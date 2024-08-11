В Казахстане отмечают День Абая

Фото: Акорда

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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 11-13 июня президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил Казахстан с государственным визитом по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба Акорды.





12 июня главы двух государств провели переговоры в Астане. В ходе переговоров, прошедших в дружественной атмосфере, стороны дали высокую оценку динамике развития двусторонних отношений с момента установления дипломатических отношений в 1992 году. Президенты обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, и путям укрепления двустороннего практического сотрудничества.





Политическое сотрудничество: укрепляя диалог





1. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал первую стратегию по сотрудничеству Республики Корея со странами Центральной Азии "K-Silk ROAD", объявленную Южной Кореей в июне 2024 года. Достигнута договоренность о тесном сотрудничестве по реализации данной инициативы.





2. Президенты отметили положительную динамику сотрудничества в рамках Форума "Центральная Азия - Республика Корея". Стороны намерены продолжать конструктивное взаимодействие для продвижения двусторонних и многосторонних проектов Республики Корея с государствами Центральной Азии.





Главы государств двух стран договорились в последующем совместно работать над развитием Форума сотрудничества "Центральная Азия - Республика Корея". Касым-Жомарт Токаев приветствовал предложение Юн Сок Ёля по проведению саммита "Центральная Азия - Республика Корея" в 2025 году.





3. Стороны отметили вклад обеих стран в ядерное разоружение, нераспространение, использование ядерной энергетики в мирных целях и выразили готовность в дальнейшем укреплении сотрудничества.





Стороны согласились предпринять совместные усилия для восстановления полного суверенного равенства в рамках МАГАТЭ. Южная Корея выразила поддержку вступлению Казахстана в Дальневосточную группу МАГАТЭ, на условиях, что это не повлияет на ее статус в совете управляющих МАГАТЭ и связанные с этим интересы.





4. Стороны договорились продолжать сотрудничество в целях укрепления международного режима нераспространения, включая договор о нераспространении ядерного оружия (NPT, Nuclear Nonproliferation Treaty), конвенцию о биологическом оружии (BWC, Biological Weapons Convention) и конвенцию о химическом оружии (CWC, Chemical Weapons Convention).





В частности, были оценены различные усилия Казахстана по укреплению и институционализации конвенции по биологическому оружию (BWC).





5. Стороны согласились продолжать совместные усилия по продвижению мер доверия в рамках совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) для укрепления мира, стабильности и доверия в регионе. Казахстанская сторона выразила благодарность корейской стороне за поддержку казахстанского председательства в СВМДА в 2022-2024 годах.





6. Стороны согласились, что полная денуклеаризация Северной Кореи будет способствовать миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и во всем мире.





Главы государств призвали Северную Корею прекратить любые действия, угрожающие международному миру и безопасности, и выполнить свои обязательства согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН.





Республика Казахстан выразил поддержку "Смелой инициативе правительства Республики Корея" по созданию безъядерного, мирного и процветающего Корейского полуострова и поддержал свободный, мирный и единый Корейский полуостров. Корейская сторона высоко оценила деятельность Казахстана по укреплению сотрудничества между всеми существующими зонами, свободными от ядерного оружия.





7. Стороны подчеркивают важность глобального диалога между религиями и культурами, в том числе в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который является платформой для продвижения идей толерантности, взаимоуважения и религиозной терпимости. 8. Республика Казахстан высоко оценивает вклад международных организаций, расположенных в Республике Корея, таких как Институт глобального зеленого роста (GGGI), Азиатская организация сотрудничества в лесном секторе (AFoCO) и Зелёный климатический фонд (GCF), в реагировании международного сообщества на изменения климата и обеспечении зеленого роста.





9. Стороны договорились содействовать экономическому и социальному развитию в регионе Центральной Азии путем содействия трехстороннему сотрудничеству между Казахстанским агентством международного развития (KazAID) и Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA).





Экономическое партнерство: взаимовыгодные проекты





10. Стороны подчеркнули, что совместная межправительственная комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству, а также заключение Рамочной программы содействия торговле и инвестициям (Trade and Investment Promotion Framework, TIPF) играют важную роль в содействии торговле и инвестициям между двумя странами. Достигнута договоренность и далее укреплять двустороннее торговое, инвестиционное и практическое сотрудничество посредством встреч Совместной комиссии и TIPF.





11. Отмечена важность регулярного проведения заседаний Межправительственного комитета по торгово-экономическому и научно-технологическому сотрудничеству в целях определения перспективных направлений торгово-экономической кооперации и продвижения совместных инвестиционных проектов.





12. Стороны высоко оценили проведение в Астане 12 июня бизнес-форума с участием деловых кругов двух стран. Выразили надежду, что коммерческие документы, подписанные в рамках визита президента Республики Корея Юн Сок Ёля в Республику Казахстан, внесут положительный вклад в развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.





13. Стороны согласились и дальше продолжать поставку казахстанского урана в Республику Корея и рассмотреть возможность увеличения ее объемов.





АО "НАК "Казатомпром" на постоянной основе проводит мониторинг публичных тендеров на официальном сайте уполномоченной корейской энергетической компании на поставку природного урана и намерено участвовать в тендерах в случае такого объявления.





Также в целях поддержания партнерских отношений АО "НАК "Казатомпром" регулярно проводит переговоры с представителями уполномоченной корейской энергетической компании для обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества.





Достигнута договоренность об исследовании состояния энергетической инфраструктуры и использовании корейских технологий для улучшения экологических объектов угольной промышленности при модернизации казахстанских ТЭЦ корейскими компаниями.





