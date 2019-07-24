Детский праздник, посвящённый Году книги в странах Содружества Независимых Государств, прошёл 20 июля 2019 года в стенах Немецкого дома в Алматы.

Организаторами выступили Генеральное консульство Российской Федерации в Алматы и представительство Россотрудничества в Республике Казахстан совместно с общественным фондом "Возрождение".

Ведущая праздника, президент общественного фонда "Право на любовь" Мария Макарова провела для маленьких гостей викторину на знание казахских, немецких и русских сказок. Все участники получили памятные фирменные брелоки фонда "Право на любовь", книги Николая Носова от представительства Россотрудничества, а также сертификаты от Международного центра профориентации "Prof one" на прохождение биометрического тестирования "G-test" для определения природных и индивидуальных особенностей ребёнка.

Мария Макарова отметила, что проведение таких праздников способствует единению детей различных национальностей, проживающих в Казахстане, и поблагодарила организаторов за поддержку.

Но главным подарком для гостей стал спектакль-мюзикл "Незнайка и его друзья" по книгам Николая Носова, который с большой радостью представили юные актеры театральной студии при фонде "Право на любовь". Ребята уже показали спектакль на крупных площадках Алматы и даже успели побывать на гастролях в городе Тараз. Спектакль был подготовлен в рамках ежегодной программы представительства Россотрудничества в Республике Казахстан "Книги-юбиляры", которая направлена на сохранение литературного наследия.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства