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День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере

18.04.2022, 12:28 2156
День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере
Фото: culture.ru
18 апреля в России отмечается День воинской славы - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год), установленный Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России".
 
Хотя само событие произошло 5 апреля по старому стилю, то есть 12 апреля - по новому, 1242 года, официально праздник - День воинской славы - установлен на 18 апреля. Это издержки перевода дат со старого стиля на новый.
 
В 1240 году рыцари Ливонского ордена захватили Псков и Копорье. Прибыв в Новгород в 1241 году, князь Александр Невский без промедления начал ответные действия. Воспользовавшись трудностями Ордена, отвлеченного тогда на борьбу с монголами, Александр Невский выступил на Копорье, взял его штурмом и перебил большую часть гарнизона. Часть рыцарей и наемников из местного населения была взята в плен, но отпущена, а изменники из числа чуди перевешаны.
 
К началу 1242 года Александр дождался брата Андрея Ярославича с "низовыми" войсками Суздальского княжества. Когда "низовое" войско было еще на подходе, Александр с новгородскими силами выступил под Псков и окружил его. Орден не успел быстро собрать подкрепления и выслать к осажденным. Псков был взят, гарнизон перебит, а орденские наместники в оковах были отправлены в Новгород.
 
Согласно летописям, Ледовое побоище началось при солнечном восходе у Воронея Камени на Узмени. Традиционная схема битвы выглядит следующим образом. Немецкая конная колонна атаковала пеший центр русского войска, нанесла ему большие потери, однако была охвачена с флангов княжеской конницей и обратилась в бегство.

 
На льду Чудского озера пало 400 немецких воинов (из них двадцать были настоящие "братья"-рыцари), 90 немцев (из них 6 "братьев") попали к русским в плен. Источники свидетельствуют, что пленные шли возле своих коней во время радостного въезда князя Александра в Псков.
 
Эта битва вместе с победами князя Александра над шведами (в июле 1240 года на Неве) и над литовцами (в 1245 году под Торопцем, у озера Жизца и близ Усвята) имела большое значение для Пскова и Новгорода, задержав напор трех серьезных врагов с запада - в то самое время, когда остальная Русь терпела большие потери от княжеских усобиц и последствий татарского завоевания. К тому же Ливонскому ордену был нанесен сокрушительный удар, и продвижение крестоносцев на Восток остановилось.
 
Ледовое побоище стало первым в истории примером разгрома рыцарей войском, состоявшим в основном из пехоты, что свидетельствовало о передовом характере русского военного искусства.
 
В Новгороде долго помнили Ледовое побоище немцев: вместе с Невской победой над шведами оно еще в 16 веке вспоминалось на ектениях по всем новгородским церквям. И сегодняшний День воинской славы - еще один повод вспомнить героев тех времен и обратиться к истории великих сражений русской армии.

Материал calend.ru
 

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Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана

16.03.2022, 17:47 29001
Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
Фото: akorda.kz
НОВЫЙ КАЗАХСТАН: ПУТЬ ОБНОВЛЕНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ
 
Дорогие соотечественники!
 
Уважаемые друзья!
 
Сегодняшнее Послание имеет особое значение. Его содержание и масштабы выходят за рамки одного года.
 
Мы ставим перед собой амбициозные цели.
 
Вместе мы начали построение Нового Казахстана.
 
В прошлом году наша страна достигла важного рубежа - 30-летия Независимости. По историческим меркам это небольшой период.
 
Под руководством Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева мы прошли большой путь, добились значимых успехов, но можем потерять все, если не сохраним единство. Потрясения начала года со всей очевидностью подтвердили это.
 
Январские события всколыхнули общество. Наш народ столкнулся с беспрецедентным вызовом, когда под угрозой оказались целостность страны. В эти дни мы глубоко осознали непреходящую ценность Независимости, поняли, насколько важны мир, стабильность и согласие.
 
Благодаря единству мы отстояли свое государство. Предпринят своевременные меры, дали решительный отпор террористам.
 
Я никогда не скрывал ничего от граждан. В период пандемии открыто говорил обо всех проблемах. В дни "Трагического января" выступил с несколькими обращениями к народу, в которых подробно рассказывал о ситуации.
 
Каждое мое решение принималось, исходя из интересов страны. И такой подход для меня незыблем.
 
К сожалению, во время январских событий из-за преступных действий радикалов и террористов погибло много наших соотечественников. Еще раз выражаю глубокие соболезнования их родным и близким. Мы сделаем все возможное, чтобы такая трагедия никогда больше не повторилась.
 
Наш долг - привлечь к ответственности всех бандитов и террористов, причастных к этим кровавым преступлениям. Мы должны вынести важные уроки из январских событий.
 
Мы не должны больше позволить нарушить мир и спокойствие в нашей стране, поставить под угрозу ее безопасность.
 
Говоря начистоту, сейчас в обществе ходят различные слухи и домыслы, которые вводят людей в заблуждение и формируют ложную картину событий. Поэтому крайне важно публиковать достоверные сведения и давать объективную оценку. Мы должны сделать все, чтобы народ понимал причины произошедшего. Казахская пословица гласит: "?ткен к?ннен алыс жо?, келер к?ннен жа?ын жо?" ("Нет ничего дальше вчерашнего дня, и нет ничего ближе завтрашнего дня").
 
Буквально вчера в Парламенте состоялись специальные слушания, на которых правоохранительные органы представили полный отчет об итогах расследования. Такого широкого обсуждения у нас никогда не было.
 
Депутаты и журналисты получили открытые ответы на волнующие общество вопросы. Это говорит о том, что власть в первую очередь заинтересована в справедливой оценке январских событий. И я полностью разделяю такой подход. Мы должны говорить правду - это моя принципиальная позиция.
 
Следственные мероприятия, проводимые Межведомственной следственно-оперативной группой, все еще идут. Поручаю правоохранительным органам на постоянной основе публиковать результаты своей работы.
 
Во время событий "Трагического января" и последующего режима чрезвычайного положения за различные правонарушения были задержаны около двух тысяч человек. Тогда мною было дано указание Генеральной прокуратуре установить степень их вины, и в случае отсутствия отягчающих обстоятельств смягчить наказание задержанным лицам. В результате многие граждане были освобождены.
 
При этом лица, совершившие серьезные преступления, в полной мере ответят перед законом. Поступить по-другому, пойти навстречу крикунам, провокаторам, популистам - значит предать память невинно погибших.
 
В отношении нескольких сотен человек возбуждены уголовные дела. Мы признали факты, когда сотрудники правоохранительных органов применяли к задержанным запрещенные методы дознания и даже пытки. Такие варварские проявления средневековья противоречат принципам любого прогрессивного общества. Они неприемлемы и для нас.
 
Как только появились первые сообщения о подобных случаях, мною было дано поручение тщательно расследовать их.
 
Кроме того, в активную работу практически с первых дней включилась Уполномоченный по правам человека. Группа правозащитников, члены Национального совета общественного доверия беспрепятственно посещали изоляторы, знакомились с условиями содержания участников январских событий, рассматривали их жалобы.
 
Омбудсмен, независимые общественные комиссии во главе с авторитетными юристами тесно взаимодействовали с органами прокуратуры, открыто выражали и отстаивали свои позиции.
 
Такая работа показала транспарентность и демократичность следственного процесса, позволила к каждому обращению, каждой жалобе подойти индивидуально. Как итог, удалось значительно снизить риски неправомерных приговоров.
 
Подобная практика открытого сотрудничества гражданского общества и уполномоченных органов должна, на мой взгляд, прочно укорениться в нашей стране. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить общественников и юристов за активную позицию и профессионализм.
 
Предварительные итоги расследования уже готовы. Точно известно, что заговорщики пытались захватить власть. Возникает вопрос, что их сподвигло на такой шаг? Ответ очевиден.
 
В последние годы Казахстан встал на путь коренной модернизации и трансформации. В различных сферах начались масштабные преобразования. Некоторым влиятельным лицам это не понравилось. Они рассчитывали продолжить свою многолетнюю незаконную деятельность. Более того, они жаждали получить власть.
 
Заговорщики сформировали подпольную группу из профессиональных наемников, вооруженных бандитов и предателей из числа чиновников. Внутренние и внешние враги нашего государства объединились для захвата власти. Они направили мирные протесты в деструктивное русло, использовали народ в своих преступных целях.
 
Террористы атаковали здания государственных органов, объекты стратегической инфраструктуры и бизнеса. Они стреляли по мирным гражданам, чтобы обвинить в этом власть. Эту ситуацию пытались использовать зарубежные радикальные силы. Они хотели превратить Казахстан в горячую точку, растерзать нашу страну, разрушить мирную жизнь, свергнуть Президента. Это был беспрецедентный вызов нашей государственности.
 
Однако их преступные замыслы потерпели фиаско.
 
Я тогда открыто заявил: что бы ни случилось, я буду всегда со своим народом.
 
Не зря в народе говорят "Іштен шыккан жау жаман" ("Нет хуже врага, чем предатель"). Среди тех, кто пытался совершить переворот, были известные люди, занимавшие высокие посты. Это государственные изменники.
 
Среди предателей есть и руководители военных и специальных органов, которые препятствовали силовым структурам предпринимать законные действия, дезинформировали руководство страны об обстановке в городах, взяли под свой контроль правительственные и другие каналы связи.
 
Одним словом, они использовали все возможные способы, чтобы дестабилизировать страну. В результате мы были вынуждены попросить помощи у Организации Договора о коллективной безопасности.
 
Мы пошли на этот шаг в соответствии со всеми внутренними и международными нормами. Миротворческие силы не произвели в нашей стране ни единого выстрела, они только охраняли стратегические объекты. Все это было четко обговорено.
 
Через две недели, после того, как ситуация нормализовалась, миротворческий контингент был полностью выведен из Казахстана. ОДКБ - это коллективная организация, в которой состоит и наша страна.
 
Нельзя обесценивать важную роль миротворческой миссии, но, в конечном счете, мы одолели бандитов своими силами.
 
В этой связи хочу отдельно остановиться на следующем вопросе. Предательство заговорщиков не должно запятнать репутацию правоохранительных органов.
 
В них служат наши соотечественники, наши братья. Они доказали, что стоят на стороне народа и готовы до последнего биться ради своей Родины. Они сохранили верность присяге, самоотверженно защищая государство. Выражаю признательность стражам порядка, которые в критический момент мужественно противостояли угрозе.
 
Вместе с тем многие наши граждане добровольно формировали отряды самообороны, участвуя тем самым в охране общественного порядка. Благодарю всех, кто в ответственный момент проявил мужество, единство и солидарность.
 
В эти дни наш народ продемонстрировал свою сплоченность и готовность преодолеть любые вызовы. Благодаря патриотизму мы сохранили нашу священную Независимость.
 
Январские события стали самым большим испытанием для нашей государственности. Мы стояли на самом краю пропасти. Совершив один неверный шаг, мы могли потерять свое государство.
 
Следствие по делу о заговоре силовиков и их пособников продолжается в интенсивном темпе, в режиме секретности.
 
Впереди большая работа со свидетелями, проведение экспертиз, изучение различных данных.
 
Одно могу сказать: имела место масштабная, детально разработанная операция, целью которой было смещение высшего руководства, его дискредитация в глазах народа и зарубежной общественности.
 
Для достижения данной цели заговорщики не колеблясь использовали профессионально подготовленных боевиков, перед которыми стояла задача посеять хаос в Алматы, нашем самом крупном городе, внушить страх людям, заставить их поверить в фатальность исхода событий, дестабилизировать ситуацию в стране.
 
Поэтому заверяю, что все виновные в этих трагических событиях понесут наказание, какие бы должности и позиции в обществе они ни занимали.
 
В те дни не было иного выбора, кроме принятия жестких и решительных мер. В самый решающий момент я сделал ради страны все, что было в моих силах. Это мой долг как Президента и как гражданина.
 
Уважаемые депутаты!
 
Дорогие соотечественники!
 
Моим главным приоритетом на посту Президента всегда было и будет проведение востребованных народом реформ.
 
Абсолютно уверен, что устойчивый прогресс страны и масштабные социально-экономические преобразования невозможны без политической модернизации.
 
За два с половиной года мы добились серьезных результатов в этом направлении.
 
В рамках выдвинутых мною четырех пакетов политических реформ был реализован ряд важных инициатив, направленных на дальнейшую демократизацию страны.
 
О масштабе произошедших положительных изменений можно судить по тому факту, что только в политической сфере было принято более десяти законов.
 
Взять, к примеру, новый демократический закон о мирных собраниях.
 
Он позволил активистам, в том числе оппозиционно настроенным общественникам, беспрепятственно проводить митинги и свободно выражать там свое мнение.
 
Данная новация позволила укрепить ростки новой политической культуры, повысить взаимную ответственность и доверие в обществе.
 
Между тем определенные группы провокационно настроенных активистов считают возможным и даже нужным нарушать этот закон, демократический по своей сути.
 
Заявляю, что больше послаблений не будет. Данный закон, равно как и другие, должен неукоснительно соблюдаться.
 
За подобную вольницу и безответственность наши законопослушные граждане уже заплатили слишком высокую цену.
 
Закон един для всех - как для людей, облеченных властью, так и для общественников.
 
Политические преобразования показали готовность граждан принимать решения на всех уровнях - от местного самоуправления до общенациональных вопросов.
 
Политическая трансформация нацелена на формирование честных и справедливых "правил игры", искоренение фаворитизма и монополий во всех сферах жизни.
 
Но такая логика и динамика событий устраивает далеко не всех.
 
У тех, кто привык делать ставку на серые закулисные схемы, возникли панические опасения потерять свои привилегии и источники доходов.
 
Они решили, что следует действовать без промедления, чтобы подорвать устои нашей государственности. Можно сказать, они пошли против своего народа.
 
После "Трагического января" многие считали, что произойдет откат - власть начнет "закручивать гайки", снизит темпы модернизации.
 
Но мы не свернем с намеченного пути, а, напротив, ускорим системные преобразования во всех сферах жизни.
 
Предлагаемые сегодня инициативы тщательно прорабатывались мною еще до январских событий.
 
Скажу откровенно, некоторые эксперты и государственные служащие советовали мне не торопиться, отложить эти планы до лучших времен. Дескать, зачем менять систему, если ее можно использовать в текущей ситуации в своих интересах.
 
Другие вполне обоснованно опасались разгула уличной демократии, предрекая различные негативные сценарии наподобие горбачевской перестройки, тем более геополитическая обстановка крайне осложнилась.
 
Но я твердо убежден: нашей стране все же нужны кардинальные реформы. В противном случае - застой.
 
Его разрушительные последствия мы видели из недавней советской истории. Да и январские события в некоторой степени стали следствием отечественного застоя.
 
В течение последних двух месяцев мною был очерчен круг первостепенных задач в социально-экономической сфере, обеспечении национальной и общественной безопасности.
 
Сегодня же я хочу представить программу комплексной модернизации политической системы страны. Она базируется на зревшем многие годы общественном запросе на кардинальные перемены.
 
В ней приняты во внимание рекомендации депутатов Парламента, Конституционного совета, Центральной избирательной комиссии, Верховного суда, авторитетных экспертов.
 
По этой теме состоялись плодотворные дискуссии с членами Национального совета общественного доверия.
 
При разработке документа тщательно проанализированы конкретные предложения исследователей и общественных деятелей, политических партий и неправительственных организаций.
 
В целом предлагаемые реформы являются отражением широкого спектра взглядов, существующих в нашем обществе. Они выступают логическим продолжением уже начатых преобразований и решают две насущные задачи.
 
Во-первых, содействуют последовательной демократизации, во-вторых, обеспечивают устойчивость и управляемость государства.
 
Это особенно важно на фоне фундаментальных общественных сдвигов, происходящих внутри страны, а также нарастающей геополитической напряженности.
 
Текущая международная обстановка во многом напоминает наиболее острые фазы Холодной войны.
 
Но современную ситуацию по своему накалу, жесткому санкционному противостоянию и непредсказуемым последствиям для всего мира без преувеличения можно назвать беспрецедентной. Во всяком случае, раньше такого не было.
 
Поэтому для нас жизненно важно не отступать от намеченных целей, сохранять сплоченность, общенациональное единство, солидарность.
 
* * *
 
Я неоднократно говорил о том, что реформы ради реформ никому не нужны. Мы не проводим их на потребу публике, ради каких-то эфемерных целей и красивых, но заведомо недостижимых показателей.
 
Практика, когда декларируемые на бумаге успехи не имеют ничего общего с реальностью, осталась в прошлом. Народу нужны не отвлеченные идеи и обещания, а ощутимые перемены к лучшему.
 
Мы должны открыто говорить о существующих проблемах и вместе искать оптимальные пути их решения.
 
Важно обеспечить честную и открытую конкуренцию, навсегда искоренить все искусственные монополии как в экономике, так и в политике.
 
Рост благосостояния народа возможен только в условиях подлинной конкуренции. Система управления, ориентированная на сверхконцентрацию полномочий, уже утратила свою эффективность. Она не способна консолидировать гражданское общество с его многообразием взглядов и убеждений.
 
Поэтому нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана.
 
Речь, прежде всего, идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом.
 
Такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны.
 
Перед нами стоит задача укрепить роль Парламента, что станет важным фактором успешной реализации концепции "слышащего государства".
 
У нас есть четкий образ будущего и контуры Нового Казахстана - эффективного государства с сильным гражданским обществом.
 
Мы должны воплотить в жизнь ключевую формулу нашего государственного строительства - "Сильный Президент - влиятельный Парламент - подотчетное Правительство".
 
Для этого я предлагаю ряд инициатив, которые, уверен, позволят превратить в реальность это стратегическое видение.
 
ПЕРВОЕ. О полномочиях Президента
 
Как я уже сказал, в Казахстане сложилась суперпрезидентская модель правления.
 
На начальном этапе развития страны она была оправданна. Но мы не стоим на месте - меняется общество, меняется страна. И наша политическая система должна постоянно адаптироваться к новым реалиям.
 
Сегодня у нас буквально все замыкается на Президенте, и это в корне неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики.
 
Долгосрочные интересы государства для меня важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния. Поэтому на январском съезде партии Amanat я заявил о намерении уже в этом году покинуть пост ее председателя.
 
Сращивание партийных структур с государственным аппаратом крайне нежелательно. Монополия в политике неизбежно приводит к различным социальным болезням и деградации государства.
 
Политическому доминированию нужно поставить надежный заслон. Предлагаю законодательно оформить обязанность Президента прекратить членство в партии на период своих полномочий.
 
Данная норма повысит политическую конкуренцию, обеспечит равные условия для развития всех партий. Тем самым мы избавим будущих лидеров страны от соблазна подмять под себя основные политические институты.
 
Исходя из этой же логики, следует ввести в наше законодательство положение об обязательном выходе из партии председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета и Конституционного совета.
 
