22.12.2023, 08:12 6576
День зимнего солнцестояния - 2023: суть, традиции и приметы
Фото: Depositphotos
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День зимнего солнцестояния ежегодно отмечается в конце декабря. Это особое природное явление считается началом астрономической зимы, которая длится несколько месяцев, пишет "Телеканал "78" на dzen.ru.
Что такое зимнее солнцестояние
Зимнее солнцестояние - своеобразное астрономическое событие, которое происходит каждый год. В определенный день Солнце достигает самой низкой точки. В момент, когда все происходит, ось вращения Земли наклонена наиболее сильно относительно светила, и в Северном полушарии наступает самый короткий день, а в Южном - самый длинный. Ко всему прочему это природное явление, которое сигнализирует о начале астрономической зимы, длящейся вплоть до весеннего равноденствия 20 марта.
Когда день зимнего солнцестояния в 2023 году
Так как наступающий, 2024-й год будет високосным, то зимнее солнцестояние в Северном полушарии наступит 22 декабря. Астрономы вычислили, что в этот момент Солнце расположится на минимальной высоте.
Сколько длится день и ночь в зимнее солнцестояние
Зимнее солнцестояние в Северном полушарии отличается самым коротким днем и самой длинной ночью. 22 декабря 2023 года световой день продлится всего 6 часов 59 минут, а ночь - 17 часов. На северных территориях, что расположены за полярным кругом, наступит полярная ночь.
После зимнего солнцестояния дни постепенно станут длиннее. Многие представляют, что после 22 декабря световой день станет как летом, но это не так. К 1 января его продолжительность увеличится буквально на 6-7 минут.
Праздник зимнего солнцестояния
Празднование самого короткого дня в году так или иначе есть во всех культурах и религиях мира. Например, в древности скандинавы отмечали Йоль (сейчас этот праздник распространен у неоязычников), отмечает rbc-ru.turbopages.org.
Важной частью даты были жертвоприношения богам и другим сверхъестественным существам. Также в день зимнего солнцестояния и несколько дней после жгли полено. Со временем традиция видоизменилась: вместо сожжения полена стали готовить десерт в форме полена, так называемое Святочное полено.
Позже Йоль, как и многие другие языческие праздники, заменили христианские торжества. Черты и некоторые традиции Йоля перешли в Рождество. В современности западные христиане отмечают его 25 декабря, близко к дате зимнего солнцестояния.
На Руси зимнее солнцестояние чаще всего называли Спиридон-солнцеворот, так как в этот день (12 декабря по старому стилю) православная церковь вспоминала святого Спиридона. Также день был известен как "солноворот" или "поворот".
Еще до принятия христианства по горам и пригоркам в солнцеворот разжигали костры, приветствуя Солнце. Этот обычай в некоторых местностях сохранялся вплоть до начала XX века, однако в более поздние времена костры зимой начали разжигать уже в ночь под Рождество, Сочельник или даже Новый год.
На Спиридона-солнцеворота говорили, что зима поворачивает на мороз (то есть приближаются холода), а "медведь в берлоге поворачивается на другой бок". Также отмечали, что увеличивается солнечный день: "После солноворота хоть на воробьиный скок да прибудет дня".
Приметы в день зимнего солнцестояния
- С какой стороны подует на Спиридона ветер, с той и будет дуть он "до сорока мучеников" (День памяти сорока Севастийских мучеников, день весеннего равноденствия).
- Если зима ходит в этот день по полю, то за ней вереницами пойдут метели.
- Если Солнце "играет-пляшет своими лучами", то быть ясным дням на Святках (12 дней Рождества, в православной традиции - с 6 по 19 января).
- Если будет на деревьях иней, то Святки придут и ясными, и теплыми.
- Если в этот день цена упадет на хлеб, то потом цена еще снизится.
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08.12.2023, 22:21 31006
Период распада: последний декабрь Союза. 8 декабря 1991 года
Фото: dzen.ru
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8 декабря 1991 года на встрече глав России, Украины и Белоруссии было заключено соглашение о создании СНГ. По сути, стороны объявили о прекращении существования Советского Союза, официально объявят две с половиной недели спустя, сообщает РБК.
Союз к началу декабря 1991 года
17 марта. В СССР прошел референдум о сохранении Союза. При явке в 79,5% (148,5 млн человек) единое государство поддержали 76,4% проголосовавших.
