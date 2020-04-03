Стартовала акция, посвящённая 175-летию со дня рождения выдающегося сына казахского народа Абая Кунанбаева

Чтения стихов великого классика открыло выступление епископа Каскеленского Геннадия (Гоголева), который поделился своими мыслями о творчестве Абая и о том, как он сам пришёл к пониманию необходимости осуществления нового стихотворного перевода "Назиданий". Он также прочёл Первое Назидание, в котором Абай говорит о вечных ценностях: семье, детях, любви и уважении. Как известно, несколько лет назад Владыка Геннадий создал новую версию стихотворных переводов уже ставших классическими произведений.
Эстафету приняла консул Генерального консульства Российской Федерации в Алма-Ате, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева, прочитавшая Второе Назидание о важности дружбы между людьми и народами.
Хэштэгами акции стали #ПочитаемАбая#Абаю175#Абай2020. Первые выступления участников акции можно посмотреть здесь.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства