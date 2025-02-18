82 года назад советские бойцы сорвали с Эльбруса нацистские флаги

Фото: wikipedia.org

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В Ливадийском ровно 80 лет назад, 4 февраля 1945 года, открылась Ялтинская конференция, сообщает РИА Новости.





В конференции приняли участие председатель совета народных комиссаров СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, а также министры иностранных дел этих держав, начальники высших штабов и советники.





Место проведения конференции было выбрано не сразу. Первоначально предлагалось провести встречу в Великобритании, как равноудаленной от СССР и США. Среди предполагаемых мест проведения фигурировали также Мальта, Афины, Каир, Рим и еще ряд городов. Сталин настаивал провести встречу именно в Советском Союзе, чтобы главы делегаций и их окружение смогли лично убедиться в том ущербе, который нанесла Германия СССР.





К принятию высокопоставленных гостей в Ялте СССР подготовился всего за два месяца, несмотря на то что Крым сильно пострадал от военных действий. Разрушенные дома, остатки боевой техники произвели неизгладимое впечатление на всех участников конференции.





Принимающие участие в конференции располагались в трех крымских дворцах. Ливадийский дворец, в котором проводились официальные заседания, в период работы конференции являлся также резиденцией президента США Рузвельта и других членов американской делегации. Делегация Великобритании была размещена в Воронцовском дворце в Алупке. Советская делегация во главе со Сталиным - в Юсуповском дворце в Кореизе.





Официальные встречи членов делегаций и неофициальные проводились во всех трех дворцах, но основные совещания проходили в Ливадийском дворце. Это было связано с тем, что американский президент не мог передвигаться самостоятельно без посторонней помощи.









За безопасность участников конференции отвечала принимающая сторона. Охрану на суше обеспечивали авиационные и артиллеристские спецгруппы, с моря - крейсер, эскадренные миноносцы и подводные лодки. Кроме того, к ним присоединились и боевые корабли союзников. Из-за того, что Крым все еще находился в радиусе действия немецкой авиации, базировавшейся в Северной Италии и Австрии, для отражения опасности с воздуха были выделены 160 истребителей авиации флота и вся ПВО. Было также построено несколько бомбоубежищ.





Кроме официального названия у конференции было несколько кодовых. Одним из них было - "Аргонавт". Другое кодовое название - "Остров" - конференция получила для введения в заблуждение противников.





Основной формой ее работы были заседания глав правительств. Совещания министров иностранных дел, на которых прорабатывались те или иные вопросы по поручению глав правительств, являлись вспомогательной формой работы конференции. Министры собирались на свои совещания поочередно в каждом из дворцов, занимаемых делегациями. Происходили также беседы между главами правительств и министрами иностранных дел вне основного формата, как бы на полях конференции.





Круг обсуждаемых военных и политических вопросов оказался весьма широким. Решения, которые были приняты на конференции, оказали большое влияние на ускорение окончания войны и послевоенное устройство мира.





На конференции были согласованы военные планы держав в целях окончательного разгрома нацистской Германии, определено их отношение к Германии после ее безоговорочной капитуляции и намечены основные принципы общей политики в отношении послевоенной организации мира.





Руководители трех держав решили, что после разгрома германских вооруженных сил войска каждой из великих держав оккупируют определенную часть Германии. Предусматривалось создание в Германии союзнической администрации и установление контроля, осуществляемого через специальный контрольный орган, состоящий из главнокомандующих армий трех держав. При этом указывалось, что Франция будет приглашена взять на себя определенную зону оккупации и участвовать в качестве четвертого члена этого контрольного органа. Конкретное урегулирование вопроса относительно зон оккупации Германии было достигнуто до конференции в Европейской консультативной комиссии и зафиксировано в протоколе Соглашения между правительствами СССР, США и Соединенного Королевства о зонах оккупации Германии и об управлении "Большим Берлином " от 12 сентября 1944 года.





Фото: wikipedia.org





Участники конференции заявили, что их цель - уничтожение германского милитаризма и нацизма и создание гарантии того, что "Германия никогда больше не будет в состоянии нарушить мир", для чего необходимо "разоружить и распустить все германские вооруженные силы, раз и навсегда уничтожить германский генеральный штаб", "изъять или уничтожить все германское военное оборудование, ликвидировать или взять под контроль всю германскую промышленность, которая могла бы быть использована для военного производства; подвергнуть всех преступников войны справедливому и быстрому наказанию... стереть с лица земли нацистскую партию, нацистские законы, организации и учреждения; устранить всякое нацистское и милитаристическое влияние из общественных учреждений, из культурной и экономической жизни германского народа". Вместе с тем в коммюнике Ялтинской конференции подчеркивалось, что после искоренения нацизма и милитаризма германский народ сможет занять достойное место в сообществе наций.





Особое место на конференции занял вопрос о репарациях Германии, инициированный СССР. В ходе обсуждения этого вопроса руководители США и Великобритании вынуждены были признать справедливость советских предложений о репарациях с Германии. В результате переговоров был подписан протокол, опубликованный полностью лишь в 1947 году. В нем излагались общие принципы решения репарационного вопроса и намечались формы взимания репараций с Германии. Протокол предусматривал учреждение в Москве межсоюзной комиссии по репарациям в составе представителей СССР, США и Великобритании. В протоколе указывалось, что советская и американская делегации согласны положить в основу своей работы предложение Советского правительства об общей сумме репараций и о выделении из нее 50 процентов для СССР.









Важное место среди решений Крымской конференции занимала декларация об освобожденной Европе, в которой союзные державы заявили о стремлении согласовывать свои действия при решении политических и экономических проблем освобожденной Европы. Союзные державы заявили, что общим принципом их политики в отношении стран освобожденной Европы является установление такого порядка, который позволит народам "уничтожить последние следы нацизма и фашизма и создать демократические учреждения по их собственному выбору". Конференция показала пример практического разрешения подобных проблем в отношении двух стран - Польши и Югославии.





По вопросу о Польше в коммюнике Ялтинской конференции три державы выразили "общее желание видеть установленной сильную, свободную, независимую и демократическую Польшу". Была достигнута договоренность о создании правительства Польши на широкой основе, с включением демократических деятелей из самой Польши и поляков из-за границы. Советско-польская граница устанавливалась по "линии Керзона" с отступлением от нее в некоторых районах от 5 до 8 км в пользу Польши. Было решено обеспечить существенное приращение территории Польши на севере и западе.





По вопросу о Югославии конференция приняла ряд рекомендаций об образовании Временного объединенного правительства Югославии и создании Временного парламента на основе Антифашистского веча народного освобождения Югославии.





Участники Ялтинской конференции приняли Соглашение трех великих держав по вопросам Дальнего Востока, которым предусматривалось вступление Советского Союза в войну против Японии через 2-3 месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. В соглашении было зафиксировано, в частности, что по окончании войны СССР будут возвращены южная часть острова Сахалин и все прилегающие к ней острова, переданы Курильские острова, интернационализирован торговый порт Дайрен с обеспечением преимущественных интересов Советского Союза, восстановлена аренда Порт-Артура как военно-морской базы СССР, сохранен существующий статус Монгольской Народной Республики, а Китайско-Восточная железная дорога и Южно-Маньчжурская железная дорога перейдут в совместное советско-китайское владение.





Важное место в работе Крымской конференции заняла проблема обеспечения международной безопасности в послевоенные годы. Огромное значение имело решение трех союзных держав о создании всеобщей международной организации для поддержания мира. Участники конференции определили, что 25 апреля 1945 года в года Сан-Франциско будет созвана конференция Объединенных Наций, которая подготовит окончательный текст устава ООН. Было условлено, что в основу деятельности ООН при решении кардинальных вопросов обеспечения мира будет положен принцип единогласия великих держав - постоянных членов Совета безопасности ООН.





Фото: wikipedia.org





На Ялтинской конференции был рассмотрен вопрос о создании постоянного механизма для регулярных консультаций между министрами иностранных дел трех держав. В коммюнике конференции союзные державы выразили "решимость сохранить и усилить в предстоящий мирный период то единство целей и действий, которое сделало в современной войне победу возможной и несомненной для Объединенных Наций".





На конференции были также подписаны двусторонние соглашения, определявшие порядок обращения с военнопленными и гражданскими лицами государств-участников соглашений в случае их освобождения войсками стран-союзниц, а также условия их репатриации.





Решения Ялтинской конференции способствовали мобилизации сил антигитлеровской коалиции для окончательного разгрома нацистской Германии и милитаристской Японии, наметили программу демократического устройства послевоенного мира. Однако многие договоренности между тремя державами, достигнутые в Ливадии, и развивавшие их решения Потсдамской конференции 1945 года не были полностью претворены в жизнь в результате начавшейся с весны 1946 года "холодной войны".





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