Март-август. Идет так называемый Новоогаревский процесс, в ходе которого идет работа над новым союзным договором, который должен заменить действующий, принятый в 1922 году. Нарастает противостояние союзного центра (президент СССР Михаил Горбачев) с руководством России (президент Борис Ельцин).
19-22 августа. Августовский путч - неудачная попытка госпереворота - произошел в Москве. В его результате резко ослабели позиции Горбачева, а подписание союзного договора, намеченное на 20 августа, было сорвано.
Август-ноябрь. Большинство союзных республик заявляют о своей независимости и объявляют даты президентских выборов.
Начало декабря. Лидеры Украины, Белоруссии и России анонсировали встречу в Минске, на которой стороны должны обсудить вопросы отношений между республиками. Президент СССР Михаил Горбачев активно призывает стороны как можно скорее подписать новый союзный договор.
Беловежское соглашение
Трое глав союзных республик: Борис Ельцин (РСФСР), Леонид Кравчук (Украинская ССР) и Станислав Шушкевич (Белорусская ССР) собрались в белорусском городке Вискули 7 декабря 1991 года. Днем позже именно в ходе этой встречи был подписан документ под названием "Соглашение о создании Содружества независимых государств", больше известный как Беловежские соглашения, в котором стороны заявляли о том, что "Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование".
Совместную работу над проектом документа начали три президента, позже к ним присоединились первый зампред российского правительства Геннадий Бурбулис, председатель белорусского кабинета министров Вячеслав Кебич и премьер-министр Украины Витольд Фокин. По словам Шушкевича, для начала стороны договорились о концептуальных вещах: СССР де-факто распался, этот процесс неконтролируем, три республики должны сохранить военную связку.
Мы сошлись на том, что это нужно оформить официальным документом, и дали поручения рабочей группе, в которую входили представители от каждой стороны. И было сказано: за ночь - сделать", - говорил Шушкевич в интервью "Огоньку".
Российская сторона занималась только теми параграфами, которые имели политические цели. Их не волновало, что мы напишем по экономическим вопросам. Поэтому экономическую часть создавали мы с Фокиным... Больше всего обсуждалась судьба президента Горбачева, как быть с государствами, которые не участвуют в совещании, схема внешнеполитической деятельности и схема обороны страны". Из воспоминаний главы кабинета министров Белоруссии Вячеслава Кебича.
Тот же Кебич позднее опровергал ставшей народной легенду о том, что работа над текстом Беловежских соглашений сопровождалась большим количеством выпитого спиртного. "Во время работы, когда получалось сформулировать особенно сильную фразу, мне давали задание: иди налей по рюмке шампанского. Крепленые и крепкие напитки, когда мы работали, вообще не употребляли. Только потом, когда уже все закончилось", - вспоминал он.
Окончания работы группы с нетерпением ожидали представители прессы. По словам белорусского журналиста Якова Алексейчика, работников СМИ поселили в сельской неотапливаемой гостинице в деревне Каменюки на окраине Беловежской пущи. "Мы там чуть богу душу не отдали за ночь... Журналисты ходили голодные и холодные. После 13 часов в фойе внесли белые столы и нам сказали: будут подписывать какой-то документ", - вспоминал Алексейчик.
После того как работа над текстом соглашения была закончена, президенты трех стран договорились о том, что в известность должны быть поставлены президенты СССР и США. По воспоминаниям Шушкевича, Горбачеву пришлось сообщать ему, а Бушу должен был позвонить Ельцин.
Реакция в Кремле
В момент подписания соглашения между Ельциным, Шушкевичем и Кравчуком президент СССР Михаил Горбачев давал интервью украинскому телевидению, в котором рассуждал о необходимости сохранить Союз, аргументируя свои слова тем, что в этом заинтересован сам многонациональный народ.
Я получаю на этот счет очень много информации. Месяц назад был опрос в Киеве, в Москве, в Ленинграде, в Красноярске, в Алма-Ате, в Новосибирске, кажется. Данные известны. Сейчас почти в тех же местах провели новый опрос. И вот: в Москве 80% высказались за сохранение Союза, естественно, обновленного, нового. В Киеве - 64% опрошенных, в Алма-Ате - 72%", - говорил Горбачев.