Вместе с тем мы видим, что сверхконцентрация полномочий в центре проецируется и на региональный уровень. Поэтому нужно законодательно запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий.
 
Такие решения позволят сформировать многополюсную партийную систему.
 
Сегодня для всего общества стало очевидно, что именно монополизация политической и экономической деятельности сыграла едва ли не самую главную роль в произошедших январских событиях.
 
Но важный урок "Трагического января" состоит и в том, что концентрация полномочий в руках высшего должностного лица в государстве неоправданно усиливает влияние приближенных к нему лиц и финансово-олигархических групп. И они воспринимают государство как личную вотчину.
 
Непотизм, в какой бы стране он ни был, неизбежно приводит к отрицательной кадровой селекции, становится благодатной почвой для расцвета коррупции.
 
Глава государства должен выступать незыблемым гарантом равенства возможностей для всех граждан.
 
Поэтому для ближайших родственников Президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе. Считаю, будет вовсе не лишним закрепить данную норму в Конституции.
 
Сверхконцентрация власти Президента также выражается в избыточном количестве его полномочий.
 
Глава государства имеет право отменять или приостанавливать действие актов акимов областей, городов республиканского значения.
 
Эта норма способствует укоренению излишней практики "ручного управления" и снижает самостоятельность местных исполнительных органов.
 
Более того, сейчас Президент обладает правом снимать с должности районных и даже сельских акимов.
 
Такие законодательные положения нужно упразднить.
 
Отказ от чрезмерных президентских полномочий станет важным фактором, который обеспечит необратимость политической модернизации в стране.
 
Предлагаемые инициативы принципиально изменят "правила игры" и сформируют прочный фундамент дальнейшей демократизации нашего общества.
 
ВТОРОЕ. Переформатирование представительной ветви власти
 
Последовательно сокращая полномочия Президента, нам предстоит значительно укрепить роль Парламента и тем самым повысить институциональную устойчивость государства.
 
Стране нужна сильная представительная власть, в которой ответственные депутаты, обладающие мандатом доверия народа, будут играть активную роль в государственном строительстве.
 
Прежде всего, на мой взгляд, следует пересмотреть порядок формирования и ряд функций Сената.
 
В настоящее время верхняя палата состоит из 49 депутатов (по два избираемых сенатора от каждого региона) и 15 сенаторов, назначаемых Президентом.
 
Такая конструкция позволяла в должной мере учитывать региональную специфику и давала возможность Главе государства непосредственно влиять на законотворческий процесс.
 
Для своего времени она была достаточно прогрессивной и эффективной. Но сегодня нам нужно двигаться вперед.
 
Президентскую квоту в Сенате следует рассматривать не как средство контроля, а в качестве механизма учета голосов и мнений социальных групп, слабо представленных в Парламенте.
 
Поэтому мною принято решение о сокращении президентской квоты в Сенате с 15 до 10 депутатов.
 
Причем, пять из них будут рекомендованы Ассамблеей народа Казахстана, а не избраны ею, как это происходит в настоящее время.
 
Нижняя палата Парламента должна отражать весь электоральный ландшафт страны без предоставления кому-либо искусственных преференций.
 
Таким образом мы упраздним квоту АНК в Мажилисе, что, на мой взгляд, правильно и с политической, и с юридической точек зрения.
 
Эта квота переносится в Сенат и сокращается с 9 до 5 депутатов. Соответственно, общее количество депутатских мест в Мажилисе уменьшится. Как говорится, лучше меньше, да лучше.
 
Эта новация обеспечит мандаты и дополнительные голоса различным этническим группам в верхней палате.
 
В целом, наличие Сената в качестве верхней палаты парламента считаю закономерным и оправданным.
 
В мире довольно много государств с унитарным устройством и меньшей численностью населения, нежели в Казахстане, и, тем не менее, имеющих двухпалатные парламенты, в частности, в Европе.
 
Другое дело, наш Сенат должен стать палатой, реально представляющей интересы регионов страны. А это потребует реформу его полномочий.
 
Согласно Конституции, Сенат имеет право принимать или не принимать одобренные Мажилисом законопроекты. То есть у Мажилиса фактически отсутствует возможность преодоления возражений верхней палаты.
 
Для формирования более сбалансированной парламентской системы необходимо пересмотреть эту практику.
 
Считаю целесообразным ввести норму, предполагающую право Сената только одобрять или не одобрять законы, уже принятые Мажилисом.
 
Следовательно, именно Мажилис наделяется правом принимать законы.
 
Полномочия Сената, в свою очередь, следует дополнить правом согласования кандидатур на посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета.
 
Это новшество серьезно укрепит механизмы сдержек и противовесов в политической системе. И заметно упростит законотворческую процедуру.
 
Наряду с этим будет расширен и функционал Мажилиса.
 
В нашей стране разрабатывается множество масштабных проектов и программ, но зачастую их реализация в силу разных причин далека от идеала.
 
Необходимо усилить парламентский контроль за качеством исполнения республиканского бюджета. Для этого предлагаю преобразовать Счетный комитет в Высшую аудиторскую палату, председатель которой должен два раза в год отчитываться перед депутатами нижней палаты. Это позволит еще более повысить статус Мажилиса.
 
Для повышения доверия граждан к представительной власти особое внимание необходимо уделить маслихатам.
 
Сильные маслихаты способствуют решению актуальных проблем и росту качества жизни в регионах.
 
Считаю, что для укрепления их субъектности и самостоятельности следует ввести должность Председателя маслихата.
 
Кроме того, в целях системного усиления влияния маслихатов считаю необходимым изменить текущий порядок назначения акимов регионов.
 
Сейчас депутаты маслихатов согласовывают или не согласовывают единственную кандидатуру, предложенную Главой государства.
 
Нужно внести соответствующие поправки в законодательство, регламентирующие право Президента вносить на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должности акимов областей и городов республиканского значения.
 
Таким образом, Президент будет назначать акимов областей и городов республиканского значения с учетом результатов рассмотрения в маслихатах.
 
По сути, речь идет о косвенных выборах руководителей регионов.
 
В то же время за Главой государства сохраняется право освобождения от должностей руководителей регионов без консультаций с маслихатами.
 
Все представленные новации по переформатированию представительной ветви власти направлены на созидание Нового Казахстана с сильной парламентской культурой и влиятельными народными избранниками.
 
ТРЕТЬЕ. Совершенствование избирательной системы
 
Ключевая цель политической модернизации страны - повышение роли граждан в управлении государством, в том числе через электоральные процессы.
 
Пятнадцать лет назад в рамках конституционной реформы мы перешли на пропорциональную модель выборов в нижнюю палату Парламента. Затем в 2018 году пропорциональный принцип был внедрен на выборах депутатов маслихатов. Данные шаги придали серьезный импульс развитию нашей партийной системы.
 
Однако, наряду с этой позитивной тенденцией, стали проявляться и негативные последствия таких решений.
 
Нужно признать, что беспартийные граждане фактически были лишены возможности избраться не только в Мажилис, но и в местные представительные органы.
 
В результате электоральные процессы потеряли свою былую привлекательность для граждан, возросло политическое отчуждение. Люди просто перестали верить, что их голос имеет значение и способен изменить жизнь в стране к лучшему. По большому счету, сегодня многие избиратели не знают в лицо депутатов.
 
Принимая во внимание данные негативные факторы, предлагаю перейти к более гармоничной - смешанной избирательной системе, которая в полной мере учтет права всех граждан.
 
Пропорционально-мажоритарная модель будет лучше отражать интересы избирателей как на национальном, так и на региональном уровнях.
 
Депутатский корпус Мажилиса будет формироваться по следующей схеме - 70% на пропорциональной основе и 30% - на мажоритарной. Кроме того, смешанная модель будет внедрена на выборах маслихатов областей и городов республиканского значения.
 
Возвращение к такому варианту избирательной системы - это очень серьезный шаг. Он является логическим продолжением принятого ранее решения о снижении порога прохождения партий в Мажилис и маслихаты.
 
Теперь, по сути, каждый регион получит возможность избрать в нижнюю палату как минимум одного депутата. Новая модель сформирует в Мажилисе более широкую палитру взглядов, сделает его более инклюзивным.
 
Вместе с тем в районах и городах, где требуется тесное взаимодействие депутатов с гражданами, предлагаю полностью перейти на мажоритарную систему. Это создаст на местах более конкурентную политическую среду и откроет дополнительные возможности для появления новых авторитетных политиков.
 
Связь депутатов с избирателями также упрочит переход к императивному мандату. Это дополнительный рычаг влияния на народных избранников, потому что появится возможность их отзыва в случае ненадлежащего исполнения предвыборных обещаний.
 
Подобный подход значительно укрепит демократические традиции и будет содействовать укоренению новой политической культуры, основанной на взаимной ответственности и доверии.
 
Сочетание пропорциональной и мажоритарной систем сохранит роль политических партий как одного из ключевых институтов гражданского общества. При этом будут созданы условия для более справедливого избирательного процесса и эффективного государственного управления.
 
Уверен, введение смешанной избирательной модели повысит электоральную активность граждан и их вовлеченность в процесс всесторонней модернизации страны.
 
ЧЕТВЕРТОЕ. Расширение возможностей для развития партийной системы
 
Курс на построение Нового Казахстана исходит из необходимости обеспечения честной и свободной политической конкуренции.
 
Для этого мы должны создать максимально благоприятную среду для институционального и организационного развития партий.
 
Процедуры регистрации партий будут значительно упрощены.
 
Регистрационный порог следует снизить в четыре раза - с 20 до 5 тысяч человек.
 
Минимальная численность региональных представительств уменьшится в три раза - с 600 до 200 человек.
 
Почти на треть, с 1000 до 700 человек, сократится минимальная численность инициативной группы граждан для создания партии.
 
В свою очередь, сроки проведения учредительного съезда и период формирования филиалов увеличатся.
 
Либерализация в данном вопросе значительно активизирует процесс развития политического пространства в стране.
 
Появятся новые партии, способные грамотно артикулировать и эффективно решать насущные проблемы своего электората.
 
ПЯТОЕ. Модернизация выборного процесса
 
Международный опыт показывает, что система организации выборов находится в русле постоянных изменений, идет поиск оптимальных решений для проведения справедливых и прозрачных выборов.
 
Помимо информационного и технологического факторов в последние годы на этот процесс существенно повлияла пандемия коронавируса.
 
Во многих странах расширяются альтернативные формы голосования, в том числе электронное, досрочное, дистанционное, многодневное.
 
Поэтому нужно изучать лучший мировой опыт и в случае необходимости постепенно внедрять его.
 
В эпоху бурного развития коммуникационных технологий большое значение имеет активность кандидатов и партий в социальных сетях. Но действующим законодательством агитация в соцсетях не регламентирована. Несмотря на это, во время электоральных кампаний она так или иначе велась.
 
Чтобы устранить это упущение, предлагаю нормативно разрешить агитацию в социальных сетях, закрепив соответствующие регламенты и правила.
 
Необходимо также законодательно оформить деятельность наблюдателей. Этот институт выступает неотъемлемым элементом транспарентных выборов.
 
История демократии - это, в первую очередь, история совершенствования выборных процедур и контроля за их соблюдением.
 
Считаю, что у наблюдателей должны быть ясно прописанные права и четко обозначенная зона ответственности.
 
В организации и проведении выборов большую роль также играют территориальные избирательные комиссии. С введением в прошлом году прямой выборности сельских акимов электоральный процесс по всей стране стал, по сути, перманентным.
 
Следует пересмотреть принципы деятельности территориальных избирательных комиссий, переведя их на профессиональную основу.
 
В целях исключения вероятности двойного голосования, а также голосования на любом участке необходимо рассмотреть целесообразность формирования единой электронной базы избирателей.
 
А для того, чтобы не допустить влияния отдельных лиц на ход выборов, требуется установить предельные размеры пожертвований в избирательные фонды.
 
По Конституции и согласно международному праву, любые выборы в Казахстане являются сугубо нашим внутренним делом. Но эта норма не исключает потенциальные попытки повлиять на их результаты из-за рубежа.
 
Учитывая эти факторы, общее нарастание различных гибридных угроз в мире, в том числе с применением избирательных технологий, следует на законодательном уровне принять действенные меры для недопущения какой-либо возможности иностранного вмешательства в выборы в нашей стране.
 
В первую очередь, это касается обеспечения максимальной финансовой прозрачности всех участников избирательных кампаний, будь то кандидатов, наблюдателей или СМИ.
 
ШЕСТОЕ. Усиление правозащитных институтов
 
Конституция имеет высшую юридическую силу и является основой всей правовой системы страны. Но нередки случаи, когда сложно дать однозначный ответ, соответствуют ли ее положениям определенные законодательные акты или решения.
 
В Казахстане толкование различных правовых норм дает Конституционный совет. Однако граждане лишены возможности напрямую обращаться к нему за разъяснениями.
 
В то же время в большинстве стран мира действует такой институт, как Конституционный суд, куда каждый может направлять соответствующие запросы. На заре Независимости данный орган существовал и в Казахстане.
 
Эксперты сходятся во мнении, что его деятельность более эффективно обеспечивает соблюдение положений Основного закона.
 
Учитывая эти обстоятельства, предлагаю учредить Конституционный суд. Следует также наделить Генерального прокурора и Уполномоченного по правам человека правом обращаться в Конституционный суд.
 
Уверен, эти инициативы станут важным шагом в построении справедливого и правового государства, институционально усилят систему сдержек и противовесов, защиту конституционных прав граждан.
 
Вы знаете, что я уделяю особое внимание защите фундаментальных прав граждан.
 
В 2020 году наша страна присоединилась ко Второму Факультативному протоколу о гражданских и политических правах, предусматривающему отмену смертной казни. А в прошлом году мною был подписан Указ о дальнейших мерах в области прав человека, направленный на долгосрочное и комплексное развитие этой сферы. При участии Национального совета общественного доверия был реализован и ряд других прогрессивных инициатив.
 
Однако правозащитная проблематика требует постоянного совершенствования.
 
Полагаю, что для окончательного закрепления решения об отмене смертной казни нужно внести соответствующие изменения в Конституцию.
 
Важно внедрить системный подход в расследовании преступлений, связанных с пытками.
 
На сегодняшний день конкретный орган, ответственный за это направление, отсутствует. Подобная практика чревата определенными рисками.
 
Поэтому предлагаю закрепить эти функции за Генеральной прокуратурой.
 
Такой подход позволит обеспечить объективность и беспристрастность следствия, утвердит неотвратимость наказания за произвол в правоохранительной сфере.
 
Кроме того, следует принять системные меры для снижения уровня насилия в обществе.
 
В этом плане большую роль играет эффективное противодействие правонарушениям в сфере семейно-бытовых отношений.
 
Сегодня участились обращения граждан и общественников по поводу необходимости ужесточения наказания за насилие в отношении женщин и детей.
 
Ранее мною давалось указание определиться с целесообразностью криминализации подобных правонарушений.
 
Поручаю Генеральной прокуратуре всесторонне изучить данный вопрос и решить эту проблему.
 
В целом для повышения законности и системного усиления правозащитной деятельности считаю целесообразным принять отдельные конституционные законы о прокуратуре и об Уполномоченном по правам человека.
 
Верховенство закона невозможно гарантировать без по-настоящему независимых, открытых и профессиональных судов всех уровней.
 
Государство проводит большую работу в этом направлении.
 
Внедряется новая система подбора кадров, последовательно повышается транспарентность судебных процессов и процедур.
 
Ключевую роль в данном вопросе играет Высший судебный совет, который обеспечивает конституционные полномочия Президента по формированию судов, гарантирует независимость и неприкосновенность судей.
 
Принципиально важно, чтобы его деятельность была полностью прозрачной и открытой для общественного мониторинга.
 
Добиться этого можно через практику онлайн-трансляций конкурсных процедур Высшего судебного совета и публикацию подробных, аргументированных разъяснений по их итогам.
 
Расширить гражданское участие в отправлении правосудия позволяют суды присяжных.
 
В Казахстане присяжные заседатели могут выносить вердикт только по особо тяжким преступлениям. Я считаю, мы должны пойти дальше и расширить категории дел, подлежащих рассмотрению судами присяжных.
 
Эта новелла будет способствовать демократизации судебной системы, повышению доверия к ней со стороны общества.
 
СЕДЬМОЕ. Повышение конкурентоспособности СМИ и укрепление роли институтов гражданского общества
 
В современную эпоху для любой прогрессивной страны критически важно иметь конкурентоспособные и свободные средства массовой информации
 
У отечественных СМИ должен быть собственный взгляд на процессы, происходящие в Казахстане, регионе и мире. От этого зависит подлинная информационная безопасность и ни много ни мало идеологический суверенитет страны.
 
Государство особое внимание уделит созданию открытого информационного пространства, востребованных и сильных медиа.
 
Представляя собой эффективный канал коммуникации между властью и народом, СМИ могут и должны поднимать насущные проблемы. Но делать это нужно с большой гражданской ответственностью, работать не по заказам извне, способствуя поляризации нашего общества, и не за теневые гонорары, участвуя в скрытой борьбе политических кланов.
 
Журналисты должны искренне переживать за свою страну и ее граждан. Недаром СМИ называют "четвертой властью", именно поэтому вам следует распоряжаться своим влиянием на умы и сердца людей со всей осторожностью. Это я специально обращаюсь к нашей журналистской братии.
 
Убежден, что дальнейшие демократические преобразования невозможны без независимых и ответственных средств массовой информации.
 
Поэтому необходимо пересмотреть закон о СМИ с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы.
 
Еще одним важным фактором устойчивого и всестороннего прогресса страны является деятельность общественных организаций.
 
Неправительственный сектор неизменно поднимает важные социальные вопросы и содействует их комплексному решению.
 
Стоящие сегодня перед Казахстаном задачи требуют усиленного взаимодействия государства и неправительственных организаций, системной перезагрузки институтов гражданского общества.
 
Необходимо более широкое и глубокое вовлечение общественных организаций и активистов в подготовку и реализацию реформ. Для этого, прежде всего, нужно обеспечить открытые обсуждения всех национальных проектов и стратегических документов.
 
В этом вопросе какая-либо имитация, создание видимости диалога недопустимы.
 
Мы должны пробудить гражданскую активность в стране и запустить процесс осознанного и конструктивного партнерства между государством и обществом.
 
Именно по этой причине мы развиваем общественные советы при центральных и местных исполнительных государственных органах, а также в квазигосударственном секторе.
 
Я неоднократно критиковал их деятельность, но в целом они имеют большой институциональный потенциал, который требуется в полной мере реализовать.
 
В этом году по моей инициативе намечено кардинальное обновление их составов, а также планов работы.
 
Народная мудрость гласит: "Ке?есіп пішкен тон келте болмас" ("Шуба, сшитая сообща, не будет короткой").
 
