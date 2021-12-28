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Приказано уничтожить: как большевики ликвидировали безграмотность

26.12.2021, 22:40 2156
Приказано уничтожить: как большевики ликвидировали безграмотность
Фото: commons.wikimedia.org
Ровно сто лет назад, 26 декабря 1919 года, Совет Народных Комиссаров принял декрет "О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР". Так в русском языке появилось новое слово: "ликбез". Пролетарская культура была щедра на диковатые неологизмы и страннейшие аббревиатуры (над чем смеялись еще Ильф с Петровым — вспомним их "Фортинбраса при Умслопогасе"), но этой была суждена долгая жизнь, хотя и безграмотность давно ликвидирована, да и РСФСР уж почти 30 лет как нет. "Известия" вспоминают о самой успешной и самой полезной кампании советской власти на ниве просветительства, сообщает iz.ru.
 
Согласно декрету, с 1920 года всё население Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, обязано было учиться грамоте. По желанию — на русском или на родном языке. Из многих начинаний первых лет советской власти это оказалось, пожалуй, наиболее рациональным и успешным.
 
Звонкое слово "ликбез" означало широкую просветительскую программу, которая изменила не только судьбу страны. "Пароль времени", как любили — не без патетики — выражаться в те годы. В каждом населенном пункте, в котором насчитывалось не менее пятнадцати неграмотных, учреждались "школы грамоты", так называемые ликпункты. Через год в 40 губерниях России появилось около 13 тыс. таких школ. Их открывали при заводах, нередко — в национализированных богатых домах и закрытых храмах. Учились в ликпунктах по 68 часов в неделю первоначально 7–8 месяцев, позже стали управляться за четыре.
 

Рабы не мы"

 
Новая власть озаботилась проблемой едва ли не сразу после взятия Зимнего. Еще в ноябре 1917 года Анатолий Луначарский на страницах журнала "Народное просвещение" провозгласил курс на ликвидацию безграмотности. А кроме того — заговорил о гигиене, о том, что каждую школу (включая сельские) нужно обеспечить горячей водой и мылом. И ликвидацию безграмотности нужно было запускать в условиях беспросветной нищеты.
 
В декабре 1917 года в Народном комиссариате просвещения был создан внешкольный отдел, который возглавила Надежда Крупская. Она с первых лет ХХ века разрабатывала методику педагогической работы с взрослыми учащимися. Именно в ее личном департаменте и создавались планы обучения совершеннолетних, не получивших азов образования. Считалось, что быстрому преодолению неграмотности поможет орфографическая реформа, разработанная еще в царские времена, но стартовавшая в начале 1918 года. Ее основной целью было упрощение правописания. Проще писать — проще обучить.
 
Стали появляться буквари для взрослых. Их, несмотря на дефицит средств, старались издавать массовыми тиражами. В этих изданиях просвещение тесно переплеталось с пропагандой. Именно там появились чеканные формулы, по которым население училось читать и писать: "Мы не рабы, рабы не мы", "Среди рабочих много чахоточных. Советы дали рабочим бесплатное лечение", "Мы были рабы капитала". Это не просто трафареты для прописей, а пища для ума и руководство к действию. Тогдашние буквари повлияли на общественное мировоззрение сильнее, чем мы сегодня можем представить. Ведь для большинства питомцев ликпунктов это были действительно первые книги... А для многих (это в первую очередь касается старшего поколения) они так и остались единственными.
 
19 июля 1920 года появился новый декрет — об учреждении Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности (ВЧК л/б). Эта была разветвленная сеть, охватившая всю страну. В составе "второй ВЧК" действовал штат разъездных инструкторов, которые помогали "товарищам с периферии".
 
Конечно, учиться жаждали не все. Каких только забот не было у людей в голодные и опасные годы Гражданской войны, да и после нее... И тут в ход пускали известный в те годы принцип "Не умеешь — научим, не хочешь — заставим". Такое бывало часто: обучали силком, против желания... Но это в первые годы действия программы. К концу 1920-х необходимость начального образования осознали почти все.
 
Долой неграмотность!
 
Дело не захлебнулось и после образования Советского Союза, когда процент неграмотных в стране снова вырос — прежде всего за счет Туркестана. В 1925 году энтузиасты борьбы с неграмотностью объединились в добровольное общество "Долой неграмотность", местные отделения которого создавались, как говорится, "от Москвы до самых до окраин". Этому обществу помогали все знаменитые советские писатели, включая Максима Горького и весьма популярного в те годы Демьяна Бедного. А Владимир Маяковский многократно давал поэтические концерты в пользу ликбезовского общества.
 
Критически не хватало педагогов. Наркомпрос пытался оперативно решить эту проблему. Под знаменами ВЧК в 26 губерниях создавались курсы учителей. Но тут система столкнулась с нехваткой преподавателей. Приходилось завозить лекторов из столиц. Комиссия помогала с командировками. Каждый образованный человек с минимальными педагогическими способностями был на счету. Недаром в 1928 году был организован всесоюзный комсомольский культпоход. Это была лихая молодежная атака на неграмотность. Комсомольцы на общественных началах обучали неграмотных — как правило, рабочих. В эту программу входила и борьба с детской беспризорностью. Власть исходила из того, что каждый подросток школьного возраста не только может, но и обязан учиться.
 
Выпускник ликпункта должен был уметь читать "ясный печатный и письменный шрифт, делать краткие записи, необходимые в обыденной жизни и в служебных делах", мог "записать целые и дробные числа, проценты, разобраться в диаграммах", а также "в основных вопросах строительства Советского государства". По тем временам — немало. Учили, как правило, по лозунгам, но старались пробудить у питомцев способности к самостоятельному мышлению. Учитывали социальное положение ученика, его профессию.
 
Обучающимся сокращали рабочий день на два часа при сохранении зарплаты и пайка. Нередко руководители предприятий — в особенности во времена НЭПа — не выполняли этих предписаний. На них жаловались. Дело доходило до жестких мер: неуважение к ликбезу приравнивали к контрреволюционной деятельности. Кстати, за прогулы уроков на неграмотного могли наложить штраф... Правда, к столь строгим мерам прибегали нечасто. Другое дело — общественные порицания и агитсуды.
 
Чтобы система заработала на полную мощность, потребовалось 10 лет. К началу 1930-х в стране появилось массовое педагогическое образование. И это тоже заслуга кампании, которая началась в декабре 1919 года.
 
Программа чрезвычайной важности
 
Зачем ликбез был нужен большевикам, еще не укрепившим свою власть, еще воевавшим "на деникинских фронтах"? Для них это был не только пропагандистский довод, но и дело чести. Самодержавие традиционно упрекали за невнимание к массовому образованию. Об этом страстно писали и либералы, и социалисты всех мастей. О необходимости бесплатного всеобщего образования твердили и эсеры, и меньшевики, и большевики. В этом они сходились. И большевики — надо отдать им должное, — захватив власть, не ограничились декларациями. Для них это был важнейший идеологический вопрос. Революционные партии проповедовали веру в прогресс — технический, культурный и социальный. А о каком прогрессе можно говорить в малограмотном обществе?
 
Нельзя забывать и об экономическом эффекте ликбеза. Страна получила тысячи (а со временем — десятки и сотни тысяч) специалистов более высокой, чем прежде, квалификации. Кроме того, при кардинальном переустройстве политической и социальной системы новой власти требовалась эффективная пропаганда. Власть была заинтересована в том, чтобы миллионы людей читали газеты, наизусть вызубривали тексты плакатов и транспарантов... Для этого необходимо хотя бы начальное образование. Чтобы гражданин Страны Советов мог хотя бы понять плакат, изображавший мужика в лаптях, шагающего в пропасть со "слоганом" "Неграмотный — тот же слепой. Всюду его ждут неудачи и несчастья". Лубочный плакат Александра Радакова сработал эффективно. Постижение грамоты воспринималось как средство от слепоты, как пропуск в новый прекрасный мир. Конечно, далеко не все — и среди учеников, и среди учителей — рассуждали так идеалистично. И все-таки нельзя отрицать мощь и искренность тогдашней веры в чудесную силу азбуки.
 
Судьба Просвещения
 
Конечно, наркомпросовцы 1919 года начинали не с нуля. Почему же в России сто лет назад для ликвидации безграмотности потребовались столь крутые, "чрезвычайные" меры? Проблема кроется в глуби веков. Первым нашим просветителем государственного масштаба был князь Ярослав, не зря прозванный Мудрым. Он и сам был пристрастен к чтению, и других старался приохотить к науке. Примерно в 1030 году князь Ярослав создал первое училище в Новгороде Великом. К концу правления князя-книгочея Русь была одним из наиболее просвещенных государств Европы. Но вскоре этот приоритет был утрачен. И только в начале XVII века царь Борис Годунов замыслил открыть в Москве первые светские школы. Пушкин прославил этот порыв царя Московского, вложив в его уста крылатые слова: "Учись, мой сын: наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни".
 
Но эта затея не удалась, а после Смутного времени грамотеев в Московском царстве осталось немного. И царь Петр, которого такое положение дел не устраивало, взялся за дело с поистине революционным неуемным размахом. "Самодержавною рукой он смело сеял просвещенье", — точнее Пушкина не сказать. Петр открывал "цифирные школы", заботился об элементарном обучении солдат.
 
К концу царствования первого императора в России насчитывалось более ста низших училищ. Не все задумки Петра были доведены до ума, но именно ему мы обязаны тем, что к концу XVIII столетия дворянство и духовенство в России стало сплошь грамотным. Развитие получили пресса и литература. Появились читатели — появились и книги.
 
Заботилась о народных школах и Екатерина Великая, но — по большей части в переписке с европейскими светилами. В этой области ее благие намерения медленно приживались на северной почве. "Народная школа" окрепла в России только к концу XIX века.
 
По части массовой грамотности Россия так и не догнала Европу. В 1897 году Петр Семенов-Тян-Шанский провел в Российской империи первую научную перепись населения. Она показала, что азами грамоты в стране владеют лишь 21,1% населения. Смиряться с этим не собирались ни власти, ни интеллигенция. Хотя некоторые идеологи консервативного направления считали, что "мужику" грамота идет только во вред. Правда, в начале ХХ века такие воззрения вышли из моды. За судьбы народного просвещения болели лучшие умы страны. Но за первые 14 лет нового столетия число начальных учебных заведений в России увеличилось как минимум в два раза. Важную роль играли церковно-приходские школы, в которых получали азы знаний крестьянские дети.
 
К началу 1920-х, когда наркомпрос выступил с концепцией ликвидации безграмотности, дело обстояло немногим лучше, чем во времена Семенова-Тян-Шанского: в стране насчитывалось лишь около 30% функционально грамотных граждан. Главным образом, это были молодые люди. А поколение отцов испытывало трудности даже при выполнении самых простых письменных заданий.
 
Ликбез переломил ситуацию. Всесоюзная перепись населения 1939 года установила, что грамотность среди населения в возрасте от 8 лет приблизилась к 90%. При этом в среднеазиатских республиках речь шла о первоначальной грамотности, а в России — о достаточно высоком уровне образования.
 
Автор — заместитель главного редактора журнала "Историк"
 

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5 декабря исполнилось 80 лет начала разгрома немецко-фашистских войск под Москвой

07.12.2021, 18:21 90271
5 декабря исполнилось 80 лет начала разгрома немецко-фашистских войск под Москвой
Фото: Зенитные установки у Театра Советской армии, ноябрь 1941 года / РИА Новости
В этот день 80 лет назад, 5 декабря 1941 года, началось контрнаступление Красной Армии под Москвой. Это операция положило началу разгрома немецко-фашистских войск, пытавшихся занять столицу СССР, сообщает RIA56.RU.
 
5 декабря по праву отмечают День воинской славы России. Битва за Москву стала первой крупной победой Советского Союза в Великой Отечественной войне. Она показала решимость советского руководства, советских людей бороться против нашествия. Именно здесь раскрылся полководческий талант будущего Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Сегодня одна из центральных улиц Оренбурга носит его имя.
 
Именно в московской битве стали известны имена героев – партизанки Зои Космодемьянской, летчика Виктора Талалихина, подвига 28 панфиловцев, конников генерала Доватора и многие, многие другие.
 
Подвиг советских войск и зверства фашистов были запечатлены в фильме "Разгром немецких войск под Москвой". Вышедший на экраны мира в 1942 году, он стал первым советским фильмом, получившим премию Американской академии киноискусства "Оскар", как "Лучший документальный фильм".
 
Позже в мемуарах фашистские генералы пытались причину разгрома отнести к суровости климата, к морозам. Но на этот "аргумент" ответил герой московской битвы - маршал Жуков.
 

Нет! Не дождь и снег остановили фашистские войска под Москвой. Более чем миллионная группировка отборных гитлеровских войск разбилась о железную стойкость, мужество и героизм советских войск, за спиной которых был их народ, столица, Родина, — маршал Советского Союза Г.К. Жуков.

 
80 лет назад началась Московская оборонительная операция советских войск, завершившаяся первой стратегической победой Красной армии во время Великой Отечественной войны. Несмотря на то что на момент начала нацистского наступления ситуация на московском направлении для советских сил была крайне тяжёлой, им удалось остановить врага и перейти в масштабное контрнаступление. Победа Красной армии у стен своей столицы, по мнению экспертов, предотвратила нападение на СССР со стороны Японии и Турции, а также продемонстрировала западным державам возможности Советского Союза как партнёра по антигитлеровской коалиции. Неоднократно проверенная в Европе нацистская стратегия блицкрига потерпела крах, сообщает RT.
 
30 сентября 1941 года нацистские войска развернули масштабное наступление на столицу СССР. С этого дня историки отсчитывают начало Московской оборонительной операции — первой стадии Битвы за Москву, завершившейся крупной победой Красной армии.
 
Подготовка к "Тайфуну"
 
Ещё на стадии планирования нападения на Советский Союз нацисты обозначили захват Москвы как одну из своих центральных задач. По мнению гитлеровского командования, это означало бы не просто крупный политический и экономический успех, но и блокирование важнейшего транспортного узла СССР.
 

Потеря Москвы, помимо огромного символического значения, означала бы отсутствие возможности снабжать войска на северо-западе и, скорее всего, привела бы к падению всего севера страны", — рассказал в интервью RT доцент МПГУ Юрий Никифоров.

 
По словам историков, в 1941 году валовая продукция столичных предприятий составляла 14,7% от всей продукции предприятий СССР, причём в сфере металлообработки и электротехники на долю Москвы приходилась почти половина от общесоветского производства.
 
После захвата Москвы нацисты планировали массовое уничтожение жителей столицы СССР. Для этого даже была создана специальная зондеркоманда.
 
Как отметил в беседе с RT доцент ГАУГН, кандидат исторических наук Дмитрий Суржик, в сентябре нацисты бросили значительные силы на разгром сил Юго-Западного фронта, так как боялись оставлять у себя на южном фланге в районе Киева группировку численностью в несколько сот тысяч советских военнослужащих. Только после разгрома частей Красной армии в районе столицы УССР нацисты занялись непосредственной подготовкой к наступлению на Москву. План захвата советской столицы получил кодовое наименование "Тайфун".
 

Изначально гитлеровцы планировали захватить Москву через 10—12 недель войны. Но за это время вермахт не подошёл даже к предместьям столицы СССР. Только Смоленское сражение задержало нацистов на два месяца", — подчеркнул Дмитрий Суржик.

Оборона Москвы, 30 сентября — 5 декабря 1941 года / © mil.ru
Однако в целом, по его словам, ситуация для Красной армии в сентябре 1941 года была крайне сложной, так как советские войска в первые месяцы войны потерпели ряд серьёзных поражений: в частности, под Минском и Киевом, в районе Умани и на других направлениях.
 
Несмотря на серьёзные успехи, вермахт столкнулся в СССР с таким сопротивлением, которого никогда раньше не встречал. К концу сентября 1941 года общие безвозвратные и санитарные потери германских войск достигли более 550 тыс. человек — около 16% состава сухопутных войск. Кроме того, нацисты потеряли свыше половины своих танков.
 
Гитлеровцы сконцентрировали на Московском направлении в конце сентября 42% от всех своих сил на Восточном фронте, 75% танков, 33% орудий и миномётов, почти половину авиации. Всего войска группы "Центр" насчитывали 1,8 млн военнослужащих, 1700 танков, 14 тыс. орудий и миномётов. Командование защищавших Москву советских фронтов могло противопоставить им 1,25 млн личного состава, 1044 танка, около 10 тыс. артиллерийских орудий и миномётов.
Москвичи сооружают оборонительные укрепления / РИА Новости
При этом, с точки зрения качественных параметров, ситуация была для Красной армии ещё хуже. Например, в войсках Западного фронта лишь около 9% танков относились к современной тяжёлой и средней бронетехнике. Остальные машины были либо лёгкими, либо принадлежали к устаревшим типам.
 
Советское командование активно оборудовало на Московском направлении специальные заграждения и укрепления. Около 250 тыс. жителей Москвы и Московской области вместе с бойцами народного ополчения и инженерных частей возвели к концу сентября 2250 км противотанковых рвов и эскарпов, построили тысячи фортификационных сооружений.
 
Оборона Москвы
 
30 сентября 1941 года началось стратегическое наступление нацистских войск в направлении Москвы. Гитлеровцы атаковали советские силы сразу на нескольких участках фронта. В первые дни операции "Тайфун" боевые действия проходили крайне успешно для германских войск. Например, всего за два дня танковая группа Хайнца Гудериана продвинулась на 80 км в глубину обороны Брянского фронта. Гитлеровцы смогли быстро вклиниться в тыл фронта и захватить город Орёл. Над основными силами Брянского фронта нависла угроза окружения.
 

Советским частям, ослабленным предыдущими действиями, было сложно реагировать на прорывы немецких танковых сил", — заявил в комментарии RT военный историк Григорий Попов.

 
Из-за прорыва нацистов брешь шириной до 40 км образовалась и в порядках Западного фронта. Немцы продвигались к Вязьме. Отступать под напором гитлеровцев пришлось также войскам Резервного фронта. Уже в начале октября несколько армий Западного и Резервного фронтов были окружены, однако своими действиями они сковывали значительные силы противника.
 
Советская Ставка предпринимала активные действия, чтобы остановить врага. Войска под Москву перебрасывались с других участков фронта и из глубины страны. Однако на это требовалось время. 5 октября 1941 года для отправки на фронт были подняты по тревоге курсанты московских и подмосковных военно-учебных заведений. Иосиф Сталин отозвал из-под Ленинграда Георгия Жукова, который был назначен представителем Ставки на Резервном фронте.
 
По словам историков, в первых числах октября ситуация для советских войск оказалась крайне сложной. Сотни тысяч советских военнослужащих были окружены в районе Вязьмы и Брянска. В советской стратегической обороне образовалась брешь шириной до 500 км.
Бойцы воинской части занимаются на Чистопрудном бульваре в Москве / РИА Новости
 
Как напомнили эксперты, к юго-востоку от Вязьмы, в районе Юхнова, на пути у нацистов оказался только отряд из примерно 430 парашютистов-диверсантов, сформированный начальником парашютно-десантной службы Западного фронта капитаном Иваном Старчаком. Его бойцы взорвали большинство мостов в районе Юхнова, имитировали перед немецкой разведкой присутствие на берегах реки Угры крупных советских сил, а затем вступили в бой с прорывавшимися по направлению к Москве гитлеровскими частями, превосходившими советских десантников по численности примерно вчетверо.
 

Небольшой отряд Старчака смог продержаться до подхода подкрепления, состоявшего из подольских курсантов (курсантов Подольского пехотного и Подольского артиллерийского училищ. — RT). Чуть позже в этот район прибыли силы 17-й танковой бригады", — отметил в разговоре с RT военный историк Сергей Перелыгин.

 
Передовой отряд подольских курсантов сражался на реке Угре бок о бок с десантниками Старчака. В то же самое время основные подразделения курсантов, усиленные танками, были размещены чуть дальше — на Ильинском рубеже, который был достаточно хорошо укреплён и на котором вскоре разгорелись ожесточённые бои. Даже после того как нацисты в нескольких местах прорвали оборону укрепрайона, курсанты, находившиеся в районе села Ильинское, продолжали удерживать свои позиции. Немецкая танковая колонна хитростью, подняв красный флаг, попыталась прорваться в их порядки с тыла, однако была практически полностью уничтожена.
Под Юхновым, октябрь 1941 года. На переднем плане капитан И.Г. Старчак, старший политрук Н.Х. Щербина и лейтенант Н.Н. Сулимов / © militera.lib.ru
 
По словам историков, большинство десантников Старчака и подольских курсантов погибли, однако те дни, на которые они задержали нацистов, дали советскому командованию время, чтобы стянуть к Москве резервы и провести реорганизацию в управлении войсками.
 
10 октября Ставка объединила Западный и Резервный фронты в единый Западный. Его командующим стал Георгий Жуков.
 
По словам Сергея Перелыгина, 16 октября в Москве возникла паника. Имели место случаи стихийной эвакуации и грабежей, однако ситуация была быстро взята властями под контроль. Иосиф Сталин дал чётко понять своему окружению, что столицу СССР покидать не собирается ни в коем случае. С 20 октября Москва была официально переведена на осадное положение.
 
Огромную роль в обороне Москвы, по словам экспертов, сыграли подразделения НКВД. Из личного состава наркомата были сформированы 2-я мотострелковая дивизия особого назначения, отдельная мотострелковая бригада особого назначения, штаб охраны Московской зоны обороны и другие подразделения. Сотрудники НКВД не только поддерживали порядок в тылу, но и активно выполняли оперативно-боевые задачи.
 
В конце октября нацисты вышли к Туле. На начальном этапе обороны в городе почти не было кадровых частей Красной армии. Первые удары врага приняли на себя 732-й отдельный зенитный артиллерийский полк, 156-й полк НКВД, сформированный из народного ополчения, Тульский рабочий полк и батальон милиции. 30 октября на них обрушились около 50 немецких танков, действовавших при поддержке мотопехоты. За день защитники Тулы отбили четыре атаки нацистов. Оказались бесплодными и дальнейшие попытки гитлеровцев овладеть городом. В ноябре подошедшие к Туле советские части уже успешно контратаковали противника.
Командующий военным парадом С.М. Буденный. Москва, Красная площадь. 7 ноября 1941 года / © encyclopedia.mil.ru
 
Как отмечают эксперты, большое значение для поддержания морального духа защитников Москвы сыграл парад, проведённый 7 ноября 1941 года на Красной площади. С речью к бойцам обратился сам Иосиф Сталин. Прямо из центра Москвы военнослужащие уходили на фронт.
 
В середине ноября жестокий удар нацистов приняли на себя бойцы 316-й стрелковой дивизии (под командованием Ивана Панфилова) и 50-й кавалерийской дивизии. Герои-панфиловцы, остановив вражеские танки под Волоколамском, дали возможность другим советским частям закрыть пробитую нацистами брешь в советской обороне.
 
Наивысшего напряжения ситуация под Москвой достигла в начале декабря 1941 года. Наступательные возможности нацистов были исчерпаны. На ряде участков фронта они начали отступать или переходить к обороне без приказа своего командования. Всего пять—шесть километров нацистам оставалось пройти для окружения Тулы, но преодолеть этот отрезок они не смогли.
Танк Т-34 на дальних подступах к столице, в районе Волоколамского шоссе, Западный фронт, ноябрь 1941 года / © Wikimedia
 
5 декабря нацистское командование отдало приказ своим частям готовиться к возможному отходу. В этот же день началось масштабное контрнаступление советских сил.
 

Красная Армия в битве под Москвой впервые за шесть месяцев войны нанесла крупнейшее поражение главной группировке гитлеровских войск. Это была наша первая стратегическая победа над вермахтом", — писал в своих воспоминаниях Георгий Жуков.

 
Представители гитлеровского командования признавали, что под Москвой провалились идеи блицкрига и что Красная армия оказалась очень серьёзным противником.
Контрнаступление советских войск в битве под Москвой (1941—1942). Бойцы в маскхалатах идут в атаку в подмосковной деревне, занятой немецко-фашистскими войсками. Кадр из документального фильма «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» / РИА Новости
 
По словам Юрия Никифорова, победа Красной армии под Москвой заставила отказаться от идеи нападения на СССР Японию и Турцию. Произвела она сильное впечатление и на западные державы.
 

Весь ход Второй мировой войны мог бы быть иным и шансы победы фашистского блока на победу в войне кратно увеличились, если бы Гитлеру удалось захватить советскую столицу. То, что нацистов удалось остановить, — это великое свершение наших предков", — подытожил Никифоров.

 

Подвиг героев-панфиловцев в годы Великой Отечественной войны

16.11.2021, 14:20 249922
Подвиг героев-панфиловцев в годы Великой Отечественной войны
Фото: moslenta.ru
16 ноября 1941 года при обороне Москвы от фашистских захватчиков в бою у разъезда Дубосеково совершили свой бессмертный подвиг 28 бойцов из дивизии генерала Панфилова, уничтожив около двух десятков немецких танков и остановив наступление немцев, сообщает «Календарь событий».

Битва под Москвой стала одним из решающих сражений и важнейшим событием первого года Великой Отечественной войны. Гитлер делал особую ставку на захват столицы СССР, но потерпел неудачу в попытке с ходу захватить ее. Осенью 1941 года немецкое командование начало активную подготовку к новому наступлению, сосредоточив главные силы своей армии на ближних подступах к городу. Ожесточенные бои шли уже в 100-120 км от Москвы, крупные танковые группы немцев пытались прорваться по Волоколамскому шоссе к столице.

Но ни превосходство противника в численности и технике, ни его напор не сломили боевого духа защитников Москвы. Советские войска, оборонявшие город, получили приказ: задержать врага, во что бы то ни стало. Среди других соединений Советской Армии выполнение этой задачи легло и на 316-ю стрелковую дивизию под командованием генерал-майора И.В. Панфилова, которая должна была не пропустить врага на волоколамском направлении. Один из рубежей обороны этого направления проходил у железнодорожного разъезда Дубосеково. Именно здесь фашисты рассчитывали прорвать оборону, вырваться на Волоколамское шоссе и двинуться к Москве.

16 ноября 1941 года войска вермахта перешли ко второй - решающей - стадии наступления на Москву. Они находились примерно в 80 километрах от столицы - еще в октябре были взяты Калуга, Можайск и подмосковный Боровск. Под Волоколамском 16 ноября перешла в наступление вторая танковая дивизия немецкой группы армий "Центр", чтобы расчистить путь для намеченного на 18 ноября наступления 5-го армейского корпуса. На пути у нее оказался разъезд Дубосеково, который обороняла растянутая почти на 20 километров, только оправившаяся от боев 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Ивана Панфилова.
 
В этот день бойцы дивизии примут бой, который положит начало истории 28 героев-панфиловцев - впервые описанная на страницах "Красной Звезды", их история впоследствии не раз сыграет свою роль в подъеме боевого духа солдат. 
 
После начала наступления немецких войск 16 ноября бойцы 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка в течение четырех часов вели бой с вражескими танками, уничтожив при этом 18 машин. Все они погибли. Именно после этого боя получила широкую известность фраза погибшего в тот день политрука Клочкова: "Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва". 

Конечно же, при обороне Москвы были другие примеры мужества и героизма среди частей Красной Армии, тысячи советских воинов отдали свои жизни в боях под Москвой (как и сам генерал-майор И.В. Панфилов), но именно подвиг героев-панфиловцев остался в истории и сыграл в годы войны исключительную мобилизующую роль, о силе и мужестве героев ходили легенды.

316-я стрелковая дивизия была переименована в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию и награждена орденом Красного Знамени, а всем участникам боя у разъезда Дубосеково в 1942 году за беспредельное мужество, героизм, воинскую доблесть и отвагу советское правительство посмертно присвоило звания Героев Советского Союза.

Как выяснилось позднее, не все 28 панфиловцев погибли. Шестеро из них выжили, но были ранены или контужены – двое потом оказались в госпитале, еще двое попали в плен и испытали на себе все ужасы фашистских концлагерей, а еще двое по разным причинам были исключены из списка Героев.

В 1967 году в деревне Нелидово, расположенной в 1,5 км от разъезда Дубосеково, был открыт Музей героев-панфиловцев. В 1975 году на месте боя воздвигнут мемориальный ансамбль из гранита «Подвигу 28», состоящий из шести монументальных фигур, олицетворяющих воинов шести национальностей, сражавшихся в рядах 28 панфиловцев. Их лица обращены в сторону, откуда шли фашистские танки, а за спинами бойцов – Москва…

Напомним, в 2020 году в Алматы презентовали книгу о героях-панфиловцах. Презентация книги доктора исторических наук, профессора Лайлы Ахметовой "Панфиловцы: наша гордость, наша слава" состоялась 5 мая 2020 года на виртуальной площадке Фонда Первого президента Республики Казахстан в Алматы. 

В презентации приняли участие помощник президента РК - заведующая отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента РК Аида Балаева, консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева, заместитель председателя Совета генералов РК Махмут Телегусов, заместитель главы города Петровска (Российская Федерация) Николай Ларин, внучка И.В. Панфилова Алуа Байкадамова, представитель посольства Республики Казахстан в Кыргызстане Алмат Тоекин, поисковик Макка Каражанова (Украина). 

Объем книги составляет 764 страницы с фотографиями, картами, таблицами. В результате архивных поисков были найдены новые материалы, написаны истории полков и других воинских подразделений Панфиловской дивизии, описаны подвиги бойцов и командиров. Основной акцент сделан на первый состав дивизии, ушедшей 18-19 августа 1941 года семью эшелонами из Алма-Аты в действующую армию.

Ранее министр культуры России, доктор исторических наук Владимир Мединский заявил, что нашел новые доказательства подвига 28 героев-панфиловцев. Выдержки из рассекреченных архивных документов он опубликовал в своей статье в "Российской газете", назвав их "исторической сенсацией".

В статье отмечается, что о легендарном бое 28 героев-панфиловцев страна узнала благодаря двум статьям в "Красной звезде": "Завещание 28 павших героев" от 28 ноября 1941 года, "О 28 павших героях" от 22 января 1942 года, написанных А. Кривицким. Вместе с тем периодически усилиями разных архивистов-публицистов всплывает альтернативная версия событий у разъезда Дубосеково, в некоторых из них ставится под сомнение даже факт самого боя. Данная версия базируется на расследовании Военной прокуратуры 1948 года.

Мединский обращает внимание на то, что указанное расследование проходило через 7 лет после событий и было политически ангажированным, так как готовилась новая волна репрессий против генералитета, собирался компромат на Жукова, командовавшего войсками под Москвой и т.п.

Теперь мы можем поставить точку поверх точки. Российское военно-историческое общество последние 2 года вело поиски в архивах. И вот - удача. Осенью 2018 года рассекречено дело под грифом "Смерш" 1942-1944 годов, в котором обнаружены: 3 новых свидетельства того, что бой 28 панфиловцев был; 2 новых описания боя; многочисленные подробности обстоятельств вокруг подвига (скажем, слова политрука Клочкова "Отступать некуда"). Мы всегда говорили о бое и 28 больше как о символе. Но документы свидетельствуют в пользу фактологической достоверности версии "Красной звезды" даже больше, чем все полагали ранее", - говорится в статье.


Речь идет о материалах папки с надписью: "Главное управление контрразведки "Смерш", 1-е прибалтийское направление". В статье указывается, что это дело тянулось 2 года - открывал его ОО (особый отдел) НКВД, а закрывал уже "Смерш" ("Смерть шпионам"). Расследование шло "по горячим следам", весной - летом 1942 года.
 