В тот момент, когда в Белоруссии главы трех республик подписывали договор, фактически ставящий точку в существовании Советского Союза, Горбачев говорил, что децентрализация власти в СССР не даст никакого положительного эффекта и лишь распылит управленческую бюрократию на уровень руководства республик.
Ну что мы глупее всех? В Испании, в Мадриде, Буш, король Хуан Карлос, Гонсалес три часа убеждали в необходимости сохранить Союз. Это поразительно. До чего же мы дожили... Валенса, президент Польши, призывал по нашему телевидению поддержать Горбачева в его стремлении сохранить Союз, не делить страну... Иначе развал. И все погибнем в этом развале", - говорил Горбачев.
Фрагменты интервью Горбачева вышли в эфир по московскому и киевскому телевидению, но текст этой беседы не появился ни в одной из газет.
Полночь. Только что радио принесло весть: Ельцин, Кравчук, Шушкевич объявили о прекращении существования Советского Союза как субъекта международного права, о недействительности всех законов, относящихся к нему как государству. Договорились, как совместно финансировать оборону... Об экономическом механизме договорятся в течение декабря.
Перед тем я полтора часа слушал записанное вчера интервью М. С. [Горбачева] (по украинскому ТВ), где он яростно и страстно доказывал, что "разойтись" невозможно и что отказ от Союза - гибель для всех. Интервьюеру-украинцу слова не давал вставить... Обещал через головы "этих новоявленных политиков, возникших за два года" обратиться к народу, и будто у него есть еще "средства, о которых он сейчас говорить не будет". Словом, с этого момента я живу в другом государстве - России, и я в ней уже фактически безработный". Анатолий Черняев, "Дневник помощника президента СССР"
Реакция прессы
Президенты трех славянских республик подвели черту под существованием Советского Союза, рожденного большевистской революцией. Решающее значение будет иметь заседание Госсовета 9 декабря, которое в свете последних событий может принять самый драматический оборот. Главный вопрос - как отреагирует Михаил Горбачев на "политическую бомбу", заложенную под него Ельциным, Кравчуком и Шушкевичем" (France Presse).
Россия, Украина и Беларусь, договорившись о создании нового содружества государств, готовятся к столкновению с лишенным власти и униженным Горбачевым, которое должно произойти на Госсовете" (Reuters).
Горбачев был отстранен от власти в результате бескровного переворота" (Daily Express).
Отчаянная попытка советского президента построить новый Союз закончилась провалом" (Associated Press).
День 8 декабря в 1991 году пришелся на воскресенье, поэтому советские медиа отреагировали на новости из Белоруссии лишь на следующий день.
05.12.2023, 16:24 41586
Заявление министров иностранных дел государств - членов ОДКБ об общих подходах к обеспечению безопасности евразийского пространства
Фото: Акорда
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22 ноября 2023 года, Минск
Министры иностранных дел государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности
- отмечают стремительный характер происходящих в мире перемен, глубокую трансформацию международной архитектуры, необратимость тенденции становления многополярного миропорядка, ускорение процессов в этом направлении;
- с сожалением констатируют повышение роли фактора силы в международных отношениях и расширение конфликтного пространства. Дестабилизирующие наращивание и модернизация наступательных военных потенциалов, разрушение системы договоров в сфере контроля над вооружениями, провокационные действия подрывают глобальную стабильность, наносят ущерб международной и региональной безопасности;
- убеждены, что судьбы народов всех стран взаимосвязаны, ни одно государство не должно обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других государств. В этой связи они выражают обеспокоенность вызовами в сфере международной и региональной безопасности, включая кризис системы европейской безопасности;
- отмечают, что возникшие на фоне региональных и международных противоречий новые геополитические реалии и ускорение становления многополярного мира подчеркивают востребованность формирования устойчивой системы безопасности на евразийском пространстве. Исходя из принципа неделимости безопасности в глобальном и региональном аспектах, государства - члены Организации Договора о коллективной безопасности открыты к совместным действиям по формированию архитектуры безопасности со всеми заинтересованными государствами и межгосударственными объединениями в соответствии с целями и принципами Устава ООН;
- выражают свою заинтересованность в укреплении атмосферы добрососедства, которая становится все более насущной для динамично развивающихся государств евразийского пространства, в обеспечении для них условий подлинного и прочного мира, гарантирующих защиту от любой угрозы их безопасности;
- заявляют о своем намерении укреплять координацию и взаимодействие с целью внести позитивный вклад в дело обеспечения безопасности, стабильности и мира на евразийском пространстве и развивать потенциал сотрудничества на этом направлении в рамках ОДКБ и с другими государствами и их объединениями;
- полагают также необходимым укреплять взаимодействие по совершенствованию общих механизмов по обеспечению безопасности на евразийском пространстве в интересах поддержания устойчивого мира и стабильности, недопущения углубления разделительных линий в регионе, конфликтов, военного присутствия внерегиональных игроков и создания угроз друг другу;
- призывают все государства мира строго соблюдать принцип суверенного равенства, независимо от уровня политического и экономического развития;
- обращаются ко всем странам с призывом придерживаться принципа неделимости безопасности в глобальном и региональном аспектах, стимулировать формирование более справедливого мироустройства, основанного на многообразии цивилизаций, балансе сил и интересов всех участников международного сообщества, минимизировать конфликтный потенциал в межгосударственных отношениях, обеспечивать всеобщую, комплексную, устойчивую безопасность, основанную на сотрудничестве, задействуя соответствующие международные механизмы.
