократического устройства послевоенного мира. Однако многие договоренности между тремя державами, достигнутые в Ливадии, и развивавшие их решения Потсдамской конференции 1945 года не были полностью претворены в жизнь в результате начавшейся с весны 1946 года "холодной войны".
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
02.02.2025, 21:22 41111
82 года назад завершилась Сталинградская битва
Фото: duma.gov.ru, памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане
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82 года назад завершилась самая кровопролитная битва Великой Отечественной войны - Сталинградская. 2 февраля 1943-го враг был окончательно разбит. Город на Волге ценой невероятных потерь отстояли, сообщает 1tv.ru.
Тяжелейшие бои шли за каждый метр, за каждый дом. Двести страшных дней и ночей - они навсегда останутся в истории.
Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года. После неудачного наступления на Москву Адольф Гитлер решил сконцентрировать основные усилия на юге страны. Противник планировал овладеть богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, а также нефтяными районами Кавказа, нарушив коммуникации, связывающие центр страны с этим регионом, пишет издание "Известия".
Для наступления на сталинградское направление были выдвинуты войска под командованием генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, одного из авторов плана "Барбаросса", который в числе первых предложил занять Сталинград (ныне - Волгоград) и превратить его в базу для наступления на южные районы страны. Кроме того, город, названный в честь Иосифа Сталина, имел для нацистов символическое значение.
К середине сентября армии Паулюса при поддержке авиации удалось выйти к окраинам города, а в октябре 1942 года занять почти весь центр Сталинграда. Все это время шли упорные и кровопролитные бои, превратив город в руины. Только в первые дни битвы в результате авиаударов погибли десятки тысяч жителей, более 100 тыс. были ранены. Именно тогда появился известный приказ "Ни шагу назад!", призванный положить конец отступлению.
Еще в ходе оборонительного периода советское командование стало сосредоточивать силы для перехода в контрнаступление. Решающую роль в наступательной операции под кодовым названием "Уран" было суждено сыграть войскам Донского фронта, которым командовал будущий маршал Константин Рокоссовский. В результате боев, начавшихся утром 19 ноября, войска вермахта были окружены, оборона немцев была прорвана.
Сокрушительный удар со стороны Красной армии был нанесен в ходе стратегической операции "Кольцо", целью которой было уничтожение окруженной группировки вермахта. Советские войска заняли аэродром Гумрак, сделав невозможным снабжение врага, и после соединения частей 21-й и 62-й армий в районе Мамаева кургана расчленили силы противника на две части. Операция началась 10 января и завершилась 2 февраля 1943 года капитуляцией немцев, включая Паулюса и еще 24 генералов вермахта.
В результате битвы фашистская Германия потерпела крупное поражение, потеряв до четверти своей армии. Также поражение подорвало доверие к Германии со стороны ее союзников и способствовало активизации движения Сопротивления в странах Европы. Сталинград же приобрел особое значение в памяти всего мирового сообщества, став одним из символов мужества и стойкости.
28.01.2025, 19:49 55941
Диверсификация экономики и ядерный кластер: о чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства
Фото: Акорда
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Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева состоялось расширенное заседание правительства, сообщает Акорда.
Выступая перед участниками заседания, глава государства сформулировал магистральные направления работы правительства:
- диверсификация экономики;
- переход на новый уровень инфраструктурного развития;
- всестороннее внедрение цифровых технологий;
- развитие энергетики и создание ядерного кластера;
- укрепление потенциала агропромышленного комплекса;
- реформа налогово-бюджетной политики;
- фондирование значимых проектов, а также упорядочивание социальной поддержки и дальнейшее развитие здравоохранения, образования, науки.
По мнению президента, для реализации намеченных задач требуется эффективная работа всего государственного аппарата.
Нам необходимо иметь четкую стратегию действий, направленных на преодоление серьезных вызовов новой эпохи. Мною уже были обнародованы конкретные направления реформ и подходы к их реализации. Правительству предстоит принять сложные решения и, самое главное, претворить их в жизнь, чтобы предотвратить стагнацию экономики и обеспечить ее устойчивое развитие. Данная задача по силам госслужащим, обладающим высокой квалификацией и готовым брать на себя ответственность", - заявил глава государства.
По его словам, мировой опыт показывает, что эффективность госаппарата во многом проявляется именно в трудных ситуациях.
