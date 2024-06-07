06.06.2024, 11:28 3966
День русского языка отмечают сегодня в мире
Рассказать друзьям
Сегодня, 6 июня, в мире отмечается День русского языка, или Пушкинский день.
Возникновение Дня русского языка относят к 2010 году. Он был учрежден департаментом Организации Объединенных Наций по связям с общественностью вместе с другими праздниками, которые посвятили каждому из шести официальных языков организации. В частности, в апреле проводятся Дни английского, испанского и китайского языков, в марте - День французского языка, а в декабре - арабского языка, сообщает iz.ru.
День русского языка решено было привязать к дню рождения Александра Пушкина, чьи произведения хорошо известны в мире и переведены на многие языки. Подобные торжества, отмечается на сайте ООН, напоминают о равноправии каждого из языков всемирной организации, подчеркивая важность многоязычия и культурного многообразия для общения и поддержания мира на Земле.
По данным РИА Новости, мероприятия ко Дню русского языка проходят по всему миру. В частности, активное участие в различных акциях принимают коллективы фонда "Русский мир" в университетах и других образовательных заведениях Казахстана, Киргизии, Польши, Словакии, Болгарии, Испании, Китая, Монголии, Аргентины, Эквадора, Греции, Германии, Сирии и других стран.
Стоит отметить, что русский - один из крупнейших языков мира. По численности говорящих на нем он занимает восьмое место в мире после английского, китайского, хинди, испанского, арабского, бенгали и французского. По индексу глобальной конкурентоспособности для 12 мировых языков русский занимает пятое место.
Кроме того, по статусу в международных организациях русский язык занимает четвертое место. Он является официальным или рабочим в 15 крупнейших международных организациях - прежде всего это ООН и ее отраслевые организации. В 2021 году по числу сайтов в интернете русский язык занимал второе место после английского. По числу пользователей в интернете он занял девятое место.
Русский язык, помимо России, является государственным в Белоруссии. Также официальным языком русский признан в Казахстане, Киргизии, языком межнационального общения - в Таджикистане, отдельно упомянут в конституции, но без закрепления какого-либо статуса - в Молдавии.
Русский также является четвертым из наиболее переводимых в мире языков.
В декабре 2021 года президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным озвучил предложение о создании в Содружестве международной структуры по поддержке и продвижению русского языка.
В 2023 году на заседании совета глав стран СНГ в Бишкеке президенты стран Содружества подписали соглашение о создании Международной организации по поддержке и продвижению русского языка.
Выступая на заседании глав государств в узком составе, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую роль русского языка в многогранном сотрудничестве между странами СНГ. Подписание учредительного договора и устава Международной организации по русскому языку Токаев назвал историческим решением.
новости по теме
04.06.2024, 08:29 14191
В Казахстане празднуют День государственных символов
Рассказать друзьям
Алматы. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Государственные символы Казахстана были утверждены 4 июня 1992 года. Конституционный закон "О государственных символах Республики Казахстан" был принят 4 июня 2007 года. В соответствии с этим законом ежегодно 4 июня празднуется День государственных символов.
Государственные символы - это один из неотъемлемых атрибутов любого государства, олицетворяющих его идентичность и суверенитет. В Республике Казахстан государственными символами являются - государственный флаг, государственный герб и государственный гимн.
Государственный флаг представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца с лучами, под которым - парящий орел. У древка - вертикальная полоса с национальным орнаментом. Изображение солнца, его лучей, орла и национального орнамента - цвета золота. Автор государственного флага - заслуженный деятель искусств Казахстана Шакен Ниязбеков.
Государственный герб имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака на голубом фоне, от которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки. Справа и слева от шанырака расположены изображения мифических крылатых коней. В верхней части расположена объемная пятиконечная звезда, а в нижней части надпись "Казакстан". Изображение звезды, шанырака, уыков, мифических коней, а также надписи "Казакстан" - цвета золота. Авторами государственного герба являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Валиханов.
Государственный гимн, ранее известный как песня "Менiң Қазақстаным", был утвержден парламентом страны 6 января 2006 года. Музыка - композитора Шамши Калдаякова, слова - Жумекена Нажимеденова и Нурсултана Назарбаева.