15.11.2023, 08:21 81846
Национальной валюте Казахстана исполнилось 30 лет
Фото: telegram|nationalbankkz
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 15 ноября, в Казахстане отмечают 30-летие национальной валюты. Также сегодня отмечается профессиональный праздник работников финансовой системы страны, передает корреспондент агентства.
12 ноября 1993 года вышел указ первого президента РК Нурсултана Назарбаева о введении в обращение на территории страны с 15 ноября 1993 года национальной валюты - тенге.
В 1992 году была создана группа специалистов для разработки национальной валюты. В нее вошли дизайнеры Мендыбай Алин, Тимур Сулейменов, Агимсалы Дузельханов и Хайрулла Габжалилов. Разработка национальной валюты была проделана в довольно короткие сроки - за один год. Первый выпуск национальной валюты производился в Великобритании.
Также отметим, что на 15 ноября 1993 года тенге обменивали по курсу к рублю в соотношении 1 тенге к 500 рублям. Вместе с тенге появились и бумажные тиыны номиналом 1, 2, 5, 10, 20 и 50. Но уже к 1995 году из-за высокой инфляции и падения курса тенге к доллару тиыны вышли из обращения, информирует sputnik.kz.
Как сообщают казахстанские СМИ, к своему 30-летию казахстанский тенге со дня первых торгов на бирже обесценился в 100 раз.
По словам известного казахстанского экономиста Марата Абдурахманова, это связано с проводимой экономической политикой.
Тенге обесценился к доллару в 100 раз. Это факт. При этом если хлеб в ноябре 1993 года стоил 53 тиына, то сейчас стоит в среднем 200 тенге, и тогда получается, что тенге обесценился больше. Связано это с проводимой экономической политикой. Если в первые годы хоть существовали обоснования монетарной, социальной и фискальной политики, то сейчас мы их не видим. Как минимум на сайтах госорганов", - заявил он журналисту информационного агентства Kazakhstan Today.
Экономист подчеркнул, что такая политика и привела к текущей ситуации.
Между тем Национальный банк Казахстана сообщил, что с 15 ноября 2023 года выпускается в обращение юбилейная банкнота номиналом 10 000 тенге, посвященная 30-летию введения в обращение национальной валюты Республики Казахстан.
Банкнота имеет 19 защитных элементов. Дизайн с изображением монеты спроектирован на основе знака тенге - "₸" с использованием локально нанесенного голографического элемента. С обеих сторон банкноты также вписана "лента Мёбиуса" как символ бесконечного движения.
На лицевой стороне банкноты изображена карта Казахстана с регионами, оформленная в традиционном стиле с использованием элементов казахского орнамента. С оборотной стороны банкноты изображен общий контур карты Евразийского континента. На ней имеется магнитная 5-мм защитная нить и элемент спарк в виде знака "₸".
Также сегодня Национальный банк презентовал новую серию банкнот национальной валюты. Она основана на элементах "Сакского стиля" и отражает наследие страны - от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.
Новый банкнотный ряд поступит в обращение по мере изготовления. Первая банкнота обновленного дизайна номиналом 5000 тенге будет доступна уже к концу этого года.