Наши предки всегда обсуждали и принимали судьбоносные решения всенародно. Свидетельством этого являются великие собрания в Улытау, Ордабасы, Култобе.
 
Мы должны возродить эту демократическую традицию Великой степи, заложившую основы общенационального единства.
 
Поэтому вместо успешно выполнившего свои задачи Национального совета общественного доверия предлагаю создать "?лтты? ??рылтай" (Национальный курултай).
 
Новый институт продолжит работу Нацсовета на общенациональном уровне.
 
Курултай должен сформировать единую институциональную модель общественного диалога. Он усилит взаимодействие между властью и народом.
 
Деятельность всех существующих общественных советов будет систематизирована.
 
В состав Национального курултая войдут представители всех регионов. Кроме того, в него будут включены ряд депутатов Парламента, члены Ассамблеи народа Казахстана, Гражданского альянса, общественных советов и организаций, авторитетные общественные деятели, представители бизнеса, промышленности и сельского хозяйства, а также другие граждане.
 
Таким образом у нас появится орган, в котором будет представлен широкий спектр самых различных мнений и взглядов. Для обсуждения важных вопросов и проблем члены Курултая будут собираться на регулярной основе.
 
ВОСЬМОЕ. Совершенствование административно-территориального устройства страны
 
Меняя систему выборов и порядок формирования Парламента, необходимо учитывать административно-территориальное устройство.
 
В первые годы Независимости в стране были объединены несколько областей. На это были причины политического и экономического характера.
 
Сегодня Казахстан вступает в новый этап развития. Социально-экономическая и демографическая ситуация уже совсем другая, перед нами стоят иные проблемы и задачи.
 
Прогресс нашей страны напрямую зависит от процветания регионов. На этом вопросе я подробно останавливался в Послании 2019 года. Принцип "сильные регионы - сильная страна" остается неизменным.
 
В этой связи очень важно, чтобы административно-территориальное устройство страны было оптимальным.
 
Ранее Шымкент получил статус города республиканского значения, а Южно-Казахстанская область была переименована в Туркестанскую, ее административным центром стал город Туркестан. Это были правильные решения, поддержанные народом.
 
В своей статье "Независимость превыше всего" я писал, что этот опыт получит свое продолжение, после чего от граждан стало поступать много предложений.
 
По моему поручению все они были тщательно изучены. Учитывая высказанные пожелания, сегодня я хочу выдвинуть ряд новых инициатив.
 
В первую очередь, предлагаю образовать Абайскую область, центром которой станет город Семей.
 
Знаю, что жители региона уже давно поднимают этот вопрос. Сегодня там много нерешенных проблем, к примеру, устаревшая инфраструктура. Не радует и состояние города Семей, бывшего в свое время центром движения Алаш.
 
Мы должны восстановить историческую справедливость и возродить этот сакральный край, подаривший нашему народу немало великих сынов нашего народа.
 
На территории прежней Жезказганской области следует образовать Улытаускую область. Город Жезказган вновь станет областным центром.
 
Создание отдельной области в этом регионе имеет не только экономическое, но и духовно-культурное значение.
 
Улытауский регион, находящийся в самом центре необъятных просторов Казахстана, занимает особое место в нашей истории. Здесь проходили великие собрания, на которых принимались судьбоносные для народа решения.
 
Располагаясь в самом сердце Сарыарки, Улытау обладает огромным туристическим потенциалом. Необходимо в полной мере реализовать его производственные и логистические возможности. Одним словом, мы открываем дорогу развитию Улытауского региона.
 
Много вопросов и в отношении Алматинской агломерации.
 
Жители области в основном проживают в пригородах Алматы. При этом из Талдыкоргана непросто решать проблемы Узынагаша или, например, Талгара. К тому же людям приходится преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до областного центра.
 
Учитывая эти и другие обстоятельства, предлагаю разделить данную область на Жетысускую и Алматинскую. Центром Алматинской области станет Капшагай, а Жетысуской - Талдыкорган.
 
Считаю, что эти шаги придадут мощный импульс развитию данного региона.
 
В целом вопрос образования новых областей волнует многих. Не секрет, что в свое время в регионах, потерявших областной статус, снизилась численность населения и ухудшилось качество жизни. Пришло время исправить эту ситуацию.
 
Административно-территориальные изменения оптимизируют процесс государственного управления, упростят гражданам проезд до областного центра и обратно, будут способствовать более эффективному регулированию внутренней миграции.
 
Предложенные названия новых областей - Абайская, Улытауская, Жетысуская - имеют особый смысл.
 
Мы продолжим укрепление национального самосознания, возвращая исконные географические названия и возрождая память о наших великих деятелях.
 
Например, город Капшагай тесно связан с выдающейся личностью в истории нашего народа - Динмухамедом Кунаевым. И если общественность предложит назвать этот город его именем, я поддержу такую позицию.
 
Все это я говорю, опираясь на предложения и мнения граждан. Если местные жители поддержат эти начинания, то уже в ближайшее время следует претворить их в жизнь.
 
Поручаю Правительству тщательно изучить вопросы административно-территориального устройства и предложить пути реализации указанных инициатив. Это непростое дело, нужно подойти к нему, продумав все детали.
 
Вышеуказанные предложения - это еще и возможность принять меры по оптимизации государственных служащих в аппаратах акимов областей и городов республиканского значения с точки зрения их сокращения в зависимости от численности населения регионов.
 
Во всяком случае, у акимов не должно быть больше трех заместителей, в исключительных случаях - четыре.
 
Этот вопрос должна взять на контроль Администрация Президента. 
 
ДЕВЯТОЕ. Децентрализация местного самоуправления
 
Успешная политическая модернизация и развитие гражданского общества невозможны без дальнейшего углубления процесса децентрализации власти. Мы продолжим передавать реальные полномочия из центра в регионы.
 
Прежде всего, необходимо эффективно разграничить функции государства и институтов местного самоуправления.
 
Надо понимать, что сильная система местного самоуправления - это базовая основа для прямого участия граждан в улучшении качества жизни в своем родном населенном пункте.
 
Без сомнений, казахстанцы уже давно готовы брать ответственность за свои города, районы и села. Не следует недооценивать людей и бояться передавать им полномочия, которые они в состоянии взять на себя.
 
В рамках политической модернизации маслихаты должны стать ключевым звеном местного самоуправления.
 
Сегодня они имеют гибридную природу, являясь одновременно институтом местного государственного управления и местного самоуправления. Поэтому необходимо четко обозначить полномочия маслихатов.
 
Нужно кардинально пересмотреть систему финансирования регионов.
 
В настоящее время сельские округа полностью зависят от вышестоящих акимов и получают поддержку по остаточному принципу.
 
С учетом введения выборности акимов целесообразно внедрить механизм прямого финансирования органов местного самоуправления в соответствии с передовой международной практикой.
 
Требуется также существенно расширить базу их собственности. Обладая существенными ресурсами, они смогут реально влиять на ситуацию и нести ответственность. В противном случае это просто имитация, а не самоуправление.
 
Всю необходимую подготовительную работу по этому вопросу нужно завершить до середины текущего года.
 
Еще одним важным шагом станет облегчение порядка закупок для органов местного самоуправления, ликвидация бюрократии и формализма.
 
Поручаю Правительству совместно с Администрацией Президента детально проработать механизмы реализации указанных поручений и учесть их при разработке закона "О местном самоуправлении".
 
Кроме того, нужно проработать вопрос ратификации Казахстаном Европейской хартии местного самоуправления, которая является базовым международным документом в этой сфере.
 
Все эти меры будут способствовать появлению действительно авторитетных и ответственных местных лидеров, способных мобилизовать свои сообщества для эффективного решения волнующих людей проблем.
 
Реальное укрепление системы местного самоуправления откроет новые возможности для развития регионов, снижения иждивенческих настроений, глубинного укоренения демократических преобразований в стране.
 
ДЕСЯТОЕ. О первоочередных антикризисных мерах
 
Казахстан столкнулся с беспрецедентными в нашей современной истории финансово-экономическими трудностями, связанными с резким обострением геополитической ситуации.
 
Жесткое санкционное противостояние уже сегодня приводит к серьезным издержкам не только для отдельных стран, но и для всей глобальной экономики.
 
Ситуация меняется стремительно, буквально ежечасно. Нарастает неопределенность и турбулентность на мировых рынках, рушатся производственные и торговые цепочки.
 
Но причин для паники все же нет. У нашей страны есть все необходимые резервы и инструменты для преодоления масштабного кризиса.
 
Правительство обязано в срочном порядке реализовать комплексный пакет первоочередных антикризисных мер.
 
Прежде всего, нужно обеспечить устойчивость национальной валюты. Это ключевой фактор нашей экономической безопасности.
 
Последние события в мире оказали мощнейшее давление на курс тенге. Это вам хорошо известно. Нестабильность на валютном рынке связана с паникой, выводом капитала, "серыми" трансграничными денежными перетоками.
 
Поэтому в финансовой сфере требуется снизить повышенный спекулятивный спрос, возникший, в том числе, из-за активности покупателей извне.
 
Позавчера я подписал специальный Указ, который вводит ограничения на вывоз валюты за рубеж.
 
Крупные институциональные игроки должны осуществлять покупку иностранной валюты только в рамках исполнения своих договорных обязательств, обеспечив ее предложение.
 
Следует проработать вопрос увеличения продаж экспортной валютной выручки компаниями с государственным участием. Жду, что частные недропользователи тоже обеспечат продажи своей валютной выручки.
 
В рамках исполнения своих договорных обязательств банки второго уровня должны осуществлять контроль и мониторинг приобретения валюты их клиентами.
 
Следует установить жесткий контроль за соблюдением данного требования банками. 
 
Спекуляции на рынках ни в коем случае не должны стать причиной неоправданного "сжигания" наших резервов.
 
Правительству, Национальному банку, Агентству по развитию и регулированию финансового рынка нужно принять решительные меры в этом направлении. В целом нужны неординарные решения.
 
В сложившейся крайне нестабильной международной обстановке огромное значение приобретает обеспечение продовольственной безопасности страны.
 
События в Украине привели к резкому скачку цен на продовольствие. Вполне вероятно, что они в скором времени могут побить все абсолютные рекорды.
 
На этом фоне на первый план выходит качественное проведение посевной кампании. Однако многие фермеры, насколько мне известно, еще не готовы к севу.
 
Правительству и акиматам требуется взять эту работу под особый контроль. Нужно обеспечить аграриев необходимым объемом горюче-смазочных материалов по приемлемым ценам.
 
Следует перепроверить готовность сельскохозяйственной техники, запасы семян и удобрений.
 
Нельзя забывать, что низкий уровень осадков в ряде регионов может негативно повлиять на урожайность, привести к нехватке кормов.
 
В целом нужно совместно с фермерским сообществом пересмотреть подходы к государственной поддержке агропромышленного комплекса.
 
Для предотвращения дефицита и бесконтрольного подорожания продовольствия надо проработать вопрос закупа сельскохозяйственной продукции в государственные стабилизационные фонды по форвардным ценам.
 
В стремительно меняющихся условиях государственный аппарат должен оперативно реагировать на ситуацию, действовать предельно слаженно.
 
Неспешный стиль принятия решений, чиновничий формализм здесь недопустимы.
 
Сейчас необходимо полностью мобилизоваться. Решения должны приниматься быстро, на основе реальных запросов бизнеса и граждан максимум в течение трех дней, а желательно - в течение суток.
 
Созданный при Правительстве Оперативный штаб должен одновременно работать как Ситуационный центр, который в режиме реального времени проводит анализ информации, а также разработку конкретных экстренных мер.
 
На системном уровне нужно искоренить чрезмерную бюрократизацию, которая серьезно тормозит развитие страны. Ее масштабы настолько велики, что многие государственные структуры видят в этом суть своего существования.
 
В ближайшее время мною будет подписан Указ о дебюрократизации деятельности государственного аппарата. Он станет отправной точкой кардинального пересмотра внутренних процедур в государственных органах, оптимизации нормотворческого и бюджетного процессов.
 
Кроме того, следует срочно приступить к разработке нового пакета структурных реформ в экономике и государственном управлении с учетом стратегии политической модернизации.
 
Фундамент Нового Казахстана должен базироваться на гармоничном сочетании политических и экономических реформ.
 
Это обеспечит поступательный прогресс нашей страны и повышение уровня жизни граждан.
 
Дорогие соотечественники!
 
Представленные сегодня мною инициативы масштабны. Они существенно изменят политическую систему и административно-территориальную структуру страны.
 
Для их реализации потребуется внести изменения в более чем 30 статей Конституции. Кроме того, до конца года нужно будет принять свыше 20 законов.
 
Законотворческая работа - сложный и длительный процесс, к которому нужно подойти очень ответственно.
 
Мы должны учитывать все внутренние и внешние вызовы.
 
За годы Независимости мы достойно прошли через все трудности и достигли больших успехов.
 
Начало кардинальной трансформации страны cовпало с разразившимся в мире кризисом.
 
Очевидно, что современная международная ситуация оказывает влияние и на Казахстан.
 
Однако, какими бы тяжелыми ни были времена, мы будем твердо следовать своим курсом.
 
Усвоив уроки прошлого, мы с уверенностью идем навстречу будущему.
 
На этом пути нам, в первую очередь, необходимо единство, холодный разум и терпение, мудрость и выдержка.
 
Мы должны тщательно взвешивать каждое решение, серьезно подходить к каждому делу.
 
Нация с высоким патриотическим духом достигнет всех своих целей.
 
Наша миссия - построить Новый Казахстан.
 
Что это значит?
 
Новый Казахстан - это образ будущего нашей суверенной страны.
 
Народ, который не верит в будущее, не сможет построить сильное государство. Этому есть достаточно примеров из истории.
 
Мы тверды в своих намерениях и уверены в светлом будущем Казахстана.
 
Мы обеспечим соблюдение конституционных прав каждого гражданина.
 
Мы сформируем новую политическую культуру, основанную на взаимном уважении и доверии между государством и обществом.
 
Важные решения будут приниматься открыто, с участием граждан, потому что государство будет прислушиваться к голосу каждого.
 
У нас будут всегда высоко цениться добросовестный труд, прогрессивные знания и передовой опыт.
 
Такой страной я хочу видеть Новый Казахстан.
 
Для достижения наших целей обновление государственного аппарата или кадровые изменения недостаточны. Перемены каждый должен начинать с себя. Нам нужно перезагрузить систему индивидуальных и общественных ценностей.
 
Это непростой процесс, который занимает годы. В этом деле нам помогут осознание высокой ответственности, доверие и внимание друг к другу, любовь к своей стране.
 
Нужно понять, что никто со стороны ничего не сделает за нас. Все в наших руках.
 
Давайте вместе строить Новый Казахстан.
 
Уверен, опираясь на поддержку народа, в единстве и согласии мы добьемся поставленных целей.
 
* * *
 
Сегодня на планете разразился разрушительный геополитический шторм.
 
Поэтому нам нужно твердо придерживаться стратегического курса, нацеленного на защиту суверенитета и территориальной целостности государства, обеспечение коренных интересов нашего народа. Вот самая главная задача.
 
Мы должны сберечь наше главное достояние - Независимость, упрочить основы национальной идентичности, сосредоточиться на трансформации страны. Это наш священный долг перед будущими поколениями.
 
Сейчас не время возводить политические баррикады, по каждому поводу устраивать митинги, настаивать на сомнительных решениях, выдвигать безапелляционные требования, кидаться на исполняющих свой долг полицейских. Все это дискредитирует наш народ в глазах мирового сообщества. События "Трагического января" уже нанесли серьезный урон репутации нашей страны - это надо признать.
 
Хаотичные политические реформы могут привести к ослаблению государства, тяжелейшим последствиям для его суверенитета и целостности.
 
Примеров этому немало в давней и недавней мировой истории, когда отдельные страны теряли огромную часть своей территории, впадали в пучину хаоса и анархии.
 
Курс на построение Нового Казахстана направлен на изменение парадигмы развития страны. Мы продумываем каждый шаг и твердо идем по намеченному пути.
 
В Новом Казахстане мы должны неизменно следовать принципу "разные взгляды, но единая нация".
 
Высокая культура диалога и компромисса станет одним из главных факторов укрепления гражданской солидарности в нашей стране.
 
Мы будем решительно противостоять невежеству и архаике, радикализму и иждивенчеству, культу потребления и коррупции.
 
Нам нужно преодолеть взаимное отчуждение и возродить в обществе веру в реальность перемен.
 
Мы сделаем ставку на энергию, талант и трудолюбие людей.
 
Создадим максимально благоприятные условия для самореализации каждого гражданина.
 
Только так мы сможем умножить созидательный потенциал нашего народа.
 
Только так мы сотворим собственную эпоху реформации, создав новую реальность во всех сферах жизни.
 
Уверен, вместе мы преодолеем любые вызовы и сделаем наш Казахстан еще сильнее.
 
* * *
 
Я хочу, чтобы счастливая жизнь у наших граждан была не завтра, а уже сегодня.
 
Независимость для нас превыше всего.
 
В этом нестабильном, неустойчивом мире наш Казахстан никому, кроме нас не нужен.
 
Для меня нет ничего важнее благополучия страны. В первую очередь, меня заботит то, каким будет будущее народа.
 
Независимо от того, как оценивают мою деятельность разные люди, моя важнейшая обязанность - защитить нашу государственность.
 
И я готов взять на себя всю полноту ответственности.
 
Мой священный долг - быть верным заветам предков.
 
Новый Казахстан - это завет нынешнего поколения будущим.
 
Давайте вместе строить Новый Казахстан!
 
Пусть процветает наша священная Родина! 
 

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал неуклонно укреплять идейную основу общности китайской нации

07.03.2022, 13:08 41241
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал неуклонно укреплять идейную основу общности китайской нации
Фото: russian.news.cn
Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин в рамках проходящей 5-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва в ходе дисскусии делегации автономного района Внутренняя Монголия подчеркнул, что национальное единство является жизненно важным фактором всех национальностей Китая и сознание общности китайской нации является корнем национальной сплоченности.
 

Необходимо держаться основной линии по укреплению сознания общности китайской нации, углублять воспитательную работу в области национального единства и прогресса, вести народы всех национальностей к формированию концепции сообщества единой судьбы, согласно которой все национальности страны вместе разделят радость и горе, славу и бесчестье, а также непрерывно укреплять идейную основу общности китайской нации, заявил Си Цзиньпин. Следует содействовать сплоченности всех национальностей в великой семье китайской нации, совместными усилиями строить великую Родину, сообща создавать прекрасную жизнь, а также сосредоточиться на сохранении стабильного и здорового экономического климата, социальной атмосферы с процветанием государства и благополучием народа, а также чистой и честной политической среды, с тем чтобы практическими действиями встретить успешный созыв XX съезда КПК", - констатировал Си Цзиньпин.