100 ЛЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ. Полный текст "Резолюции ЦК КПК об основных достижениях и историческом опыте столетней борьбы партии"

11.11.2021, 07:54 227485
100 ЛЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ. Полный текст "Резолюции ЦК КПК об основных достижениях и историческом опыте столетней борьбы партии"
Фото: russian.news.cn
На 6-м пленуме ЦК КПК 19-го созыва был принята "Резолюция ЦК КПК об основных достижениях и историческом опыте столетней борьбы партии".
 
РЕШЕНИЕ ЦК КПК ПО ОСНОВНЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ И ИСТОРИЧЕСКОМУ ОПЫТУ СТОЛЕТНЕЙ БОРЬБЫ ПАРТИИ
 
(Принято 6-м пленумом ЦК КПК 19-го созыва 11 ноября 2021 года)
 
ПРЕДИСЛОВИЕ
 
Со дня своего основания в 1921 году Коммунистическая партия Китая, всегда рассматривая борьбу за счастье китайского народа и возрождение китайской нации как свою изначальную цель и миссию, неизменно отстаивая коммунистические идеалы и социалистические убеждения, сплачивая и ведя за собой многонациональный народ страны в неустанной борьбе за национальную независимость, народное освобождение, богатство и могущество государства и счастье народа, уже прошла столетний славный путь.
 
На протяжении ста лет Коммунистическая партия Китая, ведя за собой народ, стойко и упорно сражаясь в кровопролитных боях, добилась великих успехов в новодемократической революции; опираясь на собственные силы в самоотверженной борьбе за могущество страны, добилась великих успехов в деле социалистической революции и строительства; раскрепощая сознание и целеустремленно продвигаясь вперед, добилась великих успехов в деле реформ, открытости и социалистической модернизации; оставаясь уверенной в своих силах и неустанно стремясь к самосовершенствованию, на основе сохранения традиционных устоев и развития инновационной деятельности добилась великих успехов в деле социализма с китайской спецификой в новую эпоху. Партия и народ, прошедшие через столетнюю борьбу, вписали величайшую эпопею в многотысячелетнюю историю китайской нации.
 
Обобщение основных достижений и исторического опыта столетней борьбы партии необходимо для начала нового похода к всестороннему строительству модернизированного социалистического государства в исторических условиях столетнего юбилея КПК, для сохранения и развития социализма с китайской спецификой в новую эпоху; необходимо для укрепления политического сознания, сознания интересов целого, сознания ядра и сознания равнения, для упрочения уверенности в собственном пути, теории, строе и культуре, для решительного отстаивания статуса товарища Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК и партии в целом, неукоснительной защиты авторитета ЦК КПК и поддержания его единого централизованного руководства, для обеспечения согласованности действий всей партии на пути вперед; необходимо для содействия революционным самопреобразованиям партии, для повышения умения партии в ведении борьбы, в противостоянии рискам и вызовам, для постоянного поддержания жизненной энергии партии, для того, чтобы партия смогла сплачивать и вести за собой все народы страны в неустанной борьбе за реализацию китайской мечты о великом возрождении китайской нации. Все члены партии должны твердо придерживаться материалистического понимания истории и правильного понимания истории КПК, путем изучения истории столетней борьбы партии выяснить, в чем кроется причина нашего успеха в прошлом, и понять, что может гарантировать наш успех в будущем, тем самым более твердо и сознательно следовать нашей изначальной цели и выполнять нашу миссию, еще лучше сохранять и развивать социализм с китайской спецификой в новую эпоху.
 

Решение по некоторым вопросам истории партии", принятое на 7-м пленуме ЦК КПК 6-го созыва в 1945 году, и "Решение по некоторым вопросам истории КПК со времени образования КНР", принятое на 6-м пленуме ЦК КПК 11-го созыва в 1981 году, на основе реальных фактов подведя итоги как важнейших исторических событий, так и основного положительного и отрицательного опыта партии, в ключевые исторические моменты обеспечили единство взглядов и действий всех членов партии, сыграли важную ведущую роль в продвижении дела партии и народа. Их основные изложения и выводы не утрачивают своей силы и сегодня.

 
I. ОДЕРЖАНИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В НОВОДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
 
Главными задачами партии во время новодемократической революции были противостояние империализму, феодализму и бюрократическому капитализму, борьба за национальную независимость и народное освобождение, создание базовых социальных условий для осуществления великого возрождения китайской нации.
 
Китайская нация как древняя и великая нация мира сотворила блестящую цивилизацию с более чем 5-тысячелетней историей, внесла немеркнущий вклад в развитие человеческой цивилизации. После Опиумной войны 1840 года из-за вторжения западных держав и разложения феодального правления Китай постепенно превратился в полуколониальную и полуфеодальную страну. Китай попал в унизительное положение, его народ перенес тяжелые страдания, китайская цивилизация покрывалась пылью, китайская нация пережила невиданные ранее бедствия. Во имя спасения нации от гибели китайский народ смело поднялся на сопротивление, самоотверженные борцы и высокоидейные патриоты без устали призывали и вели героическую борьбу. Одно за другим следовали движение тайпинов, движение по усвоению заморских дел, реформы 1898 года и движение ихэтуаней, предпринимались различные попытки спасения Родины, но все они закончились поражением. Революция 1911 года, которой руководил доктор Сунь Ятсен, свергла абсолютистскую монархию, просуществовавшую в Китае не одно тысячелетие, но ей не удалось изменить полуколониальный и полуфеодальный характер китайского общества и избавить народ от трагической участи. Китаю была насущно необходима новая идеология для руководства движением за спасение Родины, настоятельно необходима новая организация для объединения революционных сил.
 
Орудийные залпы Октябрьской революции донесли до Китая марксизм-ленинизм. Движение "4 мая" способствовало распространению марксизма в Китае. Наряду с великим пробуждением китайского народа и китайской нации, в процессе соединения марксизма-ленинизма с китайским рабочим движением, в июле 1921 года родилась Коммунистическая партия Китая. Рождение в Китае Коммунистической партии – это великое эпохальное событие, с тех пор китайская революция обрела совершенно новый облик.
 
Партия глубоко осознала, что основными противоречиями китайского общества в период новой истории являются противоречие между империализмом и китайской нацией и противоречие между феодализмом и народными массами. Для осуществления великого возрождения китайской нации необходимо вести антиимпериалистическую и антифеодальную борьбу.
 
В первые годы после основания КПК и в период Великой революции партия разработала программу демократической революции, подняла рабочее движение, молодежное движение, крестьянское движение и женское движение, оказала содействие и помощь в реорганизации Гоминьдана и создании Национально-революционной армии. Она возглавила великую борьбу против империализма и феодализма по всей стране, вызвала подъем Великой революции. В 1927 году реакционная клика в Гоминьдане предала революцию и устроила жестокую резню коммунистов и революционных масс. Ввиду того, что тогда правоуклонистские взгляды внутри партии, представителем которых был Чэнь Дусю, переросли в правооппортунистические ошибки и заняли господствующее положение в руководящих органах партии, партия и народ не смогли организовать эффективное сопротивление, в результате чего Великая революция потерпела тяжелое поражение из-за внезапного нападения могучего врага.
 
В период Аграрной революционной войны, испытав на себе жестокую реальность, партия осознала, что без революционных вооруженных сил невозможно было одержать победу над вооруженной контрреволюцией, невозможно было одержать победу в китайской революции, невозможно было изменить судьбу китайского народа и китайской нации, поэтому нам была необходима вооруженная революция для борьбы против вооруженной контрреволюции. Наньчанское восстание дало первый залп вооруженного сопротивления гоминьдановской реакции. А это ознаменовало то, что Коммунистическая партия Китая начинает самостоятельно руководить революционной войной, создавать народную армию и вооруженным путем захватывать власть. Совещание "7 августа" взяло курс на аграрную революцию и вооруженное восстание. Под руководством партии были подняты восстание "Осеннего урожая", Гуанчжоуское восстание и восстания во многих других районах страны, но из-за чрезмерного перевеса сил противника эти восстания в своем большинстве потерпели поражение. Как показывают факты, при тогдашних объективных условиях китайские коммунисты не смогли бы победить в революции по всей стране путем захвата центральных городов в первую очередь, как это было во время Октябрьской революции в России. Партии было настоятельно необходимо найти революционный путь, который бы соответствовал реалиям Китая.
 
Переход от наступления на крупные города к продвижению армии в сельские районы представлял собой новую отправную точку, имевшую решающее значение для китайской революции. Товарищ Мао Цзэдун руководил армией и народом в создании первой сельской революционной опорной базы в Цзинганшане, партия руководила народом в подавлении тухао и разделе земли. На Гутяньской конференции был утвержден принцип идеологического строительства партии и политического строительства армии. По мере развития борьбы партия создала Центральную революционную опорную базу и другие опорные базы, такие как Западная Хунань-Хубэйская опорная база, опорные базы Хайфэн и Луфэн, Хубэй-Хэнань-Аньхойская, Цюнъяская, Фуцзянь-Чжэцзян-Цзянсийская, Хунань-Хубэй-Цзянсийская, Хунань-Цзянсийская, Цзоцзян-Юцзянская, Сычуань-Шэньсийская, Шэньси-Ганьсуская и Хунань-Хубэй-Сычуань-Гуйчжоуская революционные опорные базы. В белых районах, контролируемых Гоминьданом, развивались также партийные и другие революционные организации, развертывалась массовая революционная борьба. Однако, из-за ошибочного руководства "лево"-уклонистского догматизма Ван Мина внутри партии Центральная революционная опорная база претерпела неудачи в борьбе против пятого "карательного похода", Красная армия была вынуждена осуществлять стратегическое перебазирование, завершив чрезвычайно трудный Великий поход, перебралась в северную Шэньси. "Лево"-уклонистские ошибки причинили серьезный ущерб революционным опорным базам и революционным силам в белых районах.
 
В январе 1935 года во время Великого похода Политбюро ЦК КПК провело совещание в Цзуньи, на котором было фактически утверждено руководящее положение товарища Мао Цзэдуна в ЦК партии и в Красной армии, начался процесс утверждения в ЦК партии руководящего статуса правильной марксистской линии, главным представителем которой являлся товарищ Мао Цзэдун, начал формироваться руководящий коллектив ЦК КПК первого поколения, ядром которого был товарищ Мао Цзэдун, начался новый этап самостоятельного решения партией практических вопросов китайской революции. Это совещание спасло партию, Красную армию и китайскую революцию в самый критический момент, и позволило партии одолеть затем сепаратистскую деятельность Чжан Готао, успешно завершить Великий поход и открыть новые горизонты в китайской революции. Оно ознаменовало жизненно важный перелом в истории КПК.
 
В период войны Сопротивления японским захватчикам после событий "18 сентября" национальное противоречие между Китаем и Японией постепенно взяло вверх над противоречием между классами внутри страны и переросло в главное противоречие. В критические моменты интенсивной агрессии японского империализма против Китая и небывало сурового национального кризиса КПК первой подняла знамя вооруженного сопротивления японским захватчикам. Она широко развернула антияпонское движение за национальное спасение, способствовала мирному разрешению сианьского конфликта декабря 1936 года, что имело важное историческое значение для повторного сотрудничества Гоминьдана и КПК и их сплочения во имя борьбы против японских захватчиков. После событий "7 июля" наша партия стала проводить правильную политику единого антияпонского национального фронта, твердо отстаивала курс на всеобщую войну против японской агрессии, выдвинула и начала осуществлять общий стратегический курс на затяжную войну и целый комплекс стратегий и тактик народной войны. Она развернула обширный театр военных действий во вражеском тылу и создала антияпонские опорные базы, руководила 8-й армией, Новым 4-м корпусом, Объединенной антияпонской армией Северо-Востока и другими антияпонскими народными вооруженными силами в героических боях, став прочнейшим оплотом общенациональной войны против японской агрессии вплоть до окончательной победы китайского народа в войне Сопротивления японским захватчикам. Это первая с начала периода новой истории национально-освободительная война, закончившаяся полной победой китайского народа над внешним агрессором, и является важной составляющей Мировой антифашистской войны.
 
В период Освободительной войны во всеобщей гражданской войне, нагло развязанной гоминьдановской реакцией, КПК, ведя за собой армию и широкие народные массы, постепенно осуществила переход от активной обороны к стратегическому наступлению, одержала победу в трех крупных военных операциях – Ляошэньской, Хуайхайской и Пинцзиньской и в операции по форсированию реки Янцзы, успешно направила войска в центрально-южную, северо-западную и юго-западную часть страны. В результате были уничтожены войска гоминьдановской реакции численностью в 8 млн человек, были свергнуты реакционное гоминьдановское правительство и три большие горы – империализм, феодализм и бюрократический капитализм. Руководимая партией народная армия при поддержке народа со своим величественным духом бесстрашия и героизма вела смертельную борьбу с самыми жестокими и злейшими врагами, совершила исторические подвиги для завоевания победы в новодемократической революции.
 
В ходе революционной борьбы китайские коммунисты, главным представителем которых был товарищ Мао Цзэдун, соединили основные положения марксизма-ленинизма с конкретными реалиями Китая, провели теоретическое обобщение оригинального опыта, накопленного партией в результате трудных поисков и ценой огромных жертв. Они нашли правильный революционный путь, предполагающий окружение города деревней и вооруженный захват власти, создали идеи Мао Цзэдуна, указали верный путь к победе новодемократической революции.
 
В ходе революционной борьбы партия развивала великий дух основания КПК – приверженность истине и идеалам, следование изначальной цели и выполнение возложенной миссии, готовность к самопожертвованию и героической борьбе, преданность партии и стремление оправдать ожидания народа, осуществляла и продвигала партийное строительство как великую программу, выдвинула принцип партийного строительства с акцентом на идеологическом строительстве. Она твердо придерживалась демократического централизма, сохраняла три замечательных стиля – соединение теории с практикой, поддержание тесной связи с массами, критику и самокритику, нашла три чудодейственных средства – единый фронт, вооруженную борьбу и партийное строительство, прилагала усилия к созданию общенациональной, массовой, идеологически, политически и организационно крепкой марксистской партии. С 1942 года в общепартийном масштабе началось движение за упорядочение стиля, это движение за идейное воспитание в духе марксизма добилось огромных результатов. Принятое партией "Решение по некоторым вопросам истории партии" позволило добиться единства всех членов партии в понимании основных вопросов китайской революции. VII съезд КПК разработал правильную линию, курс и политику для создания новодемократического Нового Китая, в результате чего наша партия добилась небывалого идеологического, политического и организационного единства и сплоченности своих рядов.
 
Коммунистическая партия Китая, руководя народом в 28-летней кровопролитной борьбе и активно сотрудничая с демократическими партиями и беспартийными демократическими деятелями, 1 октября 1949 года провозгласила образование Китайской Народной Республики, добилась национальной независимости и народного освобождения. В итоге был положен окончательный конец истории полуфеодального и полуколониального старого Китая, истории господства крайне небольшого числа эксплуататоров над широкими массами трудящихся, пришел конец полной раздробленности старого Китая, были окончательно аннулированы неравноправные договоры, навязанные Китаю державами тех времен, и все привилегии империализма в Китае, совершен великий скачок от феодально-абсолютистского режима, просуществовавшего в Китае несколько тысячелетий, к народной демократии. Это также значительно изменило мировую политическую архитектонику, воодушевило угнетенные нации и народы всего мира на борьбу за свое освобождение.
 
Практика полностью подтверждает, что история и народ выбрали Компартию Китая, без руководства КПК невозможно было бы осуществить национальную независимость и народное освобождение. Коммунистическая партия Китая и китайский народ своей мужественной и упорной борьбой торжественно объявили миру: китайский народ встал во весь рост, а те времена, когда китайская нация подвергалась произвольным притеснениям и унижениям, безвозвратно ушли в прошлое, с этого момента открылась новая эра в развитии Китая.
 
II. ЗАВЕРШЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ПРОДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
 
В период социалистической революции и строительства основными задачами партии являлись совершение перехода от новой демократии к социализму, проведение социалистической революции, продвижение социалистического строительства, создание коренной политической предпосылки и институционального фундамента для осуществления великого возрождения китайской нации.
 
После образования Нового Китая партия, ведя за собой народ, устояла перед целым рядом суровых вызовов в политической, экономической и военной сферах, искоренила остатки вооруженных сил гоминьдановской реакции и бандитов, мирным путем освободила Тибет, осуществила полное воссоединение континентальной части Китая. В то же время она обеспечила стабильность товарных цен, осуществила единое планирование финансово-экономической работы, завершила аграрную реформу, провела демократические преобразования во всех сферах общества, обеспечила равные права мужчин и женщин, подавила контрреволюцию, развернула движение против "трех зол" и "пяти зол", очистила муть и грязь, оставленные старым обществом. В результате китайское общество обрело совершенно новый облик. Китайские народные добровольцы, полные бесстрашной доблести, бодрости и энтузиазма, переправились через реку Ялуцзян, сражаясь плечом к плечу с корейским народом и армией, победили вооруженных до зубов сильных врагов, продемонстрировали национальный престиж Китая и бравый облик китайской армии, подняли дух и энергию китайского народа. Мы одержали великую победу в борьбе против американской агрессии, за оказание помощи Корее, защитили безопасность Нового Китая, закрепили за КНР статус великой державы в мире. Новому Китаю удалось твердо держаться на ногах в условиях чрезвычайно сложной внутренней и международной обстановки.
 
Под руководством КПК была создана и укреплена государственная власть демократической диктатуры народа, руководимой рабочим классом и основанной на союзе рабочих и крестьян, были созданы условия для динамичного развития страны. В 1949 году на 1-й сессии Народного политического консультативного совета Китая была выработана "Общая программа Народного политического консультативного совета Китая". В 1953 году партия официально определила генеральную линию в переходный период, которая состояла в том, чтобы за довольно длительный период шаг за шагом осуществить социалистическую индустриализацию страны, шаг за шагом осуществить социалистическое преобразование сельского хозяйства, кустарной промышленности, капиталистической промышленности и торговли. В 1954 году состоялась 1-я сессия Всекитайского Собрания народных представителей 1-го созыва, на которой была принята Конституция Китайской Народной Республики. В 1956 году в Китае было в основном завершено социалистическое преобразование частной собственности на средства производства, была в основном установлена общественная собственность на средства производства и распределение по труду, то есть была создана экономическая система социализма. Под руководством КПК был создан институт собраний народных представителей, институт многопартийного сотрудничества и политических консультаций, функционирующий под руководством КПК, и институт национальной районной автономии, что предоставило институциональные гарантии для обеспечения положения народа как хозяина страны. Под руководством КПК была обеспечена и укреплена великая сплоченность многонационального народа Китая, сформированы и развивались социалистические межнациональные отношения равенства и взаимопомощи, обеспечена и укреплена великая сплоченность рабочих, крестьян, интеллигенции и других различных слоев народа Китая, упрочен и расширен широкий единый фронт. Создание социалистического строя заложило важную основу для прогресса и развития Китая в целом.
 
На VIII съезде партии в соответствии с обстановкой, сложившейся после того, как в основном были завершены социалистические преобразования, было отмечено, что главным противоречием внутри страны уже не является противоречие между рабочим классом и буржуазией, так как на его место встало противоречие между быстро растущими экономическими и культурными потребностями народа и нынешним состоянием экономики и культуры, которые не могут удовлетворить эти потребности. Было также отмечено, что главная задача всего народа страны состоит в том, чтобы сосредоточить усилия на развитии производительных сил общества, осуществить индустриализацию страны, постепенно удовлетворить растущие материальные и культурные потребности народа. Партия заявила о готовности прилагать усилия для постепенного превращения Китая в могучую социалистическую державу с современным сельским хозяйством, современной промышленностью, современной обороной и современной наукой и техникой, руководила народом во всестороннем и масштабном социалистическом строительстве. На основе реализации нескольких пятилетних планов в Китае были созданы самостоятельные и относительно целостные системы промышленности и народного хозяйства, заметно улучшились условия сельскохозяйственного производства, большое развитие получили образование, наука, культура, здравоохранение, спорт и физкультура. Непрерывно совершались прорывы в новейших технологиях оборонного значения, в том числе и в разработке ракетно-, атомно- и космических технологий, оборонная промышленность постепенно развивалась с нуля. Наряду с укреплением Народно-освободительной армии наращивалась и ее боеспособность, из вооруженных сил с единственным видом сухопутных войск НОАК уже превратилась в армию, которая состоит из разных видов и родов войск, включая военно-морские силы, военно-воздушные силы и другие технические войска. Все это служило надежным оплотом для укрепления новой народной власти, утверждения статуса Китая как великой державы и защиты достоинства китайской нации.
 
Наша партия неизменно проводила независимую и самостоятельную мирную внешнюю политику, выдвинула и твердо придерживалась пяти принципов мирного сосуществования, неукоснительно защищала независимость, суверенитет и достоинство Китая, оказывала поддержку и помощь делу освобождения угнетенных наций, делу строительства в странах, недавно добившихся своей независимости, а также справедливой борьбе народов всех стран, выступала против империализма, гегемонизма, колониализма и расизма, окончательно положив конец унизительной дипломатии старого Китая. Наша партия, точно проанализировав сложившуюся ситуацию, скорректировала дипломатическую стратегию, способствовала восстановлению всех законных прав Китая в ООН, создала новую обстановку во внешнеполитической работе, содействовала формированию позиций мирового сообщества по отстаиванию принципа единого Китая. Партия выдвинула стратегическую концепцию о делении мира на три части, дала торжественное обещание никогда не стремиться к гегемонии, благодаря чему завоевала уважение и одобрение со стороны мирового сообщества, особенно многочисленных развивающихся стран.
 
Полностью предвидев новые вызовы, стоявшие перед собой при управлении государством, еще на 2-м пленуме ЦК КПК 7-го созыва, состоявшемся накануне победы в Освободительной войне по всей стране, наша партия потребовала от всех партийных товарищей в своем стиле работы оставаться скромными и осмотрительными, непримиримыми к зазнайству и горячности, продолжать быть самоотверженными в борьбе. После образования Нового Китая партия особо поставила важнейшую задачу строительства КПК в условиях ее пребывания у власти, в идеологическом и организационном плане, а также в плане партийного стиля усилила партийное строительство и укрепила партийное руководство. Активизировав теоретическое обучение и квалификационную подготовку кадровых работников, партия повысила свой уровень руководства, потребовав от всех членов партии, прежде всего кадровых работников высшего звена повысить сознательность в области отстаивания сплоченности и единства партии. В рамках упорядочения партийного стиля и партийных рядов наша партия усилила внутрипартийное воспитание, упорядочила низовые парторганизации, повысила требования, предъявленные к членам партии, выступила против бюрократизма, голого администрирования, коррупции и расточительства. Партия сохранила высокую степень бдительности и неослабно предотвращала разложение партийных кадровых работников, безжалостно наказала коррупционеров. Благодаря этим важным мерам был повышен уровень чистоты партии и сплоченности всех ее членов, сохранена тесная связь между партией и народными массами, накоплен первоначальный опыт в области строительства правящей партии.
 
В этот период товарищ Мао Цзэдун предложил "вторичное соединение" основных положений марксизма-ленинизма с конкретными реалиями Китая. Китайские коммунисты, главным представителем которых был товарищ Мао Цзэдун, с учетом новых реалий Китая обогащали и развивали идеи Мао Цзэдуна, выдвинув ряд важных идей о социалистическом строительстве. Таковы, к примеру, идеи о социалистическом обществе как длительном историческом периоде, о строгом разграничении и правильном разрешении противоречий между нами и нашими врагами и противоречий внутри народа, о правильном разрешении десяти важнейших взаимоотношений в процессе социалистического строительства в Китае, о поиске пути индустриализации, соответствующего китайским реалиям, о следовании закону стоимости; идеи о проведении партийного курса на "длительное сосуществование и взаимный контроль" по отношению к демократическим партиям, о проведении курса на "расцвет ста цветов и соперничество ста школ" в научной и культурной работе. Эти оригинальные теоретические достижения до сих пор имеют важное руководящее значение.
 
Идеи Мао Цзэдуна как результат творческого применения и развития марксизма-ленинизма в Китае представляют собой правильные, подтвержденные практикой теоретические принципы и обобщение опыта китайской революции и строительства, а также первый исторический скачок в китаизации марксизма. Живой душой идей Мао Цзэдуна являются позиция, подход и метод, которые красной нитью проходят через все их составные части и которые выражаются в трех основных моментах, а именно: реалистический подход к делу, линия масс, независимость и самостоятельность. Идеи Мао Цзэдуна являются научным руководством для развития дела партии и народа.
 
К сожалению, правильный курс, сформированный на VIII съезде партии, не был полностью доведен до конца, были допущены такие ошибки, как движение за "большой скачок", движение за создание народных коммун, а также серьезные перегибы в борьбе против правых элементов. Перед лицом суровой и сложной внешней ситуации в то время, партия уделяла значительное внимание укреплению социалистической власти и прилагала для этого огромные усилия. Тем не менее, ошибки товарища Мао Цзэдуна в его концепции классовой борьбы в социалистическом обществе как в теории, так и на практике становились все более и более серьезными, и ЦК КПК не удалось своевременно их исправить. Из-за совершенно ошибочной оценки существовавшей в то время расстановки классовых сил в стране и политической обстановки в партии и государстве товарищ Мао Цзэдун развернул "культурную революцию" и руководил ей. Контрреволюционные группировки Линь Бяо и Цзян Цин, воспользовавшись ошибками товарища Мао Цзэдуна, совершили множество преступлений против государства и народа, и повлекли за собой десятилетнюю смуту, которая принесла партии, государству и народу самые серьезные неудачи и потери со времени образования КНР. Это был трагический урок. В октябре 1976 года Политбюро ЦК партии, исполняя волю партии и народа, решительно разгромило "четверку" и положило конец "культурной революции" – этому большому бедствию.
 
Со времени образования Нового Китая до начала проведения политики реформ и открытости партия, ведя за собой народ, завершила социалистическую революцию, положила окончательный конец всем эксплуататорским укладам, осуществила самые широкие и самые глубокие в истории китайской нации социальные преобразования, совершила великий скачок, благодаря которому крайне бедная страна на Востоке мира с ее многочисленным населением широкой поступью вышла на путь развития социалистического общества. Хотя на пути поисков были серьезные неудачи, но оригинальные теоретические достижения и огромные успехи, полученные партией в процессе социалистической революции и строительства, стали ценным опытом, теоретической подготовкой и материальной базой для создания социализма с китайской спецификой в новый исторический период.
 
Коммунистическая партия Китая и китайский народ своей мужественной и упорной борьбой торжественно объявили миру: китайский народ способен не только разрушить старый мир, но и построить новый, только социализм является для Китая спасением и только социализм позволит Китаю успешно развиваться.
 
III. РЕФОРМЫ, ОТКРЫТОСТЬ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
 
В новый период – период реформ, открытости и социалистической модернизации основными задачами партии являлись продолжение поиска правильного пути строительства социализма в Китае, раскрепощение и развитие производительных сил общества, избавление народа от нищеты и скорейшее обеспечение его зажиточной жизнью, создание полных новых жизненных сил систем, гарантирующих осуществление великого возрождения китайской нации, а также материальных условий для динамичного развития.
 
После окончания "культурной революции" в важный и ответственный момент истории, когда КПК и Китаю предстояло решать, куда идти, партия глубоко осознала, что единственным выходом для Китая является проведение политики реформ и открытости, иначе модернизация и дело социализма у нас в стране будут похоронены. В декабре 1978 года состоялся 3-й пленум ЦК КПК 11-го созыва, на котором был решительно отвергнут курс "браться за классовую борьбу как за основное звено" и осуществлено стратегическое перемещение центра тяжести работы партии и государства, таким образом начался новый период – период реформ, открытости и социалистической модернизации, был совершен великий перелом с момента образования Нового Китая, имеющий далеко идущее значение в истории КПК. Партией было принято важнейшее решение о полном отвержении "культурной революции". В течение более чем сорока лет партия твердо и неизменно придерживалась линии, курса и политики, утвержденных на этом пленуме.
 
После 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва китайские коммунисты, главным представителем которых был товарищ Дэн Сяопин, сплачивая и ведя за собой всех партийных товарищей и многонациональный народ страны, глубоко обобщили позитивный и негативный опыт за период после образования Нового Китая, сосредоточиваясь на кардинальном вопросе о том, что такое социализм и как его строить, основываясь на историческом опыте мирового социализма, создали теорию Дэн Сяопина. Согласно требованиям раскрепощения сознания и реалистического подхода к делу, было принято историческое решение о переносе центра тяжести партийной и государственной работы на экономическое строительство и осуществление политики реформ и открытости. На основе глубокого раскрытия сущности социализма была определена основная линия на начальной стадии социализма, четко выдвинута идея идти собственным путем и строить социализм с китайской спецификой, дан научный ответ на ряд существенных вопросов относительно строительства социализма с китайской спецификой, разработана "трехшаговая" стратегия развития, согласно которой к середине XXI века будет в основном осуществлена социалистическая модернизация. Таким образом было успешно положено начало социализму с китайской спецификой.
 
После 4-го пленума ЦК КПК 13-го созыва китайские коммунисты, главным представителем которых был товарищ Цзян Цзэминь, сплачивая и ведя за собой всех партийных товарищей и многонациональный народ страны, неуклонно придерживались основной теории и основной линии партии, углубляли понимание вопросов о том, что такое социализм и как его строить, какую именно строить партию и каким образом ее строить, так были сформированы важные идеи тройного представительства. Они выдержали суровые испытания перед лицом чрезвычайно сложной внутренней и международной обстановки, серьезных неудач мирового социализма и отстояли социализм с китайской спецификой. В результате были намечены задачи и основные рамки реформы по созданию системы социалистической рыночной экономики, была определена основная экономическая система на начальной стадии социализма, характеризующаяся совместным развитием различных секторов экономики при доминанте общественного сектора, и система распределения, предполагающая сосуществование многообразных форм распределения при доминанте распределения по труду. В итоге была создана новая ситуация в области всесторонних реформ и открытости, активизировано партийное строительство как новая великая программа, социализм с китайской спецификой успешно вступил в XXI век.
 
После XVI съезда КПК китайские коммунисты, главным представителем которых был товарищ Ху Цзиньтао, сплачивая и ведя за собой всех партийных товарищей и многонациональный народ страны, в ходе всестороннего строительства среднезажиточного общества содействовали практическим, теоретическим и институциональным инновациям, глубоко вникали в важнейшие вопросы: какое именно развитие нужно в условиях новой ситуации и каким образом его осуществлять, и дали на них ответ, в результате была сформирована научная концепция развития. Воспользовавшись периодом важных стратегических шансов, они сосредоточили все силы на строительстве, всем сердцем и всеми помыслами стремились к развитию. Подчеркивая необходимость продолжать ставить человека превыше всего и осуществлять всестороннее, согласованное и устойчивое развитие, они уделяли особое внимание обеспечению и улучшению жизни народа, способствовали социальному равенству и справедливости, содействовали повышению управленческого потенциала партии и укреплению ее передового характера. В итоге им удалось успешно сохранять и развивать социализм с китайской спецификой в новых условиях.
 
