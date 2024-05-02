Международный день солидарности трудящихся: как отмечали 1 Мая в СССР

Фото: ОНТ

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25 лет назад войска НАТО начали масштабные бомбардировки военной и гражданской инфраструктуры Югославии в рамках операции "Союзническая сила", которые продолжались 78 дней, пишет белорусское издание "Общенациональное телевидение".





Формальным поводом для начала атаки на страну стало "предотвращение геноцида" косовских албанцев и вывод войск из Косова и Метохии. На самом деле, НАТО преследовало исключительно геополитические цели: усилить свои позиции в регионе и свести к минимуму российское влияние. Также альянс использовал Югославию как полигон для отработки взаимодействия войск в реальных боевых действиях.





24 марта в календаре - дата не просто "красная", а по-настоящему кровавая. 25 лет назад США и НАТО показали всему миру свое истинное лицо, организовав настоящий геноцид сербов... 25 лет с начала бомбардировки мирного населения Югославии.





Югославия - многонациональное государство, образованное после Первой мировой войны с целью объединить южнославянские земли. С 1918 до 1929 года именовалось как Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев.





С самого начала страна представляла собой этакую сборную солянку, где каждый народ, будь то сербы, хорваты, албанцы, черногорцы или словенцы, имели свои собственные интересы, часто противоречащие друг другу.





Все национальные противоречия обострились во время Второй мировой войны. Гитлер сразу обозначил своим врагом лишь сербов, а хорватские националисты, например, оказывали фюреру поддержку. Внутри страны помимо прочего началась масштабная гражданская война между сербами и хорватами. В Хорватии существовали целые концлагеря, и, по разным данным, за время Второй мировой было уничтожено до 1 млн сербов.





После победы над фашизмом к власти пришел маршал Иосип Броз Тито, который объединил югославов. Страна процветала. По своему развитию в странах соцлагеря Югославия уступала лишь ГДР. На протяжении долгого времени власти удавалось балансировать между интересами всех этнических групп. Но со смертью в 1980 году Тито в Югославии начались проблемы. И уже через 4 года в США был разработан своеобразный план под названием "Политика США в отношении Югославии". Обширные санкции, долги страны, сокращение социальных расходов, безработица и сокращение производства - США спровоцировали в стране тотальный кризис.





А с приходом к власти Слободана Милошевича и принятием новой Конституции, которая урезала права автономий, ситуация в стране стала критической. На это повлиял и распад СССР. И в 1991 году Хорватия и Словения в один день заявили о своей независимости. Впоследствии это сделала Босния и Герцеговина. Спровоцировав гражданскую войну, в конфликт открыто включились страны НАТО.





Благодаря Западу, в Югославии воевали все и со всеми, определить правых и виноватых было уже невозможно. Но абсолютно все грехи были повешены на сербов, а военные преступления и этнические чистки в их сторону оставались как будто незамеченными. Запад поддерживал всех, кто противостоял Сербии.





В итоге продолжительных войн в составе Югославии остались лишь Сербия и Черногория, а камнем преткновения стало Косово. Косовские албанцы уже давно требовали отделения, а Сербия хотела сохранить единство. И в 1998 году армия Косова начала войну против сербов. Боевики "Освободительной армии Косова" нападали на сербскую полицию. И чтобы прекратить теракты, Белград ввел в автономию сначала полицейские, а потом и регулярные войска. Противостояние переросло в гражданскую войну.





На протяжении почти полугода НАТО разрабатывало операцию по "принуждению Сербии к миру". Альянс использовал формальный повод - отказ "Белграда вывести югославские войска из автономной области Косово и Метохия".





В итоге 24 марта 1999 года в 19.45 по местному времени без одобрения Совета Безопасности ООН, в нарушение международного права НАТО начало бомбардировку союзной республики Югославия. Операция "Милосердный ангел" продлилась 78 дней и принесла сербам смерть более чем 2 тыс. человек, в том числе 400 детей. Целью НАТО являлись якобы только военные объекты, но на самом деле бомбили мосты, дороги, нефтехранилища, объекты производства и энергетики, больницы, школы, жилые районы, здание центрального телевидения…





За 2,5 месяца было совершено 35 тыс. вылетов и сброшено 23 тыс. бомб и ракет.





13 апреля 1999 года, несмотря на сложности, в Югославию прибыла колонна грузовиков с гуманитарной помощью из Беларуси и России. А уже на следующий день в Белград прилетел Александр Лукашенко. Это произошло в самый сложный для страны момент. Притом что никто не мог гарантировать президенту Беларуси безопасность.





В июне 1999 года Слободан Милошевич был вынужден под давлением впустить в Косово иностранные войска.





В 2000 году Запад организовал в Югославии первую современную мягкую революцию, получившую название "бульдозерная". Госпереворот был быстрым, и Слободан Милошевич ушел в отставку. Уже через год в Гааге Слободана Милошевича и еще 4 политиков обвинили в преступлениях против человечности, убийствах, преследованиях по политическим и национальным признакам, нарушении законов и обычаев войны.





В 2006 году с выходом Черногории из состава федерации Югославия прекратила свое существование. Операция по уничтожению процветающего социалистического государства и унижению этнических сербов была окончена.





Сербы так и не смирились с потерей Косова, и межнациональный конфликт никуда не исчез. Автономия вспыхивала в 2004 и в конце 2022 года. Там продолжают жить тысячи сербов, считающих Косово своей территорией.





Весь мир до сих пор вспоминает США и НАТО запредельную и ничем не обоснованную жестокость к мирному населению Югославии. А американские элиты все еще убеждены, что любые их действия так и остаются… безнаказанными.