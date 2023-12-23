День зимнего солнцестояния - 2023: суть, традиции и приметы

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День зимнего солнцестояния ежегодно отмечается в конце декабря. Это особое природное явление считается началом астрономической зимы, которая длится несколько месяцев, пишет "Телеканал "78" на dzen.ru.





Что такое зимнее солнцестояние





Зимнее солнцестояние - своеобразное астрономическое событие, которое происходит каждый год. В определенный день Солнце достигает самой низкой точки. В момент, когда все происходит, ось вращения Земли наклонена наиболее сильно относительно светила, и в Северном полушарии наступает самый короткий день, а в Южном - самый длинный. Ко всему прочему это природное явление, которое сигнализирует о начале астрономической зимы, длящейся вплоть до весеннего равноденствия 20 марта.





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Когда день зимнего солнцестояния в 2023 году





Так как наступающий, 2024-й год будет високосным, то зимнее солнцестояние в Северном полушарии наступит 22 декабря. Астрономы вычислили, что в этот момент Солнце расположится на минимальной высоте.





Сколько длится день и ночь в зимнее солнцестояние





Зимнее солнцестояние в Северном полушарии отличается самым коротким днем и самой длинной ночью. 22 декабря 2023 года световой день продлится всего 6 часов 59 минут, а ночь - 17 часов. На северных территориях, что расположены за полярным кругом, наступит полярная ночь.





После зимнего солнцестояния дни постепенно станут длиннее. Многие представляют, что после 22 декабря световой день станет как летом, но это не так. К 1 января его продолжительность увеличится буквально на 6-7 минут.





Праздник зимнего солнцестояния





Празднование самого короткого дня в году так или иначе есть во всех культурах и религиях мира. Например, в древности скандинавы отмечали Йоль (сейчас этот праздник распространен у неоязычников), отмечает rbc-ru.turbopages.org.





Важной частью даты были жертвоприношения богам и другим сверхъестественным существам. Также в день зимнего солнцестояния и несколько дней после жгли полено. Со временем традиция видоизменилась: вместо сожжения полена стали готовить десерт в форме полена, так называемое Святочное полено.





Позже Йоль, как и многие другие языческие праздники, заменили христианские торжества. Черты и некоторые традиции Йоля перешли в Рождество. В современности западные христиане отмечают его 25 декабря, близко к дате зимнего солнцестояния.





Фото: wikipedia.org





На Руси зимнее солнцестояние чаще всего называли Спиридон-солнцеворот, так как в этот день (12 декабря по старому стилю) православная церковь вспоминала святого Спиридона. Также день был известен как "солноворот" или "поворот".





Еще до принятия христианства по горам и пригоркам в солнцеворот разжигали костры, приветствуя Солнце. Этот обычай в некоторых местностях сохранялся вплоть до начала XX века, однако в более поздние времена костры зимой начали разжигать уже в ночь под Рождество, Сочельник или даже Новый год.





На Спиридона-солнцеворота говорили, что зима поворачивает на мороз (то есть приближаются холода), а "медведь в берлоге поворачивается на другой бок". Также отмечали, что увеличивается солнечный день: "После солноворота хоть на воробьиный скок да прибудет дня".





Фото: wikipedia.org





Приметы в день зимнего солнцестояния