Для того чтобы содействовать реформам и открытости, партия вновь установила марксистскую идеологическую, политическую и организационную линию, полностью отвергла "два абсолюта", дала правильную оценку исторической роли товарища Мао Цзэдуна и научной системе идей Мао Цзэдуна. Партия четко постановила, что основным противоречием китайского общества является противоречие между постоянно растущими материально-культурными потребностями народа и отсталым общественным производством, а наша главная задача – разрешение этого основного противоречия. Более того, была намечена цель построения среднезажиточного общества. Партия восстановила или разработала ряд правильных политических установок по отношению к различным сферам деятельности, урегулировала структуру народного хозяйства. Под руководством партии была всесторонне развернута работа по выправлению ошибочного и восстановлению правильного в идеологической, политической, организационной и других сферах, было пересмотрено большое количество дел, сфабрикованных на основании надуманных, ложных и ошибочных обвинений, урегулированы социальные отношения. Разработанное партией "Решение по некоторым вопросам истории КПК со времени образования КНР" ознаменовало успешное завершение работы по выправлению ошибочного и восстановлению правильного в руководящих идеях.
 
Партия глубоко осознала, что для создания новой ситуации в деле реформ, открытости и социалистической модернизации необходимо выявить направляющую роль теоретических инноваций в развитии нашего дела. Товарищ Дэн Сяопин отметил, что если какая-либо партия, страна или нация во всем полагается на книги и дает своей мысли закостенеть, если она мирится с широким распространением культа, то она не может продвигаться вперед, теряет жизнеспособность и оказывается перед лицом гибели. Партия возглавляла и поддерживала широкую дискуссию по вопросу о критерии истины, в свете новой практики и особенностей эпохи отстаивала и развивала марксизм, дала научный ответ на ряд основных вопросов, касающихся путей, этапов, движущих сил и стратегий развития социализма с китайской спецификой, его основных задач, политических гарантий, стратегии воссоединения Родины, дипломатической и международной стратегий Китая, а также руководящих сил и опорных сил, сформировала теоретическую систему социализма с китайской спецификой, совершила новый скачок в китаизации марксизма.
 
В соответствии с изменяющейся международной и внутренней обстановкой и с учетом новых требований развития Китая на XII, XIII, XIV, XV, XVI и XVII съездах КПК последовательно были разработаны всесторонние планы продвижения реформ, открытости и социалистической модернизации. Были неоднократно созваны пленумы ЦК КПК для специального изучения и планирования важнейшей работы в сфере реформ, развития и стабильности. Совершив прорыв прежде всего в реформе по введению системы семейной подрядной ответственности в деревне, Китай постепенно перешел к реформе экономической системы в городе и повсеместному осуществлению реформ, утвердил реформаторский курс на социалистическую рыночную экономику, в большей степени и в более широких масштабах выявил базисную роль рынка в распределении ресурсов, сохранил и усовершенствовал основную экономическую систему и систему распределения. Компартия Китая решительно продвигала реформу экономической системы, в то же время проводила реформы политической, культурной, социальной и других систем, способствовала реформе системы партийного строительства, непрерывно формируя и развивая жизнеспособные системы и механизмы, соответствующие реалиям современного Китая. Партия определила политику расширения открытости внешнему миру как основную государственную политику. Начиная с создания Шэньчжэньской и других особых экономических зон, освоения и открытия района Пудун, содействия расширению внешних связей в приморских и приграничных городах, городах, находящихся вдоль реки Янцзы и транспортных магистралей, а также внутриконтинентальных центральных городах, вплоть до вступления в ВТО, начиная с "заимствования извне" до "выхода вовне", партия полностью использовала как международные, так и внутренние рынки и ресурсы. Благодаря непрерывным усилиям по продвижению реформ и открытости Китай совершил исторический переход от высокоцентрализованной системы плановой экономики к жизнеспособной системе социалистической рыночной экономики, от частичной либо полной замкнутости к всесторонней открытости.
 
Для ускорения социалистической модернизации партия, ведя за собой народ, осуществила экономическое, политическое, культурное и социальное строительство, и добилась целого ряда важных достижений. Партия неизменно рассматривала экономическое строительство как центральную задачу, твердо стояла на позиции того, что развитие есть непреложный закон вещей и явлений, выдвинула идею о том, что наука и техника являются первейшей производительной силой, осуществляла важнейшие стратегии, такие как стратегия подъема страны силами науки и образования, стратегия устойчивого развития и стратегия наращивания государственной мощи посредством кадров. Партия приложила усилия для содействия масштабному освоению западного региона страны, для возрождения старых промышленных баз на Северо-Востоке и в других регионах страны, для подъема центрального региона и поддержки опережающего развития восточного региона, для согласованного развития как города и села, так и регионов. Партия способствовала реформе и развитию государственных предприятий, поощряла и поддерживала развитие необщественного сектора экономики, активизировала трансформацию модели экономического развития, усиливала защиту экологии и охрану окружающей среды, стимулировала устойчивое и динамичное развитие экономики, значительно повысила совокупную мощь страны. Придерживаясь органического единства партийного руководства, положения народа как хозяина страны и верховенства закона в государственном управлении, партия развивала политический строй социалистической демократии и политическую культуру социализма, активно и взвешенно содействовала реформе политической системы. При неизменном сочетании принципа верховенства закона и нравственных норм в государственном управлении была разработана новая Конституция, активизировано создание социалистического правового государства, сформирована социалистическая правовая система с китайской спецификой, обеспечено уважение и гарантирование прав человека, укреплялся и развивался самый широкий патриотический единый фронт. Партия усиливала воспитательные мероприятия в области укрепления идеалов и убеждений, способствовала формированию системы основных ценностей социализма, развивала социалистическую духовную культуру и передовую социалистическую культуру, стимулировала мощное развитие и бурный расцвет социалистической культуры. Делая упор на улучшение благосостояния народа, партия ускорила социальное строительство, повысила уровень жизни народа, отменила сельскохозяйственный налог, прилагала неустанные усилия для того, чтобы народу было где получать образование, зарабатывать на жизнь, лечиться и жить, чтобы в старости народ жил обеспеченной жизнью, содействовала социальной гармонии и стабильности. Партия выдвинула генеральную цель создания могучей современной регулярной революционной армии, рассматривала завоевание победы в локальной войне в условиях информатизации как главную цель боевой подготовки, стимулировала военную реформу с китайской спецификой, неизменно шла по пути создания отборных вооруженных сил с китайской спецификой.
 
Перед лицом столь переменчивой международной обстановки партия непоколебимо отстаивала четыре основных принципа, решительно устраняла все помехи, с полной уверенностью реагировала на целый ряд рисков и испытаний, влияющих на общую ситуацию в области реформ, развития и стабильности Китая. В конце 80-х и начале 90-х годов XX века распался Советский Союз, произошли резкие перемены в Восточной Европе. Из-за поддержки и провокаций со стороны враждебных антикоммунистических и антисоциалистических сил на международной арене, под воздействием общей внешней ситуации и внутренней обстановки, в конце весны и начале лета 1989 года произошли серьезные политические волнения в Китае. Наша партия и правительство, опираясь на народ, четко и ясно выступили против беспорядков, отстояли социалистическую государственную власть, защитили коренные интересы народа. Партия, ведя за собой народ, успешно реагировала на финансовый кризис в Азии, мировой финансовый кризис и другие экономические риски, успешно провела Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине в 2008 году, одержала победу в борьбе со стихийными бедствиями, такими как серьезные наводнения в бассейнах Янцзы, Нэньцзян и Сунхуацзян, сверхмощное землетрясение в Вэньчуане, одолела эпидемию атипичной пневмонии, продемонстрировав потенциал партии в противостоянии рискам и управлении сложными ситуациями.
 
Партия видит в выполнении великого дела воссоединения Родины свою важную историческую задачу и прилагает для этого неустанные усилия. Товарищ Дэн Сяопин творчески выдвинул научную концепцию "одна страна – две системы", нашел новый путь мирного воссоединения Родины. Благодаря нашей упорной работе и непреклонной борьбе китайское правительство восстановило суверенные права над Сянганом и Аомэнем, тем самым избавившись от столетнего позора китайской нации. После возвращения Сянгана и Аомэня в лоно Родины Центральное правительство строго соблюдает Конституцию КНР и основные законы КНР об ОАР Сянган и ОАР Аомэнь, сохраняет долгосрочное процветание и стабильность обеих территорий. Овладевая всей обстановкой в решении тайваньского вопроса, партия утвердила курс "мирное воссоединение, одна страна – две системы", содействовала достижению между двумя берегами "Договоренностей 1992 года", воплощающих в себе принцип единого Китая, способствовала проведению межбереговых консультаций и переговоров, установила всесторонние, прямые и взаимные межбереговые почтовые, транспортные и торговые связи, дала старт межпартийному общению обоих берегов Тайваньского пролива. Был принят Закон против сецессии, были направлены усилия на решительное подавление выступающих за "независимость Тайваня" сил, на содействие воссоединению Родины, успешно пресечены все замыслы создать "два Китая", "один Китай и один Тайвань" и "независимый Тайвань".
 
На основе научной оценки особенностей эпохи и международной ситуации партия провозгласила: мир и развитие есть лейтмотив современной эпохи. Неизменно сохраняя основную цель внешней политики Китая – защищать мир во всем мире и содействовать совместному развитию, партия налаживала отношения с ведущими мировыми державами, развивала добрососедские дружественные отношения с сопредельными странами, укрепляла дружбу и сотрудничество с многочисленными развивающимися странами, принимала активное участие в международных и региональных делах, в результате чего сформировалась новая всеохватывающая и многоуровневая архитектоника внешних связей. Партия активно содействовала формированию многополярного мира и демократизации международных отношений, стимулировала развитие экономической глобализации в направлении, благоприятном для всеобщего процветания, занимая четкую позицию в борьбе против гегемонизма и политики силы. Партия решительно защищала интересы многочисленных развивающихся стран, стимулировала выстраивание справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка, содействовала прочному миру и всеобщему процветанию в мире.
 
Партия неизменно подчеркивает, что, управляя государством, важно прежде всего управлять самой партией и делать это со всей строгостью, что необходимо сосредоточить все силы на собственном строительстве, положить начало новой великой программе партийного строительства и продвигать ее вперед. Партия разработала Некоторые нормы внутрипартийной политической жизни в целях совершенствования демократического централизма, развития внутрипартийной демократии, обеспечения нормализации внутрипартийной политической жизни; планомерно и поэтапно осуществляла упорядочение партийных рядов, приложила особые усилия для решения проблем внутри партии, связанных с нечистотой во взглядах, стиле работы и организациях; в соответствии с курсом на революционизирование и омоложение кадровых работников, повышение их интеллектуального и профессионального уровня усиливала работу по подготовке кадровых работников, всемерно выдвигала кадры молодого и среднего возраста, содействуя тем самым замене старых кадров новыми. В свете практического решения двух исторических задач – повышения уровня партийного руководства и государственного управления, укрепления своего иммунитета против разложения и перерождения с одновременным наращиванием собственного потенциала в противостоянии рискам, рассматривая в качестве основной линии работы развитие своих навыков как партии правящей и своего передового характера, партия последовательно приняла решения по таким важнейшим вопросам, как укрепление связей партии с народными массами, усиление и улучшение стилевого строительства партии, наращивание потенциала партии как правящей, развертывала воспитательную работу с акцентом на учебу, политику и здоровые нравы, учебно-воспитательные мероприятия, посвященные изучению важных идей тройного представительства, воспитательные мероприятия по поддержанию передового характера коммунистов, мероприятия по изучению и претворению в жизнь научной концепции развития и другие интенсивные учебно-воспитательные мероприятия. Партия считала работу по улучшению партийного стиля, созданию неподкупного аппарата и борьбе с коррупцией делом наивысшей важности, от которого зависит само существование партии и государства, продвигала создание системы наказания за коррупционные действия и их предупреждения.
 
ЦК КПК провел торжественное собрание по случаю 40-летнего юбилея политики реформ и открытости, на котором товарищ Си Цзиньпин выступил с важной речью. Он всесторонне обобщил великие достижения, полученные за сорок лет проведения политики реформ и открытости, и накопленный бесценный опыт, подчеркнув, что реформы и открытость – это великое пробуждение нашей партии, это великая революция в истории развития китайского народа и китайской нации. Он также выступил с великим призывом довести политику реформ и открытости до конца. Великие успехи, достигнутые в проведении политики реформ и открытости и социалистической модернизации, привлекли внимание всего мира. Мы достигли исторического прорыва, покончив с относительной отсталостью развития производительных сил, вышли на второе место в мире по общему объему экономики. Мы осуществили исторический скачок, преодолев дефицит одежды и продовольствия в народной жизни, в целом достигли средней зажиточности и перешли к полному построению среднезажиточного общества. Китайская нация совершила великий скачок – встала на ноги и стала жить лучшей жизнью.
 
Коммунистическая партия Китая и китайский народ своей мужественной и упорной борьбой торжественно объявили миру: реформы и открытость – это ключевой шаг, который определяет перспективы и судьбу современного Китая, путь социализма с китайской спецификой – это верный путь, который ведет Китай к развитию и процветанию, Китай уверенной поступью идет в ногу со временем.
 
IV. ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ЭПОХИ СОЦИАЛИЗМА С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ
 
Начиная с XVIII съезда КПК, социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху. Главная задача партии в новую эпоху заключается в том, чтобы осуществить цель, намеченную к столетнему юбилею КПК, начать новый поход к реализации цели, намеченной к столетию КНР, продолжать двигаться вперед к достижению нашей грандиозной цели – реализации великого возрождения китайской нации.
 
ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, комплексно учитывая общую стратегию великого возрождения китайской нации и невиданные за последние сто лет значительные изменения в мире, подчеркнул, что новая эпоха социализма с китайской спецификой – это эпоха продолжения традиций и открытия пути к будущему, эпоха дальнейшего завоевания великих побед социализма с китайской спецификой в новых исторических условиях. Это эпоха завоевания решающей победы в полном построении среднезажиточного общества и перехода к всестороннему строительству модернизированной социалистической державы. Это эпоха непрерывного созидания прекрасной жизни и постепенного достижения всеобщего достатка всего народа на основе сплоченной борьбы многонационального народа Китая. Это эпоха осуществления китайской мечты о великом возрождении китайской нации объединенными усилиями всех сынов и дочерей китайской нации. Это эпоха непрерывного внесения Китаем еще большего вклада в развитие человечества. Новая эпоха социализма с китайской спецификой занимает в истории развития Китая совершенно новое место.
 
Китайские коммунисты, главным представителем которых является товарищ Си Цзиньпин, продолжая сочетать основные положения марксизма с конкретными реалиями Китая, с превосходной традиционной китайской культурой, придерживаясь идей Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяопина, важных идей тройного представительства, научной концепции развития, глубоко обобщая и полностью используя исторический опыт, накопленный партией со дня ее основания, и исходя из новых реалий, создали идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи. Было четко определено, что сущностная особенность социализма с китайской спецификой – это руководство со стороны КПК, наиважнейшее преимущество социалистического строя с китайской спецификой – это руководство со стороны КПК, и что Коммунистическая партия Китая является политической руководящей силой наивысшего порядка. Все члены партии обязаны усиливать политическое сознание, сознание интересов целого, сознание ядра и сознание равнения, укреплять уверенность в нашем собственном пути, теории, строе и культуре, решительно отстаивать статус товарища Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК и партии в целом, неукоснительно защищать авторитет ЦК КПК и поддерживать его единое централизованное руководство. Было четко определено, что генеральной задачей сохранения и развития социализма с китайской спецификой является осуществление социалистической модернизации и великого возрождения китайской нации, для выполнения которой было необходимо на основе полного построения общества среднего достатка по двухэтапному плану превратить Китай в богатую и могущественную, демократическую и цивилизованную, гармоничную и прекрасную модернизированную социалистическую державу к середине нынешнего века, стимулировать великое возрождение китайской нации путем внедрения китайской модели модернизации. Было четко обозначено, что основным противоречием китайского общества в новую эпоху стало противоречие между постоянно растущими потребностями народа в прекрасной жизни и неравномерностью и неполнотой развития, определена необходимость отстаивать концепцию развития, в которой народ занимает центральное место, внедрять народную демократию во всем процессе, содействовать достижению более заметных и существенных сдвигов во всестороннем развитии личности и в осуществлении всеобщей зажиточности населения. Было четко определено, что общую схему развития дела социализма с китайской спецификой составляет пятиединое строительство – экономическое, политическое, культурное, социальное и экоцивилизационное строительство, а стратегическая концепция заключается во всестороннем строительстве модернизированного социалистического государства, всестороннем углублении реформ, всестороннем обеспечении верховенства закона в государственном управлении и всестороннем устрожении внутрипартийного управления. Была четко намечена общая цель всестороннего углубления реформ – совершенствование и развитие социалистического строя с китайской спецификой, продвижение модернизации системы и потенциала государственного управления. Была четко определена общая цель всестороннего продвижения управления государством на основе закона – создание социалистической правовой системы с китайской спецификой и социалистического правового государства. Была четко указана необходимость сохранять и совершенствовать основную экономическую систему социализма, обеспечивать решающую роль рынка в распределении ресурсов, еще сильнее раскрыть роль правительства, иметь точное понимание нового этапа развития, претворять в жизнь новую концепцию развития, предполагающую инновационное, согласованное, зеленое, открытое и общедоступное развитие, ускорять формирование новой архитектоники развития, рассматривающей внутреннюю циркуляцию национальной экономики как основу и предполагающей взаимное стимулирование двойной циркуляции – внутренней и международной, содействовать высококачественному развитию, координировать работу в сфере развития и безопасности. Были четко поставлены задачи партии по укреплению армии в новую эпоху – создание народной армии, подчиняющейся партийному руководству, способной одерживать победы и обладающей образцовым стилем, и превращение народной армии в вооруженные силы передового мирового уровня. Было четко указано, что дипломатия мировой державы с китайской спецификой призвана служить возрождению нации, содействовать прогрессу человечества, продвигать создание международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества. Был четко определен стратегический курс на всестороннее устрожение внутрипартийного управления, предъявлены общие требования к партийному строительству в новую эпоху, подчеркнута необходимость всесторонне стимулировать политическое, идеологическое, организационное, стилевое, дисциплинарное строительство партии, пронизанное институциональным строительством, необходимость углублять борьбу с коррупцией, конкретизировать политическую ответственность за внутрипартийное управление, ориентировать великие социальные преобразования посредством великих революционных самопреобразований. Все эти стратегические идеи и инновационные концепции являют собой важнейшие результаты углубления партией своего познания закономерностей строительства социализма с китайской спецификой, а также важнейшие результаты теоретических инноваций.
 
На основе глубокого размышления и научного анализа ряда важных теоретических и практических вопросов, касающихся развития дела партии и государства в новую эпоху, товарищ Си Цзиньпин выдвинул ряд оригинальных новых концепций, новых идей и новых стратегий в области управления государством, ответив на важные эпохальные вопросы: в новую эпоху какой именно социализм с китайской спецификой нужно отстаивать и развивать, и как его отстаивать и развивать, какую именно модернизированную социалистическую державу нужно создавать и каким образом ее создавать, какую именно марксистскую партию, способную длительное время пребывать у власти, нужно строить и как ее строить. Товарищ Си Цзиньпин является главным основоположником идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи. Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи являют собой марксизм современного Китая, марксизм XXI века, а также квинтэссенцию китайской культуры и китайского духа в современную эпоху, и знаменуют новый скачок в китаизации марксизма. Коммунистическая партия Китая определила статус товарища Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК и всей партии, определила руководящее положение идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, что отражает общие чаяния партии, армии и всего многонационального народа страны, имеет решающее значение для развития дела партии и государства в новую эпоху, для продвижения исторического процесса великого возрождения китайской нации.
 
После начала проведения политики реформ и открытости были достигнуты огромные успехи в деле партии и государства, что заложило прочный фундамент и создало благоприятные условия для развития дела социализма с китайской спецификой в новую эпоху. В то же время партия отчетливо понимает, что из-за изменений внешней среды возникают многие новые риски и вызовы, в работе по реформам, развитию и обеспечению стабильности внутри страны налицо немало глубинных противоречий и проблем, которые не были решены в течение долгого времени, налицо и некоторые новые противоречия и проблемы. Одно время в управлении партией наблюдалась нестрогость, распущенность и слабость, что привело к распространению коррупции и других негативных явлений внутри партии, породило серьезные проблемы в политической экосистеме. Более того, отношения между партией и народными массами, а также отношения между кадровыми работниками и народными массами понесли ущерб, была ослаблена созидательная сила, консолидирующая сила и боеспособность партии. Партия стояла перед серьезными испытаниями в управлении государством.
 
ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, со своей великой исторической инициативностью, огромной политической отвагой и сильным чувством ответственности комплексно учитывая как внутреннюю, так и международную обстановку, претворяя в жизнь основную теорию, основную линию и основную стратегию партии, координируя усилия по осуществлению великой борьбы, великой программы, великого дела и великой мечты, придерживаясь основного алгоритма работы – поступательного движения вперед при поддержании стабильности, выработал важнейшие курсы и политические установки, предпринял важнейшие меры, дал толчок продвижению ряда ключевых аспектов работы. В результате удалось решить многие сложнейшие вопросы, которые долгое время мы планировали, но не смогли решить, также удалось завершить многие важнейшие дела, которые раньше были лишь намеченными планами. В итоге были достигнуты исторические успехи и совершены исторические преобразования в деле партии и государства.
 
1. В отстаивании всестороннего руководства со стороны КПК
 
После начала проведения политики реформ и открытости партия прилагала неустанные усилия для укрепления и улучшения партийного руководства, что предоставило коренные политические гарантии для развития дела партии и государства. Тем не менее, внутри партии было еще немало проблем, связанных с неотчетливым пониманием необходимости отстаивания партийного руководства и неэффективностью действий, немало проблем, связанных с ослаблением, формализацией, умалением и маргинализацией партийного руководства, в особенности имело место слабое исполнение важнейших решений и планов ЦК, некоторые поступали по принципу "сверху – меры, а снизу – контрмеры", даже на словах одобряли, а в душе отвергали, либо действовали самовольно. ЦК партии, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, с открытым забралом отметил, что руководство со стороны КПК – это основа и жизненная артерия партии и государства, от него зависят интересы и судьба всех народов страны. Все члены партии обязаны осознанно сохранять наивысшую степень идеологического, политического и практического единения с ЦК партии. Необходимо повышать у партии уровень государственного управления на научной, демократической и правовой основе, укреплять умение партии по определению направления, планированию работы в целом, разработке политики и стимулированию реформ, обеспечить всемерное выполнение партией роли партии как руководящего ядра, владеющего обстановкой в целом и координирующего деятельность всех сторон.
 
Партия четко отметила, что руководство со стороны КПК – это всеобъемлющее, системное и целостное руководство, сохранение сплоченности и единства партии – это жизнь партии. Единое централизованное руководство со стороны ЦК КПК – это наивысший принцип отстаивания партийного руководства, усиление и поддержание его единого централизованного руководства – это общий политический долг всех членов партии. Для отстаивания партийного руководства прежде всего необходимо занимать четкую политическую позицию, обеспечить подчинение всей партии ее Центральному Комитету. 6-й пленум ЦК КПК 18-го созыва принял Некоторые нормы внутрипартийной политической жизни в новых условиях, Центральный Комитет разработал Некоторые положения Политбюро ЦК КПК относительно усиления и сохранения единого централизованного руководства ЦК партии. В этих документах была подчеркнута необходимость делать более строгими политическую дисциплину и политическую этику партии, предотвращать и выступать против индивидуализма, обособленчества, либерализма, местничества, склонностей быть "беспринципным и хорошим для всех" и т.д., развивать позитивную и здоровую внутрипартийную политическую культуру, содействовать формированию благоприятной – чистой и честной – политической экосистемы. ЦК партии требует от руководящих партийных кадров повышать политическую рассудительность, политическую проницательность и способность исполнения политических решений, думать о коренных интересах государства, сохранять преданность партии, подчиняться руководству партии и исполнять свои обязанности перед партией. Улучшая институциональную систему партийного руководства, партия совершенствовала системы, гарантирующие партийное руководство деятельностью собраний народных представителей, правительственных органов, народных политических консультативных советов, органов контроля, судебных органов, органов прокуратуры, вооруженных сил, народных организаций, предприятий и бюджетных учреждений, низовых организаций народного самоуправления, общественных организаций и др., обеспечила свою руководящую роль в различных организациях. Придерживаясь демократического централизма, партия создала и затем совершенствовала систему партийного руководства важнейшей работой, усилила функции и роль координационных органов при ЦК КПК по обсуждению и принятию решений, совершенствовала механизм содействия реализации важнейших решений ЦК партии. Неукоснительно соблюдалась система запрашивания у ЦК партии указаний и представления ему отчетов, был усилен политический контроль, углублялось политическое инспектирование, были расследованы нарушения линии, курса, политики и единого централизованного руководства партии с последующим вынесением наказаний, из партийного ряда были исключены двурушники. Все это гарантировало высокую степень единства всех членов партии с ЦК КПК в области политической позиции, политической ориентации, политических принципов и политического пути.
 
Начиная с XVIII съезда КПК авторитет ЦК и его единое централизованное руководство были надежно гарантированы, система партийного руководства постоянно улучшалась, формы партийного руководства стали более научными. Наша партия достигла более высокой степени идеологического единства, политической сплоченности и согласованности действий. Значительно наращивался потенциал партии в политическом руководстве, идеологическом ориентировании, организации масс и мобилизации общества.
 
2. Во всестороннем устрожении внутрипартийного управления
 
После начала проведения политики реформ и открытости Коммунистическая партия Китая неизменно осуществляла партийный самоконтроль и всестороннее строгое внутрипартийное управление, добилась ощутимых результатов в продвижении партийного строительства. Тем не менее, одно время партийный самоконтроль был неэффективным, в управлении партией отсутствовала строгость. В результате у некоторых партийцев и кадровых работников возникла серьезная проблема с политическими убеждениями, в некоторых районах и ведомствах наблюдался порочный стиль работы в области подбора и использования кадров, формализм, бюрократизм, гедонизм и роскошество получили широкое распространение, был широко распространен менталитет "привилегированного положения" и феномен стремления к нему. В особенности, одни назначали на работу своих людей и вытесняли "чужаков", другие увлекались групповщиной и кружковщиной, третьи анонимно клеветали и фабриковали слухи, четвертые подкупали доверие людей и нечестными способами завоевывали голоса избирателей; были и те, кто обещали должности своим людям, поздравляли друг друга с продвижением по службе; некоторые на деле самовольничали, формально подчинялись, а втайне противодействовали; бывали и такие, которые стали трудноуправляемыми, безосновательно осуждали решения ЦК партии. Переплетались нарушения в политической и экономической сферах, явления коррупции и разложения вызывали содрогание. Все вышеперечисленные проблемы, которые серьезно сказываются на имидже и авторитете партии, серьезно подрывают отношения между партией и народными массами и отношения между кадровыми работниками и народными массами, вызвали сильное недовольство и возмущение у многочисленных членов партии, кадровых работников и народных масс. Как подчеркивает товарищ Си Цзиньпин, "чтобы ковать железо, нужно самому быть крепким", успех дела Китая коренным образом зависит от нашей партии, от соблюдения принципа "партия должна осуществлять самоконтроль и строгое внутрипартийное управление". Рассматривая в качестве основной линии наращивание потенциала партии в долгосрочном управлении государством, развитие передового характера партии и повышение ее чистоты, считать политическое строительство партии основным руководящим началом, укрепление идеалов, убеждений и предназначения – фундаментом, а мобилизацию активности, инициативы и творческой силы всех членов партии – основными точками приложения сил, необходимо непрерывно улучшать качество партийного строительства, превращать КПК в марксистскую правящую партию с неиссякаемой жизненной энергией, всегда идущую в авангарде эпохи, пользующуюся искренней поддержкой народа, смело проводящую революционные самопреобразования и способную выдержать любые испытания. Партия, обладающая четким пониманием и стойкостью в постоянном осуществлении всестороннего устрожения внутрипартийного управления, твердо придерживалась строгого самоконтроля как основного алгоритма, уделяя повышенное внимание "ключевому меньшинству", закрепила ответственность парткомов (партгрупп руководства) как субъектов всестороннего устрожения внутрипартийного управления и ответственность партийных органов по проверке дисциплины как контролирующих органов, интенсифицировала работу по осуществлению контроля, применению дисциплинарных мер и привлечению нарушителей к ответственности. Всестороннее устрожение внутрипартийного управления пронизывает все аспекты партийного строительства. На совещаниях, посвященных партийному строительству в различных сферах, ЦК партии разработал действенные планы, направленные на продвижение всестороннего развития партийного строительства.
 
ЦК партии подчеркнул, что наша партия вышла из народа, уходит корнями в народ и служит народу, отрыв от масс непременно лишит ее жизненных сил, для всестороннего устрожения внутрипартийного управления необходимо прежде всего взяться за проблему стиля работы, на которую громко жалуются народные массы. Рассматривая ключом к решению этой проблемы разработку и претворение в жизнь восьми установок ЦК КПК, Центральный Комитет начал их реализацию с Политбюро ЦК, с руководящих кадровых работников, чтобы они своими примерами для подчиненных содействовали улучшению стиля работы. Политбюро ЦК ежегодно проводит собрания, посвященные развитию внутрипартийной демократии, заслушивая отчеты о реализации восьми установок, развертывая критику и самокритику. Развивая дух "забивания гвоздей", прилагая неустанные усилия для изживания "четырех вредных поветрий", ЦК партии выступает против менталитета "привилегированного положения" и феномена стремления к нему, решительно пресекает преподнесение подарков за казенный счет, организацию застолий и турпоездок за казенный счет, роскошество, расточительство и другие вредные поветрия, а также острые проблемы, которые вызывают у населения резкую негативную реакцию и ущемляют его интересы, способствует снижению нагрузки на низовые структуры, выступает за трудолюбие и бережливый образ жизни, против транжирства и расточительства. В результате были пресечены некоторые вредные поветрия, искоренение которых раннее считали невозможным, устранены некоторые трудноразрешимые застарелые проблемы, которые не удавалось разрешить на протяжении многих лет, партийный стиль, административный стиль и общественные нравы приобретали совершенно новый облик.
 
