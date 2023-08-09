В Хиросиме отмечают 78-ю годовщину со дня американской атомной бомбардировки

Фото: ТАСС / Соболев Валентин

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14 июня исполняется 95 лет со дня рождения латиноамериканского революционера, команданте революции на Кубе Эрнесто Че Гевары. Он стал самым ярким символом национально-освободительного, коммунистического и левацкого движения ХХ века. И даже в нынешнем столетии остается настоящей иконой для всех, кто ищет социальной справедливости, сообщает MIR24.TV





Многочисленные биографы Че задавались и задаются вопросом: почему из всех многочисленных борцов за свободу именно этот человек стал левацким знаменем?





Ответ до сих пор не найден, и вряд ли найдется. Но одно можно сказать точно: Че Гевара воплотил в себе невероятное, казалось бы, смешение двух идеалов. С одной стороны, он был тем, что в США называют self made man: родившийся 14 июня 1928 года в Аргентине потомок ирландских повстанцев и перуанских правителей, блестящий спортсмен и отличный врач, последовательно делавший все, чтобы его увидели и запомнили. С другой стороны, Че был образцовым революционером: впитавший идеи марксизма с детских лет, он собирался посвятить жизнь бескорыстному лечению прокаженных, но нашел себя в роли партизанского командира.





За 39 лет своей жизни Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна, взявший революционный псевдоним Че, который подчеркивал его аргентинское происхождение (che - обычное в Аргентине обращение к мужчине), успел многое. Он прекрасно говорил на испанском и французском, научился читать в четыре года, в молодости совершил два продолжительных путешествия по всей Латинской Америке, получил диплом врача и в конце концов стал одним из самых блестящих теоретиков и практиков партизанской войны.





Че дважды был женат, и оба раза - на соратницах по революционной борьбе, успел стать отцом пятерых детей - трех дочерей и двух сыновей. Но самое главное, он еще при жизни стал легендой, а уж после своей смерти - тем более. Даже то, что его могилу не могли найти в течение трех десятков лет, поддерживало "миф о Че Геваре", и в смерть его отказывались верить многие молодые последователи, а его самого то и дело "видели" в разных странах мира. Увы, этот миф так и остался мифом: Че действительно погиб 9 октября 1967 года в Боливии в окрестностях деревушки Ла-Игера. Но как и любой мифологизированный герой, Че окружен множеством домыслов и слухов. MIR24.TV рассказывает о девяти подлинных фактах, раскрывающих историю Че Гевары как революционера и партизанского командира.





С идеями марксизма Эрнесто Гевара знаком с детства





Аргентинский креол, потомок ирландских повстанцев, архитектор Эрнесто Гевара Линч - отец Эрнесто Рафаэля Гевары де ла Серна - заслужил неприятие у соседей-плантаторов тем, что начал платить своим рабочим деньгами, а не продуктами. В доме Гевары бывали бывшие лидеры республиканской Испании, эмигрировавшие в Аргентину после победы генерала Франко. Отец и мать Че Гевары активно участвовали в антифашистском аргентинском движении времен первого президентства Хуана Перона, поддерживавшего страны Оси.





На Кубу будущий партизан отправился в качестве врача





После поражения гватемальского президента Хакобо Арбенса Гусмана, на стороне которого Че собирался воевать, но не успел, Эрнесто Гевара скрылся в Мексике. Он отправился туда вслед за сподвижниками Фиделя Кастро, с которыми познакомился во время гватемальских событий. Именно в Мексике Че и познакомился сначала с младшим из братьев Кастро - Раулем, а потом со старшим - Фиделем. В ночь знакомства с последним он и был зачислен в отряд повстанцев, намеревавшийся отправиться на Кубу на яхте "Гранма", в качестве врача - в соответствии с дипломом.





При этом Че в полном объеме проходил вместе с товарищами курс партизанской подготовки: многодневные марши, изучение стрелкового и другого оружия, рукопашный бой и тактика партизанских действий. А в качестве врача Гевара учил товарищей по оружию оказанию первой помощи: перевязкам, обработке ран, накладыванию шин и всему прочему. В том числе и уколам, что дорого обошлось ему: на одном из практических занятий товарищи сдавали зачет по инъекциям, ставя их самому Че, который в итоге перенес более сотни уколов.









Неизлечимая астма не мешала революционеру воевать





С двух лет Эрнесто Гевара страдал бронхиальной астмой, переживая порой по нескольку приступов в день. Именно из-за этой болезни он вынужден был первые два года школы обучаться дома, поскольку приступы следовали один за другим. Но вместо того, чтобы поддаться болезни, мальчик Эрнесто начал бороться с нею. Невзирая на астму, он активно занимался спортом, и пусть ему приходилось сидеть на скамейке запасных с противоастматическим ингалятором в руке, Гевара был и футболистом, и регбистом, путешествовал на мопеде, занимался планеризмом. Серьезных физических нагрузок не требовали только шахматы - спорт, благодаря которому в 11 лет Гевара увлекся Кубой, когда в Аргентину приехал знаменитый кубинский гроссмейстер Капабланка.





При этом от службы в аргентинской армии президента Перона молодой Эрнесто "откосил", вовремя вызвав у себя приступ астмы с помощью холодной ванны. Зато в кубинских горах Сьерра-Маэстра он наравне с другими повстанцами совершал марши, носил на груди ящики с патронами и участвовал в боях. По воспоминаниям товарищей, они не понимали, как Че мог ходить, когда болезнь его то и дело душила, и тем не менее он шел по горам с вещевым мешком за спиной, с оружием, с полным снаряжением, как самый выносливый боец.





