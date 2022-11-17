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Токаев провел встречу с общественностью города Алматы

16.11.2022, 15:00 1496
Токаев провел встречу с общественностью города Алматы
Фото: akorda.kz
Поприветствовав участников встречи, Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении отметил особую роль Алматы в истории Казахстана. Он напомнил, что именно здесь была подписана Декларация о суверенитете и провозглашена Независимость Казахстана.
 
Далее президент обозначил ряд актуальных задач, направленных на повышение благосостояния мегаполиса и его жителей. По мнению главы государства, необходимо обеспечить устойчивый рост экономики города путем ее диверсификации. Алматы - флагман экономического развития нашей страны. Город обеспечивает пятую часть внутреннего валового продукта, более четверти бюджетных поступлений и треть торговых операций Казахстана. С начала года в экономику города привлечено 930 миллиардов частных инвестиций. Поступательно развивается предпринимательство - количество субъектов малого и среднего бизнеса с начала года увеличилось на 30%.
 

Низкая диверсификация экономики приводит к замедлению роста доходов горожан. Город попал в так называемую ловушку средних доходов, для выхода их которой необходима глубокая диверсификация экономики. Акцент следует сделать на развитии обрабатывающей промышленности, туризма, IT-сектора и креативных индустрий. Необходимо стимулировать конкуренцию, привлекать инвестиции и существенно повысить производительность труда. В городских условиях развитие обрабатывающей промышленности должно идти с использованием современных экологичных и компактных технологий с высокой автоматизацией и цифровизацией процессов. Следует в полной мере реализовать потенциал индустриальной зоны Алматы и парка инновационных технологий "Алатау", - сказал Касым-Жомарт Токаев.


 
Учитывая специфику региона, глава государства поручил акимам города Алматы и Алматинской области совместно развивать обрабатывающую промышленность в рамках Алматинской агломерации. Он также сообщил, что для этого до конца года будет принят новый закон "О развитии агломераций", который станет базой для более тесной кооперации двух регионов.
 
Президент обратил внимание на то, что свыше 40% всех IT-компаний страны базируются в Алматы. Он отметил, что с целью реализации творческих инициатив граждан в ближайшее время в городе будут запущены креативные хабы и кластеры. Глава государства поддержал предложение местных властей о создании городского венчурного фонда с первоначальной капитализацией 10 миллиардов тенге с привлечением частных средств для реализации этого проекта.
 
Как полагает президент, отдельного внимания заслуживают вопросы равномерного развития всех районов мегаполиса и активизации строительства жилья.
 

В ряде районов отсутствует система центрального водоснабжения. Около 30 тысяч жителей Алматы вынуждены использовать привозную воду. Поручаю акимату Алматы в течение трех лет обеспечить всех жителей города централизованным водоснабжением. В ближайшие два года необходимо запустить два крупных водозабора на реках Каргалы и Аксай. Помимо этого требуется строительство двух новых водоприемников в Наурызбайском и Алатауском районах, что позволит обеспечить водой 150 тысяч человек. Также следует обеспечить работу водозаборов "Ерменсай" и "Барлык". Вода - источник жизни. Качество жизни людей напрямую зависит от качества питьевой воды. Поэтому строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция действующих должны стать приоритетной задачей", - подчеркнул Глава государства.


 
Отдельно президент остановился на проблеме увеличения численности населения Алматы. Как он сообщил, особого внимания требует жилищное строительство. В том числе с учетом того, что квартирный вопрос очень волнует большинство жителей Алматы, особенно молодежь.
 

Одна из главных задач государства - создание условий для того, чтобы молодые люди могли стать владельцами собственного жилья. Акимату необходимо разработать эффективные меры по привлечению инвесторов для строительства арендного жилья. При этом стоимость аренды квартиры не должна быть высокой, жилье должно быть доступным. Собственная крыша над головой не должна быть недосягаемой мечтой для молодых людей в Алматы. Наличие своего жилья придаст им веру в завтрашний день. Сокращение дефицита жилья - важнейшая задача. Необходимо со следующего года ежегодно увеличивать объемы жилищного строительства на 10%. В Алматы дефицит свободных земель, что может воспрепятствовать повышению темпов строительства жилья. Поэтому следует осваивать новые территории. В жилищном фонде города насчитывается около 1500 ветхих домов. Требуется провести капитальный ремонт таких домов, расположенных в микрорайонах. Поручаю акимату подготовить план мероприятий, предусматривающий конкретные и поэтапные меры", - сказал глава государства.

 
В качестве одной из ключевых задач президент назвал развитие дорожно-транспортной системы города. Он подчеркнул, что непродуктивная потеря времени в многочасовых пробках не только негативно сказывается на самочувствии и здоровье граждан, но и приносит ощутимый ущерб экономике и экологии города. Поэтому важно выстроить гармоничный и сбалансированный дорожно-транспортный комплекс, который позволит на практике реализовать принцип "город для людей".
 

Следует последовательно повышать привлекательность общественного транспорта, одновременно стимулируя снижение использования личных автомобилей. Для этого необходимо продолжить расширение сети метрополитена. Нужно отказаться от устаревших и неэкологичных видов транспорта. На улицах Алматы после 2025 года не должно остаться дизельных автобусов - вместо них будут ездить составы на газе и электротяге. Для его успешного развития в Алматы имеется большой опыт. Позитивно скажется на городе и перевод большей части транзитных грузоперевозок на Большую Алматинскую кольцевую автомобильную дорогу. Для этого требуется строительство 6 радиальных и 4 внутренних магистральных улиц", - сказал глава государства.


 
Касым-Жомарт Токаев напомнил, что недавно был возобновлен маршрут электропоезда между городами Алматы и Қонаевым. В этом контексте он полагает, что Министерству индустрии и инфраструктурного развития, акиматам Алматы и Алматинской области нужно разработать план по дальнейшему стимулированию пригородного железнодорожного сообщения.
 
Как сообщил глава государства, вопросы экологии всегда находятся в фокусе его особого внимания. В частности, алматинцев сильно беспокоит высокий уровень загрязнения воздуха. Ежегодно объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет порядка 125 тысяч тонн. Основными источниками являются автотранспорт, городские ТЭЦ и промышленные предприятия, а также негазифицированные частные дома. Ситуация усугубляется плотной застройкой, препятствующей поступлению чистого воздуха в мегаполис.

 
Касым-Жомарт Токаев указал на то, что акимат должен строго следить за соблюдением норм экологической безопасности в городе, в первую очередь промышленными предприятиями. Кроме того, по его мнению, перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ позволит более чем в десять раз снизить уровень вредных выбросов.
 
Глава государства отметил, что до 2030 года в Алматы планируется высадить 2,5 миллиона деревьев. Как он полагает, главное, чтобы озеленение проводилось осмысленно и равномерно, с учетом доступности поливной воды и плана города. В Алматы насчитывается 136 парков, следует проводить последовательную работу по увеличению их количества и благоустройству.
 
Далее президент остановился на необходимости развития социальной инфраструктуры города.
 

Численность населения Алматы растет с каждым днем, из них 60 % прироста - за счет миграции. Такая ситуация оказывает существенное влияние на социальную инфраструктуру города. Сегодня очередь в детские сады города составляет 19 тысяч мест. Проблему уменьшения дефицита мест может решить строительство государственных и частных детских садов. Также следует устраивать детей в частные дошкольные образовательные учреждения через государственный образовательный заказ. Поручаю акимату обеспечить охват 97 % детей в возрасте от трех до шести лет дошкольным образованием до 2025 года. Также ежегодно увеличивается количество учащихся - в среднем на 12-15 тысяч человек, что соответственно вызывает дефицит ученических мест. На сегодняшний день этот показатель составляет свыше 29 тысяч мест. Такая ситуация самым негативным образом влияет на качество образования школьников. По моему поручению в Алматы в ближайшие два года в рамках проекта "Комфортная школа" будут построены 22 школы, рассчитанные на 37 тысяч ученических мест. Основная задача - до 2030 года полностью перейти на односменное обучение в школах", - подчеркнул президент.


 
Актуальной проблемой в сфере здравоохранения, по мнению Касым-Жомарта Токаева, является развитие инфраструктуры отрасли и повышение качества услуг. Он указал на критичное состояние поликлиник и больниц в городе. Кроме того, при возведении жилых домов расположение социальных объектов не планируется надлежащим образом. Акцентировав внимание на этих проблемных вопросах, глава государства поручил акимату разработать специальный план по строительству новых и модернизации устаревших медицинских объектов.
 
