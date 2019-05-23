Международный круглый стол "Константин Паустовский и Казахстан" состоялся 20 мая 2019 года в Институте литературы и искусства Республики Казахстан имени М.Ауэзова в Алмазы. В нём приняли участие учёные из Казахстана, России, Бельгии и Голландии.

Выступая с приветственным словом, директор Института Кенжехан Матыжанов отметил, что Константин Паустовский, бесспорно, является обладателем ювелирной литературной техники, мастером пейзажа, лириком, соединившим своим творчеством Казахстан и Россию. В Казахстане писателем были созданы такие ставшие всемирно известными произведения как "Подводные камни", "Спор в вагоне", "Карабугаз".

Круглый стол собрал таких известных специалистов-литературоведов как директор Московского литературного музея К.Г. Паустовского Анжелика Дормидонтова, директор Дома-музея М.О. Ауэзова Диар Кунаев, краевед Андрей Свиридов, писатель Эдуард Джилкибаев, руководителя международного общества "Константин Паустовский" Ванхассел Грет, которые в своих выступлениях говорили о роли Казахстана и Алматы в сохранении культурного и научного потенциала Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

Выступая на круглом столе, консул Генерального консульства Российской Федерации, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Перверзева познакомила собравшихся с первыми результатами работы новой программы представительства "Перекрёстки истории", одной из тем которой является изучение истории военной Алма-Аты.

Как известно, во время войны город называли одновременно и "советским Голливудом", и "золотой клеткой", так как в нём и в эвакуации, и в ссылке пребывало большое количество известных деятелей литературы, культуры, науки и искусства. Здесь снимались фильмы, создавались научные теории, писались выдающиеся литературные произведения.

Толчком к проведению Международного круглого стола стал визит делегации голландских и бельгийских учёных и любителей творчества Константина Паустовского в Алматы. Как известно, выдающийся советский писатель находился здесь в эвакуации.

Константин Паустовский работал на заводах, был вожатым трамвая, санитаром, журналистом и даже рыбаком… Чем бы писатель ни занимался, куда бы ни ехал, с кем бы ни знакомился — все события его жизни рано или поздно становились темами его литературных произведений.

"Юношеские стихи" и первая проза

Константин Паустовский родился в 1892 году в Москве. В семье было четверо детей: у Паустовского было два брата и сестра. Отца часто переводили по службе, семья много переезжала, в конце концов они осели в Киеве.

В 1904 году Константин поступил здесь в Первую Киевскую классическую гимназию. Когда он перешел в шестой класс, отец ушел из семьи. Чтобы оплачивать учебу, будущему писателю пришлось подрабатывать репетитором.

В юности Константин Паустовский увлекался творчеством Александра Грина. В воспоминаниях он писал: "Мое состояние можно было определить двумя словами: восхищение перед воображаемым миром и — тоска из-за невозможности увидеть его. Эти два чувства преобладали в моих юношеских стихах и первой незрелой прозе". В 1912 году в киевском альманахе "Огни" вышел первый рассказ Паустовского "На воде".

В 1912 году будущий писатель поступил на историко-филологический факультет Киевского университета. После начала Первой мировой войны он перевелся в Москву: здесь жили его мать, сестра и один из братьев. Однако во время войны Паустовский почти не учился: сначала работал вожатым трамвая, потом устроился на санитарный поезд.

Осенью 1915 года я перешел с поезда в полевой санитарный отряд и прошел с ним длинный путь отступления от Люблина в Польше до городка Несвижа в Белоруссии. В отряде из попавшегося мне засаленного обрывка газеты я узнал, что в один и тот же день были убиты на разных фронтах два мои брата. Я остался у матери совершенно один, кроме полуслепой и больной моей сестры".

После гибели братьев Константин вернулся в Москву, но ненадолго. Он ездил из города в город, работая на заводах. В Таганроге Паустовский стал рыбаком в одной из артелей. Впоследствии он говорил, что писателем его сделало море. Здесь же Паустовский начал писать свой первый роман "Романтики".