Как бы тяжело ни было, но правительство должно обеспечить тотальную экономию средств и их расходование только на решение самых насущных задач. Пришло время затянуть пояса и жить по средствам", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Также в ходе мероприятия о социально-экономическом развитии страны за прошедший период и планах правительства на текущий год доложил премьер-министр Олжас Бектенов. Подходы к реформированию фискальной сферы представил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин.
По вопросам денежно-кредитной политики выступил председатель Национального банка Тимур Сулейменов. Об итогах деятельности фонда "Самрук-Қазына" отчитался председатель правления Нурлан Жакупов.
Кроме того, были заслушаны доклады акима Астаны Жениса Касымбека, акима Шымкента Габита Сыздыкбекова и акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева.
С полным текстом выступления Касым-Жомарта Токаева можно ознакомиться по ссылке.
27.01.2025, 12:30 62921
80 лет назад Красная армия освободила Освенцим
Фото: wikipedia.org
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Ровно 80 лет назад Красная армия освободила немецко-фашистский концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, известный также под названием Освенцим, сообщает РИА Новости.
Освенцим во время Второй мировой войны был самым большим гитлеровским концентрационным лагерем массового уничтожения людей. Он находился в 70 километрах от Кракова, на юге Польши и состоял из трех лагерей: Освенцим I , Освенцим II - Биркенау, или Бжезинка, и Освенцим III - Моновиц.
По различным данным, от 75 до 90% лиц, доставляемых в лагерь, сразу же направлялись на уничтожение, остальные получали регистрационные номера и использовались в качестве бесплатной рабочей силы, преимущественно в Освенциме III - Моновиц. Всего число узников Освенцима, получивших регистрационные номера, составляет 405 тысяч человек. Труд узников лагеря приносил значительные доходы как германским концернам, так и нацистскому государству. Ежегодно лагерь перечислял в казну около двух миллионов марок.
В конце 1944 года в условиях развернувшегося наступления Красной Армии нацистское руководство, пытаясь скрыть следы преступлений, отдало приказ о демонтаже газовых камер, крематориев и полной ликвидации Освенцима. 17 января 1945 года началась эвакуация пешим порядком на территорию Германии около 60 тысяч трудоспособных узников лагеря. Однако ликвидировать лагерь и уничтожить оставшихся в нем узников нацисты не успели.
Освенцим был освобожден Красной Армией в ходе Висло-Одерской наступательной операции, проведенной 12 января - 3 февраля 1945 года с целью завершения освобождения Польши. В рамках нее войска 1-го украинского фронта, получившего это название 16 октября 1943 года накануне начала Киевской наступательной операции, проводили Сандомирско-Силезскую наступательную операцию. В ходе этой операции армии левого крыла фронта 59-я и 60-я 19 января во время стремительного наступления, освободили город Краков.
Отводя свои войска по обоим берегам Вислы на запад, немецкое командование стремилось остатками армий организовать оборону Силезского промышленного района. Советским командованием было принято решение глубоко обходить Силезский промышленный район танковыми соединениями, а затем во взаимодействии с общевойсковыми армиями, наступающими на Силезию с севера, востока и юга, заставить гитлеровцев под угрозой окружения выйти в открытое поле и там разгромить их, сохранив в целости промышленность Силезии. С юга, где находился Освенцим, обходили силезскую группировку противника правофланговые соединения 60-й армии.
25 января части 60-й армии 1-го Украинского фронта вышли на реку Пшемша - государственную границу Польши с Германией. На следующий день они продвинулись на шесть километров, правым флангом форсировав эту реку. 100-я стрелковая дивизия 60-й армии, продолжая бои, к ночи вышла на северо-восточную окраину Освенцима. 25-26 января войска этой армии вели бои за Моновиц. В результате его освобождения были получены первые сведения о комплексе лагерей Аушвица. Командир 28-го стрелкового корпуса 60-й армии доложил, что в районе Освенцима и Моновица его части освободили из немецкого лагеря свыше трех тысяч рабочих, вывезенных немцами на подневольные работы из бывших под немецкой оккупацией советских областей, и военнопленных союзных войск.
