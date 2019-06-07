Литературный календарь: А.С.Пушкин

Традиционное возложение цветов и чтение стихов состоялось 6 июня 2019 года у памятника Александру Сергеевичу Пушкину в Алматы. Участники, среди которых были студенты, преподаватели вузов, учителя, ветераны, деятели литературы и искусства, журналисты, традиционно собрались у памятника великому русскому поэту в День русского языка.



От имени Российской Федерации цветы возложили консул Генерального консульства Российской Федерации в Алма-Ате Ирина Переверзева и кандидат филологичских наук Марина Асылбекова. Обращаясь к собравшимся с приветственным словом, Ирина Переверзева отметила, что с каждым годом желающих принять участие в праздновании Дня русского языка становится всё больше, к ним присоединяются не только казахстанцы и россияне, но и студенты из Китая, Монголии, Вьетнама, Кореии, изучающие в Алматы русский язык.



Дети и взрослые читали любимые пушкинские строки, исполняли романсы, инсценированные стихотворения и литературные композиции. Бурные аплодисменты вызвало выступление популярного интернет-персонажа Акына Акыновича (Андрея Фендрикова), исполнившего кюи-загадки по произведениям великого классика. Собравшиеся с энтузиазмом отгадывали по фрагментам из сюжета такие известные прозаические шедевры как "Пиковая дама", "Выстрел", "Моцарт и Сальери".



Собравшиеся поделились своими мыслями о роли русского языка в современном мире, алматинские поэты прочли свои стихи, посвящённые Пушкину, русскому языку и вечным ценностям. Марина Асылбекова продемонстрировала собравшимся работы учеников Алматинского лицея для одарённых школьников № 165, посвящённые иллюстрациям к произведениям великого поэта.



Уже стало традицией, что алмаатинцы приносят к памятнику Пушкину раритетные издания его произведений, юбилейные медали и вымпелы, свои юношеские дневники, семейные архивы и фотографии. Эти материалы всегда вызывают большой интерес.

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