 
Делегация АР Внутренняя Монголия с энтузиазмом обсуждала доклад о работе правительства, и атмосфера была оживленной. Чжан Лэй, Го Яньлин, Цзя Жуньань, Ван Сяохун, Фэн Яньли, Чжао Хуэйцзе и Ши Юйдун — семь депутатов отдельно выступили с речами по такими темам, как полная и точная реализация новой концепции развития, активное улучшение степной экологии, содействие осуществлению целей по достижению пика выбросов углерода и углеродной нейтральности путем развития отрасли угольно-химической промышленности, сохранение сознания общности китайской нации во всем процессе обучения и воспитания в учебных заведениях, внесение вклада со стороны космонавтики в реализацию высококачественного развития, продвижение подъема села и оживление отечественной молочной промышленности и др.
 
Внимательно заслушав выступления депутатов, Си Цзиньпин выступил со своей речью. Прежде всего Си Цзиньпин высказался по докладу о работе правительства и одобрил работу АР Внутренняя Монголия в течение года. Он выразил надежду, что товарищи АР Внутренняя Монголия будут неукоснительно реализовать решения и планы ЦК КПК, координировать работу по профилактике и контролю эпидемии COVID-19 и социально-экономическому развитию страны, неизменно идти по новому пути высококачественного развития, ориентированному на приоритет экологии и "зеленое" развитие. Си Цзиньпин также призвал АР Внутренняя Монголия эффективно выполнять важнейшие политические обязанности по обеспечению экологической, энергетической, продовольственной и промышленной безопасности, неуклонно укреплять сознание общности китайской нации, с тем чтобы украсить ландшафт отдаленных районов на севере страны и вписать новую главу в высококачественное развитие АР Внутренняя Монголия в новую эпоху.
 
Си Цзиньпин отметил: "в 2021 году мы всесторонне продвинули вперед работу по реформе, развитию и стабильности, добились новых значимых успехов в деле партии и страны. Мы торжественно отпраздновали столетний юбилей со дня основания КПК, развивали учебно-воспитательные мероприятия, посвященные изучению истории КПК, провели 6-й пленум ЦК КПК 19-го созыва и приняли решение ЦК КПК по основным достижениям и историческому опыту столетней работы партии. Нам удалось в назначенные сроки одержать победу в интенсивной борьбе с бедностью, добиться цели, приуроченной к столетию КПК, — полного построения среднезажиточного общества, а также начать новый поход к достижению цели, приуроченной к столетнему юбилею КНР, — всестороннему строительству модернизированного социалистического государства".
 

Мы придерживались принципа "народ превыше всего, жизнь превыше всего", придерживались политики по предотвращению завоза инфекции извне и ее повторного распространения внутри страны, придерживались научно обоснованной и целенаправленной гибкой политики нулевой терпимости к COVID-19. Тщательно и постоянно проводили противоэпидемические меры, заняли лидирующие позиции в мире в области экономического развития и борьбы с эпидемией, положив хорошее начало реализации 14-й пятилетней программы.

 
Мы с большим успехом организовали зимние Олимпийские игры в Пекине, представили миру экономное, безопасное и зрелищное спортивное мероприятие. Наши спортсмены боролись всеми силами и получили исторически лучшие результаты с момента участия Китая в зимних Олимпийских играх. Эти достижения имеют важное значение для развития дела партии и государства", - сказал он.
 
Си Цзиньпин подчеркнул, что "оглядываясь на прошедший путь в новую эпоху, когда партия и народ приложили упорные и неустанные усилия, мы более твердо укрепили следующие осознаиня: во-первых, отстаивание всестороннего руководства со стороны КПК — это неизбежный путь для отстаивания и развития социализма с китайской спецификой. Если только мы будем неуклонно отстаивать всестороннее партийное руководство и неукоснительно сохранять авторитет ЦК КПК и его единое централизованное руководство, мы непременно сможем гарантировать, чтобы во всей партии и всей стране была мощная политическая консолидирующая сила для сплоченной борьбы и уверенность в развитии, сможем собрать крепкую силу для развития инновационной деятельности на основе сохранения традиционных устоев и приложения совместных усилий для преодоления возникающих трудностей, сформировать самую надежную опору для всего народа страны во время столкновения с трудностями. Во-вторых, социализм с китайской спецификой — это неизбежный путь для осуществления великого возрождения китайской нации. Если только мы будем неуклонно идти по пути социализма с китайской спецификой, мы обязательно сможем непрерывно реализовывать стремление народа к прекрасной жизни, постоянно продвигать достижение цели всеобщей зажиточности народа страны. В-третьих, сплоченный упорный труд — это неизбежный путь для созидания китайским народом исторических свершений. Как только под руководством КПК многонациональный народ страны объединяется в единстве, смело и умело ведет борьбу, мы непременно одержим победу над всеми трудностями и вызовами на пути вперед, продолжая создавать новое впечатляющее чудо. В-четвертых, претворение в жизнь новой концепции развития — это неизбежный путь для развития и укрепления нашей страны в новую эпоху. Если только мы будем полно, точно и всесторонне претворять в жизнь новую концепцию развития, ускоренными темпами формировать новую архитектонику развития, содействовать высококачественному развитию, способствовать укреплению собственного потенциала в области науки и техники, мы непременно сможем постоянно повышать конкурентоспособность и устойчивость развития нашей страны, владеть инициативой во все более ожесточенной международной конкуренции и одержать победу в будущем. В-пятых, всестороннее устрожение внутрипартийного управления — это неизбежный путь для постоянного поддержания жизненной энергии партии и осуществления намеченной к столетию КНР цели. 
 
Успех дела Китая коренным образом зависит от нашей партии, от соблюдения принципа "партия должна осуществлять строгое внутрипартийное управление". Если только мы будем всемерно развивать великий дух основания КПК, оставаться верными изначальной цели, всегда помнить о своей миссии, осмелиться заниматься революционными самопреобразованиями, непрерывно устранять все факторы, наносящие вред передовому характеру и чистоте партии, непрерывно уничтожать все вирусы, оказывающие разлагающее воздействие на ее здоровый организм, то мы обязательно сможем добиваться того, чтобы партия не разлагалась, не меняла своего цвета и стиля". 
 
Си Цзиньпин отметил, что "наша страна — единое многонациональное государство. Когда все национальности страны сплачиваются и живут в дружбе и согласии, тогда будет обеспечено процветание государства, безопасность общества и счастье народа. А в противном случае будет упадок страны, социальные потрясения и страдание народа. ЦК КПК подчеркивает необходимость неуклонно рассматривать укрепление сознания общности китайской нации как основную линию партии в национальной работе в новую эпоху, это важное решение, принятое исходя из цели защиты великого сплочения всех национальностей страны и реализации китайской мечты о великом возрождении китайской нации, а также важный вывод, сделанный на основе глубокого обобщения опыта и извлечения уроков из истории". 
 
Си Цзиньпин подчеркнул, что сегодняшние достижения в автономном районе Внутренняя Монголия — результат соместной кропотливой работы народов всех национальностей страны, а для достижения более прекрасного будущего этого района все еще необходима их сплоченная борьба. Чтобы укреплять сознание общности китайской нации, необходимо заниматься реальными делами, сразу приносящими видимые и ощутимые результаты, выполняя при этом неторопливую, оказывающую позитивное влияние работу.
 
Для строительства общего духовного очага китайской нации, а также содействия взаимным контактам и взаимному сближению различных национальностей необходимо приступать к реальным действиям, обращая внимание на каждую деталь, чтобы усилия привели к ощутимым и эффективным результатам. Кадровые работники всех национальностей должны всесторонне понимать и внедрять в жизнь теорию национального вопроса и национальной политики КПК, а также сознательно исходить из общего положения дел в КПК и стране и с точки зрения общих интересов китайской нации в ходе рассмотрения вопросов, принятия решений и выполнения работы. Необходимо проводить работы, которые способствуют укреплению сознания общности китайской нации. От тех работ, которые нарушают этот принцип, следует категорически отказаться. Требования к работе по укреплению сознания общности китайской нации должны быть внедрены в жизнь, их необходимо соблюдать в таких областях, как культурно-историческое просвещение, строительство общественных культурных объектов, строительство знаковых городских объектов, знакомство туристических достопримечательностей автономного района. Необходимо правильно подходить к взаимоотношениям между отечественной культурой и культурой своей национальности, усиляя идеологический и культурный фундамент для укрепления сознания общности китайской нации.
 
Си Цзиньпин отметил, что, будучи одним из приграничных национальных районов, АР Внутренняя Монголия несет в себе обязанность в защите национального сплочения и обеспечении спокойствия на приграничных территориях страны. Следует в малом увидеть большое, повысить бдительность против возможных бед и опасностей и укрепить стратегическое мышление, эффективно предотвращая потенциальные риски, существующие в национальной работе, и создавая прочный барьер безопасности и стабильности на северной территории Родины.
 
Си Цзиньпин особо подчеркнул необходимость предпринимать комплекс мер по профилактике и контролю эпидемии и социально-экономическому развитию, а также по осуществлению различных противоэпидемических мероприятий на постоянной основе, улучшению механизма проведения регулярных противоэпидемических мер и реагирования на чрезвычайную эпидемическую ситуацию. Необходимо ставить на первое место борьбу с эпидемией в портовых районах, удерживать нижнюю планку недопущения масштабного повторного распространения эпидемии. 
 
Необходимо активно и разумно продвигать работу по выходу на пик показателей по выбросам углерода и достижению углеродной нейтральности.
 
Основываясь на национальных условиях, связанных с избыточными мощностями в угольной промышленности и дефицитом нефти и газа, в соответствии с государственным планом следовать системному подходу, придерживаться принципа поступательного движения вперед при поддержании стабильности и постепенного достижения цели по выходу на пик показателей по выбросам углерода и достижению углеродной нейтральности. Следует совместно продвигать работу в таких областях, как снижение интенсивности выбросов углерода, уменьшение загрязнения, расширение озеленения и обеспечение роста. В ходе снижения интенсивности выбросов угрерода необходимо обеспечить энергетическую безопасность, безопасность производственных цепочек и цепочек поставок, а также продовольственную безопасность, обеспечить нормальную жизнь населения. Нельзя оторваться от действительности и гнаться за быстрыми успехами.
 

Нам необходимо оставаться трезвыми и твердыми в вопросе о том, что борьба с коррупцией идет постоянно, вести комплексную интегрированную работу по созданию политической экосистемы, чтобы никто не смел, не мог и не хотел заниматься коррупцией. Следует решительно удалить злокачественную опухоль коррупции, устранить источник ее появления и оставшееся от нее тлетворное влияние.

 
Необходимо рассматривать обеспечение строгой внутрипартийной политической жизни как базисную программу углубления работы по всестороннему устрожению внутрипартийного управления, ускоряя всестороннее возвращение внутрипартийной жизни в здоровое и регламентированное русло. 
 
Необходимо закреплять и расширять результаты, достигнутые в учебно-воспитательных мероприятиях, посвященных изучению истории КПК, создать долгосрочный институциональный механизм на постоянной основе, воспитывать и направлять многочисленных членов партии и кадровых работников, чтобы они рассматривали изучение истории партии и применение ее теории как обязательные курсы на всю жизнь, а также непрерывно укрепляли уверенность в нашей истории и повысили политическую сознательность, развивали великий дух основания КПК и были преисполенными веры к достижению новых успехов в новую эпоху", - заключил Си Цзиньпин.
 

Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на внеочередном, ХХІІ съезде партии Nur Otan

01.03.2022, 16:14 47866
Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на внеочередном, ХХІІ съезде партии Nur Otan
Фото: akorda.kz
Құрметті партияластар!
 
Ең алдымен, баршаңызды бүгінгі Алғыс айту күнімен құттықтаймын!
 
Бұл – өзара тілектестікті, жанашырлықты, қамқорлықты дәріптейтін мейрам. Біз осындай ынтымақтың арқасында қаңтардағы қиын-қыстау күндерде мемлекеттігіміз бен тұтастығымызды қорғап қалдық. Сын сағатта бірлігін сақтай білген барша отандастарымызға зор ризашылық білдіремін. Ұйымды жаңғырту туралы алқалы жиынның дәл бүгін өтуінің символдық мәні бар.
 
Бірінші наурыз – партияның құрылған күні. 23 жыл бұрын еліміздегі ең басты саяси ұйымның негізі қаланды. Партия халықты ортақ мақсатқа жұмылдырды. Қоғамға пайдалы көптеген бастамалар көтеріп, сайлаушылардың қолдауына ие болды. 
 
Созданная Первым Президентом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым партия Nur Otan сыграла важную роль в государственном строительстве.
 
Она объединила вокруг себя наше общество для реализации задач по укреплению потенциала Казахстана как ведущего государства Центральной Азии.
 
Говоря о будущем партии, мы не должны забывать о ее реальных заслугах в прошлом. Это значит, что мы должны с благодарностью помнить труд всех преданных делу партии активистов.
 
Но время не стоит на месте, появляются новые задачи, требующие своего решения. Мы обязаны реагировать на новые политические и экономические реалии. В противном случае – застой со всеми его последствиями.
 
Қазір бүкіл әлемдегі ахуал өзгеріп жатыр. Жаңа құндылықтармен қатар күрделі сын-қатерлер пайда болуда. Осындай аумалы-төкпелі уақытта еліміз дамудың келесі кезеңіне қадам басты. Біз "Жаңа Қазақстанды" құруға кірістік. Бұл – өте ауқымды міндет. Тіпті, болашақтағы тағдырымызды шешетін аса маңызды жұмыс деуге болады. Оны ойдағыдай жүзеге асыру үшін жаңа мақсат-міндеттерімізді айқындап алуымыз қажет.
 
Партия барлық реформаға ұйытқы болуға тиіс. Ол үшін өзгерісті алдымен өзімізден бастауымыз керек. Сондықтан бүгінгі күн тәртібіндегі негізгі мәселе – Партияны жаңғырту. 
 
Заман, қоғам, адам өзгеріп жатқанда, партияның өзгеруі – заңдылық. Бұл – уақыт талабы. Осыған орай жаңа ғана айтылғандай, саяси ұйымның атауын Аманат деп өзгерту ұсынылды. Жасыратын ештеңе жоқ, мен де бұл мәселеге байланысты пікірталасқа қатыстым. Бірнеше ұсыныс болды, соның ішінен Аманат деген атауға тоқтадық. Бұл – еліміз үшін де, ұлтымыз үшін де айрықша мәні бар киелі ұғым. 
 
Егемендігіміз, елдігіміз бен бірлігіміз, кең байтақ жеріміз – бізге бабалардан жеткен аманат. Осы қастерлі құндылықтарымызды көздің қарашығындай сақтап, болашаққа мирас етуіміз керек. Мемлекеттілік дәстүр жалғастығы, ұрпақ сабақтастығы дегеніміз – міне осы. Халқымыз ешқашан аманатқа қиянат жасамаған. Партия бұл қағидатты берік ұстанады. 
 
В переводе слово "аманат" означает "завет предков" и "наказ будущим поколениям".
 
Аманат – глубокое понятие, обладающее особым символизмом в истории и культуре нашего народа.
 
Оно олицетворяет немеркнущие идеалы Независимости, ценности сильной государственности и общенационального единства, бескрайние просторы нашей Родины, которые завещали нам предки.
 
Мы должны сохранить и укрепить это бесценное наследие. В этом заключается наш священный долг перед прошлыми и будущими поколениями.
 
Сондықтан мен партиямызды ресми түрде Аманат деп атауды толық қолдаймын.
 
Уважаемые делегаты съезда!
 
Вступая в должность Председателя партии, я изложил собственное видение по ее кардинальной перезагрузке.
 
За прошедший месяц проведена большая аналитическая работа, которая показала, что в деятельности партии необходимы серьезные изменения. И полумерами здесь не обойтись.
 
Ребрендинг партии – это не только и не столько ее переименование, смена вывески. В первую очередь, нужно перестроить всю партийную работу.
 
Поддерживаю высказанные сегодня предложения по трансформации партии.
 
Вместе с тем хотел бы обозначить еще ряд приоритетных задач.
 
ПЕРВОЕ. Децентрализация и повышение эффективности партийного аппарата.
 
В работе партийного аппарата явно стали проявляться худшие качества бюрократии. Сетевые графики, отчеты и формальные мероприятия отодвинули на второй план "живую" работу с избирателями. Энтузиасты с "горящими" глазами были вынуждены, надо об этом прямо сказать, уступить место апатичным функционерам.
 
Поэтому нужно полностью пересмотреть методы взаимодействия центрального аппарата с филиалами и первичными организациями. Следует решительно отказаться от бюрократии и бумаготворчества. Региональные филиалы и первички могут и должны самостоятельно работать с избирателями.
 
Центральному аппарату необходимо покончить с практикой директивного и "ручного" управления. Его задача – задавать общий партийный вектор, обеспечивать методическую и идеологическую поддержку, обучать кадры, анализировать системные проблемы. Партии нужна новая культура взаимоотношений, основанная, прежде всего, на доверии и сотрудничестве.
 
ВТОРОЕ. Следует активизировать деятельность фракций в Мажилисе и маслихатах.
 
При партии действует большое количество всевозможных советов и комиссий. На них "по кругу" обсуждаются одни и те же вопросы, но конкретные решения принимаются редко.
 
Поэтому депутатские фракции должны взять на себя организацию диалоговых площадок и по итогам их работы добиваться видимых результатов. Желательно перенести фокус общественных дискуссий из социальных сетей и городских площадей в стены Парламента и маслихатов. Это очень важная задача.
 
Фракции должны использовать не только инструмент депутатских запросов, но и возможности парламентских и общественных слушаний, публичных дебатов. Если потребуется, нужно поднимать вопрос доверия к конкретным членам Правительства и акимам.
 
Рейтинг депутатов партии всех уровней должен базироваться не на заготовленных отчетах, а на реальных делах, решениях проблем граждан. За всеми избирательными округами необходимо закрепить кураторов из числа депутатов фракций, чтобы расширить зону их ответственности.
 
Недавно наши депутаты Мажилиса вернулись из поездок по регионам. Я наблюдал за этой работой ,и надо сказать, что в их работе стал появляться новый стиль, новое содержание. Это уже видно. Стало меньше формальных заседаний, больше прямых контактов с избирателями. Депутаты стали погружаться в реальные проблемы граждан на местах. Такой подход необходимо всячески укреплять и развивать.
 
ТРЕТЬЕ. Продвижение интересов граждан и открытость партии.
 
Это крайне важная задача. Партия должна быть реально действующим связующим звеном между властью и обществом, на деле отстаивать интересы своих избирателей.
 
В первую очередь нужно выполнить обещания, высказанные в электоральный период.
 
Другое дело, партия не должна увлекаться популизмом, обещать невыполнимое. А затем "бить по голове" Премьер-министра и членов его кабинета, требуя нужные цифры. Так рождается скепсис и недоверие людей к партии со всеми крайне негативными последствиями. Все это вместе называется очковтирательством, которое прямым образом сказывается на социальном самочувствии людей и внутриполитической стабильности.
 