Партия всегда подчеркивает, что все партийные товарищи обязаны укреплять свои идеалы и убеждения, поддерживать строгую организационную систему, строго соблюдать партийную дисциплину и этику. Вера в марксизм, великие идеалы коммунизма, общие идеалы социализма с китайской спецификой являются духовной опорой и политической душой китайских коммунистов, а также идейной основой для сохранения сплоченности и единства партии. ЦК партии подчеркивает, что идеалы и убеждения есть не что иное, как духовный "кальций" для коммунистов, отсутствие идеалов и убеждений может привести к духовному ослаблению и бесхребетности. А это непременно вызовет перерождение в политическом отношении, алчность к экономическим выгодам, моральную деградацию и разложение в жизни. Одновременно прилагая усилия как к идеологическому строительству партии, так и к институционализации управления партией, партия последовательно развертывала такие мероприятия, как практические мероприятия по воспитанию в духе партийной линии масс, специальные воспитательные мероприятия в духе "строгости в работе над собой, строгого отношения к своим служебным полномочиям и строгой самодисциплины; реалистического подхода к планированию дел, деловитости в созидательной деятельности и честности в личном поведении", учебно-воспитательные мероприятия, посвященные изучению Устава КПК, партийных норм и важнейших выступлений генерального секретаря Си Цзиньпина с целью воспитания себя достойным коммунистом, воспитательные мероприятия под девизом "оставаться верным изначальной цели, всегда помнить о своей миссии", учебно-воспитательные мероприятия, посвященные изучению истории КПК. Посредством подобных мероприятий партия вооружала всех своих членов новейшими результатами теоретических инноваций, содействовала развитию политической партии, стремящейся к знаниям, воспитывала и направляла многочисленных членов партии, кадровых работников и особенно руководящие кадры на формирование правильного понимания основных идеологических вопросов, на укрепление идейной основы, на создание прочного фундамента для сохранения приверженности своим убеждениям, на восполнение дефицита своего рода духовного "кальция" и на уверенное управление идеологическим рулем, чтобы они всегда сохраняли присущий коммунистам истинный политический облик и духовно выпрямились во весь рост как настоящие коммунисты. Партия выдвинула и претворяла в жизнь организационную линию КПК в новую эпоху, четко установила критерии отбора лучших кадровых работников в новую эпоху, предполагающие наличие у них твердых убеждений, способности служить народу, добросовестности и деловитости, смелости брать на себя ответственность, честности и неподкупности. Отдавая приоритет требованиям к политическим качествам, партия утвердила верный ориентир в использовании кадров, который требует следовать принципу учета моральных и деловых качеств, но прежде всего моральных, а также принципу подбора кадров из разных мест Китая и назначения на должность только исходя из способностей, неизменно ценить тех, кто ставит дело на первое место и в работе придерживается принципов справедливости и порядочности. Наряду с этим партия решительно отказалась от склонностей определения кандидатов лишь по количеству набранных голосов, по результатам соответствующего испытательного теста, по объему валовой продукции или по возрасту претендентов, отказалась от практики "выдвижения кандидатов без разбора" и "подбора кадров из массовых кандидатов без установления необходимых ограничений", при этом усиливала руководящую и контролирующую роль парторганизаций в использовании кадров, выправляла порочный стиль в подборе и назначении кадров. Партия потребовала от всех руководящих кадровых работников должным образом решать кардинальный вопрос, связанный с мировоззрением, жизнепониманием и ценностными представлениями, дорожить наделенными полномочиями, ответственно и осторожно их исполнять, сознательно подчиняться контролю со всех сторон, ни на минуту не забывать о разделении тягот вместе с партией, посвящении себя делу Родины и создании благ для народа. Придерживаясь принципа "партия ведает людскими ресурсами", партия проводила более активную, более открытую и более эффективную кадровую политику, последовательно реализовывала стратегию наращивания государственной мощи посредством кадров в новую эпоху, ускоренными темпами создавала мировой центр наиболее востребованных специалистов и лидирующие инновационные площадки, чтобы привлекать для работы в Китай лучшие умы со всего мира. Непрерывно улучшая свою организационную систему, партия сосредоточивала внимание на наращивании потенциала парторганизаций, укрепляла их политические и организационные функции. Четко ориентируясь на всемерное укрепление низового строительства, партия стимулировала работу по обеспечению всеобщего охвата парторганизациями и партийной работой. Руководствуясь принципом "партийная дисциплина строже государственных законов", партия координировала работу по применению дисциплинарных мер и исполнению законов, как следует применяла "четыре формы" контроля над соблюдением дисциплины, ужесточала политическую и организационную дисциплину, всесторонне содействовала строгому соблюдению дисциплины во всех аспектах работы. Твердо стоя на позиции управления партией по внутрипартийным нормативным актам и строгого соблюдения Устава КПК, партия создала относительно совершенную систему внутрипартийных правовых норм, ужесточала исполнение всех правил и распорядков, в результате чего уровень научности, институционализации и регламентации партстроительства значительно повысился.
 
ЦК партии подчеркнул, что коррупция является наибольшей угрозой для долгосрочного пребывания партии у власти. Борьба с коррупцией – это политическая борьба, поражение в которой никак нетерпимо и абсолютно недопустимо. Если бы мы не насолили сотням и тысячам коррупционеров, то насолили бы 1,4-миллиардному китайскому народу. В этой связи необходимо заключить власть в "клетку" порядка, на основании дисциплины и законов устанавливать, регламентировать, ограничивать и контролировать ее. Проводя интегрированную работу по созданию атмосферы, при которой никто не смел, не мог и не хотел бы заниматься коррупцией, партия сосредоточивала усилия одновременно на создании эффекта устрашения путем вынесения наказаний, выявлении сдерживающей роли институтов и повышении сознательности членов партии, с тем чтобы данная партией и народом власть неизменно служила народным интересам. Твердо придерживаясь принципа "в борьбе с коррупцией не должно быть запретных зон, необходим полный охват и нулевая терпимость", партия неуклонно применяла строгие меры сдерживания, интенсивные меры контроля и постоянные меры устрашения. Неизменно стоя на позиции одновременного расследования фактов как взяточничества, так и подкупа, и следуя принципу "все дела должны быть расследованы, все коррупционеры должны быть наказаны", партия настойчиво "била и по тиграм, и по мухам" и "охотилась на лис" с той же решимостью, с какой для излечения тяжелой болезни используют сильнодействующие лекарства, с какой для подавления смуты применяют жесткие меры, и с той же смелостью, с какой скоблят кость для удаления яда, а смелый муж отрубает руку, укушенную ядовитой змеей. Партия решительно боролась с коррупцией, возникающей под боком у населения, широко развертывала мероприятия по розыску беглых преступников и незаконно добытого имущества, избавлялась от всяких коррупционеров. Фокусируя внимание на коррупционных делах, в которых выявлены как политические, так и экономические проблемы, партия пресекла любые попытки формирования внутри партии группировок по интересам. В частности, были расследованы такие крупные дела, как дела Чжоу Юнкана, Бо Силая, Сунь Чжэнцая, Лин Цзихуа и др., которые серьезно нарушали партийную дисциплину и государственные законы. Под руководством партии мы совершенствовали партийную и государственную систему контроля, содействовали учреждению Государственного надзорного комитета и местных надзорных комитетов всех уровней, чтобы сформировать архитектонику взаимодействия между выше- и нижестоящими инспекционными органами, создать механизм, при котором ведущую роль играет внутрипартийный контроль, а все виды контроля взаимодействуют между собой, усилить ограничение и контроль за осуществлением власти.
 
Со времени проведения XVIII съезда КПК, в результате непреклонной борьбы была полностью развернута роль принципа всестороннего устрожения внутрипартийного управления как политического ориентира и политических гарантий, значительно повысилась способность партии к самоочищению, самосовершенствованию, самообновлению и собственному росту, была коренным образом выправлена ситуация нестрогого, распущенного и слабого внутрипартийного управления, в борьбе с коррупцией была одержана победа с подавляющим перевесом на нашей стороне и закреплена во всех направлениях, были ликвидированы серьезнейшие опасности, затаившиеся внутри партии, государства и армии. Партия становилась сильнее в революционной закалке.
 
3. В экономическом строительстве
 
Со времени проведения политики реформ и открытости партия, сосредоточиваясь на экономическом строительстве как центральной задаче, ведя за собой народ в упорной и самозабвенной работе, создала чудо динамичного развития экономики, благодаря чему значительно возросла экономическая мощь Китая. В то же время из-за того, что некоторые местные правительства и ведомства односторонне гнались за высокими темпами роста и большим объемом экономики, продолжали экстенсивную модель развития, а также из-за продолжительной вялости мировой экономики после вспышки международного финансового кризиса, в экономической сфере непрерывно накапливались структурные и институциональные противоречия, проблемы неравномерности, несогласованности и неустойчивости развития стали крайне острыми. ЦК партии отметил, что китайская экономика уже вошла в новое нормальное состояние и перешла от высоких темпов роста к высококачественному развитию, экономика Китая оказалась в сложном положении наслоения трех периодов – периода изменения темпов экономического роста, периода болезненного процесса структурного регулирования и периода ликвидации последствий принятых ранее стимулирующих установок, и в этой ситуации трудно было поддерживать традиционную модель развития. ЦК партии подчеркнул, что претворение в жизнь новой концепции развития – это глубокие преобразования, касающиеся развития Китая в целом, необходимо отказаться от практики оценки результатов работы просто по темпам роста ВВП. Следует осуществлять высококачественное развитие, при котором инновации служат первейшей движущей силой, согласованность рассматривается как его эндогенная особенность, зеленое развитие – всеобщая форма развития, открытость – неизбежный путь для развития, а общедоступность – основная цель развития, необходимо стимулировать преобразования, нацеленные на повышение качества, рост эффективности и формирование новых драйверов экономического развития.
 
Усиливая стратегическое планирование и единое руководство экономической работой, партия совершенствовала системы и механизмы обеспечения партийного руководства экономической работой. На 5-м пленуме ЦК КПК 18-го созыва, XIX съезде КПК, 5-м пленуме ЦК КПК 19-го созыва и всех центральных совещаниях по экономической работе интенсивно были разработаны планы развития Китая, приняты важнейшие решения, которые требуют рассматривать высококачественное развитие как главную задачу, считать структурные реформы в сфере предложения основной линией работы, создавать современную экономическую систему, придерживаться стратегического ориентира, направленного на расширение внутреннего спроса, добросовестно выполнять три сложнейшие задачи – предотвращение и устранение серьезных рисков, адресную ликвидацию бедности, профилактику и устранение загрязнения. Партия без малейших колебаний укрепляла и развивала общественный сектор экономики, непоколебимо поощряла, поддерживала и направляла развитие необщественного сектора, оказывала поддержку госкапиталу и госпредприятиям в их укреплении, оптимизации и укрупнении, в результате чего была создана система современных предприятий с китайской спецификой, наращивалась конкурентоспособность, инновационный потенциал, контролирующая сила и влияние государственного сектора экономики, а также его способность противостоять рискам. Шла работа по выстраиванию близких и прозрачных отношений между властью и бизнесом, по стимулированию здорового развития негосударственного сектора экономики и здорового роста деятелей этого сектора. Придерживаясь стратегии стимулирования развития за счет инноваций, партия рассматривала укрепление государственного потенциала в области науки и техники в качестве стратегической опоры развития страны, улучшала общенациональную систему нового типа, наращивала государственную стратегическую научно-техническую мощь, активизировала фундаментальные исследования, способствовала освоению основных ключевых технологий и самостоятельным инновациям, усиливала работу по созданию, защите и использованию прав интеллектуальной собственности, ускоряла создание государства инновационного типа и мировой державы в области науки и техники. Партия всесторонне проводила структурные реформы в сфере предложения, продвигала работу по ликвидации избыточных производственных мощностей и переизбытка рыночного предложения, по сокращению чрезмерной долговой нагрузки, по снижению себестоимости и восполнению слабых мест, осуществляла требования о "закреплении, наращивании, повышении и обеспечении бесперебойности", содействовала превращению Китая в державу с передовой обрабатывающей промышленностью, ускоряла развитие современной производственной системы, укрепляла реальный сектор экономики, развивала цифровую экономику. Партия улучшала макроэкономическое управление, обновляла подходы и формы макрорегулирования, укрепляла самостоятельность макроэкономической политики, осуществляла активную финансовую политику и взвешенную монетарную политику, последовательно стимулировала реформу по упрощению административных процедур, делегированию полномочий нижестоящим инстанциям при последующем контроле и оптимизации предоставления услуг, обеспечивала продовольственную и энергетическую безопасность, безопасность производственных цепочек и цепочек поставок. Придерживаясь принципа "финансовая сфера – на службу реальному сектору экономики", партия всесторонне усиливала финансовый контроль, предотвращала и устраняла риски в экономической и финансовой сферах, активизировала работу по контролю за рынком и установлению ограничений путем разработки антимонопольных правовых норм, предотвращала бесконтрольную экспансию капитала, обеспечивала рыночный порядок, пробуждала активность различных субъектов рынка, в особенности средних, малых и микропредприятий, защищала права и интересы трудящихся и потребителей. Осуществляя стратегию скоординированного развития регионов, партия содействовала согласованному развитию региона Пекин–Тяньцзинь–Хэбэй, развитию экономического пояса реки Янцзы, строительству региона "Большого залива" Гуандун–Сянган–Аомэнь, интегрированному развитию дельты реки Янцзы, защите экологии и высококачественному развитию бассейна реки Хуанхэ, вела высококачественное строительство нового района Сюнъань по высоким стандартам, способствовала формированию новой схемы масштабного освоения западного региона, достижению новых прорывов в деле возрождения северо-восточного региона, высококачественному развитию центрального региона и ускорению процесса модернизации в восточном регионе страны, оказывала поддержку бывшим революционным опорным базам, национальным, окраинным и бедным районам в улучшении производственно-бытовых условий. Продвигалась урбанизация нового типа, в которой центральное место отведено человеку, усиливалось городское планирование, строительство и управление. Неизменно рассматривая должное решение вопроса сельского хозяйства, села и крестьянства как наиважнейшую задачу всей партийной работы, партия осуществляла стратегию подъема сельских территорий, ускоренными темпами продвигала модернизацию сельского хозяйства и села, неуклонно претворяла в жизнь стратегию повышения потенциала зернового производства за счет сохранения пахотных земель и внедрения новых технологий, внедряла самый строгий порядок охраны пахотных земель, способствовала укреплению научно-технического потенциала Китая в области семеноводства и обеспечению самостоятельности и контролируемости в области ресурсов зародышевой плазмы, добиваясь того, чтобы китайский народ надежно держал в своих руках продовольственные гарантии.
 
Со времени проведения XVIII съезда партии заметно повысилась сбалансированность, согласованность и устойчивость развития китайской экономики, внутренний валовой продукт Китая преодолел отметку в 100 трлн юаней, а ВВП на душу населения превысил 10 тыс. долларов США, поднялась на новую ступень экономическая, научно-техническая и совокупная мощь страны. Китайская экономика вышла на путь более качественного, эффективного, справедливого, устойчивого и безопасного развития.
 
4. Во всестороннем углублении реформ и расширении открытости
 
После 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва Китай вступил в грандиозную эпоху реформ и открытости и добился результатов, приковавших внимание всего мира. Однако по мере развития практики с каждым днем все четче проявлялись некоторые глубинные проблемы структурно-институционального характера и оковы затвердевших интересов, реформы вошли в фазу решения сложнейших задач и зону глубоководья. ЦК партии глубоко осознал, что как беспредельно развитие практики, так беспредельно и раскрепощение сознания, беспредельны также и реформы и открытость, что реформы являются непрерывно продолжающим процессом, который не имеет конца, застой и откат назад только заводят в тупик. Необходимо с большей политической отвагой и умом всесторонне и интенсивно продвигать реформы, набраться смелости преодолевать любые трудности и не отступать ни перед какими опасностями. Необходимо отводить важнейшее место институциональному строительству, уделять внимание обеспечению взаимоувязанности реформ в различных сферах и взаимодействия между всеми реформаторскими мерами, принимать действенные меры для продвижения реформ и эффективного устранения различных структурно-институциональных пороков.
 
На 3-м пленуме ЦК КПК 18-го созыва были разработаны планы реформ, касающихся экономической, политической, культурной, социальной и экоцивилизационной систем, национальной обороны и вооруженных сил, а также системы партийного строительства, определена для всестороннего углубления реформ общая цель, стратегические приоритеты, очередность реализации, главные направления, механизмы и способы работы, график и дорожная карта. 3-й пленум ЦК КПК 11-го созыва был эпохальным событием, которое положило начало новому периоду – периоду реформ, открытости и социалистической модернизации. 3-й пленум ЦК КПК 18-го созыва также имеет эпохальное значение, он осуществил переход от этапа локальных поисков путей реформ и преодоления тех или иных преград к этапу системного, комплексного и всестороннего углубления реформ, открыл новые горизонты в деле реформ Китая.
 
Придерживаясь правильного направления реформ, партия неизменно рассматривала содействие социальному равенству и справедливости, повышение благосостояния народа как исходную точку и конечную цель реформ, придавала особое значение ориентации на решение проблем, фокусировала внимание на дальнейшем раскрепощении сознания, высвобождении и развитии общественных производительных сил, а также на пробуждении и наращивании жизненных сил общества, посредством усиления проектирования на высшем уровне и единого планирования повысила системность, целостность и согласованность реформ, выявила творческую инициативу народа, содействовала практическому и углубленному проведению реформ в важных сферах и ключевых звеньях. При партийном динамичном и уверенном содействии реформы непрерывно продвигались вширь и вглубь, охватив все сферы и добившись прорыва во многих звеньях. Реформы развивались от заложения фундамента и формирования основных рамок до всесторонней реализации и постепенного набирания сил и вплоть до системного, комплексного, согласованного и высокоэффективного продвижения. В результате были в основном сформированы фундаментальные институциональные рамки во всех сферах деятельности, во многих областях были осуществлены исторические преобразования, системное переформатирование и общая реконструкция.
 
ЦК партии глубоко осознал, что открытость несет прогресс, а замкнутость непременно ведет к отсталости. Для того, чтобы Китай в процессе своего развития смог обладать преимуществами, удержать инициативу и завоевать будущее, необходимо соответствовать тенденции экономической глобализации, опираться на сверхмасштабный внутренний рынок как свое преимущество, проводить еще более активную стратегию открытости. Неизменно следуя принципам совместных консультаций, совместного строительства и совместного пользования, Китай содействовал высококачественному развитию совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь", продвигал реализацию большого количества проектов сотрудничества, направленных на развитие экономики и повышение благосостояния народов стран вдоль "Пояса и пути", превращая инициативу в путь к миру, процветанию, открытости и зеленому развитию, а также в инновационный и цивилизационный путь, делая "Пояс и путь" международным общественным благом, пользующимся большой популярностью в современном мире, и площадкой мирового сотрудничества. Неизменно придерживаясь принципа взаимного стимулирования открытости внутри страны и открытости внешнему миру, эффективного сочетания "заимствования извне" и "выхода вовне", мы способствовали либерализации и упрощению процедур в области торговли и инвестиций, создавали глобально-ориентированную сеть зон свободной торговли на основе высоких стандартов, продвигали строительство пилотных зон свободной торговли и Хайнаньского порта свободной торговли, содействовали открытости на институциональном уровне, в частности, открытости правил, ограничительных установок, правил управления, стандартов и т.д., формировали архитектонику внешней открытости, осуществляемой в более крупных масштабах, более широких сферах и в более глубокой степени, создавали взаимовыгодную и взаимовыигрышную, диверсифицированную и сбалансированную, безопасную и высокоэффективную систему экономики открытого типа, непрерывно укрепляли и умножали наши преимущества в области международного экономического сотрудничества и конкуренции.
 
Начиная с XVIII съезда КПК, партия последовательно способствовала углублению и расширению практики всестороннего углубления реформ, в результате чего социалистический строй с китайской спецификой стал еще более зрелым и законченным, непрерывно повышался уровень модернизации системы и потенциала государственного управления, дело партии и государства обретало новую жизненную силу.
 
5. В политическом строительстве
 
После начала проведения политики реформ и открытости китайский народ под руководством партии неуклонно следовал пути развития политического строя социализма с китайской спецификой, развивал социалистическую демократию и добился в этом значительного прогресса. Анализируя успехи и неудачи в политическом развитии как внутри страны, так и за ее пределами, партия глубоко осознала, что для укрепления уверенности в социалистическом строе с китайской спецификой необходимо в первую очередь укреплять уверенность в политическом строе социализма с китайской спецификой, развивать политический строй социалистической демократии и политическую культуру социализма. Необходимо прочно укоренить политический строй социализма с китайской спецификой в китайском обществе, а копирование модели политического строя чужих стран обречено на провал и даже приводит к гибели государства. Необходимо отстаивать органическое единство партийного руководства, положения народа как хозяина страны и верховенства закона в государственном управлении, активно внедрять народную демократию во всем процессе, совершенствовать институциональную систему по обеспечению положения народа как хозяина страны, характеризующуюся всесторонностью, широким охватом и органическим сочетанием всех звеньев. Необходимо создать многообразные, беспрепятственные и упорядоченные каналы развития демократии, разнообразить формы демократии, на всех уровнях и во всех областях расширять упорядоченное участие народа в политической деятельности, чтобы все системы и государственное управление смогли еще эффективнее воплощать волю народа, защищать его права и интересы и пробуждать его творческую активность. Необходимо сохранять бдительность и противостоять негативному влиянию таких западных политических течений, как так называемый "конституционализм", чередование политических партий у власти, разделение власти на три части и т.п.
 
Ориентируясь на обеспечение длительного пребывания партии у власти и долгосрочного порядка и стабильности в стране, 4-й пленум ЦК КПК 19-го созыва наметил грандиозный план в сфере отстаивания и совершенствования социалистического строя с китайской спецификой, продвижения модернизации системы и потенциала государственного управления, запланировал ключевые мероприятия по сохранению и совершенствованию коренных, базовых и важнейших систем, которые составляют основу социалистического строя с китайской спецификой. ЦК партии подчеркнул, что необходимо отстаивать статус народа как субъекта, гарантировать его права на участие по закону в демократических выборах, демократических консультациях, демократической разработке решений, демократическом управлении и демократическом контроле. Отстаивая и совершенствуя институт собраний народных представителей, партия поддерживала и обеспечивала исполнение народом государственной власти через собрания народных представителей, поддерживала и обеспечивала исполнение собраниями народных представителей полномочий законотворчества, контроля, принятия решений, производства назначений и увольнений на основании закона, серьезно расследовала дела, связанные с вербовкой и подкупом избирателей, защитила авторитет и престиж института собраний народных представителей, выявляя его роль как основного политического института. Отстаивая и совершенствуя институт многопартийного сотрудничества и политических консультаций, функционирующий под руководством КПК, партия совершенствовала систему, позволяющую центральным комитетам демократических партий осуществлять специальный контроль за реализацией важнейших решений и планов, а также непосредственно обращаться к ЦК КПК с предложениями, усиливала институциональное строительство народного политического консультативного совета как специального совещательного органа, содействовала широкому, многоуровневому развитию и институционализации социалистической консультативной демократии в целях формирования системы консультативной демократии с китайской спецификой. Укрепляя строительство низовых органов власти, партия продолжала совершенствовать систему низовой демократии и порядок открытого ведения дел, гарантировать народу право на доступ к информации, право на участие в конкретной деятельности, право на выражение мнения и осуществление контроля. В соответствии с принципами сохранения всестороннего партийного руководства, отведения народу центрального места, оптимизации, согласования и высокой эффективности, а также всестороннего обеспечения верховенства закона в государственном управлении всесторонне углублялась реформа партийных и государственных органов, в результате функции партийных и государственных органов были системно и целостно перестроены. Отстаивая и совершенствуя институт национальной районной автономии, партия неизменно следовала верному пути решения национального вопроса с китайской спецификой, неуклонно рассматривала укрепление сознания общности китайской нации как основную линию партии в национальной работе, установила стратегии партии по управлению Тибетом и Синьцзяном в новую эпоху, укрепляла и развивала социалистические межнациональные отношения равенства, сплоченности, взаимопомощи и гармонии, содействовала совместной сплоченной борьбе, совместному процветанию и развитию всех национальностей страны. Придерживаясь основного курса партии в области религии и направляя развитие религиозных конфессий в русло локализации на китайской земле, партия активно содействовала адаптации религии к социалистическому обществу. Улучшая архитектонику работы по созданию всеохватывающего единого фронта, партия старалась найти наибольший общий делитель и очертить наибольший концентрический круг, чтобы консолидировать грандиозные силы для великого возрождения китайской нации. В свете укрепления политического, передового и массового характера партия содействовала реформам и инновациям в работе массовых организаций, чтобы еще эффективнее выявлять роль таких народных и массовых организаций, как профсоюзы, комсомол, федерации женщин и т.д. Мы стимулировали всестороннее развитие дела защиты прав человека, считая приоритетом защиту права народа на существование и развитие.
 
После проведения XVIII съезда КПК в Китае всесторонне стимулировалась институционализация, регламентация и процессуализация в развитии политического строя социалистической демократии, еще активнее развертывались преимущества политического строя социализма с китайской спецификой, укреплялась и развивалась политическая обстановка, характеризующаяся живостью и бодростью, стабильностью и сплоченностью.
 
6. Во всестороннем управлении государством на правовой основе
 
После начала проведения политики реформ и открытости Компартия Китая неуклонно придерживалась принципа верховенства закона в государственном управлении, непрерывно продвигала социалистическое правовое строительство. Однако, все еще остро стояли такие проблемы, как полное игнорирование либо нестрогое исполнение закона, несправедливость правосудия, безнаказанность правонарушений, нередко возникали проблемы коррупции в судебной системе. Некоторые работники правоприменительных и судебных органов извращали закон в корыстных целях и даже стали "защитными зонтами" для преступников, что нанесло огромный удар по незыблемости принципа верховенства закона и оказало серьезное негативное влияние на социальное равенство и справедливость. Наша партия глубоко осознала, что власть – это "обоюдоострый меч", ее исполнение в соответствии с законами и нормативными актами приносит благо народу, а исполнение власти в нарушение законов и нормативных актов неизбежно наносит вред государству и народу. ЦК партии подчеркнул, что успешное правовое строительство способствует подъему государства, а ослабление принципа верховенства закона ведет к хаосу в стране. Всестороннее управление государством на правовой основе является сущностным требованием и важнейшей гарантией социализма с китайской спецификой, знаменует собой глубинную революцию в области государственного управления. Сохранение принципа верховенства закона в управлении государством требует прежде всего управления им в соответствии с Конституцией, а обеспечение верховенства закона при исполнении власти означает прежде всего необходимость исполнять власть согласно Конституции. Следует неуклонно идти по пути отстаивания принципа верховенства закона в условиях социализма с китайской спецификой, претворять в жизнь правовую теорию социализма с китайской спецификой, продолжать совместно продвигать реализацию принципа верховенства закона в управлении государством, исполнении государственной власти и исполнении правительственных функций, продолжать в едином порядке содействовать строительству правового государства, правового правительства и правового общества, всесторонне повышать во всем обществе осознание необходимости уважать, изучать, соблюдать и применять закон, а также владеть соответствующими навыками.
 
4-й пленум ЦК КПК 18-го созыва и Центральное совещание, посвященное работе по всестороннему управлению государством на основе закона, специально изучали вопрос всестороннего управления государством на правовой основе, утвердили план на высшем уровне и приняли важные установки по обеспечению научной обоснованности законотворчества, строгости правоприменения, справедливости правосудия и всеобщего соблюдения закона, чтобы на основе единого планирования стимулировать развитие системы законов и правовых норм, системы правоприменения, системы правового надзора, системы правовых гарантий и системы внутрипартийных правовых норм.
 
Партия подчеркивает, что для всестороннего обеспечения верховенства закона в государственном управлении самой широкой и самой прочной основой является народ. Поэтому необходимо твердо следовать принципу воплощения интересов народа, отражения его чаяний, защиты его прав и интересов, повышения его благосостояния во всех процессах и во всех аспектах работы по всестороннему управлению государством на основе закона, обеспечивать и содействовать социальному равенству и справедливости, прилагать усилия к тому, чтобы народные массы ощутили равенство и справедливость в каждом правовом акте, в каждом решении о правоприменении и в каждом судебном деле. Под руководством партии были усовершенствованы системы и механизмы, обеспечивающие полное применение Конституции, установлен институт принесения присяги на верность Конституции, развивался дух социалистической законности, была повышена компетенция государственных органов в области исполнения своих обязанностей на основе закона, и квалификация руководящих кадров всех уровней в применении правового мышления и правовых методов для решения проблем и содействия развитию, во всем обществе укреплялось правовое сознание. Был одобрен Проект пересмотренной Конституции, разработаны Гражданский кодекс, Закон об иностранных инвестициях, Закон о национальной безопасности, Закон о контроле др., внесены поправки в Закон о правотворчестве, Закон о национальной обороне, Закон об охране окружающей среды и др. Интенсивно шла законодательная работа в особо выделенных сферах, нарождающихся отраслях и в сферах, связанных с иностранными делами, активно совершенствовалась социалистическая правовая система с китайской спецификой, в центре которой стоит Конституция. Под руководством партии была углублена реформа судебной системы с упором на введение системы ответственности в сфере правосудия, эффективно осуществлялось всестороннее углубление реформ в политико-правовой сфере, был усилен контроль и ограничение правоприменительной и судебной деятельности, развертывались воспитательные мероприятия по наведению порядка в рядах политико-правовых органов, в соответствии с законом были пересмотрены дела, сфабрикованные на основании надуманных и ошибочных обвинений, были вынесены суровые наказания за коррупцию в сфере правоисполнения и правосудия, тем самым была обеспечена справедливость, неподкупность, высокая эффективность и авторитетность правоприменительных и судебных органов.
 
Со времени проведения XVIII съезда КПК непрерывно совершенствовалась социалистическая правовая система с китайской спецификой, были сделаны твердые шаги на пути строительства "правового Китая", была еще эффективнее раскрыта гарантирующая роль принципа верховенства закона в укреплении основы, стабилизации ожиданий и стимулировании долгосрочного развития, значительно повысилась способность партии в применении правовых методов для руководства и управления страной.
 
7. В культурном строительстве
 
После начала проведения политики реформ и открытости Компартия Китая, придерживаясь курса на одновременное и интенсивное развитие как материальной, так и духовной культуры, стимулировала развитие и процветание социалистической культуры, поднимала дух китайской нации, консолидировала национальные силы. Тем не менее, часто имели место поклонение деньгам, гедонизм, крайний индивидуализм, исторический нигилизм и другие ошибочные идейные течения, наблюдалась путаница в общественном мнении в киберпространстве, некоторые руководящие кадры не имели четких политических позиций, не обладали боевым духом. Все это серьезно сказывалось на сознании людей и атмосфере общественного мнения. Точно понимая тенденцию взаимного столкновения различных идеологических и культурных течений в мире и тенденцию существенного изменения идей и представлений в китайском обществе, партия подчеркнула, что идеологическая работа – это работа, нацеленная на заложение духовной основы для страны и нации. Уверенность в отечественной культуре есть уверенность, носящая более фундаментальный, более широкий и более глубокий характер, она и есть самая основная, самая глубокая и самая устойчивая сила в развитии того или иного государства и той или иной нации. Без высокой степени уверенности в отечественной культуре, без ее расцвета и процветания не может быть и речи о великом возрождении китайской нации. Неизменно ориентируясь в работе на концепцию, ставящую в центр внимания народ, необходимо высоко нести знамя, сближать сердца населения, воспитывать людей новой формации, стимулировать расцвет культуры и формировать позитивный имидж, надежно обеспечивать руководящее положение партии в идеологической работе, формировать социалистическую идеологию, обладающую могучей консолидирующей и направляющей силой, строить социалистическую культурную державу, пробуждать инновационную и творческую энергию всей нации в сфере культуры, активнее формировать китайский дух, китайские ценности и китайскую силу, тем самым укрепляя общую идеологическую основу солидарной борьбы партии и многонационального народа страны.
 
Партия прилагала большие усилия для решения проблемы ослабления партийного руководства в области идеологии, уделяла равное внимание введению нового и отмене старого, поощрению позитивного и устранению негативного, выработала планы по вопросам в идеологической сфере, которые касаются общего направления развития и имеют стратегически важное значение, утвердила и отстаивала основной институт, обеспечивающий руководящую роль марксизма в области идеологии. Партия совершенствовала систему ответственности за идеологическую работу, продвигала пропагандистско-идеологическую работу при общем участии всех членов партии и следила за тем, чтобы каждый брал на себя ответственность за порученное ему дело и добросовестно исполнял свой долг, проявлял смелость в управленческой работе и в борьбе, решительно выступал против разного рода ошибочных взглядов. В первую очередь упорядочив понимание в самой основе, партия приступила к усилению пропагандистско-идеологической работы. На всекитайских совещаниях по пропагандистско-идеологической работе, совещаниях, посвященных работе в области литературы и искусства, партийной работе в области СМИ и общественного мнения, работе в области кибербезопасности и информатизации, делам в области философии и общественных наук, а также на всекитайских совещаниях по идейно-политической работе в вузах были четко и ясно утверждены принципиальные позиции относительно ряда кардинальных вопросов, проведена жесткая грань между истинным и ложным в теории, скорректировано направление работы, благодаря чему постепенно укреплялась позитивная и здоровая тенденция в области идеологии и культуры. Были направлены усилия на применение достижений партии в сфере теоретических инноваций для вооружения партии, воспитания народа и руководства практической деятельностью, углублялись исследования и развитие теории марксизма, приложены усилия для построения специфически китайских системы научных дисциплин в сфере философии и общественных наук, системы научных исследований и системы дискурса. Уделялось повышенное внимание созданию и обновлению средств распространения информации, ускорилось интегрированное развитие СМИ, повысился потенциал СМИ в области распространения информации, ориентирования, оказания влияния и завоевания общественного доверия. ЦК партии четко отметил, что без налаживания работы в области Интернета было бы невозможно обеспечить длительное пребывание у власти. Наша партия придавала особое значение Интернету, который является основным фронтом, главным полем и передним краем в идеологической борьбе, она также совершенствовала систему руководства и управления Интернетом, придерживалась принципа управления и упорядочения киберпространства в соответствии с законом, чтобы создать чистое и здоровое киберпространство.
 