27 января части 60-й армии продвинулись на 4-10 километров, освободив 30 населенных пунктов, в том числе Освенцим и концлагерь Освенцим I. В тот же день еще один филиал Освенцима - Явожно был освобожден бойцами 59-й армии 1-го Украинского фронта. На следующий день части 107-й стрелковой дивизии 60-й армии освободили Биркенау. По словам командира этой дивизии, бои за освобождение Аушвица-Биркенау были ожесточенными, и он потерял около 180 человек. Всего советские войска при освобождении Освенцима и основных лагерей, по неуточненным данным, потеряли 231 человек.
Согласно донесению о списочной численности военнослужащих по социально-демографическим признакам 60-й армии 1-го Украинского фронта, участвовали в освобождении заключенных концлагеря, военные "в общей сложности 39 национальностей - русские, украинцы, белорусы, армяне, осетины, грузины и многие другие".
Советские войска освободили около семи тысяч узников лагеря, большинство из них были больны и очень сильно физически истощены. Первоначально медицинскую помощь бывшим узникам оказывали медики частей и инфекционного госпиталя 60-й армии. Позднее на территории работали советский терапевтический госпиталь и медики Польского Красного Креста.
Комиссия по расследованию злодеяний в Аушвице начала работать уже в феврале 1945 года.
Точные данные о числе узников и жертв Освенцима отсутствуют, поскольку регистрация лиц, направлявшихся на уничтожение, не велась. По окончании Второй мировой войны называлась цифра четыре миллиона человек. Как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, погибли 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи. В последующем число жертв стали оценивать в 1,5 миллиона человек, из них 1,1 миллиона евреев, 140 тысяч поляков, 20 тысяч цыган. Согласно последним оценкам историков катастрофы, общее число погибших в Освенциме составило около 1,5 миллиона человек, из них 85% евреев. Однако эти данные часто оспариваются на основании вещественных доказательств: при освобождении Освенцима только на шести уцелевших складах было обнаружено свыше 348,8 тысячи комплектов нижней и верхней мужской одежды, свыше 836,2 тысячи комплектов женской и огромное количество детской одежды. 29 других складов нацисты успели сжечь.
В 1947 году на территории концлагеря был создан музей Освенцим-Бжезинка, который в 1999 году был переименован в Государственный музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Территория бывшего лагеря в 1979 году по предложению Польши была включена в список мирового наследия ЮНЕСКО.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
27.01.2025, 09:26 64041
81 год назад была снята блокада Ленинграда
Фото: pervo.ru
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27 января 1944 года было окончательно снято кольцо блокады Ленинграда. Город и его жители находились в блокаде 872 дня. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.
Сегодня вспоминают жертв, павших во время блокады Ленинграда, а также героев, которые 81 год назад смогли сделать казалось бы невозможное - полностью снять фашистскую блокаду вокруг города.
Блокада города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) в ходе Великой Отечественной войны (1941-1945) проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года с целью сломить сопротивление защитников города и овладеть им. Захвату города германское командование придавало важное стратегическое и политическое значение, пишет портал pervo.ru.
Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Почти 900 дней сообщение с Ленинградом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Противник вел непрерывные бомбардировки и артиллерийские обстрелы города, предпринимал многочисленные попытки захватить его.
За время блокады Ленинграда от голода и обстрелов погибло свыше 641 тысячи жителей (по другим данным, не менее одного миллиона человек).
В условиях блокады ленинградцы трудились на оборонных предприятиях, воевали в дивизиях народного ополчения.
Операцию по прорыву блокады назвали "Искра". Она началась 12 января 1943-го с массированных авиационных ударов. Одновременно заговорила артиллерия в зоне ответственности 67-й и 2-й ударной армий. Триста тысяч советских военнослужащих двинулись вперед. На западе войска форсировали Неву и углубились во вражеские позиции. Быстро навели переправу для средних и тяжелых танков. В первый же день Красная армия захватила на шлиссельбургско-синявинском выступе крупный плацдарм, сообщает РИА Новости.
Но бои приняли затяжной характер. Советским войскам приходилось наступать по пояс в снегу. Нацистам на оборудованной линии обороны было куда комфортнее.
Благодаря подавляющему превосходству в артиллерии, а также вводу в бой частей второго эшелона, сопротивление гитлеровцев в конце концов сломили. К 18 января войска Ленинградского и Волховского фронтов разделяли всего несколько километров. Командование вермахта разрешило окруженным в районе Шлиссельбурга и Липок частям пробиваться на юг к Синявину. Противник оставил побережье Ладоги.