Глава государства убежден, что приоритетной задачей должно стать оказание всесторонней поддержки людям с особыми потребностями.
 

Ничьи права не должны ущемляться в Казахстане. Сегодня в Алматы проживают 55 тысяч людей с ограниченными возможностями. Из них 13 тысяч человек не имеют возможности свободно передвигаться. Очень важно организовать для них безбарьерную среду. Это важно не только для граждан с ограниченными возможностями, но и для пожилых и детей. Поэтому акимату важно адаптировать все социальные объекты для нужд этих категорий граждан. Центры обслуживания населения, больницы и поликлиники, учреждения образования и спорта должны соответствовать требованиям доступной среды", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент в своем выступлении отдельно остановился на проблеме обеспечения безопасности и правопорядка, цифровизации системы городского управления. Он указал на то, что в этом году пятая часть от всех регистрируемых в Казахстане уголовных правонарушений совершена в Алматы.
 

Акимату до 2025 года предстоит обеспечить городские улицы и общественные пространства стопроцентным освещением. Другое важное направление - развитие системы видеонаблюдения. На сегодняшний день в Алматы установлено более 128 тысяч частных камер видеонаблюдения, из которых лишь четверть интегрирована с центром оперативного управления департамента полиции города. Акимату следует принять правила по интеграции частных систем видеонаблюдения в единый диспетчерский пункт. Разумеется, с согласия собственника. Необходимо также установить порядка 20 тысяч камер на объектах, не охваченных видеонаблюдением", - сказал глава государства.

 
Как отметил президент, учитывая, что Алматы заслуженно является научным и образовательным центром Казахстана, крайне важным представляется развитие отечественной науки.
 

Казахстану необходимы специалисты, посвятившие свою жизнь науке и имеющие реальные научные достижения. Требуется "омолодить" состав нашего ученого сообщества. Это требование времени. Поэтому Академии наук следует активнее привлекать объективных и беспристрастных ученых с большим научным потенциалом. Мы часто говорим об интеграции науки и производства. Но такое взаимодействие пока не налажено. К большому сожалению, мы должны признать это. Научные разработки и инновации необходимы для развития отечественного производства. Работа наших ученых должна способствовать производству качественной продукции и повышению эффективности производства. Только тогда можно будет говорить о развитии экономики. В связи с этим я принял еще одно важное решение - будет создан Национальный совет по науке и технологиям при президенте", - сказал Касым-Жомарт Токаев.


 
Президент в своем докладе уделил внимание защите прав женщин. По его словам, за последние годы мы значительно продвинулись в этой сфере.
 
Глава государства также отметил, что Казахстан проводит активную внешнюю политику, нацеленную на защиту национальных интересов, продвижение ценностей мира, доверия и сотрудничества.
 

В международных вопросах Казахстан всегда будет твердо придерживаться универсальных принципов Организации Объединенных Наций. В текущих сложных геополитических и геоэкономических реалиях роль ООН многократно возрастает. Мы убеждены, что ей нет альтернативы", - заявил президент.

 
Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на еще одной важной проблеме - трагических январских событиях, ставших беспрецедентным испытанием для нашей страны.
 

К январской трагедии привели девальвация идеи справедливости, взаимное отчуждение государства и общества. На мирные демонстрации вышли люди, десятилетиями страдавшие от системных социально-экономических проблем. Это понятно. Однако у преступных элементов были другие мотивы. Используя заранее подготовленных провокаторов и бандитов, они превратили протесты граждан в массовые беспорядки. В результате Алматы погрузился в хаос, ситуация практически вышла из-под контроля. Были захвачены административные здания. Выйдя на улицы, они крушили и грабили все на своем пути. Одним словом, творили все, что хотели. Но, несмотря на критическое положение, наши граждане сумели сохранить непоколебимый дух Алматы. Жители сплотились и вместе вышли на защиту любимого города. Конечно, бандиты не ожидали этого. Мне как коренному алматинцу было очень больно видеть, как преступники разрушают город - золотую колыбель нашего народа. В тот момент любое промедление привело бы к тому, что бандиты, почувствовавшие свою безнаказанность, растерзали наш любимый город. В критический для судьбы страны момент наш народ проявил беспримерное единство и решительность. Мы показали, что готовы пойти на любой риск ради защиты нашей государственности", - подчеркнул глава государства.

 
Президент также отметил, что принял решение амнистировать тех участников январских событий, которые не совершили тяжких преступлений, они стали слепым орудием преступников, были обмануты ими.
 

Закон об амнистии уже принят. Убежден, это верный шаг с точки зрения гуманизма, потому что милосердие - это благое дело. После необходимых юридических процедур амнистированные смогут вернуться к своим близким", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
В завершение мероприятия президент наградил ряд граждан за самоотверженный и честный труд, высокий профессионализмом и вклад в развитие страны.
 
Орденом "Парасат" награждена президент ОО "Союз градостроителей Казахстана" Любовь Нысанбаева. Ордена "Құрмет" удостоена врач ГКП "Детская городская клиническая инфекционная больница" Роза Дуйсенбаева. Медалью "Ерлігі үшін" отмечен командир отделения специализированной пожарной части № 6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Кайрат Нуржаубаев, медалью "Ерен еңбегі үшін" - руководитель производства ТОО "Hyundai Trans Auto" Садыкжан Мусаров. Медаль "Шапағат" была вручена магистранту НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. Сатпаева" Адилхану Толепбергену.

 

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Совместное заявление государств–членов ОДКБ

09.11.2022, 13:38 8346
Совместное заявление государств–членов ОДКБ
Фото: Depositphotos
77 лет назад Победы над "коричневой чумой" удалось добиться благодаря решающему вкладу народов наших государств, вставших в единый строй на борьбу с фашизмом, а также благодаря трудовому подвигу наших граждан в тылу. В те суровые годы ярко проявилась беззаветная самоотверженность и патриотизм наших соотечественников, ценой своей жизни освободивших народы Европы и других стран мира от нацистского порабощения, сообщает МИД РФ.
 
Свой вклад в Победу над человеконенавистнической идеологией внесла и Антигитлеровская коалиция, ставшая уникальным примером объединения стран с различными политическими системами во имя общей цели.
 
Сохранить правду и память о бессмертном подвиге - наш священный долг и действенный инструмент предотвращения возрождения нацизма. Нельзя забывать о том, что современные поколения существуют благодаря той Победе и пользуются ее плодами. 
 
Категорически не приемлем и решительно осуждаем целенаправленные политически ангажированные кампании в отдельных странах по переписыванию истории, пересмотру и искажению итогов Второй мировой войны, включая попытки возложить равную ответственность за развязывание войны на нацистских преступников и на страны Антигитлеровской коалиции.
 
В равной степени считаем недопустимой, кощунственной и циничной героизацию в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен-СС", в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма, а также посредством объявления или попыток объявить членов указанной организации и тех, кто боролся против Антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершал военные преступления и преступления против человечности, участниками национально-освободительных движений, а также переименования улиц в целях их героизации.
 
Выражаем глубокую обеспокоенность участившимися попытками и случаями осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконной эксгумации или переноса их останков и в этой связи настоятельно призываем государства в полной мере выполнять их соответствующие обязательства, в частности по статье 34 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 года. Государства, на территории которых происходили сражения Второй мировой войны, несут особую ответственность за сохранение памятников героям-победителям. Заявляем о необходимости бережно относиться к воинским захоронениям, мемориальным комплексам и обелискам в честь погибших в борьбе с нацизмом. Вандализм в отношении таких памятных объектов не имеет оправдания.
 
Помня об уроках прошедшей войны, полагаем, что сегодня важно не просто чтить память погибших за свободу и мир на Земле, но и всеми силами отстаивать цели и принципы, закрепленные в Уставе ООН по итогам Второй мировой войны.
 

Великая Октябрьская социалистическая революция

07.11.2022, 11:34 18841
Великая Октябрьская социалистическая революция
Фото: rubaltic.ru
Великая Октябрьская социалистическая революция - процесс революционного установления советской власти на территории России с октября 1917 года по март 1918 года, в результате которого было свергнуто буржуазное временное правительство, а власть была передана Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, сообщает издание kommynist.ru.
 