Продолжая выявлять направляющую роль основных ценностей социализма в культурном строительстве, партия уделяла особое внимание заложению духовной основы китайской нации с помощью передовой социалистической культуры, революционной культуры и превосходной традиционной китайской культуры, в широких масштабах развертывала пропагандистско-воспитательную работу по распространению идей социализма с китайской спецификой и китайской мечты, способствовала регулярному и системному проведению воспитательных мероприятий по укреплению идеалов и убеждений. Наряду с этим, партия совершенствовала систему идейно-политической работы, создала и совершенствовала институт почетных наград за заслуги перед партией и государством, установила День памяти павших героев, активно развертывала массовые мероприятия по развитию духовной культуры, продвигала строительство практических центров по развитию духовной культуры в новую эпоху, содействовала превращению Китая в державу, стремящуюся к знаниям. Более того, активно велась работа по изучению истории КПК, истории Нового Китая, истории реформ и открытости, истории развития социализма, был построен Музей истории Коммунистической партии Китая, проведены торжественные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею Коммунистической партии Китая, 70-летнему юбилею Китайской Народной Республики, 90-летию Народно-освободительной армии Китая, 40-летию политики реформ и открытости, 70-летию победы китайского народа в войне Сопротивления японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне, 70-й годовщине прибытия китайских народных добровольцев на корейский фронт для оказания отпора американской агрессии. Во всем этом был полностью отражено предназначение партии и воля народа, продемонстрирован международный престиж Китая и бравый облик китайской армии, распространен лейтмотив и позитивный настрой китайского общества. Наша партия стремилась к единству социального и экономического эффектов, при этом ставя на первое место социальный эффект, способствовала всестороннему развитию сферы культуры и культурной индустрии, содействовала процветанию в области литературно-художественного творчества, совершенствовала систему предоставления общественных услуг в сфере культуры, и тем самым предоставила народу больше духовной пищи лучшего качества.
 
ЦК партии подчеркнул, что выдающаяся традиционная китайская культура – это яркое преимущество китайской нации, это фундамент, на котором мы можем устоять на ногах в условиях взаимных столкновений разных культур мира. В связи с этим, необходимо с учетом условий новой эпохи надлежащим образом наследовать и развивать нашу лучшую традиционную культуру. Мы претворяли в жизнь проекты по наследованию и развитию лучших достижений традиционной культуры китайской нации, стимулировали ее творческое внедрение и инновационное развитие, укрепляли во всем обществе осознание важности сохранения памятников культуры, усиливали работу по сохранению культурного наследия. Мы интенсифицировали работу по наращиванию потенциала в сфере международной коммуникации, активно рассказывали миру о Китае и КПК, старательно доносили до всего мира голос Китая, содействовали обмену и взаимообогащению между различными цивилизациями, тем самым значительно укрепляя культурную "мягкую силу" Китая и повышая влияние китайской культуры.
 
Начиная с XVIII съезда КПК в идеологической сфере Китая произошли всесторонние и кардинальные изменения, у всех членов партии и многонационального народа заметно усиливалась уверенность в отечественной культуре, значительно укреплялась консолидирующая и центростремительная сила китайского общества, что предоставило прочные идеологические гарантии и могучую духовную силу для создания новой ситуации в деле партии и государства в новую эпоху.
 
8. В социальном строительстве
 
После начала проведения политики реформ и открытости заметно повысился уровень жизни китайского народа, значительно улучшилось социальное управление. В то же время, по мере развития эпохи и прогресса общества усиливалось стремление народа к прекрасной жизни, увеличивались потребности народа в обеспечении демократии, верховенства закона, равенства, справедливости, безопасности, а также в области охраны окружающей среды. ЦК КПК подчеркнул, что реализация мечты народа о лучшей жизни – это цель нашей борьбы; повышение благосостояния народа – это сущностное требование для следования принципу "партия создана на общее благо и находится у власти во имя народа"; обеспечение простых людей счастливой жизнью – это отправная точка и конечная цель всей нашей работы; восполнение недостатков в сфере обеспечения благосостояния населения, решение актуальных и сложных проблем, которые наиболее беспокоят народные массы и решения которых с нетерпением ждет народ, – это насущная задача социального строительства. В связи с этим следует активизировать социальное строительство с упором на обеспечение и улучшение жизни народа, действуя с полной отдачей, но соразмерно с имеющимися возможностями, последовательно и планомерно выполнять все задачи. Прилагать неустанные усилия для того, чтобы детям было где получать воспитание, народу – где получать образование, зарабатывать на жизнь, лечиться и жить, чтобы в старости народ жил обеспеченной жизнью, а уязвимая группа людей получала помощь. Укреплять и обновлять социальное управление, делать так, чтобы чувство обретения, чувство счастья и чувство безопасности у народа становились более ощутимыми, более гарантированными и более устойчивыми.
 
Наша партия глубоко осознала, что от благосостояния сельчан зависит успех построения среднезажиточного общества. Интенсивная ликвидация бедности являлась элементарной задачей для полного построения среднезажиточного общества, только победа в интенсивной борьбе с бедностью позволяла полностью построить среднезажиточное общество и реализовать цель, намеченную к столетию КПК. Необходимо было с еще большей решимостью вырабатывать более точные и целенаправленные планы, принимать более действенные меры, предпринимать особые действия в осуществлении программы интенсивной ликвидации бедности. Партия придерживалась курса на оказание адресной помощи нуждающимся, ставила своей целью обеспечение населения пищей и одеждой, обязательным образованием, базовыми медицинскими услугами и безопасным жильем. Был введен в действие институт ответственности за обязательное выполнение порученных задач, мобилизованы силы всей партии, страны и общества на единодушную борьбу с бедностью, направлены отборные силы на преодоление серьезнейших трудностей и решение сложнейших проблем. Организованная партией борьба с бедностью была самой масштабной и самой интенсивной в истории человечества, в этом процессе сформировался великий дух интенсивной ликвидации бедности. Со времени проведения XVIII съезда КПК "ярлык бедности" был окончательно снят с 832 слаборазвитых уездов, из категория бедности были полностью выведены 128 тыс. нуждающихся деревень, приблизительно 100 млн сельских жителей избавились от нищеты, в результате чего на десять лет раньше была достигнута цель снижения уровня бедности, поставленная в рамках Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, была исторически устранена проблема абсолютной бедности, сотворено чудо в истории борьбы человечества за сокращение бедности.
 
В 2020 году перед лицом внезапно вспыхнувшей эпидемии COVID-19 ЦК КПК решительно и уверенно принял ответные меры, придерживаясь принципа "народ превыше всего, жизнь превыше всего", выдвинул общие требования укрепления уверенности в победе и взаимопомощи перед лицом опасности, принятия научно обоснованных и целенаправленных противоэпидемических мер, развернул народную войну, тотальную войну и оборонительную войну против эпидемии, тщательно организовал оборону в городе Ухань и провинции Хубэй, на основе мобилизации сил по всей стране проводил невиданные ранее по своим масштабам мероприятия по спасению жизни народа. От начала до конца ЦК тщательно и основательно выполнял работу по предотвращению завоза инфекции извне и ее повторного распространения внутри страны, неуклонно координировал работу по профилактике и контролю эпидемии и социально-экономическому развитию. Все это позволило Китаю в максимальной степени обеспечить безопасность жизни и здоровье народа, первым в мире сдержать распространение эпидемии, первым возобновить работу и производство и первым восстановить социально-экономическое развитие. Были достигнуты значительные стратегические успехи в борьбе против эпидемии, сформирован великий дух борьбы с эпидемией.
 
В целях обеспечения и улучшения народной жизни, в соответствии с идеей сохранения основных позиций, выделения приоритетов, совершенствования институтов и ориентирования ожиданий общества, партия осуществляла ряд важных мероприятий в таких областях, как распределение доходов, трудоустройство, образование, социальное обеспечение, медобслуживание и здравоохранение, жилищное обеспечение. При этом особые усилия были направлены на усиление работы по улучшению жизни народа, которая носит всеохватный и базовый характер и назначена для закрепления минимальных социальных гарантий, активизировалась деятельность по обеспечению равного доступа к основным видам общественных услуг. Мы старались построить систему распределения доходов, воплощающую в себе эффективность и способствующую справедливости, регулировали чрезмерно высокие доходы, пресекали незаконные доходы, обеспечивали рост доходов низкооплачиваемых категорий населения, планомерно увеличивали численность населения со средним уровнем дохода, стремясь ускорить формирование маслинообразной структуры распределения доходов, чтобы в основном поддерживать синхронность роста доходов населения и экономического роста, обеспечивать превышение темпов роста доходов сельского населения над темпами роста доходов городского населения. В результате осуществления политики приоритетного обеспечения занятости были сделаны активные шаги в обеспечении более полной и более качественной занятости. Мы всесторонне воплощали в жизнь курс партии в области образования, обеспечили приоритетное развитие образования, четко определили основную задачу образования: воспитывать образованных людей с высокими моральными качествами, подготавливать строителей и продолжателей социализма, отличающихся всесторонним развитием нравственных, умственных, физических, эстетических и трудовых качеств личности. Мы углубляли реформу и активизировали инновационную деятельность в области образования и обучения, содействовали справедливости и повышению качества образования, стимулировали сбалансированное развитие обязательного образования и его интегрированное развитие в городских и сельских районах, всесторонне распространяли обучение общенациональному языку и письменности, регламентировали деятельность внешкольных учреждений, активно развивали профессиональное образование, содействовали интенсиональному развитию высшего образования, прилагали усилия к тому, чтобы Китай превратился в державу, обладающую огромным потенциалом в сфере образования, и к тому, чтобы народ был доволен образованием. В Китае была сформирована крупнейшая в мире система социального обеспечения, базовое страхование по старости охватило 1,02 млрд человек, а базовое медицинское страхование – 1,36 млрд человек. Мы всесторонне продвигали реализацию программы "здоровый Китай", неуклонно следовали курсу на приоритет профилактики, углубляли реформы систем медобслуживания, фармацевтики и здравоохранения, содействовали переносу центра тяжести работы и ресурсов лечебно-санитарных учреждений на низовые структуры. Мы своевременно способствовали совершенствованию системы и механизма профилактики и контроля серьезных эпидемий, оздоровлению государственной системы управления чрезвычайными ситуациями в сфере общественного здравоохранения, стимулировали работу по сохранению и инновационному развитию традиционной китайской медицины и фармацевтики, улучшали систему услуг общественного здравоохранения, охватывающую как городское, так и сельское население. Мы ускорили шаги по превращению Китая в спортивную державу, широко развертывали общенародные мероприятия по укреплению здоровья, активно развивали спортивный дух китайской нации. Более того, мы активизировали исследования стратегии демографического развития, активно реагировали на старение населения, ускорили темпы создания системы предоставления услуг по обеспечению достойной старости, урегулировали и улучшили политику деторождения, способствовали долгосрочному и сбалансированному демографическому развитию. Мы уделяли повышенное внимание укреплению семей, семейному воспитанию и развитию семейного уклада, защитили права и интересы женщин и детей, ускорили развитие работы с инвалидами. Четко следуя установке на то, что "жилье предназначено для проживания, а не для спекуляции", мы ускорили формирование жилищной системы, отличающейся диверсификацией субъектов предложения, разнообразием каналов обеспечения, равным вниманием к аренде и к приобретению жилья, увеличили инвестиции в строительство социального жилья, благодаря чему жилищные условия городского и сельского населения заметно улучшились.
 
Исходя из необходимости обеспечения долговременного порядка и долгосрочной стабильности государства, гарантирования условий для спокойной жизни и работы народа, и построения "спокойного Китая" согласно более высоким стандартам, партия совершенствовала систему социального управления, улучшала систему управления на уровне городских и сельских низовых структур, функционирующую под руководством парторганизаций и сочетающую в себе самоуправление и управление на основе закона и нравственных норм, содействовала переносу центра тяжести работы по социальному управлению на низовой уровень. Мы прилагали усилия для создания системы социального управления на основе совместного строительства, совместного управления и совместного пользования, для строительства сообщества социального управления, где каждый несет ответственность, каждый выполняет свой долг, каждый пользуется плодами управления. Была усилена работа в области предупреждения стихийных бедствий, минимизации их последствий и оказания помощи пострадавшим, а также работа по обеспечению безопасности на производстве, интенсивно шла работа по созданию государственной системы управления чрезвычайными ситуациями и повышению соответствующего потенциала. Отстаивая и развивая "опыт поселка Фэнцяо" в новую эпоху, придерживаясь принципов системного и комплексного управления, управления на правовой основе, а также управления, нацеленного на устранение источников проблем, партия совершенствовала систему приема и рассмотрения устных и письменных обращений, оздоровляла комплексный механизм диверсифицированных способов предупреждения, регулирования и устранения общественных противоречий и споров, интенсифицировала работу по комплексному наведению общественного порядка, развертывала целевые мероприятия по ликвидации криминальных структур, безжалостно наказала партийные руководящие кадры, которые потворствовали и покровительствовали мафиозным силам, и даже стали их "защитными зонтами", предотвращала и подавляла насилие и террористические акции, киберпреступность нового типа и транснациональную преступность.
 
После XVIII съезда партии полностью усиливалось социальное строительство в Китае, всесторонне улучшалась жизнь народа, в сфере социального управления значительно повысился уровень применения социальных рычагов, уровень правового управления, а также уровень интеллектуализации и специализации. Сформировалась благоприятная обстановка, в которой народ живет в мире и спокойствии, а в обществе царит стабильность и порядок, продолжается чудо длительной социальной стабильности.
 
9. В строительстве экологической цивилизации
 
После начала проведения политики реформ и открытости партия придавала все большее значение охране окружающей среды. Однако, экоцивилизационное строительство остается заметно слабым местом, все более обостряются такие проблемы, как усугубление сдерживающего воздействия со стороны ресурсов и экологии, деградация экосистем, в особенности наблюдаются частые случаи загрязнения окружающей среды и разрушения экологии, что причиняет вред родной земле и жизни народа. Если мы не будем решительно выправлять тенденцию ухудшения окружающей среды, нам придется заплатить большую цену. ЦК партии подчеркнул, что развитие экологической цивилизации является важнейшей задачей, касающейся устойчивого развития китайской нации, охрана окружающей среды – это защита производительных сил, улучшение экологии – это развитие производительных сил. Ни в коем случае нельзя жертвовать окружающей средой ради сиюминутного экономического роста. Необходимо придерживаться концепции "изумрудные воды и зеленые горы – это бесценное сокровище", продолжать в едином порядке охранять и на основе системного подхода упорядочивать экологию горных районов, речной и озерной среды, лесной территории, пахотных земель, степных покровов и песчаных почв, беречь окружающую среду как зеницу ока, заботиться об окружающей среде так же, как мы заботимся о своей собственной жизни, более сознательно стимулировать зеленое, рециркуляционное и низкоуглеродное развитие, неизменно идти по пути цивилизованного развития, характеризующемуся развитием производства, обеспеченной жизнью населения и здоровой экологией.
 
Посредством применения идеологических, правовых, институциональных, организационных рычагов, а также улучшения стиля работы, партия интенсивно осуществляла защиту экологической среды во всех сферах деятельности, во всех регионах страны и во всем процессе работы, оказывала содействие в определении "красной черты" экоохраны, нижнего предела качества окружающей среды и верхнего предела использования ресурсов, развертывала работу, носящую фундаментальный, инновационный характер и ориентированную на долгосрочную перспективу. Под руководством партии мы осуществляли стратегию развития зон с основополагающими функциями, создали и затем совершенствовали систему прав собственности на природоресурсные активы, систему освоения и охраны территориального пространства, систему проверки и оценки результатов выполнения показателей в области строительства экологической цивилизации и порядок привлечения к ответственности за невыполнение намеченных показателей, порядок компенсации экологического ущерба, институт кураторов экологического состояния рек, озер, лесов, систему равной совместной ответственности партийных комитетов и правительственных органов за охрану окружающей среды, систему двойной ответственности каждой должности за охрану окружающей среды и т.д., разработали либо пересмотрели соответствующие законы и нормативные акты. Мы оптимизировали архитектонику освоения и охраны территориальных пространств Китая, создали систему природных заповедников, основу которой составляют национальные парки, непрерывно проводили широкомасштабные мероприятия по озеленению территории страны, усилили экологическую защиту и системное упорядочение крупных рек, особо выделенных озер, водно-болотных угодий и морских побережий, наращивали динамику охраны и восстановления экосистем, усилили защиту биоразнообразия, способствовали формированию пространственной архитектоники, производственных структур, способов производства и образа жизни, которые позволяют экономить ресурсы и охранять окружающую среду. Под руководством партии мы сосредоточили силы на выполнении сложнейшей задачи по предотвращению и устранению загрязнения, активно осуществляли программы действий по борьбе с загрязнением атмосферы, воды и почвы, активно вели борьбу за синеву неба, изумрудные воды и чистую землю, развертывали работу по улучшению среды обитания сельского населения, осуществляли меры по полному запрещению ввоза мусора из-за рубежа. Центральными рабочими группами была развернута проверка работы по охране окружающей среды, со всей строгостью проведены расследования крупных и типичных дел, связанных с нарушением экологической среды, решены острые экологические проблемы, вызывающие негативную реакцию народных масс. Китай принимал активное участие в глобальном управлении окружающей средой и климатом, дал торжественное обещание о достижении пиковых показателей по выбросам углерода к 2030 году и достижении углеродной нейтральности к 2060 году, проявив себя как ответственную мировую державу.
 
Начиная с XVIII съезда КПК, ЦК партии с невиданной ранее интенсивностью занимался строительством экологической цивилизации, в значительной степени повысились сознательность и активность партии и всей страны в деле стимулирования зеленого развития, важные шаги сделаны в строительстве "прекрасного Китая", в деле защиты экологии нашей страны произошли изменения, носящие исторический, переломный характер и влияющие на общую обстановку в целом.
 
10. В строительстве национальной обороны и вооруженных сил
 
После начала проведения политики реформ и открытости непрерывно повышался уровень революционности, модернизации и регуляризации народной армии, с каждым днем увеличивалась оборонная мощь Китая, что послужило надежными гарантиями безопасности для реформ, развития и стабильности нашей страны. ЦК партии подчеркнул, что для создания могущественного государства необходимо укреплять армию, только могучая армия сможет обеспечить спокойствие в стране, что необходимо создать прочную национальную оборону и мощные народные вооруженные силы, соответствующие как международному статусу Китая, так и интересам безопасности и развития страны.
 
Партия выдвинула цель укрепления армии в новую эпоху, определила военно-стратегический курс новой эпохи, разработала новую "трехшаговую" стратегию модернизации национальной обороны и вооруженных сил – осуществить к 2027 году цель, намеченную к столетнему юбилею НОАК, осуществить в основном модернизацию национальной обороны и вооруженных сил к 2035 году, к середине XXI века полностью превратить народную армию Китая в вооруженные силы передового мирового уровня. Партия интенсивно способствовала армейскому политическому строительству, наращиванию военной мощи при помощи реформ, научно-технологических достижений и высокопрофессиональных кадров, осуществлению управления армией в соответствии с законом, ускоряла модернизацию военной теории, организационных форм и личного состава армии, а также модернизацию вооружения и военной техники, активизировала интегрированное развитие механизации, информатизации и интеллектуализации, всесторонне усиливала военное обучение и боевую подготовку, неизменно следуя пути укрепления армии с китайской спецификой.
 
Для создания могучей народной армии прежде всего необходимо неуклонно отстаивать основополагающий принцип и систему абсолютного руководства народной армией со стороны партии, твердо стоять на позиции, что наивысшее право руководства и командования народной армии принадлежит Центральному Комитету партии и Центральному Военному Совету, всесторонне и углубленно проводить в жизнь институт ответственности председателя Центрального Военного Совета. Одно время остро стояла проблема ослабления партийного руководства народной армией, если бы эта проблема не была разрешена окончательно, это негативно сказалось бы не только на боеспособности армии, но и на соблюдении важного политического принципа "партия командует винтовкой". ЦК партии и ЦВС, крепко взявшись за всестороннее устрожение управления армией, приняли решительные меры по ужесточению политических правил и дисциплины в народной армии, созвали Всеармейское совещание по политической работе в поселке Гутянь, разработали план работы по политическому строительству армии в новую эпоху, восстановили и развивали славные традиции и лучший стиль партии и армии. Следуя духу движения за упорядочение стиля, они стимулировали политическое упорядочение и обучение, всесторонне укрепляли партийное руководство и партстроительство в армии, интенсивно вели работу по улучшению партийного стиля и созданию неподкупного аппарата, усиливали борьбу с коррупцией в армии, за серьезное нарушение закона и норм дисциплины сурово наказали Го Босюна, Сюй Цайхоу, Фан Фэнхуэя, Чжан Яна и др., полностью устранили оставшееся от них тлетворное влияние, содействовали коренному улучшению политической экосистемы в народной армии.
 
Партия выдвинула стратегию наращивания военной мощи посредством реформ, под ее руководством была осуществлена самая широкая и самая глубокая со времени образования Нового Китая перестройка национальной обороны и вооруженных сил, создана новая система руководства и командования народной армией, новая система современных вооруженных сил, новые военные установки и системы, военный контингент был сокращен на 300 тыс. человек, сформирована новая архитектоника вооруженных сил, характеризующаяся ролью ЦВС в осуществлении общего управления, зон боевого командования – в ведении военных операций, родов войск – в собственном строительстве. Перед лицом новой военной революции в мире мы осуществляли стратегию укрепления армии за счет развития науки и техники, создавали народную армию инновационного типа и сильную современную тыловую службу, совершали значительные сдвиги в развитии оборонной науки и техники, оружия и снаряжения. Осуществляя стратегию наращивания военной мощи за счет высокопрофессиональных кадров, мы разработали курс военного обучения в новую эпоху, четко определили критерии отбора лучших кадров в армии, способствовали формированию триединой системы подготовки военных кадров нового типа с целью подготовить духовно стойких, боеспособных, бесстрашных и высоконравственных воинов-революционеров новой эпохи, создать мощную армию с твердой верой, непоколебимыми убеждениями, железной дисциплиной и категорической решимостью выполнения своего долга. Мы претворяли в жизнь стратегию управления армией в соответствии с законом, создавали военно-правовую систему с китайской спецификой, ускоряли коренную трансформацию форм управления армией, продвигали работу по формированию системы воинской чести.
 
Определив миссию и задачи народной армии в новую эпоху, партия выступала с новыми идеями в отношении военно-стратегического руководства, регулировала и оптимизировала военно-стратегическую конфигурацию, усиливала стратегические функции народной армии в формировании благоприятной обстановки, контролировании кризисной ситуации, предотвращении войны или достижении победы в ней. Народная армия, неизменно рассматривая повышение боеспособности как свой единственный и основной критерий и ни на минуту не забывая об основном требовании "быть боеспособной и уметь побеждать", укрепляла стратегические силы и боевые силы нового образца, способные воевать на новых фронтах, энергично создавала систему командования объединенными военными операциями и наращивала потенциал в этой области, всемерно устраняла накопившиеся в мирное время пороки. Народная армия активно проводила военное обучение в условиях имитации реальных боевых действий, формировала мощную и прочную современную пограничную, морскую и противовоздушную оборону, проявляла решимость и гибкость в развертывании военной борьбы. Она действенно противостояла военным провокациям извне, устрашала "тайваньских независимцев", занимающихся сепаратистской деятельностью, выполняла такие важные задачи, как защита сухопутных границ страны, защита национальных прав и интересов Китая в Мировом океане, борьба с терроризмом и поддержание стабильности общества, спасательные работы во время стихийных бедствий, борьба с эпидемией, международные миротворческие акции, эскортные миссии, оказание гуманитарной помощи, международное военное сотрудничество и т.д.
 
Со времени проведения XVIII съезда КПК под твердым руководством партии произошла всеобщая и революционная перестройка народной армии, которая отправляется в новый поход в совершенно новом облике. Был обеспечен синхронный рост оборонного и экономического потенциала, ускорилось формирование государственной интегрированной стратегической системы и соответствующего потенциала, была создана и усовершенствована система обеспечения и управления демобилизованными военнослужащими, стала более высокоэффективной оборонная мобилизация, стала более прочной сплоченность армии и органов власти, солидарность армии и населения. Решительно выполняя миссию и задачи в новую эпоху, народная армия, преисполненная стойкого боевого духа, своими практическими действиями защитила государственный суверенитет, безопасность и интересы развития Китая.
 
11. В обеспечении национальной безопасности
 
После начала проведения политики реформ и открытости партия уделяла повышенное внимание правильному разрешению отношений между реформами, развитием и стабильностью, занималась работой по обеспечению национальной безопасности и стабильности в обществе как фундаментальной работой партии и государства, создала благоприятную и безопасную среду для реформ, открытости и социалистической модернизации. Вступив в новую эпоху, Китай оказывался перед лицом более суровой ситуации в обеспечении национальной безопасности и невиданного ранее давления извне. Тесно переплетались между собой традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности, время от времени происходили события типа "черный лебедь" и "серый носорог". По сравнению с требованиями ситуации и задач Китаю еще не хватало возможностей для обеспечения национальной безопасности, не хватало потенциала в реагировании на разные серьезные риски, механизм координации и согласования в области обеспечения национальной безопасности еще нуждался в улучшении. ЦК партии подчеркивает, что процветание государства и благополучие народа являются самым основным и общим желанием народных масс. Необходимо всегда готовиться к худшему сценарию, заблаговременно принимать меры предосторожности, твердо отстаивать принцип "интересы государства превыше всего". Рассматривая обеспечение безопасности народа как основную цель, обеспечение политической безопасности – основу основ, обеспечение экономической безопасности – фундамент, обеспечение военной, научно-технической, культурной и общественной безопасности – гарантии, содействие международной безопасности – опору, необходимо в едином порядке планировать работу в сфере развития и безопасности, в сфере открытости и безопасности, координировать традиционные и нетрадиционные сферы безопасности, комплексно учитывать как собственную, так и всеобщую безопасность, на основе единого планирования обеспечивать и укреплять национальную безопасность.
 
Товарищ Си Цзиньпин подчеркнул, что национальная безопасность является делом первостепенной важности. Он выдвинул всеобъемлющую концепцию национальной безопасности, которая охватывает многие разные области, такие как политика, военное дело, территория государства, экономика, культура, общество, наука и техника, кибербезопасность, экология, ресурсы, ядерная безопасность, интересы Китая за границей, космическое пространство, океанские глубины, полярные зоны, биология и т.д. Он потребовал от всех членов партии усиливать боевой дух, улучшить собственные умения ведения борьбы, выполнить свои обязанности по осуществлению руководства и ведению работы по предотвращению и устранению различных рисков. ЦК партии глубоко осознал, что, стоя перед лицом окружения, блокады, нападок, притеснений, провокаций и подрывной деятельности извне, необходимо развивать дух китайского народа, который не верит в чертовщину и не боится злых сил, довести до конца борьбу со всеми силами, которые пытаются свергнуть руководство КПК и социалистический строй Китая, пытаются задержать и даже сорвать ход великого возрождения китайской нации. Бесконечные уступки приведут к более бесцеремонной травле, а беспринципный компромисс – к более унизительному положению.
 
Партия приложила усилия к созданию системы национальной безопасности и наращиванию соответствующего потенциала, учредила Центральную комиссию национальной безопасности, совершенствовала единую централизованную, высокоэффективную и авторитетную систему руководства в сфере национальной безопасности, а также соответствующую правовую, стратегическую и политическую системы, создала механизм координации работы по обеспечению национальной безопасности и механизм экстренного реагирования в этой области. Партия внедряла концепцию безопасного развития во все сферы и весь процесс государственного развития, уделяла особое внимание предотвращению и устранению всевозможных угроз, влияющих на процесс модернизации Китая, решительно отстаивала безопасность государственной власти и системы, а также идеологическую безопасность. Партия усиливала пропаганду и воспитание в сфере национальной безопасности и всенародное оборонное воспитание, укрепляла народную оборону для обеспечения национальной безопасности, содействовала подъему приграничных районов и повышению благосостояния местного населения, способствовала укреплению стабильности в приграничных районах. Партия тщательно предотвращала и решительно пресекала проникновение, а также диверсионную, подрывную и сепаратистскую деятельность враждебных сил, устояла перед крайне сильным давлением и сдерживанием извне и дала твердый отпор, развернула борьбу в целях защиты Сянгана, Тайваня, Синьцзяна, Тибета, морского суверенитета Китая и т.д., ускорила создание морской державы, эффективно защитила национальную безопасность.
 
После XVIII съезда КПК была всесторонне и интенсивно обеспечена национальная безопасность, удалось выдержать испытания различными рисками и вызовами, возникшими в политической, экономической и идеологической сферах, а также вызванными природными катаклизмами, что предоставило надежные гарантии для развития и процветания партии и государства, для обеспечения их долгосрочной стабильности и спокойствия.
 
12. В неуклонном проведении курса "одна страна – две системы" и стимулировании воссоединения Родины
 
После возвращения в лоно Родины Сянган и Аомэнь заново были включены в систему государственного управления и встали на широкий путь взаимного дополнения преимуществами и совместного развития с внутренними районами страны. Мы добились огромного успеха в практике реализации курса "одна страна – две системы", получившего всеобщее признание. Тем не менее, одно время под воздействием сложных внутренних и внешних факторов участились случаи противостояния Центру и провоцирования беспорядков в Сянгане, в результате чего в Сянгане сложилась тяжелая ситуация. ЦК партии подчеркнул, что необходимо всесторонне, четко и непоколебимо претворять в жизнь курс "одна страна – две системы", сохранять и совершенствовать институциональную систему осуществления курса "одна страна – две системы", неуклонно придерживаться принципа верховенства закона в управлении Сянганом и Аомэнем, поддерживать конституционный порядок особых административных районов, установленный Конституцией и основными законами КНР об обоих ОАР, реализовать полную юрисдикцию Центра над особыми административными районами, с неизменной решимостью претворять в жизнь курс "Сянганом управляют патриоты" и "Аомэнем управляют патриоты".
 
