В столице открылась интерактивная выставка "Достоевские раскраски"

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Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - В Российском центре науки и культуры в Нур-Султане открылась интерактивная выставка "Достоевские раскраски", передает Kazakhstan Today.

Организаторы этого необычного проекта - Мемориальный музей Ф. М. Достоевского в Санкт-Петербурге и представительство Россотрудничества в Казахстане.

Основу экспозиции представляют рисунки талантливых петербургских художников Ники Велегжаниновой и Игоря Князева. По сути, это иллюстрации к самым известным произведениям Достоевского - "Преступлению и наказанию", "Идиоту", "Братьям Карамазовым", "Игроку", а также очень непривычные по манере исполнения портреты писателя", - рассказала координатор культурных программ РЦНК Ольга Скальчук.

Посетителям выставки будет предложено не только рассматривать представленные "картинки". Они смогут раскрашивать их, ориентируясь на приведённые здесь же цитаты классика мировой литературы.

Дело в том, что, по мнению авторов проекта, мир Достоевского обычно воспринимается в приглушённых, а то и в мрачных тонах. Но на самом деле в его произведениях много разных красок, а герои одеты в костюмы, соответствующие тогдашней моде, часто яркие и цветные", - рассказали в РЦНК.

Считая, что одежда является серьёзной характеристикой героя, Достоевский подробно описывал костюмы своих героев, часто выделяя одну важную деталь (шляпа Раскольникова, платок Сонечки, плащ Мышкина).

Организаторы рассказали, что сам Достоевский был очень разборчив в выборе костюма, обращался к лучшим портным, любил дорогое бельё, следил за модой, был в курсе новых модных тенденций. Иногда он передавал созданным героям свои вкусы (пальто от Шармера, у которого шил Достоевский, "донашивал" Раскольников, Мышкин носил пиджак, похожий на тот, который был у Достоевского и др.).

Раскрашивая костюмы писателя и его персонажей по приведённым цитатам, посетители узнают привычки Достоевского и вкусы его героев. Игровой элемент выставки позволит взглянуть на творчество писателя чуть свободнее, а возможность сотворчества поможет лучше понять его произведения", - добавили в центре.

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