Напомним, в Казахстане реализуется проект "Цифровой тенге". Цифровой тенге будет внедрен в 3 фазы в срок до конца 2025 года. В текущем году будет реализован первый этап.
Как отметили в Нацбанке, цифровой тенге не призван заменить наличные или безналичные деньги, он будет использоваться параллельно. Внедрение цифрового тенге позволит повысить доступность финансовых услуг, откроет новые возможности для создания инновационных финансовых продуктов, повысит эффективность государственных расходов, а также снизит издержки в трансграничных расчетах.
Создано два контура (направления развития) платформы цифрового тенге - опытно-промышленный и исследовательский (R&D).
В рамках опытно-промышленной эксплуатации реализуются базовые сценарии использования цифрового тенге как платежного средства, проводится интеграция с участниками финансового рынка и провайдерами финансовой инфраструктуры. Также внедряется механизм программируемых платежей с использованием смарт-контрактов. Этот контур предназначен для реализации основного функционала ЦТ и его последующей эксплуатации.
В рамках исследовательского контура осуществляется тестирование трансграничных расчетов в цифровых валютах центральных банков, взаимодействие с участниками рынка цифровых активов, рассматриваются возможности использования цифрового тенге в качестве расчетной инфраструктуры для токенизированных активов.
Сегодня в Алматы пойдет XI Конгресс финансистов Казахстана, где будут представлены итоги реализации I фазы проекта ЦТ. На мероприятии участниками будут рассмотрены вопросы денежно-кредитной политики в текущих условиях, макроэкономической стабильности и фискальной дисциплины, а также темы киберустойчивости финансового сектора и роли инноваций в глобальном изменении финансовых рынков.
10.11.2023, 08:21 110576
Вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем
Фото: Depositphotos
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Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики, подписанное 17 мая 2023 года в городе Сиане (КНР), вступает в силу с 10 ноября 2023 года, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Согласно статье 1 данного соглашения, граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей. При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.
В случае необходимости пребывания граждан более 30 дней нужно будет заранее оформить въездную визу соответствующей категории. Безвизовый режим не дает права на трудоустройство, учебу и миссионерскую деятельность", - отметили в МИД РК.
В министерстве отметили, что вышеуказанное соглашение не распространяется на посещение территории специальных административных районов КНР Гонконг и Макао. Граждане Казахстана могут посещать Гонконг без визы на срок, не превышающий 14 дней, для посещения Макао нужно оформить визу.
Казахстанцы могут посещать 34 страны без визы. Со списком этих стран можно ознакомиться по ссылке.
Ранее вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев назвал преимущества для рынка Казахстана от безвизового режима с Китаем.
07.11.2023, 03:03 116136
День Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года
Фото: livejournal.com
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Ежегодно 7 ноября отмечается День Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года, который имеет давнюю историю и знаком любому человеку, родившемуся и воспитанному в Советском Союзе. До 1991 года день 7 ноября был главным праздником СССР и носил название - День Великой Октябрьской социалистической революции.
В течение всей советской эпохи 7 ноября был "красным днем календаря", то есть государственным праздником, который отмечали не только особым цветом в ежедневнике, но и обязательными демонстрациями трудящихся, проходившими в каждом городе страны. История этого праздника закончилась с распадом Советского Союза.
В некоторых бывших республиках СССР он продолжает существовать и по сей день: в Кыргызстане 7 ноября остается выходным днем и государственным праздником (но поменял название), в Беларуси он отмечается как День Октябрьской революции.
В ночь с 7 на 8 ноября (по новому стилю, а по старом стилю это произошло с 25 на 26 октября) 1917 года в Петрограде произошло восстание. По сигналу, которым стал выстрел крейсера "Аврора", вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец, свергли временное правительство и провозгласили власть Советов, которая просуществовала в стране 73 года.
Октябрьская революция 1917 года положила начало коренному изменению государственного строя в России, а также многовековому укладу жизни народов, проживающих на территории страны. В результате стала меняться и политическая система мира. Появились государства, в основе внутренней политики которых лежали заботы об улучшении жизни широких масс. И речь здесь идет не только о странах Азии, а затем и Восточной Европы, ориентировавшихся на советскую модель. Революция дала сигнал всему капиталистическому миру о необходимости необратимых изменений в социальной сфере. Восстание в Петрограде в 1917 году, завершившееся социалистической революцией, предопределило все дальнейшее развитие человечества.