Великая Октябрьская социалистическая революция явилась результатом внутренних конфликтов, накапливавшихся в российском обществе по меньшей мере с середины XIX века, порожденного ими революционного процесса, переросшего позже в первую мировую войну. Ее победа в России обеспечила практическую возможность глобального эксперимента по построению социализма в отдельно взятой стране. Революция имела глобальный характер, фактически полностью изменив историю человечества в ХХ веке, и привела к формированию на политической карте мира социалистического лагеря, существующего по сей день и каждодневно демонстрирующего всему миру преимущества социалистического строя над капиталистическим.
 
Причины и предпосылки
 
После реформ 60-70-х гг. XIX века, затронувших все стороны жизни общества, в России ускорился процесс развития капитализма. Но ускоряя сверху рост промышленного производства, самодержавие стремилось не допустить усиления политического влияния буржуазии, сохранить архаичную систему землевладения. В результате первой русской революции 1905-1907 гг. был сделан еще один шаг по превращению феодальной монархии в буржуазную. Царизм пошел на ряд уступок: была разрешена деятельность политических партий, профсоюзов, других общественных организаций; создана Государственная дума; расширены права печати. Однако целостное буржуазное общество в России не сложилось. Его внутренние противоречия до предела обострила Первая мировая война.
 
С середины 1916 года в России начался спад промышленного и сельскохозяйственного производства. Укрепившиеся в Думе, земствах, городских думах, военно-промышленных комитетах представители либерально-буржуазной оппозиции настаивали на создании Думы и правительства, пользующихся доверием страны. Праворадикальные круги, наоборот, призывали к роспуску Думы. Царь, осознавая пагубные последствия проведения радикальных, политических и других реформ в ходе войны, требующей политической стабильности, не спешил, однако, и с "закручиванием гаек". Он надеялся, что успех намеченного на весну 1917 г. наступления на Германию войск Антанты с востока и запада внесет успокоение в умы. Однако таким надеждам уже не суждено было сбыться.

 
Февральская буржуазно-демократическая революция и свержение самодержавия
 
С 23 февраля 1917 года в Петрограде в связи с продовольственными трудностями начались митинги, забастовки, демонстрации рабочих. 26 февраля власти попытались подавить народные выступления силой оружия. Это в свою очередь вызвало неповиновение в запасных частях Петроградского гарнизона, не желавших отправки на фронт, и восстание части из них утром 27 февраля. В результате восставшие солдаты соединились с бастующими рабочими. В этот же день в Государственной думе был образован Временный комитет Государственной думы во главе с председателем Думы М. В. Родзянко. В ночь с 27 на 28 февраля Комитет объявил о взятии власти "в свои руки восстановления государственного и общественного порядка". В тот же день был создан Петроградский Совет рабочих депутатов, призвавший народ к окончательному свержению старой власти. К утру 28 февраля восстание в Петрограде победило.
 
В ночь с 1 на 2 марта по соглашению Временного комитета Государственной думы с Исполнительным комитетом Петроградского Совета было сформировано Временное правительство во главе с Председателем Главного комитета Всероссийского земского Союза князем Г. Е. Львовым. В правительство вошли представители различных буржуазных партий: лидер кадетов П. Н. Милюков, лидер октябристов А. И. Гучков и другие, а также социалист А. Ф. Керенский.
 
В ночь на 2 марта Петроградский Совет принял приказ № 1 по Петроградскому гарнизону, где говорилось об избрании солдатских комитетов в частях и подразделениях, подчинении воинских частей во всех политических выступлениях Совету, передаче оружия под контроль солдатских комитетов. Аналогичные порядки устанавливались и за пределами Петроградского гарнизона, что подрывало боеспособность армии.
 
Вечером 2 марта император Николай II отрекся от престола. В результате в стране возникло двоевластие со стороны буржуазного Временного правительства ("власть без силы") и Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов ("сила без власти").
 
Уже 3 марта Временное правительство заявило о своём стремлении довести войну до победного конца, пообещало ввести ряд политических свобод, приступить к подготовке созыва Учредительного собрания, провести экономические реформы. Впоследствии выборы в Учредительное собрание и реформы оттягивались по принципу: сначала победа на фронте, потом - реформы. Лидеры Петросовета, исходившие из тезиса о незрелости России для социализма, заняли позицию условной поддержки буржуазного Временного правительства и контроля за его действиями.
 
Большевики активно участвовали в февральских массовых выступлениях, но первоначально уступали по популярности меньшевикам и эсерам. Так, в исполком Петрограда из 15 человек были избраны только 2 большевика. До апреля 1917 года большевики стояли на позициях условной поддержки Временного правительства. 3 апреля в Петроград из эмиграции вернулся лидер большевиков В. И. Ленин. В своей знаменитой работе "Апрельские тезисы", одобренной VII Всероссийской конференцией РСДРП(б), он обосновал радикальный политический курс партии: "никакой поддержки Временному правительству", ни малейших уступок "революционному оборончеству", пропаганда идеи о необходимости превращения империалистической войны в гражданскую, переход всей власти Советам, конфискация помещичьих земель и их национализация.
 
Тем временем ситуация накалялась. Заявление министра иностранных дел П. Н. Милюкова вести войну до победного конца вызвало апрельский кризис. Мощные демонстрации протеста вынудили уйти в отставку ряд министров Временного правительства. Кроме того, в него вошли представители меньшевиков и эсеров. Большевики тем временем приобретали всё большую популярность. На I Всероссийском съезде Советов в июне 1917 года Ленин открыто заявил, что его партия "готовая взять власть целиком". Это заявление было подкреплено мощными демонстрациями под лозунгом "Вся власть Советам!".

 
Июльский кризис и диктатура Временного правительства
 
18 июня началось плохо подготовленное наступление не желавшей воевать русской армии на Юго-Западном фронте. Правительство, связанное обязательствами с союзниками, рассчитывало в случае успеха поднять свой авторитет. Но наступление захлебнулось. И уже 4 июля в Петрограде, Москве, Киеве и других городах прошли антиправительственные манифестации рабочих и солдат. В Петрограде демонстрация собрала около полумиллиона человек. На улицах возникли стихийные перестрелки. Это обстоятельство позволило Временному правительству объявить город на военном положении. Ряд частей были разоружены и выведены из города, был закрыт печатный орган РСДРП(б) газета "Правда". 6 июля правительство приказало арестовать Ленина и других руководителей большевистской партии. 7 июля Г. Е. Львов ушел в отставку, а Временное правительство возглавил Керенский. Заручившись поддержкой ЦИК Советов, правительство сосредоточило в своих руках неограниченные полномочия, фактически установив свою диктатуру. 12 июля на фронте была введена смертная казнь и учреждены "военно-революционные" суды.
 
Корниловский мятеж
 
Правительство, стремясь заручиться поддержкой общественности, 12-15 августа созвало в Москве государственное совещание, на котором присутствовали около 2,5 тыс. представителей различных организаций. Совещание подтвердило растущую популярность Верховного главнокомандующего русской армией генерала Л. Г. Корнилова, потребовавшего в начале августа от Керенского милитаризации фабрик и заводов, железных дорог, введения смертной казни в тылу. По договоренности с Керенским Корнилов 25 августа двинул фронтовые части в Петроград. Керенский неожиданно объявил Корнилова мятежником и отстранил от занимаемых полномочий, но Корнилов не подчинился. Однако его выступление парализовала массовая мобилизация трудящихся, в которой активное участие приняли большевики. Были созданы отряды Красной гвардии, блокированы железные дороги, в корниловские части посланы агитаторы. Борьба с корниловским мятежом способствовала полевению масс: 31 августа Петроградский, 5 сентября Московский Советы приняли большевистские резолюции о переходе всей власти к Советам. Петросовет возглавил Л. Д. Троцкий, Московский - В. П. Ногин. В итоге правые обвинили Керенского в предательстве, левые не простили ему "соглашательства" с буржуазией.
 
Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде
 
1 сентября Временное правительство после нескольких месяцев безуспешных попыток установить в стране конституционную монархию, провозгласило Россию республикой и созвало совещание представителей общественных организаций. Это Всероссийское демократическое совещание Керенский, чувствуя падение своего влияния в Советах, пытался противопоставить авторитету II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, намеченного на октябрь.
 