Военнослужащие двух фронтов встретились 18 января 1943 года на восточной окраине Рабочего поселка № 1. Фашисты попытались нанести контрудар и отбить позиции, однако атака захлебнулась. Чуть позже Красная армия полностью освободила Шлиссельбург и Липки.
Фашисты хотели бросить в бой резервы. Но советское командование вовремя нанесло отвлекающие удары на других участках фронта.
Седьмого февраля на Финляндский вокзал прибыл первый поезд с продовольствием. В городе вернули нормы снабжения, установленные для других промышленных центров страны. Это резко улучшило положение жителей и войск Ленинградского фронта. Сотни тысяч человек спаслись от голодной смерти.
Развить успех войска тогда не сумели. Предполагалось наступать южнее - на Мгу, чтобы окружить мгинско-синявинскую группировку вермахта. Однако гитлеровцы, получив пополнение, удержали позиции. И хотя полностью блокаду снять не удалось, прорыв стал знаковым событием. Уже зимой 1943 года на большинстве участков фронта инициатива перешла к Красной армии. Окончательно закрепили стратегическое превосходство летом того же года - после победы на Курской дуге.
27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции немецко-фашистские войска под Ленинградом были окончательно разгромлены, а блокада города - снята.
18.01.2025, 13:25 88261
82 года назад Красная армия прорвала блокаду Ленинграда
Фото: wikipedia.org
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Блокада Ленинграда - одна из самых суровых страниц в истории Великой Отечественной войны. 872 дня нацисты подвергали его жителей и защитников голоду, холоду, регулярным артиллерийским обстрелам и бомбежкам. В ходе наступательной операции "Искра" бойцы Ленинградского фронта соединились с красноармейцами Волховского фронта, прорвав многомесячную блокаду Ленинграда и пробив коридор, соединивший город с остальной страной. Это был пик ожесточенных боев на шлиссельбургско-синявинском выступе, которые шли здесь с 1941 года, и переломный момент в битве за Ленинград, сообщает lenta.ru.
Дорога жизни
К январю 1943-го Ленинград был отрезан от остальной территории страны уже 16 месяцев. В городе царил ад. В сентябре 1941-го в ловушке оказались три миллиона человек. К концу 1942-го население сократилось до 622 тысяч. Кого-то эвакуировали, но многие погибли от ежедневных обстрелов, холода и голода - продовольствия катастрофически не хватало, информирует РИА Новости.
Фашисты сосредоточили вокруг Ленинграда 730 тысяч солдат. Гитлер хотел сровнять город с землей, а район севернее Невы отдать Финляндии. Победа здесь позволила бы рейху овладеть частью экономической базы СССР, захватить или уничтожить Балтийский военно-морской и торговый флот, обезопасить левый фланг группы армий "Центр", а также закрепить господство в Балтийском море. Что касается местного населения - его просто не должно было быть.
С большой землей северную столицу связывало лишь небо и "Дорога жизни" - через Ладожское озеро. Зимой, если толщина льда уменьшалась, трассу намораживали. Постоянно меняли маршруты, чтобы не попасть под огонь фашистов. Летом по озеру ходили баржи.
Полтора года тонким ручейком текла помощь. Командование неоднократно предпринимало попытки прорвать блокаду и спасти людей от голодной смерти. Однако немецкая группа армий "Север" очень хорошо закрепилась и раз за разом отбивала советские войска. Красной армии не хватало сил, выделить дополнительные части было попросту неоткуда. Однако благодаря успехам в Сталинграде ситуация изменилась.
Встречные удары
Операцию по прорыву блокады назвали "Искра"(...) Планировали ее фактически с осени 1941-го. Тогда же предприняли первые попытки восстановить снабжение, но безуспешно", - заявил военный историк Юрий Кнутов.
Соединения и части Ленинградского фронта из 67-й и 55-й армий, а также 13-й воздушной, оборонявшие город, находились на западном берегу Невы - от устья Ладоги и южнее. В 20-25 километрах восточнее готовились к наступлению войска Волховского фронта - 54-я, 8-я, 2-я ударная и 14-я воздушная армии. По замыслу советского командования, встречные удары по так называемому шлиссельбургско-синявинскому выступу должны были отбросить противника от Ладожского озера.