Всесторонне проанализировав и оценив сложившуюся ситуацию, ЦК партии принял важное решение о совершенствовании механизма реализации полной юрисдикции Центра над особыми административными районами согласно Конституции и основным законам об обоих ОАР, об улучшении соответствующих систем и механизмов ОАР по реализации Конституции и основных законов об обоих ОАР. ЦК партии оказал содействие в формировании и совершенствовании правовой системы защиты национальной безопасности в обоих ОАР и соответствующих механизмов ее применения, в разработке "Закона КНР о защите национальной безопасности в Сянганском особом административном районе", в совершенствовании системы выборов в ОАР Сянган. Более того, ЦК претворял в жизнь принцип "Сянганом управляют патриоты", оказал поддержку ОАР в улучшении института принесения госслужащими присяги. Центральное народное правительство в соответствии с законом учредило в Сянгане Управление по обеспечению национальной безопасности, администрация Сянганского особого административного района на основе закона учредила Комиссию по обеспечению национальной безопасности. Центр твердо поддерживал ОАР Сянган в усмирении беспорядков и восстановлении порядка, поддерживал администрации ОАР и их глав в осуществлении власти на основе закона, решительно предотвращал и пресекал вмешательство внешних сил в дела Сянгана и Аомэня, решительно боролся с сепаратистской, диверсионной и подрывной деятельностью и проникновением враждебных сил. Центр всесторонне поддерживал более усиленную интеграцию Сянгана и Аомэня в общую схему развития страны, обеспечивал высококачественное строительство региона "Большого залива" Гуандун–Сянган–Аомэнь, поддерживал Сянган и Аомэнь в развитии экономики и улучшении жизни народа, укреплял государственное сознание и патриотический дух сянганских и аомэньских соотечественников. Этот комплекс мер, нацеленных на решение как поверхностных, так и глубинных проблем, стал движущей силой существенного перехода от смуты к полному порядку в Сянгане, заложил прочный фундамент для стимулирования управления Сянганом и Аомэнем на основе закона, для устойчивого и долгосрочного развития практики "одна страна – две системы".
 
Решение тайваньского вопроса и полное воссоединение Родины – это историческая задача, к выполнению которой неизменно стремится Коммунистическая партия Китая, это общие чаяния всех сынов и дочерей китайской нации, непременное требование великого возрождения китайской нации. Четко понимая перемены, происходящие в нашу эпоху в межбереговых отношениях, партия обогащала и развивала теорию воссоединения Родины и политические установки по отношению к Тайваню, способствовала развитию межбереговых отношений в правильном направлении. Товарищ Си Цзиньпин выдвинул ряд важных концепций и политических установок по работе с Тайванем, на основе которых сформировалась общая стратегия партии для решения тайваньского вопроса в новую эпоху. Благодаря нашим активным усилиям была организована первая встреча лидеров двух берегов пролива после 1949 года, осуществлены прямые диалоги и контакты между ними. Руководствуясь концепцией "два берега – одна семья", партия содействовала мирному развитию отношений между двумя берегами, выдвинула ряд политических установок, способных принести выгоду тайваньским соотечественникам, интенсифицировала межбереговые обмены и сотрудничество в области экономики и культуры. С 2016 года тайваньские власти усиливали сепаратистскую деятельность, направленную на "независимость Тайваня", что нанесло тяжелый удар по тенденции мирного развития отношений между двумя берегами. Мы твердо придерживаемся принципа единого Китая и "Договоренностей 1992 года", категорически выступаем против любых сепаратистских действий, связанных с так называемой "независимостью Тайваня", категорически выступаем против вмешательства внешних сил, укрепляем свою ведущую роль и удерживаем за собой инициативу в отношениях между двумя берегами Тайваньского пролива. Время и преимущества для воссоединения Родины всегда на нашей стороне.
 
Как показывает практика, при наличии сильного руководства КПК, при опоре на великую Родину как надежный оплот, при полном единстве и сплоченности многонационального народа Китая, в том числе соотечественников из Сянганского и Аомэньского особых административных районов, а также соотечественников на Тайване, мы обязательно сможем сохранить долгосрочное процветание и стабильность Сянгана и Аомэня, обязательно сможем осуществить полное воссоединение Родины.
 
13. В дипломатической работе
 
После начала проведения политики реформ и открытости партия всегда придерживалась независимой и самостоятельной мирной внешней политики, создала благоприятную внешнюю среду для развития Китая, внесла важный вклад в дело человеческого прогресса. В новую эпоху происходят серьезные изменения в соотношении сил в международных отношениях, унилатерализм, протекционизм, гегемонизм и политика силы представляют собой растущую угрозу миру и развитию во всем мире, усиливается течение антиглобализма, мир вступает в период потрясений и преобразований. ЦК КПК особо отметил, что перед лицом суровой и сложной международной обстановки и небывалых рисков и вызовов извне, необходимо комплексно учитывать внутреннюю и внешнюю обстановку, совершенствовать системы и механизмы партийного руководства внешнеполитической работой, интенсифицировать проектирование дипломатической работы на высшем уровне, разрабатывать стратегический план по развитию дипломатии мировой державы с китайской спецификой, содействовать формированию международных отношений нового типа и созданию сообщества единой судьбы человечества, развивать общие ценности всего человечества – мир, развитие, равенство, справедливость, демократию и свободу, направлять тенденцию к прогрессу человечества.
 
Владея общей обстановкой во внешнеполитической работе в новую эпоху, твердо придерживаясь основной линии работы – служения делу национального возрождения и содействия прогрессу человечества, высоко неся знамя мира, развития, сотрудничества и всеобщего выигрыша, партия продвигала и совершенствовала многовекторную, многоуровневую и многомерную дипломатическую концепцию, активно развивала глобальные партнерские отношения. Мы тщательно планировали отношения с ведущими державами и содействовали координации и сотрудничеству с ними. В соответствии с концепцией доброжелательности, искренности, взаимовыгодности и инклюзивности и внешнеполитическим курсом на развитие дружественных и партнерских отношений с соседними странами мы укрепляли отношения с ними, тем самым создавая стратегическую опору для Китая, формируя сообщество единой судьбы. На основе правильного понимания справедливости и выгоды, а также концепции правдивости, деловитости, душевной близости и искренности мы укрепляли сплоченность и сотрудничество с многочисленными развивающимися странами, осуществили полный охват механизмом сотрудничества Китая с тем или иным региональным объединением. Партия поддерживала постоянные контакты с более чем 500 политическими партиями и организациями, углубляла межпартийные обмены и сотрудничество. Приспосабливаясь к новой ситуации, при которой с каждым днем происходило расширение масштаба "выхода за рубеж", партия непрерывно совершенствовала систему защиты интересов Китая за рубежом, эффективно реагировала на риски и вызовы, угрожающие интересам Китая за границей.
 
Принимая активное участие в реформировании и развитии системы глобального управления, Китай защищал систему международных отношений, ядром которой является Организация Объединенных Наций, охранял миропорядок, в основе которого лежит международное право, отстаивал основные нормы международных отношений, базирующиеся на целях и принципах Устава ООН, неуклонно защищал и соблюдал принцип подлинного мультилатерализма, решительно выступал против унилатерализма, протекционизма, гегемонизма и политики силы, активно продвигал развитие экономической глобализации в направлении большей открытости, инклюзивности, общедоступности, сбалансированности и всеобщего выигрыша. Китай принимал конструктивное участие в политическом урегулировании острых международных и региональных проблем, выявлял активную роль в сфере реагирования на изменение климата, сокращения бедности, борьбы с терроризмом, обеспечения кибербезопасности, защиты региональной безопасности и т.д. Китай продвигал международное сотрудничество в борьбе с эпидемией COVID-19, развертывал самую масштабную после образования Нового Китая экстренную глобальную гуманитарную акцию, оказывал многим странам, особенно развивающимся странам материальную помощь и медицинскую поддержку, а также помощь и возможность сотрудничества в области вакцин, продемонстрировав образ Китая как ответственной мировой державы.
 
Благодаря неустанным усилиям дипломатия мировой державы с китайской спецификой всесторонне продвигалась вперед, создание сообщества единой судьбы человечества уже стало четким ориентиром, направляющим веяние времени и указывающим направление человеческого развития. Китайской дипломатии удалось создать новую ситуацию в серьезнейших переменах в мире, трансформировать кризис в возможность на фоне глобальных беспорядков. Значительно повысилось международное влияние Китая, заметно укрепилась его притягательная и формирующая сила.
 
Одним словом, со времени проведения XVIII съезда КПК вся партия, армия и многонациональный китайский народ под руководством ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, упорно двигались вперед и в назначенные сроки реализовали цель полного построения среднезажиточного общества. В деле партии и государства были достигнуты исторические успехи и совершены исторические преобразования. Все это не только продемонстрировало могучие жизненные силы социализма с китайской спецификой, но и беспрецедентно укрепило сплоченность и подняло дух партии, армии и народа, предоставило более совершенные институциональные гарантии, более прочную материальную основу и более активную духовную силу для осуществления великого возрождения китайской нации. Коммунистическая партия Китая и китайский народ своей мужественной и упорной борьбой торжественно объявили миру: китайская нация совершила великий скачок – встала на ноги, стала жить лучшей жизнью и превращаться в сильную и могучую нацию.
 
V. ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТОЛЕТНЕЙ БОРЬБЫ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ
 
На протяжении ста лет КПК, неизменно следуя изначальной цели и выполняя возложенную на себя миссию, сплачивая и ведя за собой многонациональный народ страны, вписала блестящую страницу в историю развития человечества, открыла небывало светлое будущее для великого возрождения китайской нации.
 
1. Столетняя борьба КПК коренным образом изменила перспективы и судьбу китайского народа. С начала нового времени китайский народ подвергался жестокому угнетению со стороны империализма, феодализма и бюрократического капитализма, получил унизительное прозвище "восточноазиатский больной" от западных держав. За истекшее столетие под руководством КПК китайский народ вел великую грандиозную борьбу, окончательно избавившись от судьбы быть униженным, угнетенным и порабощенным, стал хозяином страны, общества и собственной судьбы. Непрерывно развивалась народная демократия, всесторонне была достигнута средняя зажиточность для более чем 1,4 млрд человек, непрерывно реализовывались стремления китайского народа к прекрасной жизни. Сегодня китайский народ стал более уверенным в себе, более самостоятельным и более стремительным к самоукреплению, значительнее укрепил свою решимость, непоколебимую волю и уверенность, полностью раскрыл свою могучую энергию, накопленную им в ходе исторического развития. Китайский народ проявил невиданную ранее историческую инициативу и дух творения истории, а сейчас он с полной уверенностью творит великую историю развития Китая в новую эпоху.
 
2. Столетняя борьба КПК открыла правильный путь к великому возрождению китайской нации. С начала нового времени китайская нация, создавшая великолепную цивилизацию, оказалась перед лицом крайне серьезного кризиса: китайской цивилизации было трудно продолжать свое развитие. Китай предстал перед миром как страна, находившаяся в состоянии полного упадка. За истекшее столетие партия, ведя за собой народ в упорной борьбе и неустанном движении вперед, успешно открыла правильный путь к великому возрождению китайской нации. Китай совершил переход от раздробленного и разобщенного состояния до высокой степени единства и национальной сплоченности, от крайней бедности, слабости и отсталости до полного осуществления средней зажиточности, процветания и могущества, от пассивного состояния, забитого и притесненного, до независимости и самостоятельности, непоколебимости и уверенности. Китай всего лишь за несколько десятилетий прошел путь индустриализации, по которому развитые страны шли на протяжении нескольких сотен лет, сотворил два чуда: динамичное экономическое развитие и длительная социальная стабильность. Сегодня перед миром стоит китайская нация, которая бурно развивается и гордо высится на Востоке мира.
 
3. Столетняя борьба КПК продемонстрировала могучую жизненную силу марксизма. Марксизм раскрыл законы развития человеческого общества, он является научной доктриной познания и преобразования мира. В то же время, для сохранения и развития марксистской теории и практики необходимы крайне упорные и напряженные усилия марксистов всего мира. На протяжении ста лет партия неизменно держала знамя марксизма, непрерывно содействовала его китаизации и осовремениванию, проявляя широкую душу, заимствовала все созданные человечеством лучшие достижения цивилизации, с помощью научной теории китаизированного марксизма направляла великую практику Китая. Научность и истинность марксизма были полностью проверены в Китае, его народный и практический характер в полной мере был претворен в Китае, а его открытость и современность нашли полное воплощение в Китае. Непрерывное достижение успехов в китаизации и осовременивании марксизма показало миру новый образ марксизма. Благодаря этому в масштабах всего мира в исторической эволюции и соперничестве социалистической и капиталистической идеологий и общественных строев произошел важный поворот в пользу социализма.
 
4. Столетняя борьба КПК оказала глубокое влияние на мировой исторический процесс. Дело нашей партии и народа является важной составляющей дела прогресса человечества. В течение прошлого столетия КПК боролась как за счастье китайского народа и возрождение китайской нации, так и за прогресс человечества и великое единение мира, своей неустанной борьбой существенно изменила тенденцию мирового развития и мироустройство. Партия, ведя за собой народ, успешно сформировала китайскую модель модернизации, создала новую форму человеческой цивилизации, открыла развивающимся странам новые пути к модернизации, предоставила совершенно новые альтернативы странам и нациям, стремящимся ускорить свое развитие и желающим сохранить собственную независимость. КПК содействовала созданию сообщества единой судьбы человечества, привнесла китайскую мудрость, китайский проект и китайскую силу для решения важнейших проблем человечества и создания чистого и прекрасного мира, в котором царят долгосрочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и инклюзивность, став важной силой продвижения развития и прогресса человечества.
 
5. Столетняя борьба КПК выковала Компартию Китая, идущую в авангарде эпохи. В момент своего основания партия насчитывала только 50 с лишним членов, а сегодня она уже стала крупнейшей в мире правящей партией с более чем 95 млн членов, которая руководит огромной страной с населением в более чем 1,4 млрд человек и обладает весомым глобальным влиянием. На протяжении ста лет наша партия, сохраняя свой характер и предназначение, укрепляя идеалы и убеждения, никогда не забывая о своей изначальной цели и возложенной миссии, проявляя смелость в революционных самопреобразованиях, в смертельной и упорной борьбе устояла перед различными рисками и испытаниями, понесла огромные жертвы, выработала яркие политические качества, сформировала систему духовных ценностей, источником которой является великий дух основания КПК, сохранила свой передовой характер и чистоту, непрерывно повышала потенциал в управлении государством и уровень руководства. Сейчас партия руководит китайским народом в необратимом движении к великому возрождению китайской нации по пути социализма с китайской спецификой. КПК по праву считается великой, славной и верной партией.
 
VI. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ СТОЛЕТНЕЙ БОРЬБЫ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ
 
На протяжении ста лет, ведя за собой народ в великой борьбе, КПК достигла прорывов в стремительном продвижении вперед, поднималась после неудач, развивалась в результате обобщения прошлого, накопила драгоценный исторический опыт.
 
1. Отстаивать партийное руководство. Коммунистическая партия Китая – это центральная сила, руководящая нашим делом. Коренная причина того, что китайский народ и китайская нация смогли изменить историческую судьбу и добиться сегодняшних великих успехов с начала нового времени, заключается в твердом руководстве Коммунистической партии Китая. История и реальность свидетельствуют о том, что без Коммунистической партии Китая не было бы Нового Китая и не могло бы быть и речи о великом возрождении китайской нации. Для эффективного управления крупнейшей в мире политической партией и страной с наибольшей численностью населения, необходимо отстаивать всестороннее руководство со стороны КПК, особенно единое централизованное руководство со стороны ЦК партии, придерживаться демократического централизма, обеспечивать роль партии в полном контроле над общей ситуацией и в координировании работы всех сторон. Если только мы будем непоколебимо отстаивать всестороннее партийное руководство, неукоснительно защищать ядро партии и авторитет ЦК, полностью реализовывать политические преимущества партийного руководства, а также твердо отстаивать партийное руководство во всех областях, всех аспектах и всех звеньях дела партии и государства, то непременно сможем гарантировать единодушное движение вперед всей партии, армии и многонационального народа страны.
 
2. Придерживаться принципа "народ превыше всего". КПК укоренилась в народе, она кровно связана с ним и черпает из него свои силы, именно народ дает ей самую твердую уверенность в деле управления государством и подъема страны. Завоевание сердца народа – наиболее важная политика, справедливость – самая мощная сила. Самое большое политическое преимущество партии состоит в ее тесной связи с массами, а самая большая опасность после прихода партии к власти – в отрыве от масс. КПК представляет коренные интересы самых широких слоев народа, у нее нет собственных особых интересов, она никогда не представляла интересы каких-нибудь групп по интересам, властных кругов либо привилегированных сословий. В этом кроется основная причина непобедимости КПК. Если только мы будем неизменно придерживаться беззаветного служения народу как коренного предназначения, непоколебимо следовать партийной линии масс, всегда помнить, что страна – это ее народ, народ – это страна, продолжать во всем действовать во имя народа и опираться на него, придерживаться концепции "стоять у власти во имя народа и с опорой на народ", неуклонно добиваться развития для народа и с опорой на него, стремиться к тому, чтобы плодами развития пользовался весь народ, а также твердо идти по пути к общей зажиточности всего народа, то непременно сможем руководить народом в достижении новых, более значительных побед в деле социализма с китайской спецификой. Любые попытки отделить КПК от китайского народа и противопоставить их друг другу непременно будут обречены на провал.
 
3. Продолжать совершать инновации в теории. Марксизм является коренной руководящей идеологией, лежащей в основе нашей партии и государства и обеспечивающей их процветание и могущество. Марксистская теория не догма, а руководство к действию, она должна развиваться по мере развития практики, только китаизация марксизма позволяет ей укорениться на китайской земле и в сознании китайского народа. Причина того, что в непрерывных поисках, в бесчисленных неудачах и при непреклонном продвижении вперед партия смогла руководить народом в успешном выполнении сложнейших задач, которые другие политические силы Китая были не в силах выполнить, заключается в том, что она неуклонно раскрепощала сознание, реалистически подходила к делу, шагала в ногу с эпохой и добросовестно работала, неизменно сочетала основные положения марксизма с конкретными условиями Китая и с превосходной традиционной китайской культурой, постоянно рассматривала практику как единственный критерий проверки истины, во всем исходила из реалий, своевременно отвечала на вопросы нашей эпохи и народа, непрерывно способствовала китаизации и осовремениванию марксизма. Товарищ Си Цзиньпин отметил, что великие социальные преобразования современного Китая – это вовсе не простое наследование китайской истории и культуры, не слепое следование модели, созданной классиками марксизма, не повторение социалистической практики других стран мира, не копирование процесса модернизации за рубежом. Если только мы будем смело и непрерывно способствовать теоретическим инновациям в соответствии с новой практикой, умело направлять новую практику с помощью новой теории, то марксизм непременно сможет продемонстрировать более могучую и более убедительную силу истины на китайской земле.
 
4. Неизменно сохранять независимость и самостоятельность. Независимость и самостоятельность представляют собой духовную основу китайской нации и важный принцип, лежащий в основе партии и государства. Следование собственному пути – это исторический вывод, сделанный партией в ходе своей столетней борьбы. КПК всегда прокладывает собственный путь вперед в соответствии с принципом независимости и самостоятельности, стремится к развитию нации и государства с опорой на собственные силы, отстаивает позицию того, что китайские дела должны решаться и вестись самим китайским народом. В истории человечества ни одна нация, ни одна страна не может достигнуть могущества и процветания посредством опоры на внешние силы, механического копирования чужих моделей и следования по чужим стопам. Если бы они так поступали, то они непременно бы потерпели поражение либо стали бы придатками других. Если только мы будем придерживаться курса на независимость, самостоятельность и опору на собственные силы, добросовестно изучать и заимствовать зарубежный полезный опыт, а также укреплять чувство национального достоинства и уверенность в своих силах, не поддаваться злым умыслам и не бояться внешнего давления, то обязательно сможем навсегда крепко удерживать в своих руках судьбу Китая для дальнейшего развития и прогресса.
 
5. Твердо следовать собственному китайскому пути. От взятого направления зависит путь, по которому предстоит идти, а сам выбранный путь определяет судьбу. КПК в ходе своей столетней борьбы, неизменно исходя из основных реалий Китая, в результате поисков проложила правильный путь, отвечающий китайским реалиям. Путь социализма с китайской спецификой – это столбовой путь, ведущий к созданию прекрасной жизни народа и великому возрождению китайской нации. Стоя на китайской земле, продолжая китайскую цивилизацию, идя по правильному пути, соответствующему китайским реалиям, партия и народ будут иметь широчайшее поле для деятельности, богатое историческое достояние и мощнейшую решимость для продвижения вперед. Если только мы не будем идти ни по старому пути с его замкнутостью и косностью, ни по ложному пути отказа от своих знамен, а будем неуклонно идти по пути социализма с китайской спецификой, то несомненно сможем превратить Китай в богатую и могущественную, демократическую и цивилизованную, гармоничную и прекрасную модернизированную социалистическую державу.
 
6. Всегда помнить об интересах всего мира. Поднебесная принадлежит всем, это великое Дао. КПК всегда в масштабах всего мира заботится о будущем и судьбе человечества, исходя из ведущих тенденций развития человечества, общей обстановки мировых перемен и великой истории развития Китая, правильно понимает и регулирует отношения с внешним миром. Партия придерживается открытости, отказываясь от политики замкнутости, твердо стоит на позиции взаимной выгоды и всеобщего выигрыша, отказываясь от мышления игры с нулевой суммой, решительно отстаивает справедливость и поддерживает правое дело, стоит на правильной стороне истории и стороне прогресса человечества. Если только мы будем неизменно идти по пути мирного развития, развивать себя посредством защиты мира на планете и защищать мир во всем мире посредством собственного развития, рука об руку двигаться вперед со всеми прогрессивными силами мира, не подчиняться другим и не грабить других, никогда не стремиться к гегемонии, то безусловно сможем непрерывно вкладывать свою мудрость и силы во имя развития человеческой цивилизации, вместе со всеми народами мира продвигать колесо истории вперед к светлым перспективам.
 
7. Непреклонно осуществлять первопроходство и новаторство. Инновации – это неиссякаемая движущая сила развития и прогресса государства и нации. Чем более великое дело мы творим, чем больше трудностей и препятствий на нашем пути, тем сильнее ощущается необходимость вести упорную борьбу и осуществлять первопроходство и новаторство. КПК, ведя за собой народ в преодолении всяких препятствий, неустанных поисках, всемерном открытии новых горизонтов и неустанном движении вперед, непрерывно продвигала теоретические, практические, институциональные и культурные инновации, а также инновации в других сферах, стремясь быть первопроходцем, вышла на путь, по которому никогда не ходили наши предшественники. Никакие трудности и препятствия не могут остановить движение КПК и китайского народа вперед. Если только мы будем отвечать веяниям эпохи, откликаться на требования народа, смело продвигать реформы, правильно понимать изменения, с научных позиций реагировать на них и активно стремиться к преобразованиям, никогда не позволять себе окостеневать и топтаться на месте, то несомненно сможем создать еще больше поразительных чудес на свете.
 
8. Неизменно проявлять решимость бороться. Решимость бороться и решимость побеждать – это могучая и непобедимая духовная сила партии и народа. Успехи партии и народа не упали с неба, не дарованы чужими, а достигнуты путем непрерывной борьбы. КПК родилась в условиях внутренних невзгод и внешней агрессии, росла и укреплялась в ходе преодоления неисчислимых трудностей и препятствий. Во имя народа, страны и нации, во имя идеалов и убеждений, невзирая на сильных врагов, всякие трудности и опасности на пути и серьезные вызовы, КПК никогда не показывала страха, не отступала, не боялась жертвовать собой и вела непреклонную борьбу. Если только мы будем усваивать исторические особенности новой великой борьбы, ухватиться за исторические шансы и надлежащим образом использовать их, захватывать инициативу в свои руки и применять активные меры, развивать боевой дух, повышать собственные умения ведения борьбы, а также объединять волю и силы всей партии и всего народа страны, то непременно сможем победить все предсказуемые и труднопредсказуемые риски и вызовы.
 
9. Придерживаться курса на единый фронт. В сплочении – сила. Формирование широчайшего единого фронта является важным чудодейственным средством нашей партии для победы над противником, а также для управления государством и его подъема. Партия всегда твердо стоит на позиции великого сплочения и великого объединения, сплачивает все силы, которые можно сплотить, и мобилизует все позитивные факторы, которые можно мобилизовать, содействует гармонии межпартийных, межэтнических, межконфессиональных отношений, отношений между различными социальными слоями, между соотечественниками в стране и за рубежом, чтобы в максимальной степени концентрировать силы на совместной борьбе. Если только мы будем непрерывно укреплять и развивать великое сплочение всех национальностей страны, великое сплочение всего китайского народа, великое сплочение всех сынов и дочерей китайской нации, упрочивать сознание общности китайской нации, создавать такую благоприятную обстановку, при которой все сыны и дочери китайской нации в стране и за рубежом единодушно и совместными силами стремятся к достижению общей цели, то непременно сможем консолидировать грандиозные силы для великого возрождения китайской нации.
 
10. Неизменно продолжать революционные самопреобразования. Смелые революционные самопреобразования есть та яркая особенность, которая отличает КПК от всех других политических партий. Дух революционного самопреобразования является мощной опорой для того, чтобы наша партия всегда сохраняла молодость и жизненные силы. Передовая марксистская партия не бывает врожденной, а создается в непрерывной закалке революционными самопреобразованиями. Преодолев столетние превратности судьбы, партия становилась все более энергичной и жизнеспособной. Секрет этого заключается именно в отстаивании истины и исправлении ошибок. Величие КПК заключается не в том, что она не допускает ошибок, а в том, что она никогда не скрывает своих ошибок и не уклоняется от их исправления, активно развертывает критику и самокритику, смело смотрит в лицо проблемам и занимается революционными самопреобразованиями. Если только мы будем непрерывно устранять все факторы, наносящие вред передовому характеру и чистоте партии, непрерывно уничтожать все вирусы, оказывающие разлагающее воздействие на ее здоровый организм, то обязательно сможем добиваться того, чтобы партия не разлагалась, не меняла своего цвета и стиля, чтобы она всегда была сильным руководящим ядром в историческом процессе отстаивания и развития социализма с китайской спецификой в новую эпоху.
 
Вышеизложенные десяти аспектов являются драгоценным опытом, накопленным в ходе длительной практики, и духовным достоянием, созданным партией и народом совместно. Поэтому мы должны вдвойне дорожить ими, придерживаться их в долгосрочной перспективе, а также непрерывно обогащать и развивать их на практике в новую эпоху.
 
VII. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КИТАЯ В НОВУЮ ЭПОХУ
 
Только преданность изначальной цели позволит довести начатое дело до конца. Коммунистическая партия Китая неизменно посвящает себя вечному великому делу китайской нации. Проделав 100-летний путь развития, КПК сейчас находится в расцвете сил и энергии. За истекшие сто лет партия успешно выполнила миссию, возложенную на нее историей и народом. Теперь она, сплачивая и ведя за собой китайский народ, встала на новый путь осуществления намеченной к столетию КНР цели. Эпоха задает нам экзамен, и мы его выполняем, а народ проверяет. Мы должны продолжить показывать хорошие результаты на экзаменах, продемонстрировать наш новый облик и добиться новых успехов в новом походе в новую эпоху.
 
На XIX съезде КПК был разработан двухэтапный стратегический план по осуществлению цели, намеченной к столетию КНР, а именно: с 2020 года к 2035 году в основном осуществить социалистическую модернизацию, и с 2035 года к середине нынешнего века превратить Китай в модернизированную социалистическую державу. К тому времени будет значительно повышен уровень материальной, политической, духовной культуры, а также уровень цивилизованности общества и экологической цивилизации Китая, будет осуществлена модернизация системы и потенциала государственного управления. К тому времени Китай войдет в число стран-лидеров по совокупной национальной мощи и международному влиянию, в основном будет достигнута всеобщая зажиточность населения, китайский народ будет жить еще более счастливой и благополучной жизнью, китайская нация сможет предстать в семье мировых наций с более гордо поднятой головой.
 
Сегодня, мы как никогда за всю историю близки к осуществлению нашей цели – великого возрождения китайской нации, и как никогда ранее уверены в своих возможностях ее реализовать. В то же время всей партии необходимо четко осознать, что великое возрождение китайской нации отнюдь не легкое дело, не праздничное шествие, на пути вперед по-прежнему существуют различные предсказуемые и непредсказуемые риски и вызовы. Нам необходимо четко осознать, что Китай по-прежнему находится и еще долгое время будет находиться на начальной стадии социализма, все еще является самой большой в мире развивающейся страной, основным противоречием китайского общества является противоречие между постоянно растущими потребностями народа в прекрасной жизни и неравномерностью и неполнотой развития. Все партийные товарищи должны накрепко запомнить кардинальный вопрос о том, что такое Коммунистическая партия Китая и к чему она стремится, понимать общую тенденцию исторического развития, укреплять свои идеалы и убеждения, твердо помнить о своей изначальной цели и миссии. Следует всегда оставаться скромными и осторожными, не зазнаваться и не горячиться, сохранять стиль упорной борьбы. Мы должны в великих победах пробуждать силу неуклонного стремления вперед, извлекать исторический урок из зигзагов и неудач, не бояться никаких опасностей, не останавливаться ни перед какими препятствиями, никак не допускать сокрушительных ошибок в кардинальных вопросах. Необходимо проявлять наибольшую стойкость подобно "бамбуку, упорно цепляющемуся за отвесную скалу", упорной борьбой стремиться к реализации поставленной цели, трезво осознавая, что "девяносто ли пройдено из ста – считай за половину пути", неустанно продвигать процесс великого возрождения китайской нации.
 
Вся партия должна непоколебимо придерживаться марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяопина, важных идей тройного представительства и научной концепции развития, всесторонне претворять в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, на основе марксистских подходов, воззрений и методов наблюдать за эпохой, понимать ее характерные черты и направлять тенденции ее развития, постоянно углублять знание закономерностей отправления власти компартией как правящей, закономерностей строительства социализма и закономерностей развития человеческого общества. Необходимо твердо придерживаться основной теории, основной линии и основной стратегии партии, упрочивать политическое сознание, сознание интересов целого, сознание ядра и сознание равнения, укреплять уверенность в нашем собственном пути, теории, строе и культуре, решительно отстаивать статус товарища Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК и партии в целом, неукоснительно защищать авторитет ЦК КПК и поддерживать его единое централизованное руководство. Необходимо твердо следовать системному подходу, на основе единого планирования продвигать реализацию общей схемы пятиединого строительства, согласованно осуществлять четырехаспектную всестороннюю стратегическую концепцию, исходить из условий нового этапа развития, претворять в жизнь новую концепцию развития, формировать новую архитектонику развития, содействовать высококачественному развитию. Следует всесторонне углублять реформы и расширять открытость, способствовать достижению всеобщей зажиточности, стимулировать укрепление собственного потенциала в области науки и техники, внедрять народную демократию во всем процессе, гарантировать народу положение хозяина страны. Необходимо неуклонно соблюдать принцип верховенства закона в управлении государством, неизменно претворять в жизнь систему основных ценностей социализма, последовательно обеспечивать и улучшать жизнь населения в ходе развития, продолжать поддерживать гармоничное сосуществование человека и природы, координировать работу в сфере развития и безопасности, ускорять модернизацию национальной обороны и вооруженных сил, согласованно содействовать повышению благосостояния населения, достижению могущества страны и созданию прекрасного Китая.
 
Все члены партии должны всегда поддерживать кровные связи с народными массами, твердо стоять на позиции народа, отстаивать статус народа как субъекта, уважать творческую инициативу народа, следовать концепции развития, в которой народ занимает центральное место. Необходимо защищать социальное равенство и справедливость, прилагать особые усилия для решения проблемы неравномерности и неполноты развития, для решения актуальных и сложных проблем, которые наиболее беспокоят народные массы и решения которых с нетерпением ждет народ, непрерывно и эффективно реализовывать, защищать и развивать коренные интересы самых широких слоев народа, сплачивать многонациональный народ страны и вести его за собой в неустанной борьбе за прекрасную жизнь.
 