Историческая справка
7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года под руководством Военно-революционного комитета (ВРК) Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов началось вооруженное выступление рабочих, солдат городского гарнизона и матросов Балтийского флота. В тот же день в здании Смольного института, где размещались Петроградский совет и ВРК, был открыт II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, большинство участников которого были членами Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков) РСДРП и Партии левых социалистов-революционеров (левые эсеры).
В ночь на 8 ноября восставшие под руководством секретаря ВРК Петроградского совета Владимира Антонова-Овсеенко захватили Зимний дворец - резиденцию временного правительства Российской республики и арестовали его министров. Участники съезда одобрили свержение временного правительства, провозгласили установление в стране советской власти и сформировали новый высший орган государственного управления - Совет народных комиссаров во главе с лидером большевиков Владимиром Лениным (Ульяновым).
В советской стране с 1918 года праздновалась годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Поскольку в феврале 1918 года в России был введен григорианский календарь, первая же годовщина стала отмечаться 7 ноября. В этот день в Москве на Красной площади состоялся торжественный проход войск, была заложена традиция отмечать главный праздник советского государства ежегодным военным парадом (самым памятным стал парад 7 ноября 1941 года, участники которого прямо с площади уходили на фронт).
С 1927 года в соответствии с постановлением Президиума ЦИК СССР от 26 октября 1927 года праздник отмечался два дня - 7 и 8 ноября. Для миллионов людей в мире 7 ноября - символ торжества социальной справедливости, победы прогрессивных идей, подлинного народовластия и построения социализма.
По материалам ТАСС и информационных источников
03.11.2023, 19:53 128301
В Астане состоялся Х, юбилейный саммит Организации тюркских государств
Фото: Акорда
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В Астане 3 ноября прошел Х, юбилейный саммит Организации тюркских государств (ОТГ) под девизом "Тюркская цивилизация". Президенты стран - участниц ОТГ приняли решения по ключевым вопросам экономики, торговли, транспорта и таможни.
По словам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, странам - участницам Организации тюркских государств необходимо вывести политическое, экономическое и культурное взаимодействие на новый уровень. Он добавил, что главы государств исполняют волю предков, укрепляя сотрудничество тюркских стран.
Президент отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии Организации тюркских государств, и заявил, что председательство Казахстана в организации будет проходить под девизом "Тюркская эпоха!", или "TURKTIME!"
В этой формуле обозначены восемь приоритетов: традиции (Traditions), унификация (Unification), реформы (Reforms), знания (Knowledge), доверие (Trust), инвестиции (Investments), медиация (Mediation) и энергия (Energy). Эти приоритеты рассчитаны на краткосрочную и среднесрочную перспективы, охватывающие десятилетний период вплоть до 20-го саммита организации", - отметил президент.
Он также напомним, что на севере продолжается конфликт между Россией и Украиной, на Ближнем Востоке - между Израилем и Палестиной.
Сохраняется нестабильность в Афганистане. На Западе обостряется проблема нелегальной миграции. Сегодня жертвами противостояния становятся мирные жители сектора Газа, особенно дети и пожилые люди. Главная задача - обеспечение их безопасности. В этой связи я принял решение о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов", - заявил Токаев.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также призвал участников Организации тюркских государств продолжить оказывать гуманитарную помощь Афганистану на фоне снижения интереса в мире к проблемам в этой стране, сообщает РИА Новости.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Астане на саммите, заявил, что Европе нужна новая система безопасности, которая будет приемлема как для России, так и для Украины. Политик отметил: подход Брюсселя к войне Москвы и Киева потерпел "полный провал". Потому Евросоюзу нужен план "Б", который приведет к деэскалации, прекращению боевых действий и мирным переговорам.
Как сообщает ТАСС, Виктор Орбан также выразил уверенность, что "новая архитектура европейской безопасности будет включать в себя Турцию и это окажет (положительное) влияние на весь тюркский мир". "Без Турции не может быть безопасности в Европе", - заключил премьер.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что тюркским странам необходимо усиливать свое сотрудничество по всем вопросам, включая гуманитарные. По его мнению, языковой вопрос немаловажен в вопросе укрепления связей тюркских стран. Президент Турции также подчеркнул, что тюркские страны должны быть вместе, чтобы противостоять глобальным кризисам, сообщает "МИР 24".
