Мероприятия посвященные 175-летию Абая Кунанбаева

10 августа казахстанцы впервые отметят “ДЕНЬ АБАЯ!” В этот день все неравнодушные к творчеству казахского мыслителя, отдадут дань народной памяти Великому мыслителю! В честь этого события коллектив Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая подготовил программу-марафон онлайн-трансляций. Весь день на официальных каналах театра Instagtram, Facebook, Yuotube будут транслироваться лучшие видеофрагменты из золотой коллекции ГАТОБ имени Абая.

Марафон "АБАЙДАН СЫР ШЕРТЕДІ» начнется 10 августа в 00.00 и продлится до 11 августа до 00.00 часов. В рамках марафона пройдут концертные программы, трансляция оперы "Абай", фотовыставка "Абай театрындағы тарих пен шежіре», видео фрагменты из архива театра. Специально к 175-летию Абая Кунанбаева ГАТОБ им. Абая запустил онлайн-конкурс среди непрофессиональных исполнителей "АБАЙ ӘНДЕРІ” и очень символично именно в день рождения поэта состоится награждение участников-победителей.

Несмотря на беспрецедентные сложности, связанные с пандемией, людям все равно хочется красоты! И сегодня под эгидой Дня Абая, праздника, учрежденного по инициативе Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, все казахстанцы объединятся под общенациональной идеей "Абай әлемі". В этот день наш театр подготовил интересную и разнообразную программу "Абайдан сыр шертеді". Зрителей ждут премьеры концертов от солистов и стажеров театра, в которых прозвучат любимые и известные песни Абая, а также редко исполняемые романсы казахстанских композиторов, написанные на стихи великого мыслителя. Особым подарком любителям оперного искусства станет трансляция постановки оперы "Абай" в редакции Байгали Досымжанова, где в главных ролях выступили мэтры казахстанского оперного искусства. Завершающим событием этого дня станет награждение участников онлайн-конкурса "Абайдың әндері" для непрофессиональных исполнителей. Ведущие солисты оперной труппы ГАТОБ имени Абая в прямом эфире поздравят конкурсантов и отметят уча-стие каждого исполнителя грамотами и дипломами", - о творческом проекте говорит директор ГАТОБ имени Абая Ая Калиева.

В 11.00 пройдет премьера онлайн концерта "МЕН ЖАЗБАЙМЫН ӨЛЕҢДІ ЕРМЕК ҮШІН", которую представит солист КГАТОБ имени Абая Болат Канагатов.

В 15.00 онлайн зрителей ждет трансляция концерта "АБАЙҒА ТАҒЗЫМ" с участием ведущих солистов оперной труппы и квартета ГАТОБ имени Абая. В программе концерта прозвучат арии из оперы "Абай". Концертмейстер - заслуженный деятель РК, Гульнара Жидилова.

Продолжит марафон премьера вокального цикла на стихии Абая композитора Алиби Абдинурова "АБАЙ БІЛІМ АРНАСЫ - АҚЫЛ ОЙДЫҢ АЙНАСЫ", "Цикл писался около 25 лет, каждое стихотворение Абая имеет глубокий смысл, это образец высокохудожественного стиля, слога, образца казахского литературного языка. Любое стихотворение Абая Кунанбава очень хорошо ложится на музыку и когда я слышу его строки - сразу представляю как это будет звучать в музыкальном исполнении. И весь этот вокально-музыкальный цикл я впервые исполнил в стенах театра оперы и балета имени Абая, это мировая премьера. Для композитора большое счастье, когда звучит его музыка, и я счастлив вдвойне от того, что мою му-зыку исполняют ведущие солисты и заслуженные деятели РК, концертмейстеры ведущего, исторического театра страны", - делится Алиби Абдинуров. Солисты оперной труппы Толеген Рахымбаев, Нурсултан Шатарханылы, Мадина Ерланова, Бекзат Абитов исполнят бессмертные произведения под аккомпанемент Гульнар Жидиловой, заслуженного деятеля РК, концертмейстера театра. В 17.00 на официальном Youtube канале театра.

В 19.00 начнется трансляция оперы А. Жубанова, Л. Хамиди "АБАЙ" в постановке Байгали Досымжанова. Ценители оперного искусства увидят онлайн-спектакль на официальной странице Tengrinews VK. Главные партии исполнили мэтры оперного искусства Казахстана: Шахимардан Абилов, заслуженный деятель РК, Майра Мухамедкызы, заслуженный деятель РК, Мурат Шалабаев, заслуженный деятель РК, Талгат Кузембаев, лауреат государственной премии, Болит Букенов, заслуженный деятель РК, Бейимбет Кожабаев, заслуженный деятель РК.

И завершающим событием в “День Абая” станет онлайн награждение участников онлайн конкурса "АБАЙ ӘНДЕРІ" для непрофессиональных исполнителей. Творческий коллектив ГАТОБ имени Абая поздравит конкурсантов в 19.00 и отметит участие каждого исполнителя словами назидания, грамотами и дипломами.

Сегодня исполняется 175 лет со дня рождения Абая. По этому случаю сотрудники Генерального консульства КНР в Алматы поют стихотворение Абая в память о поэте и выражают добрые пожелания в честь традиционной дружбы между Китаем и Казахстаном!









Абай Кунанбаев - великий казахский поэт, писатель, мыслитель и философ. Он не только гордость казахского народа, но и широко известен во всем мире. Его литературные произведения, наполненные глубоким философским мышлением, и его вера и стремление к науке, истине и справедливости стали бесценным духовным достоянием всего человечества.





По мере непрерывного развития китайско-казахстанских отношений культурно-гуманитарный обмен между двумя странами становится все более тесным. Про Абай и его достижения узнают все больше и больше людей в Китае. В 2014 году в парке Чаоян в Пекине был торжественно открыт памятник Абаю, и в Китае уже много лет успешно проводятся мероприятия по чтению стихов Абая. Тема Абая стала важным мостом и связующим звеном для углубления взаимопонимания и обмена идеями между народами двух стран.





Со словами поздравления ко всем, кто почитает творчество великого сына казахского народа обратилась консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева. Она поздравила всех с Днём рождения Абая и подвела промежуточные итоги акции представительства "#ПочитаемАбая".

В акции приняли участие не только казахстанцы. К ней примкнули поклонники творчества Абая из Франции, Германии, Турции, России. Стихи звучали на русском, казахском, английском, французском, немецком языках, объединив более трёх тысяч зрителей и участников акции.





Мероприятия на виртуальной площадке представительства Россотрудничества в Алматы стали частью единого флэшмоба в социальных сетях, участниками которого люди самых разных возрастов и профессий. Среди них - известные коллективы и солисты из Южного Казахстана: Государственный музей искусств имени Кастеева, трио Олега Переверзева, Туркестан кий оперный театр, Национальная Библиотека Республики Казахстан и многие другие.





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