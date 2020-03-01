Литературный вечер, посвящённый творчеству Фёдора Ивановича Тютчева

Литературный вечер, посвящённый творчеству классика русской поэзии, учёного, дипломата, мыслителя, общественного деятеля Фёдора Ивановича Тютчева, состоялся 28 февраля 2020 года в Зале церковных собраний Никольского собора в Алматы. Его участниками стали как профессиональные артисты, так и воспитанники Воскресной школы Никольского собора под руководством Галины Черепановой.

Рассказ о жизни и творчестве поэта сменялся исполнением его стихов. Публика с восторгом встретила выступление солистов Государственного академического театра оперы и балета имени Абая Анжелики Шагаровой, Нуржана Бажекенова, Евгения Шагарова, исполнивших романсы на стихи Фёдора Тютчева.

Специальные гости вечера поделились своим видением жизни и роли Фёдора Ивановича Тютчева в истории России. Епископ Каскеленский Геннадий рассказал о философских исканиях поэта, о его видении судеб России и мира. Консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева остановилась на роли Тютчева в международной политике XIX века и его достижениях в качестве одного из известнейших дипломатов своего времени. Гости прочитали свои любимые стихи и пояснили гостям вечера свой выбор.

Бурными аплодисментами сопровождал ось исполнение воспитанниками Воскресной школы Никольского собора художественно-хореографической композиции, рассказывающей о стихах великого поэта, посвящённых природе. Под музыку "Времен года" Антонио Вивальди звучали тютчевские строки, сопровождающиеся пластическими и танцевальными номерами.

Участники вечера получили призы от представительства Россотрудничества в Республике Казахстан, а Воскресная школа - новые учебники, книги по истории и художественную литературу для библиотеки.

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