По образовавшемуся коридору тут же пошли бы колонны с продовольствием. Гитлеровцы выстроили здесь серьезную оборону: поселки превратили в опорные пункты, передний край прикрыли минными полями, проволочными заграждениями и дзотами. На этом участке действовали шесть дивизий с 700 орудиями и минометами, 100 танками и 250 самолетами 1-го воздушного флота.
Захват плацдарма
Операция "Искра" началась 12 января 1943-го с массированных авиационных ударов. Одновременно заговорила артиллерия в зоне ответственности 67-й и 2-й ударной армий. Триста тысяч советских военнослужащих двинулись вперед. На западе войска форсировали Неву и углубились во вражеские позиции. Быстро навели переправу для средних и тяжелых танков. В первый же день Красная армия захватила на шлиссельбургско-синявинском выступе крупный плацдарм.
Но бои приняли затяжной характер. Советским войскам приходилось наступать по пояс в снегу. Нацистам на оборудованной линии обороны было куда комфортнее. Именно в эти дни красноармейцы впервые встретились в бою с новым немецким тяжелым танком "Тигр". Одну из машин подбили и позже вывезли в тыл.
Благодаря подавляющему превосходству в артиллерии, а также вводу в бой частей второго эшелона, сопротивление гитлеровцев в конце концов сломили. К 18 января войска Ленинградского и Волховского фронтов разделяли всего несколько километров. Командование вермахта разрешило окруженным в районе Шлиссельбурга и Липок частям пробиваться на юг к Синявину. Противник оставил побережье Ладоги.
Военнослужащие двух фронтов встретились 18 января 1943-го на восточной окраине Рабочего поселка № 1. Фашисты попытались нанести контрудар и отбить позиции, однако атака захлебнулась. Чуть позже Красная армия полностью освободила Шлиссельбург и Липки.
Возобновление снабжения
Фашисты хотели бросить в бой резервы. Но советское командование вовремя нанесло отвлекающие удары на других участках фронта.
Седьмого февраля на Финляндский вокзал прибыл первый поезд с продовольствием. В городе вернули нормы снабжения, установленные для других промышленных центров страны. Это резко улучшило положение жителей и войск Ленинградского фронта. Сотни тысяч человек спаслись от голодной смерти.
Развить успех войска тогда не сумели. Предполагалось наступать южнее - на Мгу, чтобы окружить мгинско-синявинскую группировку вермахта. Однако гитлеровцы, получив пополнение, удержали позиции. И хотя полностью блокаду снять не удалось, прорыв стал знаковым событием. Уже зимой 1943-го на большинстве участков фронта инициатива перешла к Красной армии.
Окончательно закрепили стратегическое превосходство летом того же года - после победы на Курской дуге. Но именно в честь прорыва блокады Ленинграда в Москве дали первый салют - 20 залпами из 224 орудий.
28.12.2024, 10:26 127791
52 года назад был открыт высокогорный спортивный комплекс "Медео"
Фото: Depositphotos
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Сегодня высокогорный спортивный комплекс "Медео" отмечает свое 52-летие.
Спортивный комплекс "Медео" называют жемчужиной Заилийского Алатау и фабрикой рекордов. Торжественное открытие "Медео" состоялось 28 декабря 1972 года. На церемонию собралось десять тысяч человек, свободных мест практически не было. Практически сразу после открытия каток вернул себе славу "кузницы рекордов", сообщает ia-centr.ru.
За все время работы высокогорного катка на нем было установлено 123 мировых рекорда. Каток принимал масштабные международные соревнования. В 1974 году здесь прошел пятый чемпионат Европы по конькобежному спорту среди женщин.
В 1977 году - Кубок европейских чемпионов по хоккею с мячом. В 1984 на лед "Медео" вернулся чемпионат Европы по конькобежному спорту среди женщин. Большинство призовых мест на этом первенстве досталось спортсменкам из ГДР (Германская Демократическая Республика).
Фактически история катка "Медео" начинается раньше, чем появился современный спортивный комплекс, который и по сей день считается крупнейшим в мире из подобных сооружений, построенных в высокогорье.
Еще в 50-е годы XX века тренеры сборной СССР заметили особые свойства льда, который получается из воды рек предгорий Алматы. В урочище Медеу на ровном плато построили 400-метровую спортивную площадку с естественным катком.