Че изобрел собственную рецептуру "коктейля Молотова"





Поскольку Че в детстве и ранней юности успел понаблюдать, как его родители занимаются изготовлением "адских машинок" в домашних условиях, а позднее внимательно слушал рассказы испанских эмигрантов-республиканцев о практике партизанской войны, к моменту отплытия на "Гранме" после обучения в мексиканском партизанском лагере он стал настоящим мастером подпольной войны.





Таким, который сумел изобрести один из самых простых и эффективных рецептов горючей смеси, состоявшей из бензина и масла, смешанного в определенной пропорции. В отличие от большинства других "коктейлей Молотова" того времени, рецептура Че позволяла изготовлять это партизанское оружие в любых условиях, не требуя ни специальных химикатов, ни специального оборудования - были бы бензин, масло и бутылки. Готовые "коктейли" кубинские партизаны активно использовали в качестве оружия против вражеской пехоты, автомобилей и легких бронемашин, а также для поджигания строений.





Иммигрант, получивший права урожденного кубинца





Всего через месяц с небольшим после победы кубинской революции, 9 февраля 1959 года специальным президентским декретом Че провозгласили гражданином Кубы с правами урожденного кубинца. Это был второй в истории острова подобный случай: первым иммигрантом с правами урожденного кубинца стал в XIX веке доминиканец генерал Максимо Гомес, один из выдающихся лидеров борьбы за освобождение Кубы от испанского владычества.





Всего одно воинское звание за всю военную карьеру





Когда Фидель Кастро и его сподвижники покидали ставшую негостеприимной Мексику на борту купленной у шведского этнографа за 12 тысяч долларов яхты "Гранма", никто из них не имел никаких воинских званий. Только на Кубе, когда число партизан стало расти и пришлось отряжать "гранмовцев" на роли командиров, они стали получать новые звания. Высшим среди них на тот момент было звание "команданте", то есть майора - более высоких партизаны друг другу не присваивали, подчеркивая свою демократичность. Че стал команданте 5 июня 1957 года, когда под его командование были отданы 75 бойцов. Никаких других званий он больше не получал - ни на Кубе, ни в других странах.





Секретные миссии как минимум в трех странах





После победы кубинской революции Че Гевара на шесть лет превратился из партизанского командира в чиновника нового правительства. Он занимал пост председателя Апелляционного трибунала (заслужив ненависть политических противников Кастро тем, что не отменил ни один смертный приговор, вынесенный ревтрибуналами низшей инстанции). Он был руководителем департамента военного обучения Министерства вооруженных сил, директором Национального банка Кубы, позднее - министром промышленности. Но это совершенно не устраивало команданте, который говорил: "После революции работу делают не революционеры. Её делают технократы и бюрократы. А они - контрреволюционеры".





В конце концов после очередной представительской поездки Че добивается отставки со всех постов и негласно покидает Кубу. Сначала он отправился в Конго - участвовать в очередном восстании в этой стране. После поражения полгода прожил в Чехословакии, где под вымышленным именем лечился от астмы и малярии. А уже оттуда отправился разворачивать партизанскую войну в Боливии, где и погиб 9 октября 1967 года.





Роковые девять пуль





Боливийский партизанский отряд, которым командовал Че и который на треть состоял из кубинцев, попал в засаду в полдень 8 октября. Команданте отстреливался до последнего: когда в его винтовку попала пуля, он взялся за пистолет и выпустил все патроны. После пленения Че продержали сутки в полуразрушенной школе селения Ла-Игера, дожидаясь команды из Ла-Паса: доставлять знаменитого партизана для открытого процесса или уничтожить на месте. От суда решено было отказаться из опасений, что команданте сумеет превратить его в политическую трибуну, а также что он сумеет совершить побег.





Сомнительная честь расстрелять Че Гевару так, чтобы это было похоже на гибель в бою (отдавая приказ о казни, боливийское правительство в то же время опасалось обвинений во внесудебной расправе над партизаном), выпала сержанту Марио Терану: по одной из версий, он вытянул короткую соломинку, когда бросали жребий, по другой, вызвался сам. Сержант выпустил в Че девять пуль: пять в ноги, в правое плечо, в руку, в грудь и в горло, и только два последних ранения были смертельными.





Тело Че вернулось на Кубу только 30 лет спустя





Тело Че Гевары доставили вертолетом в городок Вальегранде, где представили прессе, а потом втайне предали земле. Где именно похоронен один из самых знаменитых революционеров второй половины ХХ века, долгое время было неизвестно, что порождало слухи о его чудесном спасении. Находились даже люди, которые всерьез утверждали, что встречали Че Гевару и в семидесятых, и в восьмидесятых годах. В действительности казненный партизан был похоронен в небольшой братской могиле со своими товарищами по борьбе там же, возле Вальегранде, рядом с грунтовой взлетной полосой аэродрома, на который его тело доставили вертолетом от места расстрела. В 1997 году, после двухлетних поисков захоронение удалось найти, и останки знаменитого кубинца, как и его сподвижников-партизан, отправили в Гавану. Они упокоились в специально построенном мавзолее в городе Санта-Клара, где когда-то Че сумел одержать решающую для кубинской революции победу.