29.05.2024, 12:35 20891
10 лет назад был подписан договор о создании ЕАЭС
Фото: eec.eaeunion.org
Рассказать друзьям
Сегодня исполняется 10 лет с момента подписания договора о создании Евразийского экономического союза.
29 мая 2014 года в Астане лидеры Беларуси, России и Казахстана подписали договор о Евразийском экономическом союзе, который вступил в силу 1 января 2015 года. Это стало официальным началом евразийской интеграции. Его предшественник ЕврАзЭС прекратил свое существование, а накопленные наработки стали основой для формирования нового уровня экономической интеграции на постсоветском пространстве, сообщает БЕЛТА.
Договоры о присоединении Армении и Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу были подписаны 10 октября 2014 года в Минске и 23 декабря того же года в Москве соответственно.
ЕАЭС был создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов.
Евразийский экономический союз содействует свободному перемещению товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведению скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.
Высшим органом Союза является Высший Евразийский экономический совет, в состав которого входят главы государств - членов ЕАЭС. Его заседания проводятся не реже одного раза в год. Первое заседание с момента начала работы ЕАЭС состоялось 8 мая 2015 года в Кремле.
Второй уровень межгосударственных институтов представлен Евразийским межправительственным советом, в состав которого входят главы правительств государств-членов. Он обеспечивает реализацию и контроль за исполнением договоров, принятых в рамках ЕАЭС, дает поручения Евразийской экономической комиссии, а также осуществляет иные полномочия. Заседания проводятся не реже двух раз в год. Первое заседание состоялось 6 февраля 2015 года в Горках, в подмосковной резиденции главы российского правительства.
Кроме того, в структуре существует постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Союза, который формируют совет комиссии, и коллегия комиссии - Евразийская экономическая комиссия. Ее основными задачами являются обеспечение условий функционирования и развития союза, а также разработка предложений в сфере экономической интеграции в рамках Союза.
Также существует Суд ЕАЭС - судебный орган Союза, обеспечивающий применение государствами-членами и органами Союза договора о ЕАЭС и иных международных договоров в рамках Союза.
Председательство в органах ЕАЭС передается каждый год новой стране в алфавитном порядке. С 1 января 2024 года его осуществляет Армения.
За 10 лет существования интеграционного объединения проделан значительный путь. 8 мая 2024 года в Москве прошло юбилейное заседание ВЕЭС. Это стало поводом для внимательного анализа достижений, перспектив и проблем.
На саммите было озвучено, что к концу первого десятилетия своего существования ЕАЭС подошел со значимыми количественными показателями, совокупный ВВП стран Союза вырос с $1,6 трлн до $2,5 трлн, товарооборот с третьими странами увеличился на 60% - с $579 млрд до $923 млрд. А объем взаимной торговли вырос почти в два раза - с $45 млрд до $89 млрд.
Отмечается, что более 90% расчетов уже проводятся в национальных валютах. В 2023 году увеличилось количество партнеров Союза: были подписаны меморандумы о взаимопонимании с правительствами Мьянмы и Никарагуа, заключено полноформатное торговое соглашение с Ираном. Проводились переговоры с Египтом, ОАЭ и Индонезией.
На заседании также был представлен доклад о ходе реализации Стратегии-2025 по итогам 2023 года. Большая часть мероприятий, намеченных к реализации в прошлом году, была выполнена. Наиболее значимые результаты связаны с обеспечением возможности запуска механизма финансирования промышленной кооперации, а также механизма отслеживания перевозок с использованием навигационных пломб, взаимным признанием документов об ученых степенях, банковских гарантий при осуществлении государственных закупок, унификацией подходов стран ЕАЭС по определению и подтверждению происхождения товаров, вывозимых за пределы таможенной территории союза, формированием в ЕАЭС института уполномоченных экспортеров, развитием электронной торговли и др.
В 2024 году планируется реализация порядка 60 мероприятий Стратегии-2025, которая была утверждена решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 года.
В целом итоги юбилейного саммита в Москве свидетельствуют о стремлении стран ЕАЭС продолжать работу по развитию объединения. По итогам переговоров лидеры стран договорились провести следующее заседание ВЕЭС в декабре 2024 года в Санкт-Петербурге
19.05.2024, 13:03 49481
"Всегда готов!": 102 года назад появилась пионерская организация
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Сегодня, 19 мая, исполняется 102 года со дня создания пионерской организации.
После Октябрьской революции 1917 года во многих городах советской России стали возникать детские организации, группы и объединения. Коммунистическая партия поручила комсомолу создать единую детскую коммунистическую организацию, отмечает calend.ru.
19 мая 1922 года Вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. В октябре того же года пятый Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить все пионерские отряды, организованные в разных городах страны, в детскую коммунистическую организацию "Юные пионеры имени Спартака".
В 1924 году ей было присвоено имя Владимира Ленина. После седьмого съезда комсомола в 1926 году, на котором было принято постановление о переименовании РКСМ в ВЛКСМ, пионерская организация стала именоваться "Всесоюзная пионерская организация имени Владимира Ильича Ленина".
Первые пионерские отряды работали при комсомольских ячейках заводов, фабрик, учреждений, участвовали в субботниках, помогали в борьбе с детской беспризорностью, в ликвидации неграмотности.
В начале 1930-х годов объединения пионеров стали создаваться в школах. Всесоюзная пионерская организация строилась по так называемому школьному принципу: класс - отряд, школа - пионерская дружина. В пионерских коллективах развернулась военно-оборонная работа, создавались кружки юных стрелков, санитаров, связистов, проводились военно-спортивные игры.
В годы Великой Отечественной войны организовалось массовое тимуровское движение. Пионеры помогали семьям фронтовиков, собирали лекарственные травы, металлолом, средства на танковые колонны, дежурили в госпиталях, работали на уборке урожая.
День же создания Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ленина, 19 мая, официально отмечался в СССР как праздник пионерского движения - День пионерии, который являлся в СССР одним из главных праздников советских школьников.
В 1991 году пионерская организация, как и ВЛКСМ, закончила свое существование. Сперва предпринимались попытки ее реформирования, но в прежнем масштабе создать детскую и юношескую организацию не удалось. Появилось множество других общественных организаций - преемников пионерской, образованных с участием детей и в их интересах.
08.05.2024, 10:23 79186
79 лет назад был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии
Фото: historyrussia.org
Рассказать друзьям
8 мая 1945 года подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, ознаменовавший победу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и завершение Второй мировой войны в Европе, сообщает портал historyrussia.org.
Акт о капитуляции подписывался дважды. В первый раз акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 7 мая 1945 года в Реймсе.
От имени германского верховного командования его подписал начальник оперативного штаба верховного командования вооруженными силами Германии генерал-полковник Альфред Йодль, от англо-американской стороны - начальник главного штаба союзных экспедиционных сил генерал-лейтенант армии США Уолтер Беделл Смит, от СССР - представитель ставки верховного главнокомандования при командовании союзников генерал-майор Иван Суслопаров. Он не получил к этому времени инструкций от верховного главнокомандования и подписал акт с оговоркой, что этот документ не должен исключать возможность подписания другого акта по требованию одной из стран-союзниц. Акт также в качестве свидетеля подписал заместитель начальника штаба национальной обороны Франции бригадный генерал Франсуа Севез. Капитуляция нацистской Германии вступала в силу 8 мая в 23.01 по среднеевропейскому времени (9 мая в 01.01 по московскому времени). Документ был составлен на английском языке, и только английский текст был признан официальным.
Кроме того, союзниками был разработан и согласован документ, озаглавленный "Безоговорочная капитуляция Германии", который был утвержден правительством США 9 августа 1944 года, правительством СССР - 21 августа 1944 года и правительством Англии - 21 сентября 1944 года. Он состоял из четырнадцати статей, в которых, помимо военных условий капитуляции, также говорилось, что СССР, США и Англия "будут обладать в отношении Германии верховной властью" и предъявят дополнительные политические, административные, экономические, финансовые, военные и другие требования. В свою очередь текст, подписанный в Реймсе, содержал пять статей, затрагивающих только вопрос о капитуляции немецких армий на поле боя.
8 мая руководители США, Великобритании и Франции объявили о победе над Германией, а советское правительство не согласилось и потребовало подписания официального акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, так как боевые действия на советско-германском фронте еще продолжались: подписанный Реймский акт немецкая сторона нарушила - канцлер Германии адмирал Карл Дениц отдал приказ немецким войскам на Восточном фронте отходить на запад, а в случае необходимости пробиваться туда с боем.
