День русского языка отмечают сегодня в мире

В октябре 1917 года, после государственного переворота и свержения самодержавия, власть в стране полностью перешла к советам

Фото: gazeta.ru

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Сегодня, 22 апреля 2024 года, исполняется 154 года со дня рождения революционера, основателя партии большевиков и советского государства, теоретика марксизма и вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина.





Будущий вождь мирового пролетариата появился на свет в 1870 году в семье инспектора народных училищ Симбирской губернии Ильи Николаевича Ульянова, сообщает historyrussia.org.





Тот был сыном бывшего крепостного крестьянина, но сам дослужился до чина действительного статского советника, что давало право на потомственное дворянство. Детство Ленина было счастливым: большая любящая семья, игры и, конечно, книги - в пять лет Володя Ульянов уже бегло читал. Поступив в Симбирскую гимназию, во всем, что касалось учебы, был неизменно на голову выше сверстников.





Вот что пишет одноклассник Володи Ульянова А. Н. Наумов, будущий министр царского правительства:





Способности он имел совершенно исключительные, обладал огромной памятью, отличался ненасытной научной любознательностью и необычайной работоспособностью… Воистину, это была ходячая энциклопедия… Он пользовался среди всех его товарищей большим уважением и деловым авторитетом, но… нельзя сказать, чтобы его любили, скорее - ценили… В классе ощущалось его умственное и трудовое превосходство… хотя… сам Ульянов никогда его не выказывал и не подчеркивал".





Фото: wikipedia.org





Ирония судьбы: директором гимназии, в которой учился молодой Ульянов, был Ф. М. Керенский - отец будущего непримиримого оппонента Ленина. Именно он рекомендовал прилежного Володю Ульянова для поступления в Казанский университет.





Ни в гимназии, ни вне ее, - писал Керенский, - не было замечено за Ульяновым ни одного случая, когда бы он словом или делом вызвал в начальствующих и преподавателях… непохвальное о себе мнение".





Все прочили Владимиру Ульянову блестящее будущее на государственной службе. Никаких определенных политических убеждений у него тогда еще не было. В 1887 году он поступает на юридический факультет, однако спустя несколько месяцев его отчисляют за участие в студенческих беспорядках. Причиной столь резкого поворота стала казнь родного брата Александра, осужденного за подготовку покушения на царя. Для всей семьи это был, говоря современным языком, шок: никто до последнего не знал о революционных взглядах старшего брат, мать - Мария Александровна - писала прошение императору с просьбой о помиловании. Но приговор привели в исполнение в мае того же года.





Сам Владимир Ульянов с тех пор тоже под надзором полиции. Он все больше проникается революционными идеями, несколько лет после отчисления штудирует "прогрессивные" журналы и труды Чернышевского - они оказали на него решающее влияние. Впрочем, скоро жизнь, казалось бы, вернулась в привычное русло: в 1891 году Ульянов экстерном окончил юридический факультет Петербургского университета, потом работал в Самаре помощником присяжного поверенного. А в 1893 году переехал в Санкт-Петербург, где вступил в марксистский кружок студентов Технологического института.





Спустя два года, в мае 1895-го Владимир Ульянов впервые отправился за границу, где встретился с крупнейшими деятелями международного рабочего движения. По возвращении он объединил существовавшие на тот момент разрозненные марксистские кружки в "Союз борьбы за освобождение рабочего класса", главной целью которого стало свержение самодержавия. И хотя деятельность "союза…" вскоре была прервана, но именно с того момента начался путь к революции 1917 года.





Фото: wikipedia.org





Кстати, Глеб Кржижановский так писал о Крупской:





Владимир Ильич мог найти красивее женщину, вот и моя Зина была красивая, но умнее, чем Надежда Константиновна, преданнее делу, чем она, у нас не было…"





В начале XX века революционная активность набирает обороты, хотя сам Ульянов после ссылки уезжает за границу. Чтобы наладить связи между социал-демократическими кружками, решено было выпускать политическую рабочую общероссийскую газету. Однако в России это было невозможно. В 1901 году "Искра" начала печататься в Швейцарии. В ее редакцию входили Георгий Плеханов, Павел Аксельрод, Вера Засулич, Владимир Ульянов, Юлий Мартов и Александр Потресов.





В 1905 - 1907 годах Ленин находился в Швейцарии, но продолжал активно сотрудничать с русскими революционерами. На короткий срок он нелегально возвратился в Петербург, чтобы руководить революционным движением, однако вскоре вновь уехал за границу.





В начале Первой мировой войны, находясь на территории Австро-Венгрии, Ленин был арестован по подозрению в шпионаже в пользу Российского правительства. Впрочем, вскоре был освобожден - благодаря участию австрийских социал-демократов. После этого он уехал в Швейцарию, где выдвинул лозунг о превращении грабительской империалистической войны в войну гражданскую.





Фото: wikipedia.org





В следующий раз Ленин возвратился в Россию уже после Февральской революции. На следующий день после прибытия в Петроград он выступил со своими знаменитыми "Апрельскими тезисами", в которых изложил программу перехода от буржуазно-демократической революции к социалистической, а также призвал к свержению временного правительства.





Приехав только 3 апреля ночью в Петроград, я мог, конечно, лишь от своего имени и с оговорками относительно недостаточной подготовленности выступить на собрании 4 апреля с докладом о задачах революционного пролетариата", - говорил Ленин на собрании партий большевиков, меньшевиков и демократов в Таврическом дворце.









В октябре 1917 года, после государственного переворота и свержения самодержавия, власть в стране полностью перешла к советам. В ходе последовавшей Гражданской войны Ленин стал главным идеологом политики "военного коммунизма": он одобрил создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Ленин активно проводил политику красного террора, массовые расстрелы и ссылки любых "неблагонадежных" стали нормой борьбы за укрепление власти. Любые восстания жестоко подавлялись.





Этот курс был прекращен лишь тогда, когда стало очевидно: победу одержали красные. В 1921 году "военный коммунизм" был отменен, а продовольственная разверстка была заменена продовольственным налогом. Ленин провозгласил так называемую новую экономическую политику, которая разрешила частную свободную торговлю. Одновременно шла работа по электрификации страны.





Фото: wikipedia.org





В 1922 году здоровье Ленина пошатнулось. В мае и декабре 1922 года вождь перенес два инсульта. Впрочем, он успел сделать главное - официально создать новую страну - Союз Советских социалистических Республик. 29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов советов РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР был подписан договор об образовании СССР. Этот документ был утвержден днем позже - 30 декабря 1922 года на I Всесоюзном съезде советов.





Третий инсульт, который Ленин перенес уже спустя несколько месяцев, сделал его фактически недееспособным. Примерно через год он скончался в своей резиденции в Горках.





27 января 1924 года, после пятидневного прощания, гроб с забальзамированным телом Ленина перенесли в Мавзолей на Красную площадь.