Небольшие деревянные трибуны, несколько теплых раздевалок - вот, пожалуй, и все удобства, которые были доступны спортсменам и зрителям в то время.
Даже при отсутствии какого-то специфического оборудования за 17 сезонов на покрытии катка было установлено 47 мировых рекордов, что позволило команде СССР вырваться в число лидеров конькобежного спорта.
Кроме того, он пользовался неизменным успехом у обычных любителей коньков, несмотря на то что в те годы к комплексу было сложно добраться.
С учетом всех этих обстоятельств в начале 70-х годов было принято решение построить на этом месте грандиозный по тем временам спортивный комплекс.
Проект разработала группа казахстанских архитекторов из института "Алматыгипрогор" во главе с Владимиром Кацевым и Станиславом Матвеевым.
Одним из самых уникальных решений архитекторов было создание огромного ледового поля с искусственной установкой, которая поддерживает не только дорожки для бега, на и поле для массовых катаний.
Холодильная система - 170 километров труб, по которым транспортируется фреон. Первоначально при заливке предполагалось наличие швов во льду. Но, как вы понимаете, для спортивной площадки мирового уровня это недопустимо. Было принято решение выровнять поверхность, накрыв всю площадку бетонной плитой. Как раз тогда советскими строителями была освоена технология самонагревающегося цемента, обеспечивающего высокую водонепроницаемость. Бетон заливали без перерывов, его изготовляли прямо на площадке чуть ниже катка", - заявил Матвеев.
Сам стадион и трибуны были построены из бетона. Высокая сейсмичность этого региона внесла свои коррективы - конструкция была монолитной, с устойчивым фасадом.
Стройка была объявлена ударной комсомольской. На ней работало более 1300 человек со всего Советского Союза.
Строить "Медео" помогали и казахстанские альпинисты - они устанавливали металлическую сетку и заграждения на склоне Мохнатки. Работы были завершены раньше срока, всего за 2 года вместо 3,5 года.
Высокогорье и чистейшая горная вода для заливки льда способствуют достижению высоких результатов в конькобежном спорте. "Медео" остается лидером среди стадионов по количеству установленных здесь мировых рекордов на всех дистанциях среди мужчин и женщин (320 рекордов в период c 1952 по 1988 годы), отмечает wikipedia.org.
Также алматинский каток носил звание "фабрика рекордов". Является государственным памятником градостроительства и архитектуры республиканского значения.
***
С сентября 2001 года по декабрь 2002 года проведена капитальная реконструкция ледового поля катка. В ходе реконструкции были демонтированы прежние 170 километров бесшовного металлического трубопровода, уложенного в основание поля для его охлаждения, а также система охлаждения поля установленная в специальном машинном зале, в отдельном здании, расположенном ниже катка.
В результате реконструкции на ледовое поле вместо необходимых 170 километров трубопроводов было уложено всего 140 километров пластиковых трубопроводов. В ходе укладки на поле новых труб госстройнадзором был выявлен их брак. Вместо прежней системы охлаждения была установлена новая система охлаждения финской компании BG International на основе фреона, для размещения которой установили некапитальное строение выше катка, исказив первоначальный ландшафтный вид и обзор на плотину и горы.
Полная стоимость реконструкции "Медео" составила 5 млн долларов. По поручению президента РК Нурсултана Назарбаева 3 млн долларов были выделены из республиканского бюджета. Еще 2 млн долларов выделил муниципальный бюджет.
С 2008-го по декабрь 2009-го в преддверии зимней Азиады-2011 проводилась очередная капитальная реконструкция (вторая по счету). Стоимость этой реконструкции катка "Медео" оценена в 19,4 млрд тенге.
На стадионе в ходе реконструкции заменена большая часть инженерно-технических систем. Появилась новая холодильная станция для охлаждения льда. Претерпела изменения система визуализации (электронное табло и фотофиниш), освещения и озвучивания. Установлено новое мультимедийное табло площадью 200 квадратных метров от компании Billboard Video (США), позволяющее отражать результаты спортивных игр, транслировать телепрограммы, тематические и рекламные ролики. Реконструированы медико-восстановительный и пресс-центры, площадь в гостиничном комплексе увеличена на 400 мест. Построен фитнес-центр на 3400 метров. На ледовой арене катка одновременно могут кататься от 2 до 3 тысяч человек.