Иосиф Сталин заявил, что акт должен быть торжественно подписан в Берлине: "Договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и признать. Капитуляция должна быть учинена как важнейший исторический акт и принята не на территории победителей, а там, откуда пришла фашистская агрессия, - в Берлине, и не в одностороннем порядке, а обязательно верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции".
Союзники согласились провести церемонию вторичного подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии и ее вооруженных сил в Берлине, сообщает РИА Новости.
Подходящее помещение было найдено в Карлхорсте, так как в Берлине было сложно найти целое здание.
Принятие безоговорочной капитуляции фашистской Германии от советской стороны было поручено командующему 1-м Белорусским фронтом маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову, отмечает ТАСС в своем досье. 8 мая 1945 года в 22 часа по центральноевропейскому времени (24 часа по московскому времени) представители советского верховного главнокомандования, а также союзного верховного командования вошли в зал, где должна была пройти церемония подписания. Церемонию открыл маршал Жуков, поприветствовавший представителей союзных армий в занятом Советской армией Берлине.
Акт был составлен в девяти экземплярах (по три экземпляра на русском, английском и немецком языках). От германской стороны документ подписали: начальник верховного главнокомандования вермахта, генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, представитель Люфтваффе (Военно-воздушных сил) генерал-полковник Ганс Штумпф и представитель Кригсмарине (Военно-морских сил) адмирал Ганс фон Фридебург. Безоговорочную капитуляцию приняли маршал Георгий Жуков (от советской стороны) и заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами маршал Артур Теддер (Великобритания). В качестве свидетелей свои подписи поставили генерал Карл Спаатс (США) и генерал Жан де Латр де Тассиньи (Франция). В документе оговаривалось, что подлинными являлись английский и русский тексты. Один экземпляр акта был сразу же вручен Кейтелю. Другой подлинный экземпляр акта утром 9 мая был доставлен самолетом в ставку верховного главнокомандования Красной армии. Полный экземпляр (т.е. на трех языках) Акта о военной капитуляции Германии, а также подлинный документ с подписью Деница, удостоверяющий полномочия Кейтеля, Фридебурга и Штумпфа, хранится в Фонде международных договорных актов Архива внешней политики Российской Федерации. Еще один подлинный экземпляр акта находится в Вашингтоне в Национальном архиве США, говорится в материале РИА Новости.
Процедура подписания капитуляции закончилась 8 мая в 22.43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 00.43 по московскому времени). После подписания акта германское правительство было распущено, а поверженные немецкие войска полностью сложили оружие.
Этот день стал одной из главных дат в истории человечества. 9 мая мы в буквальном смысле "со слезами на глазах" отмечаем праздник, важный абсолютно для каждого из нас, - День Победы.
05.05.2024, 16:09 88811
Сегодня исполнилось 206 лет со дня рождения Карла Маркса
Фото: msk.kprf.ru
Рассказать друзьям
Выдающийся ученый и мыслитель, общественный деятель, один из основоположников коммунистической идеологии Карл Маркс родился 5 мая 1818 года в прусском городе Трире Рейнской провинции.
Маркс - основоположник принципов исторического и диалектического материализма. В сфере экономики ему принадлежит заслуга создания теории прибавочной стоимости. В области политики он разработал теорию классовой борьбы. Вместе с Ф. Энгельсом создал цельное политическое, экономическое, философское учение, названное в его честь марксизмом", - пишет сайт Medium.
К разработке своей экономической теории Маркс приступил в 50-х годах 19 века.
Наряду с изучением политической экономии, социальной философии, права и других социальных наук, Маркс осваивал огромный фактический материал различных научных дисциплин (вплоть до математики, агрохимии и минералогии)", - сообщает источник.
Некоторые вещи Маркс предсказал с точностью: что небольшая группа очень богатых людей будет управлять мировой экономикой, что капиталистическая система неустойчива и до смерти пугает нас своими цикличными финансовыми кризисами, а индустриализация улучшила отношения между людьми", - пишет BBC News.
Источник также приводит пять идей Маркса, которые воплотили в современном мире, а некоторые из них легли в основу трудового законодательства разных стран.