Однако антивоенное, стачечное и крестьянское движение продолжало шириться. Под давлением Ленина 10 октября большевистский ЦК принял решение о подготовке вооруженного восстания. Под предлогом защиты столицы от наступавшей германской армии большевики предложили Петроградскому Совету создать Революционный комитет обороны. 12 октября исполком Петросовета утвердил положение о Петроградском Военно-Революционном комитете (ВРК), дававшее ему крайне широкие полномочия. 16 октября на заседании ЦК РСДРП(б) для руководства восстанием создаётся военно-революционный партийный центр, в который вошли А. С. Бубнов, Ф. Э. Дзержинский, Я. М. Свердлов, И. В. Сталин, М. С. Урицкий. 21 октября избирается бюро ВРК: большевики - Н. И. Подвойский, В. А. Антонов-Овсеенко, А. Д. Садовский; левые эсеры - П. Е. Лазимир, Г. Н. Сухарьков. ВРК направил своих комиссаров в воинские части, на склады оружия и боеприпасов, в Петропавловскую крепость, на промышленные предприятия, железные дороги, учреждения, в штаб Петроградского военного округа. В ответ на отказ командующего Петроградским военным округом Г. Н. Полковникова признать полномочия комиссаров ВРК 22 октября призвал петроградский гарнизон не исполнять приказов командования без его санкции. Начиная с этого времени, без разрешения комиссаров ВРК не выполнялось ни одно распоряжение.
 
24 октября, выступая в Предпарламенте, А. Ф. Керенский заявил о начале большевистского восстания и потребовал чрезвычайных полномочий для его подавления. Вечером 24 октября делегация умеренно социалистических групп Предпарламента посетила Керенского и сообщила о принятой резолюции, отказывающей Временному правительству в решительной поддержке. Керенский заявил, что завтра Временное правительство подаст в отставку. Один из лидеров меньшевиков и эсеро-меньшевистского ВЦИК Советов Ф. И. Дан отметил, что Керенский своим вмешательством мешает им вести переговоры с большевиками о ликвидации восстания. А тем временем отряды ВРК, состоявшие из революционных солдат, матросов и рабочих-красногвардейцев стали занимать ключевые пункты столицы: вокзалы, мосты, телеграф, электростанции и другие стратегически важные учреждения. Попытки Временного правительства оказать сопротивление успехом не увенчались.
 
К утру 25 октября Зимний дворец, в котором оно размещалось, оказался полностью изолированным, что позволило Петроградскому ВРК обратиться с воззванием "К гражданам России", написанным Лениным, в котором говорилось, что Временное правительство низложено и государственная власть перешла в руки ВРК - органа Петроградского Совета.
 
Днём 25 октября революционные силы заняли Мариинский дворец, где находился Предпарламент, и распустили его; матросами были заняты Военный порт и Главное адмиралтейство, где был арестован Морской штаб.
 
В 14:35 открылось экстренное заседание Петроградского совета. Совет заслушал сообщение о том, что Временное правительство низложено. С докладом о текущем моменте выступил Ленин. К 6 часам дня революционные отряды начали двигаться к Зимнему дворцу. В 21:40 по сигналу из Петропавловской крепости прогремел холостой выстрел "Авроры", начался штурм Зимнего дворца. Керенский накануне штурма бежал из Петрограда. В 2 часа ночи 26 октября Зимний дворец был полностью занят восставшими. Временное правительство было арестовано.
 
Когда штурм Зимнего дворца был в самом разгаре, в Петрограде в Смольном открылся II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, на который прибыло 649 депутатов, из них 390 большевиков, 160 эсеров, 72 меньшевика. Группа меньшевиков и правых эсеров огласила декларацию протеста "против военного заговора и захвата власти" большевиками, после чего покинула съезд. Съезд принял Декрет о мире (с предложением воюющим странам приступить к переговорам о заключении мира без аннексий и контрибуций) и Декрет о земле (вся земля, объявленная всенародной собственностью, без выкупа передавалась крестьянам), избрал Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК). На съезде также было сформировано новое правительство - Совет Народных Комиссаров (СНК, Совнарком). Его возглавил В. И. Ленин, наркомом внутренних дел был избран А. И. Рыков, иностранных дел - Л. Д. Троцкий, по делам национальностей - И. В. Сталин. В ноябре 1917 года в совнарком вошли также левые эсеры.

 
Вооруженное восстание в Москве
 
25 октября рано утром, еще до получения сообщения из Петрограда о происшедшем перевороте, состоялось заседание московского комитета большевиков, на котором образован боевой центр партии и было принято решение о создании боевого центра Московского совета - Военно-революционного комитета. В ночь на 26 октября Московский ВРК издал приказ о приведении всех частей Московского гарнизона в боевую готовность. Одновременно с происходящим пленумом московских советов состоялось заседание гласных Московской городской думы, на котором, в противовес ВРК, был избран из представителей меньшевиков, эсеров, кадетов и других партий "Комитет общественной безопасности".
 
27 октября командующий войсками Московского военного округа Рябцев предъявил ВРК ультиматум: в течение 15 минут ликвидировать ВРК, вывести революционный гарнизон из Кремля и сдать вывезенное из арсенала Кремля оружие. ВРК отклонил ультиматум и призвал рабочих и солдат к борьбе с контрреволюционными мятежниками. Вечером на чрезвычайном общем собрании гласных районных дум принята резолюция большевиков о полном доверии ВРК как единственному органу власти в Москве. Меньшевики, эсеры и кадеты не участвовали в голосовании и демонстративно ушли с собрания.
 
В ночь на 28 октября ввиду перехода Рябцева в наступление, произошли столкновения революционных войск с юнкерами. Отряды юнкеров заняли центр города, в том числе Кремль, Арбат, Смоленский рынок, Бородинский мост, Брянский вокзал, Остоженку, Крымский мост. В ответ на это ВРК призвал рабочих к всеобщей политической забастовке.
 
На следующий день Московские революционные войска заняли Малый театр, дом губернатора в Леонтьевском переулке, Симоновский пороховой склад, Крымскую площадь с интендантскими складами и Катковским лицеем, Курско-Нижегородский и Александровский вокзалы, Почтамт и Главный телеграф. Московское бюро Викжеля сделало предложение ВРК прекратить борьбу и заключить с "Комитетом общественного спасения" перемирие. Перемирие было заключено на 24 часа и началось в 12 часов ночи.
 
Однако в связи с нарушениями условия перемирия 30-31 октября ВРК и отряды Красной Гвардии возобновили борьбу и заняли Алексеевское военное училище; Брянский вокзал, где белогвардейцы ожидали подкреплений с фронта; Крутицкие казармы; гостиница "Метрополь" и Продовольственная управа. Был взят в плен "батальон смерти", украинские полки присоединились к революционным войскам. В Московский ВРК в 6 часов вечера 31 октября прибыли делегаты от Совета крестьянских депутатов для переговоров о прекращении вооруженной борьбы. Переговоры ни к чему не привели. Совет крестьянских депутатов, находящийся под руководством эсеров, добивался восстановления свергнутой буржуазной власти. Начиная переговоры, эсеры добивались оттяжки военных действий до подхода белогвардейских подкреплений.
 
Тем временем к 1 ноября революционные войска контролировали уже практически всю Москву.
 
В 12 часов ночи 2 ноября меньшевистско-эсеровская делегация прибыла в ВРК Москвы для выяснения условий прекращения борьбы. ВРК выдвинул следующие условия: вся власть принадлежит Советам; "Комитет безопасности" должен быть распущен; белая гвардия и юнкера должны быть разоружены, им гарантируется личная неприкосновенность. До принятия этих условий ВРК отказался от каких бы то ни было переговоров. В результате "Комитет общественной безопасности" вынужден был принять все условия ВРК. В 9 часов вечера Московский ВРК отдал приказ войскам о прекращении военных действий.
 
3 ноября была распущена Московская городская дума, а на 13 ноября были назначены новые выборы. По призыву Московского ВРК и Совета профсоюзов закончена всеобщая политическая стачка в Москве в связи с победой революционного восстания. Также по предписанию ВРК освобождено 135 революционных солдат и крестьян, арестованных Временным правительством.
 