Такое положение дел, тем более в условиях геополитической турбулентности, для нас абсолютно неприемлемо.
 
Важно усилить обратную связь с избирателями, и для этого надо задействовать весь потенциал общественных приемных. На предыдущем съезде я давал поручение активизировать их работу, но должного эффекта пока не наблюдается.
 
Общественные приемные партии должны стать местами притяжения для граждан, которые могли бы приходить туда не только с жалобами, но и с конкретными идеями по развитию страны.
 
Хочу подчеркнуть, что в своей работе по дальнейшей модернизации страны я рассчитываю и на предложения партийцев. Поэтому полагаю целесообразным запустить республиканскую акцию по сбору идей и предложений, которая позволит каждому гражданину Казахстана поучаствовать в формировании актуальной общенациональной повестки.
 
Нужно также чаще проводить выездные приемы граждан, встречаться с жителями отдаленных сел, открывать общественные приемные на базе крупных первичных партийных организаций, быть гораздо более активными в социальных сетях.
 
По всей стране действуют около 4,5 тысячи первичек, и они должны играть особую роль во взаимодействии с избирателями. Все они обязаны работать непосредственно с людьми. Поэтому, думаю, следует поддержать идею о направлении части членских взносов на развитие первичных партийных организаций. Важно выстроить более тесное сотрудничество с неправительственным сектором, особенно в сфере противодействия коррупции.
 
В целом партия должна принимать самое активное участие в жизни общества, оперативно реагировать на события, открыто, ясно, убедительно разъяснять свою позицию по актуальным вопросам.
 
ЧЕТВЕРТОЕ. Здесь речь идет о расширении инструментария внутрипартийных выборов и активном участии в выборах акимов.
 
На прошедших выборах в Мажилис и маслихаты впервые была апробирована модель внутрипартийных выборов. В ходе праймериз в партию пришли активные люди, появилась внутрипартийная конкуренция. Это правильное развитие событий.
 
При этом важно и далее выявлять, продвигать людей, пользующихся доверием однопартийцев. Другими словами, нужна кадровая селекция. Праймериз должны стать внутрипартийным социальным лифтом для эффективных профессионалов, желающих внести свой вклад в развитие страны.
 
В прошлом году в Казахстане впервые была внедрена прямая выборность акимов сел. Это подтолкнуло партию активнее работать на местах.
 
На сегодняшний день по всей стране уже избраны главы более 900 сельских округов. Большинство из них – наши партийцы. До конца текущего года выборы пройдут еще в 293 округах. А в скором времени мы перейдем к прямой выборности районных акимов. Об этом я скажу в своем Послании.
 
Я думаю, с выборами районных акимов нам задерживаться не стоит. Нужно ускорять этот процесс. Поэтому наша партия не имеет права сбавлять обороты. Задача – активно участвовать в этих избирательных кампаниях, выдвигая достойных кандидатов, пользующихся поддержкой у граждан.
 
ПЯТОЕ. Подготовка политических кадров.
 
Наша партия должна стать кузницей кадров, готовить современных политиков и государственников, умеющих работать с избирателями. Сегодня подготовка политических менеджеров у нас, откровенно говоря, хромает.
 
Политические руководители в современных условиях должны разговаривать с людьми разных профессий, с молодежью, с журналистами, со всеми, кто представляет народ. И таких людей у нас немало. Единственная проблема – это отсутствие социального лифта. Мы не даем дорогу молодым, способным кадрам. И это наш большой недостаток.
 
При этом в структуре партии функционирует Академия политического менеджмента. Следует значительно усилить ее работу. Нужно перейти от разовых семинаров и тренингов к полноценным программам подготовки депутатов, акимов, министров и других партийных выдвиженцев. На системной основе следует проводить выездные тренинги для обучения партийного актива на местах.
 
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Все высказанные мною задачи предстоит выполнить в максимально сжатые сроки. Чтобы повысить доверие избирателей, партии, нужно отойти от прежних формальных методов работы.
 
Мен 16 наурызда саяси реформалардың жаңа бағдарламасын ұсынамын. Қазір партиялар арасында бәсеке күшейе түсуде. Осы орайда біз партиямыздың басты саяси күш ретіндегі рөлін сақтауымыз қажет. Бұл – өте маңызды міндет. Басқаша айтқанда, ұйым әрдайым ел мүддесін қорғайтын нағыз халықтық партия болып қалуы керек. 
 
Мы видим, что наше общество вступило в период активной трансформации, происходит кристаллизация новых ценностей, более разнообразной становится палитра взглядов и воззрений.
 
Поэтому широкий запрос граждан на изменения и реформы в стране, новые задачи, стоящие перед государством, глобальные и региональные вызовы требуют срочного и системного обновления партии. Времени на раскачку нет.
 
Дамудың жаңа кезеңінде партияға жаңа тұғырнама қажет. Бірақ, негізгі құндылықтарымыз өзгермеуге тиіс. Орталық аппаратқа жұмыс тобын құрып, партияның жаңа тұғырнамасын әзірлеуді тапсырамын. Оны партия ішінде мұқият талқылап, келесі съезде бекітеміз.
 
Партия "Аманат" – это центристская партия здравого смысла, партия справедливости, партия народного единства, партия неуклонного движения вперед, партия, которая слышит мнения, чаяния народа и действует во имя интересов наших граждан.
 
Все сказанное приобретает особое значение на фоне событий, происходящих вокруг Украины. Наша позиция должна исходить из критической необходимости обеспечения безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства.
 
Как страна, принявшая у себя саммит ОБСЕ в 2010 году, мы настаиваем на принципе неделимости евразийской безопасности. Об этом я заявил в ходе визита в Москву 10 февраля. Принцип неделимости и общности безопасности предполагает взаимное понимание на основе взаимного доверия. К сожалению, этого не произошло. Минские соглашения остались на бумаге, что привело к военным действиям на территории Украины.
 
Геополитическая ситуация беспрецедентным образом обострилась, и сейчас впору говорить о необратимости этой тенденции. Поэтому мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договоренности и согласия. Другого пути нет. Худой мир лучше доброй ссоры. Без мира не будет развития.
 
Казахстан, со своей стороны, готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они, конечно, понадобятся.
 
Я провел серию рабочих совещаний в Совете Безопасности, поставил конкретные задачи перед Правительством по обеспечению устойчивого социально-экономического развития страны в условиях беспрецедентного обострения санкционного противостояния.
 
Наша экономика должна быть готова к отражению санкционных вызовов, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование в кризисной ситуации. Думаю, мы все вместе преодолеем грядущие трудности и вызовы. Их сложность нельзя преуменьшать, но и преувеличивать тоже нельзя.
 
Осы орайда, партия өз жұмысын жандандырып, ұйымның рөлін күшейте түскені жөн. 
 
Жылдар бойы үнсіз болған, саясатпен айналысып жүрген кейбір адамдар қазіргі "жылымықты" пайдаланып, әлеуметтік желіге жаппай шыға бастады. Олар ақпараттық кеңістікті жайлап алды деуге болады. Неше түрлі қауесеттер, жалған ақпарат тарап жатыр. Мұндай ахуал елді адастыруы мүмкін. Ашығын айтсақ, біздің жоспарларымызды, қолға алып жатқан іс-шараларымызды көпшілік біле бермейді. Партия белсенділері заманауи ақпарат құралдарын пайдаланып, саясатымызды жұртқа жан-жақты түсіндіруі қажет.
 
Мен үшін ең басты құндылық – Қазақстанның Тәуелсіздігі. Мемлекет басшысы ретінде еліміздің қауіпсіздігі мен халқымыздың амандығын қамтамасыз ету үшін қолдан келгеннің бәрін жасаймын. Жауапкершілік жүгі қаншама ауыр болса да, одан еш қаймықпаймын.
 
Құрметті партия мүшелері!
 
Бүгін партиямыздың бағыт-бағдарын айқындадық. Енді білек сыбана жұмыс істеуіміз керек. Халық нақты өзгерістерді күтіп отыр.
 
Партия атына заты сай болуға тиіс. Ел бірлігін нығайтып, Жаңа Қазақстанды құру – бәрімізге ортақ міндет. Осы міндетті абыроймен атқарсақ, болашағымыз да баянды болмақ. Партияның әрбір мүшесі бұл жауапкершілікті терең сезініп, аянбай еңбек етеді деп сенемін.
 

Береке басы – бірлік" екенін әрдайым есте сақтайық! Жаңа Қазақстанды бірге құрайық!

 
Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын!
 
Партиямыздың жаңа атауы құтты болсын!
 

Белая Олимпиада в Пекине 2022. Пусть свет единства и сотрудничества освещает путь вперед

04.02.2022, 16:20 76501
Белая Олимпиада в Пекине 2022. Пусть свет единства и сотрудничества освещает путь вперед
Фото: twitter/Генконсульство КНР в Алматы
Сегодня вечером откроются долгожданные зимние Олимпийские игры в Пекине. Олимпийский огонь снова зажжется в пекинском "Птичьем гнезде", что делает Пекин первой в истории "столицей Летних и Зимних Олимпийских игр".
 
Вчера председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении к участникам церемонии открытия 139-й сессии Международного олимпийского комитета отметил, что своим самым активным участием и неизменными подходами к духу Олимпиады Китай демонстрирует неустанное стремление к олимпийским идеалам и колоссальные усилия к олимпийскому движению, Летняя Олимпиада-2008 под девизом "Один мир - одна мечта" и Зимняя Олимпиада-2022 под девизом "Вместе ради общего будущего" - тому яркое свидетельство. Мир обращает взоры на Китай, и Китай готов. Китай уверен, что под олимпийским девизом "Быстрее, выше, сильнее - вместе" предстоящие Игры пройдут компактно, безопасно и зрелищно, станут настоящим торжеством спорта.
 
Зимним Олимпийским играм в Пекине суждено стать международным событием единства и солидарности, которое поддерживается не только китайским народом, но и международным сообществом. Президент МОК Томас Баха именно в Пекине выступил с призывом о "большем единстве всего мира". На 76-й Генеральной Ассамблее ООН единогласно была принята резолюция о перемирии на зимних Олимпийских играх в Пекине, предложенной 173 государствами-членами. Главы государств и правительств, и члены королевских семей 25 стран, в том числе президенты России, государств Центральной Азии, Польши и Аргентины, а также руководители 7 международных организаций, включая МОК, ООН, ВОЗ и ШОС примут участие в церемонии открытия Олимпиады и мероприятиях в ее рамках. Это показывает твердую поддержку международного сообщества, а также служит свидетельством того, что зимняя Олимпиада в Пекине является не только блестящим спортивным событием, но и настоящей площадкой для демонстрации единства и дружбы всего человечества.


Генконсульство КНР в Алматы

 В настоящее время на фоне грандиозных перемен международной обстановки и глобальной пандемии коронавируса еще сильнее звучат призывы к укреплению солидарности и сотрудничества всех стран мира и совместному решению разных проблем и вызовов. Недавно успешно прошел онлайн-саммит, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между Китаем и пятью странами Центральной Азии. В ходе саммита главы шести государств, подведя итоги и обобщив опыт многогранного сотрудничества за прошедший период, наметили направления взаимодействия на будущее. Было принято совместное заявление глав государств по случаю 30-летия установления дипотношений, объявлена идея о создании сообщества единой судьбы Китая-Государств ЦА, что демонстририрует твердую решимость всех шести стран совместно развивать стратегическое партнерство, отличающееся насыщенным практическим содержанием, значимыми результатами и прочной дружбой на основе взаимного учета интересов друг друга. Все это открыло новую страницу будущего развития взаимоотношений, а также обозначило цели и направления дальнейшего сотрудничества.


Принципы взаимоуважения, добрососедства, взаимопомощи и взаимной выгоды - бесценный опыт и общее достояние шести государств. Они представляют собой не только политический гарант динамичного развития наших отношений, но и источник сил при наращивании дружеских взаимных связей" - отметил председатель Си Цзиньпин.


Председатель Си Цзиньпин также объявил, что в 2022 году Китай предоставит странам ЦА еще 50 млн доз вакцины против COVID-19. В течение ближайших трех лет правительство Китая предоставит безвозмездную помощь в размере 500 млн долл. США центральноазиатским странам для осуществления социально значимых проектов и 5000 квот на повышение квалификации специалистов в разных сферах. В ближайшие пять лет Китай выделит студентам из государств ЦА 1200 квот на правительственную стипендию. Вышеуказанные инициативы в очередной раз отражают искреннее желание и деловую позицию Китая внести должный вклад в продвижение отношений с пятью центральноазиатскими государствами в новую эру.
 
Следует отметить, что за прошедшие 30 лет китайско-казахстанские отношения также прошли непростой путь развития, выдержали испытание меняющейся международной обстановкой и добились скачкообразного развития. Особенно в последние два года две страны поддерживали друг друга, тесно сотрудничали в борьбе с пандемией. Недавно, в ключевой момент, касающийся судьбы Казахстана, Председатель Си Цзиньпин направил Президенту Касым-Жомарту Токаеву устное письмо, в котором выразил твердую поддержку Казахстану в сохранении стабильности и прекращении насилия, что в полной мере отражает высокий уровень китайско-казахстанского вечного всестороннего стратегического партнерства и еще раз подтверждает глубокую дружбу между двумя странами, разделяющими трудности в критический момент. Казахстан полностью поддерживает Китай в проведении зимней Олимпиады и направил сильную команду для участия в ней. Вчера вечером Президент Касым-Жомарт Токаев уже прибыл в Пекин с рабочим визитом. Мы убеждены, что первая после эпидемии встреча глав двух государств лицом к лицу, несомненно, придаст новый импульс дальнейшему укреплению и углублению отношений наших стран и взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.
 
Волна истории непрерывно устремляется вперед. Чем больше мы сталкиваемся с трудностями и вызовами, тем больше мы нуждаемся в единстве и сотрудничестве. Давайте, руководствуясь олимпийским девизом "Быстрее, выше, сильнее - вместе", рука об руку встретить зимние Олимпийские игры, вместе стараться ради общего будущего, совместно вывести китайско-казахстанские отношения на качественно новый уровень во благо создания лучшего будущего для обеих стран и всего мира.
 

Новый год Тигра по лунному календарю

31.01.2022, 21:09 83951
Новый год Тигра по лунному календарю
Фото: Depositphotos
1 февраля, в день второго Новолуния после Дня зимнего солнцестояния, согласно древней китайской традиции, наступает Новый восточный год Черного водяного Тигра. Продлится он до 21 января 2023 года.
 
Черный Водяной Тигр - символ перемен, непостоянства и целеустремленности. Восточный гороскоп включает 12 знаков зодиака. Тигр - третий знак среди зверей 12-летнего восточного календаря и связан с началом весны, а это пробуждение и начало нового витка жизни.
 
Природной стихией Тигра является дерево. В этом году к этой стихии добавляется первоэлемент вода, у которого по китайской символике черный цвет. Вода питает дерево - это цикл перерождения, который представляет собой позитивное взаимодействие энергий.
 
Обычно Тигры смелые и страстные, прирожденные лидеры и революционеры, всегда идут вперед, не терпят установленную власть, иерархию и консерватизм, обладают агрессивной и даже воинственной натурой. В Китае всегда считали, что не лев, а именно тигр - "царь зверей" и относились к нему с почтением, страхом и уважением. Элемент вода добавляет гибкости в общую картину 2022 года Тигра, гасит агрессию и умиротворяет.
 
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 - года, в которые родились люди под знаком Тигра по Восточному календарю. В целом, год Тигра - это время великих перемен и продвижения вперед, особенно в области научных исследований. Однако, следует опасаться проявления беспокойства и нетерпения, а также несчастных случаев и всплесков гнева. 
 
Люди, рожденные в год Тигра, обладают динамичным характером, а их цели благородны, они полны энтузиазма. Это прирожденные лидеры, но они могут быть эгоистичны, могут стремиться доминировать над другими людьми и не умеют сдерживать приступы ярости или гнева.
 
Традиции Китайского Нового года
 
Китайский Новый год, или "Чуньцзе" (праздник весны), имеет древнюю историю и отмечается в течение двух недель.
 
Согласно древней легенде, каждый год мифическое чудовище Нянь (переводится как "год") наведывалось в селения, где уничтожало запасы пищи и нападало на животных и людей, особенно маленьких детей. Поэтому люди уходили в горы, оставляя для Няня еду у порога.
 
Но однажды выяснилось, что зверь боится красного цвета и шума. Так в Китае появилась традиция отмечать Новый год шумными гуляниями и фейерверками, надевая одежду красного цвета. На улицах появляются красные фонарики, по обоим сторонам справа и слева от двери вешаются парные надписи на красной бумаге с пожеланиями добра и счастья ("парные куплеты"), банки и другие официальные учреждения украшены красными новогодними символами процветания и удачи.
 

Накануне Нового года китайские семьи обычно собираются за столом. Кстати, в Поднебесной принято богато накрывать стол для праздничного ужина. Хозяйки, как правило, готовят самые любимые в семье блюда. Традиционно на столе обязательно должны быть мясо и рыба, а также пельмени (цзяоцзы), которые являются образным воплощением одного из главных пожеланий - рождения сыновей.

 
Причем к праздничному ужину даже те члены семьи, которые работают или учатся в других городах или странах, возвращаются домой. Все китайцы стремятся встретить Новый год со своими родителями, в связи с чем накануне праздника весь транспорт в стране переполнен и купить билеты просто невозможно.
 
Официальные выходные по случаю Нового года в Китае в 2022-м продлятся с 31 января по 6 февраля.
 

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите глав государств "Центральная Азия – Индия"

27.01.2022, 20:07 90626
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите глав государств "Центральная Азия – Индия"
Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев принял участие в первом саммите глав государств "Центральная Азия – Индия", организованном по инициативе Премьер-министра Индии Нарендры Моди в формате видеоконференцсвязи.
 
В виртуальной встрече также приняли участие Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
 
В начале своего выступления Президент Казахстана выразил признательность Премьер-министру Индии за весьма полезную и своевременную инициативу проведения саммита и поздравил Нарендру Моди и народ его страны с Днем Республики.
 
Глава государства отметил, что за три четверти века суверенного развития Индия, являющаяся олицетворением древней самобытной цивилизации, достигла впечатляющих успехов в экономическом развитии.
 

Весьма символично, что данный Саммит проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между странами Центральной Азии и Индией. За эти годы мы наладили конструктивный политический диалог, постоянно расширяем многоплановые экономические и гуманитарные связи. Наш обширный азиатский регион обладает колоссальными ресурсами и огромным интеллектуальным потенциалом. Здесь сосредоточены важные транспортные коридоры и быстрорастущие рынки. Значительно возросла роль Азии в мировой экономике, она становится новым глобальным центром притяжения инвестиций и капитала", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда
По мнению Президента, это открывает большие перспективы для реализации благоприятных возможностей взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего в торговле. В частности, товарооборот между странами Центральной Азии и Индии в 2020 году достиг 3 млрд долларов. При этом удельный вес Казахстана составил 80 %.
 

Однако текущие показатели все еще не соответствуют нашему совокупному экономическому потенциалу. На мой взгляд, работа таких диалоговых площадок, как саммит "Центральная Азия – Индия", несет большую практическую пользу для поступательного развития наших стран, а также выработки эффективных ответов на новые вызовы и риски. Уверен, этот уникальный формат продуктивного обмена мнениями будет способствовать выведению сотрудничества между нашими государствами на качественно новый уровень", – считает он.

 
Глава нашего государства изложил свое видение ключевых направлений диалога "Центральная Азия – Индия". При этом Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что главным приоритетом должно стать дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества и налаживание транзитно-транспортных связей.



Фото: Акорда
В частности, Президент акцентировал внимание на расширении сотрудничества в транспортно-логистической сфере, в которой Центральная Азия имеет огромный потенциал.
 
Глава государства отметил, что только по территории Казахстана проходят 11 международных транзитных коридоров, пять из которых железнодорожных и шесть – автомобильных. Эти коридоры обеспечивают высокую скорость движения грузов в направлении Восток – Запад, Север – Юг. Также отмечены транзитные возможности в рамках единой таможенной системы ЕАЭС на северо-западном направлении и юго-западный маршрут через казахстанские порты Актау и Курык.
 

Глубоко убежден, что ключевым элементом архитектуры взаимосвязанности Центральной и Южной Азии должно стать создание надежной, эффективной и безопасной транзитной инфраструктуры. Для этого предлагаю рассмотреть возможность создания межрегионального транспортно-логистического консорциума. Данная структура могла бы обеспечить эффективную координацию национальных политик относительно полноценной и взаимовыгодной загрузки транспортных маршрутов в направлении Индии и портов в Каспийском море и Персидском заливе", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Другим приоритетом в рамках диалога Президент Казахстана назвал объединение усилий с целью увеличения взаимной торговли. Он указал, что доля стран Центральной Азии во внешнеторговом обороте Индии составляет менее одного процента. В связи с этим Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу индийской стороны по созданию торгово-экономической платформы на уровне министров торговли и индустрии.
 

Казахстан, в свою очередь, обладает всем необходимым для их совместной практической реализации. В частности, нами сформирован перечень из 80 наименований товаров на сумму 610 миллионов долларов, который мы можем направить индийской стороне в самое ближайшее время. Также готовы рассмотреть возможность расширения экспорта Индии в Казахстан. В этой связи предлагаю разработать План по увеличению торговых потоков с учетом конкурентных преимуществ каждой страны", – сказал Глава государства.



Фото: Акорда
Наряду с этим Президент призвал к наращиванию объемов взаимных инвестиций. Он заверил, что Казахстан и далее будет неукоснительно и в полном объеме исполнять все инвестиционные обязательства, и подчеркнул, что улучшение инвестиционного климата является одной из составляющих нашей экономической политики, которая лежит в основе концепции Нового Казахстана.
 

Мы заинтересованы в привлечении инвестиций в такие перспективные направления, как горно-металлургический комплекс, сельское хозяйство, "зеленая" энергетика, здравоохранение и фармацевтический сектор", – Касым-Жомарт Токаев

 
Глава государства также считает актуальным обеспечить стабильность продовольственных рынков. По его мнению, в рамках диалога важно выработать меры по укреплению агротехнологического и научно-инновационного взаимодействия, а также проводить регулярные консультации министров сельского хозяйства.
 
Кроме того, в своем выступлении Президент затронул вопрос цифровизации экономики. Он рассказал о потенциале нашей страны в этой сфере и отметил ряд востребованных направлений, таких как внедрение искусственного интеллекта, Big Data, интернет вещей, онлайн-коммерция и кибербезопасность, а также создание в нашей стране лабораторий в сфере телекоммуникаций и электронной промышленности, сборочных производств электронной техники.



Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность к взаимовыгодному сотрудничеству по данным направлениям и пригласил индийских партнеров на казахстанский рынок.
 

В своем послании народу Казахстана я поставил задачу к 2025 году подготовить не менее 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов. В этой связи нам также интересен богатый опыт Индии в обучении IT и инженерных кадров. В качестве практического шага предлагаем на базе Международного технопарка IТ-стартапов Astana Hub совместно с Технологическим парком Bagmane и другими индийскими IT-гигантами открыть инженерный офис и школу информационных технологий для Центральной Азии", – заявил он.



Фото: Акорда
Отдельный блок в речи Главы государства был посвящен вопросам безопасности. Президент высказал мнение, что происходящие в мире события демонстрируют, что терроризм, экстремизм и транснациональная преступность остаются насущными вызовами современности. В этих условиях особую актуальность приобретает деятельность Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
 

Роль Индии в укреплении потенциала и статуса Совещания велика. В этом году состоится юбилейный саммит СВМДА. Надеюсь, господин Моди, увидеть Вас в столице Казахстана", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент добавил, что в числе актуальных вопросов в повестку дня предстоящего саммита будет включена афганская проблематика.



Фото: Акорда
Резюмируя свое выступление, Глава государства выразил уверенность, что данный формат встреч на высшем уровне станет эффективной площадкой для решения важнейших вопросов региона.
 
По итогам саммита лидеры приняли Декларацию первого саммита "Центральная – Индия".
 

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите глав государств "Центральная Азия – Китай"

25.01.2022, 20:09 93916
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите глав государств "Центральная Азия – Китай"
Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи принял участие в саммите глав государств "Центральная Азия - Китай", приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений между странами Центральной Азии и Китаем.
 
В мероприятии также приняли участие Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
 
В начале своего выступления Президент Казахстана выразил признательность лидеру Китая за инициативу проведения столь важного и своевременного мероприятия.
 

История наших взаимоотношений уходит корнями в глубь веков. Мы искренне дорожим столь успешным опытом добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Под Вашим авторитетным и эффективным руководством, уважаемый Председатель Си Цзиньпин, Китайская Народная Республика добилась впечатляющих успехов в своем развитии. Сегодня Китай по достоинству входит в группу мировых лидеров по всем ключевым показателям прогресса", - сказал Глава государства.

 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахско-китайское сотрудничество отличается беспрецедентным динамизмом, высоким доверием и подлинным добрососедством.
 

Сегодня двусторонний товарооборот достигает все новых рекордных отметок. По итогам 11 месяцев прошлого года этот показатель вырос до 17 млрд долларов. Из 40 млрд долларов китайских инвестиций в государства Центральной Азии половина приходится на Казахстан. И это тоже очень показательная цифра. Поэтому вполне закономерно, что наша страна стала крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Китая в регионе", - считает он.

Фото: Акорда
Президент высказал намерение и далее всячески поддерживать иностранных инвесторов, включая китайских партнеров.
 

Сейчас Правительство Казахстана разрабатывает новую инвестиционную политику, нацеленную на создание более благоприятных условий для инвесторов. Такая политика является неотъемлемой частью нового экономического курса Казахстана", - заявил Глава государства.

 
В своей речи Касым-Жомарт Токаев отметил стратегический характер взаимодействия в сфере энергетики и реализации инфраструктурных проектов, в том числе в рамках мегапроекта "Пояса и Пути". Как считает Президент, за минувшие три десятилетия государства Центральной Азии выработали действенную модель сотрудничества, основанную на добрососедстве и неизменной поддержке друг друга.
 
Глава государства подчеркнул, что как постоянный член Совета Безопасности ООН Китай играет важную роль в деле укрепления мира, стабильности и прогресса в евразийском пространстве. Особенно это касается борьбы против терроризма, экстремизма и транснациональной преступности.
 
В данном контексте Касым-Жомарт Токаев рассказал о беспрецедентной по своей дерзости и жестокости агрессии террористов, с которой столкнулась наша страна в начале января.
 

Как государство, как нация мы извлекли из этих трагических событий необходимые уроки и, безусловно, быстро восстановимся. Сейчас энергично работаем над переформатированием и реформой государственного управления, системы национальной безопасности и экономической политики. Таким образом, мы начали строительство Нового Казахстана", - заявил Президент Казахстана.

Фото: Акорда
Большое внимание в выступлении Главы государства было уделено поиску новых решений и механизмов для раскрытия огромного потенциала Центральной Азии. Как он отметил, за последние годы внутрирегиональное сотрудничество вышло на качественно новый уровень, где ключевую роль играет интенсивный и доверительный диалог государств, в том числе в формате регулярных консультативных встреч.
 
Наряду с этим отмечен рост количества совместных предприятий, реализуются якорные проекты в промышленности, энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве и других секторах. Последовательно снимаются торговые барьеры. Открываются современные пункты пропуска, запускаются дополнительные авиарейсы и железнодорожные маршруты.
 

Мы начали решительную работу по наведению порядка на таможенной границе, в том числе ведем борьбу с недобросовестными предпринимателями, которые внедряли незаконные схемы и ставили всяческие барьеры для бизнеса. Уверен, результаты борьбы с такими противоправными действиями не за горами. Хочу заявить, что импорт в Казахстан и транзит в третьи страны ни в коей мере не пострадают. Соответствующее поручение я дал Правительству и правоохранительным органам", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда
 
Президент Казахстана акцентировал внимание на необходимости эффективного использования огромных возможностей формата взаимодействия "Центральная Азия - Китай". В связи с этим он призвал сосредоточиться на решении следующих задач. 
 
В первую очередь Глава государства полагает необходимым предпринять энергичные усилия по дальнейшему наращиванию торгово-экономического сотрудничества. По его мнению, это предполагает диверсификацию структуры товарооборота, устранение барьеров, наведение порядка в таможенных делах и внедрение инновационных решений.
 

Казахстан в состоянии нарастить экспортные поставки в Китай по 135 позициям, в том числе органической сельхозпродукции и продовольствия, на более чем один миллиард долларов. В этой связи для выработки совместных подходов по вопросам торговой и транспортной взаимосвязанности предлагаю запустить механизм министерских консультаций "Центральная Азия - Китай"", - сказал он.

 
Второй задачей Касым-Жомарт Токаев назвал активизацию совместной работы по дальнейшему строительству "Пояса и Пути", в том числе через реализацию крупных проектов с высокой добавленной стоимостью.
 

Главным образом это касается сфер цифровизации, зеленых технологий и инноваций, где успехи Китая наиболее очевидны", - считает Президент.

 
Другой приоритетной задачей Глава государства обозначил диверсификацию транзитно-транспортных маршрутов и внедрение интегрированных логистических решений, в том числе через запуск новых сухопутных коридоров. Он сообщил, что на эти цели Казахстан до 2025 года планирует инвестировать 20 млрд долларов, что, безусловно, расширит транзитные потоки из Китая, а также удовлетворит растущие потребности стран региона.
 
Касым-Жомарт Токаев также отметил актуальность внедрения новых моделей устойчивого развития, в частности декарбонизацию экономики и достижения углеродной нейтральности к 2060 году, и предложил наладить тесное взаимодействие и обмен передовым опытом в этой сфере.
Фото: Акорда
Отдельный блок в речи был посвящен вопросу обеспечения безопасности в регионе. Президент привлек внимание к значительным возможностям Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Как считает Глава государства, трансформация СВМДА позволила бы вывести коллективные усилия по противодействию текущим вызовам и угрозам на качественно новый уровень.
 
Для реализации всех озвученных в ходе сегодняшнего саммита инициатив Касым-Жомарт Токаев предложил поручить руководителям внешнеполитических ведомств принять соответствующий План действий и обеспечить его качественное исполнение.
Фото: Акорда
В завершение Глава государства поздравил лидера КНР Си Цзиньпина и весь китайский народ с наступающим Лунным Новым годом, а также пожелал успехов в проведении предстоящих XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине.
 

Пусть лозунг Олимпиады "Вместе ради общего будущего!" станет ориентиром и в деле создания надлежащих условий для устойчивого развития государств Центральной Азии и Китая", - заключил Президент Казахстана.

Фото: Акорда
Заслушав выступление Касым-Жомарта Токаева, Си Цзиньпин заявил о всемерной поддержке со стороны Китая усилий Казахстана по защите независимости, суверенитета и безопасности.
 

Уверен, что под Вашим верным руководством все невзгоды будут преодолены, а Казахстан станет более крепким и стойким", - подчеркнул Председатель КНР.

 
По итогам саммита было принято Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.
 

Опубликован полный текст выступления президента РК на заседании мажилиса

11.01.2022, 15:52 110861
Опубликован полный текст выступления президента РК на заседании мажилиса
Фото: Акорда
УРОКИ "ТРАГИЧЕСКОГО ЯНВАРЯ": ЕДИНСТВО ОБЩЕСТВА – ГАРАНТИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ
 
Құрметті Төраға! 
 
Құрметті Мәжіліс депутаттары!
 
Тәуелсіздік тарихында біз алғаш рет аса күрделі және қатерлі кезеңге тап болдық. Ел басына түскен осындай сынақты қайыспай біртұтас ел болып еңсере білдік.
 
Енді біз мұндай жағдайға ешқашан жол бермеуіміз қажет. 
 
Сондықтан, еліміз душар болған ауыр қасіреттің себептерін саралап, оның салдарына нақты баға беру – алдымызда тұрған өте маңызды міндет. 
 
Өкінішке қарай, бүгінде халық арасында осы оқиғаға байланысты түрлі қарама-қайшы, шындыққа жанаспайтын жалған ақпараттар тарап кеткенін көріп отырмыз.
 
Мұның, әрине, бірнеше себептері бар: кейбір азаматтарымыз ахуалды егжей-тегжей білмей тұрып, қате пікірде болса, кейбірі әдейі ақпаратты бұрмалап, жағдайды одан бетер ушықтырады.
 
Бірақ, бізге керегі – тек ақиқат қана.
 
Сол себепті, оқиғаларды мұқият зерттей отырып, айтарым: жыл басынан бері орын алған барлық жағдайлар – бір тізбектің тармақтары деуге толық негіз бар.
 
Ашығын айтсақ, бұл бірнеше жыл бойы алдын ала ойластырылған зұлымдықтың көрінісі. Олардың көздегені – өздерінің қатігез пиғылдарын іске асыру болғаны айдан анық.
 
В этом ряду находятся и беспорядки в Жамбылской области, различные провокации на межэтнической почве и другие конфликты.
 
Сплоченность нашего общества методично расшатывали, в том числе посредством акций протеста, согласно профессионально разработанным сценариям.
 
Конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей радикальных мер.
 
Комитет национальной безопасности как уполномоченный орган не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе. Не разглядел критической угрозы национальной безопасности.
 
Организаторам атаки оставалось найти только повод, который появился бы в любом случае.
 
В качестве инструмента было использовано недовольство населения из-за роста цен на автогаз.
 
Далее события развивались как по спирали.
 
На первом витке произошли митинги в ряде регионов, в частности, в Жанаозене.
 
На втором – подключились бандиты и мародеры.
 
Далее последовала "горячая" фаза уже с участием вооруженных террористов, в том числе зарубежных боевиков.
 
После этого стала очевидна их ключевая цель – дезорганизация институтов государственного управления, подрыв конституционного строя, в конечном итоге захват власти.
 
Называя вещи своими именами, и я уже заявил вчера об этом на саммите ОДКБ, против нашей страны была развязана террористическая война.
 
Враг показал крайнюю жестокость и готовность пойти на любые шаги.
 
Он сеял страх среди населения, чтобы подавить даже саму мысль о сопротивлении.
 
План атаки на Казахстан включал в себя целый ряд различных аспектов: военный, политический, идеологический, дезинформационный и прочие. Над подготовкой захвата власти работали профессионалы.
 
Коль скоро это была вооруженная агрессия со стороны международного терроризма против нашей страны, то Казахстан юридически обоснованно обратился к своим партнерам по Договору о коллективной безопасности с просьбой направить миротворческий контингент.
 
Необходимо понимать: на момент принятия такого решения мы могли полностью утратить контроль над Алматы, который просто был бы отдан на растерзание террористам.
 
Потеряв Алматы, мы потеряли бы столицу, а затем всю страну. В этом суть событий трагических январских дней.
 
С появлением миротворческого контингента в столице мы смогли перебросить отсюда дополнительные части спецназовцев в Алматы и спасти город.
 
Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына жеке тоқталғым келеді.
 
Бұған қатысты түрлі қауесеттің, әсіресе, шетелде тарап жатқан жаңсақ пікірдің алдын алу қажет.
 
Бұл ұйым ұжымдық қауіпсіздік мәселелерімен айналысады.
 
Қазақстан – оның толыққанды құрылтайшысының бірі.
 
Осы ұйымның барлық мүшелерінен жасақталған бітімгершілік контингенті Қазақстанға уақытша мерзімге ғана келді. Оған жүктелген міндеттер нақты айқындалған.
 
Бұл – стратегиялық нысандарды күзету және ақыл-кеңес беріп, қолдау көрсету. 
 
Лаңкестерге қарсы операцияны толығымен Қазақстанның күштік құрылымдары жүзеге асыруда.
 
Шын мәнінде, солардың жанкешті
 
іс-әрекетінің арқасында төңкеріске жол берілген жоқ. 
 
Попытка государственного переворота, покушение на целостность страны провалились.
 
Вместе, как единая нация, мы отстояли Алматы и другие областные центры. В кратчайшие сроки они будут восстановлены и станут еще краше.
 
Теперь это моя личная обязанность и, естественно, ответственность правительства.
 
Пользуясь настоящей возможностью, хотел бы выразить сочувствие жителям городов, ставших объектами террористической агрессии.
 
* * *
 
Сегодня, когда эти "черные" дни уже позади, хочу отметить мужество бойцов спецподразделений МВД в отражении террористической агрессии.
 
Например, в Алматы небольшая группа полицейских две ночи подряд отбивала атаки бандитов, пытавшихся захватить здание Департамента полиции.
 
В критической ситуации достойно проявили себя военнослужащие Министерства обороны и Службы государственной охраны.
 
Однако не все проявили верность своему долгу.
 
В ряде городов руководители ДКНБ, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули служебные здания, оставив там оружие и секретную документацию.
 
* * *
 
Теперь хочу обозначить первые контуры работы, которую нам предстоит выполнить.
 
Первое. Необходимо успешно завершить антитеррористическую операцию.
 
Полностью восстановить правопорядок, чтобы наши граждане могли свободно ходить по улицам городов, поселков и аулов, работать и учиться, не опасаться за своих детей и близких.
 
В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена.
 
Ситуация во всех регионах стабильная.
 
В связи с этим заявляю, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена.
 
Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней.
 
Второе. Следует найти и наказать всех боевиков и их пособников, причастных к преступлениям против мирных граждан.
 
Критически важно разобраться с теми, кто стоит за террористическими атаками.
 