Кроме этого, Эрдоган высказался о кризисе в Палестине и заявил, что Турция "будет выступать за мир в странах вне зависимости от вероисповедания людей".
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что организация имеет серьезный политический вес на международной арене. Он подчеркнул, что Азербайджан инвестировал более 20 миллиардов долларов в экономику тюркских государств. По его мнению, сотрудничество между странами должно покрывать более расширенные моменты. В частности, безопасность и оборону, сообщает BaigeNews.kz.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил объявить город Джалал-Абад центром тюркского мира в 2025 году. Как подчеркнул президент Кыргызстана, еще одна важная сфера экономического сотрудничества - создание благоприятных условий для союзов производителей и бизнесменов тюркских государств.
Он также выразил готовность принять следующий саммит Организации тюркских государств в 2024 году в Кыргызстане, сообщает МИА "Казинформ".
По итогам саммита главы государств поставили перед организацией ряд целей и задач. Был подписан ряд важных документов. Наряду с этим за значительный вклад в укрепление единства тюркского мира президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев награжден "Высшим орденом Тюркского мира".
Также на сайте Акорды был опубликован список документов, подписанных в ходе Х саммита Организации тюркских государств:
- Астанинский акт;
- Декларация Х Саммита Организации тюркских государств;
- Решение глав государств о награждении Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева "Высшим орденом Тюркского мира";
- Решение глав государств о присуждении статуса Финансовых центров тюркского мира;
- Решение о принятии новых флагов тюркских организаций сотрудничества;
- Решение глав государств о назначениях;
- Решение о предоставлении статуса наблюдателя Организации экономического сотрудничества в Организации тюркских государств;
- Решение об утверждении дня 6 февраля Днем памяти жертв катастрофы и солидарности Организации тюркских государств;
- Решение о Правилах управления бюджетом Секретариата Организации тюркских государств;
- Решение о разработке "Положения о Постоянных представителях Организации тюркских государств";
- Протокол о сотрудничестве между соответствующими учреждениями государств – членов Организации тюркских государств в области метрологии;
- Совместный План действий (дорожная карта) организации тюркских государств по реализации Программы транспортной связи на 2023-2027 годы.
- Совместный План действий (дорожная карта) организации тюркских государств по реализации Программы транспортной связи на 2023-2027 годы.
23.10.2023, 10:44 150571
Дипломатическим отношениям между Казахстаном и Россией исполнился 31 год
Фото: Depositphotos
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22 октября 1992 года был подписан протокол об обмене полномочными представительствами России и Казахстана. С этого момента началась история дипломатических отношений Казахстана и России как дружественных суверенных государств, сообщает ТАСС.
Особый уровень взаимопонимания установился между дружественными народами России и Казахстана, тесно связанными общей историей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства РФ в Казахстане по случаю 31-й годовщины со дня установления дипломатических отношений между странами.
22 октября мы вместе с казахстанскими друзьями отмечаем важную дату - День установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. За этот сравнительно небольшой срок была сформирована прочная правовая база наших двусторонних межгосударственных союзнических отношений и интеграционных связей", - говорится в сообщении.
В нем отмечено, что между Россией и Казахстаном поддерживаются неизменно интенсивные политические контакты как в двустороннем формате, так и в рамках сформировавшихся за последние десятилетия на евразийском пространстве международных организаций и интеграционных структур - ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, СВМДА.
Наши страны вносят весомый вклад в упрочение безопасности в Центрально-Азиатском и Каспийском регионах. Активно развивается наше торгово-экономическое, научно-техническое, культурно-гуманитарное и другие направления сотрудничества, в том числе и на межрегиональном уровне. Все это определяет особый уровень взаимопонимания между двумя дружественными народами, тесно связанными общей историей, многоплановыми контактами, близостью позиций и интересов на международной арене", - отмечается в сообщении посольства РФ в Казахстане.
Двустороннее взаимодействие в экономической сфере развивается на базе комплексной программы экономического сотрудничества между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан на 2021-2025 годы. Особое внимание уделяется реализации крупных совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и цифровизации. Объем товарооборота между двумя странами в 2022 году достиг рекордного уровня более 25 миллиардов долларов.
