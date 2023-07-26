Генеральный консул Цзян Вэй выступила на открытии XVIII Выставки китайских товаров в Казахстане

Фото: russian.news.cn

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Опубликован полный текст Сианьской декларации саммита "Китай - Центральная Азия"





Ниже информационное агентство "Синьхуа" приводит полный текст декларации.





18-19 мая 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Нургожоевич Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов и президент Республики Узбекистан Шавкат Миромонович Мирзиёев провели первый саммит "Центральная Азия - Китай" в городе Сиань.





Стороны в теплой атмосфере дружбы и взаимопонимания всесторонне подвели итоги дружественных обменов между государствами Центральной Азии и Китаем, обобщили опыт многогранного взаимовыгодного сотрудничества, наметили ориентиры на дальнейшее взаимодействие и заявили о нижеследующем:





1.Стороны едины в том, что развитие плодотворного многопланового сотрудничества между государствами Центральной Азии и Китаем отвечает коренным интересам всех стран и их народов. На фоне беспрецедентных за столетие перемен стороны, исходя из благоприятных перспектив для народов региона, подтверждают стремление в совместном создании более тесного сообщества единой судьбы Центральной Азии и Китая.





2.Стороны заявляют, что в рамках текущего саммита официально создается механизм встреч глав государств Центральной Азии и Китая. Саммит будет проводиться раз в два года поочередно в Китае с одной стороны, и в одном из государств Центральной Азии в алфавитном порядке с другой стороны. Стороны выразили готовность в полной мере осуществлять стратегическую руководящую роль дипломатии лидеров государств, укреплять комплексное планирование на высшем уровне развития взаимоотношений между государствами Центральной Азии и Китаем.





Стороны содействуют становлению формата "Центральная Азия - Китай", и в возможно короткие сроки создадут механизм встреч на уровне министров ключевых и приоритетных сфер сотрудничества, полностью задействуют роль внешнеполитических ведомств каждого государства, рассмотрят возможность учреждения секретариата "Центральная Азия - Китай" в целях всестороннего продвижения сотрудничества между Сторонами и функционирования соответствующих механизмов.





3.Стороны подтверждают поддержку защите коренных интересов друг друга в духе взаимопонимания. Китай твердо поддерживает путь развития государств Центральной Азии, усилия по защите национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также проводимую ими самостоятельную, независимую внешнюю и внутреннюю политику.





Китай поддерживает динамичные процессы регионального сотрудничества в Центральной Азии, высоко оценивает механизм Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, как ключевой фактор обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития региона, а также значительный вклад государств Центральной Азии в дело мира и развития в регионе и во всем мире.





Государства Центральной Азии высоко оценили уникальный опыт Коммунистической партии Китая по государственному управлению, подтвердили большую значимость пути китайской модернизации для развития всего мира. Стороны подтвердили неуклонное соблюдение принципа "одного Китая".





4.Стороны едины в том, что обеспечение государственной безопасности, политической стабильности и конституционного строя имеет ключевое значение, и решительно выступают против попыток дискредитации легитимной государственной власти и провоцирования "цветных революций", а также вмешательства во внутренние дела других стран в какой бы то ни было форме и под каким бы то ни было предлогом.





Стороны подчеркивают, что демократия является общим стремлением и ценностью человечества. Самостоятельный выбор пути развития и модели управления касается суверенитета каждой страны и не подлежит интервенции.





Стороны отметили значимость контактов и связей между законодательными органами для продвижения глобального взаимодействия в деле обеспечения мира, безопасности и стабильности.





5.Стороны высоко оценивают важное значение инициативы совместного строительства "Одного пояса и одного пути" для развития международного сотрудничества. Отмечая 10-летие инициативы в качестве новой отправной точки, Стороны выражают готовность усиливать ее гармонизацию и сопряжение с инициативами и национальными стратегиями развития государств Центральной Азии, в том числе с Новой экономической политикой Республики Казахстана "Нурлы Жол", Национальной программой развития Кыргызской Республики до 2026 года, Национальной стратегией развития Республики Таджикистан на период до 2030 года,





Возрождение Великого шелкового пути" Туркменистана и Стратегией развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, укреплять практическое сотрудничество в разных сферах в целях формирования новой архитектоники сотрудничества, характеризующейся высоким уровнем взаимодополняемости и взаимной выгоды.