Все члены партии должны всегда помнить, что "горести и страдания побуждают к подъему и развитию, а беззаботность и погоня за наслаждениями приводят к упадку и гибели", должны постоянно думать о будущем и замечать потенциальные опасности в условиях спокойной жизни, продолжать продвигать партийное строительство в новую эпоху как новую великую программу. Необходимо придерживаться принципов всестороннего устрожения внутрипартийного управления, решительно и неуклонно продвигать работу по улучшению партийного стиля, созданию неподкупного аппарата и борьбе с коррупцией, смело смотреть в лицо выпавшим на долю партии испытаниям, связанным с долгосрочным пребыванием у власти, с проведением реформ и расширением открытости, с развитием рыночной экономики и с вызовами внешней среды, решительно преодолевать опасности духовной лени, недостатка умений, отрыва от масс, коррупции и других негативных явлений. Необходимо сохранять величественный дух героизма – "чем труднее и опаснее, тем смелее рваться вперед", смело вести борьбу, совершенствовать умения и навыки ведения борьбы, как говорится, "встретившись с горой, прокладывать дорогу; встретившись с рекой, возводить мост", не отступать ни перед какими трудностями, не унывать ни при каких неудачах, стремиться к тому, чтобы корабль дела социализма с китайской спецификой продолжал рассекать волны и смело двигаться вперед, ни перед чем не останавливаясь.
 
Развитие дела партии и народа требует последовательной борьбы целых поколений китайских коммунистов, поэтому необходимо вплотную взяться за подготовку продолжателей дела как наш основной курс. Необходимо продолжать воспитывать людей в духе идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, объединять людей с помощью идеалов и убеждений партии, выращивать людей в духе основных ценностей социализма, воодушевлять людей исторической миссией великого возрождения китайской нации, и таким образом воспитывать и подготавливать огромное количество продолжателей, которые способны выполнить важные задачи, поставленные перед ними эпохой. Необходимо непрерывно воспитывать и отбирать высококвалифицированных и профессиональных кадровых работников, особенно лучших молодых кадровых работников, которые обладают высокими моральными и деловыми качествами и отличаются преданностью, честностью и готовностью брать на себя ответственность. Необходимо воспитывать и направлять многочисленных членов партии и кадровых работников, чтобы они осознанно стали убежденными последователями и преданными исполнителями идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи. Они должны всегда помнить об истине: "работа по-деловому несет стране процветание, а пустая болтовня наносит ей вред", воспитать патриотические чувства и готовность оправдать доверие народа, стремиться к идейному благородству, обладать высоким мастерством для выполнения возложенных на них задач. Необходимо непрерывно принимать в ряды партии передовые элементы разного профиля, особенно выдающихся молодых людей, развертывать воспитательную работу среди молодых членов партии и содействовать тому, чтобы они всегда считали знамя партии своим собственным знаменем, направление партии – своим направлением, воля партии – своей волей, чтобы они наследовали революционную кровь и развивали славные традиции партии, в борьбе прошли через всякие невзгоды, повидали и познали свет, укрепили силы и волю, повысили свои способности. Необходимо непрерывно воспитывать и выковывать патриотически настроенных, самоотверженных, смело стремящихся к новаторству выдающихся специалистов, искренне беречь, всем сердцем воспитывать и должным образом использовать их, чтобы сконцентрировать для участия в великой борьбе партии и народа незаурядные таланты разного профиля.
 
ЦК партии призывает всех членов партии, армию и многонациональный народ страны еще теснее сплотиться вокруг ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, целиком и полностью претворять в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, всемерно развивать великий дух основания КПК, никогда не забывать ни о пережитых в прошлом невзгодах, ни о достигнутых в прошлом успехах, быть достойными своей миссии и обязанностей, ни в коем случае не переставать стремиться к своей великой мечте о будущем. Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо самозабвенно трудиться, смело и твердо продвигаться вперед, непреклонно бороться за реализацию приуроченной к столетию КНР цели и осуществление китайской мечты о великом возрождении китайской нации. Мы глубоко убеждены, что Коммунистическая партия Китая и китайский народ, которые завоевали великие победы и славу за истекшие сто лет, непременно завоюют еще более великие победы и славу в новом походе в новую эпоху!
 

КНБ опубликовал детали дела о крупном хищении госматрезерва в конце 90-х годов

09.11.2021, 18:09 267364
КНБ опубликовал детали дела о крупном хищении госматрезерва в конце 90-х годов
Фото: sputnik.kz
В преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан Комитет национальной безопасности РК публикует воспоминания сотрудников органов нацбезопасности об их службе и подвиге в тяжелые 90-е годы.
 
В конце 90-х годов, когда страна переживала трудные годы, сотрудники органов нацбезопасности начали крупное расследование о расхищении госматрезерва. Выявленные факты воровства ценных запасов со складов привели спецслужбы к высокопоставленным чиновникам, сообщает Sputnik.
 
Пропало топливо и консервы
 

Первым звоночком стала информация, полученная от агента: на одном из столичных пунктов отсутствует предусмотренный объем ГСМ. То есть в ведомостях и других инвентарных документах все в порядке, но вот фактически никакого бензина не было", - приводит воспоминания одного из оперативников сайт КНБ.

 
Масштабы халатности или откровенного воровства ужасали. Проверка началась и в других регионах, позже было заведено уголовное дело.
 

Творящийся бардак на складах государственного материального резерва только подтверждал, что ответственными лицами работа провалена, и в случае наступления критической ситуации последствия будут катастрофическими. Ситуация касалась не только топлива. Были установлены факты перепродажи продуктов питания (консервов, макаронных изделий, круп и прочего) из стратегического запаса в некоторые воинские части", - вспоминает оперативник.

 
В рекордные сроки в каждом регионе Казахстана были созданы рабочие группы для организации проверок всех объектов госматрезерва на местах. Координация всех процессов осуществлялась из Центра, куда стекались все полученные материалы о выявленных недостатках.
 
Как отмечается, в течение нескольких месяцев были проведены проверки порядка 280 пунктов ответственного хранения. Операция стала не просто масштабной, а народной - "для решения оперативных задач пришлось задействовать десятки агентов и сочувствующих граждан по всей республике".
 
Склады опустели
 
Летом 1999 года начала вырисовываться картина совершаемых преступлений.
 
Основным направлением деятельности руководства комитета государственного материального резерва Казахстана в 1996-2000 годах было восполнение утраченных материальных ценностей и контроль их сохранности. Однако чиновники эти вопросы активно решали только на бумаге. В действительности же контроль практически не осуществлялся. Кроме того, хранящиеся на складах ценности воспринимались как товар, который можно легко продать, а прибыль положить себе в карман. При этом ликвидная продукция списывалась как испорченная и якобы подлежащая обновлению путем ликвидации.
 
В результате склады стояли пустыми, имеющаяся на них продукция не имела надлежащей ценности и в случае мобилизационной или чрезвычайной ситуации не могла покрыть потребности населения и государства.
 
Угроза нацбезопасности
 
Тогда было подготовлено письмо на имя главы государства, в котором подробно представили ситуацию в сфере государственного материального резерва и расписали все угрозы национальной безопасности в случае непринятия действенных мер реагирования.
 

Направленная информация имела эффект разорвавшейся бомбы. Шокирующие данные о произволе, творящемся на складах госматрезерва, произвели сильное впечатление на президента Казахстана, а наша работа была высоко оценена. В итоге на одном из заседаний правительства глава государства озвучил сложившуюся ситуацию и обрушился с критикой в адрес чиновников", - говорится в опубликованных воспоминаниях.

 
КНБ получил добро на дальнейшие действия на самом высоком уровне, руководство департамента приняло решение о проведении широкомасштабной спецоперации по задержанию и привлечению к ответственности всех виновных лиц.
 
Чиновников арестовывали в рабочих кабинетах
 
Десятки оперативников и следователей проводили мероприятия по изъятию документации и фиксации улик. Были арестованы счета в банках, отменены многомиллионные сделки.
 
Всего в период с 1999 по 2003 год департаментом экономической безопасности КНБ было возбуждено 37 уголовных дел по фактам злоупотреблений и хищений государственного имущества.
 
Установлена недостача материальных ценностей на общую сумму более 160 миллионов тенге (в ценах закладки 1991-1992 годов, при переоценке по среднерыночным ценам указанная сумма возрастала в 1000 и более раз).
 
В местах заключения, помимо руководителей среднего звена, оказались как действующий председатель комитета государственного материального резерва, так и два предыдущих руководителя.
 
Для недопущения повторения подобных фактов были внесены серьезные изменения в законодательство.
 
Принятые меры позволили выстроить новую систему ответственного хранения и дали толчок дальнейшему совершенствованию процессов формирования и хранения резерва Казахстана.
 

Пекин начал отсчет 100 дней до Олимпиады-2022

27.10.2021, 22:10 229834
Пекин начал отсчет 100 дней до Олимпиады-2022
Медали XXIV зимней Олимпиады представили в Китае. До начала Игр в Пекине осталось 100 дней. Все объекты к соревнованиям готовы. Только в этот раз у спортсменов не будет возможности опробовать арены и трассы заранее, все тестовые старты из-за COVIDа отменены. Особое внимание, конечно, уделяют мерам санитарной безопасности, сообщает Первый канал.
 
100 дней до открытия пекинской Олимпиады. Китайцы не были бы китайцами, если как-то не отметили красивую дату. На большой пресс-конференции представители оргкомитета и разных ведомств отчитались о проделанной работе. Чтобы не слушать длинных речей, сразу главное: Пекин готов. Игры состоятся, как бы ни лютовал коронавирус.
 

Олимпийская деревня открывается с 27 января. Мы искренне приветствуем гостей со всего мира", — заявил вице-мэр Пекина Чжан Цзяньдун.

 
В первую очередь мир волнует то, как Китай собирается принимать спортсменов в COVIDную эру. Здесь тоже есть новости. Олимпиада пройдет со зрителями, но только китайскими. Из-за рубежа, при всей "искренности", болельщиков не ждут. Спортсмены и члены официальных делегаций должны предъявить сертификат о прививке — любой вакциной, но не позднее, чем за две недели до открытия Игр. Если прививки нет, нужно отсидеть три недели карантина по прибытии в Китай. А далее для всех жизнь в так называемых пузырях — ограниченных пространствах, куда не проникнут посторонние и откуда не выйти.

 

Все это не означает ограничения свобод спортсменов или членов делегаций. Они смогут свободно передвигаться в пределах большого пузыря", — отмечает замдиректора Бюро по эпидемконтролю Хуан Чунь.

 
В COVIDной реальности Китай оказался гораздо раньше, чем все остальные страны и поэтому давно привык к ограничениям. Ходить в маске здесь гораздо более естественно, чем без. Ну и теперь китайский метод борьбы с вирусом оценят и иностранные атлеты.
 
Каждый день спортсмены будут сдавать ПЦР-тесты. Олимпийские деревни — их две — строили уже в COVIDную эпоху, поэтому риски распространения заразы пытались исключить заранее.
 

В каждой комнате, где будут жить атлеты, индивидуальная система кондиционирования и вентиляции. С ее помощью мы исключили воздухообмен между разными комнатами и разными этажами, создавая дополнительную помеху распространению вируса", — рассказывает представитель оргкомитета Олимпийских игр Хуэй Сяофэй.

 
Перемещение между объектами также строго регламентировано. Организуют шаттлы — автобусы из олимпийской деревни проследуют на арены и потом обратно. Шаг вправо, шаг влево недопустимы. Единственное исключение — для тех, кто что-то выиграет. На тех же шаттлах организованно отвезут на церемонию награждения, и прежде, чем вернуть в деревню, вручат медали. Их представили публике накануне.
 

Мы намеренно представили медали ровно за 100 дней до открытия Игр. Это символичный знак всему миру: Пекин готов к Олимпиаде и рад принять у себя атлетов из разных стран", — заявил замначальника Управления культуры Пекина Гао Тянь.

 
Для атлетов эти Игры будут особенными еще и потому, что почти никто из них не смог попробовать трассы: большинство тестовых соревнований отменены из-за COVIDа. Если иностранные мастера бобслея и санного спорта еще смогли прокатиться по новому желобу, то фигуристы, лыжники и биатлонисты увидят свои арены только тогда, когда выйдут на олимпийские старты. Неприятно, но в нынешних условиях не до жиру — важнее, что Игры вообще состоятся.
 

4 октября — начало освоения космоса

05.10.2021, 09:49 265339
4 октября — начало освоения космоса
В понедельник, 4 октября 2021 года, человечество отмечает 64-ю годовщину начала космической эры. В 1957 году в космос был запущен первый искусственный спутник Земли, созданный в Советском Союзе. Благодаря этому событию произошел огромный прорыв в науке, и человечество ступило на дорогу в космос. Именно с этого дня ведет отсчет мировая космонавтика!

Создание первого космического аппарата началось в ОКБ-1 (сегодня — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в ноябре 1956 года. Спутник был разработан как очень простой аппарат, поэтому и получил название — космический аппарат ПС-1 (простейший спутник). Он представлял собой шар диаметром 58 см весом 83,6 кг и был оснащен четырьмя штырьковыми антеннами для передачи сигналов работающих от батареек передатчиков.

Над созданием первого искусственного спутника Земли, во главе с основоположником практической космонавтики Сергеем Павловичем Королевым, работали ученые М. В. Келдыш, М. К. Тихонравов, Н. С. Лидоренко, Г. Ю. Максимов, В. И. Лапко, Б. С. Чекунов, А. В. Бухтияров и многие другие.

Запуск был выполнен 4 октября 1957 года в 22 часа 28 минут 34 секунды по московскому времени с 5-го научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР «Тюра-Там» (ныне — космодром Байконур) на ракете-носителе «Спутник» (Р-7 № 8К71ПС). Через 295 секунд после старта первый спутник и центральный блок ракеты были выведены на эллиптическую орбиту высотой в апогее 947 километров, в перигее 288 километров. На 314,5 секунде после старта произошло отделение спутника, и он подал свой голос. «Бип! Бип!» — так звучали его позывные. На полигоне их ловили 2 минуты, потом спутник «ушел» за горизонт.

На первом витке его полета прозвучало сообщение ТАСС: «...В результате большой напряженной работы научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро создан первый в мире искусственный спутник Земли...»
Спутник летал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг нашей планеты, пролетев около 60 млн километров, а его радиопередатчики работали в течение двух недель после старта.


Главными задачами, стоявшими перед этим спутником, были:

  • проверка расчетов и основных технических решений, принятых для запуска;
  • ионосферные исследования прохождения радиоволн, излучаемых передатчиками спутника;
  • экспериментальное определение плотности верхних слоев атмосферы по торможению спутника;
  • исследование условий работы аппаратуры в космической среде.

Запуск искусственного спутника Земли имел громадное значение для познания свойств космического пространства и изучения Земли как планеты нашей Солнечной системы. Анализ полученных сигналов со спутника дал ученым возможность изучить верхние слои ионосферы, что до этого не представлялось возможным. Кроме того, были получены полезнейшие для дальнейших запусков сведения об условиях работы аппаратуры, проведена проверка всех расчетов, а также определена плотность верхних слоев атмосферы по торможению спутника.

5 октября 1957 года газета «Правда» сообщила:

«...4 октября 1957 года в СССР произведен успешный запуск первого спутника. По предварительным данным, ракета-носитель сообщила спутнику необходимую орбитальную скорость около 8000 метров в секунду. В настоящее время спутник описывает эллиптические траектории вокруг Земли, его полет можно наблюдать в лучах восходящего и заходящего Солнца при помощи простейших оптических инструментов (биноклей, подзорных труб и т. п.).

Согласно расчетам, которые сейчас уточняются прямыми наблюдениями, спутник будет двигаться на высотах до 900 километров над поверхностью Земли; время одного полного оборота спутника будет 1 час 35 минут, угол наклона орбиты к плоскости экватора равен 65°. Над районом города Москвы 5 октября 1957 года спутник пройдет дважды — в 1 час 46 минут ночи и в 6 часов 42 минуты утра по московскому времени. Сообщения о последующем движении первого искусственного спутника, запущенного в СССР 4 октября, будут передаваться регулярно широковещательными радиостанциями.

Спутник имеет форму шара диаметром 58 см и весом 83,6 кг. На нем установлены два радиопередатчика, непрерывно излучающие радиосигналы с частотой 20,005 и 40,002 мегагерц (длина волны около 15 и 7,5 метра соответственно). Мощности передатчиков обеспечивают уверенный прием радиосигналов широким кругом радиолюбителей. Сигналы имеют вид телеграфных посылок длительностью около 0,3 секунды с паузой такой же длительности. Посылка сигнала одной частоты производится во время паузы сигнала другой частоты...»

 

100 ЛЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ. Contributing to World Peace and Development

30.09.2021, 22:59 259939
100 ЛЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ. Contributing to World Peace and Development
The CPC is a political party that seeks happiness for the people and progress for humanity. No matter how the global situation might have changed, the CPC has always pursued the shared human values of peace, development, fairness, justice, democracy and freedom. It has championed internationalism, stood on the right side of history and the progressive side of humanity, and contributed to world peace and development. 
 
Since the 18th National Congress of the CPC, China has moved closer to the center of the world stage. Playing a more active role in international affairs, the Party has consistently promoted major-country diplomacy with Chinese characteristics and the building of a global community of shared future. It has won respect from peace-loving people throughout the world with real actions, and friends of the CPC and the Chinese people are to be found all over the world. 
 
Safeguarding World Peace
 
Having gone through many testing times in pursuing national independence and the people's liberation, the CPC deeply understands how precious peace is. In a complex world, the CPC has always championed justice, peace, democracy and multilateralism while opposing war, hegemony and unilateralism. 
 
Defending world peace in World War II. During this epic war on which the future of humanity depended, the CPC fought for peace and justice. In a complex conflict involving nations and domestic classes, it made the interests of the country its priority, steadfastly resisted Fascist aggression, and carried the hopes for national salvation. The Party led the people in fighting in the major eastern theater of the war, and made an important contribution to the ultimate victory.
 
During the War of Resistance Against Japanese Aggression, the CPC proposed the guidelines for all-out resistance, and pushed for the formation of a united front, creating a situation never before seen in the country's modern history. It defined the strategic guidelines for a protracted war, solidified the Chinese people's resolution to fight, charted the direction for them, and played a key role in the victory.
 
In addition to taking the lead in successfully pushing for the united front in China, the CPC also called for a united international anti-Fascist front. During the later stages of the war, the Party actively supported the founding of the United Nations, and played an important role in the establishment of a peaceful post-WWII order.
 
Taking a clear-cut stance against hegemony and power politics. Born in resistance against foreign aggression, the CPC has an innate opposition to hegemony and power politics. Since the founding of the PRC, the Party has maintained an independent foreign policy, insisting that the CPC's affairs must be handled by the CPC, and China's affairs must be managed by the Chinese people. It never permits interference by any external force in any form, and never yields to any external pressure. This ensures that China's sovereignty, security and development interests always rest in China's own hands.
 
In the words of Chairman Mao, "All reactionaries are paper tigers." Confronted with blatant US provocation, the CPC decided to fight to defend China, which led to victory in the War to Resist US Aggression and Aid Korea (the Korean War), proving that hegemony would not be tolerated and was doomed to failure. In the 1970s, the CPC put forward the Three Worlds Theory, emphasizing that China belonged to the Third World, and it united with all possible forces to form the broadest international front against hegemony. 
 
Since its 18th National Congress, the CPC has faced challenges such as hegemony and unilateralism. It has seen blatant external interference in China's internal affairs related to Xinjiang Uygur Autonomous Region, Tibet Autonomous Region, Hong Kong Special Administrative Region and Taiwan. It has faced criticism on human rights, ethnic and religious affairs, and the judicial system. On the issue of the South China Sea and the East China Sea, some forces have hidden agendas and have even taken actions that threaten China's territorial security. The CPC has maintained a firm and clear-cut stance, and resolutely defended China's sovereignty, security and development interests. 
 
In today's world, multilateralism is the prevailing trend. Any country that attempts to pursue hegemony and supremacy will fail. No country has the right to dictate international affairs, determine other countries' destiny, monopolize development resources, do as it pleases, or ride roughshod over others. Weak a hundred years ago, China is no longer weak today. The Chinese people have never abused, oppressed or subjugated the people of any other country. By the same token, we in China will never allow any foreign force to abuse, oppress or subjugate us. Any force that attempts to do so will inevitably fail in front of the great wall forged by over 1.4 billion Chinese people. 
 
Contributing wisdom and efforts to maintaining world peace. Actively offering Chinese solutions to maintain world peace, the CPC has proposed important ideas and initiatives such as the five principles of peaceful coexistence, the independent foreign policy of peace and nonalignment, a harmonious world of lasting peace and prosperity, a global community of shared future, a new model of international relations, and the Belt and Road Initiative. The CPC has not limited itself to solemn promises - it has done what it can to safeguard world peace. 
 
Since 1949, China has neither started a single war or conflict, nor occupied an inch of any other country's land. Since the day that China gained a nuclear weapon, it has been actively advocating for a comprehensive ban and thorough destruction of nuclear weapons, and has pledged to the world that it will never make first use of nuclear weapons, and will never use or threaten to use nuclear weapons against nuclear-free countries and regions.
 
To promote world peace after the launch of reform and opening up, China voluntarily downsized its military forces by more than 4 million people. It is committed to a national defense policy that is defensive in nature. It has followed the path of building a strong military with Chinese characteristics, devoted itself to building a global community of shared future, and actively assumed its international military responsibilities as a major country. It has given impetus to comprehensive international military cooperation, and contributed to creating a beautiful world with lasting peace and universal security. China has actively participated in arms control, disarmament and nuclear non-proliferation, and opposed arms races so as to maintain global strategic balance and stability.
 
China is committed to solving land and water border disputes through negotiations and consultation. It has settled all land border disputes with 12 of its 14 neighbors and delimited the maritime boundary in the Beibu Gulf with Vietnam. This provides a new model for the peaceful resolution of historical border issues and other international disputes. China has actively participated in defusing major international and regional flashpoints, making fair and fact-based judgments, facilitating peaceful negotiations, and contributing to international and regional peace and stability.
 
Firmly upholding the international system with the United Nations at the core. As a founding member of the United Nations, a permanent member of the UN Security Council, and the largest developing country, China has always firmly upheld the authority of the United Nations, strictly followed the missions and principles of the Charter of the United Nations, and maintained the world order based on international law. It has worked with various countries to support multilateralism and oppose unilateralism. 
 
China has taken an active part in UN peacekeeping operations. It is the second largest contributor to the UN's peacekeeping budget, and to its regular budget, and the largest contributor of peacekeeping troops among the permanent members of the UN Security Council. Chinese military forces have become a key force in UN peacekeeping missions, creating momentum for peaceful international development. China has strictly enforced international conventions such as the Paris Agreement, the Convention on Nuclear Safety, the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, the Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction, and the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction. It has actively engaged in international exchanges and cooperation under the UN framework in such fields as energy security, food security, cybersecurity, and biosafety, as well as polar, outer space and ocean affairs.
 
Currently the world is plagued with a crisis of rule and order - restoring the rules and maintaining order are matters of the greatest urgency. There is only one international system - the one with the United Nations at the core. There is only one international order, which is based on international law, and there is only one set of fundamental international norms, which is based on the missions and principles of the Charter of the United Nations. Hegemonic "systems" or "rules" set by one country or a few countries, even when wrapping themselves in the cloak of justice, will be resolutely opposed by China and rejected by the overwhelming majority of countries.
 
Promoting democracy in international relations. The CPC is faithful, active, and exemplary in pursuing, exploring, and practicing democracy. It has implemented democracy within the Party and throughout China, and vigorously promotes democracy in international relations. 
 
Shortly after the founding of the PRC, the CPC proposed the five principles of peaceful coexistence as the norms for countries to follow when establishing and building relations with each other. China has applied these principles in its bilateral relations with many countries. 
 
As the world experiences change on a scale unseen in a century, China has followed the principles of peace, development, cooperation and mutual benefit, and pressed for a new model of international relations based on mutual respect, fairness, justice and win-win cooperation. 
 
At a time of intense global competition in economic, scientific, technological and other fields, China still regards other countries as partners rather than rivals. It does not engage in cold war, confrontation, control or manipulation, but rather promotes mutually beneficial exchanges and cooperation. 
 
China has formed partnerships with many countries, and established a framework of major-country relations that is generally stable and balanced. It implements the principles of amity, sincerity, mutual benefit, and inclusiveness in developing relations with neighboring countries, and promotes friendship and partnership with them. China upholds the values of greater good and shared interests, and follows the principles of sincerity, affinity, good faith and real results in strengthening cooperation with other developing countries. 
 
The present world is far from fair and just. A small number of countries ignore international law, trample on international justice, disdain international public opinion, flagrantly infringe upon the sovereignty of other countries, interfere with others' internal affairs, and frequently abuse and dictate to smaller and weaker countries, turning the "global village" into a primeval jungle where the strong prey on the weak. Their politicians fabricate and spread lies out of self-interest, and denigrate other countries and peoples. 
 
In a world rife with crises, the CPC holds that all countries, large or small, strong or weak, rich or poor, are equal. Powerful countries should behave as befits their status, make the future of humanity their priority, and shoulder greater responsibility for world peace and development, rather than wielding their power in pursuit of supremacy or hegemony. The future of the world should rest in the hands of all peoples and all countries, and all countries and all peoples should enjoy dignity and security and share development fruits. 
 
Political parties are an important force for safeguarding world peace and promoting human progress. Different political parties around the world, emerging from different historical backgrounds and conditions, are endowed with different missions and obtain their governing status and exercise their authority in different ways. The world is colorful, not monochrome. The logic that "whoever disagrees with me is wrong" is out of line with the evolution of human civilization. Facts are the most convincing criteria for judging whether a governing party is progressive and qualified to rule, and whether a political system is viable, efficient and effective. The people should have the biggest say in making such judgments. Political parties in all countries need to play their part in steering the course forward. They should seek common ground while setting aside differences. They must build consensus, promote development, enhance cooperation, improve governance, respect and learn from each other, strengthen exchanges and cooperation, and work together to seek happiness for all. 
 
Pursuing Common Development
 
Development is the right of all countries, rather than the exclusive privilege of the few. The CPC seeks happiness for the Chinese people, and also the wellbeing of all others. The CPC is committed to pursuing development for both China and the world, and to bringing benefits to all.
 
As the world's largest developing country, China contributes to humanity by maintaining long-term stable development. The CPC is leading the Chinese people to focus on completing our own tasks, and making the country more prosperous and the people happier. This is a contribution to world peace and development in its own right. China's economy continues its healthy growth and has become the major driver of global economic growth. China has succeeded in eradicating absolute poverty, meeting the target set out in the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development 10 years ahead of schedule, and contributing to over 70 percent of global poverty reduction. China's innovative achievements in science and technology have brought greater convenience to work and daily life around the world, and injected new impetus into international technological innovation and global economic growth. China succeeds in feeding almost 20 percent of the global population with only 9 percent of the planet's arable land. China is making great efforts to strengthen environmental governance and has become a major force in global eco-environmental progress. It takes active steps to advance green and low-carbon development and has fulfilled its international commitment to reduce carbon emissions by 2020 ahead of schedule. In addition, it has pledged to peak carbon emissions before 2030 and achieve carbon neutrality by 2060. China's all-round opening up creates more opportunities for other countries to share China's development dividends, and China's strong domestic demand provides a huge market for other countries to explore. Since the founding of the PRC, the country has undergone profound economic and social changes of a scale never before seen in history. It has maintained long-term overall political and social stability, which not only benefits the Chinese people but also contributes to world peace and order. 
 
China is committed to strengthening international cooperation. As a developing country itself, China shows great empathy for other developing nations plagued by poverty and hardship, and provides assistance for them as far as its capacity permits. Since 1949, China has been a provider of support to other developing countries with no political strings attached. Since the 18th National Congress of the CPC, in response to the call of the times, China has been upgrading its foreign aid to a model of international development cooperation, contributing its strength to resolving global development issues and implementing the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. From 2013 to 2018, China allocated a total of RMB270 billion to foreign aid, undertook the construction of 423 complete projects, provided 890 shipments of goods and materials for countries and regions in need, completed 414 technical cooperation projects, and held more than 7,000 training sessions and seminars for about 200,000 people to promote cooperation in building human resource capacity. 
 
China takes an active part in global cooperation against the Covid-19 pandemic, and has done its best to offer help to international organizations and other countries. By June 2021 China had provided US$2 billion in aid for the international Covid-19 response, and as aid to social and economic recovery in developing countries hit by the pandemic. It has sent medical supplies to more than 150 countries and 13 international organizations, and supplied more than 290 billion masks, 3.5 billion protective suits, and 4.6 billion testing kits to the world. It has also provided more than 520 million doses of vaccines to over 100 countries and international organizations, and sent 33 medical expert teams to 31 countries in need of help.
 
The global path to development is a rocky one, and many people are still struggling with poverty, famine and disease. Some rich countries are getting richer while poor countries are getting poorer. As long as this situation persists, the world can never enjoy lasting peace and prosperity. The CPC holds that to accelerate the global poverty relief process, developed countries need to increase their assistance to developing countries, and developing countries need to generate greater endogenous momentum for development. China will continue to do all it can to promote international cooperation, expand South-South cooperation, and contribute to global poverty reduction. 
 
China takes an active part in leading the reform of the global governance system. The international system formed after World War II played a pivotal role in post-war global economic recovery. However, the development gap and economic inequality caused by globalization has become increasingly prominent. As a major country that takes its responsibilities seriously, China has always sought to balance rights and obligations. It has taken an active part in reforming and developing the global governance system, and tried hard to recalibrate the international political and economic order according to a fairer and more reasonable set of standards. Since the 18th CPC National Congress, China has actively pressed for reform and improvements in the global governance system. It has participated in formulating rules in a number of emerging fields, and stepped up the reform of unfair and unreasonable arrangements in the existing system. 
 
China firmly supports multilateralism. To facilitate dialogue and cooperation, it devotes itself to building multilateral platforms in areas including politics, the economy, security, and culture. It has initiated the Asian Infrastructure Investment Bank and launched the Silk Road Fund, making a greater contribution to an open world economy and inclusive, sustainable global development. At present, considering the many difficulties and challenges ahead, it remains a daunting task to reform and develop the global governance system. China will adopt a proactive opening-up policy, safeguard economic globalization through concrete actions, and promote an innovative, invigorated, interconnected and inclusive world economy. China will continue to play its part as a major country, and follow the principle of achieving shared growth through discussion and collaboration in global governance. It will be an active participant in reforming and developing the global governance system, with the goal of making the system fairer and more reasonable, to enable more people across the world to benefit from development. 
 
Following the Path of Peaceful Development
 
Peaceful development is an everlasting aspiration of the CPC and the salient feature of China's progress. Over the past hundred years, pursuing and safeguarding peace, the CPC has led the Chinese people on a new path of national rejuvenation that leads to prosperity rather than hegemony. Laid down by the Chinese people through self-reliance and hard work rather than colonization and aggression, this path enables China to accelerate its own development and contribute to world peace and development. History demonstrates that the CPC is a peace-loving political party, that China is a peace-loving country, and that the Chinese people love peace and are sincere and generous. 
 
In the past, there have indeed been countries that followed the path of hegemony as they grew in strength, but there is no iron law that dictates that a rising power will inevitably seek hegemony. If the experience and logic of the West is applied mechanically in forecasting China's future, the conclusion will inevitably be counterfactual and false.
 