Триумфальное шествие советской власти
 
Советская власть утвердилась на большей части бывшей Российской империи с конца октября 1917 года по февраль 1918 года. Так как власть Советам передавалась относительно легко и почти без сопротивления, этот процесс был назван В. И. Лениным "Триумфальным шествием Советской власти" и под таким названием закрепился в советской историографии.
 
Более затяжным, по сравнению с восстанием в Петрограде, было руководимое большевиками вооруженное восстание в Москве. Здесь оно сопровождалось огромными жертвами с обеих сторон. В большинстве крупных промышленных центров власть переходила в руки Советов в конце октября - начале ноября 1917 года без каких-либо серьезных столкновений. Из 84 крупных городов только в 15 советская власть установилась в результате вооруженной борьбы.
 
Таким образом, власть Советов была установлена:
 
  • 25 октября - в Иваново-Вознесенске, Шуе, Костроме, Твери, Брянске, Ярославле, Рязани, Владимире, Коврове, Серпухове и Подольске;
  • 26 октября - в Двинске, Екатеринбурге, Челябинске, Ростове-на-Дону, Козлове и Уфе;
  • 27 октября - в Ижевске и Самаре;
  • 28 октября - в Сызрани;
  • 29 октября - в Саратове, Иркутске и Киеве;
  • 30 октября - в Красноярске, Перовске, Воронеже;
  • 1 ноября - в Ташкенте, Белгороде;
  • 2 ноября - в Минске, Нижнем Новгороде, Баку и Ярославле;
  • 4 ноября - в Царицыне;
  • 5 ноября - в Севастополе;
  • 25 ноября - в Орле;
  • 26 ноября - в Курске;
  • 28 ноября - в Калуге;
  • 29 ноября - во Владивостоке и Иркутске;
  • 4 декабря - в Самарканде;
  • 6 декабря - в Барнауле и Томске;
  • 7 декабря - в Туле.
 
В ноябре-декабре 1917 г. советская власть получила поддержку на фронтах. Первые попытки контрреволюции начать борьбу, опираясь на казачьи войска, - выступления осенью 1917 г. Корпуса генерала П. Н. Краснова под Петроградом, атаманов казачьих войск А. М. Каледина на Дону и А. И. Дутова в Оренбургской губернии - были подавлены относительно легко. Сложнее установление советской власти шло на национальных окраинах. Важную роль в ее победе сыграла "Декларация прав народов России", принятая 2 ноября 1917 г. и обещавшая народам суверенитет, равенство и право на самоопределение. В октябре 1917 г. в Белоруссии, в ноябре - в Туркестане, в январе - феврале 1918 г. На Украине и в Казахстане была провозглашена советская власть. Националистическим правительствам удалось удержаться только в Закавказье. 3 января 1918 г. ВЦИК объявил Россию Социалистической Федеративной Республикой Советов рабочих и крестьянских депутатов (РСФСР).
 
Большевики, определявшие политическую линию советской власти, которой левые эсеры пытались придерживаться (по крайней мере до марта 1918 г.), столкнулись с ожесточенным сопротивлением чиновничества (саботаж служащих госучреждений), предпринимателей (закрытие фабрик и заводов, сокрытие документации, финансовых средств в ответ на введение рабочего контроля), буржуазно-помещичьих партий (попытка организации заговоров). Ответные действия не заставили себя долго ждать. Была ограничена свобода печати, партия кадетов была объявлена партией врагов народа, стимулирована низовая инициатива масс: национализация под давлением рабочих значительного числа промышленных предприятий, "черный" уравнительный передел земли в деревне.
 
Роспуск Учредительного собрания
 
Учитывая популярность лозунга об Учредительном собрании, советское правительство в ноябре провело выборы в Учредительное собрание и 5 января 1918 созвало его. Поскольку выборы проводились по партийным спискам, подготовленным органами Временного правительства, и в период, когда еще только шло установление советской власти и её декреты не были известны значительной части населения, большинство депутатов Учредительного собрания оказалось представителями партий (меньшевики, эсеры, кадеты, националистические партии и организации), свергнутых Октябрьской революцией. Состав Учредительного собрания не отражал нового соотношения классовых сил в стране. Контрреволюционно настроенное большинство Учредительного собрания отказалось признать советскую власть, утвердить Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Поэтому 6 января по постановлению ВЦИК Учредительное собрание было распущено. Этот акт встретил повсеместную поддержку рабочих, солдат, крестьян и их Советов.

 
Последствия
 
Брестский мир
 
Занятое решением проблем внутри страны молодое советское правительство уже не могло принимать участие в Первой мировой войне, особенно после собственных заявлений о необходимости выхода России из империалистической войны.
 
Возникшая острая необходимость в перемирии была удовлетворена в декабре 1917 года в городе Брест-Литовске. Однако требования Германии отдать ей территории в 150 000 кв. км (Польша, часть Прибалтики и Белоруссии) вызвали разногласия в правительстве. Меньшая его часть во главе с Лениным настаивала на безоговорочном принятии германских условий. Большая - поддерживала Н. И. Бухарина, призывавшего к "революционной войне" с Германией всеми возможными средствами. Л. Т. Троцкий, возглавлявший делегацию и действовавший в соответствии со своими собственными взглядами, по сути, спровоцировал мощное наступление германских войск. В результате советскому правительству пришлось заключить грабительский Брестский мир 3 марта 1918 года на значительно более тяжелых условиях, передав Германии 750 000 кв. км территории и обязавшись выплатить огромную контрибуцию.
 
Гражданская война и интервенция
 
Ушедшие в подполье после установления советской власти контрреволюционные силы не собирались просто так расставаться с потерянными привилегиями и, воспользовавшись восстанием чехословацкого корпуса, перешли в наступление на Юге и Урале, тем самым спровоцировав затянувшуюся до конца 1920 года гражданскую войну. Первые атаки генерала Краснова были успешно отбиты.
 
Однако после окончания Первой мировой войны, страны Антанты, решив воспользоваться слабостью обессиленной войной и революцией Советской России для подчинения ее себе, высадили свои десанты на Юге и на Дальнем Востоке. Ставка была сделана на белых генералов. В итоге уже к осени в Сибири устанавливается диктатура адмирала Колчака; на севере главенствующую роль стал играть генерал Миллер; на северо-западе - генерал Юденич; на юге укрепляется власть командующего Добровольческой армией генерала Деникина.
 
Попытки Антанты силовым путем свергнуть советское правительство вызвали волну возмущения среди рабочего движения по всему миру. В Европе и Америке прошли массовые демонстрации под лозунгом "Руки прочь от Советской России".
 
Уже весной 1919 года, хорошо вооруженные и укомплектованные за счет Антанты армии белогвардейцев окружили советскую республику кольцом фронтов. Однако белые генералы действовали крайне несогласованно. К тому же их стремление установить на подконтрольных территориях порядки царской России вызвало бурю недовольства со стороны народных масс, что и проявилось в массовом партизанском движении.
 
В тоже время советская власть сумела стабилизировать положение в тылу, создать наконец укомплектованную и боеспособную Красную Армию, приняв политику "военного коммунизма": продразверстка и всеобщая трудовая повинность, перевод на военное положение и централизация управления промышленностью. Благодаря этому, Колчак, направлявшийся к Волге, был остановлен и отброшен войсками Восточного фронта, которые затем перешли в наступление в Сибири. Деникин был разгромлен и начал отступление, которое завершилось весной 1920 г. в Крыму.
 
В апреле 1920 года началась Советско-польская война, завершившаяся Рижским миром, по которому Польша получала значительную часть Украины и Белоруссии. Завершающим событием гражданской войны стал разгром генерала Врангеля в Крыму.
 
Образование Союза Советских Социалистических Республик
 
После того как советская власть была восстановлена на большей части бывшей Российской империи, руководства дружественных советских республик инициировали процесс создания союзного государства. В результате этого процесса 30 декабря 1922 года I съезд Советов СССР провозгласил образование нового государства - Союза Советских Социалистических Республик.
 
Союзное государство было образовано на основе РСФСР, ЗСФСР, Украинской и Белорусской ССР. С течением времени число союзных республик достигло 15.
 
Третий (Коммунистический) Интернационал
 
Практически сразу после провозглашения советской власти в России руководство РКП(б) выступило с инициативой оформления нового интернационала с целью объединения и сплочения рабочего класса планеты.
 