6.Стороны отмечают огромный потенциал торгово-экономического сотрудничества между государствами Центральной Азии и Китаем, выражают готовность задействовать роль Совещания министров экономики и торговли "Центральная Азия - Китай", всесторонне увеличивать объемы торговли, раскрывать потенциал механизма "Диалог и сотрудничество в сфере электронной коммерции", а также активизировать взаимодействие в новых отраслях, в том числе в цифровой торговле и зеленой экономике.





Стороны выражают готовность повышать качество и уровень торгово-экономического сотрудничества, последовательно продвигать взаимную торговлю, содействовать диверсификации структуры товарооборота и постоянно упрощать процедуры торговли.





Стороны подчеркивают важность разработки совместной Стратегии Нового экономического диалога "Центральная Азия - Китай", которая предусматривает принятие адресных мер по обеспечению беспрепятственной торговли и наращиванию объемов готовой продукции из стран Центральной Азии в Китай, формирования общего пространства промышленной кооперации.





Стороны выразили готовность продвигать развитие сотрудничества в области строительства инфраструктуры и инженерного строительства, наращивать взаимосвязанность цифровой и зеленой инфраструктуры, объединять усилия для устойчивого развития сотрудничества в области строительства инфраструктуры и инженерного строительства. Стороны готовы рассмотреть возможность создания Банка данных приоритетных зеленых инвестиционных проектов.





Стороны объявили о создании Делового совета "Центральная Азия - Китай" и выразили готовность поддерживать учреждения по содействию торговле, торговые палаты и заинтересованные организации в укреплении сотрудничества в сферах торговли и инвестиций с целью внести больший вклад в развитие торгово-экономического сотрудничества между государствами Центральной Азии и Китаем.





Стороны намерены регулярно проводить Форум индустриально-инвестиционного сотрудничества "Центральная Азия - Китай", продолжить работу по актуализации соглашений о сотрудничестве в области инвестиций между государствами Центральной Азии и Китаем, поощрять расширение индустриального сотрудничества, повышать уровень развития в этой сфере, обеспечивать стабильность и эффективность цепочек производства и поставок, создавать совместные цепочки стоимости, стимулировать повышение стабильности, справедливости, прозрачности и устойчивости своей политики по привлечению иностранных инвестиций, формировать более привлекательный и деловой инвестиционный климат на рыночных условиях.





7.Стороны договорились поэтапно увеличивать количество авиарейсов и рассматривать возможность разработки и введения мер по упрощению взаимных деловых поездок, в том числе выпуска карты для деловых поездок "Центральная Азия - Китай", а также активизировать модернизацию инфраструктуры контрольно-пропускных пунктов /КПП/, изучать вопрос об открытии новых КПП, распространять практику "экспресс коридора" для таможенного оформления сельскохозяйственной и пищевой продукции на всех пограничных переходах, повышать взаимосвязанность "единых окон" в международной торговле, улучшать бизнес среду на пунктах пропуска, продвигать взаимодействие по упрощению таможенного оформления и активно развивать логистическую сеть в регионе.





Стороны подчеркивают необходимость повышения статуса Центральной Азии, как одного из важнейших трансевразийских транспортных узлов, активизировать развитие транспортного коридора "Китай - Центральная Азия", развитие мультимодальных транзитно-транспортных перевозок по направлениям Китай-Центральная Азия-Южная Азия, Китай-Центральная Азия-Ближний Восток, Китай-Центральная Азия-Европа, в том числе по маршруту Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран и транскаспийским маршрутам с использованием морских портов Актау, Курык и Туркменбаши, а также транзитно-транспортных возможностей города Термез.





Стороны будут совместно развивать транспортную инфраструктуру, включая строительство новых и модернизацию существующих железных и автомобильных дорог из Китая в Центральную Азию.





Стороны отмечают значимость завершения ТЭО проекта железной дороги "Китай - Кыргызстан -Узбекистан" и продвигают скорейший запуск ее строительства, а также отмечают значимость строительства казахстанско-китайской железной дороги Аягуз - Тачэн, обеспечения бесперебойного функционирования автодороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан", осуществления регулярной работы автодороги "Китай - Таджикистан - Узбекистан" и автомагистрали "Западный Китай - Западная Европа".





