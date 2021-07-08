100 ЛЕТ КОМПАРТИИ КИТАЯ. Состоялся Саммит Коммунистической партии Китая и мировых политических партий

6 июля в формате видеоконференции состоялся Саммит Коммунистической партии Китая (КПК) и мировых политических партий. Тема саммита "Стремление к счастью народа - ответственность политических партий". На мероприятии выступил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин.

Это важное многостороннее международное мероприятие, приуроченное к столетнему юбилею со дня основания Компартии Китая. В нём принимает участие более 500 лидеров политических партий и организаций из более чем 160 стран, а также более 10 тыс. представителей политических партий.

Первый президент Казахстана, лидер партии "Nur Otan" Нурсултан Назарбаев, выступая на Саммите, отметил, что современная модель международных отношений должна быть основана на равноправии, взаимном уважении ценностей и особенностей всех сторон.





Пандемия Covid-19 еще раз доказала, что эффективно ответить на глобальные вызовы можно лишь при условии международного партнерства и взаимной поддержки. Политические партии могут и должны сыграть здесь свою положительную роль. При этом очевидно, что современная модель международных отношений должна быть основана на равноправии, взаимном уважении традиций, ценностей и особенностей всех сторон", - сказал Назарбаев.

Выступаю за то, чтобы голос нашей аудитории в мире был слышен гораздо четче и громче. В частности, полагаю, что политическим партиям можно наладить более тесное взаимодействие в целях того, чтобы внести свой вклад в преодоление геополитической напряженности", - отметил Назарбаев.

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