В январе 1918 г. В Петрограде прошло совещание представителей левых групп ряда стран Европы и Америки. А 2 марта 1919 г. В Москве начал свою работу I учредительный конгресс Коммунистического Интернационала.
 
Коминтерн ставил перед собой задачи поддержки рабочего движения по всему миру с целью осуществления мировой революции, которая бы окончательно заменила мировое капиталистическое хозяйство мировой системой коммунизма.
 
Во многом именно благодаря деятельности Коммунистического Интернационала были образованы коммунистические партии во многих странах Европы, Азии и Америки, что в конечном счете привело к их победе в Китае, Монголии, Корее и Вьетнаме и установлению в них социалистического строя.
 
Таким образом, Великая Октябрьская революция, создавшая первое социалистическое государство - Советский Союз, положила начало краху капиталистической системы во многих странах мира.
 

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на открытии 5-го импортного ЭКСПО

05.11.2022, 15:38 23996
Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на открытии 5-го импортного ЭКСПО
Фото: Кадр с видео
Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на открытии пятого Международного импортного ЭКСПО. Цель шестидневной выставки - дать возможность компаниям со всего мира представить свою продукцию и найти бизнес-партнеров, сообщает CGTN.
 
Председатель КНР Си Цзиньпин: "​5 лет назад я объявил о планах проведения импортного ЭКСПО, исходя из целей расширения открытости и создания на емком китайском рынке широких возможностей для всего мира. За столь короткое время импортное ЭКСПО превратилось в окно формирования новой архитектоники развития, площадку расширения открытости на высоком уровне и доступное для всего мирового сообщества общественное благо".
 
В этом году в выставке принимают участие 145 стран, регионов и международных организаций. Представлены более 280 компаний из списка Fortune 500. 90% экспонентов участвовали в шанхайском ЭКСПО в прошлые годы. Стоит отметить, что нынешняя выставка стала первым крупным международным мероприятием в Китае после недавно завершившегося 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии. В своем выступлении Си Цзиньпин напомнил, что на съезде подтвердили приверженность Китая политике открытости внешнему миру. Он подчеркнул, что страна готова создавать новые возможности для мира за счет своего нового развития и стимулировать формирование открытой мировой экономики.
 
Председатель КНР Си Цзиньпин​: "Мы будем делиться со всеми странами и партнерами широкими возможностями своего огромного рынка, ускорять формирование мощного внутреннего рынка, продвигать оптимизацию и модернизацию торговли товарами, обновлять механизм развития торговли услугами, расширять импорт высококачественной продукции, создавать пилотную зону "электронной коммерции Шелкового пути" и государственные образцово-показательные зоны инновационного развития торговли услугами, содействовать креативному развитию торговли в целях высококачественного сотрудничества в рамках "Одного пояса, одного пути"".



 

Выступление Си Цзиньпина на заключительном заседании ХХ Всекитайского съезда КПК

24.10.2022, 10:27 33226
Выступление Си Цзиньпина на заключительном заседании ХХ Всекитайского съезда КПК
Товарищи!
 
На сегодня повестка дня ХХ Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая уже исчерпана. Благодаря общим усилиям всех делегатов наш съезд увенчался полным успехом, став съездом, который позволил нам достигнуть идейного единства, укрепить уверенность, указать четкое направление и поднять боевой энтузиазм. Это съезд, высоко несущий знамя социализма с китайской спецификой, съезд для объединения сил, сплочения и мужественного движения вперед.
 
Доклад Центрального Комитета 19-го созыва, принятый съездом, высоко несет великое знамя социализма с китайской спецификой, руководствуется марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина, важными идеями тройного представительства и научной концепцией развития, всесторонне следует идеям о социализме с китайской спецификой новой эпохи. На основе анализа внутренней и международной обстановки доклад выдвинул основную тему XX съезда партии, ретроспективно обобщил работу за истекшее пятилетие и великие преобразования за десятилетие новой эпохи, осветил такие важнейшие вопросы, как открытие новых горизонтов в китаизации и осовременивании марксизма, китайская специфика и сущностные требования китайской модернизации. Был разработан стратегический план по всестороннему строительству модернизированного социалистического государства и всестороннему продвижению процесса великого возрождения китайской нации, а также всесторонний план по комплексному продвижению реализации общей схемы пятиединого строительства и скоординированному осуществлению четырехаспектной всесторонней стратегической концепции. Было указано направление и утверждено руководство к действию для дальнейшего развития дела партии и государства в новом походе в новую эпоху, для осуществления намеченной к столетию КНР цели. Доклад, будучи квинтэссенцией мудрости партии и народа, являет собой политическую декларацию и программу действий нашей партии, сплачивающей и ведущей за собой многонациональный народ Китая в завоевании новых побед в деле социализма с китайской спецификой, а также программный документ марксизма.

 
В докладе о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва, принятом съездом, были подведены итоги работы комиссий по проверке дисциплины всех уровней со времени XIX съезда КПК, которые вели практические поиски и достигли важных результатов в продвижении всестороннего устрожения внутрипартийного управления под твердым руководством ЦК КПК. Доклад глубоко осветил исключительную важность углубленного осуществления всестороннего устрожения внутрипартийного управления и интенсивного продвижения партийного строительства как новой великой программы в новую эпоху для всестороннего строительства модернизированного социалистического государства и всестороннего продвижения процесса великого возрождения китайской нации. В нем раскрыто огромное значение направления социальных преобразований с помощью революционных самопреобразований партии, продемонстрирована непоколебимая решимость партии продвигать работу по улучшению партийного стиля и созданию неподкупного аппарата, а также борьбу с коррупцией, сохраняя трезвость и настойчивость в постоянном осуществлении всестороннего устрожения внутрипартийного управления.
 
Принятый съездом Проект пересмотренного Устава партии воплощает в себе достижения партии в сфере теоретических, практических и институциональных инноваций, полученные со времени XIX съезда, выдвинул четкие требования относительно отстаивания и усиления всестороннего партийного руководства, непоколебимого продвижения всестороннего устрожения внутрипартийного управления, неизменного осуществления и совершенствования партийного строительства, способствования революционным самопреобразованиям партии.
 
Съезд избрал Центральный Комитет нового созыва, в котором сконцентрированы руководящий костяк и выдающиеся представители партии из разных районов, разных ведомств, разных сфер деятельности и разных отраслей. ЦК нового созыва, отличающийся высокими личностными качествами всех его членов, их равномерным размещением и рациональной структурой, отвечает требованиям ЦК КПК и ожиданиям кадровых работников и народных масс, соответствует реальному состоянию руководящих составов и рядов кадровых работников. Он непременно справится с важными историческими задачами всестороннего строительства модернизированного социалистического государства и всестороннего продвижения процесса великого возрождения китайской нации, сплачивая и ведя за собой всю партию и многонациональный народ страны. На съезде также избрана Центральная комиссия по проверке дисциплины нового созыва.
 
Мы уверены, что все утвержденные XХ съездом партии решения и планы, а равно и все его результаты непременно будут играть чрезвычайно важную руководящую и гарантирующую роль во всестороннем строительстве модернизированного социалистического государства, всестороннем продвижении процесса великого возрождения китайской нации и в завоевании новых побед в деле социализма с китайской спецификой.

 
Мы как делегаты Всекитайского съезда КПК несем на себе славную миссию и огромную ответственность. Мы обязательно должны твердо помнить изначальную цель и возложенную на нас миссию, укреплять свои идеалы и убеждения, развивать великий дух основания КПК, добросовестно изучать и усваивать теорию, линию, курс и политику партии, реализовывать на практике стратегический план ЦК КПК по всестороннему строительству модернизированного социалистического государства и всестороннему продвижению процесса великого возрождения китайской нации, еще более сознательно изучать, соблюдать, претворять в жизнь и оберегать Устав партии, сохранять наивысшую степень идеологического, политического и практического единения с ЦК КПК. Мы обязательно должны крепко-накрепко запомнить, что страна - это ее народ, народ - это страна, воплощать в жизнь основную цель партии – беззаветное служение народу, сохранять кровные связи с народными массами, всегда быть вместе с народом, жить с ним одними думами и вместе с ним трудиться, активно выражать чаяния и мнения многочисленных членов партии и народных масс, правильно исполнять свои делегатские обязанности, сознательно становиться под контроль со стороны партии и народа. Мы обязательно должны ни на минуту не забывать о коренных интересах государства, повышать политическую рассудительность, политическую проницательность и способность исполнения политических решений, служить примером в защите авторитета ЦК КПК и поддержании его единого централизованного руководства, в соблюдении политической дисциплины и политической этики, в укреплении чувства партийности, повышении личностных качеств и навыков, отдавать весь свой ум и силы делу партии и народа, подавать личный пример для всех членов партии и тем самым оправдать их доверие.
 