- Дети должны учиться в школе, а не работать
- У людей должно быть свободное время, и они сами могли решать, что с ним делать
- От работы нужно получать удовольствие
- Люди должны стремиться к переменам
- Маркс также предупреждал о сближении государства и большого бизнеса и призывал присматривать за СМИ
Работу над своей самой известной книгой "Капитал", написанной в соавторстве с Фридрихом Энгельсом, Маркс начал в 1863 году. В 1867 году вышел первый том "Капитала". Второй и третий тома, над которыми Маркс трудился до конца жизни, Энгельс опубликовал уже после его смерти.
С именем Маркса связана разработка на основе творческого осмысления накопленных к XIX столетию прогрессивных доктрин, строго научного анализа особенностей развития исторических, экономических и иных процессов целостной теории, указавшей всему человечеству дорогу в достойное будущее, к освобождению людей труда от эксплуатации и от бесправия", - пишет сайт КПРФ.
В информации приводится любопытный факт: в 2008 году, когда вся планета оказалась охваченной финансово-экономическим кризисом, в "развитых" странах наблюдалось увеличение спроса на труды Карла Маркса.
Дело дошло до того, что даже часть представителей мировой "элиты" стала заявлять об исчерпанности буржуазного строя. За последние годы из уст высокопоставленных государственных руководителей ряда капиталистических стран тоже звучали аналогичные признания", - констатирует источник.
Карл Маркс не только был крупным теоретиком, но и занимался активной общественной деятельностью. В 1864 году он выступил в роли организатора международного товарищества рабочих, которое впоследствии было названо Первым Интернационалом и оказало огромное влияние на рабочее и социалистическое движение.
В последние годы Маркс активно участвовал в создании пролетарских партий. Умер создатель марксизма 14 марта 1883 года в Лондоне, похоронили его на Хайгетском кладбище.
01.05.2024, 07:48 106676
Международный день солидарности трудящихся: как отмечали 1 Мая в СССР
Фото: sputnik.kz
Рассказать друзьям
1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник - День труда (Праздник Весны и Труда), который изначально носил название День международной солидарности трудящихся, сообщает Calend.ru.
1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией.
В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах.
Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой классовой борьбы, имел "политическую окраску" и отмечался демонстрациями, украшенными портретами политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, призывами, плакатами и диаграммами о достижениях в той или иной отрасли народного хозяйства, науки, культуры. Но постепенно этот контекст терялся.
Сегодня праздник отмечается в более чем 140 странах и территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая. Для ряда стран традиция собирать людей под знамена профсоюзов еще сохранилась, но в большинстве государств это все же не политический праздник, а именно День труда, яркий весенний праздник, когда организуются народные гуляния, выступления артистов, ярмарки, мирные шествия и множество увеселительных мероприятий. А для кого-то это просто еще один выходной, в течение которого можно отдохнуть или провести время с семьей.
С 1918-го в РСФСР 1 мая праздновали День Интернационала. В первые годы становления новой страны это был выходной день, когда проходили шествия физкультурников и рабочих с различными политическими лозунгами. В 1928-м количество выходных дней увеличили - нерабочими стали 1 и 2 мая, сообщает РБК.
Власти Советского Союза полагали, что праздник побудит рабочих Европы и США объединиться против капитализма. В СССР и странах Восточного блока 1 мая отмечали громкими военными парадами, в которых участвовали высшие должностные лица правительства и партии.
В 1933 году появилась еще одна традиция празднования Первомая в СССР - воздушные парады. Именно 1 мая миру показали самолет "Максим Горький", И-16 и другие достижения советской авиапромышленности. Майские парады (за исключением периода Великой Отечественной войны) проводили вплоть до 1968-го.
В 1970-х в СССР 1 и 2 мая переименовали в День международной солидарности трудящихся. На смену военным парадам пришли более массовые шествия рабочих с флагами и транспарантами. Один из самых знаменитых первомайских лозунгов "Мир! Труд! Май!" - измененная строка из стихотворения Маяковского "Солнечный флаг".
Поскольку в СССР было два официальных выходных ко Дню труда, советские граждане успевали поучаствовать и в шествии, и в так называемых маёвках. Если в дореволюционной Российской империи это были нелегальные собрания рабочих, то после слово чаще стали использовать для обозначения пикника с шашлыками.
Постепенно День международной солидарности трудящихся терял свое изначальное значение и становился просто дополнительным выходным в году. Последняя официальная первомайская демонстрация в СССР прошла 1 мая 1990 года.