Стороны отметили важность продолжения взаимодействия в закупе корейскими компаниями казахстанской сырой нефти с использованием альтернативных торговых путей.





Стороны приветствуют подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея по всестороннему сотрудничеству в сфере электроэнергетики.





Стороны признали необходимость всестороннего сотрудничества в области основных полезных ископаемых и создания цепочки их поставок.





14. Достигнута договоренность о совместных усилиях по реализации проектов в области экологии и борьбы с последствиями изменения климата. Стороны намерены изучить возможности реализации проектов по линии Международного фонда спасения Арала (МФСА), председателем которого на 2024-2026 годы является Казахстан.





Приветствуются усилия по развитию сотрудничества в борьбе с лесным пожарами и модернизации противопожарных систем Казахстана с применением высоких технологий.





15. Стороны договорились содействовать участию корейских технологий и компаний в сфере водных ресурсов, включая улучшение системы водоснабжения Казахстана, укрепление возможностей водопользования путем внедрения водосберегающих технологий, создание инфраструктуры защиты от наводнений и улучшение возможностей реагирования на наводнения путем применения технологий искусственного интеллекта и ИКТ.





16. Стороны согласились о развитии взаимоотношений по реализации проектов в сфере "зеленой энергетики", включая производство "зеленого водорода".





Стороны приветствуют подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством охраны окружающей среды Республики Корея по сотрудничеству согласно 6-й статье Парижского соглашения.





Стороны также подчеркнули актуальность участия корейских компаний в проектах по сокращению выбросов парниковых газов в Республике Казахстан.





17. Стороны приветствуют подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством национальной экономики Республики Казахстан и Министерством экономики и финансов Республики Корея о сотрудничестве в области обмена знаниями и развития.





Этот меморандум о взаимопонимании будет способствовать установлению отношений сотрудничества для устойчивого экономического развития двух стран. Стороны приветствуют идею укрепления экономического сотрудничества на основе Меморандума о взаимопонимании и будут осуществлять совместную деятельность различными способами, такими как совместные исследования и поддержка технико-экономических обоснований, в зависимости от потребностей Казахстана в будущем.





18. Стороны отметили важность подписания Меморандума о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Комиссией по финансовым услугам и Службой финансового надзора Республики Корея в области банковского надзора.





Документ укрепит взаимную координацию и будет способствовать расширению присутствия корейских финансовых организаций в Казахстане.





19. Стороны подчеркнули роль Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) в привлечении корейских инвестиций в Казахстан.





20. Стороны отметили технологии "умных ферм" как меры по борьбе с изменением климата и укреплению продовольственной безопасности, а также договорились о сотрудничестве в расширении выхода на рынок Казахстана корейских компаний, специализирующихся на "умных фермах" и развитии умного сельского хозяйства двух стран.





Прямые контакты между гражданами - фундамент крепкой дружбы





21. Стороны считают, что возобновление прямых авиарейсов между столицами и увеличение рейсов по маршруту Алматы - Сеул будут способствовать активизации человеческих обменов.





22. Стороны высоко оценивают активизацию сотрудничества в сфере высшего образования. Стороны согласились поощрять всестороннее и постоянное сотрудничество, расширение обмена, включая академическую мобильность студентов и преподавателей, а также развивать взаимодействие в подготовке высококвалифицированных специалистов по техническим направлениям как в Республике Казахстан, так и в Республике Корея.





Стороны поддерживают обучение казахскому языку в Республике Корея и корейскому языку в Республике Казахстан.





23. Стороны договорились развивать сотрудничество в областях науки и технологий и проводить передовые исследования, а также укреплять гуманитарные обмены между высшими учебными заведениями и научно-технологическими институтами.





Стороны приветствуют подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством науки и ИКТ Республики Корея в области науки и технологий.





24. Стороны с удовлетворением отметили положительную динамику во взаимных посещениях туристами двух стран и высокий потенциал развития взаимодействия в этой сфере.





Стороны договорились укреплять сотрудничество в сфере туризма, а также продолжать участвовать в международных туристических мероприятиях по обмену, организуемых на территориях двух стран.





25. Стороны договорились продолжать участвовать в мероприятиях по спортивному обмену, проводимых в двух странах, а также активно работать над налаживанием сотрудничества между спортивными федерациями двух стран.





26. Корейская сторона выразила благодарность казахстанскому народу за теплый прием корейских переселенцев в 1930-х годах. Стороны высоко оценили роль этнических корейцев Казахстана в развитии деловых и культурных связей между двумя странами.





27. Стороны договорились работать над укреплением совместного сотрудничества в сфере занятости и труда.





Стороны приветствуют подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством труда и занятости Республики Корея по сотрудничеству в сфере занятости и труда.





28. Стороны договорились сотрудничать в области развития государственной службы, а также в обмене опытом и знаниями, связанными с управлением в целях укрепления потенциала правительств двух стран.





Стороны приветствуют подписание Меморандума о сотрудничестве между Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и Министерством по управлению персоналом Республики Корея по сотрудничеству в сфере управления персоналам на государственной службе.





Взгляд в будущее





29. Стороны выразили удовлетворение итогами государственного визита президента Республики Корея Юн Сок Ёля и дали высокую оценку визиту, внесшему положительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами. Президент Юн Сок Ёль выразил признательность правительству и народу Республики Казахстан за радушный прием и теплое гостеприимство, оказанное делегации. Главы двух стран подтвердили твердое намерение и впредь продолжать контакты на высшем уровне между Республикой Казахстан и Республикой Корея.





30. Президент Юн Сок Ёль пригласил президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева посетить Корею с ответным визитом в удобное для него время. Президент Касым-Жомарт Токаев с благодарностью принял приглашение.