Стороны отметили важность проработки оптимальных возможностей для транзита продукции из стран Центральной Азии на рынки стран Юго-Восточной Азии и других стран Азии и в обратном направлении.





Стороны предпримут эффективные меры для увеличения грузооборота, включая меры по увеличению объемов перемещения товаров на совместных пунктах пропуска на границах в целях формирования всеохватывающей, мультимодальной, многоуровневой, экологичной и устойчивой системы транспортной инфраструктуры между Китаем и государствами Центральной Азии.





8.Стороны выражают готовность задействовать потенциал сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в том числе содействовать развитию торговли растениеводческой и животноводческой продукцией. Китайская сторона готова расширять номенклатуру импорта сельхозпродукции из стран Центральной Азии на рынок КНР.





Стороны активизируют усилия в области развития "умного" сельского хозяйства, обмена опытом по внедрению водосберегающих, зеленых и иных высокоэффективных технологий и передовых практик в данной сфере.





Стороны согласились активизировать обмен технологиями и специалистами по мелиорации засушливых, засоленных и солончаковых почв, водосберегающей ирригации, борьбе с вредителями, животноводству и ветеринарии, укреплять стрессоустойчивость аграрного сектора с целью его устойчивого развития.





Стороны приветствовали инициативу по проведению Международной конференции по продовольственной безопасности в 2023 году в Узбекистане, а также отметили итоги Международной конференции "Сотрудничество по продовольственной безопасности" в условиях изменения климата, прошедшей 9-10 марта 2023 в Ашхабаде.





Стороны подтверждают необходимость согласованных усилий по обеспечению продовольственной безопасности в условиях меняющегося климата, а также отмечают важность ведения сельского хозяйства наиболее экологичными способами,поддерживающими биоразнообразие, с оптимальным использованием водных и земельных ресурсов.





Стороны отмечают важность консолидации усилий по совершенствованию политики в области сокращения бедности, повышения занятости и доходов населения и создания рабочих мест. Стороны выразили готовность активизировать сотрудничество в данном направлении путем внедрения эффективных программ социальной поддержки населения, обмена специалистами и современными методологиями.





9.Стороны поддерживают создание партнерских отношений "Центральная Азия - Китай" по энергетическому развитию, наращивание сотрудничества по всей производственной цепочке, дальнейшее расширение сотрудничества в сфере традиционных источников энергии, в том числе нефти, природного газа и угля, укрепление сотрудничества в сфере гидроэнергетики, солнечной, ветровой энергии и других возобновляемых источников, углубление сотрудничества по мирному использованию атомной энергии, реализации проектов с использованием зеленых технологий и чистых источников энергии, претворение в жизнь концепции инновационного, скоординированного, зеленого, открытого и совместного развития.





Отмечая необходимость стабильного энергообеспечения для развития торгово-инвестиционного сотрудничества, стороны приветствуют ускорение строительства четвертой линии газопровода "Туркменистан - Китай", проходящего по территории государств Центральной Азии.





Стороны отметили сотрудничество в энергетической области как важную составляющую устойчивого развития региона.





Стороны отметили инициативу о разработке стратегии ООН, нацеленной на осуществление мер по развитию низкоуглеродной энергетики, а также разработку под эгидой ООН международной "Дорожной карты" по развитию водорода в качестве одного из приоритетных направлений в энергетике.





10.Стороны подтверждают готовность укреплять культурно-гуманитарное сотрудничество в таких областях, как образование, наука, культура, туризм, археология и архивы, физическая культура и спорт, СМИ и аналитические центры, способствовать взаимодействию и установлению побратимских и партнерских связей между провинциями и областями, расширять механизм молодежного обмена за счет новых форм мероприятий, развивать сотрудничество по проведению совместных археологических экспедиций, сохранению и реставрации культурного наследия, музейным обменам, поиску и возвращению пропавших и похищенных культурных ценностей.





Китайская сторона приглашает государства Центральной Азии подключиться к реализации проекта "Культурный Шелковый путь" с целью сближения народов.





Стороны отметили важность дальнейшего сотрудничества в области туризма и разработки совместного туристического маршрута "Центральная Азия - Китай".