Постепенно День международной солидарности трудящихся терял свое изначальное значение и становился просто дополнительным выходным в году. Последняя официальная первомайская демонстрация в СССР прошла 1 мая 1990 года.
Сегодня в Казахстане 1 мая - День единства народа нашей страны.
30.04.2024, 15:09 109641
30 апреля 1945 года - водружено Знамя Победы над Рейхстагом
Фото: dosaaf.ru
Рассказать друзьям
30 апреля 1945 года, 1409-й день войны, активным ходом шла Берлинская операция. Интенсивная подготовка к штурму Рейхстага началась накануне - 29 апреля. Парламент, помимо прочего, являлся еще и одним из центральных опорных пунктов в системе обороны Берлина. Здание Рейхстага с трех сторон было окружено рекой Шпрее. Все подходы к зданию беспрепятственно простреливались всеми видами оружия, что идеально для ведения круговой обороны. Гарнизон Рейхстага насчитывал от 1 до 3 тысячи солдат и офицеров, среди которых были вооруженные эсэсовцы, солдаты фольксштурма, летчики, артиллеристы и курсанты. Немцы основательно подготовились к штурму: все окна были заделаны и превращены в узкие амбразуры. Здание было опоясано несколькими рядами траншей, соединенных с подвалами. Одним словом, оборона Рейхстага была очень серьезной, он представлял собой настоящую крепость.
29 апреля подразделения 525-го стрелкового полка форсировали Шпрее. Утром того же дня с интенсивной артподготовки начались бои за так называемый дом Гиммлера. К 4 часам 30 минутам 30 апреля яростное сопротивление гитлеровцев было сломлено, здание министерства было полностью очищено от врага. Путь на Рейхстаг был свободен, сообщает mgri.ru.
Поскольку взятие Рейхстага имело политическое, военное и историческое значение, военный совет передал всем стрелковым дивизиям армии красные знамена. В штурме принимало участие множество подразделений, каждое из которых имело собственное Красное Знамя.
Первая попытка взять здание парламента с ходу успехом не увенчалась. Для проведения штурма к Рейхстагу были подтянуты артиллерия (в том числе и реактивная) и танки. Артподготовка штурма началась в 13:00. Артиллерийский огонь прямой наводкой вели более сотни орудий. После проведения артподготовки началась первая волна штурма, однако наступление забуксовало - немцы ответили шквальным огнем.
В 18:00 начался второй штурм. В атаку пошли бойцы батальонов С.А. Неустроева В.И. Давыдова и К.Я. Самсонова. И вот, то тут, то там на изрешеченном осколками снарядов здании Рейхстага начали появляться импровизированные красные флажки.
Однако гитлеровцы продолжали контролировать верхние этажи здания, в слепой безнадежной ярости поливая наступающих бойцов шквальным огнем. Замурованный центральный вход в здание также не стал для воодушевленных советских солдат серьезным препятствием. По некоторым свидетельствам, кирпичная кладка, закрывавшая вход, была проломлена тараном. Так или иначе, советские бойцы ворвались в здание, начались схватки за каждое помещение. Несмотря на звериное сопротивление нацистов, советские бойцы быстро овладели первым этажом здания. Часть немцев отошли в подвальные помещения, многие успели бежать на верхние этажи.
Штурм здания осложняло и то, что оно пылало. Горело все - помимо гранат, широко применявшихся с обеих сторон, штурмующие начали применять огнеметы. Постепенно сопротивление немцев сошло на нет, и советским бойцам удалось прорваться на крышу.
Штурмовое знамя №5 Военного совета 3-й ударной армии было поручено водрузить разведчикам М.А. Егорову и М.В. Кантария. При поддержке группы бойцов, возглавляемых лейтенантом А.Б. Берестом, и роты И.Я. Сьянова Егоров и Кантария достигли крыши здания. Ровно в 21 час 50 минут 30 апреля 1945 года над Рейхстагом было водружено Знамя Победы. За героизм и умелое руководство боем В.И. Давыдов, С.А. Неустроев, К.Я. Самсонов, М.А. Егоров и М.В. Кантария получили звезды Героев Советского Союза.