Казахстан и РФ: сотрудничество в экономике
- Россия входит в топ-5 стран мира по объему прямых иностранных инвестиций в Казахстан - $1,52 млрд
- За 17 лет РФ инвестировала в Казахстан более $20 млрд, а Казахстан в Россию - $6 млрд
- На Россию приходится 10,4 от всего казахстанского экспорта (3 место) и 34,7% от казахстанского импорта (1 место).
- Реализуются проекты в атомной энергетике - в том числе по производству обогащенного урана.
- Отдельно о сотрудничестве в нефтяной сфере. Казахстан заключил контракты на $8 млрд с российскими компаниями "Лукойл" и "Татнефть", а также с казахстанской "Урихтау Оперейтинг".️ Первые две займутся добычей углеводородов на месторождениях Каламкас-море, Хазар и Ауэзов, а также разведкой нефти и газа на участке Каратон подсолевой соответственно. Объем инвестиций только одного "Лукойла" в период с 2023 по 2029 год составит свыше $6 млрд.
- Казахстан для России - главный поставщик бериллия и металлического тантала, использующегося в оборонке и в создании микропроцессоров.
Осуществляется сотрудничество в космической, военной, военно-технической, культурной и гуманитарной областях. Россия и Казахстан совместно эксплуатируют космодром Байконур, откуда осуществляются запуски пилотируемых и беспилотных космических аппаратов. Две страны также сотрудничают в рамках соглашения о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны. В 2022 году было подписано Соглашение о продлении действия Договора о статусе и условиях пребывания Российского ракетного полка на территории Казахстана до 2027 года. В культурной и гуманитарной сфере реализуются различные программы по поддержке русского языка и культуры, обмену молодежью и студентами, развитию научного и образовательного сотрудничества.
18.10.2023, 11:00 161891
Си Цзиньпин: инициатива "Один пояс, один путь" за 10 лет обросла реальными проектами
Фото: Синьхуа
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил с программной речью на церемонии открытия третьего форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь" в Пекине.
В этом году исполняется 10 лет BRI. Инициатива направлена на укрепление политики, инфраструктуры, торговли, финансов и связей между людьми, придание нового импульса глобальной экономике, создание новых возможностей для глобального развития и создание новой платформы для международного экономического сотрудничества.
Сотрудничество "Один пояс, один путь" приносит плодотворные результаты. За последние 10 лет международное сотрудничество в рамках "Пояса и пути" сдвинулось с мертвой точки, быстро росло и принесло плодотворные результаты.
Сотрудничество распространилось от Евразийского континента до Африки и Латинской Америки, и более 150 стран и более 30 международных организаций подписали документы о сотрудничестве.
Планы "Пояса и пути" превратились в реальные проекты. За последние 10 лет сотрудничество в рамках "Пояса и пути" продвинулось от "набросков плана" к "заполнению деталей", и чертежи превратились в реальные проекты. Было запущено большое количество фирменных проектов и "небольших, но умных" программ, ориентированных на людей.
Были заложены важные руководящие принципы для высококачественного сотрудничества в рамках "Пояса и пути", которые включают принцип "совместного планирования, совместного строительства и совместного получения выгод", философию открытого, экологичного и чистого сотрудничества, а также цель достижения высоких стандартов, ориентированных на людей, и устойчивого сотрудничества.
Глобальная сеть взаимосвязей, созданная в рамках инициативы "Один пояс, один путь", вдохнула новую жизнь в тысячелетний Шелковый путь в новую эру. "Пояс и путь" стал дорогой спасения жизней, когда разразился COVID-19.
BRI представляет собой совместное стремление человечества к развитию для всех. Инициатива "Пояс и путь" представляет собой совместное стремление человечества к развитию для всех. Это открыло новый путь для обменов между странами и создало новые рамки для международного сотрудничества.
Человечество - это сообщество с общим будущим. Китай может преуспевать только тогда, когда дела в мире идут хорошо. Когда Китай добьется успеха, мир станет еще лучше.
Китай шире открывает свои двери миру с помощью BRl. Благодаря сотрудничеству "Один пояс, один путь" Китай еще шире открывает свои двери миру, при этом его внутренние регионы превращаются из "защитников" в "нападающих", а прибрежные регионы достигают новых высот в своей открытости.
Китай стал основным торговым партнером более чем 140 стран и регионов и основным источником инвестиций для большего числа стран. Как китайские инвестиции за рубежом, так и иностранные инвестиции в Китае укрепили дружбу, сотрудничество, доверие и надежду.
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