Другой крайне важный момент: почему государство "проспало" наличие спящих ячеек боевиков и деятельность их командного пункта?
 
Почему на территории нашей страны оказалось так много нелегального оружия и спецсредств?
 
Почему не проводилась агентурная работа по выявлению и нейтрализации адептов терроризма?
 
Специальная следственно-оперативная группа должна качественно и в полном объеме выполнить свою работу, раскрыть все причины и детали трагедии.
 
Үшінші. Қаза болған тәртіп сақшыларының, әскери қызметшілер мен қарапайым азаматтардың отбасына көмек көрсету – біздің қасиетті борышымыз.
 
Бұл мәселе менің жіті бақылауымда болады. 
 
Тұрғын үймен, оқумен және басқа да қажетті нәрсемен қамтамасыз етеміз.
 
Төртінші. Қысқа мерзім ішінде қираған дүние-мүлікті қалпына келтіру керек. 
 
Толығымен қалыпты өмірге ораламыз.
 
Қаржы жүйесі мен көлік саласының, азық-түлік жеткізу ісінің еш кедергісіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету қажет.
 
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің тапшылығын, бағаның негізсіз көтерілуін болдырмау маңызды. 
 
Үкімет комиссиясы өз жұмысын бастап кетті. Ол азаматтар мен бизнеске қолдау көрсетеді.
 
Мемлекет қаржылай көмекпен қатар, кәсіпкерлерге басқа да қолдау түрлерін ұсынады.
 
Атап айтқанда, несиелер бойынша пайыздық төлемдер, айыппұл мен өсімпұл белгілеу тоқтатыла тұрады. 
 
Бесінші. Еліміздің қауіпсіздігін нығайту және қауіп-қатердің алдын алу үшін шұғыл шараларды жүзеге асыру қажет.
 
Біз сарбаздарды, әскери техника мен қару-жарақты қажетті жерге жедел жеткізу үшін әскери-көлік авиациясы паркін толықтыру ісін қолға аламыз.
 
Мемлекеттік шекараны нығайтуымыз керек. 
 
Көші-қон, соның ішінде ішкі көші-қон саласын тәртіпке келтіретін кез келді.
 
Қару-жарақ айналымын мұқият тексеріп, оны заң тұрғысынан реттеу қажет.
 
Шұғыл түрде қираған ғимараттар мен арнаулы техниканы жөндеп, бейнебақылау жүйесін іске қосып, құқық қорғау органдарының қызметін қалпына келтіру керек. 
 
* * *
 
Особо хочу остановиться на такой стратегической задаче, как кардинальная реорганизация всей системы обеспечения национальной безопасности.
 
Предстоит перестроить работу наших Вооруженных сил, правоохранительных структур, органов национальной безопасности, внешней разведки.
 
Все они должны слаженно работать во имя одной цели – максимально эффективной защиты наших граждан, конституционного строя и суверенитета от угроз любого характера и масштаба.
 
Этого требуют коренные интересы нашего государства.
 
Для решения данной задачи необходимо сфокусироваться на следующих приоритетах.
 
Первое. Внести срочные коррективы в реформирование правоохранительной системы.
 
Мы значительно продвинулись в деле создания сервисной модели полиции и модернизации уголовного процесса.
 
Но нужно быть готовыми противостоять тотальным террористическим атакам.
 
Командованию силовых структур незамедлительно приступить к отработке боевых навыков, оснащению эффективными средствами защиты и нападения.
 
Второе. Укрепить количественно и качественно Национальную гвардию.
 
Предстоит сформировать ее новые подразделения в регионах и усилить действующие, решить вопросы с транспортным и материально-техническим обеспечением.
 
Увеличить численность подразделений специального назначения МВД и Национальной гвардии.
 
Повысить уровень боеготовности.
 
Дооснастить необходимыми специальными и транспортными средствами.
 
Увеличить оплату труда сотрудников спецподразделений всех силовых органов.
 
Третье. Повысить правовую защищенность полицейских.
 
Ужесточить ответственность за нападения на представителей власти и неподчинение законным требованиям.
 
Четвертое. Кардинально повысить боеспособность армии.
 
В кратчайший срок создать командование Сил специальных операций.
 
Пятое. Пересмотреть принципы организации и управления Пограничной службой.
 
Провести ревизию реформ, которые сместили акцент с войсковой охраны государственной границы на оперативные методы работы.
 
Шестое. Полностью перестроить деятельность разведывательного сообщества, включая внешнюю, военную, криминальную и финансовую разведку.
 
Седьмое. Обеспечить эффективную координацию между различными силовыми структурами.
 
Актуализировать алгоритмы действий госорганов в кризисных ситуациях, усилить межведомственную координацию.
 
Наладить оперативную и военно-техническую совместимость всех силовых структур.
 
Восьмое. Обеспечить самостоятельность силовых структур при принятии решений, повысить уровень ответственности их руководителей.
 
Девятое. Реализовать комплекс системных мер по противодействию религиозному экстремизму.
 
Ни в коем случае не допустить его сращивания с криминалом, особенно в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
 
В ближайшее время мы проведем заседание Совета Безопасности, на котором рассмотрим конкретные направления реализации всех этих задач.
 
Следует признать, что произошедшие трагические события во многом вызваны серьезными социально-экономическими проблемами и неэффективной, а точнее, провальной деятельностью некоторых государственных органов.
 
Произошел заметный отрыв отдельных исполнительных органов от трудных реалий и потребностей граждан. У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей, их чаяниях и запросах.
 
Обострилась и проблема неравенства. Она усугубляется из года в год, хотя средние показатели доходов населения вроде бы растут, по крайней мере на бумаге.
 
Однако за приличными средними заработками скрывается сильное имущественное расслоение в обществе. Многие насущные проблемы граждан не решены.
 
Обеспечение благополучия и качества жизни – главная задача государства. Эти слова следует перевести в плоскость реальных дел.
 
Доходы всех групп населения должны расти по мере роста экономики. Это непреложная аксиома, которая в нашем случае не работает.
 
Созданная в стране социально-экономическая система показала достаточную эффективность в обеспечении общего роста национального дохода, но при этом является неэффективной в его распределении, и вы это хорошо понимаете и знаете.
 
Ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали финансово-олигархические группы.
 
Сложившиеся олигополии серьезно ограничили развитие свободного рынка и снизили конкурентоспособность страны.
 
Ең алдымен, еліміздің жаңа экономикалық тұғырын қалыптастыруды мықтап қолға алу қажет.
 
Экономикалық саясатымыздың мақсаты – айқын. Бұл – заман талабына сай әлеуметтік бағдары бар нарықтық экономика құру және дамыту.
 
Бұл жүйенің өзегінде қоғам алдындағы жауапкершілігін сезіне білетін кәсіпкерлеріміздің ауқымды тобы тұратыны анық. Яғни, бұл – өзінің және балаларының тағдырын Қазақстанмен ғана байланыстыратын кәсіпкерлер.
 
Дәл осындай кәсіпкерлер ел болашағы үшін өзіне жауапкершілік алуға дайын. 
 
Сол себепті, кәсіпкерлікті дамыту үшін жүйелі жұмыс атқару өте маңызды. 
 
Мен бизнеске түскен бюрократиялық салмақты айтарлықтай азайтып, оның
 
өсіп-өркендеуіне жол ашатын заңға қол қойдым. 
 
Үкімет осы заңның әлеуетін нақты іс жүзінде пайдалануы қажет.
 
Много справедливых вопросов вызывает эффективность и доступность мер государственной поддержки.
 
Сложившаяся система ориентирована главным образом на обслуживание крупных структур по принципу "друзьям все, остальным – по закону".
 
По сути, данная система еще более усиливает олигополию в экономике. Большие предприятия пользуются особыми привилегиями, подавляя конкуренцию и препятствуя проведению реформ.
 
Например, Банк развития Казахстана, по сути, превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы. Мы знаем всех пофамильно.
 
Пользуясь доступом в высокие кабинеты, они получают привилегированные условия для реализации своих проектов.
 
На эти проекты отвлекаются ресурсы государства, которые могли быть использованы для развития именно малого и среднего предпринимательства.
 
Правительству поручается перестроить деятельность БРК. 
 
Остаются непрозрачными, неэффективными и процедуры предоставления мер государственной поддержки.
 
Следует кардинально пересмотреть эти подходы. Это должны быть прозрачные и понятные механизмы. Особое внимание нужно уделить развитию малого и среднего бизнеса в регионах.
 
Әділ бәсекелестік біздің экономика үшін басты талапқа айналуға тиіс. 
 
Бүгінде бағаны ымыраласа отырып белгілеу қалыпты нәрсеге айналды.
 
Мемлекеттік және квазимемлекеттік сектордың сатып алу саласында картельді келісімдер жасасу кеңінен тарап кетті.
 
Мысалы, Мен былтыр фармацевтика нарығындағы картельді ретке келтіруді тапсырдым. 
 
Бірақ, кейбіреулер заңнамадағы кемшіліктерді желеу етіп, бұл жұмысты аяқсыз қалдыруға тырысуда. 
 
Сондықтан, картельді келісімдер жасасты деген күдік болған жағдайда мемлекеттік сатып алуға қатысушыларды тексеруге тыйым салу туралы мораторийдің күшін жоюды тапсырамын.
 
Келесі мәселе. Жылдан жылға біздің азаматтарымыз бен кәсіпкерлеріміз жанар-жағар май өндіру және оны бөліп-тарату жүйесінің ашық болмауынан зардап шегіп келеді. 
 
Тіпті, жанар-жағар май бағасын жарты жыл бойы қолдан реттеуге мәжбүр болып отырмыз.
 
Осы кезеңде Бас прокуратура Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігімен, сондай-ақ Энергетика министрлігімен бірлесіп, осы саладағы жұмыстарды ретке келтіруге, оны реформалау үшін кешенді ұсыныстар әзірлеуге тиіс.
 
Егер бұл жұмыс бір жолға қойылмаса, жанар-жағар май бағасын реттеу жүйесі сақталады.
 
Келесі мәселе – "Самұрық-Қазына" қоры қызметінің тиімділігі.
 
Бүгінде бұл қордың активі еліміздің ішкі жалпы өнімінің
 
60 пайызына жуықтайды.
 
Яғни, осы ұйымның тиімді қызметі бүкіл экономикамызды өркендетуге тікелей әсер етеді.
 
Қордың КЕГОК, Қазақгаз және Қазақстан темір жолы сияқты инфрақұрылымдық компаниялары экономикамыздың барлық дерлік секторының тиімділігін айқындайды. 
 
Осы тұста, қор өзінің негізгі міндетін орындап отыр ма, яғни ұлттық байлықты еселей алды ма деген орынды сұрақ туындайды.
 
Қомақты жалақы алатын қызметкерлері, директорлар кеңесі немен айналысады?
 
Қызметі өте қымбат консалтинг компанияларын және шетелдік мамандарды жұмысқа тартқаннан пайда бар ма?
 

Самұрық-Қазына" қоры еліміздің стратегиялық активтерін басқару ісінде басты рөл атқарады.

 
Сондықтан, Үкіметке Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігімен бірлесіп, квазимемлекеттік секторды түбегейлі реформалау үшін ұсыныстар әзірлеуді тапсырамын.
 
Егер Қорды реформалау мүлдем мүмкін болмаса, ондай құрылымның экономикамызда болмағаны жөн. 
 
Сохраняются вопросы по прозрачности закупок Фонда. Жалобы приходят регулярно.
 
Следует обязательно найти ответы на данные вопросы. В частности, важно сократить основания, позволяющие заключать договоры по государственным закупкам способом из одного источника.
 
Предстоит в целом пересмотреть порядок закупок "Самрук-Казына" и иных национальных компаний.
 
В прошлом году вышел новый Закон о регулируемых закупках, но большое количество вопросов по-прежнему решается на уровне подзаконных актов и решений самого Фонда.
 
Нужно обеспечить согласование правил и процедур "Самрук-Казына" с Министерством финансов и Агентством по защите и развитию конкуренции.
 
Экономикалық өсім мемлекеттің экономикадағы үлесін азайтумен тығыз байланысты.
 
Бірақ, жекешелендіру жүйелі және ашық жүргізіліп жатқан жоқ.
 
Атап айтқанда, бәсекелестік ортаға берілуге тиіс активтерді іріктеу тәсілдері айқындалмаған. Оны шұғыл әзірлеу қажет.
 
Үкіметке Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігімен бірлесіп, тиісті Мемлекеттік комиссияның жекешелендіруге қатысты шешімдерінің толық ашық әрі айқын болуын қамтамасыз етуді тапсырамын.
 
Экономиканы әртараптандыру – күрделі міндет. 
 
Әртараптандыру болмаса, азаматтарымыздың әл-ауқатын арттырып, тұрақты жұмыс орындарын ашу мүмкін емес. 
 
Бұл жұмыстың басты бағыты – өңдеу өнеркәсібін дамыту. Дегенмен, ел экономикасындағы өңдеу өнеркәсібінің үлесі айтарлықтай өсті деп айтуға келмейді.
 
Біз әлі күнге дейін бірқатар өнім түрінен импортқа тәуелдіміз.
 
Жыл өткен сайын еліміздің төлем балансында өткір тапшылық байқалуда. 
 
Алюминийден, мыстан жасалған дайын бұйымдар және машина жасау саласына қажетті жабдықтар әлі күнге дейін шетелден әкелінеді.
 
2020 жылдың қорытындысы бойынша тек мұнай-газ және тау-кен машина жасау саласының импорты 4 миллиард доллардан асты.
 
Әлде еліміздегі кейбір адамдар ахуалдың дәл осындай күйде болуына мүдделі ме? 
 
Үкімет бүкіл өнеркәсіп саласына терең талдау жұмысын жүргізуге тиіс.
 
Шикізат қорын, құзіреттері мен экономикалық тиімділікті ескере отырып, бәсекеге қабілетті секторларды анықтау керек. 
 
Жүргізілген талдаудың негізінде нақты жобаларды әзірлеп, инвесторларды тарту қажет.
 
Бұл – Үкіметтің жаңа құрамының алдында тұрған басты міндеттердің бірі.
 
Далее. У предпринимателей и в целом в обществе множество вопросов вызывает деятельность компании, которая называется "Оператор РОП".
 
Дошло до того, что было организовано некое общественное движение против этой частной компании.
 
Поручаю правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора и распоряжения утилизационным сбором ТОО "Оператор РОП".
 
Этим должна заниматься государственная организация, как в зарубежных странах.
 
Что касается самих сборов, следует пересмотреть их ставки. Функции государства по утилизации, поддержке автомобильной промышленности и сельхозмашиностроения никто не отменял.
 
Нужно конструктивно обсудить данный вопрос с бизнесом и общественностью.
 
Следует рассмотреть вопрос предоставления покупателям отечественных автомобилей и сельхозтехники ваучеров за счет утилизационного сбора.
 
Проработайте и иные общественно полезные способы использования его средств.
 
Еще один вопрос, который сильно волнует, если не сказать, раздражает, нашу общественность, особенно жителей столицы, – это строительство LRT.
 
Из обычного инфраструктурного проекта он превратился в серьезную проблему, которая вредит репутации страны.
 
Уже затрачены огромные средства, привлечены займы, приняты объемные контрактные обязательства перед зарубежными партнерами.
 
Проект изначально был ошибочным, это надо признать. Причем это проект с сильным запахом коррупции.
 
Теперь нужно принять оптимальное решение, потому что простой снос означает потерю времени и денег.
 
У нас нет иного выбора, как пригласить отечественных и зарубежных архитекторов и урбанистов, которые определят возможные варианты использования данного проекта.
 
Ауыл шаруашылығына ерекше назар аудару керек.
 
Соңғы жылы елімізде қуаңшылық болды.
 
Былтырға қарағанда жиналған астық көлемі 4 миллион тоннаға кеміді.
 
Бұл шикізатпен және жем-шөппен қамтамасыз ету ісіне әсер етті.
 
Болжам бойынша биыл да ахуал күрделі болуы мүмкін. 
 
Үкімет тұқыммен, жем-шөппен, тыңайтқышпен қамтамасыз ету мәселелерін және егін егу науқанын қатаң бақылауда ұстауға тиіс.
 
Субсидияны тұрақты беруге қатысты мәселе жиі көтеріледі.
 
Мен бұған дейін субсидиялау тәсілдерін қайта қарау қажеттігі туралы тапсырма берген болатынмын.
 
Бұл жұмыс қысқа мерзім ішінде атқарылуға тиіс.
 
Біз субсидия алуды жеңілдетуге, оның қолжетімді болуын және ашықтығын қамтамасыз етуге тиіспіз. 
 
Жуырда болған заң бұзушылықтардың қайталануына жол бермеу маңызды. 
 
Алдағы үш жылда азық-түлік қауіпсіздігі мәселесін түбегейлі шешу қажет.
 
Бұл Үкімет пен әкімдердің алдында тұрған негізгі басымдық екеніне айрықша назар аударамын. 
 
Егер нарықта азық-түлік тауарлары мол болмаса, инфляцияны ұстап тұруға ешқандай шара көмектеспейді.
 
Для обеспечения макроэкономической стабильности необходимы дополнительные источники доходов бюджета.
 
На фоне высоких цен на сырье доходы предприятий горнорудного сектора выросли. Мы это знаем.
 
Поручаю правительству проработать вопрос дополнительных поступлений в бюджет. Взамен можно предоставить широкие льготы для разведки и освоения новых месторождений. Я веду речь о крупных горнорудных и других компаниях.
 
В условиях благоприятной конъюнктуры рынка производители бензина и различные посредники получают дополнительные прибыли.
 
Считаю необходимым изымать часть этой маржи в пользу бюджета посредством акцизов. Правительство должно провести соответствующие расчеты.
 
При этом нельзя допустить роста цен.
 
Значительный потенциал в повышении доходов бюджета кроется в наведении порядка на таможне. Особенно на границе с Китаем.
 
Самый настоящий бардак, творящийся там, общеизвестен. Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся. Расхождения в "зеркальной" статистике с таможенными органами КНР достигают миллиардов долларов.
 
Существуют некие "уполномоченные операторы", имеющие статус неприкасаемых.
 
Страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов. Так дело не пойдет.
 
Поручаю Генеральной прокуратуре совместно с Минфином, Агентством по финансовому мониторингу и другими заинтересованными органами провести комплексную проверку и обеспечить порядок на таможенной границе.
 
Говоря о доходах бюджета, нельзя не отметить и некоторые статьи расходов.
 
Отмечу заработную плату членов правительства, депутатов и акимов. 
 
В конце прошлого года данный вопрос активно обсуждался в обществе.
 
Считаю, что заработная плата у упомянутой категории государственных служащих вполне достаточная.
 
Поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработной платы членов правительства, акимов регионов и депутатов.
 
Я понимаю, что это не очень хорошая новость для депутатов мажилиса, но думаю, что вы эту новость воспримете с пониманием.
 