22.04.2024, 11:12 132956
154 года исполняется со дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина
Фото: gazeta.ru
Рассказать друзьям
Сегодня, 22 апреля 2024 года, исполняется 154 года со дня рождения революционера, основателя партии большевиков и советского государства, теоретика марксизма и вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина.
Будущий вождь мирового пролетариата появился на свет в 1870 году в семье инспектора народных училищ Симбирской губернии Ильи Николаевича Ульянова, сообщает historyrussia.org.
Тот был сыном бывшего крепостного крестьянина, но сам дослужился до чина действительного статского советника, что давало право на потомственное дворянство. Детство Ленина было счастливым: большая любящая семья, игры и, конечно, книги - в пять лет Володя Ульянов уже бегло читал. Поступив в Симбирскую гимназию, во всем, что касалось учебы, был неизменно на голову выше сверстников.
Вот что пишет одноклассник Володи Ульянова А. Н. Наумов, будущий министр царского правительства:
Способности он имел совершенно исключительные, обладал огромной памятью, отличался ненасытной научной любознательностью и необычайной работоспособностью… Воистину, это была ходячая энциклопедия… Он пользовался среди всех его товарищей большим уважением и деловым авторитетом, но… нельзя сказать, чтобы его любили, скорее - ценили… В классе ощущалось его умственное и трудовое превосходство… хотя… сам Ульянов никогда его не выказывал и не подчеркивал".
Ирония судьбы: директором гимназии, в которой учился молодой Ульянов, был Ф. М. Керенский - отец будущего непримиримого оппонента Ленина. Именно он рекомендовал прилежного Володю Ульянова для поступления в Казанский университет.
Ни в гимназии, ни вне ее, - писал Керенский, - не было замечено за Ульяновым ни одного случая, когда бы он словом или делом вызвал в начальствующих и преподавателях… непохвальное о себе мнение".
Все прочили Владимиру Ульянову блестящее будущее на государственной службе. Никаких определенных политических убеждений у него тогда еще не было. В 1887 году он поступает на юридический факультет, однако спустя несколько месяцев его отчисляют за участие в студенческих беспорядках. Причиной столь резкого поворота стала казнь родного брата Александра, осужденного за подготовку покушения на царя. Для всей семьи это был, говоря современным языком, шок: никто до последнего не знал о революционных взглядах старшего брат, мать - Мария Александровна - писала прошение императору с просьбой о помиловании. Но приговор привели в исполнение в мае того же года.
Сам Владимир Ульянов с тех пор тоже под надзором полиции. Он все больше проникается революционными идеями, несколько лет после отчисления штудирует "прогрессивные" журналы и труды Чернышевского - они оказали на него решающее влияние. Впрочем, скоро жизнь, казалось бы, вернулась в привычное русло: в 1891 году Ульянов экстерном окончил юридический факультет Петербургского университета, потом работал в Самаре помощником присяжного поверенного. А в 1893 году переехал в Санкт-Петербург, где вступил в марксистский кружок студентов Технологического института.
Спустя два года, в мае 1895-го Владимир Ульянов впервые отправился за границу, где встретился с крупнейшими деятелями международного рабочего движения. По возвращении он объединил существовавшие на тот момент разрозненные марксистские кружки в "Союз борьбы за освобождение рабочего класса", главной целью которого стало свержение самодержавия. И хотя деятельность "союза…" вскоре была прервана, но именно с того момента начался путь к революции 1917 года.
Кстати, Глеб Кржижановский так писал о Крупской:
Владимир Ильич мог найти красивее женщину, вот и моя Зина была красивая, но умнее, чем Надежда Константиновна, преданнее делу, чем она, у нас не было…"
В начале XX века революционная активность набирает обороты, хотя сам Ульянов после ссылки уезжает за границу. Чтобы наладить связи между социал-демократическими кружками, решено было выпускать политическую рабочую общероссийскую газету. Однако в России это было невозможно. В 1901 году "Искра" начала печататься в Швейцарии. В ее редакцию входили Георгий Плеханов, Павел Аксельрод, Вера Засулич, Владимир Ульянов, Юлий Мартов и Александр Потресов.
В 1905 - 1907 годах Ленин находился в Швейцарии, но продолжал активно сотрудничать с русскими революционерами. На короткий срок он нелегально возвратился в Петербург, чтобы руководить революционным движением, однако вскоре вновь уехал за границу.