В дни работы съезда центральные комитеты всех демократических партий, Всекитайская ассоциация промышленников и торговцев, деятели всех национальностей и различных кругов обратились к съезду с поздравлениями. С открытием съезда поздравили в той или иной форме и широкие слои народных масс.
 
Многие политические партии и организации различных стран мира в адрес съезда тоже прислали поздравительные телеграммы и письма. Президиум съезда выражает всем им сердечную благодарность!
 
Товарищи!
 
Коммунистическая партия Китая уже прошла столетний путь борьбы и встала на новый путь осуществления новой цели. За сто лет наша партия, сплачивая и ведя за собой многонациональный народ страны, добилась великих побед новодемократической революции, социалистической революции и строительстве, в проведении реформ и расширении открытости, а также в осуществлении социалистической модернизации, открыв новую эпоху социализма с китайской спецификой. Достигнутые за сто лет успехи несравненно блестящи, а 100-летняя КПК находится в расцвете сил и энергии. Мы обладаем абсолютной уверенностью и достаточной способностью совершить новые и более великие чудеса в новом походе в новую эпоху, которые будут изумлять весь мир. Все члены партии должны, тесно сплачиваясь вокруг ЦК партии и высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификой, укреплять историческую уверенность, повышать историческую инициативу, смело вести борьбу и одерживать победы, самозабвенно работать, целеустремленно стремиться вперед, сплачивать и вести за собой многонациональный народ страны в неустанной борьбе за реализацию целей и задач, утвержденных на ХХ съезде партии!
 

20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая

20.10.2022, 17:38 38941
20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая
Фото: телеканал Большая Азия
 

Глава государства принял участие в работе саммита "Центральная Азия - Россия"

14.10.2022, 22:28 45276
Глава государства принял участие в работе саммита "Центральная Азия - Россия"
Фото: Акорда
Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялась первая встреча глав государств в формате "Центральная Азия – Россия".
 
Глава государства отметил, что сейчас для региона важнейшей задачей является сохранение стабильности и укрепление безопасности по всему периметру границ. По его словам, на первый план выходят вопросы совместной борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков, а также противодействия различным гибридным угрозам
 

Саммит призван способствовать выработке согласованных подходов в этом направлении. Выражаю уверенность, что повестка дня нашей встречи позволит еще более расширить торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами, особенно в части инвестиционного партнерства, промышленной кооперации, диверсификации транзитно-транспортных маршрутов. Совместно с Российской Федерацией мы сможем в полной мере использовать имеющийся потенциал региональной экономической кооперации. Важнейшим пунктом повестки дня является тема поддержания высокого уровня межчеловеческих связей между нашими странами", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Он сообщил, что благодаря совместным усилиям странам Центральной Азии удалось не только восстановить допандемийный уровень товарооборота, но и существенно нарастить его. В прошлом году объем внутрирегиональной торговли вырос на 34 %, превысив 6 миллиардов долларов.
 
Президент убежден, что договоренности, которые будут достигнуты в ходе сегодняшней встречи, укрепят фундамент шестистороннего сотрудничества. Свое видение дальнейшего сотрудничества Касым-Жомарт Токаев представил в контексте ключевых измерений.
 

Первое – это безопасность. Нашим странам самой судьбой предопределено быть вместе. Мы должны оберегать нашу общую историю и строить единое будущее во имя благополучия наших народов. Стабильность и безопасность в каждом из наших государств напрямую влияет на развитие всего региона. Исходя из коренных интересов наших государств и народов, хотел бы обратить ваше внимание на необходимость выработки действенных инструментов для предупреждения новых угроз и своевременного реагирования на них", – заявил Глава государства.

 
Он полагает, что существующие механизмы взаимодействия нуждаются в системном совершенствовании. По его словам, наглядными примерами служат попытки дестабилизации ситуации в регионе, применение гибридных и информационных технологий для разжигания конфликтов. В этой связи предложено поручить аппаратам советов безопасности стран внести конкретные предложения по выработке и созданию механизма превентивных мер. Главный акцент в этой работе должен быть сделан на обмене информацией и заблаговременном выявлении угроз.
 
Касым-Жомарт Токаев считает, что отдельное внимание нужно уделить ситуации в Афганистане, где по-прежнему сохраняются риски для наших стран. По его мнению, еще одним дестабилизирующим фактором является неурегулированность границ между отдельными странами региона.
 

Решение вопроса границ должно проходить исключительно мирным путем в духе многовековой дружбы, доверия, добрососедства, а также неукоснительного соблюдения принципов международного права и Устава ООН. Полагаю полезным создать региональную экспертную площадку с тем, чтобы рассматривать данные вопросы", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава государства, назвав вторым измерением экономику, предложил участникам саммита разработать и принять новую модель экономического сотрудничества стран Центральной Азии и России. По его словам, акцент следует сделать на мерах поддержки малого и среднего бизнеса, запуске совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве.
 

Важно устранять торговые барьеры и не допускать протекционистских мер. Нам необходимо активизировать усилия по развитию внутрирегиональной торговли. Здесь целесообразно сфокусироваться на улучшении структуры товарооборота и расширении его номенклатуры. В настоящее время, с развитием наших производств, мы можем на взаимовыгодной основе заместить друг для друга многие виды зарубежной продукции. Анализ экспортно-импортных операций говорит о широких возможностях в этом направлении", – подчеркнул Глава государства.

 
Он сообщил, что Казахстан готов к активному взаимодействию и обмену опытом в сфере цифровизации.
 
Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на третьем измерении – транспорте и транзите. Как он отметил, в условиях разрыва традиционных логистических цепочек странам региона необходимо в полной мере задействовать транзитно-транспортный потенциал.
 
Глава государства считает, что в современном мире возрастает значимость взаимодействия по предупреждению негативных явлений в информационном пространстве.
 

В условиях ускоренного развития цифровых технологий, социальных сетей, мессенджеров любое неосторожное слово может привести к разжиганию ненависти и межэтнической розни, особенно среди молодежи. В результате многолетние усилия по укреплению единства и согласия в обществе могут быть сведены на нет. Для пресечения попыток посеять раздор и смуту нашим профильным ведомствам и общественным организациям необходимо наладить более тесное сотрудничество и активнее проводить разъяснительную работу. Безусловно, многое зависит и от политической ответственности наших государственных деятелей, то есть от нас самих. К сожалению, в некоторых странах случаются провокационные высказывания, в том числе в адрес глав государств, обвинения, которые ничем не обоснованы. И это, естественно, отравляет атмосферу нашего сотрудничества", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

 
В завершение выступления Президент Казахстана выразил уверенность в том, что результаты встречи внесут весомый вклад в достижение общей цели – построение сильных и процветающих государств, крепко связанных между собой узами дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
 
На саммите также выступили Президент России Владимир Путин, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
 

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в VI саммите СВМДА

13.10.2022, 11:55 47906
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в VI саммите СВМДА
Фото: akorda.kz
Под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева началась работа VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
 
В своем выступлении президент Казахстана поблагодарил лидеров стран - участниц саммита и отметил, что в этом году исполнилось 30 лет инициативе о созыве этого Совещания. За этот период СВМДА стало платформой многостороннего сотрудничества и международным институтом современной дипломатии. Глава государства отдельно поприветствовал Кувейт, вступивший в ряды членов СВМДА.

 
Особое внимание в речи было уделено геополитической ситуации на планете.
 

Сегодня мы живем в условиях беспрецедентного геополитического шторма и нарастающего кризиса мировой экономики. Это явление уже названо "глобальной дисфункцией". С момента проведения предыдущего саммита СВМДА в 2019 году мировое сообщество пережило тяжелые испытания, негативные последствия которых продолжают оказывать воздействие на глобальное развитие. На мой взгляд, особо важной задачей, стоящей перед нами, является достижение устойчивости в международных отношениях перед лицом возникающих беспрецедентных угроз. Критически важно придать новый импульс многосторонним механизмам и вернуться к открытому диалогу", - сказал президент Казахстана.