В ходе реконструкции 2010 года количество посадочных мест на зрительных трибунах было сокращено до 8100 человек. тогда как изначально количество посадочных мест на катке составляло 12,5 тысячи мест. Также изначально на катке было 170 километров труб с хладоносителем, но после реконструкции уменьшено до 140 километров.
Сегодня "Медеу" - это крупнейший в мире высокогорный комплекс для зимних видов спорта с самой большой площадью искусственного ледового поля - 10,5 тысячи метров.
***
В советское время высокогорный каток "Медео" находился в государственной республиканской собственности.
После распада СССР каток находился в республиканской собственности под управлением Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту.
В 2001 году постановлением правительства Республики Казахстан от 31 марта 2001 года № 426 Республиканское государственное казенное предприятие "Высокогорный спортивный комплекс "Медео" передано в коммунальную государственную собственность города Алматы.
В 2007 году "КГП на ПВХ "ВСК "Медео" из коммунальной собственности вновь передан в республиканскую собственность под управление Комитета по спорту Министерства туризма и спорта РК.
В 2009 году снова передан из республиканской в коммунальную собственность города Алма-Аты. Юридически преобразован из Республиканского государственного предприятия (РГП) "ВСК "Медеу" Комитета по спорту Министерства туризма и спорта в государственное коммунальное предприятие (ГКП на ПХВ) "ВСК "Медео" на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы.
26 апреля 2012 года юридически преобразован и переоформлен из ГКП на ПХВ "ВСК "Медео" акимата города Алматы в ГКП на ПХВ "ВСК "Медео" управления физической культуры и спорта Алматы. 24 июня 2013 года преобразован и переоформлен из ГКП на ПХВ в коммунальное государственное казенное предприятие (КГКП) "ВСК "Медео" управления физической культуры и спорта Алматы.
Однако в сентябре 2013 года акимом города Есимовым каток был передан из государственного управления в доверительное частное управление частной структуре ТОО "Chimbulak Development", а в 2014 году договор на доверительное управление катком частной компанией продлен сроком на 5 лет. После передачи вся прибыль от катка стала поступать не в бюджет города, а исключительно частной компании.
9 июля 2014 года вышло постановление акимата Алматы за № 3/554 "О ликвидации коммунального государственного казенного предприятия "ВСК "Медео", после чего был начат ликвидационный процесс, который завершился 31 декабря 2015 года.
В 2019 году акиматом города Алматы вместо восстановления государственного учреждения "КГУ "ВСК Медео" высокогорный каток "Медео" передан государственной управляющей компании ТОО "Дирекция спортивных сооружений города Алматы". В структуру данной компании также вошли сооружения: комплекс лыжных трамплинов "Сункар", "Центральный стадион".
21.12.2024, 09:33 148286
День зимнего солнцестояния: история и традиции
Фото: Depositphotos
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День зимнего солнцестояния - астрономическое событие, когда солнце занимает самую низкую точку относительно земного горизонта. В 2024 году этот день выпадает на 21 декабря, сообщает РИА Новости.
С давних времен люди внимательно наблюдали за природой и отмечали для себя важные даты, так как именно от ее капризов зависела жизнь человека. День зимнего солнцестояния - одно из самых значимых явлений в мире астрономии, именно в этот день Солнце для северного полушария земли проходит через самую южную точку большого круга небесной сферы, а для южного - через самую северную. В результате расстояние от горизонта до Солнца самое минимальное по сравнению с другими днями. При этом в северном полушарии наблюдается самый короткий световой день и длинная ночь, а небесное светило "встает" на юго-востоке, а заходит на юго-западе, описывая самую короткую дугу. Несколько дней до этого момента и некоторое время после него Солнце находится примерно на одной высоте, поэтому явление и называется "солнцестоянием". После дня зимнего солнцестояния световой день постепенно увеличивается и к 1 января его продолжительность становится больше на целых 7 минут.
Высота солнца в этот день
Высота Солнца в истинный полдень во время зимнего солнцестояния составляет 11°47'. Истинным полднем считается тот момент, когда видимый центр солнечного диска проходит через небесный меридиан и находится над точкой юга. Так как на земле существует несколько часовых поясов, истинный полдень отличается от полудня по местному времени.
История праздника в день зимнего солнцестояния
День зимнего солнцестояния стал официально отмечаться во времена правления Юлия Цезаря, который в 45 году до нашей эры сделал 25 декабря праздничным днем. Но из-за того, что календарный год на несколько минут длиннее солнечного, один раз в четыре века праздник сдвигался на три дня в меньшую сторону, в итоге в XVI веке его отмечали уже 12 декабря. В 1582 году папа Григорий ХIII решил устранить разницу, поэтому по григорианскому календарю зимнее солнцестояние приходится на 22 декабря. Однако считается, что и в этом случае дата будет сдвигаться на один день раз в 3000 лет.
Приметы, традиции и обряды
Древние славяне связывали этот день с рождением бога зимнего солнца Коляды, который должен противостоять злому духу Карачуну и не давать украсть светило. Они ассоциировали праздник с возрождением к жизни, так как световой день начинал неуклонно увеличиваться, а темное время суток - сокращаться. Главным символом праздника был костер, символизирующий солнце, вокруг которого водились хороводы. Молодые люди ходили по дворам и пели песни-колядки, сулившие хозяевам дома богатство и процветание, в ответ полагалось одаривать гостей сладостями и мучными изделиями.
Хозяйки пекли пироги в форме солнца, для праздничной трапезы не жалели припасов, заготовленных осенью, в меню обязательно должно было присутствовать мясо. Люди дарили друг другу подарки, собирались за большим столом, пели песни и просили у богов хороший урожай в следующем году. Древние славяне верили, что в этот день можно изменить судьбу к лучшему и исполнить заветные желания, поэтому на рассвете становились лицом на восток и, глядя на горизонт, загадывали то, о чем мечталось. Позже, с принятием христианства, колядки и гадания были перенесены на Святки.
Издревле считалось, что перед днем зимнего солнцестояния нужно провести генеральную уборку в доме и выкинуть все ненужные старые вещи, тогда в жизни освободится место чему-то новому и светлому.
Для того, чтобы будущий год стал лучше уходящего, необходимо на закате дня перед солнцестоянием написать на листке бумаги плохое, что произошло и хочется забыть, листок сжечь на улице, думая о том, что весь негатив навсегда уходит.
Можно в этот день принять горячую ванну с целебными травами при свете свечей, представляя, как тело и душа очищаются, а в конце мысленно собрать все плохое в кулак и выбросить в воду, только после этого слить ее.
Приметы, связанные с праздником
Погода на день солнцестояния предсказывает то, каким будет 31 декабря:
- если солнечно - день будет морозным, пасмурно - в канун Нового года ожидается оттепель;
- появился иней - грядущий год будет урожайным;
- весь день безветренная погода - стоит ожидать обильный урожай фруктов;
- дождливая погода обещает мокрую и дождливую весну;
- сильный снегопад сулит снежную зиму.
Праздник отмечали не только славяне, свои традиции имеют и другие народы. Например, древние римляне праздновали зимнее солнцестояние с 17 по 23 декабря. Этот период назывался Сатурналии, люди восхваляли бога Сатурна, который считался покровителем земледельцев, в школьных заведениях объявлялись каникулы, прекращались все работы, народ веселился на шумных застольях и приносил в жертву свиней.
В Шотландии в этот день спускали с горы горящие бочки, которые считались символом солнца, а древние германцы праздновали рождение Короля Дуба, который отогревал холодную землю и помогал взойти семенам. В Китае считалось, что день зимнего солнцестояния - начало нового цикла жизни, поэтому народ не работал, ходил в гости и устраивал застолья. Отмечали праздник и жители Индии, там он назывался Санкранти. Индийцы разжигали костры, символизирующие солнечный свет и тепло.
Что можно и нельзя делать в день зимнего солнцестояния
Существовали в этот день и запрещающие приметы, например, не рекомендовалось:
- ссориться, так как помириться будет сложно;
- обижать других, так как сам будешь скоро обижен;
- грустить, иначе весь год будет грустным;
- делать уборку, иначе весь год проведешь в тяжелом труде;
- проводить обряды, не связанные с праздником;
- девушкам нельзя распускать в этот день волосы, иначе потеряешь женское счастье.
Приветствовалось провести день с семьей, устроить застолье, попросить у богов удачи и благоденствия в грядущем году.
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