В начале Первой мировой войны, находясь на территории Австро-Венгрии, Ленин был арестован по подозрению в шпионаже в пользу Российского правительства. Впрочем, вскоре был освобожден - благодаря участию австрийских социал-демократов. После этого он уехал в Швейцарию, где выдвинул лозунг о превращении грабительской империалистической войны в войну гражданскую.
В следующий раз Ленин возвратился в Россию уже после Февральской революции. На следующий день после прибытия в Петроград он выступил со своими знаменитыми "Апрельскими тезисами", в которых изложил программу перехода от буржуазно-демократической революции к социалистической, а также призвал к свержению временного правительства.
Приехав только 3 апреля ночью в Петроград, я мог, конечно, лишь от своего имени и с оговорками относительно недостаточной подготовленности выступить на собрании 4 апреля с докладом о задачах революционного пролетариата", - говорил Ленин на собрании партий большевиков, меньшевиков и демократов в Таврическом дворце.
В октябре 1917 года, после государственного переворота и свержения самодержавия, власть в стране полностью перешла к советам. В ходе последовавшей Гражданской войны Ленин стал главным идеологом политики "военного коммунизма": он одобрил создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Ленин активно проводил политику красного террора, массовые расстрелы и ссылки любых "неблагонадежных" стали нормой борьбы за укрепление власти. Любые восстания жестоко подавлялись.
Этот курс был прекращен лишь тогда, когда стало очевидно: победу одержали красные. В 1921 году "военный коммунизм" был отменен, а продовольственная разверстка была заменена продовольственным налогом. Ленин провозгласил так называемую новую экономическую политику, которая разрешила частную свободную торговлю. Одновременно шла работа по электрификации страны.
В 1922 году здоровье Ленина пошатнулось. В мае и декабре 1922 года вождь перенес два инсульта. Впрочем, он успел сделать главное - официально создать новую страну - Союз Советских социалистических Республик. 29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов советов РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР был подписан договор об образовании СССР. Этот документ был утвержден днем позже - 30 декабря 1922 года на I Всесоюзном съезде советов.
Третий инсульт, который Ленин перенес уже спустя несколько месяцев, сделал его фактически недееспособным. Примерно через год он скончался в своей резиденции в Горках.
27 января 1924 года, после пятидневного прощания, гроб с забальзамированным телом Ленина перенесли в Мавзолей на Красную площадь.
Читаемое
06.06.2024, 09:03Назначен вице-министр труда и социальной защиты населения 06.06.2024, 08:49Нарушающих скоростной режим водителей inDrive и "Яндекс Go" могут отстранить от выполнения заказов - Минтранспорта54226Нарушающих скоростной режим водителей inDrive и "Яндекс Go" могут отстранить от выполнения заказов - Минтранспорта 06.06.2024, 09:4051706Депутат мажилиса раскритиковал работу правительства по планированию бюджета 06.06.2024, 11:2047786Военные учения "Ирбис-2024" с участием казахстанских десантников проходят в Таджикистане 06.06.2024, 11:0945811Сорок пять ЖК оказались в черном списке в Алматы 31.05.2024, 11:08211601Землетрясение силой 2 балла ощутили жители Кордая 31.05.2024, 20:36195366На дороге Атырау - Тандай - Ергалиев убирают защитные дамбы 01.06.2024, 09:46184191В Павлодарской области спустя три недели нашли тело утонувшего капитана судна 01.06.2024, 19:05178691В Жетысуской области произошла утечка серной кислоты из вагона-цистерны 02.06.2024, 14:07152746В Стамбуле обрушился многоэтажный жилой дом 22.05.2024, 16:05343611Заболеваемость сахарным диабетом стремительно растет в Казахстане 16.05.2024, 16:15319401В Алматы сносят нелегально построенные магазин и столовую 22.05.2024, 15:23Благотворительный фонд "Халык" и Halyk Bank начали выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнений310836Благотворительный фонд "Халык" и Halyk Bank начали выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнений 20.05.2024, 20:03301741Движение по трассе Атырау - Индер закрывают 20.05.2024, 18:58294931Защитные дамбы строят на трассе Атырау - Индер
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Эра космоса в мировой истории началась с подвига Юрия Гагарина. В Алматы в честь первого космонавта назван проспект. Считаете ли Вы необходимым любое переименование проспекта Гагарина?