China will continue to follow the path of peaceful development." This statement is neither diplomatic rhetoric nor a policy of expediency or strategic equivocation, but reflects the nation's self-confidence and conscientious behavior. Peaceful development is embedded in the trajectory, logic and goals of the CPC's governance and China's development. This is clear in the cultural genes of the Chinese nation that have been passed from generation to generation. It is clear from China's past and present, and from the comparison between the rise of China and the rise of Western powers. 

 
China's path of peaceful development derives from the legacy of the Chinese civilization. China's culture is characterized by a world view of harmony between humanity and nature, a global view of coordination and cooperation between all countries, a social view of unity without uniformity, and a moral outlook of kindness and friendship. Peace, amity and harmony have been cherished and passed down by the Chinese nation through more than 5,000 years of history. A loyal successor to the best of Chinese culture, the CPC has no inclination to invasion and hegemony. 
 
China takes the path of peaceful development due to its clear understanding of its own goals and conditions. Development is the CPC's top priority in governance. China's past development benefited from a peaceful, stable external environment, and its future will also depend on such an environment. Expansion and hegemony violate the interests of China and the aspirations of the Chinese people. The CPC has always been firm in its commitment to a peaceful international environment for China's own benefit, which in turn plays a greater role in safeguarding world peace and promoting common development. 
 
China takes the path of peaceful development due to its deep understanding of global trends favoring peace, development, cooperation and mutual benefit. Any country, regardless of size and strength, can achieve sustainable development only when it takes part in international cooperation following the principles of equality and mutual benefit. In contrast, those pursuing hegemony and military aggression will only exhaust their resources and eventually decline and fall. 
 
Humanity can learn profound and bitter lessons from history, where people were plunged into misery and human civilization suffered repeated catastrophes due to the wars caused by great powers seeking hegemony. It is a simple and sincere aspiration shared by people around the world to achieve peace, development and stability, rather than war, poverty and unrest. China's path of peaceful development flows with the tide of history and conforms to the general trend of the world.
 
China has the right to development, and the Chinese people have the right to pursue a better life. As a country once subjected to oppression and humiliation, China seeks development with the goal of regaining dignity and security and enabling its people to live a happy life. In the process of pursuing this goal, China has grown and become strong. However, it will never seek to overtake, threaten, challenge or replace any other country, far less seek hegemony. The future of China lies in its own hands, and only the Chinese people can determine the destiny of their own country. No one has the right to deprive the Chinese people of the right to pursue a better life, or to slow China's pace of development. 
 
China hopes that other countries will accompany it on the same path. Only by sticking to this path can countries achieve common development and live together in peace. China will never pursue development at the expense of others' interests, nor will China ever give up its own legitimate rights and interests. No country should expect China to trade off its core interests. No country can undermine China's sovereignty, security and development.
 
Building a Global Community of Shared Future
 
The world has once again reached a crossroads, and humanity faces a choice between two paths. One advances into brightness; the other retreats into darkness. The profound changes we face, on a scale unseen in a century, and the raging Covid-19 pandemic are interlinked. Cold War thinking and the zero-sum game mindset are resurgent. Unilateralism, hegemony and power politics are on the rise. Economic globalization is battling against headwinds. The global arms race is escalating. Conventional and non-conventional security issues, such as climate change, terrorism, cyber-attacks, biosecurity challenges, and major infectious diseases, together pose a severe threat to global and regional security. The beautiful planet on which all humans live is experiencing a tremendous crisis, one caused by humanity itself. 
 
Confronted by this level of change, and other difficulties and problems hindering development and governance, there is an urgent need for human society to seek out a new philosophy and make the international system and order fairer and more reasonable. The CPC has proposed building a global community of shared future, with the goal of creating an open, inclusive, clean and beautiful world that enjoys lasting peace, universal security, and common prosperity. By addressing practical problems faced by the world today, human society will achieve peace and sustainable development through win-win cooperation, joint efforts, and shared benefits. 
 
Building a global community of shared future is an essential choice that aligns with the general trend of history. Today, the interconnections and interdependences between different countries are closer than ever before. All countries coexist in the same global village, where each needs to safeguard humanity's common interests together with other countries, while pursuing its own interests. Many problems are no longer confined to individual countries, and many challenges cannot be overcome by a single country alone. None can achieve development on its own; none is immune from global threats. Only through full cooperation can countries effectively address the problems the world faces and achieve common progress, on the base of their own development. 
 
The concept of building a global community of shared future calls for promoting win-win cooperation. It rejects the law of the jungle, power politics and hegemony, and goes beyond the zero-sum game mindset. 
 
In terms of politics, China calls on all countries to respect each other, discuss international issues as equals, reject the Cold War mentality and power politics, and take a new approach to developing state-to-state relations based on communication, not confrontation, and based on partnership, not alliance. 
 
In terms of security, China calls on all countries to commit to settling disputes through dialogue and to resolving differences through discussion, to coordinate responses to conventional and non-conventional threats, and to oppose terrorism in all forms.
 
In terms of economic development, China calls on all countries to work together, to facilitate free trade and investment, and to make economic globalization more open, inclusive, and balanced, so that its benefits are shared by all.
 
In terms of cultural exchange, China calls on all countries to respect the diversity of civilizations, and to replace estrangement with exchange, clashes with mutual learning, and cultural superiority with coexistence of diverse cultures.
 
In terms of eco-environmental progress, China calls on all countries to be good friends to the environment, to strengthen cooperation on climate change and biodiversity conservation, and to protect our planet for the sake of human survival.
 
The concept of building a global community of shared future reflects the truth that all countries are interdependent and the whole of humanity shares the same future. It reflects the common values of humanity and finds the greatest common ground to build a better world. The aim of building a global community of shared future is neither to promote the unilateral propositions of one or a few cultures, nor to seek to make each and every country act in the same manner, far less to replace one system or civilization model with another. Instead, it proposes that countries with different social systems, ideologies, historical civilizations and development levels target the same goals, align their interests, and share their rights and responsibilities, so as to promote the overall development of human society. 
 
The Belt and Road Initiative provides an important platform for building a global community of shared future. To make a real success of the BRI, it is imperative to follow the Silk Road spirit characterized by peace and cooperation, openness and inclusiveness, mutual learning, and mutual benefit. It is also important to focus on policy coordination, connectivity of infrastructure, unimpeded trade, financial integration, and closer people-to-people ties. It is essential to uphold the principles of extensive consultation, joint contribution, and shared benefits, and to pursue open, green, clean, and close cooperation to improve people's lives and promote sustainable development. The BRI has turned ideas into actions and vision into reality, and the initiative itself is a public product widely welcomed by the international community. 
 
China has signed more than 200 documents on BRI cooperation with 140 countries and 32 international organizations. A World Bank report shows that the BRI could contribute to lifting 7.6 million people from extreme poverty and 32 million from moderate poverty, boost trade by 2.8 to 9.7 percent for participating countries and by 1.7 to 6.2 percent for the world, and increase global incomes by 0.7 to 2.9 percent. The BRI originated in China, but the opportunities and benefits it creates belong to the world. It pursues development, advocates win-win cooperation, and conveys hope. 
 
The CPC is a political party with lofty goals. Its ambition is not to seek hegemony, but to contribute to the world. Over the past hundred years the CPC and China have shown firm self-confidence on a world stage riven with change, and built constructive relationships with other political parties and countries based on an attitude of humility and a spirit of partnership. The CPC firmly believes that the strength of a powerful political party or a powerful country lies in its open mind, broad vision, and great sense of responsibility, rather than its size and muscle. It also believes that peace, cooperation, dialogue and openness, rather than war, hegemony, confrontation and seclusion, represent the correct and the only path to a better future for humanity. 
 
The past hundred years have been the prologue 
 
The past hundred years have witnessed the great struggle waged by the CPC to realize its goal of rejuvenation of the Chinese nation.
 
They have also been an extraordinary and difficult hundred years. The CPC has led the Chinese people to outstanding achievements of which they can be proud. But they will never give in to complacency or slacken their efforts. On the contrary, they will continue to work hard and forge ahead.
 
From a new starting point, the CPC and the Chinese people have set out on a new journey towards a modern socialist country. By the year 2035 China will realize socialist modernization, and by the middle of the 21st century, when the People's Republic of China celebrates its centenary, China will have developed into a great and modern socialist country that is prosperous, strong, democratic, culturally advanced, harmonious, and beautiful. For the future, the CPC will lead the Chinese people towards even more ambitious goals.
 
The history of the past hundred years tells the story of the road behind and foretells the story of the journey ahead. China must uphold the firm leadership of the CPC, and the CPC must lead the Chinese people in working ceaselessly for a better life. It must continue to adapt Marxism to the Chinese context, uphold and develop socialism with Chinese characteristics, continue the modernization of national defense and the armed forces, work towards a global community of shared future, engage in great endeavors, strengthen the unity of the Chinese people, and advance the new project of consolidating the Party.
 
This is a condensed summary of the 100-year experience of the CPC. 
 
It also reflects the fundamental principles by which the Party will lead the people in creating a better future.
 
Achieving national rejuvenation is the historic mission of the CPC. It will maintain unity and lead the people to work harder than ever. Realizing China's complete reunification is one of the historic tasks of the CPC. The Party and the people have the resolve, the will and the ability to complete the task. This is a cause that no person and no force will thwart.
 
The CPC has made an unbreakable commitment to bring the people a happy life. However, it is not an easy task to realize common prosperity and ensure the comforts of modern life for more than 1.4 billion people. On the journey ahead, the CPC will always put the people first, and work hard to resolve imbalances and inadequacies in development and the pressing difficulties and problems that are of the greatest concern to the people. It will overcome any obstacles and break any shackles hindering common prosperity, equity and justice. With pragmatic and sustained efforts, it will make substantive progress towards achieving well-rounded human development and common prosperity for all. The CPC will prevail so long as it follows its own path, runs its affairs well, and works to satisfy the people's new aspirations for a better life.
 
Moving forward, the CPC will continue to pursue people-oriented development as its top priority in governance. It will extend reform, open wider to the rest of the world, and follow a unique Chinese path to modernization. This will ensure that economic, political, cultural, social and eco-environmental development is of higher quality, more efficient, more equitable, more sustainable and more secure, so that the people will enjoy a greater share of its benefits. In addition, China will bring new opportunities to the rest of the world and provide new momentum for common development.
 
Moving forward, the CPC will continue to build socialism and continue to adapt Marxism to China's conditions and keep it up to date. It will continue to uphold and develop socialism with Chinese characteristics, so that socialism can herald bright prospects for China. The theory of scientific socialism will withstand the test of time and increase its appeal, and socialism in practice will help facilitate human progress and make a greater contribution to the human quest for better social systems.
 
Moving forward, the CPC will continue to stand on the right side of history and human progress. It will work together with all peace-loving countries and peoples to carry forward the common values of humanity - peace, development, equity, justice, democracy and freedom. It will pursue cooperation rather than confrontation, opening up rather than isolation, and mutual benefits rather than the zero-sum game. It will oppose hegemony and power politics and contribute to building a global community of shared future and a better world.
 
Moving forward, the CPC will continue with its self-reform and maintain its progressive nature and integrity. It will continue to improve its leadership and governance and reinforce its ability to resist corruption and withstand risks. This will ensure that the Party remains always ahead of the times as history progresses and the world undergoes profound change. The Party will always remain the backbone of the nation as China responds to risks and challenges at home and abroad, and a powerful leadership core as the country continues to uphold and develop socialism with Chinese characteristics. No external force can defeat the CPC as long as it retains its strength.
 
There is a logic behind all evolution. This is also true of political parties. The history of the CPC helps to explain how it has come to its present form, and also helps to indicate what its future will be.
 
The journey ahead will not be smooth, but the prospects are bright and broad. The CPC will unite more closely, the Chinese people will unite more closely, and all the sons and daughters of the Chinese nation, both at home and abroad, will unite more closely, all in pursuit of the same, better future. The goal of building China into a great modern socialist country will surely be achieved, the Chinese Dream of national rejuvenation will surely come true, and the Chinese nation will surely make a greater contribution to humanity.
 

100 ЛЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ. Maintaining Vigor and Vitality

28.09.2021, 00:36 228570
100 ЛЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ. Maintaining Vigor and Vitality
Forever young are the revolutionaries. The CPC has always been able to maintain vigor and vitality and stand at the forefront of the times despite the many hardships it has endured in the past hundred years. This is because it has constantly engaged in significant self-reform while leading the people in a great social revolution. To maintain its health and vigor, it exercises effective self-supervision, practices strict self-discipline in every respect, consistently pursues improvement, and advances with the times.
 
Upholding Intra-Party Democracy
 
The CPC's advocacy and promotion of democracy is demonstrated first in its application within the Party. To achieve intra-Party democracy and create a political model characterized by centralism and democracy, by discipline and freedom, and by unity of will and individual initiative, the Party mobilizes all its members' dynamism and creativity in exploring the optimum models.
 
Advancing intra-Party democracy. Upon its founding the CPC specified provisions on criteria for full Party membership, Party organizations at all levels and Party discipline, which all embodied the principle of democratic centralism.
 
Some of the major decisions made by the CPC after the founding of the PRC included improving democratic centralism, making Party affairs transparent, establishing a system of Party congresses with a fixed term, and protecting and expanding Party members' democratic rights. 
 
After the launch of reform and opening up, the Party made an important judgment - that "intra-Party democracy is the Party's lifeline".
 
Since its 18th National Congress, the CPC has stepped up efforts to strengthen intra-Party democracy. 
 
The CPC Central Committee leads by example in passing on the Party's finest traditions and work styles and developing them at every level. It has created a more favorable environment for intra-Party democracy.
 
Democratic decision-making has been extended. The CPC Central Committee and the Political Bureau and its Standing Committee carry out in-depth research and solicit opinions from subordinate Party organizations and Party members before making major decisions and plans. 
 
Reports to the Party congresses, documents of the plenary sessions of the Central Committee, other important documents and major decisions of the Party, and key measures for reform and development are drafted and issued after appropriate intra-Party consultations, in some cases amounting to several rounds. 
 
A vigorous campaign has been conducted to regulate political activities and conduct within the Party. The Political Bureau takes the lead in holding meetings for criticism and self-criticism. Differences of opinions among Party leaders on policy and work can be discussed in pursuit of consensus. 
 
With the Central Committee leading by example, intra-Party democracy in Party organizations at all levels has been constantly improved, intra-Party activities are more vigorous, and officials have taken the lead in practicing democracy in their work.
 
Respecting the principal position of Party members and protecting their democratic rights. Party members play a principal role in intra-Party democracy. All Party members, regardless of occupation, position, Party standing and age, enjoy equal status and equal rights in political activities within the Party. They have the right to attend relevant Party meetings, read relevant Party documents, and benefit from Party education and training, to participate in discussion on questions concerning Party policy at Party meetings and in Party newspapers and periodicals, to make suggestions and proposals regarding the work of the Party, and to participate in voting and stand for election. 
 
Within the Party, democratic channels are open and unimpeded. Party members can express their views freely, frankly and honestly at Party meetings. Arguments over differences of opinions are encouraged. Much information from the grassroots is accurately conveyed to the upper levels through unblocked democratic channels. Genuine and extensive intra-Party democracy increases Party members' enthusiasm, initiative, creativity, and will to participate in intra-Party affairs, and pools their wisdom and ingenuity.
 
Applying intra-Party democracy in elections, decision-making, management and oversight. The Party's major decisions and plans are made after soliciting opinions from a wide range of Party members. The Party upholds collective leadership. Party committees at all levels combine collective leadership with individual responsibility based on the division of work. Decisions on major issues are made after discussion in accordance with the principles of collective leadership, democratic centralism, pre-meeting reflection, and meeting-based decision-making, with the minority deferring to the majority. 
 
The intra-Party election system has been improved. Delegates to Party congresses and members of Party committees at all levels are elected, and reflect the will of the electorate. 
 
Continuous efforts have been made to strengthen internal oversight, focusing on leading Party organs and Party members in leadership positions, and particularly those holding principal positions in leadership teams. 
 
In the selection and appointment of officials, democratic recommendation and appraisal is a basic step and an essential requirement. Intra-Party democracy at the grassroots is practiced in many forms, and direct elections are held by most primary-level Party organizations.
 
As the CPC is the governing party, its progress in intra-Party democracy exerts an important and positive influence on the state's politics, and on society and the economy. Party officials at all levels and Party members have vigorously advanced people's democracy by applying democratic ideas, habits, conduct and traditions fostered within the Party, influencing others and nurturing a democratic atmosphere in their own fields, enhancing the sense of democracy around them, and strictly abiding by the law and regulations.
 
Correcting Mistakes
 
In the course of leading China's revolution, reconstruction and reform to great success, the CPC has made mistakes and experienced setbacks. It has faced up to its problems and mistakes, and corrected them by upholding the truth. Through trial and error, it has grown stronger and better, and continues to lead the people forward.
 
The CPC openly confronts its shortcomings and errors. As a party in service of the people, it is not afraid of criticism of its shortcomings. It always retains what is right and corrects what is wrong, all in the best interests of the people. After the Great Leap Forward, Mao Zedong offered to take responsibility for the mistake. The Party leadership explained to the other political parties and non-affiliates that the CPC and particularly its Central Committee should take the main responsibility for the error, and offered sincere self-criticism. 
 
The attitude of a Marxist party towards its mistakes is an important means to gauge whether it can fulfill its responsibilities towards the people, and whether it is truly a capable organization. In the case of the CPC, as a large Marxist party it always acts in ways commensurate with its character, breadth of vision, and sense of responsibility. Seeking truth from facts, it remains open to criticism and suggestions, and this has won understanding and support from the public.
 
The CPC learns from its mistakes, and, while correcting them, presses on. It has the courage to do this precisely because it has a deep love for the people and a strong sense of its cause. It applies the fundamental principle of democratic centralism, and employs the powerful weapon of criticism and self-criticism. Honestly acknowledging its problems and mistakes, including those of its leaders, the CPC has always conducted careful analysis of root causes and taken resolute measures to correct them. Its mistakes, failures, and lessons, together with its successes, all serve as an invaluable textbook. 
 
During the New Democratic Revolution, the CPC drew lessons from the failed Great Revolution and from its defeat in the KMT's fifth encirclement and suppression campaign. It subsequently led the Chinese revolution onto the correct path. 
 
During socialist revolution and reconstruction, the Party corrected the mistakes of the Great Leap Forward and the Cultural Revolution, and conducted a comprehensive, in-depth review of the hard lessons it had learned, thus laying the groundwork for socialism with Chinese characteristics. 
 
In the long-term fight against both Leftist and Rightist tendencies, the Party has made its position clear in the Resolution on Certain Issues in the History of the CPC (released in 1945) and the Resolution on Certain Questions in the History of the CPC Since the Founding of the People's Republic of China (released in 1981). The two resolutions document grave problems and mistakes in the history of the Party. They analyze the root causes and draw objective conclusions regarding important historical events and figures. In this way the whole Party has come to a clear consensus on its past and thus grown stronger in unity. 
 
Every political party makes mistakes. What matters most is whether it can learn from its mistakes and improve itself. The CPC is a great and glorious party that charts the correct course. This does not mean that it never errs, but that it adopts the correct approach to its mistakes, corrects them, and learns from them. To uphold truth and correct any mistake is the Party's approach to always serving the people and putting people first.
 
Protecting the Party's Health
 
In revolution, reconstruction and reform, the CPC has been and will be confronted with all kinds of tests, including temptations from the outside world. Any slackness in enforcing Party self-discipline or any negative shift in its members' thinking and behavior will erode its health. With that in mind, the Party takes resolute measures against all phenomena that may undermine its integrity and progressive nature. It treats any signs or symptoms of disease as soon as they appear and promptly removes any virus or tumor identified in order to protect its health.
 
Maintaining the vitality of Party members. As Party members play the primary role in implementing CPC programs and activities, the Party attaches great importance to strengthening its membership in both quantitative and qualitative terms and making them a strong and united contingent of staunch Communists. In all historical periods, in the light of changing circumstances, the Party has given particular attention to replenishing its ranks by admitting progressive people from all sectors of society, so that it always represents the fundamental interests of the people. Although the eligibility and procedures for Party membership have varied in different periods, the requirements for Party members always remain high and procedures for joining the Party always remain rigorous. Personal status, level of education and financial background are irrelevant to qualification for CPC membership, but political and moral requirements are strict. An applicant must go through stringent procedures and undergo rigorous education and observation for a probationary period before becoming a full member. 
 
The CPC considers it imperative to strengthen the education and management of its members, regardless of their origins and background, to forge resolute Communists. Every Party member, irrespective of position, must join a branch, group, or other given unit of the Party. They must participate in the regular activities of the Party organizations, place themselves under the scrutiny of people both within and outside the Party, and engage in criticism and self-criticism. 
 
In addition to regular education and day-to-day management, the CPC also carries out themed education programs focusing on the situations and tasks that it faces in any given period, and on the prominent problems that confront its members. The Party gives priority to improving its conduct and regards this as a major issue that has a direct impact on its prospects of winning or losing public support and on the very survival of the Party. To forever maintain its close ties with the people, it applies resolute and effective measures to prevent or punish any action that creates barriers between the Party and the people or infringes on their interests. 
 
The Party is mostly composed of sound and committed members, yet it is inevitable that some of them may become fainthearts, dissidents, corrupt elements, or traitors. To its underperforming members the Party sounds a warning and instructs them to rectify their conduct in a timely manner; it resolutely expels those with serious failings.
 
Maintaining Integrity of Party Organizations
 
In the Rectification Movement from the second half of 1951 to the spring of 1954, 410,000 out of 6.5 million members were expelled from the Party or urged to withdraw. 
 
In the Rectification Campaign from 1983 to 1987, through membership registration and management by Party organizations, nearly 33,900 members were expelled from the Party, 90,000 were denied registration, 145,000 had their registration suspended, and 184,000 were subjected to disciplinary sanctions such as probation within the Party, removal from a position within the Party, recommended removal from a position outside the Party, warning, and severe warning.
 
The Party Member Re-registration in 1989 and 1990 involved 3.75 million Party members working in central and local departments. In this process, appropriate action was taken against substandard members, who represented a very small minority, and disciplinary sanctions were imposed on members who had violated Party discipline. 
 
Between the Party's 18th National Congress in November 2012 and May 2021, 4,089,000 people were investigated by disciplinary and supervisory departments across the country, 453 of whom were senior officials. Among those investigated, 3,742,000 were given Party disciplinary and/or administrative sanctions. 
 
Strengthening checks and scrutiny over the exercise of power. The mandate of the CPC comes from the people and must be exercised in the interests of the people. The Party is always soberly aware of this. Upon its founding, the Party stipulated that the finances, activities and policies of local committees would be supervised by the Central Executive Committee. During the War of Resistance Against Japanese Aggression, the Party made it clear that only under public scrutiny could a government be clean and efficient. Soon after the founding of the PRC, the Party set up commissions for disciplinary inspection and the state established supervisory departments at the central and local levels to bring officials under closer scrutiny, especially those in senior positions. Since the beginning of reform and opening up, the Party has actively pressed forward with reform of the system of Party and state leadership, improving the mechanisms for deliberation and decision-making within Party committees, and establishing and improving a framework for the exercise of power under which decision-making power, executive power and supervisory power are mutually exclusive but are coordinated with each other. Since its 18th National Congress, the CPC has been strengthening checks on and scrutiny over the exercise of power as an important part of its full and strict self-discipline. 
 
Focusing on confining the exercise of power in an institutional cage, 
 
the Party gives prominence to scrutiny of the "key few" - the principal members of the leadership teams at all levels. It is improving its regulatory system for internal oversight, the priorities being the introduction of provisions on tours of disciplinary inspection and the regulations on internal scrutiny. While strengthening the deterrent role of disciplinary inspection, the Party has launched massive inspection campaigns and dispatched resident disciplinary inspection agencies to the central-level departments of the Party and the government. It works to extend reform of the national supervision system and integrates intra-Party oversight with oversight by state organs, democratic oversight, judicial oversight, public oversight, and oversight by the media, to ensure that power is exercised under public scrutiny.
 
Resolutely combating corruption. Corruption is a major threat to the Party's survival. The CPC is fully aware of the harm that corruption can do and tolerates no corruption. At its very beginning, the Party cautioned that it must stay keenly alert to the entryism of corrupt elements, and vowed to resolutely expel bad elements and fight against negative trends. In the early years of the PRC, the Party launched the campaign against the "three evils" of corruption, waste and bureaucratism within Party and government institutions. In particular, the death penalties imposed on Liu Qingshan and Zhang Zishan, both of whom had performed with great merit in the revolutionary war but later degenerated into major embezzlers, sent a shockwave through the whole Party. 
 
Since its 18th National Congress, facing a situation where corruption had been a growing problem in the Party for some time, the CPC has demonstrated its commitment to resolute action. It would rather offend a few thousand corrupt officials than fail to live up to the expectations of 1.4 billion Chinese people. It has remained firm in its determination and demonstrated great courage in combating corruption. Just as heavy doses of medicine are needed to treat serious disease, stringent measures must be applied to address serious corruption. To this end, the Party has allowed no safe haven, left no ground unturned, and shown no tolerance in fighting corruption. It has taken firm action to "take out tigers", "swat flies", and "hunt down foxes". To form a powerful deterrent it has punished corruption with decisive measures and overwhelming severity. At the same time it has taken a systemic approach to addressing both the symptoms and root causes of corruption, ensuring that officials do not dare to be, are denied the opportunity to be, and have no wish to be corrupt. As a result, a crushing victory has been won in the anti-corruption campaign and the success has been consolidated. In resolving the issue of corruption, a persistent problem in governance at all times and across the globe, the Party has adopted an uncompromising attitude and taken concrete actions. 
 
Preventing the formation of an entitled elite in the Party. The CPC has drawn profound lessons from examples of failure or ineffective leadership of political parties or states throughout history and across the world. It is always strict with itself, with its Central Committee, and with its senior officials. In the years of revolutionary war, the Party's top leaders and other officials at all levels stood together with the rank and file through thick and thin, forming an invincible force. After the founding of the PRC, the Party adopted rigorous measures to bring senior officials under closer scrutiny. In the early years of reform and opening up, it set out provisions delimiting the legitimate privileges of senior officials, and emphasizing that they must take the lead in carrying forward the Party's fine traditions. Since the 18th CPC National Congress, the Central Committee has played a model role in strictly observing its Eight Rules. It opposes corruption and the Four Malfeasances, as well as any sense of entitlement and the inclination to act on it. It has issued a series of rectifying measures on the assignment of offices, official vehicles, and immediate staff, and on spending in the performance of official duties, with the goal of strictly delimiting the privileges of officials, especially senior officials. All of this has led to a complete change in the whole ethos of the Party and society. As a result, the Party has boosted the faith of its members and the people, and enhanced its image and authority in their hearts.
 
Promoting Study and Review
 
The CPC is a capable party. Over the past hundred years, it has led the people to numerous great achievements: defeating the many and strong with the few and weak in war, maintaining rapid economic growth and lasting social stability, and turning the impossible into the possible again and again. The reasons that the Party has been able to stand in the forefront of the times, respond to complex circumstances, and complete arduous tasks, are twofold. One is its emphasis on study and review; the other its commitment to drawing on good experience from other countries to strengthen its own capability for revolution, reconstruction and reform.
 
The CPC is a learning party. Its nature and mission require it to devote attention to learning, be adept at learning, and continue to learn. Facing developments and changes in its circumstances and tasks, the Party has always been modest, learning from the people, from experience, from history and from other countries. 
 
In the years of revolutionary war, it was by learning that the Party found the correct path for the Chinese revolution. After the founding of the PRC, it was by learning that the CPC was able to quickly restore the economy, winning praise and respect from those doubting its ability. After the launch of reform and opening up, it was by learning that the Party opened up the path of socialism with Chinese characteristics. In the new era of surging modern information technology and a complex domestic and international landscape, the Party has set a major task - to develop itself into a learning, service-oriented, and innovative Marxist governing party, launching campaigns to encourage learning within the Party to strengthen its ability in governance.
 
The CPC gives priority to learning by officials, particularly those in leading positions, through which it has cultivated a strong contingent of individuals capable of leading the Party, governing the country, and commanding the military. The Political Bureau of the CPC Central Committee has a system of regular group study sessions, playing an exemplary and leading role for the whole Party. There is also a system of study groups for leading officials, under which Party committees and Party leadership groups at all levels hold study sessions on different topics on a regular basis. Various activities are organized to educate Party members on the current situation and the Party's targeted policies. Training on a large scale and at multiple levels is conducted by central and local Party schools or schools of governance. This requirement for learning and being able to learn has enabled the Party to adapt to changing circumstances, foster new ideas, acquire new skills and solve new problems. It is through learning that the Party has succeeded in the past, and it is through learning that it will succeed in the future.
 
The CPC has grown strong by reviewing experience and summarizing the lessons learned. Whether in times of war or peace, Party organizations, from the top-level Central Committee to the grassroots, produce a review after completing a project or major task, so that they can identify successes, remedy shortcomings, and move forward. Being diligent in and adept at reviewing experience has become an important part of the Party's theoretical and practical work. In addition to summing up successful experience, the CPC attaches great importance to drawing lessons from and learning from failures. Problems and mistakes - particularly serious ones - and the requirements revealed by such mistakes and problems are often worth summarizing. Throughout its history, the CPC has been able to draw lessons from every major error, in order to advance its cause. From this progressive spiral of review, summary, and action the CPC has extracted important experience, and gone on to make changes of historic significance. 
 
Contemporary China is the extension and development of China in the past. The CPC pays close attention to learning from history and constantly emphasizes the significance of such learning. By studying its own history and the history of China, including the PRC, reform and opening up, and the development of socialism, the Party has been able to move forward based on historical experience. To learn from history the CPC draws on wisdom and nutrients from the best of traditional Chinese culture, and at the same time learns lessons from the rise and fall of previous regimes or political powers. It reminds the whole Party not to commit the same errors. The CPC also sums up experience and lessons from other political parties around the world and from the world socialist movement, to reflect on and improve its work, reinforce its ability to govern the country, and combat corruption.
 
The CPC is an open-minded party. Proceeding from China's realities, the Party absorbs and draws on all the excellent achievements of human civilization. After the founding of the PRC, it learned from the Soviet Union how to carry out socialist revolution and how to build socialism, which helped it to restore and develop the economy and advance socialist transformation and industrialization. 
 
After the launch of reform and opening up, it drew on advanced operating models, managerial experience, and technologies that embody the laws of modern socialized production. What the Party learned from the rest of the world, including developed capitalist countries, helped advance China's modernization. 
 
Since its 18th National Congress, the CPC has promoted exchanges and mutual learning between civilizations, expanded the sharing of experience with political parties from other countries, and strengthened communication and cooperation in many forms and at multiple levels with political parties around the world. Through consultation and cooperation with other political parties, the CPC has strengthened China's ties with other countries in pursuit of common development and mutual benefit.
 
Over the past hundred years, the CPC has remained robust and vibrant despite having undergone so many trials and tribulations. An important reason for this is that it has had the courage to carry out self-reform. On the way ahead, the Party will still face dangers - loss of drive, incompetence, disengagement from the people, inaction, or corruption. And it will still be confronted with tests of its capacity to exercise governance of the country, carry out reform and opening up, develop the market economy, and respond to external volatility. 
 
However, after a hundred years of hard struggle, the CPC has the courage and ability to carry out self-reform and is able to meet any challenge and withstand any test. It will never change or betray its nature. It will always remain dynamic and grow stronger.
 

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