Административным госслужащим и бюджетникам заработную плату продолжим поднимать по мере роста возможностей бюджета.
 
Қаржы жүйесінің тұрақтылығы ұлттық экономиканы одан әрі дамытудың кепілі екені белгілі.
 
Экономика өсіп, халықтың табысында алшақтық пайда болғандықтан, тұтыну несиелері айтарлықтай артты.
 
Оның мөлшері бизнесті несиелеу көлемінен асып кетті.
 
Халық қазіргі уақытта көп несие алып жатыр.
 
Осыны ескерсек, бұл қаржы нарығын құбылтып, әлеуметтік тұрақсыздық қаупін тудыруы мүмкін.
 
Үкімет жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң жобасын әзірлеуді бастады.
 
 Бірақ, бұл тығырықтан шығатын жол емес.
 
Ең алдымен, шектен тыс қарыздың көбеюін болдырмау қажет.
 
Сондықтан, Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне Ұлттық банкпен бірлесіп, пруденциалды реттеу тетіктері арқылы нақты әрі жедел шешім қабылдауды тапсырамын.
 
Устойчивый экономический рост невозможен без обеспечения стабильности на валютном рынке.
 
На фоне произошедших событий и режима чрезвычайного положения возникли серьезные риски спекулятивного давления на национальную валюту.
 
Поручаю Национальному банку и Агентству по регулированию и развитию финансового рынка обеспечить стабильность валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге со стороны внутренних и внешних участников рынка.
 
С целью повышения благосостояния казахстанцев мы неоднократно поднимали зарплату и пенсии, но каждый раз сталкиваемся с неконтролируемым ростом цен.
 
На протяжении многих лет высокая инфляция остается ключевой проблемой нашей экономики. Она снижает эффективность экономической и социальной политики.
 
Пришла пора поставить точку в этом вопросе, стабилизировать цены и инфляционные ожидания населения.
 
Нужна планомерная работа по снижению инфляции. Целевой коридор – 3-4% к 2025 году.
 
Правительству совместно с Национальным банком и Палатой "Атамекен" предстоит разработать комплекс мер по контролю инфляции.
 
Он должен включать в себя меры по снижению импортной зависимости, снижению избыточного посредничества и инструменты денежно-кредитной политики.
 
В Казахстане созданы все условия для привлечения прямых иностранных инвестиций.
 
Мы заинтересованы в том, чтобы благоприятный инвестиционный климат сохранялся.
 
Могу заверить, что государством будут приняты все необходимые меры для восстановления доверия внутренних и иностранных инвесторов.
 
Все обязательства и гарантии государства перед инвесторами будут исполнены в полном объеме.
 
На данном этапе нужна новая Концепция инвестиционной политики для повышения привлекательности страны в условиях усиления требований ESG, глобального энергетического и технологического перехода.
 
Отдельно заострю внимание на следующем вопросе.
 
В связи с введением чрезвычайного положения высок риск вывода капитала отдельных финансово-промышленных групп за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок.
 
Мы уже зафиксировали движение на счетах отдельных лиц.
 
Поэтому поручаю Национальному банку совместно с Агентствами по финансовому мониторингу и регулированию финрынков обеспечить четкое наблюдение, проверку и контроль всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны.
 
В завершение экономического блока выступления отмечу.
 
Сегодня мы назначили нового премьер-министра, поставили ряд конкретных задач.
 
Поручаю премьер-министру в течение трех недель подготовить Программу действий правительства на 2022 год. Рассмотрим ее на расширенном заседании правительства в начале февраля.
 
Во всем мире началась новая вспышка коронавируса. В Казахстане наблюдается резкий рост заболеваемости. Фиксируется более двух тысяч новых случаев в сутки.
 
За весь период пандемии число заражений составило более миллиона человек.
 
Поэтому важно не расслабляться и продолжить борьбу с коронавирусом.
 
Это также должно быть ключевой задачей нового правительства.
 
Теперь о межрегиональных диспропорциях.
 
Общеизвестно, что регионы Казахстана развиваются неравномерно.
 
Диспропорции создают предпосылки для социального дискомфорта, роста миграционных настроений.
 
Последние события показали острую проблему с занятостью в западных и южных регионах. Там высока рождаемость, а экономика не поспевает с созданием рабочих мест.
 
Поэтому системная индустриализация, содействие МСБ, развитие сектора услуг в этих областях являются не региональным, а национальным приоритетом.
 
Нельзя забывать о культурной, образовательной составляющей развития.
 
Образованные граждане более конкурентны в масштабах страны, имеют больше шансов на успех и достойную жизнь.
 
Поручаю правительству разработать для данных регионов отдельные направления в рамках программ "Ауыл – Ел бесігі", "Дорожной карты бизнеса" и других.
 
Далее. Не секрет, что зачастую уровень поддержки региона зависит от "веса" конкретного акима, а не от реальных потребностей жителей.
 
Это ведет к диспропорциям в развитии и недовольству граждан.
 
Многие из них, особенно жители сырьевых регионов, считают, что их области заслуживают большего внимания при распределении бюджетных ресурсов.
 
Данные области, являясь донорами бюджета, отстают по многим параметрам социально-экономического развития.
 
Поэтому подходы нужно постепенно менять. Назрела основательная реформа межбюджетных отношений.
 
Поручаю правительству подготовить пакет законодательных изменений.
 
Комплексного реформирования требует система государственного управления.
 
Необходимо признать невысокий кадровый потенциал, формализм, коррупцию, большую текучесть кадров.
 
Поэтому сохраняется низкий уровень доверия общества к институтам государственной власти.
 
Следует усовершенствовать систему отбора кадров на государственную службу, убрать излишние препоны и барьеры для поступления.
 
Реальным принципом приема и продвижения по службе должен стать принцип "меритократии".
 
Государственная служба должна быть открыта любому казахстанцу.
 
Следует также упростить порядок "выхода" из государственной службы.
 
Некоторые безынициативные чиновники могут просиживать штаны годами в своих кабинетах. Они не дают расти молодым и перспективным ребятам, снижают эффективность госаппарата. С такими чиновниками надо легко прощаться, хотя, что касается государственного аппарата, институциональная память чиновников имеет очень большое значение. Нельзя просто так, "чохом", заменять всех чиновников на молодых.
 
Здесь должен быть абсолютно разумный подход. Если человек справляется в свои 60 лет с работой, обладает институциональной памятью, очень полезен для государственной службы, его ни в коем случае увольнять нельзя. То есть здесь должен присутствовать разумный дифференцированный подход.
 
Поручаю правительству и Агентству по делам госслужбы разработать и внедрить соответствующие механизмы.
 
Мною инициирован проект "Президентский молодежный кадровый резерв". Это социальный лифт для перспективной молодежи и в то же время механизм формирования нового мышления, внедрения новых подходов в работе госаппарата. Эта практика будет продолжена.
 
В соответствии с моим поручением в прошлом году численность государственного аппарата была сокращена на 15%. 
 
Госаппарат является двигателем и исполнителем реформ, оказывает гражданам важные государственные услуги, обеспечивает реализацию концепции "Слышащего государства".
 
Без государственного аппарата само государство не может успешно существовать.
 
На текущем этапе численность госслужащих следует признать оптимальной.
 
После всех организационных решений, связанных с назначением нового правительства, эту численность нужно зафиксировать на среднесрочный период. А затем посмотрим: если мы постепенно будем избавляться от государственных функций, передавать их в конкурентную среду, следовательно и численность государственного аппарата будет постепенно сокращаться. 
 
Необходимо констатировать, что в целом эффективность диалога чиновников с гражданами по-прежнему низка. Руководители госорганов не умеют, а порой и боятся общаться с народом.
 
Члены правительства должны регулярно выезжать в регионы, а акимы регионов обязаны проводить постоянные встречи с жителями каждого населенного пункта.
 
Еще одна проблема – тотальная бюрократия.
 
Она справедливо формирует у граждан представление о госаппарате как медлительной равнодушной машине.
 
Бюрократия – одна из главных причин некачественной реализации реформ.
 
От этой болезни предстоит излечиться всем нам.
 
Приоритетом должно стать содержание, а не форма. Отчет ради отчета и контроль ради контроля должны уйти в прошлое.
 
Конечный результат важнее процесса. Все процессы, неоправданно усложняющие и замедляющие реальные решения, должны быть ликвидированы.
 
Сегодня госорганы ориентированы не на содержательную реализацию поручения, а на его бюрократическое исполнение.
 
Готовятся документы, образцовые по форме, но выхолощенные по содержанию.
 
Несмотря на интеграцию ключевых информационных систем, госорганы по-прежнему плодят макулатуру и бессмысленную переписку.
 
Данные информационных систем государственных органов следует признать официальными и не требующими бумажного переподтверждения. В противном случае зачем мы вводим цифровизацию? Цифровизация это ведь не модная игрушка, она должна практически функционировать, быть полезной с точки зрения исполнения функций госаппарата.
 
Большинство совещаний нужно проводить в онлайн-формате.
 
Эти и другие меры по кардинальной дебюрократизации госаппарата будут отражены в отдельном Указе.
 
В функционале Агентства по стратегическому планированию и реформам и Агентства по делам государственной службы следует предусмотреть конкретные функции мониторинга и реализации мер по дебюрократизации и повышению эффективности госаппарата.
 
Благополучие граждан и их социальное самочувствие должны быть главными и всегда находиться в фокусе внимания государства.
 
Пора завершать игру с цифрами и переходить к реальным делам. Зачастую госорганы любят маскировать ситуацию терминами вроде "продуктивных самозанятых", "неформальной занятости".
 
В результате многие остаются "один на один" с безработицей и социальной незащищенностью.
 
Это требует качественного обновления социально-трудовой сферы.
 
В этих целях следует принять комплекс следующих мер.
 
Разработать программу повышения доходов населения.
 
Работа должна быть точной и адресной. На каждом управленческом уровне следует установить конкретные показатели снижения бедности.
 
Предстоит выявить реальное количество граждан, нуждающихся в трудоустройстве.
 
Поручаю Правительству совместно с "Атамекен" в двухмесячный срок принять программу по повышению доходов населения.
 
Правительству следует обеспечить своевременное принятие Социального кодекса.
 
В рамках данного документа мы должны адаптировать социальную политику под новые реалии с учетом вызовов пандемии и накопившихся проблем.
 
Социальный кодекс должен стать ключевым элементом нового "общественного договора".
 
Особое внимание следует уделить снижению безработицы, особенно молодежной.
 
Выпускники вузов, колледжей, особенно молодежь без образования не всегда имеют возможность трудоустроиться на постоянные рабочие места. Это мы хорошо знаем. Выживают, перебиваясь случайными заработками.
 
Некоторые в поисках дохода могут переступить закон.
 
Поручаю правительству рассмотреть возможность увеличения продолжительности участия и размера оплаты труда по проектам "Молодежная практика" и "Первое рабочее место".
 
Важно создавать условия для реализации деловых инициатив молодежи и уязвимых категорий населения.
 
Правительству поручается проработать возможность увеличения соответствующего гранта в два раза до 400 МРП.
 
Следующее. Безусловным приоритетом является повышение доступа к качественному образованию.
 
Это важнейший фактор развития всего общества.
 
Как бы мы ни обеспечивали школы материально, без хороших учителей поднять качество образования невозможно.
 
Ұлы Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, "Мұғалім – мектептің жүрегі".
 
Поэтому поручаю разработать специальную программу привлечения лучших педагогов с соответствующим пакетом мер поддержки для регионов, где есть дефицит учителей.
 
Злободневным остается вопрос доступности высшего образования.
 
Особое внимание следует уделить выделению целевых грантов для молодежи из густонаселенных регионов страны.
 
Для построения новой экономики важно повышение конкурентоспособности вузов.
 
Недавно в Казахстане начали открываться филиалы ведущих зарубежных вузов. В скором времени планируется открытие филиалов передовых технических вузов России.
 
Считаю необходимым к 2025 году открыть в нашей стране не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов.
 
При этом два филиала вузов с техническим уклоном необходимо открыть на западе страны.
 
В целом нам всем нужно изменить взгляд на образование. Пора увлечения гуманитарными специальностями прошла, приоритет нужно отдать техническим профессиям. Предстоит взрастить новое поколение инженеров, промышленников.
 
Далее. Важнейшим вопросом остается социальная справедливость. Казахстан по Конституции – социальное государство.
 
Государством делается немало. Более 50% расходов республиканского бюджета – расходы социального характера. Но этого недостаточно.
 
У нас есть Национальный фонд – это финансовая опора страны.
 
Сегодня же я поручаю создать общественный социальный Фонд "Қазақстан халқына".
 
Он будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки.
 
Например, помощью детям с редкими заболеваниями. Ведь для большинства семей расходы на лечение попросту неподъемны.
 
Будем строить спортивные объекты для детей в городах, районах, поселках, селах. Окажем содействие способным детям. Поддержим культуру. Поможем Алматы оправиться от страшной трагедии.
 
Из средств этого Фонда мы поддержим семьи погибших полицейских и военнослужащих.
 
И это лишь отдельные примеры.
 
Подчеркну: это не фонд президента, правительства или какого-либо другого государственного органа. Это фонд всех казахстанцев, народный фонд.
 
Он не будет функционировать при администрации или правительстве.
 
Будет создан авторитетный наблюдательный совет, назначен честный и ответственный руководитель.
 
Обеспечим полную прозрачность его деятельности, подотчетность и подконтрольность именно обществу.
 
Планы, бюджет, проекты будут публиковаться на сайте. Вся информация будет открытой.
 
Финансирование Фонда будет осуществляться из частных и государственных источников. Планируется привлечь помощь международных благотворительных организаций.
 
В Фонд будут направлены обязательные отчисления оператора лотерейной деятельности, центра учета ставок и других монополистов.
 
Конечно, мы ожидаем значительные и регулярные, я подчеркиваю, регулярные отчисления в Фонд со стороны крупного бизнеса.
 
Благодаря Первому Президенту – Елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам.
 
Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе.
 
Поэтому правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в Фонд.
 
Кроме того, ожидаю активного участия и от тех лиц, которые, фактически обладая огромными средствами, находятся в тени.
 
Уверен, Фонд может стать еще одним инструментом консолидации общества, укрепит в гражданах чувство социальной справедливости.
 
Прошедшие события обнажили острые проблемы, существующие в нашем обществе.
 
Нападения на наши города, родных и близких показали, насколько хрупкими оказались главные ценности нашего государства – мир и стабильность.
 
Мы должны четко понимать, что государство и граждане – это единое целое. Эти понятия неделимые, особенно когда речь идет о безопасности страны.
 
Баса назар аударуды қажет ететін тағы бір мәселе бар.
 
Көптеген жас азаматымыз Қарулы күштер қатарында әскери борышын өтеуден қашады.
 
Әскери билетке ие болу жастардың мақтанышын тудырмайды және Отанға қызмет етудің белгісі саналмайтын болды. 
 
Армия қатарында қызмет ету, құқық қорғау саласында жұмыс істеу – айрықша миссия.
 
Бұл – Отан үшін жанын салуға бел буған азаматтардың саналы таңдауы.
 
Жастарымызды әскери борышын өтеуге қалай ынталандыруға болатынын біз бүкіл қоғам болып ойластыруымыз керек. 
 
Біз – мықты халықпыз.
 
Төл тарихымызда талай жаугершілік заманды, ашаршылықты және басқа да алапат қиындықты бастан өткердік. 
 
Соңғы күндердегі қайғылы оқиғалар біз үшін тағы бір сынақ болды. Оны еңсеріп, бұрынғыдан да мықты боламыз.
 
В целом назрела необходимость трансформации взаимоотношений между государством и обществом.
 
Нужен новый формат общественного договора.
 
Казахстан продолжит курс политической модернизации. Это моя принципиальная позиция.
 
В политической сфере сделано немало.
 
Мною было выдвинуто четыре пакета политических реформ, в рамках реализации которых принято более 10 законов. И в этом плане я благодарен депутатам мажилиса и сената за очень оперативную и качественную работу.
  
Заработало новое по сути законодательство о митингах.
 
Снижен регистрационный барьер для создания партий и порог их прохождения в парламент.
 
Расширено представительство женщин и молодежи в мажилисе и маслихатах.
 
Введен институт парламентской оппозиции, в избирательных бюллетенях появилась графа "против всех".
 
Впервые в истории страны состоялись прямые выборы сельских акимов.
 
Серьезные сдвиги произошли в сфере защиты прав человека.
 
В частности, были декриминализованы и гуманизированы статьи 130 и 174 Уголовного кодекса.
 
Наша страна присоединилась ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах.
 
Подписан Указ "О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека", направленный на комплексную модернизацию правозащитной сферы.
 
Начал системно укрепляться институт уполномоченного по правам человека.
 
Полностью отменена смертная казнь.
 
В своем очередном Послании в сентябре я представлю новый пакет политических реформ, который будет подготовлен на основе широкого и конструктивного диалога с гражданским обществом и экспертами.
 
Государство также должно обеспечить полноценное и качественное выполнение своих базовых функций.
 
Государство должно гарантировать соблюдение законности и правопорядка, защиту прав собственности и безопасности граждан, обеспечивать социальные блага и качественные государственные услуги.
 
В свою очередь бизнес и граждане ответственны за соблюдение законодательства и норм общественного поведения, справедливую уплату налогов и прозрачность в трудовых отношениях.
 
В этой связи следует сформировать программу последовательных преобразований.
 
Поручаю правительству совместно с ответственным экспертным сообществом и гражданским обществом подготовить пакет соответствующих предложений.
 
Он будет рассмотрен на одном из заседаний Национального совета общественного доверия.
 
Уважаемые соотечественники, уважаемые депутаты!
 
Во время недавних трагических событий абсолютное большинство наших сограждан проявили патриотизм, единство в борьбе с экстремистами.
 
Считаю, что сплоченность народа, искренняя вера в идеи суверенного развития и Независимости Казахстана являются мощным фундаментом для консолидации общества и прогресса нашей страны.
 
Вместе мы преодолеем все трудности.
 
Вместе мы построим новый Казахстан!
 
Қадірлі отандастар!
 
Қиын күндер артта қалды.
 
Осы сәтте ел тағдыры үшін ұйыса білген бүкіл халқыма шынайы ризашылығымды білдіремін!
 
Бәріміз бұл оқиғадан сабақ алуымыз керек.
 
Ең бастысы, береке-бірлікті, тыныштық пен тұрақтылықты сақтауымыз қажет. 
 
Енді, Қазақстанда дамудың жаңа кезеңі басталады.
 
Бұл шынайы жаңару кезеңі болады.
 
Егемен елімізді бірге өркендетейік!
 
Халқымыз үшін Тәуелсіздік бәрінен қымбат. 
 
Жаңа Қазақстанды Бірге құрайық!
 

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