Стороны заинтересованы углублять сотрудничество в сфере здравоохранения, продвигать строительство центров традиционной китайской медицины, в том числе в области выращивания и переработки лекарственных растений для формирования "Шелкового пути здоровья".





Стороны отмечают важность расширения сотрудничества по вопросам биологической безопасности и предотвращения распространения опасных инфекционных заболеваний. В этой связи стороны выражают поддержку инициативе по созданию специального многостороннего органа под эгидой ООН - Международного агентства по биологической безопасности.





Подчеркивая важность развития культурно-гуманитарного сотрудничества и укрепления взаимопонимания между народами, стороны приветствовали запуск Года культуры и искусства народов стран Центральной Азии и Китая и Молодежного фестиваля искусств "Центральная Азия - Китай".





Стороны будут поддерживать и способствовать академическим и студенческим обменам, проведению молодежных фестивалей, форумов и спортивных соревнований.





Заинтересованные стороны будут активно способствовать учреждению взаимных культурных центров. Китайская сторона готова продолжать практику выделения государствам Центральной Азии квоты на правительственную стипендию, приглашать профильных специалистов Центральной Азии в Китай на обучение, курсы повышения квалификации и обмены. Стороны намерены содействовать развитию профессионального образования в рамках "Мастерских Лу Баня".





Стороны поощряют расширение сотрудничества в высокотехнологичных сферах, таких как искусственный интеллект, умный город, большие данные и облачные вычисления.





11.Стороны подтвердили приверженность Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению, являющимся главной площадкой и правовой основой для приложения международным сообществом совместных усилий на противодействие изменению климата, подчеркнули необходимость соблюдать цели, принципы и институционную базу, закрепленные в Конвенции и Парижском соглашении, в особенности принцип общей, но дифференцированной ответственности, содействовать полной и эффективной реализации Парижского соглашения с прицелом на формирование справедливой, рациональной, совместной и общеполезной глобальной системы управления климатом.





Стороны выступили за более тесное взаимодействие в сфере климатической устойчивости и адаптации, подчеркивая, что совместное применение "зелёных" решений призваны служить эффективными мерами в смягчении негативных последствий изменения климата.





Стороны будут укреплять взаимодействие соответствующих ведомств по чрезвычайным ситуациям, углублять сотрудничество в области предотвращения стихийных бедствий, смягчения и ликвидации их последствий, безопасности производства, поисково - спасательных работ, а также обмена технологиями сейсмической безопасности.





Китайская сторона приветствовала принятие Региональной программы "Зеленая повестка" для Центральной Азии по итогам Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии, состоявшейся 21 июля 2022 года в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики. Стороны поддерживают взаимодействие в реализации региональных программ и проектов в сфере "зеленых" технологий.





Стороны отметили важность принятой резолюции "Расширение мониторинга и исследований горных ледников", представленной Кыргызской Республикой в ходе 41-ой Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2021 года, и резолюции 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2022 года Международным годом устойчивого горного развития, резолюции 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН "Устойчивое горное развитие", объявившую Пятилетие действий по развитию горных регионов на 2023-2027 годы, а также оценили вклад Совещания высокого уровня по устойчивому горному развитию, прошедшего 19 сентября 2022 года в Нью-Йорке, в укреплении международного сотрудничества по вопросам горной повестки и ее дальнейшей реализации.





Стороны отметили важность резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "2025 год - Международный год защиты ледников", представленной Республикой Таджикистан, а также высоко оценили проведение Водной конференции ООН, которая прошла 22-24 марта 2023 года в Нью-Йорке под председательством Республики Таджикистан и Королевства Нидерландов.





Стороны приветствуют инициативу об открытии регионального центра климатических технологий для Центральной Азии под эгидой ООН в Ашхабаде, как платформы по трансферту технологий по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.





Стороны отметили важность принятой по инициативе Республики Узбекистан специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий.





Стороны отметили инициативу о создании в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.





12.Стороны считают, что стабильность, развитие и процветание в Центральной Азии отвечают общим интересам народов не только шести стран, но и всего мира.





Решительно осуждая терроризм, сепаратизм и экстремизм во всех их формах и проявлениях, Стороны готовы совместными усилиями бороться с "тремя силами зла", наркотрафиком, транснациональной организованной преступностью и киберпреступностью, обмениваться опытом обеспечения безопасности ключевых проектов и массовых мероприятий, а также поддержания безопасного и стабильного функционирования совместных проектов стратегического значения, и сообща противодействовать угрозам безопасности.