 
По его словам, Азия внесла огромный вклад в развитие человеческой цивилизации. На протяжении нескольких тысячелетий государства нашего макрорегиона выступали основной движущей силой общественного, культурного, технологического прогресса всего человечества.
 

Прогноз о том, что XXI столетие будет веком Азии, сегодня стал реальностью. Азия стала признанным мировым экономическим лидером по номинальному ВВП и паритету покупательной способности. Регион обладает значительными человеческими и природными ресурсами. В Азии расположен 21 из 30 крупнейших городов мира. Ожидается, что из всего предполагаемого роста потребления среднего класса в 30 триллионов долларов к 2030 году только 1 триллион долларов придется на западные экономики. Однако будущее самой Азии зависит от нашей коллективной готовности к укреплению диалога между культурами, традициями и мировоззрениями. Уверен, что шаги, предпринятые для развития СВМДА, соответствуют этой цели", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

 
По его словам, Казахстан в качестве председателя Совещания ставит перед собой задачу наращивать усилия по дальнейшему продвижению процесса в рамках СВМДА. В прошлом году был пересмотрен Каталог мер доверия СВМДА, в который включены новые приоритетные области сотрудничества, такие как эпидемиологическая безопасность, здравоохранение и фармацевтика, безопасность информационных и коммуникационных технологий.
 

Форум аналитических центров СВМДА будет служить универсальной платформой для экспертов и специалистов со всей Азии для обмена опытом и идеями, реализации совместных исследовательских проектов. В этом году в Астане прошли деловой совет и бизнес-форум СВМДА, а также пятое заседание Молодежного совета СВМДА. Сегодня будет учрежден Фонд СВМДА. Его цель - создание специального механизма для отбора проектов СВМДА и сбора добровольных средств на их реализацию. Также растет число наблюдателей и партнеров. В качестве наблюдателя к СВМДА присоединился Туркменистан. Были приняты решения об установлении сотрудничества с Евразийским экономическим союзом и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)", - сообщил глава государства.


 
Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Казахстан определил для своего председательства ряд амбициозных приоритетов, в основе которых лежит преобразование СВМДА в полноценную международную организацию.
 

Зрелость и эффективность СВМДА как региональной платформы политического диалога служит отправной точкой для ее дальнейшей трансформации. Государства-члены неоднократно обсуждали и в принципе согласны с тем, что СВМДА уже функционирует де-факто как организация. Хочу подчеркнуть, что мы не создаем новую организацию, а переходим на новый этап институционального развития. Повышение статуса Совещания укрепит возросшую роль Азии в мировых делах и выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень", - отметил Президент Казахстана.

 
Он выразил признательность всем государствам - членам СВМДА, поддержавшим заявку Казахстана на новый срок председательства в 2022-2024 годах. Глава государства сообщил, что наша страна ставит перед собой серьезные цели и рассчитывает на тесное сотрудничество и поддержку государств-членов.
 

Во-первых, экономическое измерение. Считаю своевременным решение учредить Совет СВМДА по устойчивой взаимосвязанности. Разрывы в глобальных цепочках поставок вынуждают нас по-новому взглянуть на формирование эффективных транзитно-транспортных коридоров. Удобные и доступные пути транспортировки грузов являются важным фактором устойчивого роста наших экономик. Важно сконцентрироваться на реализации транзитно-транспортного потенциала путем проработки диверсифицированных маршрутов коммуникации и доставки грузов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.


 
Наряду с этим президент предложил трансформировать Финансовый саммит СВМДА в постоянно действующую площадку. Он полагает, что эта инициатива КНР имеет большое значение для активизации сотрудничества государств-членов СВМДА в области финансов. Трансформация будет способствовать восстановлению экономик, устойчивому и инклюзивному развитию, созданию благоприятных условий для регионального и субрегионального финансового сотрудничества в рамках Совещания.
 
Особое внимание в выступлении главы государства было уделено экологическому измерению.
 

Изменения климата приводят к стихийным бедствиям, которые стали все более непредсказуемыми и катастрофичными. В 2021 году в Азии от них пострадали 57 миллионов человек. К 2050 году возможный урон азиатским экономикам от подобных природных катаклизмов может составить до 26 % ВВП. Недавнее мощнейшее наводнение в Пакистане стало масштабной гуманитарной катастрофой. В это трудное время мы вновь подтверждаем свою солидарность с народом и правительством Пакистана. Климатический кризис может привести к военным конфликтам и стать катализатором огромных и неконтролируемых миграционных потоков. Крайне актуальным для Азии является вопрос декарбонизации экономики. Для решения этой задачи необходимы инвестиции в невиданных ранее объемах. Через месяц в Египте состоится Конференция по климату COP27. Предлагаю также в 2024 году провести в Астане Конференцию высокого уровня по проблемам экологии в странах СВМДА. Результаты данной конференции могут стать основой для создания Совета СВМДА по вопросам сотрудничества в сфере экологии", - заявил Президент Казахстана.

 
Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость существования на пространстве СВМДА реально работающего механизма обеспечения продовольственной безопасности.
 

Азия производит две трети мировой сельскохозяйственной продукции, но продолжает оставаться уязвимой в данной сфере. Нам нужно выработать унифицированные подходы к оценке соответствия значимых продуктов национальным стандартам, а также создать "зеленые коридоры" между государствами - членами СВМДА для данной категории товаров. Представляется перспективным наладить сотрудничество СВМДА с Исламской организацией по продовольственной безопасности, штаб-квартира которой расположена в Астане. Учитывая сельскохозяйственный потенциал наших стран, мы могли бы принять меры для обеспечения нуждающихся стран продовольствием и удобрениями", - отметил глава государства.


 
Кроме того, президент Казахстан считает важным приоритетом ориентир на человеческое измерение, сбережение и развитие людских ресурсов.
 

Успешное проведение заседания Молодежного совета в Астане в июле текущего года свидетельствует о больших перспективах для взаимодействия в данном направлении. В этой связи предлагаю в 2024 году провести в Астане под эгидой Молодежного совета слет лидеров волонтерских движений стран СВМДА. Большие перспективы открывает создание Партнерской сети ведущих университетов государств - членов СВМДА. Посредством данной сети можно было бы обмениваться разработками в инновационных сферах, таких как IT-сфера, нанотехнологии и возобновляемые источники энергии", - подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.


 
Он вновь подтвердил, что Казахстан привержен дальнейшему развитию СВМДА, и выразил уверенность, что Совещание, учитывая его уникальный формат и географию, имеет серьезные перспективы и большое будущее.

 

Путин подписал договор о принятии четырех регионов в состав РФ

30.09.2022, 20:10 61206
Путин подписал договор о принятии четырех регионов в состав РФ
Фото: kremlin.ru
В Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о принятии в Россию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-служба президента РФ.

Путин подписал договор о принятии в РФ Запорожской области и образовании в составе России нового субъекта. Также был подписан договор о принятии в РФ Херсонской области и образовании в составе России нового субъекта
 
Путин и Пасечник подписали договор о принятии в РФ Луганской Народной Республики и образовании в России нового субъекта.
 
Вхождение новых четырех регионов в состав РФ - это их право на равноправие и самоопределение, зафиксированное в уставе ООН, заявил президент России Владимир Путин.
 

И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов. Повторю, это неотъемлемое право людей. Оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию", - сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.

 
Он напомнил, что в Новороссии сражались такие полководцы, как Петр Румянцев, Александр Суворов, Федор Ушаков.
 
Последние советские руководители развалили Россию, поставили народ перед фактом, не понимая последствий, заявил президент РФ Владимир Путин.
 

В 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР. И люди в одночасье оказались оторванными от своей родины. Это по-живому разорвало, расчленило нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой", - сказал Путин.

 

Последние руководители Советского Союза, вопреки прямому волеизъявлению большинства людей на референдуме 1991 года, развалили нашу великую страну, поставили народы просто перед фактом", - заключил Путин и добавил, что допускает, что те правители не понимали, что делают "и к каким последствиям это неизбежно в конце концов приведет".

 

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