Во время своих поездок писатель познакомился с Екатериной Загорской. Когда она жила в Крыму, жительницы татарской деревушки прозвали ее Хатидже, так же называл ее и Паустовский: "Ее люблю больше мамы, больше себя... Хатидже — это порыв, грань божественного, радость, тоска, болезнь, небывалые достижения и мучения..." В 1916 году пара обвенчалась. Первый сын Паустовского — Вадим — родился через 9 лет, в 1925 году.

"Профессия: всё знать"

Во время Октябрьского переворота Константин Паустовский находился в Москве. Некоторое время он проработал здесь журналистом, но вскоре вновь отправился за матерью — на этот раз в Киев. Пережив здесь несколько переворотов Гражданской войны, Паустовский переехал в Одессу.

В Одессе я впервые попал в среду молодых писателей. Среди сотрудников "Моряка" были Катаев, Ильф, Багрицкий, Шенгели, Лев Славин, Бабель, Андрей Соболь, Семен Кирсанов и даже престарелый писатель Юшкевич. В Одессе я жил у самого моря и много писал, но еще не печатался, считая, что еще не добился умения овладевать любым материалом и жанром. Вскоре мною снова овладела "муза дальних странствий". Я уехал из Одессы, жил в Сухуме, в Батуми, в Тбилиси, был в Эривани, Баку и Джульфе, пока, наконец, не вернулся в Москву".

В 1923 году писатель вернулся в Москву и стал редактором в Российском телеграфном агентстве. В эти годы Паустовский много писал, его рассказы и очерки активно печатались. Первый сборник рассказов автора "Встречные корабли" вышел в 1928 году, тогда же был написан роман "Блистающие облака". Константин Паустовский в эти годы сотрудничает со многими периодическими изданиями: работает в газете "Правда" и нескольких журналах. О своем журналистском опыте писатель отзывался так: "Профессия: все знать".

Сознание ответственности за миллионы слов, стремительный темп работы, необходимость точно и безошибочно регулировать поток телеграмм, отобрать из десятка фактов один и переключить его на все города — все это создает ту нервную и неспокойную психическую организацию, которая называется "темпераментом журналиста".

"Повесть о жизни"

В 1931 году Паустовский закончил повесть "Кара-Бугаз". После ее публикации писатель ушел со службы и посвятил все свое время литературе. В следующие годы он путешествовал по стране, написал много художественных произведений и очерков. В 1936 году Паустовский развелся. Второй женой писателя стала Валерия Валишевская-Навашина, с которой он познакомился вскоре после развода.

Во время войны Паустовский был на фронте — военным корреспондентом, потом его перевели в ТАСС. Одновременно с работой в Информационном агентстве Паустовский писал роман "Дым отечества", рассказы, пьесы. Эвакуированный в Барнаул Московский камерный театр поставил спектакль по его произведению "Пока не остановится сердце".

Третьей женой Константина Паустовского стала актриса Театра имени Мейерхольда Татьяна Евтеева-Арбузова. Они встретились, когда оба состояли в браке, и оба оставили своих супругов, чтобы создать новую семью. Паустовский писал своей Татьяне, что "такой любви не было еще на свете". Они поженились в 1950 году, и в тот же год у них родился сын Алексей.

Через несколько лет писатель отправился в поездку по Европе. Путешествуя, он писал путевые очерки и рассказы: "Итальянские встречи", "Мимолетный Париж", "Огни Ла-Манша". Книга "Золотая роза", посвященная литературному творчеству, вышла в 1955 году. В ней автор пытается осмыслить "удивительную и прекрасную область человеческой деятельности". В середине 1960-х Паустовский закончил автобиографическую "Повесть о жизни", в которой рассказывает в том числе о своем творческом пути.

…Писательство сделалось для меня не только занятием, не только работой, а состоянием собственной жизни, внутренним моим состоянием. Я часто ловил себя на том, что живу как бы внутри романа или рассказа".

В 1965 году Константина Паустовского номинировали на Нобелевскую премию по литературе, но получил ее в тот год Михаил Шолохов.

В последние годы жизни Константин Паустовский болел астмой, у него случилось несколько инфарктов. В 1968 году писателя не стало. Согласно завещанию, его похоронили на кладбище в Тарусе.

Источник: https://www.culture.ru

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