Стороны приняли во внимание проведение Международной конференции высокого уровня на тему "Международное и региональное сотрудничество в области безопасности границ и пограничного контроля для борьбы с терроризмом и предотвращения передвижения террористов", которая прошла 18-19 октября 2022 года в Душанбе, Республика Таджикистан.





Стороны подтверждают важную роль инклюзивного диалога в развитии межгосударственных отношений и подчеркивают значимость инициативы Туркменистана об объявлении 2023 года "Международным годом диалога как гарантии мира", представляющей собой способ мобилизовать мировое сообщество на деятельность по укреплению мира и доверия.





Стороны приветствовали "Самаркандскую инициативу солидарности во имя общей безопасности и процветания", нацеленную на обеспечение мира и стабильности, широкое международное сотрудничество и продвижение устойчивого развития человечества.





Стороны готовы вместе с международным сообществом продолжать оказывать помощь народу Афганистана в поддержании мира и стабильности, восстановлении социальной инфраструктуры, интеграции в региональную и мировую экономическую систему.





Стороны подчеркивают важность формирования в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических и политических групп афганского общества.





Стороны отметили инициативу о формировании Международной переговорной группы под эгидой ООН.





Стороны выступают и поддерживают становление Афганистана как мирной, стабильной, процветающей страны, свободной от терроризма, войн и наркотиков.





Стороны отмечают необходимость общих усилий в борьбе с нелегальным оборотом наркотиков, в том числе путем рассмотрения возможности разработки Совместного антинаркотического плана действий с участием Управления ООН по наркотикам и преступности.





13.Стороны считают, что в современном мире остро стоит вопрос безопасности и развития. Государства Центральной Азии высоко оценивают и готовы активно взаимодействовать в рамках выдвинутых Китаем Инициативы по глобальному развитию, Инициативы по глобальной безопасности, Инициативы по глобальной цивилизации, отмечая их актуальное значение для достижения целей в рамках повестки дня ООН в области устойчивого развития, обеспечения мира и безопасности во всем мире и содействия прогрессу человеческой цивилизации.





14.Стороны поддерживают развитие мирного, открытого, безопасного, совместного и упорядоченного киберпространства в рамках "Глобальной инициативы по безопасности данных", подчеркивают важность совместно продвигать "Инициативу по сотрудничеству в области безопасности цифровых данных в формате "Центральная Азия - Китай", переговоры под эгидой ООН по разработке всеобъемлющей международной конвенции по противодействию использованию информационно - коммуникационных технологий в преступных целях, совместных усилий для устранения вызовов и угроз международной информационной безопасности.





15.Стороны подтверждают приверженность укреплению центральной роли ООН в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития, распространению общечеловеческих ценностей - мир, развитие, справедливость, равноправие, демократия и свобода, выступают против попыток политизации вопросов прав человека.





Стороны подтверждают приверженность целям и принципам Устава ООН, включая неприкосновенность территориальной целостности и суверенитета государств. Стороны выражают решимость твердо защищать многосторонность и общепризнанные нормы международного права и международных отношений, обеспечить международную справедливость и равноправие, продвигать мироустройство и систему глобального управления в русле справедливого и рационального развития.





Стороны выражают заинтересованность в активизации диалога и сотрудничества в рамках ООН, ШОС, СВМДА и в других многосторонних объединениях, оперативном обмене мнениями и координации позиций по актуальным региональным и международным вопросам.





Стороны признают важную роль МАГАТЭ в мирном использовании атомной энергии и отмечают право каждого государства - члена МАГАТЭ в полной мере участвовать во всех процессах принятия решений Агентства. В этой связи Стороны поддерживают процесс восстановления суверенного равенства в МАГАТЭ, предусмотренного Уставом Агентства, и вступления стран Центральной Азии в соответствующие региональные группы МАГАТЭ.





Стороны выражают признательность китайской стороне за высокий уровень организации первого Саммита "Центральная Азия - Китай".





Стороны приняли решение о проведении второго Саммита "Центральная Азия - Китай" в 2025 году в Республике Казахстан.